40 ตัวชี้วัดการตลาดที่คุณต้องติดตามในปี 2025

ในฐานะนักการตลาด คุณไม่มีเวลาที่จะชะลอตัวลงและวิเคราะห์ความพยายามทางการตลาดทุกอย่างเมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังดึงคุณไปในทิศทางต่าง ๆ
เมื่อต้องตัดสินใจหลายร้อยครั้งต่อวันเพื่อให้ผู้คนและโครงการต่าง ๆ เดินหน้าต่อไป คุณจำเป็นต้องติดตามข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งจับตาดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทางการตลาด(KPIs) อย่างใกล้ชิด
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ทีมงานของเราได้ลงมือทำงานและรวบรวมตัวอย่าง KPI การตลาดชั้นนำสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพื่อให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และหากคุณกำลังประสบปัญหาในการรักษา KPI ให้โปร่งใสและอัปเดตอยู่เสมอ เราทราบดีว่าซอฟต์แวร์ KPIการตลาดที่สมบูรณ์แบบที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณมีส่วนร่วมกับ KPI! ✨
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) คืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPI คือตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สามารถวัดได้ ซึ่งใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตัวชี้วัด KPI ที่คุณกำหนดไว้สำหรับทีม โครงการ หรือธุรกิจของคุณควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของคุณ
แล้วตัวชี้วัดทางธุรกิจกลายเป็น KPI ได้อย่างไร?
- หากตัวชี้วัดติดตามประสิทธิภาพของคุณในกระบวนการหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ แกนหลัก ของธุรกิจ นั่นคือตัวชี้วัดทางธุรกิจ
- หากตัวชี้วัดติดตามประสิทธิภาพของคุณในกระบวนการทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ ที่สำคัญ มันคือ KPI
KPI การตลาดคืออะไร?
KPI ทางการตลาดคือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งบริษัทของคุณสามารถติดตามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ใน กิจกรรมทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงตามช่องทางต่างๆ มันพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผลและปรับปรุงสิ่งที่ไม่ได้ผล
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการกำลังนำแคมเปญการตลาดใหม่สำหรับบริษัทน้ำอัดลม ทีมงานได้ตกลงกันในกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และสดชื่นซึ่งพวกเขาไม่เคยลองมาก่อน พวกเขาอาจเพิ่มกลยุทธ์นี้เข้าไปในกล่องเครื่องมือของแบรนด์ได้หากมันได้ผล! เพื่อยืนยันความสำเร็จของกลยุทธ์แคมเปญ พวกเขาจำเป็นต้องมี KPI การตลาดที่ชัดเจนเพื่อกำหนด ROI ของพวกเขา 💰
ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ การจัดการโครงการการตลาด!
ทำไม KPI การตลาดจึงมีความสำคัญ?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทางการตลาด (KPIs) มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะให้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และแคมเปญของตนได้ นี่คือเหตุผลที่การติดตาม KPI ทางการตลาดมีความจำเป็น:
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมาย: KPI ของแผนกการตลาดช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขากำลังบรรลุเป้าหมายของตนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การสร้างโอกาสทางการขายการปรับปรุงการรักษาลูกค้า หรือการเพิ่มยอดขาย พวกเขามีความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายที่นามธรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- วัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): โดยการติดตามตัวชี้วัดหลัก (KPIs) เช่นต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)หรือผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) นักการตลาดสามารถประเมินได้ว่าความพยายามของพวกเขาสร้างคุณค่าให้กับเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสรรงบประมาณและการชี้แจงค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
- ตัดสินใจได้ดีขึ้น: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาด (KPIs) ประเภทต่างๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล ทำให้นักการตลาดสามารถตัดสินใจอย่างมีวัตถุประสงค์ได้ ตัวอย่างเช่น หากตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมต่ำบนแพลตฟอร์มเฉพาะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับกลยุทธ์เนื้อหาหรือมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
- ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น:การกำหนดKPI ที่ชัดเจนช่วยสร้างความรับผิดชอบภายในทีมการตลาดโดยการตั้งความคาดหวังสำหรับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง สมาชิกในทีมจะทราบว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร และสามารถปรับกิจกรรมของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้นได้
- เสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างทีม: KPI ช่วยให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ แผนกการตลาดสามารถมุ่งเน้นที่ KPI เช่น อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
- แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ: KPI เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของการตลาดต่อธุรกิจ เมื่อคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าแคมเปญหนึ่งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายได้ จะทำให้การนำเสนอเหตุผลสนับสนุนโครงการการตลาดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- การเปรียบเทียบมาตรฐาน: การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด (KPI) ตลอดระยะเวลา ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตนได้ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแคมเปญปัจจุบันกับแคมเปญที่ผ่านมา จะช่วยให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงหรือจุดที่เสื่อมถอย
ตัวอย่าง KPI การตลาด 40 อันดับแรก
ตัวชี้วัดการตลาดระดับบริษัท
ในส่วนนี้ เราจะสำรวจตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ให้ภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตลาดของบริษัทคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์การตลาดของคุณส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมอย่างไร
1. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI)
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นจากความพยายามทางการตลาดเมื่อเทียบกับต้นทุน มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด
ใช้ข้อมูลจากแคมเปญการตลาดของคุณ (รายได้, ค่าใช้จ่าย) เพื่อคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับแต่ละแคมเปญหรือแคมเปญทั้งหมด
ROI= (รายได้จากการขาย – ค่าใช้จ่ายทางการตลาด) / ค่าใช้จ่ายทางการตลาด, คูณด้วย 100%
ตัวอย่าง: หากแคมเปญมีค่าใช้จ่าย $10,000 และสร้างรายได้ $50,000 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) คือ 400% ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับ $4 สำหรับทุก $1 ที่ใช้ไป
การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI) ช่วยให้คุณทราบได้ว่ากิจกรรมและช่องทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าเพียงใด ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ ช่องทางการตลาดบางช่องทางอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าช่องทางอื่น ๆ
2. อัตราการสูญเสียลูกค้า
อัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn rate) วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่หยุดทำธุรกิจกับบริษัทของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นตัวชี้วัดสำคัญของความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า
วิเคราะห์ข้อมูลการสมัครสมาชิกหรือกิจกรรมของลูกค้าเพื่อติดตามจำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปตลอดเวลา
อัตราการสูญเสียลูกค้า = (จำนวนลูกค้าที่สูญเสีย/จำนวนลูกค้า ณ จุดเริ่มต้น) X100
ตัวอย่าง: หากคุณมีลูกค้า 1,000 คนในตอนต้นของเดือน และสูญเสียลูกค้าไป 50 คน อัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณคือ (50/1,000) X 100 หรือ 5%
3. การมีส่วนร่วมของท่อส่ง/การแบ่งส่วนรายได้
KPI นี้ติดตามว่ายอดขายหรือรายได้ของบริษัทคุณมากน้อยเพียงใดที่สามารถระบุได้โดยตรงจากกิจกรรมทางการตลาด ในการวัดผล ให้ใช้เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์ CRM เพื่อปรับความพยายามทางการตลาด (เช่น แคมเปญ) ให้สอดคล้องกับข้อมูลของยอดขายหรือรายได้
การมีส่วนร่วมทางการตลาดต่อท่อการขาย = (ยอดรวมของท่อการขายจากฝ่ายการตลาด / ยอดรวมของท่อการขายทั้งหมด) X 100
ตัวอย่าง: หากมูลค่าของกระบวนการขายของคุณอยู่ที่ $500,000 และแคมเปญการตลาดมีส่วนช่วย $200,000 ดังนั้นส่วนแบ่งของกระบวนการขายที่เกิดจากฝ่ายการตลาดคือ 40%
4. อัตราส่วนการเข้าชมสู่ MQL (Marketing Qualified Lead)
นี่คือตัวชี้วัดเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด. เป็นตัวชี้วัดที่ดีของคุณภาพลูกค้าและการมีส่วนร่วม.
การเข้าชมที่เปลี่ยนเป็น MQL = (จำนวน MQL / จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด) x 100
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และแบบฟอร์มการสร้างโอกาสทางการขายเพื่อระบุ MQLs โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างปริมาณการเข้าชมกับ MQLs คุณสามารถเข้าใจแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดได้ดีขึ้น และเพิ่มการลงทุนในแพลตฟอร์มนั้น
ในทำนองเดียวกัน หากคุณพบว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งของคุณมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควร คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณที่นั่น หรือเพียงแค่ลดการใช้จ่ายของคุณ!
ตัวอย่าง: หากคุณมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 10,000 คน และมี MQL 500 ราย อัตราส่วนการเข้าชมต่อ MQL ของคุณคือ 5%
5. จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดหรือรายได้ทั้งหมด
จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดติดตามจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพที่ถูกสร้างขึ้น ในขณะที่รายได้รวมสะท้อนผลลัพธ์ทางการเงินจากความพยายามของคุณ
ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics, HubSpot หรือ Salesforce เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและรายได้
6. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV)
CLTV ประมาณการรายได้รวมที่ลูกค้าคาดว่าจะสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับบริษัทของคุณ คำนวณโดยใช้ข้อมูลการซื้อและอายุการใช้งานเฉลี่ยของลูกค้า
CLTV = มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV) x ความถี่ในการซื้อ (PF) x ระยะเวลาการเป็นลูกค้า (CL)
ตัวอย่าง: หากลูกค้าใช้จ่าย $100 ต่อการซื้อหนึ่งครั้ง ซื้อ 5 ครั้งต่อปี และอยู่กับบริษัทของคุณเป็นเวลา 3 ปี CLTV ของพวกเขาคือ 100 X 5 X 3 = $1,500
7. อัตราการเปลี่ยนแปลง
นี่คือการวัดเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดำเนินการตามที่ต้องการ เช่น การลงทะเบียนหรือการซื้อสินค้า ติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์และการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics
อัตราการเปลี่ยนแปลง= (จำนวนผู้ลงทะเบียน/จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด) X 100
ตัวอย่าง: หากมีผู้เข้าชมหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ 10,000 คน และมีผู้ลงทะเบียน 500 คน อัตราการแปลงของคุณคือ 5%
โบนัส:OKRs vs KPIs
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา
ในส่วนนี้ เราจะพูดถึง KPI ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณสามารถดึงดูดผู้ชมและสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่
8. เนื้อหาการตลาดที่เผยแพร่แล้ว
นี่คือ KPI ที่ง่าย มันวัดจำนวนชิ้นงานเนื้อหา—บทความบล็อก, จดหมายข่าว, พอดแคสต์, โพสต์ในโซเชียลมีเดีย, ฯลฯ —ที่เผยแพร่รายสัปดาห์หรือรายเดือน
9. จำนวนการรับชมวิดีโอต่อช่อง
KPI นี้วัดจำนวนครั้งที่วิดีโอของคุณถูกรับชมบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube หรือโซเชียลมีเดีย ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แต่ละแพลตฟอร์มมีให้ (เช่น YouTube Analytics, Instagram Insights) เพื่อคำนวณจำนวนนี้
ตัวอย่าง: วิดีโอหนึ่งบน YouTube ได้รับ 5,000 วิว และอีกวิดีโอหนึ่งบน Instagram ได้รับ 2,000 วิว รวมยอดวิววิดีโอทั้งหมด = 7,000
การเพิ่มขึ้นของการเข้าชมผ่านมือถือที่เน้นผู้บริโภคเป็นสำคัญได้กระตุ้นความต้องการ (และศักยภาพ!) ในการทำการตลาดด้วยวิดีโอ แบรนด์มีโอกาสที่จะให้ความรู้และมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค และคุณไม่อยากพลาดโอกาสในการดึงดูดลูกค้าไปยังคู่แข่งของคุณ
โบนัส:เครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
10. เวลาที่ใช้บนหน้า
เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บแสดงถึงระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์คุณ. เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเนื้อหา.
ในการวัดสิ่งนี้ ให้ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics เพื่อติดตามระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยสำหรับหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง
11. เซสชันแบบออร์แกนิก
ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามจำนวนผู้เข้าชมที่พบเนื้อหาของคุณผ่านการค้นหาแบบออร์แกนิก (เช่น ผ่าน Google) คุณสามารถใช้ Google Analytics หรือเครื่องมือ SEO อื่นๆ เพื่อติดตามการเข้าชมแบบออร์แกนิกได้
โดยการมุ่งเน้นที่ KPI เหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีอิทธิพลมากขึ้นสำหรับผู้ชมของคุณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมล
มาดูตัวชี้วัดการตลาดทางอีเมลที่ช่วยให้แคมเปญของคุณเข้าถึงและสร้างความประทับใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
12. อัตราการเปิด
นี่คือเปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่เปิดอีเมลของคุณ
อัตราการเปิด = (จำนวนการเปิด / จำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับ) X 100
ตัวอย่าง: หากคุณส่งอีเมล 1,000 ฉบับ และมีผู้เปิดอ่าน 200 ฉบับ อัตราการเปิดอีเมลของคุณคือ 20%
13. ยกเลิกการสมัคร
KPI การตลาดทางอีเมลที่ง่ายนี้ติดตามจำนวนคนที่ยกเลิกการสมัครจากรายชื่ออีเมลของคุณหลังจากได้รับแคมเปญแพลตฟอร์มอีเมลเช่น Mailchimpจะติดตามการยกเลิกการสมัครโดยอัตโนมัติ
14. อัตราการเปิดเมื่อคลิก (CTOR)
CTOR KPI วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้รับอีเมลที่คลิกที่ลิงก์หลังจากเปิดอีเมลแล้ว เป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าเนื้อหาของคุณน่าสนใจเพียงใด
CTOR = (จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่คลิก / จำนวนการเปิดทั้งหมด) X 100
ตัวอย่าง: หากมีผู้เปิดอีเมลของคุณ 100 คน และมีผู้คลิกที่ลิงก์ 25 คน อัตราการคลิกต่อเปิด (CTOR) ของคุณคือ 25%
15. จำนวนการเติบโตของผู้สมัครสมาชิก
จำนวนนี้ติดตามจำนวนผู้สมัครสมาชิกทั้งหมดในรายการอีเมลของคุณคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลของคุณเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในขนาดของรายการ
การเติบโตของผู้สมัครสมาชิก = จำนวนผู้สมัครสมาชิกใหม่ – จำนวนผู้สมัครสมาชิกที่สูญเสียไป
ตัวอย่าง: หากคุณได้ผู้ติดตามใหม่ 200 คนในเดือนหนึ่ง แต่สูญเสียไป 50 คน การเติบโตสุทธิของผู้ติดตามของคุณคือ 150
16. อัตราการคลิกผ่าน
นี่คือตัวชี้วัดจำนวนผู้ที่คลิกที่ลิงก์ในอีเมลของคุณเมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับอีเมลทั้งหมด
ผู้มีโอกาสเหล่านี้ได้เปิดอีเมลของคุณแล้ว ขณะนี้คุณกำลังพิจารณาว่าอีเมลนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำให้พวกเขาคลิกที่ลิงก์ใดลิงก์หนึ่งในอีเมลหรือไม่
CTR= (จำนวนคลิกทั้งหมด/จำนวนอีเมลที่ส่งทั้งหมด) X 100
ตัวอย่าง: หากมีการส่งอีเมล 200 ฉบับ และมีการคลิก 25 ครั้ง อัตราการคลิกผ่าน (CTR) คือ 12.5%
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการตลาด
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานและกระบวนการทางการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
17. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด KPI นี้วัดเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมการตลาดและการดำเนินงาน
18. การกระจายการจราจร
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดนี้ติดตามแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เช่น การค้นหาแบบออร์แกนิก โฆษณาแบบชำระเงิน หรือโซเชียลมีเดีย ใช้เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดเช่น Google Analytics เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชม
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดแบบชำระเงิน
นี่คือตัวอย่างของ KPI การตลาดเชิงประสิทธิภาพที่ทีมการตลาดควรติดตาม:
19. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
CAC วัดค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ผ่านการตลาดแบบชำระเงิน
CAC=ต้นทุนการตลาดทั้งหมด/จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา
ตัวอย่าง: หากคุณใช้จ่าย $10,000 กับแคมเปญโฆษณาและได้ลูกค้าใหม่ 100 ราย CAC ของคุณคือ: 10,000/100=$100 ต่อลูกค้าหนึ่งราย
20. ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก (CPC)
CPC ติดตามค่าใช้จ่ายของการคลิกแต่ละครั้งบนโฆษณาที่คุณจ่ายเงิน เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มเช่น Google Ads
CPC=ค่าใช้จ่ายโฆษณาทั้งหมด/จำนวนคลิกทั้งหมด
ตัวอย่าง: หากคุณใช้จ่าย $1,000 กับโฆษณาและได้รับการคลิก 500 ครั้ง CPC ของคุณคือ: 1,000/500=$2 ต่อการคลิก
21. อัตราผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)
ROAS วัดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทุกดอลลาร์ที่ใช้ไปกับการโฆษณา
ROAS=รายได้จากโฆษณา/ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ตัวอย่าง: หากคุณใช้จ่าย $5,000 กับโฆษณาและสร้างรายได้ $20,000 ROAS ของคุณคือ: 20,000/5,000=4:1
22. คะแนนคุณภาพ
เมตริกนี้ใช้ใน Google Ads เพื่อวัดความเกี่ยวข้องและคุณภาพของโฆษณา คำหลัก และหน้า Landing Page ของคุณ
Google จะให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 ตามความเกี่ยวข้อง อัตราการคลิกผ่าน และประสบการณ์ของหน้า landing page คะแนนคุณภาพที่สูงขึ้นจะช่วยลดค่า CPC ของคุณ ทำให้แคมเปญของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
23. อัตราการรับชม
หากคุณกำลังโฆษณาวิดีโอในช่องทางใดก็ตาม นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านการตลาดที่สำคัญที่คุณควรติดตาม
อัตราการรับชมจนจบ (View-through rate) บอกคุณว่ามีกี่คนที่รับชมวิดีโอโฆษณาที่สามารถข้ามได้จนจบทั้งหมด นี่เป็นดัชนีที่ดีในการวัดว่าเนื้อหาโฆษณาของคุณมีความน่าสนใจเพียงใด และคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเพียงใด
อัตราการดูจนจบ = (จำนวนการดูจนจบทั้งหมด/จำนวนการแสดงผลที่วัดได้ทั้งหมด) X 100
ตัวอย่าง: หากโฆษณาวิดีโอได้รับการแสดงผล 1,000 ครั้ง และมีผู้ชม 10 คนที่รับชมโฆษณาจนจบ VTR จะเท่ากับ 1%
24. การแสดงผลและการเข้าถึง
จำนวนครั้งที่ชิ้นงานการตลาดของคุณถูกแสดงให้ผู้ใช้เห็น หากคุณกำลังติดตามตัวเลขเหล่านี้ในแต่ละแพลตฟอร์มแบบเนทีฟ ให้ใช้แดชบอร์ดการตลาดแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของคุณให้สูงสุด! ⚡️
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
25. ผู้ใช้งานรายวัน (DAU)
ตัวชี้วัด KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ทั่วไปนี้ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณในแต่ละวัน ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เช่นMixpanel หรือ Amplitude เพื่อวัดผล
ตัวอย่าง: หากมีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน 5,000 คนเข้าสู่ระบบแอปของคุณทุกวัน DAU ของคุณคือ 5,000
26. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
NPS วัดความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้าโดยการถามว่า "คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้านี้ให้กับผู้อื่นมากน้อยเพียงใด?"
NPS=%ผู้ส่งเสริม−%ผู้คัดค้าน
ตัวอย่าง: หาก 70% เป็นผู้ส่งเสริม และ 10% เป็นผู้คัดค้าน NPS ของคุณคือ: 70−10=60
27. การลงทะเบียนทดลองใช้และเดโม
มาตรานี้ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้หรือขอการสาธิตผลิตภัณฑ์ ใช้เครื่องมือ CRM เช่น Salesforce เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย
28. อัตราการนำฟีเจอร์ไปใช้
ตัวชี้วัด KPI นี้สำหรับทีมการตลาดวัดจำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งานฟีเจอร์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่
อัตราการนำฟีเจอร์ไปใช้ = (ผู้ใช้ฟีเจอร์/ผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด) X 100
ตัวอย่าง: หากผู้ใช้ 1,000 คน จาก 5,000 คน ใช้ฟีเจอร์ใหม่ อัตราการยอมรับคือ: (1,000/5,000)×100=20%
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านประชาสัมพันธ์
29. ความคุ้มครองที่มีผลบังคับใช้
KPI ประชาสัมพันธ์นี้ ติดตามจำนวนสื่อที่รายงานเกี่ยวกับแบรนด์หรือแคมเปญของคุณอย่างสม่ำเสมอ ทีมการตลาดสามารถติดตามการกล่าวถึงในสื่อโดยใช้เครื่องมือเช่น Meltwater หรือ Google Alerts
ตัวอย่าง: หากมีสื่อ 20 แห่งที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณ นั่นคือการเผยแพร่ข่าวของคุณในเชิงรุก
30. ส่วนแบ่งเสียง
KPI ส่วนแบ่งการพูดถึง วัดความโดดเด่นของแบรนด์คุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสื่อและการสนทนาสาธารณะ
ส่วนแบ่งเสียง = (การกล่าวถึงของคุณ/การกล่าวถึงทั้งหมดในอุตสาหกรรม) X 100
ตัวอย่าง: หากแบรนด์ของคุณมีการกล่าวถึง 500 ครั้ง จากทั้งหมด 2,000 ครั้งในอุตสาหกรรมของคุณ ส่วนแบ่งเสียงของคุณคือ: 500/2,000×100=25%
31. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
นี่คือจำนวนนักข่าวหรือสำนักข่าวที่คุณได้ติดต่อเกี่ยวกับแคมเปญของคุณ เพื่อติดตามข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บันทึกกิจกรรมการติดต่อไว้
32. ขอบเขตการเข้าถึงที่เป็นไปได้
การประมาณการนี้ เป็นการประมาณจำนวนผู้คนที่อาจได้เห็นการรายงานสื่อของคุณ ในการคำนวณ ให้คูณจำนวนผู้อ่านของสื่อสิ่งพิมพ์กับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์
ตัวอย่าง: หากมีการเผยแพร่บทความ 10 ชิ้นในสื่อที่มีผู้อ่านรวม 500,000 คน ความสามารถในการเข้าถึงของคุณคือ 5,000,000 คน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาด SEO
กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาเป็นหนึ่งในวิธีการตลาดที่น่าเชื่อถือที่สุดในปัจจุบัน
คุณเผยแพร่เนื้อหาบนบล็อกของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายของคุณค้นหาบน Google มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้บทความเหล่านั้นติดอันดับสูงในผลการค้นหาของ Google เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้าน SEO เมื่อลูกค้าของคุณค้นหาหัวข้อเหล่านั้น พวกเขาจะพบโพสต์ของคุณ (หากโพสต์นั้นติดอันดับในหน้าแรกของ Google) และพวกเขาจะเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อหวังว่าจะเกิดการแปลงเป็นลูกค้า!
สูตรสำหรับการปรับปรุงอำนาจ SEO นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเชิงสนทนา และต้องการความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่มีใครปฏิเสธประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของการเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณผ่านทุกช่องทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ Google
ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เข้าถึงการเติบโตนี้โดยคำนึงถึงผู้จัดการด้านโซเชียล, PR และคอนเทนต์ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นปรับปรุงในด้านนี้ในฐานะทีมคือการสร้างฐานข้อมูลสำหรับความสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมทั้งหมดของคุณ!
สูตรสำหรับการปรับปรุงอำนาจ SEO นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเชิงสนทนา และต้องการความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของการเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณผ่านทุกช่องทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ Google
ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เข้าถึงการเติบโตนี้โดยคำนึงถึงผู้จัดการด้านโซเชียล, PR และคอนเทนต์ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นพัฒนาในด้านนี้ในฐานะทีมคือการสร้างฐานข้อมูลสำหรับความสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมทั้งหมดของคุณ!
33. อันดับคำค้นหา
นี่คือKPI SEOที่พบบ่อยซึ่งใช้ติดตามจำนวนคีย์เวิร์ดที่เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ ใช้เครื่องมือเช่น SEMrush หรือ Ahrefs เพื่อตรวจสอบอันดับ
34. การติดต่อเพื่อสร้างลิงก์ย้อนกลับ
นี่แสดงถึงจำนวนแบรนด์, บริษัท, หรือผู้ทำการตลาดที่คุณเชื่อมต่อเพื่อรับลิงก์กลับจากเว็บไซต์คุณภาพไปยังเนื้อหาของคุณ ตามที่เจเรมีกล่าวไว้ ลองสร้างฐานข้อมูลเพื่อช่วยคุณขยายตัวเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น!
ลองใช้เทมเพลต SEO ที่ออกแบบตามรูปแบบ Workspace ของ ClickUp เพื่อจัดการสรุปเนื้อหาและงานข้ามแผนกในที่เดียว
เทมเพลตสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUp
35. อันดับในหน้าผลการค้นหา (SERP)
ตำแหน่งของเว็บไซต์/หน้าของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาสำหรับคำค้นหา. ยิ่งตำแหน่ง SERP ของคุณสูงขึ้น โอกาสที่คุณจะมีผู้คนค้นหาและคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณก็จะดีขึ้น.
ด้วย KPI นี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบทความของคุณสำหรับแต่ละคำค้นหาได้
คุณจะเห็นได้ว่าคุณทำได้ดีเพียงใดสำหรับคำค้นหาต่าง ๆ และทราบว่าตำแหน่งของคุณในหน้าผลการค้นหา (SERPs) ยังตามหลังอยู่ตรงไหน คุณสามารถติดตามคำค้นหาเหล่านี้ได้อย่างไร? คุณสามารถ ติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตาม SERPและตรวจสอบอันดับของคุณทุกวันเพื่อวัดประสิทธิภาพได้ 👨💻
นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้แล้ว อย่าลืมติดตามตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญเหล่านี้ด้วย:
- อัตราการตีกลับ: ผู้ที่ออกจากเว็บไซต์ของคุณภายในไม่กี่วินาทีหลังจากเข้ามา
- ความสามารถในการใช้งานบนมือถือ: ความเร็วและประสิทธิภาพของหน้าแลนดิ้งเพจของคุณบนโทรศัพท์และแท็บเล็ต
- ข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล: URL ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Googlebot เมื่อทำการสแกนหน้าเว็บของคุณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ชมได้จริงหรือไม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณ และมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้กับพวกเขา
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมจะเน้นให้เห็นว่าลูกค้าคนใดของคุณที่พร้อมที่สุดที่จะถูกย้ายเข้าสู่ กระบวนการขายของคุณ
36. จำนวนผู้ติดตาม
ตัวชี้วัดนี้ติดตามจำนวนผู้ติดตามที่บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณมีอยู่ คุณสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มเช่น Instagram หรือ Twitter
ตัวอย่าง: หากบัญชีของคุณมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 500 คนในเดือนหนึ่ง นั่นคือตัวชี้วัดของคุณ
37. อัตราการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด KPI นี้วัดว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของคุณอย่างกระตือรือร้นเพียงใด
อัตราการมีส่วนร่วม = [(จำนวนไลค์ + จำนวนความคิดเห็น + จำนวนการแชร์) / จำนวนผู้ติดตามทั้งหมด] x 100
ตัวอย่าง: หากโพสต์ของคุณได้รับ 100 ไลค์, 20 ความคิดเห็น, และ 30 แชร์ และคุณมีผู้ติดตาม 1,000 คน อัตราการมีส่วนร่วมคือ: [(100+20+30)/1,000]×100=15%
38. การรับรู้และการเข้าถึง
การติดตามการมองเห็นจะบันทึกจำนวนครั้งที่เนื้อหาของคุณถูกแสดง ในขณะที่การเข้าถึงจะวัดจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่ได้เห็นเนื้อหานั้น
ตัวอย่าง: หากโพสต์ของคุณแสดง 10,000 ครั้งต่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน 8,000 คน การแสดงผล = 10,000 และ การเข้าถึง = 8,000
39. การกล่าวถึง
KPI การตลาดนี้ติดตามความถี่ที่แบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือการตลาดโซเชียลมีเดียเช่น Brand24 หรือ Hootsuite สามารถช่วยติดตามการกล่าวถึงได้
40. การแชร์ทางสังคม
จำนวนรวมของการแชร์เนื้อหาเว็บที่ผู้คนส่งไปยังเครือข่ายและการเชื่อมต่อของพวกเขา
นอกเหนือจาก KPI สองตัวนี้แล้ว ให้ติดตาม KPI การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ต่อไป เช่น:
- การกล่าวถึงแบรนด์: มีบุคคลหรือธุรกิจอื่นกี่รายที่แท็กคุณในบทสนทนาของพวกเขา
- การเข้าชมจากการอ้างอิง: จำนวนผู้คนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากโซเชียลมีเดียของคุณ (หรือแม้กระทั่งจากเว็บไซต์อื่น)
- ความรู้สึก: การมีส่วนร่วมอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้การวิเคราะห์ความรู้สึกทางการตลาดใช้การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อวัดความรู้สึกและแสดงคะแนน
คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ครอบคลุม KPI ที่สำคัญที่สุดในแต่ละสาขาการตลาด การติดตามและปรับปรุงตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
📮 ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายส่วนตัวตามความเร่งด่วนและความสำคัญ แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่จัดระเบียบตามกรอบเวลา
หมายความว่า? คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ ⏳
ClickUp Goals ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AIของ ClickUp Brainช่วยเพิ่มความชัดเจนในที่นี้ มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ClickUp Brain ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp!
วิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนและติดตาม KPI การตลาดของคุณ: ใช้ ClickUp!
ClickUpคือแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลผลิตสู่ความสำเร็จอย่างเหนือชั้น!
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามคุณสมบัติที่ทรงพลัง (และฟรี!) ของ ClickUp สำหรับการตั้งค่าและติดตาม KPI ทางการตลาด:
เป้าหมาย ClickUp
ใน ClickUp, เป้าหมายคือคอนเทนเนอร์ระดับสูงที่แบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยและอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำผลงานได้ เป้าหมายเหล่านี้คือ KPI ของคุณที่มีงานที่สามารถทำได้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
แล้วสิ่งนี้ช่วยคุณในการจัดการ KPI การตลาดได้อย่างไร? คุณจะได้ ปรับแต่งตัวชี้วัด ที่คุณเลือกเพื่อติดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น:
- หมายเลข: สร้างช่วงของตัวเลขและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างตัวเลขเหล่านั้น
- จริง/เท็จ: ใช้ช่องทำเครื่องหมาย "ทำแล้ว/ยังไม่ได้ทำ" เพื่อระบุว่าเป้าหมายของคุณเสร็จสมบูรณ์
- สกุลเงิน: กำหนดเป้าหมายทางการเงินและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- งาน: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานเดียวหรือรายการทั้งหมด
แดชบอร์ด ClickUp
การศึกษาเคสของClickUp พบว่า42% ของชาวอเมริกันที่ทำงานไม่รู้สึกว่านายจ้างของตนมอบเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันทางเทคโนโลยีทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานทางไกล ด้วยความสามารถในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดดิจิทัล จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาดของตน!
แดชบอร์ดใน ClickUp เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตาม KPI การตลาดของคุณ ทุกคนสามารถสร้างแดชบอร์ดได้โดยใช้บล็อกการสร้าง —วิดเจ็ตที่กำหนดเอง— เพื่อจัดระเบียบภาพรวมระดับสูงของ KPI การตลาด
แม่แบบการตลาดของ Clickup
เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ เพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามกิจกรรมการตลาดของคุณ
- ใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpเพื่อแยกย่อยเป้าหมาย งบประมาณ และ KPI ที่สำคัญอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
- สร้าง จัดการ และติดตามแคมเปญการตลาดและการส่งเสริมการขายด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp
- ติดตามงาน SEO ของคุณอย่างใกล้ชิดและระบุช่องว่างในความพยายามด้าน SEO ของคุณด้วยเทมเพลต SEO Checklist โดย ClickUp
- สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์จาก ClickUp
- จัดการแคมเปญการตลาด, งบประมาณ, ประสิทธิภาพ, ครีเอทีฟ, และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญโดย ClickUp
- วางแผน ติดตาม และวัดผลความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUp
โบนัส:แม่แบบการวางแผนการตลาดเพิ่มเติม และซอฟต์แวร์การวางแผนการตลาด!
และเมื่อคุณมีงานทั้งหมดในที่เดียว ClickUp มีวิธีจัดระเบียบและแสดงภาพงานและงานอื่นๆ มากกว่าสิบวิธี รวมถึง:
- มอบหมายความคิดเห็น: มอบหมายรายการที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นงานเต็มรูปแบบให้กับสมาชิกในทีม
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะเฉพาะโครงการและเกี่ยวข้องสำหรับงานของคุณ
- สกอร์การ์ดรายสัปดาห์: ติดตามวัตถุประสงค์และพัฒนาการของเป้าหมายของทีมคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ลำดับความสำคัญ: ให้ความสำคัญกับงานที่ถูกต้องก่อน
- ความช่วยเหลือจาก AI: ให้ AI ช่วยในทุกเรื่อง ตั้งแต่สรุปบันทึกการประชุม สร้างโครงร่างบล็อก วิเคราะห์ชุดข้อมูล ไปจนถึงส่งอัปเดตความคืบหน้า!
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์การตลาดของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามตัวชี้วัดสำคัญ 📈
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อสร้างระบบการทำงานและการติดตามที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดของคุณ!