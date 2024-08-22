10 ตัวอย่างศิลปะที่สร้างโดย AI ที่น่าทึ่งจนคุณต้องตะลึง

ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ศิลปินชื่อ Harold Cohen ได้เริ่มพัฒนาระบบศิลปะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ตั้งแต่นั้นมา นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วโลกได้สร้างผลงานศิลปะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมา ในความเป็นจริง เราได้มีตัวอย่างของศิลปะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างผลงานชิ้นแรก ๆ กับศิลปะ AI ในปัจจุบันคือความสามารถของใครก็ตาม—คุณ, ฉัน, และเกือบทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้—ในการสร้างมันขึ้นมา
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ศิลปะ AI ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เปิดโอกาสใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ในบทความนี้ เราได้เลือกตัวอย่างศิลปะ AI ที่ได้รับความนิยมมาบางชิ้น เพื่อให้คุณเห็นภาพว่า คุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วย GenAI
การเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ศิลปะปัญญาประดิษฐ์หมายถึงผลงานศิลปะที่มีลักษณะเป็นภาพซึ่งถูกสร้างขึ้นหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) โดยทั่วไป คุณจะต้องป้อนคำอธิบายเป็นข้อความเกี่ยวกับแนวคิดของคุณ จากนั้นปัญญาประดิษฐ์จะสร้างภาพขึ้นมา
ไม่ว่าคุณจะใช้ AI ของ Canva เพื่อลบพื้นหลังในภาพถ่ายของคุณ หรือใช้ Midjourney เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียให้เป็นจริง คุณก็กำลังสร้างงานศิลปะด้วย AI อยู่
กรณีการใช้งานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ต้องการรูปถ่ายทางการสำหรับโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณหรือไม่? ไม่มีปัญหา. ภาพเหมือนที่สร้างโดย AI สามารถเพิ่มสูทและเนคไทให้กับเซลฟี่ที่คุณถ่ายเมื่อสักครู่นี้ได้. กำลังมองหาภาพศิลปะเพื่อตกแต่งห้องนั่งเล่นของคุณ แต่ไม่มีงบประมาณ? แค่สร้างภาพวาดที่สร้างโดย AI.
ในหลากหลายอุตสาหกรรม AI สามารถทำได้มากกว่าเดิมมาก ในฐานะเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต ตัวอย่างศิลปะ AI พบได้ทั่วไปในกรณีการใช้งาน เช่น:
- การตลาด: แบนเนอร์ดิจิทัล, ภาพประกอบ, โพสต์บนโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับแนวทางแบรนด์เฉพาะ
- การสร้างต้นแบบ: โดยเฉพาะในงานออกแบบสถาปัตยกรรมหรือแฟชั่น เพื่อสร้างต้นแบบซึ่งหากผลิตด้วยวิธีปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงหรือใช้เวลานาน
- การปรับปรุงภาพ: การสร้างองค์ประกอบเพิ่มเติมให้กับภาพที่มีอยู่แล้ว เช่น การเพิ่มเสื้อสูททางการหรือรถยนต์หรูหราลงในภาพถ่าย
- ขนาด: การขยายภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เช่น ขนาด ส่วนหนึ่งของภาพ หรือข้อความภายในเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่สามารถทำเช่นนี้เป็นพรสำหรับทีมการตลาด
เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ขึ้นอยู่กับความต้องการและความซับซ้อนของแต่ละกรณีการใช้งาน เครื่องมือที่พวกเขาใช้จะแตกต่างกันอย่างมากนี่คือเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIที่พบได้ทั่วไปซึ่งคุณสามารถลองใช้เพื่อสร้างงานศิลปะที่สร้างโดย AI ได้
DALL-E ของ OpenAI
รู้จักกันว่าเป็นผู้สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างเป็นครั้งแรก DALL-E ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง ภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยเวอร์ชันล่าสุด DALL-E 3 มักมีความสมจริงอย่างเหลือเชื่อและมีคุณภาพสูง
Google's Imagen 2
Google Gemini ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Bard ตอนนี้สามารถสร้างภาพได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของมันเอง ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Gemini คือ UI ที่สะอาดและเรียบง่ายคล้ายกับ Google Search และที่สำคัญคือมันฟรี!
มิดเจอร์นีย์
Midjourney เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างงานศิลปะที่มีความเสถียรมากที่สุด โดยสามารถสร้างผลงานคุณภาพสูงมากซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ Midjourney คือมันไม่ใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผ่าน Discord เท่านั้น
หากคุณพร้อมที่จะทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อใช้เครื่องมือนี้นี่คือตัวอย่างคำสั่ง Midjourneyที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
Adobe Firefly
เพื่อเป็นการขยายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของพวกเขา Adobe ได้เปิดตัว Fireflyซึ่งเป็นเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบ นอกเหนือจากการสร้างภาพตามคำสั่งแล้ว Firefly ยังรับภาพอ้างอิงได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถป้อนภาพร่างหรือผลงานศิลปะให้กับเครื่องมือนี้ และขอให้ Firefly สร้างผลงานที่คล้ายคลึงกัน และนี่คือผลลัพธ์!
ไมโครซอฟต์ ดีไซเนอร์
ต่างจากเครื่องมือข้างต้นที่ใช้โมเดลของตัวเอง นักออกแบบของ Microsoft ใช้ DALL-E แทน ซึ่งนำเสนอทางเลือกที่เรียบง่าย เข้าถึงง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และใช้งานได้ฟรีสำหรับ ChatGPT Plus ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับทั้งมือสมัครเล่นและผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Copilot ยังเป็นการเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ของ Microsoft อีกด้วย
Canva
ด้วยซอฟต์แวร์การออกแบบร่วมกันของ Canva ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างภาพจากข้อความ เปลี่ยนสไตล์ ปรับขนาด ทำความสะอาดภาพ ลบพื้นหลัง และอื่นๆ อีกมากมาย! คุณยังสามารถนำเทรนด์การออกแบบกราฟิกล่าสุดมาประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ต่างจากเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ Canva's AI image generator ได้ผสานรวมโมเดลต่าง ๆ มากมาย เช่น Magic Media, Dall-E, และ Imagen เพื่อให้สามารถสร้างผลงานศิลปะได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มของตน ซึ่งสร้างความได้เปรียบอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้โมเดลต่าง ๆ ก่อนที่จะทำภารกิจของตนให้เสร็จสมบูรณ์
แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้มากมายมหาศาล แต่ศิลปะ AI ก็แตกต่างจากศิลปะแบบดั้งเดิม ซึ่งนำมาซึ่งความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร
ศิลปะแบบดั้งเดิม vs. ศิลปะ AI
ศิลปะแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานศิลปะที่มองเห็นได้ โดยทั่วไปทำด้วยมือหรือทางดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือการออกแบบ. ด้วย AI เครื่องมือเป็นผู้สร้าง และผู้ใช้เพียงแค่ป้อนข้อมูล.
ความแตกต่างที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่:
ทักษะ: ศิลปะแบบดั้งเดิมถูกสร้างสรรค์โดยนักออกแบบที่มีทักษะในระดับหนึ่งในด้านนั้น การสร้างศิลปะด้วย AI ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบ แต่คุณต้องมีทักษะในการให้คำแนะนำบ้าง
ผู้ชื่นชอบศิลปะ AI โต้แย้งว่าในอนาคต จินตนาการจะเป็นทักษะที่มีค่ามากกว่าการออกแบบ (ในความหมายแบบดั้งเดิม)
ข้อมูลนำเข้า: ศิลปะแบบดั้งเดิมต้องการให้ผู้ใช้สร้างภาพโดยใช้ส่วนประกอบทางการออกแบบต่าง ๆ ผู้ออกแบบมักจะต้องเพิ่มรูปร่าง สี ไอคอน และภาพถ่ายอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลงานที่สอดคล้องกัน
ศิลปะ AI สามารถสร้างได้โดยการพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ว่า: "แมวกำลังอ่านหนังสือโดยสวมแว่นตาอ่านหนังสือ นั่งอยู่ในห้องสมุดที่ดูวินเทจ" ลงใน Microsoft Designer นี่คือผลลัพธ์ที่คุณน่าจะได้รับ
เวลา: ศิลปะแบบดั้งเดิมต้องใช้ความละเอียดอ่อนและใช้เวลานาน ศิลปะ AI นั้นรวดเร็ว—ภาพด้านบนใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการสร้าง
การวนซ้ำ: ศิลปะแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาและทักษะในการทำซ้ำ การเพิ่มรายละเอียดใดๆ จากโจทย์เริ่มต้นอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ศิลปะ AI สามารถทำซ้ำได้อย่างรวดเร็วมาก โดยการเพิ่ม "ทำให้แมวเป็นสีขาว เพิ่มปากกาหมึกซึม" ลงในคำสั่ง AI ด้านบน ฉันได้รับภาพด้านล่างทันที
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถจินตนาการบางสิ่งและสร้างภาพขึ้นมาได้ทันที มันง่ายแค่นั้นเอง!
มาดูผลงานศิลปะ AI ที่ได้รับความนิยมและน่าทึ่งที่สุดบางส่วน เพื่อทำความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ที่แท้จริงที่กำลังเปิดกว้างอยู่ตรงหน้าเรา
ศิลปะ AI ในตัวอย่างจากโลกจริง
งานศิลปะใด ๆ ที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ AIเช่น DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon หรือ Runway ถือเป็นงานศิลปะ AI นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกและผู้บุกเบิกงานศิลปะ AI ได้ทำไว้จนถึงขณะนี้
1. ภาพเหมือนของเอ็ดมงด์ เดอ เบลามี่
ในปี 2018 สมาชิกของกลุ่ม Obvious จากปารีสได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างภาพเหมือนของเอ็ดมงด์ เดอ เบลามี่ ซึ่งเป็นตัวละครสมมติที่พวกเขาสร้างขึ้น พวกเขาใช้อัลกอริทึมโอเพนซอร์สและฝึกฝนมันด้วยภาพเหมือนจำนวน 15,000 ภาพจากศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 19
ผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้รับความโด่งดังเมื่อกลายเป็นผลงานศิลปะชิ้นแรกที่สร้างขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ถูกนำมาประมูลที่คริสตีส์ นิวยอร์ก ภาพวาดนี้ถูกขายไปในราคา 432,500 ดอลลาร์สหรัฐในครั้งนั้น
2. DeepDream โดย Google
DeepDream เป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การรับรู้ภาพแบบอัลกอริทึมเพื่อสร้างภาพที่เหมือนฝันและลวงตาจากภาพที่มีอยู่เดิม นักวิจัยได้นำ DeepDream มาใช้ร่วมกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสำหรับการทดลองในด้านจิตวิทยาการรับรู้และการวิจัยสมอง
3. ความเป็นจริงเทียม โดย เรฟิค อานาโดล
ได้รับมอบหมายจาก World Economic Forum ผลงานศิลปะ AI โดย Refik Anadol ผสมผสานชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของภาพปะการังเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นโครงการสหวิทยาการที่ผสมผสานการแสดงข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และการพิมพ์ 3 มิติ
4. สิ่งมีชีวิตไฮบริดของโซเฟีย เครสโป
ศิลปินชาวอาร์เจนตินา โซเฟีย เครสโป นำข้อมูลจากโลกธรรมชาติมาสร้างรูปแบบชีวิตที่คาดเดาได้ ในโครงการ Neural Zoo เธอใช้ภาพจากธรรมชาติและจัดเรียงใหม่เพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่งของธรรมชาติที่จินตนาการขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เธอใช้รูปแบบนี้เพื่อตั้งคำถามถึงผลกระทบของ AI ต่อศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยกประเด็นสำคัญสำหรับอนาคตของมัน
5. แคมเปญศิลปะดิจิทัลของ BMW
ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์และการแสดงเท่านั้น เช่นเดียวกับศิลปะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ หลายธุรกิจได้นำศิลปะที่สร้างโดย AI มาใช้ในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในแคมเปญที่น่าทึ่งในอดีตที่ผ่านมาคือรถศิลปะของ BMW
ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม BMW ได้ร่วมมือกับนักเทคโนโลยีสร้างสรรค์ Nathan Shipley และนักสะสมงานศิลปะ Gary Yeh เพื่อฝึกฝน AI ด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะ 900 ปี และสร้างผลงานศิลปะใหม่ 50 ชิ้น จากนั้นพวกเขาได้ทำการฉายภาพเหล่านี้ลงบนการจำลองเสมือนจริงของ 8 Series Gran Coupe
6. ฉลากเฉพาะโดย Nutella
การติดฉลากสินค้าเป็นหนึ่งในงานที่น่าเบื่อที่สุดในสายการผลิต. ฉลากที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหนึ่งแบบถูกพิมพ์และติดบนสินค้าทุกชิ้นเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและแบรนด์. นูเทลล่าใช้ศิลปะ AI เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้.
นูเทลล่าสร้างฉลากขวดที่ไม่ซ้ำกันเจ็ดล้านแบบสำหรับตลาดอิตาลี สิ่งนี้สร้างความอยากรู้อยากเห็นและเพิ่มความต้องการ หลายคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนูเทลล่ายังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นเจ้าของขวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
7. รอไม่ไหวแล้วสำหรับฤดูหนาวในนิวยอร์ก
มีภาพถ่ายนับแสนหรืออาจถึงหลักล้านภาพที่พยายามถ่ายทอดบรรยากาศของฤดูหนาวในนิวยอร์กซิตี้ มันถูกนำเสนอในแง่มุมที่โรแมนติกผ่านภาพยนตร์ เพลง รายการโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ อีกมากมาย ทว่าผู้ใช้ Reddit คนนี้กลับค้นพบวิธีง่าย ๆ แต่โดดเด่นในการถ่ายทอดภาพฤดูหนาวสุดคลาสสิกของเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชั้น ความลึก และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ (รวมถึงเกล็ดหิมะที่ตกลงมา) สร้างเอฟเฟกต์ที่น่าดึงดูดในภาพที่ค่อนข้างธรรมดา ผู้ใช้ได้ใช้การตกแต่งภาพแบบเก่าในสไตล์วิดีโอเกมเพื่อให้งานศิลปะที่สร้างโดย AI ดูทั้งวินเทจและทันสมัยอย่างมาก
8. ของเล่นจินตนาการ I Love Lucy
แฮร์รี่ แมคแครกเคน บรรณาธิการด้านเทคโนโลยีของ Fast Company ได้ทดลองใช้ DALL-E สร้างของเล่นจากซีรีส์ 'I Love Lucy' ขึ้นมา "ขวด Vitameatavegamin นี่ใส่ใจรายละเอียดดีมาก" เขายอมรับ
เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ผู้คนจะเริ่มสร้างของวินเทจปลอมและพิมพ์ 3 มิติหรือไม่? เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ นอกจากนี้ เขายังกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์งานวินเทจคนอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความของเขาที่นี่
9. หุ่นยนต์หลังวันสิ้นโลก
ผู้ใช้ Midjourney จินตนาการถึงโลกหลังวันสิ้นโลกที่มีหุ่นยนต์ขึ้นสนิมกำลังโต้ตอบกับดอกไม้ในภูมิทัศน์เมืองที่เต็มไปด้วยความหยาบกร้านโมเดลนี้ตีความคำสั่งของศิลปะ AIได้อย่างแม่นยำ เพิ่มเมฆสีเหลือง กำแพงที่เต็มไปด้วยกราฟฟิตี้ ฯลฯ
ความสามารถของ AI ในการพัฒนาผลงานศิลปะ AI ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเช่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับการสร้างต้นแบบ ลองนึกภาพนักเขียนบทภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่กำลังเริ่มต้นสามารถสร้างมู้ดบอร์ดและสตอรี่บอร์ดของตนเองเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
10. ฉากเปิดเครดิตของ Secret Invasion
พูดถึงฮอลลีวูด ผู้ผลิตซีรีส์ Marvel's Secret Invasion ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างเครดิตเปิดเรื่อง ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะผู้อำนวยการสร้างบริหารได้กล่าวว่า พวกเขาเลือกที่จะใช้ AI อย่างตั้งใจ เนื่องจากมัน "เล่นกับแก่นของซีรีส์นี้" กล่าวคือ ประชากร Skrull ที่สามารถแปลงร่างได้
อย่างไรก็ตาม กรณีการใช้งานนี้ได้เปิดกล่องแพนดอร่าของคำถามในวงการศิลปะเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้อมูล สิทธิของศิลปิน อันตรายของ AI และความคิดสร้างสรรค์ทางจริยธรรม
อนาคตของศิลปะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
ตัวอย่างข้างต้นของศิลปะ AI แสดงให้เห็นสองสิ่ง: ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของศิลปะ AI และผลกระทบที่แท้จริงที่มันสามารถมีต่ออนาคตของชีวิตมนุษย์
แม้ว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือใดก็ได้และสร้างความเป็นไปได้มากมาย แต่ผลกระทบของศิลปะ AI กำลังถูกถกเถียงกันอย่างจริงจัง ประเด็นสำคัญบางประการที่มีการอภิปราย ได้แก่:
ความสามารถ: ในฐานะเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์ AI มีพลังมากกว่าเครื่องมือใด ๆ ที่ศิลปินเคยใช้มา มันไม่เพียงแต่ช่วยให้การสร้างผลงานเป็นไปอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาซ้ำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เมื่อแบบจำลองพัฒนาไป เราคาดว่าสิ่งนี้จะยิ่งดีขึ้นอย่างมาก
ข้อมูล: หนึ่งในแง่มุมพื้นฐานของศิลปะ AI คือข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล หลายเครื่องมือสร้างศิลปะ AI ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของศิลปินดั้งเดิมที่สร้างสไตล์เหล่านี้ขึ้นมา
ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันเสียงของ ChatGPT ของ Open AI มีความคล้ายคลึงกับเสียงของนักแสดงสาว Scarlett Johansson มากพอที่จะนำไปสู่ผลทางกฎหมาย
จริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์: การใช้ข้อมูลเช่นนี้อย่างมีจริยธรรมก็ซับซ้อนเช่นกัน โดยเฉพาะสำหรับศิลปินที่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพียงพอที่จะเข้าใจพื้นฐานของการใช้ข้อมูลเช่นนี้
ตัวอย่างเช่น ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างบริหารของซีรีส์ Secret Invasion อย่างอาลี เซลิม กล่าวว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจว่า AI ทำงานอย่างไร แต่รู้สึกทึ่งกับสิ่งที่มันสามารถสร้างขึ้นได้ ชัดเจนว่ายังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้และประเมิน ทั้งจากศิลปินและผู้ที่กำลังพัฒนาเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI
ลิขสิทธิ์:ศาลสหรัฐฯ มีคำตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่าภาพที่สร้างโดย AI โดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์เลย ไม่สามารถได้รับลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้ หากไม่มีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่หมายถึง 'การแทรกแซง' จึงไม่มีการตกลงร่วมกันว่าอะไรคือทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทั่วไปที่มักพบในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทุกประเภท ในการหาทางแก้ไขที่เหมาะกับทุกฝ่าย ชุมชนศิลปะและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและเทคโนโลยีจะต้องนั่งหารือร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงในรายละเอียด
สรุปแล้ว ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรมระหว่างมนุษย์กับอัลกอริทึม AI นั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ตัวอย่างศิลปะ AI ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า AI ได้ทำให้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ คุณอาจไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการผสมสีน้ำหรือมีความเชี่ยวชาญในหลักการออกแบบ แต่ความสามารถในการจินตนาการและถ่ายทอดความคิดของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงานศิลปะ AI ที่ยอดเยี่ยม
เครื่องมือศิลปะ AI ยังสามารถสร้างการซ้ำและการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเร็วสูงมาก สร้างประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในปริมาณมากสำหรับทั้งมนุษย์และองค์กร
