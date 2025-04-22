10 แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจฟรี

ต้องการทราบสิ่งที่ลูกค้าของคุณคิดอยู่หรือไม่? ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการทราบ. ที่จริงแล้ว การเข้าใจการเดินทางของลูกค้าและกระบวนการคิดของพวกเขาคือกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ.
การรู้ถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนผู้ใช้หมายความว่าคุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะมีเวลาพัฒนาเป็นปัญหาสำคัญ
เข้าถึงความคิดของลูกค้าด้วยแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ เครื่องมือการมองเห็นภาพเหล่านี้มอบแนวทางที่ร่วมมือกันในการทำความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้และวิธีที่พวกเขาตัดสินใจ
ประหยัดเวลาด้วยการใช้แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้เข้าใจการวิจัยผู้ใช้และทัศนคติเฉพาะของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ 10 แบบให้เลือก คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นด้วยไวท์บอร์ด แผนที่การเดินทางของผู้ใช้ และแผนความสำเร็จ ✨
อะไรคือแบบแผนแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ?
แผนที่ความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในช่วงต้นของกระบวนการออกแบบเพื่อทำความเข้าใจความไม่พอใจของผู้ใช้และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ภาพเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นผ่านวิธีการทำงานร่วมกันโดยเน้นที่การเน้นพฤติกรรมของลูกค้า—โดยทั่วไปผ่านการวิจัยผู้ใช้
โดยทั่วไป แผนที่ความเห็นอกเห็นใจลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจากที่คุณได้ทำการวิจัยผู้ใช้แล้ว และก่อนที่คุณจะเริ่มคิดเกี่ยวกับแผนที่แนวคิด แนวคิดคือการเข้าไปอยู่ในมุมมองของผู้ใช้และมองเห็นวิธีการของพวกเขาในเชิงภาพ ก่อนที่คุณจะคิดหาวิธีแก้ไข
การแผนที่ความเห็นอกเห็นกามักประกอบด้วยสี่ส่วน ซึ่งมักได้รับการพัฒนาขึ้นจากการวิจัยลูกค้าเพื่อค้นหาว่าพวกเขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าของคุณ, พวกเขาพูดอะไร, พวกเขารู้สึกอย่างไร, และพวกเขาทำอะไร. บางแผนที่ยังพิจารณาถึงสิ่งที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับสินค้าของคุณ.
ใช้แผนที่ความเห็นอกเห็นใจเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เลื่อนดูเนื้อหาในบล็อกและโพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างไร พวกเขาสำรวจหน้าเว็บอย่างไร หรือพวกเขาใช้แอปอย่างไร แผนที่ความเห็นอกเห็นใจยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบว่าลูกค้าอาจใช้หรือตอบสนองต่อบริการบางอย่างหรือจุดที่อาจเป็นปัญหาที่คุณอาจพบเจออย่างไร
แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ พวกเขานำเสนอรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลลูกค้า ข้อมูล หรือผลการสำรวจได้ง่ายขึ้น
คุณเพียงแค่กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณ และใช้มุมมองต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถปรับปรุงข้อเสนอของคุณได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนที่ความเห็นอกเห็นใจดี?
เครื่องมือทุกชนิดไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากัน และเมื่อพูดถึงเทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ ก็เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคุณเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ มีบางสิ่งที่คุณควรคำนึงถึง
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในแม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจที่ดี:
- ขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจน: วัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจตรงกันและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่อิงตามการวิจัย
- การนำเสนอข้อมูล: คุณไม่สามารถเข้าใจเส้นทางของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนหากไม่มีข้อมูล แผนที่ความเห็นอกเห็นใจที่ดีที่สุดจะนำเสนอในรูปแบบภาพ เช่น กระดานไวท์บอร์ดและแผนภูมิ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการออกแบบที่ซับซ้อน
- การปรับแต่ง: แต่ละธุรกิจมีความเป็นเอกลักษณ์และความต้องการของคุณก็ไม่แตกต่างกัน เลือกเทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น ฟิลด์, มุมมอง, และรายการ ที่เหมาะสมกับกระบวนการของคุณ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: การสร้างแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเป็นกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกันโดยปริยาย มองหาเครื่องมือที่ทำให้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในทีม UX รวมถึงสมาชิกทีมในแผนกต่างๆ เช่น การตลาดและการขาย เป็นเรื่องง่าย
- การผสานรวม: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเลือกใช้เทมเพลตการแผนที่ความเห็นอกเห็นใจที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมออกแบบใช้ รวมถึง GitHub
10 แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจที่ควรใช้
ที่นี่ คุณจะพบกับ 10 แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจที่ดีที่สุด ตั้งแต่กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดไปจนถึงแม่แบบการเดินทางของลูกค้าในรูปแบบอื่น ๆ แต่ละแบบสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณใช้เครื่องมือนี้ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม
ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถแสดงผลลัพธ์จากการสำรวจบุคลิกภาพผู้ใช้ จุดเจ็บปวดของลูกค้า การสำรวจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแบบฟอร์มความคิดเห็นอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกขั้น
1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp
สร้างภาพความต้องการของผู้ใช้ปลายทางและเส้นทางการเดินทางของลูกค้าด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจจาก ClickUp ไวท์บอร์ดออนไลน์นี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ มีรูปแบบสี่ส่วนคลาสสิกพร้อมด้วยสองช่องเพิ่มเติมสำหรับความเจ็บปวดและประโยชน์ที่ได้รับ
เริ่มต้นด้วยการกรอกข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าไว้ตรงกลาง และพฤติกรรมต่าง ๆ ลงในโน้ตติดผนังในแต่ละช่อง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้เพิ่มโน้ตติดผนังได้ และใช้เครื่องมือการออกแบบทางด้านซ้ายเพื่อเน้นและจัดระเบียบความคิดของคุณ
เมื่อคุณกรอกแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเสร็จแล้ว ให้สร้างงานสำหรับทีมออกแบบหรือแผนกอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ งานอาจรวมถึงการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่การสร้างเนื้อหา และการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์
ใช้มุมมองรายการเพื่อดูรายละเอียดของงานในรายการที่ต้องทำ มุมมองกระดานจะแสดงภาพรวมที่กว้างขึ้นของสิ่งที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ กำหนดลำดับความสำคัญ สถานะที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ
2. แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpจะพาคุณเข้าไปอยู่ในหัวของลูกค้าด้วยวิธีการที่โต้ตอบได้และมองเห็นได้ชัดเจน เช่นเดียวกับแผนที่ความเห็นอกเห็นใจหลายๆ แบบ มันถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน: พูด คิด ทำ และรู้สึก แต่ละส่วนถูกกำหนดสีเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นประสบการณ์ของลูกค้า
เริ่มต้นด้วยการใช้เวลาอยู่กับทีมของคุณเพื่อตอบคำถามว่าลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร ตรวจสอบแบบฟอร์มที่ลูกค้าได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ใส่ตัวเองในมุมมองของลูกค้า และคิดถึงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร และพวกเขาคิดอย่างไร พิจารณาว่าพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำอะไร และพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร
สร้างแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเพื่อระบุความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ และจุดที่เกิดปัญหา จากนั้นระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา และวางแผนเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ได้ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทีมทำงานกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก่อน
ปรับแต่งแผนที่ความเห็นอกเห็นใจลูกค้าโดยการสร้างสถานะต่างๆ เช่น กำลังดำเนินการ, ต้องทำ, และเสร็จสิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้า ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแยกแยะข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม และสลับไปยังมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบเพื่อดูข้อสรุปในมุมมองที่แตกต่าง
3. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ สร้างความเข้าอกเข้าใจ และบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแผนงานที่สามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและพัฒนาบริการของคุณอย่างต่อเนื่อง
ใช้แบบฟอร์มเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ในชีวิตจริง ด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 15 ช่อง คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้ตั้งแต่ประเภทการสมัครสมาชิก, ระยะของบัญชี, ไปจนถึงคำอธิบายปัญหา แต่ละช่องให้ข้อมูลที่สำคัญซึ่งทีมออกแบบของคุณสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้
ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่แตกต่างกันเจ็ดแบบเพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระเบียบ ใช้มุมมอง "ลูกค้าตามสถานะสุขภาพ" เพื่อระบุผู้ใช้ที่มีปัญหาที่ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน เข้าชมมุมมอง "รายการลูกค้าใหม่" เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใหม่โต้ตอบกับบริการของคุณ
4. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
วางแผนประสบการณ์และวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยแม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าจาก ClickUp ใช้แผนที่นี้เพื่อระบุจุดที่สร้างความเจ็บปวดและพื้นที่ที่เกิดการเสียดทานซึ่งลดทอนประสบการณ์ของผู้ใช้
มุมมองไวท์บอร์ดจะแยกย่อยเส้นทางการเดินทางของลูกค้าออกเป็นแต่ละช่วง ใช้เพื่อเน้นการดำเนินการและจุดสัมผัสต่าง ๆ จากนั้นสร้างแต่ละช่วงสำหรับแนวทางแก้ไข เพื่อเปิดประเด็นหารือเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
กำหนดงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่อเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคุณ จากผลลัพธ์ของแผนที่การเดินทางของลูกค้าเพิ่มลำดับความสำคัญให้กับงานที่ควรดำเนินการก่อน ใช้การพึ่งพาเพื่อเน้นงานที่ขัดขวางการทำงานในอนาคตเพื่อป้องกันอุปสรรค
5. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
กำลังมองหาเทมเพลตที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบアジลอยู่หรือไม่?เทมเพลตการวางแผนเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpใช้แนวทางアジลเพื่อช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบได้
เพื่อเริ่มต้น ให้กรอกชื่อผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติที่คุณจะใช้เพื่อสร้างแผนภาพกระบวนการจากนั้น สร้างบุคลิกภาพที่อธิบายได้สำหรับผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ให้คิดถึงสิ่งที่บุคลิกภาพของผู้ใช้ต้องการจะบรรลุ และเพิ่มข้อมูลนี้เข้าไปในส่วนกิจกรรมของผู้ใช้
จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำเพื่อไปถึงเป้าหมายของพวกเขา และนำขั้นตอนเหล่านี้ไปใส่ในส่วนขั้นตอนของผู้ใช้ ต่อไป ให้แยกขั้นตอนเหล่านี้ออกเป็นรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการทำให้แต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ แยกข้อมูลนี้ออกเป็นส่วนการปล่อยใช้ โดยใช้กระดาษโน้ตติดไว้
ด้วยแผนที่เรื่องราวที่สมบูรณ์ คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นมากเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ จากข้อมูลเชิงลึกของคุณ สร้างงานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ✍️
6. แม่แบบเสียงของลูกค้า ClickUp
หากคุณต้องการทราบอย่างแท้จริงว่าผู้ใช้ของคุณกำลังคิดอะไรอยู่และต้องการปรับปรุงการรักษาลูกค้าไว้ ให้หันมาใช้เทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUp ได้เลย มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงทีมการตลาด กลุ่มขาย และแผนกพัฒนา
สร้างขึ้นบนพื้นฐานของเมทริกซ์การแปลเสียงของลูกค้า ประกอบด้วยคำตอบตามคำพูดของลูกค้า ความต้องการที่ควรได้รับการตอบสนอง และข้อกำหนดเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าผ่านแบบฟอร์มที่มีให้ในตัวระบบใช้เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายและปรับแต่งคำถามให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา จากนั้นสร้างความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา
ใช้มุมมองรายการและกระดานเพื่อสร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำตามผลลัพธ์ของคุณ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด และเพิ่มการให้คะแนนสำหรับปริมาณงานเพื่อดูว่าการแก้ไขใดจะใช้เวลามากและอันใดที่ทำได้รวดเร็ว
7. แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ PowerPoint และ Google Slides โดย Slidechef
แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจจาก Slidechef ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือGoogle Driveเช่น Google Slides และซอฟต์แวร์นำเสนอรวมถึง PowerPoint โดยใช้แนวทางแบ่งเป็นสี่ส่วนเพื่อทำความเข้าใจทัศนคติของผู้ใช้และสร้างการร่วมมือทางภาพเพื่อระบุแนวทางแก้ไข
กรอกข้อมูลในส่วน "ได้ยิน, เห็น, พูด & ทำ" และ "คิด & รู้สึก" ตามกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ไฮไลท์จุดเจ็บปวดและจุดได้เปรียบ และสลับระหว่างมุมมองสี่เหลี่ยมและมุมมองแผนภาพความคิดเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก
ปรับแต่งเทมเพลตโดยการเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสีของแบรนด์คุณ. จากนั้นใช้การนำเสนอเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมออกแบบทั้งหมด.
8. แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ โดย Moqups
ช่วยให้ทีมเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจจาก Moqups. เทมเพลตนี้ใช้วิธีการที่ง่ายต่อการเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้รู้สึก, เห็น, พูด, ทำ, และคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์.
นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการดูว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับแคมเปญการตลาดล่าสุดอย่างไร ทีมพัฒนาก็จะเพลิดเพลินกับการใช้มันเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้กำลังนำทางผ่านต้นแบบแอปพลิเคชันเช่นกัน
โปรดทราบว่าเทมเพลตเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการระดมความคิด หากคุณต้องการกำหนดงานโดยอัตโนมัติและสร้างแผนปฏิบัติการ คุณจะต้องใช้เทมเพลตนี้ร่วมกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นเช่นClickUp
9. แม่แบบสไลด์แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ โดย SlideTeam
การสร้างแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณทราบปัญหาที่ลูกค้าเผชิญแล้ว คุณต้องแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกับทีม เพื่อที่พวกเขาจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตนี้ใช้ฟรี ช่วยให้ง่ายต่อการทำงานผ่านเส้นทางของผู้ใช้และแชร์ผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันที นั่งลงและทำงานผ่านประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยกรอกข้อมูลในแต่ละส่วน
ปรับแต่งกราฟิกและรูปร่างให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ เพิ่มไอคอนเพื่อเน้นจุดสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงโซลูชันที่เป็นไปได้ แบ่งปันผลการค้นพบของคุณในการนำเสนอ PowerPoint กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
10. แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจในรูปแบบ PDF โดย The Business Model Analyst
แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจจาก The Business Model Analyst เป็นไฟล์ PDF ที่จะนำคุณผ่านประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่นเดียวกับแผนที่ความเห็นอกเห็นใจอื่น ๆ แผนที่นี้ประกอบด้วยสี่ส่วนที่เน้นไปที่วิธีที่ผู้ใช้ตอบสนองต่อข้อเสนอของคุณ สร้างแผนที่ใหม่สำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า หรือเจาะลึกไปยังผู้ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
มีให้เลือกในขนาดจดหมายและ A3 คุณภาพการพิมพ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารนำเสนอแบบพบปะโดยตรง ด้วยวิธีนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามและจดบันทึกได้ตามต้องการ
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หมายความว่าคุณสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการหรือพิมพ์สำเนาได้ตามต้องการ ใช้ไฟล์ PDF นี้เพื่อกระตุ้นการระดมความคิดและเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ที่อาจมีวิธีแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้หยิบยกขึ้นมา
เข้าใจลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ
ด้วยเทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจเหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น ใช้เทมเพลตเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า หรือผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติตามการสังเกตของคุณ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของคุณและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดและแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ คุณจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วขึ้นและมีข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นยิ่งขึ้น