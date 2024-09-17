7 ขั้นตอนที่มีประโยชน์ในกระบวนการตัดสินใจ (พร้อมแบบฟอร์ม)

การตัดสินใจคือความจริงของชีวิต—ไม่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอาหารเย็นที่คุณต้องการ, ผู้สมัครที่จะจ้างให้ดำรงตำแหน่งผู้นำด้านไอทีของคุณ, หรือสินค้าที่จะนำออกสู่ตลาดในปีนี้ ทุกวันเราต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่อาจนำไปสู่ความก้าวหน้าหรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามมา
เบื้องหลังการตัดสินใจเหล่านั้นคือกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน
การควบคุมกระบวนการนั้นช่วยเสริมสร้างอำนาจในการตัดสินใจของคุณ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น ไม่เพียงแต่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตัดสินใจที่ดีเท่านั้น แต่คุณยังได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการตัดสินใจที่ไม่ดี เพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสอง
ด้วยคู่มือกระบวนการตัดสินใจนี้ คุณจะได้เรียนรู้เจ็ดขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจที่ดีขึ้น เราจะครอบคลุมประเภทต่างๆ ของวิธีการตัดสินใจที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ในธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ เราจะเน้นแบบฟอร์มการตัดสินใจสำหรับทีมของคุณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรและบรรลุเป้าหมายของบริษัท 👀
กระบวนการตัดสินใจคืออะไร?
กระบวนการตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหาโดยอาศัยการรวบรวมข้อมูล การพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และการเลือกวิธีการดำเนินการต่อไป
ตั้งแต่การระบุปัญหาไปจนถึงการทบทวนตัวเลือกทั้งหมดและการดำเนินการตามแผนการตัดสินใจแบบเจ็ดขั้นตอนนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการตัดสินใจส่วนบุคคลที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วย 🌻
ประเภทของวิธีการตัดสินใจ
มีรูปแบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพหลายประเภท ได้แก่ แบบมีเหตุผล แบบสร้างสรรค์ และแบบสัญชาตญาณ เป็นต้น การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับทักษะการตัดสินใจของคุณ เวลาที่คุณมี ลักษณะของการตัดสินใจ และกลยุทธ์การตัดสินใจโดยรวมของคุณ
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของรูปแบบการตัดสินใจต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อค้นหาทางแก้ไขปัญหาของคุณได้ 🤔
แบบจำลองการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
แบบจำลองการตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีข้อมูลเพียงพอเน้นการจัดวางทางเลือกต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ. เป็นแบบจำลองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่อาจต้องใช้เวลาในการวิจัยเป็นอย่างมาก.
ด้วยโมเดลนี้ คุณจะระบุทุกแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ จากนั้นพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทางเพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โมเดลนี้เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมากต่อโครงการหรือธุรกิจโดยรวม เนื่องจากมีการดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นระบบ
แบบจำลองการตัดสินใจที่อิงสัญชาตญาณ
แบบจำลองเชิงสัญชาตญาณคือการตัดสินใจโดยอิงจากความรู้สึกและสัญชาตญาณภายใน เหมาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดด้านเวลาเนื่องจากคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ควรสงวนไว้สำหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจซึ่งเคยจัดการกับปัญหาที่คล้ายกันมาก่อน เนื่องจากคุณไม่ได้ทำงานกับข้อมูล คุณจึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการจดจำรูปแบบมาก่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากวิธีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โมเดลการตัดสินใจที่ผ่านการกระตุ้นด้วยการรับรู้
โมเดลนี้ผสมผสานแนวทางของวิธีการที่มีเหตุผลและวิธีการที่อาศัยสัญชาตญาณ แต่ปัจจัยที่กำหนดคือคุณจะประเมินเพียงหนึ่งทางออกที่เป็นไปได้เท่านั้น แทนที่จะประเมินทุกทางเลือกที่มีอยู่ นี่คือวิธีการทำงานของโมเดลนี้:
- ระบุปัญหา
- ทำงานผ่านวิธีการแก้ปัญหา โดยจินตนาการถึงผลกระทบและผลลัพธ์ในใจ
- นำแผนไปปฏิบัติ หากผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นที่ยอมรับได้
อีกครั้ง, แบบจำลองการตัดสินใจนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจ. เหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่มีแรงกดดันทางเวลา.
แบบจำลองการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์
แนวทางการตัดสินใจนี้ผสมผสานส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลองเชิงเหตุผลและแบบจำลองเชิงสัญชาตญาณเข้าไว้ด้วยกัน โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและคิดหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ แทนที่จะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกอย่างละเอียด คุณจะปล่อยให้สัญชาตญาณและจิตใต้สำนึกของคุณนำทาง นำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่จะถูกนำมาทดสอบในภายหลัง
การแก้ปัญหาแบบวนซ้ำนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการระดมความคิดและสำหรับผู้มีประสบการณ์ในการตัดสินใจ เช่น ผู้ประกอบการ
แบบจำลองการตัดสินใจแบบวรูม-เยตตัน
แบบจำลอง Vroom-Yettonใช้คำถามใช่หรือไม่ใช่ 7 ข้อ และรูปแบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 5 รูปแบบ เพื่อช่วยคุณตัดสินใจได้ดีที่สุด. นี่คือหนึ่งในแบบจำลองที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากคุณต้องใช้แผนผังการตัดสินใจเพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดตามคำตอบของคุณและรูปแบบที่คุณเลือก.
โมเดลนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมและการตัดสินใจร่วมกัน กรอบงานนี้มีขั้นตอนที่ฝังไว้เพื่อแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
7 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ
พร้อมที่จะค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลหรือไม่? ทำงานผ่านโมเดลการตัดสินใจ 7 ขั้นตอนนี้เมื่อคุณเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบาก จากการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการชั่งน้ำหนักตัวเลือกทั้งหมด คุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้เมื่อพูดถึงเป้าหมายของคุณ ✨
1. ระบุการตัดสินใจที่คุณต้องทำ
สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคิดให้ชัดเจนว่าคุณกำลังพยายามตัดสินใจเรื่องอะไร บางทีคุณอาจกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรืออาจขาดแคลนทรัพยากร
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องกำหนดปัญหาและขอบเขตของงานให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มคิดหาวิธีแก้ไข เพื่อที่จะหาคำตอบว่าคุณต้องตัดสินใจอย่างไร ให้ถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:
- ปัญหาเฉพาะคืออะไร? ระวังอย่าให้กว้างเกินไปหรือรวมปัญหาหลายอย่างเข้าด้วยกัน ระบุให้ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไรและสมาชิกทีมคนใดได้รับผลกระทบโดยตรง
- มีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจนี้หรือไม่? ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายของโครงการ ทำให้ปัญหาสามารถวัดได้เพื่อให้คุณสามารถเห็นผลกระทบต่อเป้าหมายได้หลังจากที่คุณได้ตัดสินใจแล้ว
- คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบ? เมื่อทำการตัดสินใจ คุณคาดหวังผลลัพธ์ กำหนดวิธีที่คุณจะประเมินว่าการตัดสินใจที่คุณทำนั้นถูกต้องหรือไม่
2. รวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกือบจะดีกว่าการตัดสินใจแบบสุ่มเกือบทุกครั้ง ขั้นตอนของการตัดสินใจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณ
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร มองหาสถานการณ์ในอดีตที่ทีมหรือบริษัทของคุณเคยจัดการกับปัญหาที่คล้ายกันและสามารถหาทางแก้ไขได้ ตรวจสอบเอกสารโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
ทำงานร่วมกับแผนกของคุณและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง. ตรวจสอบประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขาและบันทึกข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.
จากนั้น ออกไปนอกองค์กรของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ การวิจัยตลาดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูว่าคู่แข่งกำลังประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ ตรวจสอบการศึกษาและพิจารณาการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเชี่ยวชาญ
3. กำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
เมื่อคุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มตรวจสอบตัวเลือกที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ จะมีมากกว่าหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ การตัดสินใจที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทคุณและสภาพแวดล้อมของตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณทำงานเป็นผู้จัดการโครงการการตลาด และเป้าหมายของคุณในไตรมาสนี้คือการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (conversions) ขึ้น 300% ตัวเลือกที่เป็นไปได้ของคุณอาจเป็นการลงทุนในโฆษณาแบบชำระเงิน การสร้างเนื้อหาบล็อกใหม่ หรือการดำเนินแคมเปญบนสื่อสังคมออนไลน์
ยังมีสถานการณ์ที่คุณอาจเลือกแบบจำลองการตัดสินใจหรือแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกันสองสามแบบแทนที่จะเลือกเพียงแนวทางเดียวเท่านั้น ระวังอคติ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเคยทำงานกับปัญหาที่คล้ายกันมาก่อน
เพียงเพราะวิธีแก้ปัญหาเคยใช้ได้ผลมาก่อน ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปในสถานการณ์ที่คล้ายกัน ✍️
4. ชั่งน้ำหนักหลักฐานของแต่ละทางเลือก
ตอนนี้ที่คุณทราบตัวเลือกของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มพิจารณาหลักฐานเพื่อดูว่าแนวทางใดดีที่สุด ตรวจสอบว่าบริษัทของคุณหรือคู่แข่งได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอย่างไรในอดีต
ทำรายการข้อดีและข้อเสียสำหรับแต่ละตัวเลือก. ให้คิดถึงว่าตัวเลือกใดให้รางวัลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น. ในการทำเช่นนี้ให้ใช้แบบแผนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และวิธีการเช่นการวิเคราะห์ SWOTและการตัดสินใจแบบเมทริกซ์.
5. ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ตอนนี้เป็นเวลาที่จะตัดสินใจครั้งสุดท้ายและเลือกแนวทางในการดำเนินการ จากข้อมูลที่คุณรวบรวมและการพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดแล้ว ตัดสินใจว่าคุณต้องการดำเนินการต่อไปอย่างไร
บางทีคุณอาจผสมผสานแง่มุมของวิธีแก้ปัญหาหลายแบบเข้าด้วยกัน หรืออาจเลือกแนวทางเฉพาะทางหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหา พิจารณาหลักฐานทั้งหมด ทบทวนทางเลือกต่าง ๆ แล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
6. ลงมือทำตามการตัดสินใจของคุณ
คุณได้ใช้เวลาและความพยายามในการพิจารณาตัวเลือกต่างๆ และตัดสินใจแล้ว ต่อไปคุณต้องสร้างแผนและนำไปปฏิบัติ
สร้างแผนโครงการที่ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบและสมาชิกทีมที่จะมีบทบาทกำหนดการจัดสรรทรัพยากรและวางแผนงบประมาณเพื่อรวมโซลูชันใหม่ของคุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการและงานต่างๆ และเน้นย้ำถึงสิ่งที่ต้องพึ่งพาซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของแนวทางที่คุณดำเนินการ
สร้างกรอบความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม และระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ดังที่Chris Small รองประธานของ Soundstripe กล่าวไว้ว่า"การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายเมื่อมีเพียงช่องทางเดียวระหว่างการตัดสินใจและการดำเนินการ"
แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย และอย่าลืมแจ้งให้ทุกคนทราบว่าใครรับผิดชอบการตัดสินใจและการดำเนินการใดบ้าง ✅
7. ดำเนินการทบทวน
ย้อนกลับไปที่ขั้นตอนแรก คุณได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว ให้ประเมินว่าคุณได้ตัดสินใจถูกต้องหรือไม่โดยการทบทวนกระบวนการตัดสินใจ
นี่คือคำถามบางข้อที่คุณควรถามตัวเองเมื่อสิ้นสุดกระบวนการตัดสินใจ:
- คุณตัดสินใจได้ดีหรือไม่
- การตัดสินใจมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
- การตัดสินใจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร?
- มีวิธีแก้ไขที่ดีกว่านี้หรือไม่?
- ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่?
- คุณจะสามารถทำได้ดีขึ้นในกระบวนการตัดสินใจได้ที่ไหนบ้าง?
การลงมือทำเป็นสิ่งสำคัญ แต่การสละเวลาทบทวนการตัดสินใจของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน กำหนดเวลาสำหรับการทบทวนการตัดสินใจไว้ในแผนงานโครงการของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผลทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่อกระบวนการและผลลัพธ์
แบบฟอร์มการตัดสินใจสำหรับทีมของคุณ
พร้อมที่จะนำกระบวนการตัดสินใจที่ดีมาใช้แล้วหรือยัง? แม่แบบการตัดสินใจจาก ClickUp เหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ หรือเป็นผู้จัดการโครงการที่นำทีมสุดยอด 💪
1. เอกสารกรอบการตัดสินใจ
เอกสารกรอบการตัดสินใจจาก ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
กรอกข้อมูลในขั้นตอนของเทมเพลต รวมถึงการระบุปัญหา, ทางแก้ไขที่เป็นไปได้, และผลกระทบต่อธุรกิจ. กรอบการทำงานช่วยให้คุณรวบรวมความคิดทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การวิเคราะห์ดีขึ้น.
2. ต้นไม้ตัดสินใจ
ใช้แผนผังการตัดสินใจของ ClickUpเพื่อวางแผนตัวเลือกและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้บนกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการส่งเสริมการสนทนาภายในเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุด
ขั้นตอนที่มีรหัสสีช่วยให้สามารถระบุอุปสรรคและความท้าทายตลอดกระบวนการได้อย่างง่ายดาย ที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถรับความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมจากหลากหลายแผนกได้
3. บันทึกการตัดสินใจการจัดการโครงการ
ด้วยClickup's Project Management Decision Log คุณสามารถบันทึกและติดตามกระบวนการตัดสินใจทั้งหมดได้ในแดชบอร์ดที่จัดการได้ง่าย ตัวเลือกสถานะ 5 แบบ และฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 3 ฟิลด์ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าการตัดสินใจแต่ละอย่างอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
ประเภทมุมมองทั้งสี่ช่วยให้คุณจัดเรียงตามปฏิทินเพื่อดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ หรือดูกระดานการตัดสินใจเพื่อภาพรวมที่กว้างขึ้น
4. บันทึกการตัดสินใจ
บันทึกเกณฑ์การตัดสินใจ ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลลัพธ์ด้วยDecision Log ของ ClickUp ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เพื่อสร้างแผนสำหรับการแก้ปัญหาภายในแผนก ในระดับบริษัท และในโครงการเฉพาะ
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเทมเพลตแผนผัง RACI
เชี่ยวชาญกระบวนการตัดสินใจด้วย ClickUp
คุณตัดสินใจทุกวัน—และในธุรกิจ การตัดสินใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมาย การใช้เวลาในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมตามความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้ประกอบการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทหรือกำลังมองหาวิธีใหม่ๆ ในการให้บริการลูกค้า การใส่ความคิดในการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ การตัดสินใจอย่างเร่งรีบอาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้ แต่กระบวนการที่เหมาะสม เช่น กรอบงานเจ็ดขั้นตอนและวิธีการข้างต้นสามารถช่วยให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจที่ดีขึ้นได้
เตรียมตัวคุณและทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ และเริ่มต้นด้วยการใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มพลังให้กับกระบวนการตัดสินใจของคุณ ตั้งแต่เทมเพลตที่ช่วยให้การบันทึกการตัดสินใจง่ายขึ้น ไปจนถึงแผนผังการตัดสินใจเพื่อวางแผนกระบวนการคิดของคุณ คุณจะพบวิธีมากมายที่จะช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🙌