บล็อก ClickUp
Goals

40 ตัวชี้วัดการตลาดที่คุณต้องติดตามในปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
27 มกราคม 2568

ในฐานะนักการตลาด คุณไม่มีเวลาที่จะชะลอตัวลงและวิเคราะห์ความพยายามทางการตลาดทุกอย่างเมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังดึงคุณไปในทิศทางต่าง ๆ

เมื่อต้องตัดสินใจหลายร้อยครั้งต่อวันเพื่อให้ผู้คนและโครงการต่าง ๆ เดินหน้าต่อไป คุณจำเป็นต้องติดตามข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งจับตาดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทางการตลาด(KPIs) อย่างใกล้ชิด

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ทีมงานของเราได้ลงมือทำงานและรวบรวมตัวอย่าง KPI การตลาดชั้นนำสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพื่อให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และหากคุณกำลังประสบปัญหาในการรักษา KPI ให้โปร่งใสและอัปเดตอยู่เสมอ เราทราบดีว่าซอฟต์แวร์ KPIการตลาดที่สมบูรณ์แบบที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณมีส่วนร่วมกับ KPI! ✨

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) คืออะไร?

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPI คือตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สามารถวัดได้ ซึ่งใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตัวชี้วัด KPI ที่คุณกำหนดไว้สำหรับทีม โครงการ หรือธุรกิจของคุณควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของคุณ

แล้วตัวชี้วัดทางธุรกิจกลายเป็น KPI ได้อย่างไร?

  • หากตัวชี้วัดติดตามประสิทธิภาพของคุณในกระบวนการหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ แกนหลัก ของธุรกิจ นั่นคือตัวชี้วัดทางธุรกิจ
  • หากตัวชี้วัดติดตามประสิทธิภาพของคุณในกระบวนการทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ ที่สำคัญ มันคือ KPI
ติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดได้และการติดตามความก้าวหน้าอัตโนมัติใน ClickUp
ตั้งเป้าหมายใน ClickUp วันนี้
ติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดได้และการติดตามความก้าวหน้าอัตโนมัติใน ClickUp

KPI การตลาดคืออะไร?

KPI ทางการตลาดคือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งบริษัทของคุณสามารถติดตามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ใน กิจกรรมทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงตามช่องทางต่างๆ มันพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผลและปรับปรุงสิ่งที่ไม่ได้ผล

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการกำลังนำแคมเปญการตลาดใหม่สำหรับบริษัทน้ำอัดลม ทีมงานได้ตกลงกันในกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และสดชื่นซึ่งพวกเขาไม่เคยลองมาก่อน พวกเขาอาจเพิ่มกลยุทธ์นี้เข้าไปในกล่องเครื่องมือของแบรนด์ได้หากมันได้ผล! เพื่อยืนยันความสำเร็จของกลยุทธ์แคมเปญ พวกเขาจำเป็นต้องมี KPI การตลาดที่ชัดเจนเพื่อกำหนด ROI ของพวกเขา 💰

ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ การจัดการโครงการการตลาด!

ทำไม KPI การตลาดจึงมีความสำคัญ?

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทางการตลาด (KPIs) มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะให้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และแคมเปญของตนได้ นี่คือเหตุผลที่การติดตาม KPI ทางการตลาดมีความจำเป็น:

  • ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมาย: KPI ของแผนกการตลาดช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขากำลังบรรลุเป้าหมายของตนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การสร้างโอกาสทางการขายการปรับปรุงการรักษาลูกค้า หรือการเพิ่มยอดขาย พวกเขามีความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายที่นามธรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
  • วัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): โดยการติดตามตัวชี้วัดหลัก (KPIs) เช่นต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)หรือผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) นักการตลาดสามารถประเมินได้ว่าความพยายามของพวกเขาสร้างคุณค่าให้กับเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสรรงบประมาณและการชี้แจงค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
  • ตัดสินใจได้ดีขึ้น: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาด (KPIs) ประเภทต่างๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล ทำให้นักการตลาดสามารถตัดสินใจอย่างมีวัตถุประสงค์ได้ ตัวอย่างเช่น หากตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมต่ำบนแพลตฟอร์มเฉพาะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับกลยุทธ์เนื้อหาหรือมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
  • ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น:การกำหนดKPI ที่ชัดเจนช่วยสร้างความรับผิดชอบภายในทีมการตลาดโดยการตั้งความคาดหวังสำหรับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง สมาชิกในทีมจะทราบว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร และสามารถปรับกิจกรรมของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้นได้
  • เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างทีม: KPI ช่วยให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ แผนกการตลาดสามารถมุ่งเน้นที่ KPI เช่น อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
  • แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ: KPI เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของการตลาดต่อธุรกิจ เมื่อคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าแคมเปญหนึ่งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายได้ จะทำให้การนำเสนอเหตุผลสนับสนุนโครงการการตลาดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • การเปรียบเทียบมาตรฐาน: การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด (KPI) ตลอดระยะเวลา ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตนได้ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแคมเปญปัจจุบันกับแคมเปญที่ผ่านมา จะช่วยให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงหรือจุดที่เสื่อมถอย

ตัวอย่าง KPI การตลาด 40 อันดับแรก

ตัวชี้วัดการตลาดระดับบริษัท

ในส่วนนี้ เราจะสำรวจตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ให้ภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตลาดของบริษัทคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์การตลาดของคุณส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมอย่างไร

1. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI)

ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นจากความพยายามทางการตลาดเมื่อเทียบกับต้นทุน มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด

ใช้ข้อมูลจากแคมเปญการตลาดของคุณ (รายได้, ค่าใช้จ่าย) เพื่อคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับแต่ละแคมเปญหรือแคมเปญทั้งหมด

ROI= (รายได้จากการขาย – ค่าใช้จ่ายทางการตลาด) / ค่าใช้จ่ายทางการตลาด, คูณด้วย 100%

ตัวอย่าง: หากแคมเปญมีค่าใช้จ่าย $10,000 และสร้างรายได้ $50,000 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) คือ 400% ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับ $4 สำหรับทุก $1 ที่ใช้ไป

การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI) ช่วยให้คุณทราบได้ว่ากิจกรรมและช่องทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าเพียงใด ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ ช่องทางการตลาดบางช่องทางอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าช่องทางอื่น ๆ

2. อัตราการสูญเสียลูกค้า

อัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn rate) วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่หยุดทำธุรกิจกับบริษัทของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นตัวชี้วัดสำคัญของความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า

วิเคราะห์ข้อมูลการสมัครสมาชิกหรือกิจกรรมของลูกค้าเพื่อติดตามจำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปตลอดเวลา

อัตราการสูญเสียลูกค้า = (จำนวนลูกค้าที่สูญเสีย/จำนวนลูกค้า ณ จุดเริ่มต้น) X100

ตัวอย่าง: หากคุณมีลูกค้า 1,000 คนในตอนต้นของเดือน และสูญเสียลูกค้าไป 50 คน อัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณคือ (50/1,000) X 100 หรือ 5%

3. การมีส่วนร่วมของท่อส่ง/การแบ่งส่วนรายได้

KPI นี้ติดตามว่ายอดขายหรือรายได้ของบริษัทคุณมากน้อยเพียงใดที่สามารถระบุได้โดยตรงจากกิจกรรมทางการตลาด ในการวัดผล ให้ใช้เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์ CRM เพื่อปรับความพยายามทางการตลาด (เช่น แคมเปญ) ให้สอดคล้องกับข้อมูลของยอดขายหรือรายได้

การมีส่วนร่วมทางการตลาดต่อท่อการขาย = (ยอดรวมของท่อการขายจากฝ่ายการตลาด / ยอดรวมของท่อการขายทั้งหมด) X 100

ตัวอย่าง: หากมูลค่าของกระบวนการขายของคุณอยู่ที่ $500,000 และแคมเปญการตลาดมีส่วนช่วย $200,000 ดังนั้นส่วนแบ่งของกระบวนการขายที่เกิดจากฝ่ายการตลาดคือ 40%

4. อัตราส่วนการเข้าชมสู่ MQL (Marketing Qualified Lead)

นี่คือตัวชี้วัดเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด. เป็นตัวชี้วัดที่ดีของคุณภาพลูกค้าและการมีส่วนร่วม.

การเข้าชมที่เปลี่ยนเป็น MQL = (จำนวน MQL / จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด) x 100

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และแบบฟอร์มการสร้างโอกาสทางการขายเพื่อระบุ MQLs โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างปริมาณการเข้าชมกับ MQLs คุณสามารถเข้าใจแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดได้ดีขึ้น และเพิ่มการลงทุนในแพลตฟอร์มนั้น

ในทำนองเดียวกัน หากคุณพบว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งของคุณมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควร คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณที่นั่น หรือเพียงแค่ลดการใช้จ่ายของคุณ!

ตัวอย่าง: หากคุณมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 10,000 คน และมี MQL 500 ราย อัตราส่วนการเข้าชมต่อ MQL ของคุณคือ 5%

5. จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดหรือรายได้ทั้งหมด

จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดติดตามจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพที่ถูกสร้างขึ้น ในขณะที่รายได้รวมสะท้อนผลลัพธ์ทางการเงินจากความพยายามของคุณ

ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics, HubSpot หรือ Salesforce เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและรายได้

6. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV)

CLTV ประมาณการรายได้รวมที่ลูกค้าคาดว่าจะสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับบริษัทของคุณ คำนวณโดยใช้ข้อมูลการซื้อและอายุการใช้งานเฉลี่ยของลูกค้า

CLTV = มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV) x ความถี่ในการซื้อ (PF) x ระยะเวลาการเป็นลูกค้า (CL)

ตัวอย่าง: หากลูกค้าใช้จ่าย $100 ต่อการซื้อหนึ่งครั้ง ซื้อ 5 ครั้งต่อปี และอยู่กับบริษัทของคุณเป็นเวลา 3 ปี CLTV ของพวกเขาคือ 100 X 5 X 3 = $1,500

7. อัตราการเปลี่ยนแปลง

นี่คือการวัดเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดำเนินการตามที่ต้องการ เช่น การลงทะเบียนหรือการซื้อสินค้า ติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์และการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics

อัตราการเปลี่ยนแปลง= (จำนวนผู้ลงทะเบียน/จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด) X 100

ตัวอย่าง: หากมีผู้เข้าชมหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ 10,000 คน และมีผู้ลงทะเบียน 500 คน อัตราการแปลงของคุณคือ 5%

โบนัส:OKRs vs KPIs

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา

ในส่วนนี้ เราจะพูดถึง KPI ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณสามารถดึงดูดผู้ชมและสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่

8. เนื้อหาการตลาดที่เผยแพร่แล้ว

นี่คือ KPI ที่ง่าย มันวัดจำนวนชิ้นงานเนื้อหา—บทความบล็อก, จดหมายข่าว, พอดแคสต์, โพสต์ในโซเชียลมีเดีย, ฯลฯ —ที่เผยแพร่รายสัปดาห์หรือรายเดือน

9. จำนวนการรับชมวิดีโอต่อช่อง

KPI นี้วัดจำนวนครั้งที่วิดีโอของคุณถูกรับชมบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube หรือโซเชียลมีเดีย ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แต่ละแพลตฟอร์มมีให้ (เช่น YouTube Analytics, Instagram Insights) เพื่อคำนวณจำนวนนี้

ตัวอย่าง: วิดีโอหนึ่งบน YouTube ได้รับ 5,000 วิว และอีกวิดีโอหนึ่งบน Instagram ได้รับ 2,000 วิว รวมยอดวิววิดีโอทั้งหมด = 7,000

การเพิ่มขึ้นของการเข้าชมผ่านมือถือที่เน้นผู้บริโภคเป็นสำคัญได้กระตุ้นความต้องการ (และศักยภาพ!) ในการทำการตลาดด้วยวิดีโอ แบรนด์มีโอกาสที่จะให้ความรู้และมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค และคุณไม่อยากพลาดโอกาสในการดึงดูดลูกค้าไปยังคู่แข่งของคุณ

โบนัส:เครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

10. เวลาที่ใช้บนหน้า

เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บแสดงถึงระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์คุณ. เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเนื้อหา.

ในการวัดสิ่งนี้ ให้ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics เพื่อติดตามระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยสำหรับหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง

11. เซสชันแบบออร์แกนิก

ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามจำนวนผู้เข้าชมที่พบเนื้อหาของคุณผ่านการค้นหาแบบออร์แกนิก (เช่น ผ่าน Google) คุณสามารถใช้ Google Analytics หรือเครื่องมือ SEO อื่นๆ เพื่อติดตามการเข้าชมแบบออร์แกนิกได้

โดยการมุ่งเน้นที่ KPI เหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีอิทธิพลมากขึ้นสำหรับผู้ชมของคุณ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมล

มาดูตัวชี้วัดการตลาดทางอีเมลที่ช่วยให้แคมเปญของคุณเข้าถึงและสร้างความประทับใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

12. อัตราการเปิด

นี่คือเปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่เปิดอีเมลของคุณ

อัตราการเปิด = (จำนวนการเปิด / จำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับ) X 100

ตัวอย่าง: หากคุณส่งอีเมล 1,000 ฉบับ และมีผู้เปิดอ่าน 200 ฉบับ อัตราการเปิดอีเมลของคุณคือ 20%

13. ยกเลิกการสมัคร

KPI การตลาดทางอีเมลที่ง่ายนี้ติดตามจำนวนคนที่ยกเลิกการสมัครจากรายชื่ออีเมลของคุณหลังจากได้รับแคมเปญแพลตฟอร์มอีเมลเช่น Mailchimpจะติดตามการยกเลิกการสมัครโดยอัตโนมัติ

14. อัตราการเปิดเมื่อคลิก (CTOR)

CTOR KPI วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้รับอีเมลที่คลิกที่ลิงก์หลังจากเปิดอีเมลแล้ว เป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าเนื้อหาของคุณน่าสนใจเพียงใด

CTOR = (จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่คลิก / จำนวนการเปิดทั้งหมด) X 100

ตัวอย่าง: หากมีผู้เปิดอีเมลของคุณ 100 คน และมีผู้คลิกที่ลิงก์ 25 คน อัตราการคลิกต่อเปิด (CTOR) ของคุณคือ 25%

15. จำนวนการเติบโตของผู้สมัครสมาชิก

จำนวนนี้ติดตามจำนวนผู้สมัครสมาชิกทั้งหมดในรายการอีเมลของคุณคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลของคุณเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในขนาดของรายการ

การเติบโตของผู้สมัครสมาชิก = จำนวนผู้สมัครสมาชิกใหม่ – จำนวนผู้สมัครสมาชิกที่สูญเสียไป

ตัวอย่าง: หากคุณได้ผู้ติดตามใหม่ 200 คนในเดือนหนึ่ง แต่สูญเสียไป 50 คน การเติบโตสุทธิของผู้ติดตามของคุณคือ 150

16. อัตราการคลิกผ่าน

นี่คือตัวชี้วัดจำนวนผู้ที่คลิกที่ลิงก์ในอีเมลของคุณเมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับอีเมลทั้งหมด

ผู้มีโอกาสเหล่านี้ได้เปิดอีเมลของคุณแล้ว ขณะนี้คุณกำลังพิจารณาว่าอีเมลนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำให้พวกเขาคลิกที่ลิงก์ใดลิงก์หนึ่งในอีเมลหรือไม่

CTR= (จำนวนคลิกทั้งหมด/จำนวนอีเมลที่ส่งทั้งหมด) X 100

ตัวอย่าง: หากมีการส่งอีเมล 200 ฉบับ และมีการคลิก 25 ครั้ง อัตราการคลิกผ่าน (CTR) คือ 12.5%

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการตลาด

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานและกระบวนการทางการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

17. อัตราการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด KPI นี้วัดเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมการตลาดและการดำเนินงาน

18. การกระจายการจราจร

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดนี้ติดตามแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เช่น การค้นหาแบบออร์แกนิก โฆษณาแบบชำระเงิน หรือโซเชียลมีเดีย ใช้เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดเช่น Google Analytics เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชม

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดแบบชำระเงิน

นี่คือตัวอย่างของ KPI การตลาดเชิงประสิทธิภาพที่ทีมการตลาดควรติดตาม:

19. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)

CAC วัดค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ผ่านการตลาดแบบชำระเงิน

CAC=ต้นทุนการตลาดทั้งหมด/จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา

ตัวอย่าง: หากคุณใช้จ่าย $10,000 กับแคมเปญโฆษณาและได้ลูกค้าใหม่ 100 ราย CAC ของคุณคือ: 10,000/100=$100 ต่อลูกค้าหนึ่งราย

20. ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก (CPC)

CPC ติดตามค่าใช้จ่ายของการคลิกแต่ละครั้งบนโฆษณาที่คุณจ่ายเงิน เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มเช่น Google Ads

CPC=ค่าใช้จ่ายโฆษณาทั้งหมด/จำนวนคลิกทั้งหมด

ตัวอย่าง: หากคุณใช้จ่าย $1,000 กับโฆษณาและได้รับการคลิก 500 ครั้ง CPC ของคุณคือ: 1,000/500=$2 ต่อการคลิก

21. อัตราผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)

ROAS วัดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทุกดอลลาร์ที่ใช้ไปกับการโฆษณา

ROAS=รายได้จากโฆษณา/ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ตัวอย่าง: หากคุณใช้จ่าย $5,000 กับโฆษณาและสร้างรายได้ $20,000 ROAS ของคุณคือ: 20,000/5,000=4:1

22. คะแนนคุณภาพ

เมตริกนี้ใช้ใน Google Ads เพื่อวัดความเกี่ยวข้องและคุณภาพของโฆษณา คำหลัก และหน้า Landing Page ของคุณ

Google จะให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 ตามความเกี่ยวข้อง อัตราการคลิกผ่าน และประสบการณ์ของหน้า landing page คะแนนคุณภาพที่สูงขึ้นจะช่วยลดค่า CPC ของคุณ ทำให้แคมเปญของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

23. อัตราการรับชม

หากคุณกำลังโฆษณาวิดีโอในช่องทางใดก็ตาม นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านการตลาดที่สำคัญที่คุณควรติดตาม

อัตราการรับชมจนจบ (View-through rate) บอกคุณว่ามีกี่คนที่รับชมวิดีโอโฆษณาที่สามารถข้ามได้จนจบทั้งหมด นี่เป็นดัชนีที่ดีในการวัดว่าเนื้อหาโฆษณาของคุณมีความน่าสนใจเพียงใด และคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเพียงใด

อัตราการดูจนจบ = (จำนวนการดูจนจบทั้งหมด/จำนวนการแสดงผลที่วัดได้ทั้งหมด) X 100

ตัวอย่าง: หากโฆษณาวิดีโอได้รับการแสดงผล 1,000 ครั้ง และมีผู้ชม 10 คนที่รับชมโฆษณาจนจบ VTR จะเท่ากับ 1%

24. การแสดงผลและการเข้าถึง

จำนวนครั้งที่ชิ้นงานการตลาดของคุณถูกแสดงให้ผู้ใช้เห็น หากคุณกำลังติดตามตัวเลขเหล่านี้ในแต่ละแพลตฟอร์มแบบเนทีฟ ให้ใช้แดชบอร์ดการตลาดแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของคุณให้สูงสุด! ⚡️

ใช้แดชบอร์ดของคลิกอัพเพื่อติดตามความพยายามทางการตลาด, ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด และแบ่งปันกับทีมขายและทีมการตลาด
ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUp ของคุณด้วยลิงก์ฝังไปยังแพลตฟอร์มหลักของคุณ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านการตลาดผลิตภัณฑ์

25. ผู้ใช้งานรายวัน (DAU)

ตัวชี้วัด KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ทั่วไปนี้ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณในแต่ละวัน ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เช่นMixpanel หรือ Amplitude เพื่อวัดผล

ตัวอย่าง: หากมีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน 5,000 คนเข้าสู่ระบบแอปของคุณทุกวัน DAU ของคุณคือ 5,000

26. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)

NPS วัดความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้าโดยการถามว่า "คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้านี้ให้กับผู้อื่นมากน้อยเพียงใด?"

NPS=%ผู้ส่งเสริม−%ผู้คัดค้าน

ตัวอย่าง: หาก 70% เป็นผู้ส่งเสริม และ 10% เป็นผู้คัดค้าน NPS ของคุณคือ: 70−10=60

27. การลงทะเบียนทดลองใช้และเดโม

มาตรานี้ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้หรือขอการสาธิตผลิตภัณฑ์ ใช้เครื่องมือ CRM เช่น Salesforce เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย

28. อัตราการนำฟีเจอร์ไปใช้

ตัวชี้วัด KPI นี้สำหรับทีมการตลาดวัดจำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งานฟีเจอร์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่

อัตราการนำฟีเจอร์ไปใช้ = (ผู้ใช้ฟีเจอร์/ผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด) X 100

ตัวอย่าง: หากผู้ใช้ 1,000 คน จาก 5,000 คน ใช้ฟีเจอร์ใหม่ อัตราการยอมรับคือ: (1,000/5,000)×100=20%

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านประชาสัมพันธ์

29. ความคุ้มครองที่มีผลบังคับใช้

KPI ประชาสัมพันธ์นี้ ติดตามจำนวนสื่อที่รายงานเกี่ยวกับแบรนด์หรือแคมเปญของคุณอย่างสม่ำเสมอ ทีมการตลาดสามารถติดตามการกล่าวถึงในสื่อโดยใช้เครื่องมือเช่น Meltwater หรือ Google Alerts

ตัวอย่าง: หากมีสื่อ 20 แห่งที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณ นั่นคือการเผยแพร่ข่าวของคุณในเชิงรุก

30. ส่วนแบ่งเสียง

KPI ส่วนแบ่งการพูดถึง วัดความโดดเด่นของแบรนด์คุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสื่อและการสนทนาสาธารณะ

ส่วนแบ่งเสียง = (การกล่าวถึงของคุณ/การกล่าวถึงทั้งหมดในอุตสาหกรรม) X 100

ตัวอย่าง: หากแบรนด์ของคุณมีการกล่าวถึง 500 ครั้ง จากทั้งหมด 2,000 ครั้งในอุตสาหกรรมของคุณ ส่วนแบ่งเสียงของคุณคือ: 500/2,000×100=25%

31. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

นี่คือจำนวนนักข่าวหรือสำนักข่าวที่คุณได้ติดต่อเกี่ยวกับแคมเปญของคุณ เพื่อติดตามข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บันทึกกิจกรรมการติดต่อไว้

32. ขอบเขตการเข้าถึงที่เป็นไปได้

การประมาณการนี้ เป็นการประมาณจำนวนผู้คนที่อาจได้เห็นการรายงานสื่อของคุณ ในการคำนวณ ให้คูณจำนวนผู้อ่านของสื่อสิ่งพิมพ์กับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์

ตัวอย่าง: หากมีการเผยแพร่บทความ 10 ชิ้นในสื่อที่มีผู้อ่านรวม 500,000 คน ความสามารถในการเข้าถึงของคุณคือ 5,000,000 คน

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาด SEO

กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาเป็นหนึ่งในวิธีการตลาดที่น่าเชื่อถือที่สุดในปัจจุบัน

คุณเผยแพร่เนื้อหาบนบล็อกของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายของคุณค้นหาบน Google มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้บทความเหล่านั้นติดอันดับสูงในผลการค้นหาของ Google เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้าน SEO เมื่อลูกค้าของคุณค้นหาหัวข้อเหล่านั้น พวกเขาจะพบโพสต์ของคุณ (หากโพสต์นั้นติดอันดับในหน้าแรกของ Google) และพวกเขาจะเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อหวังว่าจะเกิดการแปลงเป็นลูกค้า!

สูตรสำหรับการปรับปรุงอำนาจ SEO นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเชิงสนทนา และต้องการความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่มีใครปฏิเสธประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของการเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณผ่านทุกช่องทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ Google

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เข้าถึงการเติบโตนี้โดยคำนึงถึงผู้จัดการด้านโซเชียล, PR และคอนเทนต์ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นปรับปรุงในด้านนี้ในฐานะทีมคือการสร้างฐานข้อมูลสำหรับความสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมทั้งหมดของคุณ!

สูตรสำหรับการปรับปรุงอำนาจ SEO นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเชิงสนทนา และต้องการความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของการเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณผ่านทุกช่องทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ Google

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เข้าถึงการเติบโตนี้โดยคำนึงถึงผู้จัดการด้านโซเชียล, PR และคอนเทนต์ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นพัฒนาในด้านนี้ในฐานะทีมคือการสร้างฐานข้อมูลสำหรับความสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมทั้งหมดของคุณ!

33. อันดับคำค้นหา

นี่คือKPI SEOที่พบบ่อยซึ่งใช้ติดตามจำนวนคีย์เวิร์ดที่เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ ใช้เครื่องมือเช่น SEMrush หรือ Ahrefs เพื่อตรวจสอบอันดับ

34. การติดต่อเพื่อสร้างลิงก์ย้อนกลับ

นี่แสดงถึงจำนวนแบรนด์, บริษัท, หรือผู้ทำการตลาดที่คุณเชื่อมต่อเพื่อรับลิงก์กลับจากเว็บไซต์คุณภาพไปยังเนื้อหาของคุณ ตามที่เจเรมีกล่าวไว้ ลองสร้างฐานข้อมูลเพื่อช่วยคุณขยายตัวเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น!

ลองใช้เทมเพลต SEO ที่ออกแบบตามรูปแบบ Workspace ของ ClickUp เพื่อจัดการสรุปเนื้อหาและงานข้ามแผนกในที่เดียว

เทมเพลตสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUp

เทมเพลตสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เชื่อมช่องว่างระหว่างทีมบรีฟของคุณกับนักเขียนด้วยเทมเพลตบรีฟเนื้อหา SEO ของ ClickUp

35. อันดับในหน้าผลการค้นหา (SERP)

ตำแหน่งของเว็บไซต์/หน้าของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาสำหรับคำค้นหา. ยิ่งตำแหน่ง SERP ของคุณสูงขึ้น โอกาสที่คุณจะมีผู้คนค้นหาและคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณก็จะดีขึ้น.

ด้วย KPI นี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบทความของคุณสำหรับแต่ละคำค้นหาได้

คุณจะเห็นได้ว่าคุณทำได้ดีเพียงใดสำหรับคำค้นหาต่าง ๆ และทราบว่าตำแหน่งของคุณในหน้าผลการค้นหา (SERPs) ยังตามหลังอยู่ตรงไหน คุณสามารถติดตามคำค้นหาเหล่านี้ได้อย่างไร? คุณสามารถ ติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตาม SERPและตรวจสอบอันดับของคุณทุกวันเพื่อวัดประสิทธิภาพได้ 👨‍💻

นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้แล้ว อย่าลืมติดตามตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญเหล่านี้ด้วย:

  • อัตราการตีกลับ: ผู้ที่ออกจากเว็บไซต์ของคุณภายในไม่กี่วินาทีหลังจากเข้ามา
  • ความสามารถในการใช้งานบนมือถือ: ความเร็วและประสิทธิภาพของหน้าแลนดิ้งเพจของคุณบนโทรศัพท์และแท็บเล็ต
  • ข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล: URL ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Googlebot เมื่อทำการสแกนหน้าเว็บของคุณ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ชมได้จริงหรือไม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณ และมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้กับพวกเขา

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมจะเน้นให้เห็นว่าลูกค้าคนใดของคุณที่พร้อมที่สุดที่จะถูกย้ายเข้าสู่ กระบวนการขายของคุณ

36. จำนวนผู้ติดตาม

ตัวชี้วัดนี้ติดตามจำนวนผู้ติดตามที่บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณมีอยู่ คุณสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มเช่น Instagram หรือ Twitter

ตัวอย่าง: หากบัญชีของคุณมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 500 คนในเดือนหนึ่ง นั่นคือตัวชี้วัดของคุณ

37. อัตราการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด KPI นี้วัดว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของคุณอย่างกระตือรือร้นเพียงใด

อัตราการมีส่วนร่วม = [(จำนวนไลค์ + จำนวนความคิดเห็น + จำนวนการแชร์) / จำนวนผู้ติดตามทั้งหมด] x 100

ตัวอย่าง: หากโพสต์ของคุณได้รับ 100 ไลค์, 20 ความคิดเห็น, และ 30 แชร์ และคุณมีผู้ติดตาม 1,000 คน อัตราการมีส่วนร่วมคือ: [(100+20+30)/1,000]×100=15%

38. การรับรู้และการเข้าถึง

การติดตามการมองเห็นจะบันทึกจำนวนครั้งที่เนื้อหาของคุณถูกแสดง ในขณะที่การเข้าถึงจะวัดจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่ได้เห็นเนื้อหานั้น

ตัวอย่าง: หากโพสต์ของคุณแสดง 10,000 ครั้งต่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน 8,000 คน การแสดงผล = 10,000 และ การเข้าถึง = 8,000

39. การกล่าวถึง

KPI การตลาดนี้ติดตามความถี่ที่แบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียเช่น Brand24 หรือ Hootsuite สามารถช่วยติดตามการกล่าวถึงได้

40. การแชร์ทางสังคม

จำนวนรวมของการแชร์เนื้อหาเว็บที่ผู้คนส่งไปยังเครือข่ายและการเชื่อมต่อของพวกเขา

นอกเหนือจาก KPI สองตัวนี้แล้ว ให้ติดตาม KPI การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ต่อไป เช่น:

  • การกล่าวถึงแบรนด์: มีบุคคลหรือธุรกิจอื่นกี่รายที่แท็กคุณในบทสนทนาของพวกเขา
  • การเข้าชมจากการอ้างอิง: จำนวนผู้คนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากโซเชียลมีเดียของคุณ (หรือแม้กระทั่งจากเว็บไซต์อื่น)
  • ความรู้สึก: การมีส่วนร่วมอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้การวิเคราะห์ความรู้สึกทางการตลาดใช้การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อวัดความรู้สึกและแสดงคะแนน

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ครอบคลุม KPI ที่สำคัญที่สุดในแต่ละสาขาการตลาด การติดตามและปรับปรุงตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

📮 ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายส่วนตัวตามความเร่งด่วนและความสำคัญ แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่จัดระเบียบตามกรอบเวลา

หมายความว่า? คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ ⏳

ClickUp Goals ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AIของ ClickUp Brainช่วยเพิ่มความชัดเจนในที่นี้ มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ClickUp Brain ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp!

วิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนและติดตาม KPI การตลาดของคุณ: ใช้ ClickUp!

ClickUpคือแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลผลิตสู่ความสำเร็จอย่างเหนือชั้น!

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามคุณสมบัติที่ทรงพลัง (และฟรี!) ของ ClickUp สำหรับการตั้งค่าและติดตาม KPI ทางการตลาด:

เป้าหมาย ClickUp

สร้างแผนจากกลยุทธ์การตลาดของคุณและติดตาม KPI การตลาดที่สำคัญในเป้าหมายของ ClickUp
สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้จากกลยุทธ์การตลาดของคุณใน ClickUp

ใน ClickUp, เป้าหมายคือคอนเทนเนอร์ระดับสูงที่แบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยและอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำผลงานได้ เป้าหมายเหล่านี้คือ KPI ของคุณที่มีงานที่สามารถทำได้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์

แล้วสิ่งนี้ช่วยคุณในการจัดการ KPI การตลาดได้อย่างไร? คุณจะได้ ปรับแต่งตัวชี้วัด ที่คุณเลือกเพื่อติดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น:

  • หมายเลข: สร้างช่วงของตัวเลขและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างตัวเลขเหล่านั้น
  • จริง/เท็จ: ใช้ช่องทำเครื่องหมาย "ทำแล้ว/ยังไม่ได้ทำ" เพื่อระบุว่าเป้าหมายของคุณเสร็จสมบูรณ์
  • สกุลเงิน: กำหนดเป้าหมายทางการเงินและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
  • งาน: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานเดียวหรือรายการทั้งหมด

แดชบอร์ด ClickUp

มุมมองแดชบอร์ดการขายของคลิกอัพ
รวมช่องทางทางการตลาดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่สำคัญของคุณไว้ในแดชบอร์ด ClickUp

การศึกษาเคสของClickUp พบว่า42% ของชาวอเมริกันที่ทำงานไม่รู้สึกว่านายจ้างของตนมอบเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันทางเทคโนโลยีทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานทางไกล ด้วยความสามารถในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดดิจิทัล จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาดของตน!

แดชบอร์ดใน ClickUp เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตาม KPI การตลาดของคุณ ทุกคนสามารถสร้างแดชบอร์ดได้โดยใช้บล็อกการสร้าง —วิดเจ็ตที่กำหนดเอง— เพื่อจัดระเบียบภาพรวมระดับสูงของ KPI การตลาด

แม่แบบการตลาดของ Clickup

เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ เพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามกิจกรรมการตลาดของคุณ

เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
เข้าถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณ (OKRs) โดยการสร้างแผนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดของคุณจะบรรลุเป้าหมาย งบประมาณ และอื่นๆ

โบนัส:แม่แบบการวางแผนการตลาดเพิ่มเติม และซอฟต์แวร์การวางแผนการตลาด!

และเมื่อคุณมีงานทั้งหมดในที่เดียว ClickUp มีวิธีจัดระเบียบและแสดงภาพงานและงานอื่นๆ มากกว่าสิบวิธี รวมถึง:

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์การตลาดของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามตัวชี้วัดสำคัญ 📈

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อสร้างระบบการทำงานและการติดตามที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดของคุณ!