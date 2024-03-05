เทรนด์การออกแบบกราฟิกที่จะทำให้บริษัทของคุณโดดเด่นในปี 2025

เราเห็นแนวโน้มใหม่ ๆ ปรากฏขึ้นในอุตสาหกรรมการออกแบบทุกปี และแนวโน้มเก่า ๆ ก็ค่อย ๆ หายไป; ปี 2024 ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังอยู่ในศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการสร้างสรรค์ของเราและสไตล์การมองเห็น.
ศิลปะเหนือจริงแบบ 3 มิติ, การทำแผนที่ความร้อน, และลายพิมพ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เป็นเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการออกแบบกราฟิกในปี 2024 ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบกราฟิกที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการนี้
บทความบล็อกนี้สรุปองค์ประกอบด้านการออกแบบต่างๆ ที่กำหนดวิธีการสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจ และมีส่วนร่วมกับผู้คนในปัจจุบัน รวมถึงวิธีที่คุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์ธุรกิจของคุณ
แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น มาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนว่ากราฟิกดีไซน์หมายถึงอะไร และทำไมการศึกษาแนวโน้มของมันจึงมีความสำคัญ
กราฟิกดีไซน์คืออะไร?
สถาบันศิลปะกราฟิกอเมริกัน (AIGA®) นิยามการออกแบบกราฟิกว่าเป็น 'ศิลปะและการปฏิบัติในการวางแผนและถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ด้วยเนื้อหาทางภาพและข้อความ'
เนื้อหาโดยตัวมันเองสามารถเรียบง่ายได้เท่ากับโลโก้ธุรกิจ (เช่น เครื่องหมายถูกของ Nike) หรือซับซ้อนได้เท่ากับรูปแบบหน้าเว็บไซต์
เกือบทุกคนในปัจจุบันมีการออกแบบกราฟิกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง—ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานนำเสนอสำหรับงานหรือการเพิ่มข้อความลงในกราฟิกโซเชียลมีเดียเพื่อเสริมหรือสื่อสารถึงข้อความที่ต้องการ
ความสำคัญของการวิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบกราฟิก
เทรนด์มาแล้วก็ไป แล้วทำไมเราต้องติดตามเทรนด์อยู่เสมอ? นั่นเป็นเพราะการติดตามและเข้าใจเทรนด์เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ชมของคุณทราบว่าคุณเข้าใจในรสนิยมและความชอบของพวกเขา
ที่สำคัญกว่านั้น แนวโน้มการออกแบบกราฟิกสร้างแรงบันดาลใจให้คุณคิดนอกกรอบ รวมถึงการทดลองใช้เทคนิคใหม่ๆ และการผสมผสานสไตล์เก่าเข้ากับสไตล์ใหม่
นี่ช่วยให้คุณปรับปรุงการรับรู้แบรนด์ของคุณ และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น รวมถึงติดต่อสื่อสารกับฐานลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น การติดตามเทรนด์การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันช่วยให้คุณรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ
ภาพรวมของเทรนด์การออกแบบกราฟิกยอดนิยม
นี่คือ 10 อันดับเทรนด์ที่กำลังผลักดันขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงในงานออกแบบกราฟิกในปีนี้
1. การหลอมรวมในอนาคต
ชวนให้นึกถึงสุนทรียภาพแบบไซเบอร์พังค์ ฟิวเจอร์ฟิวชั่นผสมผสานการออกแบบกราฟิกที่ล้ำสมัยและล้ำยุคเข้ากับความรู้สึกที่เข้าถึงได้ โทนสียังคงยึดติดกับสีน้ำเงิน สีดำ และสีน้ำตาลเข้ม ตกแต่งด้วยสีม่วงนีออน สีชมพู และสีฟ้าอมเขียว
ตั้งแต่มาสคอตและโลโก้ไปจนถึงสื่อโฆษณา—คุณสามารถประยุกต์ใช้การหลอมรวมแห่งอนาคตได้หลากหลายวิธี เพื่อเติมชีวิตชีวาให้กับแบรนด์ของคุณ
จุดเด่นของเทรนด์การออกแบบกราฟิกนี้คือความสามารถในการผสานรวมองค์ประกอบเชิงโต้ตอบที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่และมองไปข้างหน้า ดังที่เห็นได้ในปกอัลบั้มด้านล่าง:
งานศิลปะนี้ใช้ของเหลวแทนรูปทรงเรขาคณิตและการผสมผสานของโทนสีเย็นกับรูปทรงโฮโลกราฟิกที่ตัดกันตรงกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงอิทธิพลทางดิจิทัลหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบที่ผสมผสานอนาคต
2. 3D ไฮเปอร์-เหนือจริง
เทรนด์การออกแบบกราฟิกนี้เน้นภาพที่สมจริงแต่เหนือจริง มักสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองและเรนเดอร์ 3 มิติ
มันผสมผสานรูปทรงนามธรรมและออร์แกนิก สีสันสดใส ตัวละครแปลกตา และฟอนต์ทดลอง เพื่อสร้างภาพที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์อย่าง Dune หรือ Blade Runner
การรีแบรนด์ของ Reddit ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์นี้ด้วยมาสคอต 3 มิติและสัญลักษณ์โลโก้
ศิลปะเหนือจริงแบบสามมิติ (3D hyper-surrealism) มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนักออกแบบกราฟิกต้องการสื่อสารหลายแง่มุมของข้อความพร้อมกัน ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ชมในวงกว้าง
มันสร้างความรู้สึกเหนือจริงหรือความแปลกประหลาดที่คุณอาจสังเกตเห็นในเทรนด์แฟชั่นและแคมเปญล่าสุดบางแห่ง
ชมผลงานภาพประกอบสุดเหนือจริงของนิโค อิโตะ นักวาดภาพประกอบชื่อดัง สำหรับกระเป๋า Gucci Bamboo 1947 ผลงานของเธอเป็นการผสมผสานระหว่างโลกแห่งจินตนาการและความเป็นจริงอย่างลงตัว ด้วยการใช้เทคนิคคอลลาจที่นำกระเป๋าหรูหราเสมือนจริงมาวางไว้บนฉากหลังที่ดูเหนือธรรมชาติ—ถ่ายทอดแก่นแท้ของศิลปะ 3 มิติแบบไฮเปอร์-เหนือจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่อพิจารณาว่าเครื่องมือออกแบบ AIอย่าง AutoDraw และ Designs.ai ได้ช่วยให้นักออกแบบสามารถผลักดันขอบเขตของการทดลองทางภาพได้มากขึ้นแล้ว แนวโน้มของศิลปะ 3 มิติแบบเหนือจริงสุดขีด (3D hyper-surrealism) จึงเป็นกระแสที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. การทำแผนที่ความร้อน
การทำแผนที่ความร้อนใช้การไล่ระดับสีเพื่อแสดงความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ ใช้ในงานออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) การออกแบบเว็บไซต์ และกราฟิกข้อมูล เพื่อเน้นพื้นที่ที่น่าสนใจหรือกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลมากมาย
แต่ในปัจจุบัน มันได้ค่อยๆ พบการใช้งานที่เกินกว่ารากฐานของการแสดงข้อมูลแบบดั้งเดิม วันนี้ นักออกแบบสร้างภาพที่น่าสนใจที่เลียนแบบช่วงความเข้มของอุณหภูมิและส่งข้อความอย่างละเอียดอ่อนโดยใช้การไล่ระดับสีและพื้นผิว
ตัวอย่างเช่น ในโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย คุณสามารถเน้นบริเวณที่คาดว่าจะดึงดูดความสนใจหรือกระตุ้นการกระทำมากขึ้นด้วยสีที่อบอุ่น เช่น สีแดงและสีส้ม ในทางตรงกันข้าม บริเวณที่ไม่สำคัญมากนักจะถูกแสดงด้วยสีที่เย็นกว่า เช่น สีน้ำเงินและสีเขียว
การทำแผนที่ความร้อนช่วยนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญของการออกแบบโดยไม่ต้องใช้สัญญาณภาพที่ชัดเจน
4. ภาพที่ครอบคลุมและการผสมผสานสีที่เข้าถึงได้
แม้ว่าความหลากหลายและการเป็นตัวแทนควรเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ไม่ใช่ทางเลือก แต่สิ่งนี้กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2024
การออกแบบกราฟิกที่ครอบคลุมหมายถึงการสร้างเนื้อหาทางสายตาที่สามารถเข้าถึงได้และใช้ได้โดยทุกคน ไม่ว่าจะมีความสามารถอย่างไรก็ตาม
การออกแบบที่ครอบคลุมทำให้ทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาได้อย่างมีความหมาย รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การคิด และการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังเฉลิมฉลองความหลากหลายของเชื้อชาติ เพศ ชาติพันธุ์ และรูปร่างอีกด้วย
ตัวอย่างคลาสสิกคือคลังอิโมจิของ Google ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยโทนสีผิว ทรงผม และการแสดงออกทางเพศที่หลากหลาย
นอกจากนี้ นักออกแบบให้ความสำคัญกับการเข้าถึงโดยการเลือกใช้ชุดสีที่เป็นไปตามแนวทางความเข้าถึงได้ของเนื้อหาบนเว็บ (WCAG) ซึ่งทำให้การออกแบบสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีปัญหาการมองเห็นสี
แต่แนวโน้มการเข้าถึงไม่ได้สิ้นสุดที่หน้าจอเดสก์ท็อปเท่านั้น ยังมีการนำเสนอโหมดสว่างและโหมดมืด รวมถึงระดับการซูมที่แตกต่างกันสำหรับหน้าจอมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังคงอ่านได้ชัดเจนตามความชอบของผู้ใช้และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
เมื่อปีที่แล้ว แคมเปญ "Live There" ของ Airbnb ใช้ความตัดกันสูงระหว่างองค์ประกอบด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้เนื้อหาอ่านได้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ความโน้มเอียงไปสู่การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงได้ยอมรับพลังของการออกแบบในการสร้างความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในระดับโลก
5. ความงามที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาเหตุต่าง ๆ มากขึ้นกว่าที่เคย ความชื่นชมในลวดลายและผิวสัมผัสตามธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การที่แบรนด์จะเพียงแค่เพิ่มหรือผสานสีเขียวเข้าไปในดีไซน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจกำลัง "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป
ความงามที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติได้กลายเป็นจุดสนใจหลัก โดยมีภาพของดอกไม้และพืชพรรณ ท้องฟ้าสีคราม พื้นผิวไม้ สีน้ำ และลวดลายสัตว์ เช่น ลายม้าลาย กลายเป็นที่นิยมในเทรนด์การออกแบบกราฟิกที่มีเสน่ห์
ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์กำลังมุ่งไปสู่การออกแบบที่สะอาดและเรียบง่ายตามธรรมชาติ โดยเน้นการใช้โทนสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุรีไซเคิล
แคมเปญ "Botanical Beauty" ของ Yves Rocher เน้นย้ำลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างลงตัวในดีไซน์ที่สงบและเต็มไปด้วยพืชพรรณ เนื่องจากแบรนด์ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ความงามของตน จึงได้เปิดตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพวาดสีน้ำของพืชพรรณ
แน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในเทรนด์การออกแบบกราฟิกที่คุณไม่สามารถนำไปใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในภาคส่วนต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยา สามารถใช้ประโยชน์จากพลังและความงามของธรรมชาติได้อย่างแน่นอน
6. ความงามแบบคอลลาจสื่อผสม
แนวทางศิลปะนี้ผสมผสานรูปทรง ภาพ สีสันสดใส และพื้นผิวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างองค์ประกอบที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น การตัดแปะภาพ (คอลลาจ) ช่วยให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์อย่างฉับพลันและคาดเดาไม่ได้ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชมได้
เราเห็นศิลปินผสมผสานอิทธิพลทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างการอ้างอิงที่สดใสและข้ามวัฒนธรรมด้วยภาพที่น่าทึ่งซึ่งปลุกความทรงจำในคอลลาจดิจิทัลของพวกเขา ในขณะที่ศิลปินคนอื่นสร้างภูมิทัศน์เหนือจริงด้วยองค์ประกอบที่ชวนฝัน
ไม่ว่าจะเป็นภาพโมเสกดิจิทัลหรืองานศิลปะตัดแปะด้วยมือ การจัดวางสื่อผสมในรูปแบบคอลลาจช่วยนำเสนอความสวยงามที่โดดเด่นและน่าดึงดูดใจสู่แนวหน้าของเทรนด์การออกแบบกราฟิก
7. เรโทร-ฟิวเจอริสม์
ในการออกแบบกราฟิก สไตล์ย้อนยุค (เรโทร) เป็นที่นิยมมาโดยตลอด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นในสุนทรียภาพแบบวินเทจและการผสมผสานกลิ่นอายแห่งอนาคตในแบบย้อนยุค (เรโทร-ฟิวเจอริสต์) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 70, 80 และ 90
เทรนด์การออกแบบกราฟิกนี้ฟื้นฟูเสน่ห์ของพื้นผิวที่มีลวดลาย สีสันสดใส และตัวอักษรคลาสสิกด้วยฟอนต์อย่าง Lobster, Metropolis และ Pacifico
ธุรกิจกำลังใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทรนด์นี้ในวิธีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อดึงดูดผู้ชม, ทำให้แบรนด์ของตนแตกต่าง, และเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ.
ซึ่งรวมถึงโฆษณาที่มีรถยนต์คลาสสิกบินอยู่ในเมืองอนาคต หรือนางแบบสวมเสื้อผ้าวินเทจในบริบทของการสำรวจอวกาศ ผสมผสานความทรงจำกับอนาคตเพื่อสร้างผลกระทบทางภาพที่ทรงพลัง
เรโทร-ฟิวเจอริซึมทะลุผ่านช่องว่างระหว่างรุ่นและสื่อสารความซับซ้อน ความเรียบง่าย นวัตกรรม และประเพณีได้อย่างมีเอกลักษณ์
8. พิกเซลย้อนยุค
คุณจำกราฟิกคอมพิวเตอร์ของ Nintendo, Sega Genesis และ Atari 2600 ได้ไหม? ผสมผสานกับองค์ประกอบสไตล์พิกเซล 8 บิต เกมยุคแรกๆ อย่าง Super Mario และ Pac-Man เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในยุค 80 และ 90 สไตล์ภาพพิกเซลได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
ปัจจุบันนักออกแบบใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบเกมขั้นสูงเพื่อผสมผสานภาพที่มีลักษณะเป็นบล็อก โทนสีที่จำกัด และการออกแบบที่เป็นตารางเพื่อกระตุ้นความรู้สึกคิดถึงอดีตและความเรียบง่าย
อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางธุรกิจเท่านั้นที่สามารถนำเทรนด์การออกแบบนี้ไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ แต่มีแบรนด์ยอดนิยมบางรายที่กำลังลงทุนกับรูปลักษณ์และความรู้สึกแบบ 'ย้อนยุค'
ตัวอย่างเช่น Lacoste ได้ปรับโฉมโลโก้จระเข้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนให้กลายเป็นแบบพิกเซลร่วมกับ Minecraft สร้างคอลเลกชันเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ได้แรงบันดาลใจจากสุนทรียภาพของเกม
ในทางกลับกัน Minecraft ได้แนะนำไอเท็มพิเศษในเกม เช่น ชุดที่มีแบรนด์ Lacoste และแผนที่ที่ออกแบบเป็นพิเศษชื่อว่า "Croco Island" ในเกมเสมือนจริงของพวกเขา
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าพิกเซลย้อนยุคได้ยกระดับแก่นแท้ของความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสองแบรนด์และสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัล
9. การทดลองด้านตัวอักษร
เทรนด์การออกแบบกราฟิกนี้เน้นการใช้การจัดวาง การเลือกใช้ฟอนต์ และรูปแบบตัวอักษรอย่างสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ฟอนต์ทดลองที่ดูเท่และแปลกใหม่
ต่างจากตัวพิมพ์แบบดั้งเดิมที่เน้นความสม่ำเสมอและความอ่านง่ายเป็นหลัก โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ตัวพิมพ์เชิงทดลองให้ความสำคัญกับการมองตัวอักษรและคำเป็นรูปแบบศิลปะในตัวเอง
ภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิธีที่เรารับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับตัวอักษรและข้อความ
ประติมากรรมของตัวอักษร 'Y' ได้จินตนาการใหม่เป็นตัวอักษรในรูปแบบสามมิติ โดยผสมผสานรูปทรงนามธรรมกับวัสดุอื่น ๆ (เปลือกไข่) และสารต่าง ๆ (ของเหลวสีฟ้าอมเขียว)
มันผสมผสานองค์ประกอบอุตสาหกรรมเข้ากับงาน CGI ได้อย่างลงตัวในแนวทางที่สนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้ชมมองตัวอักษรในมุมมองใหม่ ที่เหนือกว่าการเป็นเพียงตัวอักษรในตัวอักษรหรือชุดฟอนต์
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทดลองด้านตัวอักษรช่วยเพิ่มสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับการออกแบบกราฟิก ซึ่งไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นความคิดอีกด้วย
10. การต่อต้านการออกแบบ
'แอนตี้-ดีไซน์' คือสิ่งสุดท้ายที่คุณคาดว่าจะพบในรายการเทรนด์การออกแบบกราฟิก แต่สำหรับนักออกแบบหลายคน นี่คือสไตล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
แอนตี้-ดีไซน์เป็นแนวทางสมัยใหม่ที่มุ่งขยายขอบเขตของสิ่งที่การออกแบบสามารถเป็นได้ มีลักษณะเด่นคือการยอมรับการจัดวางที่วุ่นวาย สีที่ตัดกัน และการใช้ตัวอักษรที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนและมักสร้างความสะดุดตา
การต่อต้านการออกแบบท้าทายความคาดหวังของผู้ชมและกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือการใคร่ครวญมากขึ้นโดยการนำเสนอทางเลือกแทนมาตรฐานการออกแบบที่ยอมรับกันทั่วไป มักได้รับแรงบันดาลใจจากขบวนการศิลปะแนวหน้า เช่น ดาดาหรือบรูทัลลิซึม
แม้ว่าการออกแบบเชิงปฏิเสธ (anti-design) จะไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกบริบท แต่ก็ได้มีที่ยืนในแวดวงศิลปะ วัฒนธรรม และเชิงพาณิชย์เฉพาะทาง ที่ซึ่งการสื่อสารข้อความที่ชัดเจนหรือท้าทายบรรทัดฐานเดิมคือเป้าหมาย
บทบาทของเทคโนโลยีขั้นสูงในการกำหนดแนวโน้มการออกแบบกราฟิก
เทรนด์การออกแบบกราฟิกที่ใหญ่ที่สุดมักพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ในด้านการออกแบบกราฟิก เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทั้งกระบวนการออกแบบและผลงานสุดท้าย ดังนั้น เทคโนโลยีใดบ้างที่มีศักยภาพในการยกระดับการสื่อสารด้วยภาพและการออกแบบในปี 2024? มาค้นหาคำตอบกัน
1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ลองนึกภาพการใช้เครื่องมือที่เข้าใจเจตนาในการออกแบบของคุณ แนะนำชุดสีตามกลุ่มเป้าหมาย และสร้างบอร์ดอารมณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจจากแหล่งอ้างอิงที่คุณเลือก นั่นคือสิ่งที่ AI เชิงสร้างสรรค์ทำได้อย่างแท้จริง
มันใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมและแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อสร้างภาพ, รูปแบบ, ผัง, และองค์ประกอบทางการออกแบบ. นอกจากนี้, มันยังสามารถทำให้การปรับขนาดภาพ, การลบพื้นหลัง, และการปรับสีเป็นอัตโนมัติ, ทำให้ทีมออกแบบมีเวลาไปทำภารกิจอื่น ๆ เช่น การสร้างกลยุทธ์.
เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ เช่น DALL-E, Midjourney และ Jasper Art ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักออกแบบมืออาชีพด้วยความสามารถในการแปลงข้อความให้กลายเป็นภาพที่สมจริง
พวกเขาช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมอบแรงบันดาลใจ และใช่แล้ว ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย AI ไม่ได้มาเพื่อแย่งงาน แต่เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีที่สุดของนักออกแบบ
2. ความจริงเสริม (AR) และความเสมือนจริง (VR)
แม้ว่าเทคโนโลยี AR และ VR จะมีมานานหลายปีแล้ว แต่พวกมันกำลังถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งใหญ่ต่อไปในวงการออกแบบกราฟิก และนั่นมีเหตุผลที่ดี ผู้อำนวยการสร้างสรรค์ใช้ AR ในการสร้างแคมเปญโฆษณาที่ไม่เหมือนใครและมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม และเป็นประสบการณ์ทางสายตาที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ตัวอย่างเช่น ป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์สามารถกระตุ้นประสบการณ์แบรนด์ที่ดื่มด่ำได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ เช่น การลองใช้สินค้าเสมือนจริงหรือเกมโต้ตอบ AR สามารถซ้อนทับข้อมูลดิจิทัลลงบนพื้นที่ทางกายภาพ ช่วยให้มองเห็นภาพโครงการสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายในได้ชัดเจนขึ้น
ตัวอย่างเช่น แอป IKEA Place ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางโมเดล 3 มิติของสินค้า IKEA ลงในสภาพแวดล้อมของตนเองได้ โดยใช้กล้องสมาร์ทโฟน
ในทางกลับกัน VR ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริงและน่าดื่มด่ำสำหรับเกม กิจกรรมเสมือนจริง หรือการจำลองสถานการณ์ได้ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเดินชมสถาปัตยกรรมที่สมจริงไปจนถึงภูมิทัศน์แฟนตาซีเพื่อความบันเทิง
VR มอบโอกาสใหม่ในด้านการออกแบบ UX โดยต้องการให้ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงการนำทางเชิงพื้นที่, การโต้ตอบแบบ 3D, และประสบการณ์แบบหลายประสาทสัมผัสในผลงานของตน
3. การออกแบบและพิมพ์สามมิติ
ที่รู้จักกันในนามของการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ การออกแบบสามมิติ และการพิมพ์เกี่ยวข้องกับการสร้างวัตถุสามมิติที่แข็งจากไฟล์ดิจิทัล
กระบวนการเริ่มต้นด้วยการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งนักออกแบบใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางในการสร้างแบบจำลองวัตถุในสามมิติ แบบจำลองดิจิทัลนี้ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
กระบวนการพิมพ์ประกอบด้วยการวางชั้นวัสดุ เช่น พลาสติก โลหะ หรือเรซิน ตามที่จำเป็นตามแบบดิจิทัล เพื่อสร้างวัตถุสามมิติ
การออกแบบและพิมพ์แบบ 3 มิติช่วยลดของเสียและช่วยให้สามารถสร้างรูปทรงที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้มากขึ้น ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้ด้วยเทคนิคการผลิตอื่น ๆ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้ได้ขยายไปสู่ภาคส่วนใหม่ๆ เช่น ชีวการแพทย์ ซึ่งมีการนำไปใช้ในการออกแบบและพิมพ์อวัยวะเทียมเฉพาะบุคคลและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ รวมถึงในภาคการก่อสร้าง ซึ่งมีการนำไปใช้ในการสร้างต้นแบบและการผลิตชิ้นส่วนอาคาร
วิธีบริหารทีมออกแบบกราฟิกของคุณ
เราหวังว่าเทรนด์การออกแบบกราฟิกเหล่านี้จะช่วยให้ทีมออกแบบของคุณค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ ๆ สำหรับงานสร้างสรรค์ของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม การได้รับแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเลย จากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ และการตีความโจทย์การออกแบบ ไปจนถึงการสร้างผลงานออกแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ ทีมออกแบบของคุณต้องรับผิดชอบในหลาย ๆ ด้าน
คุณต้องการเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักออกแบบและบรรลุเป้าหมายของทีม นี่คือวิธีการทำ
1. กำหนดแนวทางการออกแบบและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
แนวทางการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนและเอกลักษณ์ทางภาพที่โดดเด่นช่วยให้โครงการออกแบบทั้งหมดของคุณสอดคล้องกับสุนทรียภาพของแบรนด์
แนวทางเหล่านี้ควรครอบคลุมถึงโทนสี แบบอักษร การจัดวางตัวอักษร และภาพลักษณ์โดยรวมของแบรนด์คุณ เพื่อช่วยให้ทีมออกแบบเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ
ตัวอย่างเช่น คู่มือสไตล์ที่ครอบคลุมสำหรับโครงการสร้างแบรนด์ใหม่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชุดสี, การเลือกใช้ฟอนต์, การใช้โลโก้, และสไตล์ของภาพ.
นี่อาจเป็นจุดอ้างอิงสำหรับงานออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบและแพลตฟอร์มการออกแบบที่แตกต่างกัน
ใช้แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ของ ClickUpเพื่อให้กระบวนการนี้รวดเร็วและปราศจากความยุ่งยาก
ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Design Briefเพื่อระบุคำขอของลูกค้า เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จุดเด่นของแบรนด์ และแหล่งอ้างอิงไว้ในที่เดียว
เพื่อให้คู่มือสไตล์ที่อัปเดตของแบรนด์สามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมทั้งหมด ให้บันทึกไว้ในที่ทำงานร่วมกันผ่านClickUp Docs
2. ส่งเสริมการประชุมระดมความคิดอย่างสม่ำเสมอ
ในทุกสาขาอาชีพที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ การมีอิสระในการศึกษาเทรนด์, แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมงาน, และคิดค้นโซลูชั่นที่นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมออกแบบของคุณ ลองพิจารณาจัดเวลา 'ชั่วโมงสร้างสรรค์' ทุกสัปดาห์ ซึ่งพวกเขาสามารถนำเสนอแนวคิดการออกแบบ พูดคุย เกี่ยวกับเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ใหม่ๆ หรือผลงานที่น่าสนใจที่พวกเขาพบเจอ
ClickUp Whiteboardsมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ระดมความคิด เพิ่มบันทึกและรูปภาพ และรวบรวมไอเดียที่ดีที่สุดของคุณไว้บนผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณได้โดยการเชื่อมโยงไปยังงาน ไฟล์ ClickUp Docs และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
บรรยากาศที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์แนวคิดการออกแบบที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมและเอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
ใช้แม่แบบการออกแบบกราฟิกเพื่อกระตุ้นทีมของคุณให้ไปในทิศทางสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง
3. ดำเนินการเทคนิคการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อจัดการโครงการออกแบบ ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม ระบบกระบวนการที่แข็งแกร่งสามารถนำทีมของคุณจากขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการดำเนินการ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใด ๆ ถูกมองข้ามไป
ทีมออกแบบที่มีประสิทธิภาพใช้ ซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการออกแบบเพื่อติดตามกำหนดเวลา, กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ, และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น.
ClickUp Design Project Management Softwareเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบที่ให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบคำขอและลำดับความสำคัญในการออกแบบ การให้และรับข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไทม์ไลน์และการมอบหมายงานของทีมแก่ผู้จัดการ
รับภาพรวมของเวลาว่างของทุกคน ดูว่าแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่ และกำหนดลำดับความสำคัญทั้งในระดับบุคคลและระดับทีมในทีมออกแบบของคุณ
สิ่งนี้ เมื่อรวมกับการติดตามเวลา การรายงานสปรินต์ และการดูปริมาณงาน จะช่วยให้คุณดำเนินโครงการออกแบบใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การอนุมัติและข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย
4. จัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การออกแบบกราฟิกเป็นสาขาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทีมของคุณติดตามเทรนด์การออกแบบและซอฟต์แวร์ล่าสุดอยู่เสมอ โดยให้พวกเขาเข้าถึงคอร์สออนไลน์ เวิร์กช็อป และสัมมนาออนไลน์ และสนับสนุนให้พวกเขา เข้ารับการรับรองด้านการออกแบบ
คุณสามารถเสนอเงินงบประมาณสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาให้กับสมาชิกทีมเพื่อลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์จากแพลตฟอร์มเช่น Udemy หรือ Skillshare และกระตุ้นให้ผู้ออกแบบกราฟิกอาวุโสเข้าร่วมสัมมนาผู้นำได้ หรือคุณสามารถจัดเวิร์กช็อปทุกไตรมาสโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาสอนเทคนิคการออกแบบใหม่ ๆ หรือซอฟต์แวร์ให้กับทีม เช่นเครื่องมือคิดเชิงออกแบบ
นอกจากนี้ ให้ส่งเสริมนักออกแบบของคุณให้โชว์ทักษะที่เพิ่มขึ้นและความสำเร็จของพวกเขาผ่านพอร์ตโฟลิโอที่อัปเดตแล้ว.เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอกลางการออกแบบของ ClickUpเหมาะสำหรับสิ่งนี้. มันช่วยให้นักออกแบบจัดเรียงโปรเจ็กต์ของพวกเขาในลักษณะที่น่าดึงดูดทางสายตา.
5. จัดให้มีกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
กำหนดการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบทีมทุกสองสัปดาห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ กระบวนการสื่อสารสองทางนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลได้ ช่วยรักษาคุณภาพงาน และแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตการตรวจสอบการออกแบบของ ClickUpสามารถช่วยทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการออกแบบ และมอบกระบวนการที่สม่ำเสมอให้กับทีมในการประเมินและอนุมัติการออกแบบ
ควบคู่กันไป ให้มีการประชุมแบบตัวต่อตัวรายเดือนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล เป้าหมายในอาชีพ และความช่วยเหลือส่วนตัวที่พวกเขาอาจต้องการ
นักออกแบบกราฟิก พร้อมที่จะดึงดูดในปี 2024 หรือยัง?
นี่เป็นปีที่น่าตื่นเต้นจริง ๆ สำหรับวงการออกแบบ เนื่องจากความสนใจได้เปลี่ยนไปสู่ความเป็นต้นฉบับและเอกลักษณ์ของแบรนด์
นักออกแบบและแบรนด์พร้อมที่จะมีส่วนร่วมและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับผู้ชม
เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความเป็นจริงเสริม/เสมือนจริง (AR/VR) จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการเร่งนวัตกรรมด้านการออกแบบและการสื่อสารภาพที่ซับซ้อนต่อไป
วางแผน ดำเนินการ และบรรลุเป้าหมายการออกแบบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือและเทคนิคการออกแบบล่าสุด
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและทำให้ทุกโปรเจกต์การออกแบบประสบความสำเร็จ!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. อะไรคือเทรนด์การออกแบบกราฟิกยอดนิยมสำหรับปี 2024?
แนวโน้มการออกแบบกราฟิกยอดนิยมในปี 2024 ได้แก่ การผสมผสานอนาคต, 3D ที่เหนือจริง, การทำแผนที่ความร้อน, ความครอบคลุมและการเข้าถึง, ความงามที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, ความงามจากการผสมผสานสื่อ, การออกแบบย้อนยุคอนาคต, พิกเซลย้อนยุค, การทดลองกับตัวอักษร, และการออกแบบที่ต่อต้านกระแสหลัก
2. รูปทรงที่กำลังเป็นที่นิยมในปี 2024 คืออะไร?
ในปี 2024 การออกแบบกราฟิกและนักออกแบบกำลังหันหลังให้กับรูปทรงเรขาคณิตที่แข็งทื่อ และหันมาให้ความสำคัญกับรูปทรงที่ไหลลื่นและนามธรรมมากขึ้น เส้นโค้งและรูปทรงอินทรีย์กำลังเข้ามาแทนที่เส้นตรง นอกจากนี้ยังมีความโน้มเอียงไปทางภาพเวกเตอร์ที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติและภาพ 3 มิติแบบเป่าลมที่เลียนแบบลักษณะของวัตถุที่พองตัวด้วยพื้นผิวที่นุ่มและฟู ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อแนวโน้มการออกแบบที่เน้นเทคโนโลยี