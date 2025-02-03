ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ออกแบบเกมที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

เคยมีไอเดียเกมในหัวที่หมักหมมมานานไหม? ลองนึกภาพดูสิว่าถ้าได้นำไอเดียนั้นมาสร้างเป็นจริง! ทุกวันนี้พลังในการสร้างวิดีโอเกมของคุณเองอยู่ในมือคุณแล้ว แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดก็ตาม ?
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกมดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องการการวางแผนอย่างละเอียด การทำงานร่วมกันเป็นทีม และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับฐานผู้เล่นและโอกาสในการมีส่วนร่วมของพวกเขา แต่ผู้สร้างเกมไม่เคยหลีกเลี่ยงความท้าทาย ใช่ไหม?
โชคดีที่คุณจะพบเครื่องมือซอฟต์แวร์ออกแบบเกมมากมายที่จะช่วยให้คุณวางแผน สร้าง ทดสอบ และเผยแพร่เกมวิดีโอทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราได้รวบรวม 10 อันดับซอฟต์แวร์ออกแบบเกมที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มพลังให้กับการระดมความคิดสร้างสรรค์ของคุณ สร้างผลงานออกแบบที่น่าทึ่ง และเปลี่ยนความฝันในการเล่นเกมของคุณให้กลายเป็นความจริงในรูปแบบพิกเซล
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์การออกแบบเกม?
ซอฟต์แวร์ออกแบบเกม ครอบคลุมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและกำหนดแนวคิด โครงสร้าง กลไก การใช้งาน และการจัดการของวิดีโอเกม ช่วยให้การระดมความคิด การจัดทำเอกสาร และการสร้างต้นแบบสำหรับนักออกแบบเกมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์พัฒนาเกม ในทางกลับกัน จะเน้นไปที่การเปลี่ยนแบบแปลนการออกแบบและแนวคิดให้กลายเป็นเกมที่สามารถเล่นได้จริง
ส่วนใหญ่โซลูชันการสร้างเกมรองรับทั้งการออกแบบและการพัฒนา. นี่คือลักษณะเด่นที่คุณควรค้นหาในแอปพลิเคชันที่ต้องการ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ผลิตภัณฑ์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนาที่มีประสบการณ์
- ความสามารถในการปรับขนาดหลายแพลตฟอร์ม: ควรรองรับการทดสอบและการจัดส่งเกมข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงอุปกรณ์มือถือ คอนโซล PC และ VR/AR
- ความสามารถด้านกราฟิก: คุณควรมีกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, เครื่องมือสร้างแผนผัง, และเครื่องมือพิสูจน์อักษรเพื่อสร้างเอฟเฟกต์กราฟิกคุณภาพสูงด้วยการเรนเดอร์แบบ 2D/3D
- ความชอบในการเขียนโปรแกรม: ซอฟต์แวร์ควรสอดคล้องกับทักษะการเขียนโค้ดของคุณและรองรับภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีตัวเลือกที่ไม่ต้องการการเขียนโค้ด
- การจัดการสินทรัพย์และโครงการ: ควรมีชุดคุณสมบัติสำหรับการจัดการสินทรัพย์เกมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไฟล์เสียง, โมเดล, สตอรี่บอร์ด, และเท็กซ์เจอร์, รวมถึงการจัดการงานในโครงการ
- การซิงค์ทีม: ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การควบคุมเวอร์ชันและการแชร์สินทรัพย์, เครื่องมืออัตโนมัติ, และการส่งมอบเนื้อหาผ่านระบบคลาวด์เพื่อช่วยให้การทำงานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ออกแบบและพัฒนาเกมที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เราพร้อมนำเสนอซอฟต์แวร์ออกแบบเกมที่ดีที่สุด เพื่อทำให้การเดินทางแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณราบรื่นยิ่งกว่าการเลื่อนจอยสติ๊ก ?️
มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และตัวเลือกราคาของพวกเขา
1.คลิกอัพ
ClickUp คือสุดยอดเครื่องมือครบวงจรสำหรับ การปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และดำเนินการทุกขั้นตอนของโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ✨
แพลตฟอร์มนี้มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อดูแลวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด เชิญทีมออกแบบของคุณเข้าร่วมบนClickUp Whiteboardsและทำให้การระดมความคิดร่วมกันง่ายขึ้นผ่านผืนผ้าใบที่ปรับแต่งได้,แผนผังความคิด,แผนภาพ UML, โน้ตติด, รายการสื่อ,และแผนที่เส้นทางโครงการ
เปลี่ยนวัตถุบนไวท์บอร์ดให้เป็นงานใน ClickUpได้เพียงคลิกเดียว หรือบันทึกไว้เป็นเอกสารในฐานความรู้ของคุณในรูปแบบClickUp Docs มุมมองแชทของแพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาเป็นทีมผ่านการพูดคุยแบบมีหัวข้อ ตอบกลับด้วยอีโมจิ แสดงความคิดเห็น และกล่าวถึงสมาชิก
เครื่องมือสร้างสรรค์อีกชิ้นที่คุณจะต้องชื่นชอบคือClickUp AI ผู้ช่วยเขียนสารพัดประโยชน์ที่สามารถสร้างไอเดียเนื้อหาสำหรับวิดีโอเกม กำหนดไทม์ไลน์การดำเนินงาน เขียนบทสนทนาหรือบทพูดของตัวละคร NPC และอื่น ๆ อีกมากมาย!
ด้วยเทมเพลตของ ClickUp คุณสามารถได้รับแบบแปลนทุกประเภทสำหรับการออกแบบเกม, การทำแผนที่แนวคิด, การพัฒนา, และการPLOYMENT. ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลองใช้เทมเพลตเอกสารการออกแบบเกมของ ClickUpได้เพื่อ:
- เขียนแนวคิดเกม
- ระบุรูปแบบทางภาพและธีมที่ต้องการ
- สรุประบบที่จะใช้สำหรับการพัฒนาเกม, การออกแบบ, และการส่งมอบขั้นสุดท้าย
ClickUp ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย ส่งเสริมความโปร่งใสในทีมด้วยการจัดระเบียบข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีเป้าหมายโครงการที่สอดคล้องกัน ด้วยClickUp Sprints คุณสามารถปรับปรุงงานค้างให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจก่อนเปิดตัวเกม
รับมุมมองแบบองค์รวมของกระบวนการทำงานในการพัฒนาเกมบนClickUp Dashboards พื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมมุมมองมากกว่า 15 แบบและเครื่องมือรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการโครงการแบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านการร่วมมือ
- การสื่อสารและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การสนับสนุนอย่างครบวงจรสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- แดชบอร์ดแบบครบวงจรพร้อมวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเวลาและการทำงานแบบสปรินต์
- ตัวเลือกการอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน
- 15+ มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมการเข้ารหัสสี
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป
- พร้อมใช้งานบนคลาวด์และทุกระบบมือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติของ AI มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความสามารถครบถ้วนเหมือนกับแอปพลิเคชันเว็บและเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. สร้าง 3
Construct 3 เป็นเครื่องมือพัฒนาเกมที่เหมาะสำหรับผู้ที่มี ประสบการณ์การเขียนโค้ดเป็นศูนย์ โดยมีอินเทอร์เฟซแบบ GUI เต็มรูปแบบสำหรับการสร้างเกมด้วยการลากและวาง
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่ต้องการการเขียนโปรแกรม แต่คุณก็สามารถเจาะลึกเข้าไปใน JavaScript เพื่อการพัฒนาเกมที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ สร้างเวอร์ชันที่สามารถเล่นได้ของแนวคิดของคุณได้ในเวลาไม่นานด้วย การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
Construct 3 ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างเกม 2D ที่เรียบง่าย นักออกแบบเกมใช้เครื่องมือนี้เพื่อนำองค์ประกอบ 3D เข้ามาในเกมโดยใช้ระดับ Z เพื่อปรับตำแหน่งแนวตั้งของวัตถุหรือเลเยอร์ 2D บนแกน Z ยกระดับผลงานของคุณด้วยการบิดเบือนตาข่าย 3D และปรับจุดหายเพื่อให้ตรงกับวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณ ?️
เปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นจากการออกแบบเกมไปสู่การสร้างแอนิเมชันด้วย แถบไทม์ไลน์ และใช้ Scene Graph เพื่อจัดลำดับชั้นของวัตถุที่ช่วยให้การเคลื่อนไหว การปรับขนาด และการหมุนเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
สร้าง 3 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือบนเว็บที่มีโหมดออฟไลน์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับซอฟต์แวร์ออกแบบเกม
- ช่วยให้สร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว
- การสนับสนุนการออกแบบ 2D และ 3D
- รองรับการส่งออกเป็น HTML5, Android, iOS, Windows และ Mac
ข้อจำกัดของ Construct 3
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ปัจจุบันสามารถทำให้การพัฒนาเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นเรื่องท้าทาย
- ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
ราคาของ Construct 3
- ส่วนบุคคล: $59.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- การศึกษา: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
สร้างคะแนนและรีวิว 3 ดาว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
3. GameSalad
เปลี่ยนจากโหมดผู้เล่นเป็นโหมดผู้สร้างได้อย่างง่ายดายด้วย GameSalad ซอฟต์แวร์ออกแบบเกมที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างเกมวิดีโอ 2 มิติ
มันมอบพลังให้กับทุกคน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์การเขียนโค้ดหรือไม่ก็ตาม ให้สามารถนำไอเดียเกมของตัวเองมาสร้างเป็นจริงได้ สร้างเกมแรกของคุณภายในไม่กี่ชั่วโมง ด้วยระบบลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งาน และคุณสมบัติการคลิกเพียงครั้งเดียวที่ช่วยเร่งการพัฒนาเกมให้รวดเร็วขึ้น ความสามารถในการเข้าถึงนี้ทำให้ GameSalad เป็น เครื่องมือการศึกษาที่ยอดเยี่ยม สำหรับการสอนพื้นฐานของการออกแบบเกม
GameSalad มีคุณสมบัติเด่นเช่น In-App Previewer สำหรับการทดสอบตรรกะและพฤติกรรมของเกม รองรับการเผยแพร่ข้ามแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 และ Mac นอกจากนี้ นักพัฒนาสามารถเผยแพร่เกมไปยัง GameSalad Arcade ที่ใช้ HTML5 ได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GameSalad
- แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- เหมาะสำหรับการสอนการคิดเชิงคำนวณในห้องเรียน
- คุณสมบัติการสร้างเกมที่เข้าใจง่ายสำหรับนักพัฒนา
- การสนับสนุนทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ GameSalad
- เกิดการขัดข้องเป็นครั้งคราวในโปรเจกต์ขนาดใหญ่
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
ราคาของ GameSalad
- GameSalad Basic: สูงสุด $17/เดือน
- GameSalad Learn@Home: $8/เดือน
- GameSalad Pro: สูงสุด $25/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ GameSalad
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
4. เครื่องปั่น
หากคุณกำลังมองหา ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง 3D ฟรี Blender คือผู้ช่วยที่คุณกำลังมองหา! ?️
เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแบบจำลอง 3 มิติแบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด โดยนำเสนอชุดความสามารถที่ครบถ้วนสำหรับการสร้างแบบจำลอง การทำแอนิเมชัน การเรนเดอร์ การคอมโพสิต และการติดตามการเคลื่อนไหว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Blender ไม่เพียงแต่สามารถสร้างแบบจำลองและแอนิเมชันได้เท่านั้น แต่ยังมี ฟีเจอร์การจำลอง ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เช่น ควัน ไฟ และของเหลวได้อีกด้วย เครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์อื่น ๆ ได้แก่ Grease Pencil สำหรับแอนิเมชัน 2D และเอนจินการเรนเดอร์สำหรับภาพที่สมจริงอย่างยิ่ง
คุณยังได้รับการเข้าถึงคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอและเอฟเฟ็กต์พิเศษ (VFX) เช่น ตัวรวมภาพในตัว (built-in compositor) และการติดตามกล้อง (camera tracking) ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างเนื้อหา 3D และการผลิตหลังการถ่ายทำ
นอกจากนี้ Blender ยังมีอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมเลย์เอาต์ สี ขนาด และแบบอักษรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ใช้ประโยชน์จากพลังของส่วนเสริมที่สร้างโดยชุมชนนับร้อย หรือสร้างของคุณเองโดยใช้ Python API ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ของ Blender
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Blender
- ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง 3 มิติ ฟรี
- การแกะสลักดิจิทัล
- เครื่องมือสำหรับผูกเชือกและแอนิเมชันคุณภาพสูง
- รองรับการใช้งานกับ Windows, macOS และ Linux
ข้อจำกัดของ Blender
- ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด
- แพลตฟอร์มอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Blender
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Blender
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
5. โกด็อท
Godot คือเอนจินเกมที่คุณรอคอย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ มันเป็น ฟรีและโอเพนซอร์สทั้งหมด ภายใต้ใบอนุญาต MIT ?
เอนจิน Godot มีความหลากหลาย รองรับการสร้างเกมทั้ง 2D และ 3D สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการมุ่งเน้นอย่างพิถีพิถันในการออกแบบ 2D ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ข้อบกพร่องน้อยลง และกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์นี้ใช้ แนวทางที่อิงตามฉาก ที่โดดเด่นในการออกแบบ ซึ่งแต่ละ "ฉาก" จะรวมองค์ประกอบของเกม เช่น สไปรท์ เสียง และสคริปต์ เข้าด้วยกัน คุณสามารถจัดฉากซ้อนกันหรือสร้างลำดับชั้นเพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบและแก้ไข
ระบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Godot และเครื่องมือสคริปต์ในตัวที่เรียกว่า GDScript (คล้ายกับ Python) ทำให้แพลตฟอร์มนี้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
นอกจากนี้ Godot ยังอนุญาตให้ปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโปรเจกต์เฉพาะได้ หากคุณมีความเข้าใจ C++ อย่างมั่นคง
คุณสมบัติเด่นของ Godot
- รองรับการใช้งานกับ Windows, Mac, Linux, Android, iOS และ HTML5
- ภาษาสคริปต์ในตัว
- เรียนรู้ได้ง่าย
- รองรับแพลตฟอร์ม .NET
- มีไลบรารีเชื่อมต่อภาษาต่างๆ มากมาย (สำหรับ Rust, Nim, Python, JavaScript, ฯลฯ)
ข้อจำกัดของ Godot
- เอกสารทางการที่มีจำกัด
- การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์สามารถปรับปรุงได้
ราคา Godot
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Godot
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. อูนเรียล เอ็นจิน
Unreal Engine ซึ่งพัฒนาโดย Epic Games เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบเกมที่ครองความเป็นเลิศในวงการสตูดิโอเกม AAA โดยได้ขับเคลื่อนเกมชื่อดังมากมาย เช่น Fortnite, BioShock, Borderlands และ Dishonored
โซลูชันนี้นำเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น การโหลดซ้ำแบบร้อน การแสดงตัวอย่างเกมทันที เครื่องมือสร้างภาพยนตร์ เอฟเฟกต์หลังการประมวลผล การสนับสนุน AI และคลังทรัพยากรที่ครอบคลุม ด้วยปลั๊กอิน MetaHuman คุณสามารถสร้างมนุษย์ดิจิทัลคุณภาพสูงพร้อมเส้นผมและเสื้อผ้า รวมถึงระดับรายละเอียดแปดระดับเพื่อความสมจริงของตัวละครเกมรุ่นต่อไป
มันนำเสนอ เนื้อหาภาพที่น่าทึ่ง ด้วยการเรนเดอร์ที่อิงตามหลักฟิสิกส์ เงาสะท้อนแบบไดนามิก การสะท้อนที่สมจริง เครื่องมือแสงที่ทรงพลัง และตัวแก้ไขวัสดุที่ยืดหยุ่น
Unreal Engine ให้การเข้าถึงโค้ดต้นฉบับ C++ อย่างสมบูรณ์ฟรีแก่ผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถศึกษา ปรับแต่ง ขยาย และแก้ไขข้อบกพร่องของเอนจินได้ สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถปรับขนาดได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งค่าโปรเจ็กต์แบบผู้เล่นหลายคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unreal Engine
- รองรับการส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ, เครื่องเล่นเกม, และ VR
- เข้าถึงโค้ดต้นฉบับได้อย่างเต็มที่
- บทเรียนสำหรับเรียนรู้อย่างง่าย
- C++ API ที่แข็งแกร่ง
- แบบแปลนที่กำหนดเองเพื่อสร้างตรรกะของเกมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Unreal Engine
- การสนับสนุนจากชุมชนและเครื่องยนต์ที่จำกัด
- ต้องการคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
ราคาของ Unreal Engine
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Unreal Engine
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. GameMaker
GameMaker เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ นักพัฒนาอิสระ หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์
มีระบบ การเขียนสคริปต์ด้วยภาพที่ใช้งานง่าย สำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนโค้ด พร้อมทั้งมีตัวเลือกการเขียนโปรแกรมสำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกใช้ระหว่าง GML Code หรือตัวเลือกแบบภาพเพื่อสร้างเกม 2D นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรม การออกแบบระดับเสียง และการคอมไพล์
ฟีเจอร์ห้องแก้ไข มาพร้อมกับตัวเลือกสำหรับการเปิดใช้งานการจำลองฟิสิกส์, การจัดการเครื่องมือออกแบบ, และการตั้งค่าการควบคุมกล้อง. สร้างวัตถุที่ปรับแต่งได้ผ่าน ตัวแก้ไขวัตถุ, และจัดเรียงพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับโปรเจ็กต์ของคุณ.
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการสร้างหรือนำเข้าพื้นหลัง แอนิเมชันตัวละคร และสไปรต์ของคุณเอง หรือใช้ฟีเจอร์ Image Editor เพื่อแก้ไขและจัดการทรัพยากรเกม 2D ส่วนตัวของคุณ
GameMaker มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย เช่น การควบคุมเวอร์ชัน การซื้อในแอป การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผู้เล่นหลายคน และส่วนขยายจากบุคคลที่สาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GameMaker
- ความสามารถในการส่งออกไปยัง Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch, เป็นต้น
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการแก้ไขที่ครบครัน
- คุณสมบัติของดีบักเกอร์เพื่อระบุข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ GameMaker
- โดยทั่วไปต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาสคริปต์ของมัน
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับโครงการ 3D
ราคา GameMaker
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $4. 99/เดือน
- อินดี้: $9.99/เดือน
- องค์กร: 79.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว GameMaker
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. ความสามัคคี
Unity โดดเด่นในฐานะหนึ่งใน โซลูชันการออกแบบเกมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ซึ่งถูกนำไปใช้สร้างเกมยอดนิยมอย่าง Among Us, Valheim, Assassin's Creed: Identity และ Escape From Tarkov ❤️?
Unity จัดเตรียมทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการออกแบบ UXและช่วยให้สามารถสร้างเกมทั้ง 2D และ 3D ที่รองรับกับแพลตฟอร์มหลากหลาย รวมถึง Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 และ Switch
ทีมสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ส่งเสริมการปรับปรุงงานอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโลก การทำแอนิเมชัน การสร้างภาพยนตร์ หรือการแสดงผล Unity Editor สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Maya หรือ Blender ได้อย่างลงตัว
ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ Unity ต้องการทักษะการเขียนโค้ด ดังนั้นความชำนาญในภาษา C# จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ศักยภาพของมันอย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมจำกัด แพลตฟอร์มนี้มีบทเรียนและแหล่งข้อมูลการศึกษาที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unity
- ทรัพยากรสินทรัพย์จำนวนมาก
- รองรับการพัฒนาข้ามแพลตฟอร์ม
- ใช้งานง่าย
- มีสื่อการเรียนรู้มากมาย
- เหมาะสำหรับทั้งเกม 2D และ 3D
ข้อจำกัดของความเป็นเอกภาพ
- ข้อกำหนดการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์รู้สึกหวาดกลัว
- เกิดการขัดข้องเป็นครั้งคราว
ราคาเดียว (สำหรับบุคคลและทีม)
- Unity Pro: $2,040/ปี ต่อที่นั่ง
- Unity Industry: $4,950/ปี ต่อที่นั่ง
- Unity Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
*แผนรายปีต้องชำระล่วงหน้า
คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
9. อัลเลโกร
Allegro เป็น ไลบรารีข้ามแพลตฟอร์ม ที่ออกแบบมาสำหรับการเขียนโปรแกรมวิดีโอเกมและแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย แม้ว่าจะไม่ใช่เอนจินเกมเต็มรูปแบบ แต่ Allegro มอบพื้นฐานที่ยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนาในการปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการ โดยเน้นการจัดการงานพื้นฐานทั่วไปในระดับต่ำ เช่น การสร้างหน้าต่าง การประมวลผลอินพุตจากผู้ใช้ การโหลดข้อมูล การแสดงผลภาพ และการเล่นเสียง
นักพัฒนาเกมอิสระที่มีทรัพยากรจำกัดใช้ Allegro เพื่อมุ่งเน้นการออกแบบเกมที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องทำการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทีมขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นฐานที่มั่นคงเพื่อปรับปรุงการพัฒนาเอนจินเกมของพวกเขาและทำให้โครงการมีเสถียรภาพ
แม้ว่า Allegro จะมีวัตถุประสงค์สำหรับภาษา C และ C++ แต่ก็สามารถใช้กับภาษาโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Allegro
- ใช้งานได้กับ Windows, Mac OS X, Linux, Android และ iPhone
- ความสามารถในการบันทึกเสียง
- ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
- การโหลดและการแสดงผลฟอนต์
- รองรับการเล่นวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Allegro
- ต้องการคำแนะนำและเอกสารประกอบเพิ่มเติม
- ท้าทายในการนำไปใช้ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ C และ C++
การกำหนดราคาแบบ Allegro
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Allegro
- G2: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
- SourceForge: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. Wwise
Wwise คือผู้ช่วยด้านเสียงที่ปรับขนาดได้สำหรับคุณในวงการพัฒนาเกม มอบเครื่องมือออกแบบและพัฒนาหลากหลายเพื่อ ทำให้วิสัยทัศน์ด้านเสียงของคุณเป็นจริง ?
ซอฟต์แวร์นี้มอบอิสระในการสร้างสรรค์ผ่านตัวเลือกการผสมเสียงแบบไดนามิกที่จัดการลำดับความสำคัญและกระบวนการประมวลผลเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ Wwise Spatial Audio โดดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริงเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านอะคูสติกเสมือนจริง การแพร่กระจายเสียง และการเรนเดอร์เสียงที่คำนึงถึงตำแหน่งทางพื้นที่
Wwise ช่วยให้สัญญาณดนตรีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกฎเกณฑ์เพื่อให้การเล่นส่วนที่ดีที่สุด นอกจากนี้ นักออกแบบเสียงยังได้รับประโยชน์จากซินธิไซเซอร์ที่มีอยู่ในตัวหลากหลายชนิด ซึ่งช่วยให้การสร้างเสียงที่คมชัดและหลากหลายเป็นไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wwise
- สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ฟรีและโครงการตัวอย่าง
- เปิด API
- ผสานการทำงานกับ Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker และอื่น ๆ
- ใช้งานร่วมกับ iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4, ฯลฯ
ข้อจำกัดของ Wwise
- GUI อาจต้องการการปรับปรุงทางภาพ
- เสียงควรค่อยๆ เฟดเข้า/เฟดออกจะดีกว่า
การกำหนดราคา Wwise
- อินดี้: ฟรี
- ข้อดี: $7,000 ต่อโครงการและแพลตฟอร์ม
- พรีเมียม: 22,000 ดอลลาร์/ต่อโครงการและแพลตฟอร์ม
- แพลทินัม: $40,000/ต่อโครงการและแพลตฟอร์ม
*แผนชำระเงินเป็นทางเลือกซื้อครั้งเดียว
คะแนนและรีวิว Wwise
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวภายใต้ 5)
ยกระดับเกมของคุณด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบเกมชั้นนำ
การออกแบบเกมสามารถน่าตื่นเต้นและน่ากลัวได้ในเวลาเดียวกัน! นำแนวคิดที่ทะเยอทะยานของคุณมาสู่ชีวิตได้ด้วยซอฟต์แวร์การพัฒนาเกมที่เราคัดสรรไว้ให้.
หากโครงการของคุณต้องการการระดมความคิดและการสร้างแนวคิดอย่างหนักลองใช้ ClickUp ดูสิ! ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การมองเห็นและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ครั้งต่อไปของคุณ ⭐