ตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์: วิธีเขียนบรีฟสร้างสรรค์ด้านการตลาดใน 8 ขั้นตอน

อย่างที่โบโรเมียร์เคยกล่าวไว้ในภาพยนตร์ระดับตำนาน The Lord Of The Rings ว่า "ใครจะไป ทำวิดีโอตลก ได้ง่ายๆ ล่ะ" 🤌 เอาล่ะ เราอาจจะดัดแปลงบ้างตามศิลปะ—แต่ความหมายก็ยังคงอยู่! คุณไม่สามารถสร้างโปรเจกต์สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีตัวอย่าง Creative Brief แล้วคาดหวังให้มันประสบความสำเร็จได้หรอก
โครงการสร้างสรรค์ต้องการการวิจัยอย่างรอบคอบ การวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมาย และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลกระทบที่น่าประทับใจ และก่อนที่ทีมจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ องค์ประกอบเหล่านี้ต้องถูกจัดเตรียมไว้ในรูปแบบเอกสารที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่งเรียกว่า "ครีเอทีฟ บรีฟ" ✨
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณครอบคลุมทุกประเด็นที่ควรมี?
ติดตามเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการสร้างบรีฟสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงร่างโดยละเอียด ขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน ตัวอย่างชั้นนำ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ที่ปรับแต่งได้!
อะไรคือบรีฟสร้างสรรค์?
บรีฟสร้างสรรค์คือเอกสารสั้นแต่ให้ข้อมูลครบถ้วนที่ระบุรายละเอียดหลักของโครงการสร้างสรรค์ใด ๆ และนำทีมจากขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงผลงานสุดท้าย มันคือกุญแจสำคัญในการสร้างแผนที่นำทางของคุณและทำให้ข้อมูลที่ต้องรู้แน่นหนา เช่น:
- ข้อกำหนดของโครงการ
- แนวทางการสร้างแบรนด์
- สินทรัพย์สร้างสรรค์
- วัตถุประสงค์
- ผู้ชมและข้อความ
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- ขอบเขตและระยะเวลา
และอีกมากมาย—ขึ้นอยู่กับโครงการของคุณ! 🎨
บรีฟสร้างสรรค์เป็นมาตรฐานปฏิบัติสำหรับเอเจนซี่และทีมการตลาดส่วนใหญ่ และเช่นเดียวกับบรีฟการออกแบบ บรีฟสร้างสรรค์เริ่มต้นด้วยคำขอจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือแผนกอื่นภายในองค์กรของคุณ
ในขณะที่ทีมที่พัฒนาโครงการเป็นเจ้าของบรีฟสร้างสรรค์ในท้ายที่สุด การสร้างบรีฟนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับคำขอเอง ให้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยเจตนาที่จะเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของผู้ขอหรือลูกค้า เพื่อค้นหาองค์ประกอบที่สำคัญจริง ๆ สำหรับพวกเขา จากนั้นคุณสามารถจัดการกับความท้าทายที่เร่งด่วนและนำเสนอความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อทำให้โครงการเป็นจริงได้
เป้าหมายคือการให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับแผนโครงการ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อข้อกำหนดต่าง ๆ ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วทีมออกแบบ นักเขียน และนักการตลาดจะทราบอย่างชัดเจนว่าควรสร้างสรรค์งานในระดับใดและคาดหวังอะไรจากโครงการของคุณ
สิ่งที่ควรอยู่ในบรีฟงานสร้างสรรค์
สิ่งที่ทำให้การมาตรฐานของบรีฟสร้างสรรค์เป็นเรื่องยากคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโครงการแต่ละโครงการ แต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้บรีฟของคุณมีคุณค่ามาก!
โครงการสร้างสรรค์อาจเป็นอะไรก็ได้เกือบทุกอย่าง—ตั้งแต่การเปิดตัวแคมเปญโฆษณาที่ซับซ้อนไปจนถึงการผลิตซีรีส์ออนไลน์ แต่ละโครงการจะมีความท้าทายที่แตกต่างกัน แต่เอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์มีไว้เพื่อช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ระบุและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วที่สุด
คิดถึงบรีฟสร้างสรรค์ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่ออ้างอิงกลับได้ตลอดกระบวนการของโครงการ. ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลอัปเดต, การตรวจสอบงานของคุณกับแผนต้นฉบับ, หรือการตรวจสอบข้อความของคุณ, บรีฟคือดาวเหนือของคุณ. ⭐️
ตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์
โครงร่างและขั้นตอนการทำงานที่เราได้กล่าวถึงนั้นสามารถนำไปใช้กับโครงการสร้างสรรค์แทบทุกประเภทได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบรีฟจะเหมือนกัน บรีฟสร้างสรรค์คือจุดเริ่มต้นของทุกโครงการสร้างสรรค์—ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด บางโครงการอาจเน้นไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบรีฟสร้างสรรค์มากกว่าส่วนอื่น ๆ นี่คือตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์บางประเภทเพื่อช่วยให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างแต่ละโครงการ
โบนัส:เครื่องมือสร้างโครงร่างด้วย AI!
เอกสารสรุปแนวคิดสำหรับแคมเปญโฆษณา
เอกสารสรุปแคมเปญโฆษณาและการตลาดมีตั้งแต่ค่อนข้างง่ายไปจนถึงซับซ้อนมาก ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน ในตัวอย่างเอกสารสรุปงานสร้างสรรค์นี้ คุณอาจต้องการรวมการวิจัยเพิ่มเติม อ้างอิงภาพหลายรายการ และการตรวจสอบร่างหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตและการส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของประเภทของโครงการที่อาจมีมากกว่าหนึ่ง CTA แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์หลักเพียงหนึ่งเดียวอยู่เบื้องหลังแคมเปญเสมอ แต่สิ่งสำคัญคือทีมสร้างสรรค์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับKPI การตลาด ผลงานที่ส่งมอบ และกระบวนการส่งมอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ใหม่กับการเขียนบรีฟแคมเปญ? จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตบรีฟแคมเปญโดย ClickUp!
บรีฟสร้างสรรค์สำหรับการตลาดเนื้อหา
เอกสารสรุปแนวคิดการตลาดเนื้อหาเป็นแนวทางให้กับทีมบล็อกและ SEO ในการพัฒนาบทความ ข้อความ และสื่อต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริษัท ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น! กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การสื่อสาร และกรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญในโครงการการตลาดเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังปฏิบัติตามปฏิทินเนื้อหาที่แน่นหนา
วัตถุประสงค์ของการตลาดเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มการรับรู้แบรนด์ไปจนถึงการสร้างโอกาสในการขายที่อาจเกิดขึ้น โดยมักจะสร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์ของแบรนด์เอง แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว หรือฐานข้อมูลเนื้อหา
ความสำเร็จของโครงการโดยทั่วไปจะถูกกำหนดผ่านปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, อัตราการมีส่วนร่วม, การเปลี่ยนแปลง, และตัวชี้วัดทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมายใหญ่ของบริษัท
หลายบริษัทใช้โครงการเหล่านี้เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดโดยการร่วมมือกับสื่อสิ่งพิมพ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งจำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและแนวทางของแบรนด์อย่างถูกต้อง
เอกสารสรุปการออกแบบเว็บไซต์ใหม่
กระบวนการทำงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่าย และเปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์องค์ประกอบที่ไม่เหมือนใครมากมาย รวมถึงการพิจารณาด้าน UX, ข้อกำหนดด้านการใช้งาน, ความต้องการของกระบวนการสร้างสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมาย! การเขียนบรีฟงานออกแบบเว็บไซต์ใหม่ยังคงมีขั้นตอนและโครงสร้างพื้นฐานเหมือนเดิม แต่ต้องพิจารณาจากมุมมองเพิ่มเติม:
- กราฟิก, ตัวอักษร, และการสื่อสารสอดคล้องกับแบรนด์หรือไม่
- ผู้ใช้สามารถนำทางเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้สะดวกหรือไม่?
- การออกแบบรองรับฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการหรือไม่?
เนื่องจากมีองค์ประกอบมากมายในเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม อาจมีการสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างมากระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้าจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการปรับแต่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แน่ใจว่าคุณในฐานะผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์ได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนการแก้ไขที่คุณจะอนุญาตในโครงการก่อนถึงกำหนดเส้นตายสุดท้าย
ไม่จำเป็นต้องเกินสองรอบ
วิธีเขียนบรีฟเชิงสร้างสรรค์
แม้ว่าคุณจะมีโครงร่างพร้อมใช้งานแล้วก็ตาม ยังมีแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการทำให้งานสรุปของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีความเข้าใจตรงกันตลอดกระบวนการบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อไม่ให้มีประเด็นใดตกหล่น!
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งชื่อโครงการให้เหมาะสม
เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการของคุณ—ชื่อของมัน! ชื่อโครงการของคุณควรชัดเจนและกระชับในขณะที่สื่อสารเจตนาได้ มันไม่จำเป็นต้องฉูดฉาดหรือตลก แต่ควรสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและน่าสนใจพอที่พวกเขาจะอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ในแง่หนึ่ง ชื่อคือความประทับใจแรกของคุณต่อโครงการหรือธุรกิจของคุณ
ภาพรวมคือส่วนที่คุณสามารถแยกแยะชื่อโครงการให้ละเอียดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทีม ในประโยคเดียวหรือน้อยกว่านั้น ใช้ภาพรวมของคุณเพื่อตอบคำถามที่อาจยังคงค้างอยู่จากชื่อโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการโต้ตอบซ้ำไปมาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมสร้างสรรค์ นี่อาจเป็นการอธิบายสั้นๆ ว่าโครงการจะเป็นอะไรและข้อความหลักของมันคืออะไร
ขั้นตอนที่ 2: ประสานวัตถุประสงค์ของคุณกับเป้าหมายระยะยาว
เมื่อคุณมีชื่อโครงการและคำอธิบายอยู่ในมือแล้ว คุณก็พร้อมที่จะกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของคุณ วัตถุประสงค์ของคุณจะต้องมีรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงกับโครงการ นี่เป็นโอกาสของคุณในการปรับทีมให้สอดคล้องกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้น การเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) และพิสูจน์คุณค่าของโครงการ
ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการกำหนดจุดสำคัญเหล่านี้:
- ปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข
- โครงการจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
- ทำไมมันต้องเกิดขึ้น
การกำหนด อะไร, อย่างไร, และทำไม ของโครงการของคุณจะเป็นการตั้งความคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นอย่างไรเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้น จากจุดนั้น คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายที่ละเอียดมากขึ้นของโครงการกับเป้าหมายหรือพันธกิจที่ใหญ่กว่าของบริษัทได้
ขั้นตอนที่ 3: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ
กลุ่มเป้าหมายของคุณคือกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการหรือแคมเปญของคุณ และบอกทีมสร้างสรรค์ว่าพวกเขากำลังเชื่อมต่อกับใคร หากคุณมีโปรไฟล์บุคลิกภาพผู้ใช้ที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณแล้ว ให้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นและการวิจัยตลาดเพื่อสร้างส่วนนี้! คุณไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้ใช้ แต่ให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานรวมถึง:
- ข้อมูลประชากร: อายุ, ตำแหน่งงาน, การศึกษา, สถานภาพสมรส, และเชื้อชาติ
- พฤติกรรม: แนวโน้มการซื้อและประวัติการซื้อ
- จิตวิทยาการตลาด: ความสนใจทั่วไป ความคิดเห็น และทัศนคติของพวกเขา
- สถานที่: ไม่ใช่แค่ทางกายภาพ! คิดถึงที่ที่คุณจะหาลูกค้าของคุณทางดิจิทัล
ขั้นตอนที่ 4: เสริมสร้างกลยุทธ์การสื่อสารของคุณให้แข็งแกร่ง
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าคุณกำลังทำการตลาดกับใคร คุณสามารถวางกลยุทธ์วิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ กลยุทธ์การสื่อสารของคุณคือการอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในแบบที่พวกเขาต้องการรับฟัง
หรืออีกนัยหนึ่ง คุณจะเผยแพร่โครงการสร้างสรรค์ของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร?
พิจารณาโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งานบ่อยที่สุด และสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับช่องทางเหล่านั้น การวางแผนล่วงหน้านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกว่าจะสร้างวิดีโอ โพสต์ข้อความ หรือชุดภาพถ่าย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจสินค้าหรือบริการของคุณ
แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อผู้ชมของคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ถึง CTA ของคุณ หรือคลิกที่ลิงก์ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณต้อนรับพวกเขาด้วยข้อความที่สม่ำเสมอและคุ้นเคย เพื่อนำทางพวกเขาตลอดทั้งกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดผลลัพธ์สุดท้าย
อ่า ตอนนี้ถึงส่วนที่ดีแล้ว—สิ่งที่โครงการนี้จริงๆ คืออะไร
ส่วนก่อนหน้านี้ของบรีฟสร้างสรรค์ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้เหตุผล การเตรียมการ และการกำหนดกรอบให้กับทรัพย์สินของคุณเพื่อการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม มีหลายวิธีในการตีความกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของโครงการจนถึงจุดนี้ ใช้ส่วนนี้เพื่อขจัดพื้นที่สีเทาและการสื่อสารที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าทีมสร้างสรรค์จะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
ผลงานสร้างสรรค์ขั้นสุดท้ายของคุณประกอบด้วยสื่อดิจิทัลหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทตามที่ร้องขอ องค์ประกอบการออกแบบเฉพาะ อ้างอิงผลงานที่คล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดด้านขนาดหรือรูปแบบ โมเดลจำลอง และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณพึงพอใจกับผลงานขั้นสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากกว่าการปล่อยให้จินตนาการเติมเต็มส่วนที่ขาด
ขั้นตอนที่ 6: วางแผนเวลาและทรัพยากรของคุณ
มันอาจไม่ใช่ส่วนที่คุณชื่นชอบในงาน แต่ การเปิดเผยงบประมาณอย่างโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญมาก งบประมาณของคุณไม่ใช่ข้อจำกัด แต่ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถกำหนดขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ตามขอบเขตของงานได้
โปรดสังเกตว่ามีงบประมาณเหลือให้ยืดหยุ่นได้บ้างหรือไม่ และเมื่อใดที่โครงการถึงจำนวนสูงสุดแล้ว คิดถึงงบประมาณของคุณเหมือนกับขอบสนามโบว์ลิ่ง การมีขอบเขตเหล่านี้จะช่วยให้ทีมสร้างสรรค์มีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงาน
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดทำงบประมาณโครงการของคุณ—ลองใช้เทมเพลตการจัดการโครงการงบประมาณของ ClickUpเพื่อแยกแยะทุกรายละเอียดและค่าใช้จ่าย
และอย่าลืมว่า—สมาชิกทีมสร้างสรรค์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้! ความท้าทายในการสร้างโครงการภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเขาเลย
ด้วยงบประมาณที่ชัดเจนเหมือนคริสตัลเพื่อเริ่มต้นโครงการอย่างถูกต้อง ไม่มีใครจะผิดหวังหรือต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 7: กำหนดเป้าหมายสำคัญของคุณ จากนั้นจึงกำหนดกรอบเวลา
เมื่อวางแผนไทม์ไลน์ของคุณ การเริ่มต้นด้วยวันที่สำคัญในโครงการของคุณจะง่ายกว่า—หรือที่รู้จักกันในชื่อ "จุดสำคัญ" ของโครงการ! เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้รวมถึง:
- การเริ่มต้นโครงการของคุณ
- การอนุมัติบรีฟสร้างสรรค์
- การทบทวนร่าง
- การผลิตเสร็จสมบูรณ์
- อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์สุทธิ
ด้วยวันที่เหล่านี้ คุณสามารถเติมรายละเอียดงานระหว่างแต่ละเป้าหมายย่อย งานย่อย ความสัมพันธ์ระหว่างงาน การประชุมประจำ และอื่นๆ ได้
ระยะเวลาและเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติของคุณจะเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการสร้างแผนงานโครงการที่ละเอียดและจัดสรรภาระงานของแต่ละทีมอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 8: กำหนดชื่อผู้เล่นหลักของคุณ
เพื่อสร้างความโปร่งใสอย่างเต็มที่กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุผู้เล่นหลักแต่ละคนสำหรับโครงการสร้างสรรค์นี้
สำหรับผู้จัดการโครงการ สิ่งนี้จะชี้แจงจุดติดต่อแต่ละจุด ตำแหน่งของพวกเขา และการอนุมัติขั้นสุดท้าย สำหรับโครงการเอง ส่วนนี้ของบรีฟครีเอทีฟยังทำหน้าที่เป็นเอกสารบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าแง่มุมต่างๆ ของโครงการได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่และเมื่อใด
ขั้นตอนที่ 9: กำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน
เมื่อคุณได้ทำการร่างคร่าวๆ ของบรีฟสร้างสรรค์เสร็จแล้ว ให้ส่งกลับไปให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย—จากนั้นก็ถึงเวลาที่จะนำไปใช้จริง!
หลังจากที่ได้ตรวจสอบและยอมรับบรีฟสร้างสรรค์แล้ว ไม่ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ อีก แต่แน่นอนว่าทุกโครงการมีความแตกต่างกัน! หากมีการเปลี่ยนแปลงในบรีฟไม่ว่าในจุดใด ให้แน่ใจว่าได้บันทึกอย่างละเอียด ระบุวันที่ และแชร์การอัปเดตเหล่านั้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการประชุมโครงการที่เหมาะสม
แม่แบบบรีฟสร้างสรรค์
แม้จะมีโครงร่างที่ชัดเจนและขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอนแล้วก็ตาม ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้กระบวนการสรุปงานสร้างสรรค์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรวมทุกองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจตามคุณไปในระยะยาว. แบบฟอร์มบรีฟสร้างสรรค์ที่เหมาะที่สุดของคุณจะผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ของคุณและสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของแต่ละโครงการ.
ClickUp เป็นผู้นำในด้านเทมเพลตสำหรับทีมสร้างสรรค์และออกแบบด้วยคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ของตัวเอง ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบและมีการสร้างเทมเพลตใหม่ทุกสัปดาห์ ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ—ไม่ว่าคุณจะใช้ในกรณีใดก็ตาม! นี่คือเทมเพลตบรีฟงานสร้างสรรค์ที่เราชื่นชอบบางส่วน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นโปรเจกต์ถัดไปได้อย่างรวดเร็ว
1. แบบฟอร์มเอกสารบรีฟความคิดสร้างสรรค์
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และเน้นการทำงานร่วมกัน—นี่แหละคือคำตอบ!เทมเพลตเอกสารบรีฟสร้างสรรค์โดย ClickUpคือเคล็ดลับในการประสานงานระหว่างทีมการตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า ให้เห็นภาพตรงกันในทุกองค์ประกอบของโครงการสร้างสรรค์ ก่อนที่โครงการจะเริ่มต้นจริง
ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไปจนถึงการสรุปรายละเอียดงบประมาณ แม่แบบนี้ได้แยกองค์ประกอบสำคัญของบรีฟงานสร้างสรรค์ที่ต้องมีไว้อย่างครบถ้วนในรูปแบบที่ใช้งานง่าย พร้อมตารางสำเร็จ รายการตรวจสอบ และคำถามนำทางเพื่อช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
เอกสาร ClickUpที่พร้อมใช้งานนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติอันทรงพลังทุกประการที่ ClickUp เป็นที่รู้จัก รวมถึง:
- ความคิดเห็นที่ถูกจัดลำดับและมอบหมายเพื่อทำให้กระบวนการแก้ไขของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้คำสั่งสแลชเพื่อฝังงาน, เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม, การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, และสื่อเพื่อเพิ่มบริบทตลอดทั้งเทมเพลตของคุณ
- หน้าเว็บซ้อนเพื่อขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของคุณเข้าสู่กระบวนการผลิต และสร้างลำดับความสำคัญทางสายตา
- การกล่าวถึงสมาชิกแบบง่าย ๆ เพื่อเรียกสมาชิกให้มาที่เอกสารของคุณ
- การตั้งค่าการแชร์และการอนุญาตที่กำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขหรือดูข้อมูลสรุปของคุณได้
และอีกมากมาย! เข้าถึงเทมเพลตนี้ในทุกรูปแบบที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. แม่แบบการวางแผนความต้องการตามบรีฟเชิงสร้างสรรค์
ใช้แม่แบบการวางแผนความต้องการจากบรีฟสร้างสรรค์โดย ClickUpได้ด้วยตัวเองหรือใช้ร่วมกับแม่แบบที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเริ่มโครงการสร้างสรรค์ของคุณ แม่แบบนี้ยกระดับตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมของคุณไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณลงมือทำตามไอเดียได้ทันทีที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้น
เทมเพลตรายการที่ใช้งานง่ายนี้เป็นความฝันของผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์ทุกคน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 5 แบบเพื่อแสดงความคืบหน้าอย่างชัดเจนฟิลด์ที่กำหนดเอง20ฟิลด์เพื่อกรองและจัดเรียงงานได้ในไม่กี่วินาทีและมุมมองที่กำหนดเอง7 แบบเพื่อจัดการโครงการของคุณจากทุกมุมมอง ในมุมมองมากมายเหล่านี้ คุณจะพบ:
- รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณ
- แบบฟอร์มบรีฟความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากลูกค้า
- ทุกโครงการที่ได้รับการยอมรับจะถูกจัดเรียงไว้ในมุมมองตารางที่สะอาด
- ปฏิทินโครงการโดยละเอียดเพื่อควบคุมกำหนดเวลาและเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
และอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเอเจนซี่ของคุณต้องจัดการกับโปรเจกต์สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งโปรเจกต์ในเวลาเดียวกัน—เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณ
3. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับบรีฟความคิดสร้างสรรค์
เราไม่ได้บอกว่าเราเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้เป็นลำดับสุดท้าย—แต่มันเป็นสิ่งที่โต้ตอบได้มากที่สุดอย่างแน่นอน!แม่แบบกระดานไวท์บอร์ด Creative Brief โดย ClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างธุรกิจและการออกแบบเพื่อสื่อสารแนวคิดและข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพจากผืนผ้าใบที่เน้นภาพสูงเดียวกัน
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลทั่วไป ClickUp Whiteboardsเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ทันที พร้อมพลังในการแปลงข้อความใด ๆ ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง นี่ไม่ใช่แค่แผนผังที่มีโครงสร้างล่วงหน้าเท่านั้น
เทมเพลตนี้จะอยู่กับคุณไปอีกนานหลังจากที่คุณได้อนุมัติบรีฟสร้างสรรค์ของคุณเองแล้ว ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ, สถานะที่กำหนดเองได้เจ็ดสถานะ, และฟิลด์ที่กำหนดเองได้เก้าฟิลด์ เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีมุมมองโครงการที่พร้อมใช้งานสี่แบบเพื่อช่วยในการสร้างไทม์ไลน์และกระบวนการทำงานของคุณ
ยกระดับโครงการของคุณให้ก้าวไกลด้วยบรีฟสร้างสรรค์
โอเค เราได้ครอบคลุมเนื้อหาไปมากแล้ว มาทบทวนกันใหม่ดีไหม? ตอนนี้คุณมี:
- องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของบรีฟงานสร้างสรรค์
- โครงร่างโดยละเอียดเพื่อสร้างของคุณเอง
- ขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอน
- ตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์สามแบบ
- แม่แบบบรีฟสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ
สิ่งที่เหลือให้ทำคือเข้าสู่ระบบ ClickUp และดูบรีฟสร้างสรรค์ของคุณเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตาคุณ!
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอในการรวมงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า1,000 ระบบ, ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่,คุณสมบัติการจัดการโครงการหลายร้อยอย่าง,และราคาที่ยืดหยุ่น ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม
มีอะไรให้ไม่ชอบ?ลองใช้ ClickUp ฟรี วันนี้!