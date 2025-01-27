บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบในปี 2025

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
27 มกราคม 2568

การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการนี้ประกอบด้วยความเข้าอกเข้าใจผู้ใช้ปลายทาง การทดลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่ต้องการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม การคิดเชิงออกแบบไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้เครื่องมือเฉพาะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการออกแบบด้วย

เครื่องมือเหล่านี้อาจรวมถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงแผนผังความเห็นอกเห็นใจ, แผนผังการเดินทาง และบุคลิกภาพผู้ใช้ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่ละเครื่องมือมีวัตถุประสงค์เฉพาะและช่วยให้นักออกแบบได้รับข้อมูลเชิงลึก สร้างแนวคิด และสร้างต้นแบบของโซลูชัน

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือคิดเชิงออกแบบ 10 อันดับแรกที่สามารถช่วยให้ทีมดำเนินการกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้อย่างประสบความสำเร็จ เครื่องมือเหล่านี้มีตั้งแต่แผนที่ความเห็นอกเห็นใจแผนที่การเดินทาง ไปจนถึงซอฟต์แวร์สร้างต้นแบบและการออกแบบแบบเร่งรัด!

แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp สำหรับทีมออกแบบ CTA

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือคิดเชิงออกแบบ?

การคิดเชิงออกแบบคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้, การกำหนดปัญหา,การคิดค้นวิธีแก้ปัญหา, การสร้างต้นแบบ, และการทดสอบต้นแบบเหล่านั้น. แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ: เครื่องมือสามารถทำให้ประสบการณ์การคิดเชิงออกแบบของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้.

เทมเพลตกระบวนการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUp
สร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์ร่วมกับทีมสร้างสรรค์และทีมออกแบบของคุณใน ClickUp

เครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ดีที่สุดช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และลงมือทำตามแนวคิดต่าง ๆ ได้จริง แล้วคุณจะเลือกเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่เหมาะกับทีมของคุณได้อย่างไร?

นี่คือลักษณะสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่เหมาะสมที่สุด:

  • ความสามารถในการปรับแต่ง: สมาชิกในทีมสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะสมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกของตนเองได้
  • การสนับสนุนกระบวนการแบบวนซ้ำ: เครื่องมือนี้รองรับกระบวนการแบบวนซ้ำ ช่วยให้ทุกคนสามารถดำเนินการออกแบบซ้ำได้หลายรอบและปรับแต่งแนวทางแก้ไขได้
  • เอกสาร: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อแบ่งปันความรู้, จัดเก็บความคิดสร้างสรรค์, ติดตามความคืบหน้า, และเพิ่มความรับผิดชอบ
  • ความร่วมมือ: ผู้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อแบ่งปันแนวคิดและข้อเสนอแนะ
  • การมองเห็น: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการมองเห็นเพื่อช่วยในขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบต่างๆ
  • ระบบอัตโนมัติ: สมาชิกทีมสามารถปรับปรุงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้โดยการทำให้กระบวนการทำงานประจำวันที่เป็นงานทำด้วยตนเองเป็นระบบอัตโนมัติในกระบวนการออกแบบ
  • การผสานรวม: เครื่องมือการคิดเชิงออกแบบควรผสานรวมกับเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile เช่น การสร้างต้นแบบ, การวิจัยผู้ใช้, การสัมภาษณ์ผู้ใช้,และการทดสอบการใช้งาน

10 เครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ดีที่สุด

รายการเครื่องมือคิดเชิงออกแบบ 10 อันดับแรกของเราประกอบด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณคิดค้นไอเดีย สร้างต้นแบบ และทดสอบโซลูชันที่เป็นไปได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่เครื่องมือสร้างโครงร่างและต้นแบบไปจนถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการคิดเชิงออกแบบของคุณให้ราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้สูงสุด!

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกทีมหรือแผนงานผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ClickUp มีฟีเจอร์มากมายหลายร้อยรายการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์ คุณก็จะมีบริบทและเครื่องมือที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่น!

นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive, Figma และ Loom เพื่อรวมแอปการทำงานของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานกับ Figma ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันผลงานกับสมาชิกในทีมได้โดยตรงใน ClickUp ขณะเดียวกัน การผสานการทำงานกับ Loom ช่วยให้การสื่อสารในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและแบ่งปันข้อความวิดีโอได้อย่างรวดเร็วภายในงานและความคิดเห็น!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากขึ้น
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง!

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

ค้นพบเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น!

2. ฮอตจา

ตัวอย่างเครื่องมือคิดเชิงออกแบบของ Hotjar
ผ่านทางHotjar

Hotjar เป็นเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มันให้ชุดเครื่องมือสำหรับการวิจัยข้อมูลผู้ใช้และแผนที่ความร้อนเพื่อระบุจุดที่ผู้ใช้มีปัญหา ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Hotjar คือความสามารถในการสร้างการบันทึกการเยี่ยมชม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของพวกเขาอย่างไร

นอกเหนือจากการบันทึกผู้เยี่ยมชมแล้ว Hotjar ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายสำหรับการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น รวมถึงแบบสำรวจ แบบสอบถาม และแบบฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงจากผู้ใช้ และเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar

  • การบันทึกผู้เยี่ยมชมและการเล่นซ้ำเซสชัน
  • แผนที่ความร้อนเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนหน้าเว็บ
  • การวิเคราะห์ช่องทางการแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย
  • แบบสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และการแบ่งกลุ่ม

ข้อจำกัดของ Hotjar

  • ความสามารถในการกรองข้อมูลที่จำกัดในแผนฟรีและแผนระดับล่าง
  • แผน Scale เท่านั้นที่สามารถใช้แผนภูมิที่กำหนดเองได้
  • จับภาพ HTML ได้สูงสุด 10MB

ราคาของ Hotjar

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $32/เดือน
  • ธุรกิจ: $80/เดือน
  • ขนาด: $171/เดือน

คะแนนและรีวิว Hotjar

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)

โบนัส:ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้า!

3. Figma

ตัวอย่างเครื่องมือการร่วมมือใน Figma และการคิดเชิงออกแบบ
ผ่านทางFigma

ความสม่ำเสมอในการออกแบบเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโครงการออกแบบที่ประสบความสำเร็จ และ Figma ช่วยให้ทีมทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยสินทรัพย์ที่สามารถค้นหาได้และสไตล์ที่สามารถแชร์ได้ Figma ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างคลังสินทรัพย์กลางได้ รวมถึงไอคอน โลโก้ และองค์ประกอบออกแบบอื่น ๆ ทุกคนสามารถใช้สินทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และรักษาความสม่ำเสมอของลุคและฟีลในทุกการออกแบบของพวกเขา!

Figma ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับสร้างและแชร์สไตล์สำหรับตัวอักษร สี และองค์ประกอบออกแบบอื่น ๆ นักออกแบบสามารถนำสไตล์ที่สอดคล้องกันไปใช้กับการออกแบบทั้งหมดของตนได้ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทำงานออกแบบนั้นก็ตาม สไตล์เหล่านี้สามารถอัปเดตได้ในที่เดียวและนำไปใช้กับการออกแบบทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • การออกแบบและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันบนระบบคลาวด์
  • ไลบรารีของส่วนประกอบและสไตล์สำหรับการทำงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ
  • ประวัติเวอร์ชันและการสำรองไฟล์
  • เครื่องมือการจัดการทีมและสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Slack และ ClickUp

ข้อจำกัดของ Figma

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัด เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก
  • ห้องสมุดปลั๊กอินที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือคิดเชิงออกแบบอื่น ๆ
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Figma

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • Figma Professional: $12 ต่อผู้แก้ไข/เดือน
  • Figma องค์กร: $45 ต่อผู้แก้ไข/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $75 ต่อผู้ใช้ Figma Editor/เดือน

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)

4. สร้างบุคลิกของฉัน

สร้างภาพรวมของ Persona ของฉันโดย HubSpot
ผ่านทางMake My Personaโดย HubSpot

MakeMyPersona เป็นเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบที่พัฒนาโดย HubSpot เพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อที่ละเอียด บุคลิกภาพผู้ซื้อเป็นการนำเสนอแบบสมมติของลูกค้าระดับอุดมคติ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนให้ดียิ่งขึ้น

แต่ความจริงก็คือ MakeMyPersona ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างบุคลิกภาพของลูกค้าได้อย่างละเอียดโดยการตอบคำถามชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประชากร ความสนใจ เป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า จากนั้นเครื่องมือจะสร้างรายงานบุคลิกภาพที่ละเอียดซึ่งรวมถึงชื่อ อายุ ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า

การสร้างบุคลิกภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งข้อความและข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น

ทำให้คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Persona ของฉัน

  • แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้สำหรับการวิจัยตลาดและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
  • แม่แบบบุคลิกภาพและแบบสอบถามที่สามารถปรับแต่งได้
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการสร้างบุคลิกภาพและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  • การเข้าถึงทรัพยากรการตลาดและการขายที่ครอบคลุมของ HubSpot
  • บุคลิกออนไลน์ไม่จำกัดเพื่อสนับสนุนการทดสอบผู้ใช้

ข้อจำกัดของ My Persona

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากการสร้างบุคลิกภาพ เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนเป็นหลัก
  • ความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลตบุคลิกภาพได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างบุคลิกภาพอื่น ๆ
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการออกแบบเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ราคา Make My Persona

  • Make My Persona เป็นเครื่องมือฟรี

สร้างคะแนนและรีวิว Persona ของฉัน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Optimizely

ตัวอย่างเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบของ Optimizely
ผ่านทางOptimizely

Optimizely เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ เพื่อทดสอบและปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้สร้างผลกระทบสูงสุด แพลตฟอร์มนี้มีชุดเครื่องมือสำหรับการทดสอบ A/B การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก

ด้วย Optimizely ธุรกิจสามารถทดสอบและปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่หัวข้อและรูปภาพไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจทั้งหมดและกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนระบบคลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Optimizely เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimizely

  • แพลตฟอร์มสำหรับการทดสอบ A/B และการทดลองเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  • ตัวแก้ไขภาพสำหรับการสร้างและปรับใช้การทดลอง
  • เครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
  • การวิเคราะห์การทดลองและการรายงานสำหรับการทดสอบการใช้งาน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Optimizely

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ซึ่งอาจต้องพึ่งพาผู้พัฒนาในการทดลองที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • ห้องสมุดขนาดเล็กของการผสานรวมเมื่อเทียบกับเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบอื่น ๆ
  • รูปแบบการกำหนดราคาที่สูง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคาของ Optimizely

  • ติดต่อ Optimizely สำหรับตัวเลือกแผนราคา

คะแนนและรีวิวของ Optimizely

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. เซสชั่นแล็บ

SessionLab สำหรับการวิจัยผู้ใช้ระยะไกล ตัวอย่าง
ผ่านทางSessionLab

Sessionlab เป็นเครื่องมือคิดเชิงออกแบบบนเว็บที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการประชุมและเวิร์กช็อปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและลดเวลาในการจัดกิจกรรม

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Sessionlab คือห้องสมุดที่ครอบคลุมของเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการประเภทต่างๆเทมเพลตเหล่านี้รวมถึงวาระการประชุม แบบฝึกหัด และเครื่องมือการอำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของงานและทีมได้ Sessionlab ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม การบันทึกและแบ่งปันบันทึกการประชุม และการติดตามผลของรายการที่ต้องดำเนินการ

คุณสมบัติเด่นของ SessionLab

  • เครื่องมืออำนวยความสะดวกและการวางแผนเวิร์กช็อปสำหรับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและวิธีการแบบ Agile
  • แม่แบบวาระการประชุมที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยผู้ใช้
  • เครื่องมือสำหรับการวางแผนเวิร์กช็อปแบบทีม
  • เทมเพลตส่วนตัวในแผนชำระเงิน
  • ภาพรวมกิจกรรมทีม

ข้อจำกัดของ SessionLab

  • ความสามารถในการปรับแต่งรูปแบบวาระการประชุมได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนเวิร์กช็อปอื่น ๆ
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการนอกเหนือจากการวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  • ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์

ราคาของ SessionLab

  • พื้นฐาน: ฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ข้อดี: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ทีม: $60/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • ธุรกิจ: $90/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน

คะแนนและรีวิวของ SessionLab

  • G2: 4. 9/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

7. สตอร์มบอร์ด

ตัวอย่างการสร้างแผนผังความคิดด้วย Stormboard
ผ่านทางStormboard

Stormboard เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสร้างแนวคิดและเปลี่ยนให้เป็นแผนการปฏิบัติได้จริง เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ

Stormboard มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงโน้ตติดหน้าจอ กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง และเครื่องมือวาดภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบโหวตที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถโหวตเลือกไอเดียที่ดีที่สุด และมีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญเพื่อช่วยให้ทีมระบุไอเดียที่สำคัญที่สุดที่ควรให้ความสำคัญ

คุณสมบัติเด่นของ Stormboard

  • เครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในรูปแบบดิจิทัลสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการลงคะแนนเสียงสำหรับทีมระยะไกล
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเคลื่อนที่
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยสำหรับการปกป้องข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดของ Stormboard

  • ความสามารถที่จำกัดในการปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการนอกเหนือจากการระดมความคิดและการสร้างสรรค์แนวคิด
  • ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือระดมความคิดดิจิทัลอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก

ราคาสตอร์มบอร์ด

  • ส่วนบุคคล: ฟรีสำหรับบุคคลสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกินห้าคน
  • ธุรกิจ: $10/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Stomboard เพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Stormboard

  • G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. มิโร

ตัวอย่างเครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโน้ตแบบติดได้, การวาดภาพ, แผนผัง, และโครงร่าง Miro ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เช่น Slack, Jira และ Google Drive ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลและไฟล์ข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ

นอกจากนี้ Miro ยังมีเทมเพลตที่ช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโครงการเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง และการผสานรวมที่ทรงพลัง Miro จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • บันทึกแบบติด, รูปภาพ, แผนผังความคิด, วิดีโอ, และความสามารถในการวาด
  • หลากหลายของเทมเพลตและเครื่องมือสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการสร้างแบบร่าง
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และพื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมระยะไกล
  • การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ความสามารถในการอัปโหลดและแชร์รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ

ข้อจำกัดของ Miro

  • ขาดฟังก์ชันในการสร้างศูนย์ความรู้เชิงลึก
  • ราคาสูงเกินไปสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ค่าสมาชิกเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: $16 ต่อสมาชิก/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (4,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

9. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

กระดานไวท์บอร์ดแบบผนังสำหรับเซสชันระดมความคิด ตัวอย่าง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Mural เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลและเครื่องมือคิดเชิงออกแบบสำหรับทีมในการระดมความคิดและพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ตั้งแต่การแก้ปัญหา การระดมสมอง การวางแผน และการสร้างภาพจำลอง Mural มีฟีเจอร์และเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม

แม่แบบผ้าใบของ Mural มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับทีมในการเข้าถึงขั้นตอนต่างๆ ของการคิดเชิงออกแบบ ในขณะที่กรอบการทำงานช่วยให้ทีมจัดระเบียบแนวคิดจำนวนมากและระบุรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ Mural ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการร่างภาพ การใส่คำอธิบายประกอบ และการแสดงความคิดเห็น ทำให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • สิทธิ์ที่ยืดหยุ่นในการสร้างสิทธิ์การดูเท่านั้น, แก้ไข, และผู้ช่วยสอน
  • เทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับการประชุมเชิงร่วมมือ
  • คุณสมบัติการผสานรวมขั้นสูงในแผนชำระเงิน
  • รองรับไฟล์หลากหลายสำหรับไวท์บอร์ด
  • ตัวเลือกผืนผ้าใบไม่จำกัดและปรับขนาดได้

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอื่นๆ
  • ไม่มีตัวเลือกในการสร้างแผนภูมิ ตาราง หรือรายงานแบบโต้ตอบ
  • ไม่มีฟีเจอร์วิดีโอแชท

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: $9.99 ต่อสมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: $17. 99 ต่อสมาชิก/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Mural เพื่อขอราคาพิเศษสำหรับองค์กร

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของไวท์บอร์ดระหว่างMiro และ Mural!

10. InVision

เครื่องมือบริการตนเองของ InVision สำหรับการคิดเชิงออกแบบ
ผ่านทางInVision

ปิดท้ายรายการเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ดีที่สุดของเราด้วยInVision—แพลตฟอร์มออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับนักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อสร้างและทำงานร่วมกันในโครงการประเภทต่างๆ โดยมีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น รวมถึงเทมเพลตสำเร็จรูปที่จัดเรียงตามหมวดหมู่และประเภทบทบาท

ด้วยฟีเจอร์ Freehand ทีมงานสามารถทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด ใส่ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างเป็นภาพและร่วมมือกัน ซึ่งช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาด ลดข้อผิดพลาด และเร่งกระบวนการตัดสินใจ

คุณสมบัติเด่นของ InVision

  • ฟีเจอร์นำเข้าไวท์บอร์ดเพื่อนำเข้าไวท์บอร์ด Miro หรือ Mural โดยตรง
  • พื้นที่สาธารณะและส่วนตัวไม่จำกัดบนแพ็กเกจฟรี
  • วิดเจ็ตและปฏิกิริยาแบบโต้ตอบ
  • เวิร์กโฟลว์อัจฉริยะที่ปรับแต่งได้
  • คุณสมบัติการจัดการงาน

ข้อจำกัดของ InVision

  • ห้องสมุดการผสานรวมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมือคิดเชิงออกแบบอื่น ๆ
  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับสร้างผังงานหรือแผนผังเว็บไซต์สำหรับต้นแบบ
  • ขาดความสามารถในการบริหารจัดการทีมและจัดการปริมาณงาน

ราคาของ InVision

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ InVision เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ InVision

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

สร้างชุดเครื่องมือคิดเชิงออกแบบด้วย ClickUp

เครื่องมือคิดเชิงออกแบบเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือในทีมออกแบบทุกทีม. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, คิดค้น, สร้างต้นแบบ, และปรับปรุงความคิดของพวกเขาได้อย่างราบรื่น.

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการค้นหาแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับงานด้านการคิดเชิงออกแบบทั้งหมดนี้ได้ในที่เดียว ClickUp โดดเด่นเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด

ด้วย ClickUp คุณสามารถผสานรวม wireframes, prototypes และ designs ของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpฟรีวันนี้!