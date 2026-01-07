10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณเป็นนักออกแบบหรือไม่ คุณทำงานร่วมกับนักออกแบบหรือไม่ และคุณกำลังพยายามทำงานร่วมกับทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการออกแบบคือคำตอบสำหรับปัญหานั้น ในความเป็นจริงการใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง10%ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมข้ามสายงานเช่น นักออกแบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และแผนกอื่นๆ ไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส การแบ่งปันความคิดเห็น และอื่นๆ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ บทความรวมเครื่องมือการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันนี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมของคุณ ทำให้กระบวนการออกแบบของคุณง่ายขึ้น เร่งกระบวนการทำงานของคุณในปัจจุบัน และส่งมอบผลงานการออกแบบคุณภาพสูง ???
ซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการออกแบบคืออะไร?
ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือในการออกแบบเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ทีมออกแบบสามารถทำงานร่วมกันในโครงการ, แบ่งปันคำแนะนำ, และจัดการไฟล์การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ. มันมอบแพลตฟอร์มที่นักออกแบบ, ลูกค้า, และผู้ร่วมงานสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์, ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด.
ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือในการออกแบบกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทราบรายละเอียดของโครงการทั้งหมดเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องขอคำชี้แจงเพิ่มเติมผ่านการหารือหรือการประชุม
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการออกแบบ
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือการร่วมมือทางการออกแบบคือ:
- การปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือ
- การแบ่งปันความคิด, ข้อเสนอแนะ, และความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- เพิ่มผลผลิต
ผู้ใช้ประเภทต่างๆ ได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์การร่วมมือในการออกแบบ:
- นักออกแบบ: สามารถทำงานร่วมกับนักออกแบบคนอื่นและลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น
- นักการตลาดหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมในโครงการออกแบบ: เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบสามารถมอบแพลตฟอร์มกลางให้กับนักการตลาดและนักออกแบบสำหรับโครงการออกแบบทั้งหมด ซึ่งนำไปสู่การจัดการแคมเปญการตลาดที่ดีขึ้นและช่วยให้ทุกคนสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ตลอดเวลา
- ลูกค้า: ด้วยเครื่องมือการร่วมมือในการออกแบบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการออกแบบตรงกับความคาดหวังของพวกเขา และให้คำแนะนำได้อย่างง่ายดาย
- ผู้จัดการโครงการ: ด้วยการใช้เครื่องมือดังกล่าว ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และให้ข้อเสนอแนะได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
อะไรคือซอฟต์แวร์การร่วมมือด้านการออกแบบที่ดี?
คุณลักษณะที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือทีมของคุณ ได้แก่:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การเข้าถึง
- การควบคุมเวอร์ชัน
- ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- ความสะดวกในการใช้งาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ
10 ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบที่ดีที่สุด
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก โดยอ้างอิงจากความนิยมและรีวิวบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น G2 และ Capterra
1. ClickUp
ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมและธุรกิจทุกขนาดสามารถจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย และกำหนดเวลาได้ มีคุณสมบัติหลากหลายรวมถึงการจัดการงาน การติดตามเวลา ปฏิทินแม่แบบโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และรายงาน
เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับทีมออกแบบ เนื่องจากแพลตฟอร์มทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าสามารถกำหนดค่าได้ในทุกวิธีเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นนี้ยังช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและให้ทีมสามารถจัดระเบียบการทำงานตามกระบวนการทำงานที่ตนชื่นชอบได้ไม่ว่าจะเป็น Agile, Scrum, Kanban หรือกระบวนการที่กำหนดเอง นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ ได้ เช่น Google Drive, Trello หรือ Slack
สำหรับคุณสมบัติ ClickUp มีคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยอย่าง รวมถึงคุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ทีมสามารถใช้สำหรับการร่วมมือกัน—สมาชิกทีมต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันได้ ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ วางแผนการออกแบบและกระบวนการทำงานที่ง่ายไปจนถึงซับซ้อน และอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp ยังมีห้องสมุดของเทมเพลตสำหรับทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์เพื่อให้คุณมีพลังในการสร้างกระบวนการทำงานออกแบบที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสะท้อนกระบวนการออกแบบในอุดมคติของคุณ
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและลูกค้าสามารถใช้ClickUp Docsพร้อมการตรวจจับการทำงานร่วมกันสำหรับเอกสารเช่นเอกสารบรีฟสร้างสรรค์ และใช้Proofingสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในภาพ วิดีโอ และ PDF หรือใช้เครื่องบันทึกหน้าจอในแอปClip by ClickUp เพื่อถ่ายทอดคำแนะนำที่ชัดเจนและเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการของทีมและธุรกิจของคุณ
- 15+มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึงมุมมองแชท
- มุมมองแชท: ส่งข้อความทันทีถึงทีมของคุณและเก็บการสนทนาไว้ข้างงานของคุณ
- อีเมลใน ClickUp: จัดการการสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดของคุณในที่เดียว โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ส่งข่าวสารของบริษัท งานมอบหมาย งาน ข้อมูล และข้อความสำคัญต่างๆ ใน ClickUp โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ
- ไวท์บอร์ด:สร้างสื่อการนำเสนอสำหรับประชุมออนไลน์ และวางแผนโครงการและแนวคิดเพื่อสื่อสารแผนงานกับทีมของคุณ
- ผู้เฝ้าติดตาม: เมื่อมีการมอบหมายให้ใครเป็นผู้เฝ้าติดตาม พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตงาน—ขจัดความจำเป็นในการติดตามผลด้วยตนเอง
- ความคิดเห็นและการกล่าวถึงที่ได้รับมอบหมาย: สร้างรายการที่ต้องดำเนินการภายในงานและมอบหมายให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเอง และใช้ฟีเจอร์การกล่าวถึงเพื่อดึงความสนใจไปยังรายการภายในงานหรือในมุมมองแชท
- การจัดการงาน: ClickUp มอบระบบการจัดการงานที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และเพิ่มไฟล์แนบและรายการตรวจสอบ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ClickUp มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมาย รวมถึงการคอมเมนต์แบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และ Google Drive
- คุณสมบัติเฉพาะด้านการออกแบบ: ClickUp มีคุณสมบัติเฉพาะด้านการออกแบบ เช่นเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์และเครื่องมือแสดงความคิดเห็นแบบภาพ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการออกแบบโครงการที่มีภาพประกอบ
ข้อจำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้: เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย การเรียนรู้วิธีใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาบ้าง ข้อความนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ใหม่โดยเฉพาะ แต่หลังจากที่พวกเขาเริ่มทำงานบนแพลตฟอร์มร่วมกับทีมและอ่านคำแนะนำจากศูนย์ช่วยเหลือแล้ว พวกเขาจะสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)
2. ฟลิปสแน็ก
เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบออนไลน์และการสร้างเนื้อหาเชิงโต้ตอบ
Flipsnackเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบเชิงโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาเชิงโต้ตอบได้ รวมถึงนิตยสาร โบรชัวร์ และแคตตาล็อกในรูปแบบของฟลิปบุ๊ค Flipsnack เป็นส่วนหนึ่งของรายการเครื่องมือการร่วมมือด้านการออกแบบที่ดีที่สุด เพราะด้วยตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย และตัวเลือกเทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย Flipsnack ทำให้ใครก็ตามสามารถสร้างการออกแบบเชิงโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นออนไลน์: ผู้ร่วมงานสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบได้ทางออนไลน์ ทำให้ทีมออกแบบสามารถรวบรวมความคิดเห็นและทำการแก้ไขได้แบบเรียลไทม์
- พื้นที่ทำงานร่วมกันพร้อมประวัติเวอร์ชัน: หลายทีมสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน โดยมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงและเวอร์ชันทั้งหมด
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: Flipsnack มีเทมเพลตการออกแบบกราฟิกหลากหลายรูปแบบสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้การสร้างงานออกแบบที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
- สิ่งพิมพ์และหนังสือพลิกที่สามารถฝังได้: โครงการที่ออกแบบและพอร์ตโฟลิโอแบบโต้ตอบสามารถฝังลงในเว็บไซต์หรือแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้
- การผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม: ผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม เช่น Google Drive และ Dropbox ทำให้การนำเข้าและส่งออกไฟล์ออกแบบเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัด
- จำนวนหน้าของหนังสือพลิกและพื้นที่จัดเก็บจำกัดสำหรับแผนขนาดเล็ก: ในฐานะผู้ใช้ฟรี คุณจะได้รับเพียง 30 หน้า/หนังสือพลิก และขนาดรวม 100MB/หนังสือพลิกเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้จัดพิมพ์หรือทำงานให้กับบริษัท คุณจะต้องใช้แผนอื่น
ราคา
- ฟรี (ทดลองใช้ฟรี 14 วัน)
- เริ่มต้น: $14 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $35 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $79 ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: $207.50 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $355 ต่อเดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (104 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (241 รีวิว)
3. มาร์เวล
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบและการทดสอบ
Marvelเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างต้นแบบและโครงร่างแบบโต้ตอบสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย Marvel ทำให้การสร้างและแชร์ต้นแบบกับเพื่อนร่วมงาน ทีมออกแบบ และผู้ร่วมงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การสร้างต้นแบบการออกแบบเชิงโต้ตอบพร้อมแอนิเมชันและการเปลี่ยนฉาก: ทีมสร้างสรรค์สามารถให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเห็นภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ทีมสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนต้นแบบการออกแบบ ทำให้การรวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นเป็นเรื่องง่าย
- การจัดระเบียบการออกแบบอย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา: Marvel มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา เช่น การส่งออกโค้ด ทำให้ง่ายต่อการส่งการออกแบบไปยังนักพัฒนา
- การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยมอื่น ๆเช่น Sketch และ Figma: Marvel ผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยม ทำให้การนำเข้าและส่งออกไฟล์เป็นเรื่องง่าย
- การทดสอบผู้ใช้และการวิเคราะห์: Marvel มีคุณสมบัติการทดสอบผู้ใช้และการวิเคราะห์ ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุงการออกแบบตามคำแนะนำและพฤติกรรมของผู้ใช้
ข้อจำกัด
- การควบคุมเวอร์ชันแบบจำกัด: เนื่องจากสาเหตุนี้ อาจทำให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแบบร่างต่างๆ เป็นไปได้ยาก
การกำหนดราคา
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $12 ต่อเดือน
- ทีม: $42 ต่อเดือน
- บริษัท: $84 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (224 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (86 รีวิว)
4. Figma
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานออกแบบ
Figmaเป็นเครื่องมือออกแบบบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและทำงานร่วมกันในการออกแบบดิจิทัล รวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ ไวร์เฟรม และกราฟิก ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและระบบการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง Figma จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- พื้นที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการออกแบบ: ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนการออกแบบเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันและทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบการออกแบบเพื่อการออกแบบที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ: สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างการออกแบบที่สม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การจัดวางอัตโนมัติสำหรับการออกแบบที่ตอบสนอง: สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการออกแบบเลย์เอาต์ที่ตอบสนองสำหรับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน
- เครื่องมือสร้างต้นแบบและแอนิเมชัน: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้
- ปลั๊กอินและการผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยม: Figma มีปลั๊กอินและการผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยมหลากหลายประเภท ทำให้สามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด: เนื่องจาก Figma เป็นเครื่องมือที่ใช้บนคลาวด์ อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานแบบออฟไลน์หรือในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกัด
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: $0
- Figma Professional: $12 ต่อเดือน
- องค์กร Figma: $45 ต่อเดือน
- Figma Enterprise: $75 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (809 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (617 รีวิว)
5. Adobe Creative Cloud Libraries
ดีที่สุดสำหรับการออกแบบระบบและไลบรารี
Adobe Creative Cloud Librariesเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผสานรวมกับ Adobe Creative Cloud แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และแชร์สินทรัพย์สร้างสรรค์ เช่น กราฟิก สี รูปแบบตัวอักษร และโลโก้ ในแอปและโปรเจกต์ต่างๆ ของ Adobe ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Creative Cloud Libraries นักออกแบบสามารถเข้าถึงและใช้สินทรัพย์ของตนได้อย่างราบรื่นในหลายโปรเจกต์ ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การรวมสินทรัพย์การออกแบบไว้ในที่เดียวเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย: ทีมสามารถเก็บและแชร์สินทรัพย์การออกแบบ เช่น สี, แบบอักษร, และกราฟิก ในคลังข้อมูลกลาง
- ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน: ไลบรารีสามารถแชร์ระหว่างทีมได้ ทำให้การเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรการออกแบบในโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Photoshop และ Illustrator: ไลบรารีสามารถผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบของ Adobe ที่ได้รับความนิยม ทำให้การนำเข้าและส่งออกไฟล์เป็นเรื่องง่าย
- การปรับแต่งการเข้าถึงและสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน: ห้องสมุดสามารถปรับแต่งเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนมีระดับการเข้าถึงและสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
- การซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม: ทำให้ง่ายต่อการทำงานกับดีไซน์จากที่ใดก็ได้
ข้อจำกัด
- การควบคุมเวอร์ชันแบบจำกัด: ระบบการควบคุมเวอร์ชันมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ซึ่งอาจทำให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแบบร่างต่างๆ เป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- บุคคล: $52.99 ต่อเดือน
- นักเรียนและครู: $19.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $33. 99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (34,906 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (7090 รีวิว)
6. มิโร
เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและสร้างภาพแนวคิดการออกแบบ
Miroเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันจากระยะไกลในหลากหลายงาน รวมถึงการระดมความคิด การสร้างสรรค์ไอเดีย และการบริหารโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กระดานไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย:เครื่องมือการคิดเชิงออกแบบนี้มีกระ ดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: Miro มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับงานออกแบบต่าง ๆ ช่วยให้เริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยมอย่าง Figma และ Sketch: Miro ผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยม ทำให้การนำเข้าและส่งออกไฟล์เป็นเรื่องง่าย
- การแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย: สมาชิกในทีมทุกคนสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะและทำการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
- วิดีโอและเสียง: มีความเป็นไปได้ในการเพิ่มสื่อแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับวัตถุและองค์ประกอบ: สิ่งนี้อาจจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบและผู้ร่วมงาน
ราคา
- เวอร์ชันฟรี: มีให้บริการ
- ทีม: $10 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 8 จาก 5 (4,448 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (1194 รีวิว)
7. InVision
เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงความคิดเห็นและการทำเครื่องหมาย
InVisionเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบดิจิทัลและการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแบ่งปันต้นแบบ, แอนิเมชัน, และการออกแบบสำหรับเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ ด้วยคุณสมบัติเช่นการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน, InVision ทำให้การทำงานร่วมกันในโครงการจากทุกที่เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การร่วมมือออกแบบแบบเรียลไทม์พร้อมการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในโครงการได้
- เครื่องมือสำหรับการสร้างต้นแบบและการทำแอนิเมชัน: ช่วยให้ทีมสามารถสร้างต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้
- การจัดการระบบออกแบบ: สิ่งนี้ช่วยในการสร้างการออกแบบที่สอดคล้องกัน
- การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบยอดนิยม: สามารถผสานรวมกับ Sketch และ Photoshop
- การทดสอบผู้ใช้และการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการออกแบบ: สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุงการออกแบบตามความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ใช้
ข้อจำกัด
- ความสามารถที่จำกัดในการควบคุมเวอร์ชันและการจัดการไฟล์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ออกแบบประสบปัญหาในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดต
การกำหนดราคา
- เวอร์ชันฟรี: มีให้บริการ
- เริ่มต้น: $15 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $25 ต่อเดือน
- ทีม: $99 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (671 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (722 รีวิว)
8. Frame. io
เหมาะที่สุดสำหรับข้อเสนอแนะและรีวิวจากสมาชิกในทีมและลูกค้า
Frame.ioเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันด้านวิดีโอที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการวิดีโอแบบเรียลไทม์ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การควบคุมเวอร์ชัน การใส่คำอธิบายประกอบ และการแชร์ที่ปลอดภัย จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนเฉพาะของวิดีโอหรือรูปภาพได้
- การควบคุมเวอร์ชัน: ช่วยให้ทีมสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ ของวิดีโอหรือภาพได้อย่างง่ายดาย สามารถดูการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
- กระบวนการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การจัดสรรงาน การติดตามความคืบหน้า และการช่วยให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
- การแชร์อย่างปลอดภัย: ช่วยให้การแชร์วิดีโอและภาพกับลูกค้าและสมาชิกทีมคนอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งรับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นจะยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัย
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: Frame. io สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้หลากหลาย รวมถึง Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro และ Slack
ข้อจำกัด
- การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง: สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ร่วมงานระยะไกลที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำประสบปัญหาในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- เวอร์ชันฟรี: มีให้บริการ
- ข้อดี: $15 ต่อเดือน
- ทีม: $25 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (60 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (73 รีวิว)
9. Milanote
เหมาะที่สุดสำหรับ การค้นคว้าโครงการและสร้างบอร์ดอารมณ์
Milanote เป็น แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในหลากหลายงาน รวมถึงการระดมความคิด การจดบันทึก และการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบอร์ดอารมณ์และทำวิจัยสำหรับโครงการของพวกเขาได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางสายตา: ช่วยให้ทีมออกแบบสามารถทำงานร่วมกันเกี่ยวกับไอเดียและแนวคิดได้อย่างง่ายดาย พร้อมความสามารถในการเพิ่มบันทึก รูปภาพ ลิงก์ และอื่น ๆ ลงบนบอร์ดที่แชร์ร่วมกัน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ช่วยให้ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันบนบอร์ดเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมความสามารถในการเห็นการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดต
- การแชร์ไฟล์ที่ง่ายดาย: ทำให้การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันในการออกแบบเป็นเรื่องง่าย พร้อมความสามารถในการอัปโหลดและแชร์ไฟล์ได้โดยตรงบนบอร์ด
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลากหลาย รวมถึง Adobe Creative Cloud, Figma และ Sketch
- เทมเพลต: มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทุกโครงการออกแบบ รวมถึงไวร์เฟรม, มู้ดบอร์ด, และบรีฟการออกแบบ ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัด
- ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัดสำหรับแบบอาจจำกัดความสามารถในการแบ่งปันหรือนำเสนอผลงานที่ทำบนแพลตฟอร์มนอกเหนือจากเครื่องมือ
การกำหนดราคา
- เวอร์ชันฟรี: มีให้บริการ
- จ่ายต่อคน: $12.50 ต่อเดือน
- อัปเกรดทีมของคุณ: $49 ต่อเดือน สำหรับสูงสุด 10 คน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (40 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (52 รีวิว)
10. ความคิด
เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
Notionเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ได้. นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสามารถใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและการแบ่งปันความรู้ได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ฟังก์ชันฐานข้อมูลที่ทรงพลัง: ฟังก์ชันฐานข้อมูลของ Notion ช่วยให้ทีมสามารถติดตามและจัดการสินทรัพย์การออกแบบ, ข้อเสนอแนะ, และความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ช่วยให้ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการรับข้อเสนอแนะและทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้: เพิ่มงาน, หน้า, บันทึก, และอื่น ๆ
- มัลติมีเดียฝังตัว: Notion อนุญาตให้ผู้ใช้ฝังไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ลงในโปรเจกต์ของตนได้โดยตรง
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ผสานรวม Notion กับ Figma, Sketch และ Adobe Creative Cloud
ข้อจำกัด
- ขีดความสามารถที่จำกัดสำหรับงานออกแบบเฉพาะทางอาจทำให้การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับโครงการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคา
- เวอร์ชันฟรี: พร้อมใช้งาน
- บวก: $10 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (2,097 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (1542 รีวิว)
ส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการออกแบบ
เครื่องมือการร่วมมือทางการออกแบบสมัยใหม่ที่มีคุณสมบัติการร่วมมือของทีมช่วยให้ทีมต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในโครงการออกแบบที่ซับซ้อน. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีม, เพิ่มผลผลิต, กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์, ทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น, และที่สำคัญที่สุดคือทำให้ทุกทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน.
เครื่องมือเช่น ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figmaและซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบอื่น ๆสามารถนำมาใช้เพื่อให้ทีมออกแบบของคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จตรงตามกำหนดเวลา และด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถจัดการกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น และใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูงเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อ สอดคล้อง และรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ
