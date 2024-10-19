เกณฑ์มาตรฐานต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าและวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

มันง่ายที่จะหลงใหลไปกับความตื่นเต้นในการได้ลูกค้าใหม่ด้วยวิธีใดก็ตามที่จำเป็น—ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญโฆษณาขนาดใหญ่ การโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์ หรือการเปิดโปรแกรมพันธมิตรที่ดึงดูดความสนใจ แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือเมื่อคุณเริ่มชั่งน้ำหนักต้นทุนของแต่ละความพยายามเหล่านั้น
ดังนั้น คุณใช้จ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อซื้อลูกค้าใหม่แต่ละคน?
คุณอาจใช้จ่ายมากกว่าที่คุณได้รับหากคุณไม่บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างรอบคอบ ในทางกลับกัน หากคุณระมัดระวังการใช้จ่ายมากเกินไป คุณอาจเสี่ยงต่อการพลาดโอกาสที่จะได้ลูกค้าที่มีคุณค่าซึ่งอาจนำรายได้ระยะยาวที่สำคัญมาสู่ธุรกิจของคุณ
มันเป็นการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อน
การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเฉลี่ย (CAC) ของคุณกลายเป็นสิ่งสำคัญที่นี่
อ่านต่อเพื่อสำรวจเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าโดยเฉลี่ย วิธีการคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า และกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อลด CAC ด้วยเครื่องมือต่างๆ
การเข้าใจต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) คือ ต้นทุนรวมที่บริษัทต้องเสียไปเพื่อได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ผ่านความพยายามทางการขาย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขาย เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ค่าคอมมิชชั่นการขาย และเงินเดือน
ตัวชี้วัดของระบบขายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใจประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดและการขายตลอดจนผลกำไรโดยรวมของธุรกิจ
วิธีคำนวณ CAC
มาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า. ฟังดูซับซ้อน แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้ว มันก็ค่อนข้างง่าย.
สูตรต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเป็นดังนี้:
CAC = ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและการตลาด ÷ จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณใช้จ่าย $10,000 ไปกับการตลาดและการขายในเดือนหนึ่ง และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น คุณได้ลูกค้าใหม่ 100 ราย โดยใช้สูตร CAC ของคุณจะเป็น:
CAC = $10,000 ÷ 100 = $100 ต่อลูกค้า
ดังนั้น คุณกำลังจ่ายเงิน $100 เพื่อได้ลูกค้าใหม่หนึ่งคน ง่ายใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม CAC อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่คุณใช้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังโฆษณาแบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้นอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากคุณพึ่งพาการตลาดเนื้อหาหรือโปรแกรมพันธมิตร อาจใช้เวลานานกว่าแต่สามารถทำให้ CAC ต่ำลงในระยะยาว
นี่คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง: สมมติว่าคุณตัดสินใจลงทุนอย่างหนักในโฆษณาแบบชำระเงินสำหรับแคมเปญใหม่ คุณลงทุนเดือนละ 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มาจ่ายเงิน 200 ราย
CAC = $50,000 ÷ 200 = $250 ต่อลูกค้า
ในกรณีนี้ CAC ของคุณเพิ่มขึ้นเป็น $250 ต่อลูกค้าหนึ่งคน ซึ่งแพงกว่าตัวอย่างก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหากลูกค้าเหล่านี้ยังคงอยู่กับคุณและสร้างมูลค่าเพียงพอในระยะยาวเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
นั่นคือเหตุผลที่ CAC มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV)—รายได้ที่ลูกค้าแต่ละรายสร้างให้กับธุรกิจของคุณตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทั้งหมดกับคุณ
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่ดีคืออะไร?
ไม่มีคำตอบที่เหมาะกับทุกกรณี. CAC ที่ดีขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ, การกำหนดราคา, อุตสาหกรรม และ—ที่สำคัญที่สุด—คุณค่าที่ลูกค้าแต่ละคนนำมาสู่บริษัทของคุณ ในระยะยาว.
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมอัตราส่วน LTV/CAC จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบรายได้ที่ลูกค้าสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับคุณ (มูลค่าตลอดอายุลูกค้า หรือ LTV) กับค่าใช้จ่ายที่คุณใช้ในการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
นี่คือกฎที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง: อัตราส่วน LTV/CAC ที่มั่นคงโดยทั่วไปคือ 3:1 สำหรับธุรกิจ SaaS
ทุกดอลลาร์ที่คุณใช้ไปกับการได้มาซึ่งลูกค้าควรสร้างรายได้อย่างน้อยสามดอลลาร์ตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าในอุตสาหกรรม (CAC) มีความแตกต่างกันอย่างมากตามแต่ละภาคส่วน และมีช่องทางการตลาด พฤติกรรมลูกค้า และสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาดูรายละเอียดเหล่านี้ด้านล่าง:
นี่คือการวิเคราะห์รายละเอียดของค่าเฉลี่ย CAC ตามอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาสำหรับบริษัท B2B ตามรายงานของFirstPageSage
- SaaS: ค่าเฉลี่ยของ CAC อยู่ที่ $205–$450 อุตสาหกรรมนี้มีค่า CAC ที่สูงกว่าเนื่องจากกระบวนการขายที่ซับซ้อนและการลงทุนทางการตลาดในการสร้างความไว้วางใจสำหรับการสมัครสมาชิกระยะยาว
- การดูแลสุขภาพ: อุตสาหกรรมนี้มีค่าเฉลี่ย CAC อยู่ที่ $600–$1,200 การเดินทางของผู้ซื้อที่ซับซ้อนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดทำให้ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเพิ่มขึ้น
- การผลิต: ค่าเฉลี่ยของต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ในอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ $250–$500. ค่า CAC ที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากมีการขายตรงและมีตัวกลางน้อย ซึ่งมักช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
- อสังหาริมทรัพย์: ค่าเฉลี่ย CAC สำหรับอุตสาหกรรมนี้สูงกว่าที่ $400–$900 เนื่องจากวงจรการขายที่ยาวนานและธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องการการตลาดที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
หลายปัจจัยมีอิทธิพลต่อ CAC และการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มการเติบโตให้สูงสุด. ต่อไปนี้คือรายละเอียด:
- ช่องทางการตลาด: โฆษณาแบบชำระเงิน, การค้นหาแบบออร์แกนิก, โปรแกรมแนะนำลูกค้า, และความร่วมมือ มีค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกต่างกัน บางช่องทางมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่ใช้เวลานานกว่า (เช่น การตลาดเนื้อหา) ในขณะที่ช่องทางอื่น ๆ เช่น โฆษณาแบบชำระเงิน ให้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าแต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
- ระยะเวลาของวงจรการขาย: ยิ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีความซับซ้อนมากเท่าใด ระยะเวลาของวงจรการขายก็จะยิ่งยาวนานขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ (CAC) เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์และการดูแลลูกค้านานขึ้น
- การแข่งขัน: ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง บริษัทมักจะใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและเอาชนะคู่แข่ง ซึ่งส่งผลให้ CAC เพิ่มสูงขึ้น
- ขนาดกลุ่มเป้าหมาย: ตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดเล็กมักหมายถึง CAC ที่สูงขึ้น เนื่องจากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ในทางตรงกันข้าม ตลาดขนาดใหญ่เปิดโอกาสให้สามารถขยายการได้มาซึ่งลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่า
- ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมักต้องการการลงทุนในด้านการศึกษา การสาธิต หรือการขายแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) เพิ่มสูงขึ้น
- ความพยายามในการรักษาลูกค้า: หากกลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณอ่อนแอ คุณจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการหาลูกค้าใหม่มาทดแทนลูกค้าที่หายไป ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการหาลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นโดยอ้อม
อ่านเพิ่มเติม:10 แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับทีมขายและการตลาด
กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
การมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า และนี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาท
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น, ทำการทดสอบ A/B, หรือทำการติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ, คุณสมบัติการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าใน ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถจัดการ, ติดตาม, และปรับปรุงทุกขั้นตอนของกระบวนการได้ลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น นี่คือวิธีการ:
1. ปรับปรุงการทดสอบ A/B ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติของClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถมอบหมายและจัดการการทดสอบ A/B สำหรับแคมเปญการตลาดได้ ทีมงานสามารถสร้าง มอบหมาย และจัดการงานแต่ละงานได้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ ระดับความสำคัญ และวันที่ครบกำหนด แต่ละงานสามารถมีงานย่อย รายการตรวจสอบ ไฟล์แนบ และระดับความสำคัญได้
สำหรับการลด CAC คุณสามารถมอบหมายงานเพื่อติดตามแต่ละแคมเปญการตลาด การติดตามลูกค้าเป้าหมาย หรือการทดสอบ A/B ได้ ด้วยความสามารถในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'งบประมาณแคมเปญ' หรือ 'ช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้า' คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าแคมเปญใดให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุด
2. ปรับปรุงกระบวนการขาย
อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การอัปเดตสถานะตามกิจกรรมของลูกค้า และการแจ้งเตือนทีมของคุณให้มุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีความสำคัญสูง สิ่งนี้จะช่วยลดการป้อนข้อมูลซ้ำๆ ทำให้ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนที่ผ่านกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง และเร่งกระบวนการขายให้รวดเร็วขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUpช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถรวมศูนย์การติดตามลูกค้าเป้าหมายการต้อนรับลูกค้า และการทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดียว
นี่คือวิธีบางประการที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUp สามารถช่วยลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า:
- การติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ง่ายขึ้น: อัตโนมัติกระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าที่มีศักยภาพหลุดรอดสายตา ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการติดตามด้วยตนเอง
- การร่วมมือที่เพิ่มประสิทธิภาพ: ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการลูกค้าเพื่อการคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด: จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าที่มีคุณค่าสูงได้รับความสนใจตามที่ต้องการ โดยไม่ละเลยลูกค้าที่มีศักยภาพอื่น ๆ
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้น: จัดระเบียบงานประจำวันและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานธุรการและช่วยให้มีสมาธิกับการขายมากขึ้น
- การอัตโนมัติของงานประจำ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตระบบ CRM เพื่อประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการเพิ่มพนักงาน
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้แดชบอร์ดและรายงานเพื่อช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การขาย ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการขายให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการขาย
ClickUp ได้ช่วยและทำให้การจัดระเบียบการทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในฝ่ายปฏิบัติการ: ฝ่ายสนับสนุน / ฝ่ายบริหารโครงการ / ฝ่ายส่งมอบและฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า เป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารและโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร เช่น ฝ่ายขาย และภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้าค้าปลีกและลูกค้าองค์กร
3. เพิ่มการคงอยู่ของลูกค้า
แดชบอร์ดสำหรับ CRM ใน ClickUpรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ที่เดียว ทำให้การติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แดชบอร์ด CRM นำเสนอภาพรวมที่รวมศูนย์ของข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้มุ่งหวังทั้งหมด คุณสามารถติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV) ประสิทธิภาพของช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้า และสถานะของกระบวนการขายได้
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมขายและการตลาดมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการหาลูกค้าใหม่ในขณะที่ลดต้นทุนให้น้อยที่สุด
คุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM ของบุคคลที่สามได้, ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น.
อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าในปี 2024
4. ปรับปรุงโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายและตลาดการแนะนำ
ClickUp Docsมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายและกลยุทธ์การตลาดแบบแนะนำเพื่อน
นอกเหนือจากการเก็บรักษาและแบ่งปันคำแนะนำแล้ว คุณสามารถใช้ Docs ในการสร้างคู่มือที่ละเอียดและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ร่วมงานได้ คู่มือเหล่านี้สามารถประกอบด้วยคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน คำถามที่พบบ่อย โครงสร้างค่าคอมมิชชั่น และสินทรัพย์ทางการตลาดเช่นแบนเนอร์หรือเทมเพลต
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตเอกสารได้ทันทีและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทำให้ทุกคนมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
คุณยังสามารถฝังลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิดีโอ หรืองานใน ClickUp เพื่อความสะดวกในการนำทางได้อีกด้วยด้วยฟีเจอร์ความคิดเห็นใน ClickUp และการกล่าวถึง @ใน ClickUpคุณสามารถโต้ตอบกับพันธมิตรโดยตรง ตอบคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะภายในเอกสารได้เลย
5. ปรับปรุงจุดสัมผัสกับลูกค้า
จุดสัมผัส (Touchpoints) คือการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ที่ลูกค้าที่มีศักยภาพมีกับธุรกิจของคุณ เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ การมีส่วนร่วมกับเนื้อหา การกรอกแบบฟอร์ม หรือการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพจุดสัมผัสหมายถึงการปรับปรุงปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ให้มีความมีประสิทธิภาพและราบรื่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นลูกค้า
ClickUp Formsเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีคุณภาพสูงโดยการทำให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้นและเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ ด้วยการใช้เงื่อนไข คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้ตามการตอบกลับของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ทำให้คุณถามคำถามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้ช่วยลดความยุ่งยากและรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย
ตัวอย่างเช่น หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเลือก 'โซลูชันสำหรับองค์กร' เป็นพื้นที่ที่สนใจ แบบฟอร์มสามารถแสดงช่องข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรโดยอัตโนมัติ เช่น 'จำนวนพนักงาน' หรือ 'ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน' วิธีการที่ตรงเป้าหมายนี้ช่วยให้รวบรวมข้อมูลเฉพาะที่ทีมขายของคุณต้องการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อแบบฟอร์มถูกส่งแล้ว ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpในกระบวนการทำงานของคุณโดยส่งต่อข้อมูลลูกค้าไปยังผู้บริหารบัญชีที่เหมาะสม โดยทำตามเกณฑ์เช่นอุตสาหกรรมหรือขนาดธุรกิจ เพื่อลดการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเองและให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนได้รับการติดตามอย่างรวดเร็ว
ทีมสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและการมอบหมายงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าหลุดรอดไป เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายได้อย่างมาก
6. รวมเครื่องมือ CRM
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp CRMช่วยสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) รักษาลูกค้า และเพิ่มรายได้CRM สำหรับสตาร์ทอัพมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมและนำลูกค้าเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
โดยการผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมืออย่าง HubSpot คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูล CRM เข้ากับกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น การผสานการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบข้อตกลงที่ปิดแล้วไปยังงานและโครงการภายใน ClickUp ได้โดยตรง ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น
ด้วยมุมมอง ClickUpกว่า 15แบบ— เช่น รายการ, แคนบาน, และตาราง — คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขาย, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, ไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ. แผงควบคุมระดับสูงที่มีวิดเจ็ตมากกว่า 50 ตัว ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ชีวิตของลูกค้า, และขนาดของดีลเฉลี่ย. คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงตำแหน่งของลูกค้า และจัดระเบียบตามประเภทบัญชี, สถานะ, หรือเกณฑ์อื่น ๆ ได้.
อ่านเพิ่มเติม: 10 ระบบซอฟต์แวร์ติดตามการจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2024
7. ใช้การตลาดเนื้อหาและ SEO
การตลาดเนื้อหาและการทำ SEO ต้องใช้เวลาแต่สามารถลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ (CAC) ได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว เนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาด้วย SEO จะดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งกำลังค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายที่เข้ามาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อการคลิกหรือการแสดงผล
การเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
เริ่มต้นด้วยการทำการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อระบุช่องว่างและโอกาส ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการประชุมระดมความคิดของทีม ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบ วางแผน และกำหนดเวลาไอเดียเนื้อหาได้อย่างเป็นภาพ
สร้างลำดับชั้นที่มีโครงสร้างโดยใช้ClickUp Mind Mapsหากหัวข้อต่างๆ รู้สึกกระจัดกระจาย วิธีนี้จะช่วยให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับกรอบการทำงาน SEO เช่น รูปแบบฮับแอนด์สโป๊ก โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อประสิทธิภาพ SEO ที่ดียิ่งขึ้น
เมื่อเนื้อหาของคุณได้รับการวางแผนแล้ว ให้ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และวัดว่าเนื้อหาของคุณมีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสทางการขายและการเติบโตของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกได้ดีเพียงใด
ผสานเครื่องมือการตลาดของคุณ เช่น Google Analytics หรือ SEMrush เข้ากับ ClickUp โดยตรง เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว วิธีการแบบองค์รวมนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าความพยายามด้านการตลาดเนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ ส่งผลให้ลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ (CAC) ในที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าด้วย ClickUp
การลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ได้อย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุดโดยการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการขายให้คล่องตัว และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เคล็ดลับที่แท้จริงคือการบาลานซ์การลงทุนกับผลตอบแทน และนี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วยเครื่องมือเช่น Forms, Docs, Views, Automation, และ CRM Dashboards คุณสามารถทำให้การจับลูกค้าเป้าหมายเป็นระบบ, ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ, และทำให้ทุกขั้นตอนของการได้มาซึ่งลูกค้าเป็นระบบและจัดการได้ในที่เดียว นี่คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการรักษาต้นทุนให้ต่ำในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ให้สูงสุด
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!