10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบในปี 2025

การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการนี้ประกอบด้วยความเข้าอกเข้าใจผู้ใช้ปลายทาง การทดลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่ต้องการแก้ไข
อย่างไรก็ตาม การคิดเชิงออกแบบไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้เครื่องมือเฉพาะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการออกแบบด้วย
เครื่องมือเหล่านี้อาจรวมถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่แผนผังความคิดไปจนถึงแผนผังความเห็นอกเห็นใจ, แผนผังการเดินทาง และบุคลิกภาพผู้ใช้ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่ละเครื่องมือมีวัตถุประสงค์เฉพาะและช่วยให้นักออกแบบได้รับข้อมูลเชิงลึก สร้างแนวคิด และสร้างต้นแบบของโซลูชัน
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือคิดเชิงออกแบบ 10 อันดับแรกที่สามารถช่วยให้ทีมดำเนินการกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้อย่างประสบความสำเร็จ เครื่องมือเหล่านี้มีตั้งแต่แผนที่ความเห็นอกเห็นใจแผนที่การเดินทาง ไปจนถึงซอฟต์แวร์สร้างต้นแบบและการออกแบบแบบเร่งรัด!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือคิดเชิงออกแบบ?
การคิดเชิงออกแบบคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้, การกำหนดปัญหา,การคิดค้นวิธีแก้ปัญหา, การสร้างต้นแบบ, และการทดสอบต้นแบบเหล่านั้น. แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ: เครื่องมือสามารถทำให้ประสบการณ์การคิดเชิงออกแบบของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้.
เครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ดีที่สุดช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และลงมือทำตามแนวคิดต่าง ๆ ได้จริง แล้วคุณจะเลือกเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่เหมาะกับทีมของคุณได้อย่างไร?
นี่คือลักษณะสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่เหมาะสมที่สุด:
- ความสามารถในการปรับแต่ง: สมาชิกในทีมสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะสมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกของตนเองได้
- การสนับสนุนกระบวนการแบบวนซ้ำ: เครื่องมือนี้รองรับกระบวนการแบบวนซ้ำ ช่วยให้ทุกคนสามารถดำเนินการออกแบบซ้ำได้หลายรอบและปรับแต่งแนวทางแก้ไขได้
- เอกสาร: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อแบ่งปันความรู้, จัดเก็บความคิดสร้างสรรค์, ติดตามความคืบหน้า, และเพิ่มความรับผิดชอบ
- ความร่วมมือ: ผู้ร่วมโครงการสามารถสื่อสารกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อแบ่งปันแนวคิดและข้อเสนอแนะ
- การมองเห็น: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการมองเห็นเพื่อช่วยในขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบต่างๆ
- ระบบอัตโนมัติ: สมาชิกทีมสามารถปรับปรุงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้โดยการทำให้กระบวนการทำงานประจำวันที่เป็นงานทำด้วยตนเองเป็นระบบอัตโนมัติในกระบวนการออกแบบ
- การผสานรวม: เครื่องมือการคิดเชิงออกแบบควรผสานรวมกับเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile เช่น การสร้างต้นแบบ, การวิจัยผู้ใช้, การสัมภาษณ์ผู้ใช้,และการทดสอบการใช้งาน
10 เครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ดีที่สุด
รายการเครื่องมือคิดเชิงออกแบบ 10 อันดับแรกของเราประกอบด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณคิดค้นไอเดีย สร้างต้นแบบ และทดสอบโซลูชันที่เป็นไปได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่เครื่องมือสร้างโครงร่างและต้นแบบไปจนถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการคิดเชิงออกแบบของคุณให้ราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้สูงสุด!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกทีมหรือแผนงานผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ClickUp มีฟีเจอร์มากมายหลายร้อยรายการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์ คุณก็จะมีบริบทและเครื่องมือที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่น!
นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive, Figma และ Loom เพื่อรวมแอปการทำงานของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานกับ Figma ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันผลงานกับสมาชิกในทีมได้โดยตรงใน ClickUp ขณะเดียวกัน การผสานการทำงานกับ Loom ช่วยให้การสื่อสารในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและแบ่งปันข้อความวิดีโอได้อย่างรวดเร็วภายในงานและความคิดเห็น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียวและเร่งกระบวนการอนุมัติ
- กระดานไวท์บอร์ด,เอกสาร,และแผนผังความคิดแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความคิดในเวลาจริงร่วมกับทีม
- การติดตามเวลาที่ยืดหยุ่นจากอุปกรณ์ หน้าต่าง แอป หรือภารกิจใด ๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก
- มากกว่า15 มุมมองของโครงการ รวมถึงปฏิทิน, บอร์ด, และมุมมองเฉพาะของปริมาณงาน
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน ตั้งแต่บรีฟงานสร้างสรรค์ บรีฟงานออกแบบไปจนถึงแผนผังเส้นทางลูกค้า
- ผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในทุกความคืบหน้า
- คุณสมบัติการร่วมมือทางภาพที่มีให้ในทุกแผนราคา
- 50+ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้ราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากขึ้น
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ค้นพบเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น!
2. ฮอตจา
Hotjar เป็นเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มันให้ชุดเครื่องมือสำหรับการวิจัยข้อมูลผู้ใช้และแผนที่ความร้อนเพื่อระบุจุดที่ผู้ใช้มีปัญหา ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Hotjar คือความสามารถในการสร้างการบันทึกการเยี่ยมชม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของพวกเขาอย่างไร
นอกเหนือจากการบันทึกผู้เยี่ยมชมแล้ว Hotjar ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายสำหรับการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น รวมถึงแบบสำรวจ แบบสอบถาม และแบบฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงจากผู้ใช้ และเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- การบันทึกผู้เยี่ยมชมและการเล่นซ้ำเซสชัน
- แผนที่ความร้อนเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนหน้าเว็บ
- การวิเคราะห์ช่องทางการแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย
- แบบสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และการแบ่งกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Hotjar
- ความสามารถในการกรองข้อมูลที่จำกัดในแผนฟรีและแผนระดับล่าง
- แผน Scale เท่านั้นที่สามารถใช้แผนภูมิที่กำหนดเองได้
- จับภาพ HTML ได้สูงสุด 10MB
ราคาของ Hotjar
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $32/เดือน
- ธุรกิจ: $80/เดือน
- ขนาด: $171/เดือน
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)
โบนัส:ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้า!
3. Figma
ความสม่ำเสมอในการออกแบบเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโครงการออกแบบที่ประสบความสำเร็จ และ Figma ช่วยให้ทีมทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยสินทรัพย์ที่สามารถค้นหาได้และสไตล์ที่สามารถแชร์ได้ Figma ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างคลังสินทรัพย์กลางได้ รวมถึงไอคอน โลโก้ และองค์ประกอบออกแบบอื่น ๆ ทุกคนสามารถใช้สินทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และรักษาความสม่ำเสมอของลุคและฟีลในทุกการออกแบบของพวกเขา!
Figma ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับสร้างและแชร์สไตล์สำหรับตัวอักษร สี และองค์ประกอบออกแบบอื่น ๆ นักออกแบบสามารถนำสไตล์ที่สอดคล้องกันไปใช้กับการออกแบบทั้งหมดของตนได้ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทำงานออกแบบนั้นก็ตาม สไตล์เหล่านี้สามารถอัปเดตได้ในที่เดียวและนำไปใช้กับการออกแบบทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- การออกแบบและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันบนระบบคลาวด์
- ไลบรารีของส่วนประกอบและสไตล์สำหรับการทำงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ
- ประวัติเวอร์ชันและการสำรองไฟล์
- เครื่องมือการจัดการทีมและสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Slack และ ClickUp
ข้อจำกัดของ Figma
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัด เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก
- ห้องสมุดปลั๊กอินที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือคิดเชิงออกแบบอื่น ๆ
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรี
- Figma Professional: $12 ต่อผู้แก้ไข/เดือน
- Figma องค์กร: $45 ต่อผู้แก้ไข/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $75 ต่อผู้ใช้ Figma Editor/เดือน
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
4. สร้างบุคลิกของฉัน
MakeMyPersona เป็นเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบที่พัฒนาโดย HubSpot เพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อที่ละเอียด บุคลิกภาพผู้ซื้อเป็นการนำเสนอแบบสมมติของลูกค้าระดับอุดมคติ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนให้ดียิ่งขึ้น
แต่ความจริงก็คือ MakeMyPersona ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างบุคลิกภาพของลูกค้าได้อย่างละเอียดโดยการตอบคำถามชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประชากร ความสนใจ เป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า จากนั้นเครื่องมือจะสร้างรายงานบุคลิกภาพที่ละเอียดซึ่งรวมถึงชื่อ อายุ ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า
การสร้างบุคลิกภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งข้อความและข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น
ทำให้คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Persona ของฉัน
- แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้สำหรับการวิจัยตลาดและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
- แม่แบบบุคลิกภาพและแบบสอบถามที่สามารถปรับแต่งได้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการสร้างบุคลิกภาพและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- การเข้าถึงทรัพยากรการตลาดและการขายที่ครอบคลุมของ HubSpot
- บุคลิกออนไลน์ไม่จำกัดเพื่อสนับสนุนการทดสอบผู้ใช้
ข้อจำกัดของ My Persona
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากการสร้างบุคลิกภาพ เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนเป็นหลัก
- ความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลตบุคลิกภาพได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างบุคลิกภาพอื่น ๆ
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการออกแบบเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ราคา Make My Persona
- Make My Persona เป็นเครื่องมือฟรี
สร้างคะแนนและรีวิว Persona ของฉัน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Optimizely
Optimizely เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ เพื่อทดสอบและปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้สร้างผลกระทบสูงสุด แพลตฟอร์มนี้มีชุดเครื่องมือสำหรับการทดสอบ A/B การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก
ด้วย Optimizely ธุรกิจสามารถทดสอบและปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่หัวข้อและรูปภาพไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจทั้งหมดและกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนระบบคลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Optimizely เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimizely
- แพลตฟอร์มสำหรับการทดสอบ A/B และการทดลองเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
- ตัวแก้ไขภาพสำหรับการสร้างและปรับใช้การทดลอง
- เครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
- การวิเคราะห์การทดลองและการรายงานสำหรับการทดสอบการใช้งาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Optimizely
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ซึ่งอาจต้องพึ่งพาผู้พัฒนาในการทดลองที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ห้องสมุดขนาดเล็กของการผสานรวมเมื่อเทียบกับเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบอื่น ๆ
- รูปแบบการกำหนดราคาที่สูง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาของ Optimizely
- ติดต่อ Optimizely สำหรับตัวเลือกแผนราคา
คะแนนและรีวิวของ Optimizely
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. เซสชั่นแล็บ
Sessionlab เป็นเครื่องมือคิดเชิงออกแบบบนเว็บที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการประชุมและเวิร์กช็อปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและลดเวลาในการจัดกิจกรรม
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Sessionlab คือห้องสมุดที่ครอบคลุมของเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการประเภทต่างๆเทมเพลตเหล่านี้รวมถึงวาระการประชุม แบบฝึกหัด และเครื่องมือการอำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของงานและทีมได้ Sessionlab ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม การบันทึกและแบ่งปันบันทึกการประชุม และการติดตามผลของรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของ SessionLab
- เครื่องมืออำนวยความสะดวกและการวางแผนเวิร์กช็อปสำหรับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและวิธีการแบบ Agile
- แม่แบบวาระการประชุมที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยผู้ใช้
- เครื่องมือสำหรับการวางแผนเวิร์กช็อปแบบทีม
- เทมเพลตส่วนตัวในแผนชำระเงิน
- ภาพรวมกิจกรรมทีม
ข้อจำกัดของ SessionLab
- ความสามารถในการปรับแต่งรูปแบบวาระการประชุมได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนเวิร์กช็อปอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการนอกเหนือจากการวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
ราคาของ SessionLab
- พื้นฐาน: ฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ข้อดี: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $60/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ธุรกิจ: $90/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
คะแนนและรีวิวของ SessionLab
- G2: 4. 9/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
7. สตอร์มบอร์ด
Stormboard เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสร้างแนวคิดและเปลี่ยนให้เป็นแผนการปฏิบัติได้จริง เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ
Stormboard มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงโน้ตติดหน้าจอ กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง และเครื่องมือวาดภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบโหวตที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถโหวตเลือกไอเดียที่ดีที่สุด และมีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญเพื่อช่วยให้ทีมระบุไอเดียที่สำคัญที่สุดที่ควรให้ความสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Stormboard
- เครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในรูปแบบดิจิทัลสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการลงคะแนนเสียงสำหรับทีมระยะไกล
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเคลื่อนที่
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยสำหรับการปกป้องข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Stormboard
- ความสามารถที่จำกัดในการปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการนอกเหนือจากการระดมความคิดและการสร้างสรรค์แนวคิด
- ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือระดมความคิดดิจิทัลอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก
ราคาสตอร์มบอร์ด
- ส่วนบุคคล: ฟรีสำหรับบุคคลสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกินห้าคน
- ธุรกิจ: $10/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Stomboard เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Stormboard
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. มิโร
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโน้ตแบบติดได้, การวาดภาพ, แผนผัง, และโครงร่าง Miro ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เช่น Slack, Jira และ Google Drive ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลและไฟล์ข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ
นอกจากนี้ Miro ยังมีเทมเพลตที่ช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโครงการเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง และการผสานรวมที่ทรงพลัง Miro จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- บันทึกแบบติด, รูปภาพ, แผนผังความคิด, วิดีโอ, และความสามารถในการวาด
- หลากหลายของเทมเพลตและเครื่องมือสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการสร้างแบบร่าง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และพื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมระยะไกล
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันการจัดการโครงการอื่น ๆ
- ความสามารถในการอัปโหลดและแชร์รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ
ข้อจำกัดของ Miro
- ขาดฟังก์ชันในการสร้างศูนย์ความรู้เชิงลึก
- ราคาสูงเกินไปสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ค่าสมาชิกเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $16 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
9. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Mural เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลและเครื่องมือคิดเชิงออกแบบสำหรับทีมในการระดมความคิดและพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ตั้งแต่การแก้ปัญหา การระดมสมอง การวางแผน และการสร้างภาพจำลอง Mural มีฟีเจอร์และเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม
แม่แบบผ้าใบของ Mural มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับทีมในการเข้าถึงขั้นตอนต่างๆ ของการคิดเชิงออกแบบ ในขณะที่กรอบการทำงานช่วยให้ทีมจัดระเบียบแนวคิดจำนวนมากและระบุรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ Mural ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการร่างภาพ การใส่คำอธิบายประกอบ และการแสดงความคิดเห็น ทำให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- สิทธิ์ที่ยืดหยุ่นในการสร้างสิทธิ์การดูเท่านั้น, แก้ไข, และผู้ช่วยสอน
- เทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับการประชุมเชิงร่วมมือ
- คุณสมบัติการผสานรวมขั้นสูงในแผนชำระเงิน
- รองรับไฟล์หลากหลายสำหรับไวท์บอร์ด
- ตัวเลือกผืนผ้าใบไม่จำกัดและปรับขนาดได้
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอื่นๆ
- ไม่มีตัวเลือกในการสร้างแผนภูมิ ตาราง หรือรายงานแบบโต้ตอบ
- ไม่มีฟีเจอร์วิดีโอแชท
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $9.99 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $17. 99 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Mural เพื่อขอราคาพิเศษสำหรับองค์กร
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของไวท์บอร์ดระหว่างMiro และ Mural!
10. InVision
ปิดท้ายรายการเครื่องมือคิดเชิงออกแบบที่ดีที่สุดของเราด้วยInVision—แพลตฟอร์มออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับนักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อสร้างและทำงานร่วมกันในโครงการประเภทต่างๆ โดยมีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น รวมถึงเทมเพลตสำเร็จรูปที่จัดเรียงตามหมวดหมู่และประเภทบทบาท
ด้วยฟีเจอร์ Freehand ทีมงานสามารถทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด ใส่ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างเป็นภาพและร่วมมือกัน ซึ่งช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาด ลดข้อผิดพลาด และเร่งกระบวนการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ InVision
- ฟีเจอร์นำเข้าไวท์บอร์ดเพื่อนำเข้าไวท์บอร์ด Miro หรือ Mural โดยตรง
- พื้นที่สาธารณะและส่วนตัวไม่จำกัดบนแพ็กเกจฟรี
- วิดเจ็ตและปฏิกิริยาแบบโต้ตอบ
- เวิร์กโฟลว์อัจฉริยะที่ปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ InVision
- ห้องสมุดการผสานรวมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมือคิดเชิงออกแบบอื่น ๆ
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับสร้างผังงานหรือแผนผังเว็บไซต์สำหรับต้นแบบ
- ขาดความสามารถในการบริหารจัดการทีมและจัดการปริมาณงาน
ราคาของ InVision
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ InVision เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ InVision
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
สร้างชุดเครื่องมือคิดเชิงออกแบบด้วย ClickUp
เครื่องมือคิดเชิงออกแบบเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือในทีมออกแบบทุกทีม. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, คิดค้น, สร้างต้นแบบ, และปรับปรุงความคิดของพวกเขาได้อย่างราบรื่น.
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการค้นหาแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับงานด้านการคิดเชิงออกแบบทั้งหมดนี้ได้ในที่เดียว ClickUp โดดเด่นเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด
ด้วย ClickUp คุณสามารถผสานรวม wireframes, prototypes และ designs ของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpฟรีวันนี้!