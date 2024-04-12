25 KPI และตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ควรติดตามเพื่อความสำเร็จ

ที่รากฐานของมัน การตลาดผลิตภัณฑ์กำหนดว่าผลิตภัณฑ์ใดจะถูกทำการตลาดให้กับใคร อย่างไร ในราคาเท่าใด และในรูปแบบใด ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ SaaS การตลาดผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจอีกครั้ง
ใครก็สามารถเป็นนักการตลาดผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่? ได้ หากพวกเขาสามารถเป็นเสียงของลูกค้าได้ โดยอาศัยข้อมูลผู้ใช้/ตลาดที่สำคัญเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ
เพื่อให้สามารถทำได้ นักการตลาดผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีสองสิ่ง:
ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศ นำทางนักการตลาดผ่านความซับซ้อนของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาด และประสิทธิผลของกลยุทธ์การตลาด
เครื่องมือ: ซอฟต์แวร์และเฟรมเวิร์กที่ช่วยเก็บข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อวัดประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำ เช่น แพลตฟอร์มการตลาดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ซึ่งมาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อติดตาม จัดการ และวิเคราะห์KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทั้งสองอย่าง เราจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจตัวชี้วัดหลักและความสำคัญของมัน ตามด้วยวิธีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้การตลาดผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จ
ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ
ทุกธุรกิจผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องวัดผลการดำเนินงานของตน ไม่เพียงแต่ในแง่ของยอดขาย แต่ยังรวมถึงปัจจัยนำต่าง ๆ ด้วย นั่นคือสิ่งที่ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ช่วยได้
ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์คือมาตรฐานสำหรับการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดเหล่านี้เชื่อมโยงความพยายามทางการตลาดกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ทำไมตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญ?
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ KPI ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานเช่นกัน นอกจากนี้ยังมอบประโยชน์ทางธุรกิจระยะยาวที่สำคัญ ได้แก่:
- การส่งเสริมการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมถึงการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น คุณสมบัติที่เหมาะสมที่ควรพัฒนาสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ICP)
- การสร้างวัฒนธรรมแห่งการทดลองโดยการทดสอบแนวคิดแคมเปญหลายรูปแบบเพื่อระบุแนวทางที่ประสบความสำเร็จ
- เพิ่มการยอมรับและการรักษาลูกค้า
ร่วมกับตัวชี้วัดเหล่านี้เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างความซ้ำซ้อนและประสิทธิภาพในความพยายามทางการตลาด
ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยธุรกิจอย่างไร?
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์คือพวกมันช่วยให้ทีมเทคโนโลยี, ทีมการตลาด, และทีมขายสามารถร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้บริบทและเป้าหมายร่วมกัน พวกมันช่วยให้ทิศทางของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
- ตัวอย่างเช่น สมมติว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทคือการเพิ่มความภักดีของลูกค้า
- ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องคือคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) และรายได้ประจำปี
- เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดเหล่านั้น ทีมผลิตภัณฑ์จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการเพิ่มฟีเจอร์ที่ลูกค้าชื่นชอบ ปรับปรุงฟีเจอร์ที่ลูกค้าไม่พอใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น
หากพูดให้เข้าใจง่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีกับลูกค้า ทำให้การเดินทางราบรื่น
มาดูตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถติดตามได้ในปี 2024
25 ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ควรติดตาม
บริษัทผลิตภัณฑ์หลายร้อยแห่งปรากฏขึ้นทุกวัน สร้างสรรค์โซลูชันเฉพาะสำหรับปัญหาเฉพาะกลุ่ม ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีมีศักยภาพที่จะเป็นความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้นำในตลาดกับการล้าสมัย
เลือกตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณจาก 25 ตัวชี้วัดที่เราคัดสรรมาให้คุณ
1. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (Net promoter score) วัดความน่าจะเป็นที่ลูกค้าของคุณจะแนะนำสินค้าของคุณให้กับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน ธุรกิจมักจะถามว่า: "บนมาตราส่วน 0-10 คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้าของเราให้กับเพื่อนหรือผู้ร่วมงานของคุณมากน้อยเพียงใด?" คะแนน 9-10 คือผู้ส่งเสริม, 7-8 คือผู้ไม่คัดค้าน, และ 0-6 คือผู้คัดค้าน
NPS ช่วยวัด:
- ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
- ความภักดีของลูกค้าและความน่าจะเป็นในการรักษาลูกค้า
- ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
CSAT วัดความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้แบบสำรวจที่ถามคำถามว่า "คุณพึงพอใจกับประสบการณ์ของคุณมากน้อยเพียงใด?" ซึ่งตรงไปตรงมามากกว่า NPS และได้รับความนิยมมากกว่าเช่นกัน
3. อัตราการสูญเสียลูกค้า
อัตราการสูญเสียลูกค้าคือจำนวนลูกค้าที่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับธุรกิจ SaaS นี่อาจเป็นจำนวนลูกค้าที่สิ้นสุดสัญญาในกลางรอบหรือไม่ได้ต่ออายุเมื่อสิ้นสุดรอบ
อัตราการสูญเสียลูกค้า = จำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปในช่วงเวลาหนึ่ง / จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาดังกล่าว
แม้ว่าอัตราการยกเลิกอาจเกี่ยวข้องกับตัวสินค้ามากกว่าการตลาด แต่การมีอัตราการยกเลิกที่สูงอาจบ่งชี้ว่าทีมการตลาดสินค้าอาจไม่สามารถสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้าปัจจุบันได้เพียงพอ
4. การใช้เนื้อหา
การใช้งานเนื้อหาติดตามวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับเนื้อหาทางการตลาดของคุณ ซึ่งอาจหมายถึง:
- มีคนดาวน์โหลดเนื้อหาที่ต้องลงทะเบียนของคุณกี่คน?
- พวกเขากำลังดูหน้าเว็บของคุณอยู่กี่หน้า?
- พวกเขาใช้เวลาอ่านบทความในบล็อกของคุณบนเว็บไซต์นานแค่ไหน?
มันช่วยให้ผู้ทำการตลาดเข้าใจว่าประเภทของเนื้อหาใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการแปลง
5. อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ดำเนินการซึ่งนำพวกเขาจากขั้นตอนหนึ่งในช่องทางการตลาดของคุณไปยังขั้นตอนถัดไป ซึ่งอาจเป็นการสมัครรับจดหมายข่าว ดาวน์โหลดสินทรัพย์ สมัครทดลองใช้ หรือกลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
อัตราการเปลี่ยนแปลง = (จำนวนการเปลี่ยนแปลง / จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด) X 100
อัตราการเปลี่ยนแปลงวัดความน่าสนใจของข้อเสนอของคุณ ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบที่ส่วนล่างของช่องทางการขาย (BOFU)
6. อัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมาย
อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยวัดอัตราที่ลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
อัตราการแปลงลูกค้า = (จำนวนลูกค้าใหม่ / จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด) X 100
อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพของเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายที่ต่ำมากอาจบ่งชี้ว่าคุณกำลังดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ต้นทุนต่อผู้สนใจ (CPL)
ต้นทุนต่อผู้ติดต่อคือจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ติดต่อใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การค้นหา, สื่อสังคมออนไลน์, งานกิจกรรม, เป็นต้น
CPL = ต้นทุนรวมของแคมเปญการตลาด / จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้มา
การจับลีดสะท้อนถึงจุดแข็งขององค์กรในช่วงต้นของกระบวนการขาย CPL แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างการรับรู้และความสนใจด้วยการลงทุนที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการระบุช่องทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับการลงทุน
8. อัตราการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
อัตราการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวชี้วัดระดับการโต้ตอบที่ผู้ใช้มีต่อเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ ซึ่งรวมถึงการกดถูกใจ การแชร์ ความคิดเห็น และการติดตาม
อัตราการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ = (จำนวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด / จำนวนการแสดงผลทั้งหมด) X 100
ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้นักการตลาดผลิตภัณฑ์ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ แม้ว่าตัวชี้วัดนี้อาจดูเหมือนเป็นตัวชี้วัดที่เน้นความสำคัญกับตัวเอง แต่ก็สามารถเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าสำหรับประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียในฐานะช่องทางในการสร้างการรับรู้และความสนใจได้
9. ระยะเวลาการประชุม
ระยะเวลาการใช้งานคือระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ของคุณในระหว่างการเข้าชมครั้งเดียว
เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ดีทั้งหมดจะวัดเวลาเซสชันเป็นเมตริกพื้นฐานสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และคุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ เซสชันที่ยาวนานขึ้นอาจบ่งชี้ถึงเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้นหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. จำนวนการดูหน้าเว็บต่อหนึ่งเซสชัน
จำนวนการเข้าชมต่อเซสชันวัดจำนวนหน้าเฉลี่ยที่ดูในระหว่างเซสชัน
ควบคู่ไปกับระยะเวลาการใช้งาน, จำนวนการดูหน้าเว็บต่อเซสชั่นวัดว่าเนื้อหาของคุณสามารถดึงดูดและรักษาความสนใจของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด, ซึ่งช่วยในการปรับปรุงการนำทางของเว็บไซต์และคุณภาพของเนื้อหา.
11. อัตราการเปิดอีเมลและอัตราการคลิกผ่าน (CTR)
อัตราการเปิดอีเมลวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้รับที่เปิดแคมเปญอีเมล อัตราการคลิกติดตามจำนวนผู้ที่คลิกที่ลิงก์ในอีเมล
แคมเปญอีเมลทั้งหมดในโลกอาจไร้ประโยชน์หากผู้ใช้ไม่เปิดหรืออ่านข้อความที่คุณส่งให้พวกเขา อัตราการเปิดอีเมลและการคลิกผ่านเป็นหลักฐานว่าคุณไม่ได้ตะโกนเข้าไปในเสียง (หรือน่าเสียดายที่คุณกำลังทำอยู่)
CTR ไม่เพียงแต่วัดประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงความน่าสนใจของข้อความและข้อเสนอของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
12. อัตราตีกลับ
อัตราการตีกลับคือเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ออกจากเว็บไซต์หลังจากดูเพียงหน้าเดียว ลองนึกภาพว่าลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากเว็บไซต์ไปโดยไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลย นั่นคือสถานการณ์ที่ไม่ดี
อัตราการตีกลับอาจบ่งชี้ว่า:
- เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
- ไม่มีข้อความกระตุ้นให้ดำเนินการที่น่าสนใจเพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่จะตอบสนอง
- เว็บไซต์ช้าเกินไปและผู้ใช้ไม่อยากเสียเวลา
- ผู้ใช้พบสิ่งที่ต้องการและไม่สนใจ
มีความเชื่อกันโดยทั่วไปว่าอัตราการตีกลับสูงเป็นสิ่งไม่ดี แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น หากลูกค้าของคุณได้รับทุกสิ่งที่ต้องการทันทีที่หน้าแลนดิ้งแล้วจึงออกไป นั่นอาจหมายความว่าหน้าแลนดิ้งของคุณยอดเยี่ยมแล้ว
ใช้ตัวชี้วัดนี้ควบคู่ไปกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และการกระทำที่คาดหวังก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณกำลังดำเนินการได้ดีเพียงใด
13. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
CAC คือจำนวนค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการขายที่เกิดขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ CAC = ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าทั้งหมด / จำนวนลูกค้าใหม่
CAC เป็นตัวชี้วัดหลักของประสิทธิภาพของการตลาด หากต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้ามีมากกว่ารายได้ที่ได้รับจากลูกค้าเหล่านั้น คุณอาจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในระยะยาว เว้นแต่ว่า 'มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า' จะชดเชยได้
14. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า คือการประมาณการว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากลูกค้าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เท่าไร
CLV = มูลค่าการซื้อเฉลี่ยของลูกค้า X จำนวนครั้งการซื้อต่อปี X อายุการใช้งานเฉลี่ยของลูกค้า
CLV ช่วยวัด:
- ประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาด
- ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด
- ประสิทธิภาพของ CAC ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบงบประมาณในอนาคต
15. การดูเนื้อหา/คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
การวัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ใหม่ดูหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา/คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน เป็นการวัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ใหม่ดูหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งาน เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณ
โดยทั่วไปแล้ว จำนวนการรับชมที่สูงและข้อเสนอแนะเชิงบวกเกี่ยวกับเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งานบ่งชี้ว่าผู้ใช้ใหม่สามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น ในขณะที่การมีส่วนร่วมที่ต่ำอาจแสดงถึงความสับสนหรือขาดความสนใจ ในทางกลับกัน จำนวนการรับชมที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายและลูกค้าไม่ต้องการความช่วยเหลือ และการรับชมที่สูงอาจหมายความว่าผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน
ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใช้งาน
16. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROMI)
ROMI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด คำนวณยอดขายหรือกำไรที่ได้จากการลงทุนทางการตลาด
ROMI = (ยอดขายที่เกิดจากการตลาด – ค่าใช้จ่ายในการตลาด) / ค่าใช้จ่ายในการตลาด
จากการตลาดสู่การขาย มีหลายขั้นตอน ตัวอย่างเช่น โฆษณาค้นหาต้องได้รับการแสดงผล จากนั้นคลิก จากนั้นเป็นลูกค้าเป้าหมาย แล้วเคลื่อนไปตามกระบวนการไปสู่การสาธิต/ทดลองใช้ และในที่สุดคือการขาย ด้วยเครื่องมือการทำแผนที่กระบวนการ คุณสามารถติดตามการเดินทางนี้และวัดความเร็วของกระบวนการนี้ในแง่ของมูลค่าเป็นดอลลาร์ได้
17. อัตราการนำฟีเจอร์ไปใช้
อัตราการยอมรับฟีเจอร์คือจำนวนผู้ใช้ที่เริ่มใช้ฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากเปิดตัวฟีเจอร์นั้น
อัตราการยอมรับฟีเจอร์ = (จำนวนผู้ใช้ที่ใช้ฟีเจอร์ / จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด) * 100
ตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ทีมเข้าใจการตอบรับและการใช้งานของคุณสมบัติใหม่
18. อัตราการละทิ้งรถเข็นสินค้า
อัตราการละทิ้งรถเข็นสินค้าคือร้อยละของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นของตนแต่จากนั้นละทิ้งการซื้อ
ในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์ นี่คือตัวชี้วัดสำคัญในการทำความเข้าใจช่องว่างในประสบการณ์ของลูกค้าและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
19. คะแนนการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คะแนนการมีส่วนร่วมของลูกค้าแสดงถึงระดับที่ลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งอาจเป็นการตอบคำถามเช่น:
- พวกเขาเข้าสู่ระบบบัญชีของตนบ่อยแค่ไหน?
- พวกเขากำลังใช้ฟีเจอร์อยู่กี่อย่าง?
- พวกเขาถูกใจโพสต์บนอินสตาแกรมของคุณกี่โพสต์?
คะแนนนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมสูงเพื่อโอกาสในการขายเพิ่ม และผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงที่จะยกเลิกการใช้บริการเพื่อดำเนินการรักษาลูกค้าเป้าหมาย
20. อัตราการรักษาลูกค้า
อัตราการคงอยู่, เช่นเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลง, คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดำเนินการตามที่คาดหวังอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ. นี่อาจหมายถึง:
- ฟังตอนรายสัปดาห์ของพอดแคสต์ของคุณ
- ยังคงใช้เวอร์ชันฟรีของผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ต่ออายุการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ของคุณ
อัตราการรักษาลูกค้า = [จำนวนลูกค้าทั้งหมด – จำนวนลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว]/จำนวนลูกค้าทั้งหมด], แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
อัตราการคงอยู่สูงบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของลูกค้าสูงต่อสินค้า, ความสัมพันธ์, ราคา, เป็นต้น
21. อัตราการคืนสินค้า
อัตราการคืนสินค้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ถูกคืนโดยลูกค้า
อัตราการคืนสินค้า = จำนวนการคืนทั้งหมด / ยอดซื้อทั้งหมด [สามารถคำนวณสำหรับสินค้าแต่ละรายการได้เช่นกัน]
คุณยังสามารถคำนวณอัตราการคืนสินค้าสำหรับสินค้าแต่ละรายการได้โดยการนำจำนวนการคืนสินค้าของสินค้านั้นมาหารด้วยจำนวนการซื้อสินค้านั้น
การประเมินคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพของนโยบายการคืนสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง อัตราการคืนสินค้าที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับความคาดหวังในสินค้าหรือคุณภาพของสินค้า
22. เวลาที่ใช้เพื่อให้ได้คุณค่า (TTV)
เวลาในการให้คุณค่าวัดระยะเวลาที่ลูกค้าใช้เพื่อรับรู้คุณค่าจากสินค้าหรือบริการหลังการซื้อ หากคุณขายพิซซ่า คุณอาจบรรเทาความหิวได้ทันที อย่างไรก็ตาม หากคุณขายระบบบริหารโครงการ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่าจะรับรู้คุณค่าได้
ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้ในเบื้องต้น ระยะเวลา TTV ที่สั้นลงสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและอัตราการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้น
23. ส่วนแบ่งทางการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดหมายถึงปริมาณโอกาสทางการตลาดที่คุณสามารถจับได้ ตัวอย่างเช่น หากมีการขายรถยนต์ 1 ล้านคันในหนึ่งปี และ BMW ขายได้ 200,000 คันจากจำนวนนั้น ส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาคือ 20%
ส่วนแบ่งการตลาด = (ยอดขายของบริษัท / ยอดขายของอุตสาหกรรม) X 100
ส่วนแบ่งการตลาดถูกใช้โดยนักการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อทำความเข้าใจโอกาสที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีส่วนแบ่งการตลาด 10% คุณอาจลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีส่วนแบ่งการตลาด 100% คุณอาจต้องพิจารณาใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณในการขยายตลาดเอง
24. รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU)
ARPU คือสิ่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตามชื่อ มันคำนวณโดยการนำรายได้ทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ใช้โมเดลการกำหนดราคาตามการใช้งานบนพื้นฐาน SaaS ค่า APRU เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ โมเดลการกำหนดราคาตามจำนวนผู้ใช้ เช่น Netflix อาจมีค่า ARPU ที่คงที่ ทำให้ค่า APRU กลายเป็นข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
อย่างไรก็ตาม สำหรับแบรนด์อย่าง Mailchimp ที่คิดค่าบริการตามจำนวนอีเมลที่ส่งหรือจำนวนผู้ติดต่อที่คุณมี APRU ช่วยในการประเมินศักยภาพในการสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้ของพวกเขา
25. รายได้ประจำเดือน (MRR)
ตามชื่อที่บ่งบอก รายได้ประจำเดือนคือยอดรวมของการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าชำระในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน
MRR = จำนวนลูกค้าที่ชำระเงินทั้งหมด X รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้
MRR มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใจกระแสเงินสดและการทำนายรายได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีระบบสมัครสมาชิก MRR เป็นตัวชี้วัดหลักของประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งทางการเงิน
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องติดตามอะไร มาดูกันว่าทำอย่างไร
วิธีติดตาม KPI การตลาดผลิตภัณฑ์
ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำงานผ่านเครื่องมือหลายประเภทที่ไม่เชื่อมโยงกันสำหรับแคมเปญ, ครีเอทีฟ, การวิเคราะห์, เป็นต้น การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เองอาจกลายเป็นงานที่น่าเบื่อได้
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ นี่คือวิธีที่เครื่องมือที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามและบรรลุเป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ได้
ตั้งเป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ หากคุณกำลังใช้กรอบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ให้ใช้ ClickUp เพื่อแยกแต่ละวัตถุประสงค์ออกเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ ทำให้ง่ายต่อการวัดความก้าวหน้าและผลลัพธ์
ทำให้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของ ClickUp ปรับแต่ง ตั้งค่า และเริ่มงานด้านการตลาดได้เลย!
ผสานโครงการการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
เพิ่มโครงการทั้งหมดของคุณเป็นงานใน ClickUp เพื่อเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางสำหรับความพยายามทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ การรวมศูนย์นี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดตกหล่นและช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้? คุณสามารถทำให้การรายงานเป้าหมายเป็นอัตโนมัติตามการเสร็จสิ้นงานบนเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดของ ClickUp ได้
บริหารจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
การตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายในฝ่ายผลิตภัณฑ์, เนื้อหา, การออกแบบ, การตลาด, ความสำเร็จของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการงานการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ, มอบหมายผู้ใช้, ติดแท็กการพึ่งพา, และให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทั้งหมดในที่เดียว
ทบทวนและย้อนมอง
ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมงานของทีมไว้ในที่เดียวเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
- เชื่อมโยงงานกับวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนจากความพยายามสู่ผลลัพธ์
- ด้วยการผสานรวมกว่า 100 รายการ นำข้อมูลจากทุกแพลตฟอร์มมาไว้ที่ ClickUp
- ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเพื่อติดตามตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความสำคัญ
แดชบอร์ดของ ClickUp มอบวิธีการรวมข้อมูลเพื่อแสดงภาพเมตริกต่างๆ ตั้งแต่การเข้าชมเว็บไซต์และอัตราการแปลงเป็นลูกค้า ไปจนถึงคะแนนการมีส่วนร่วมของลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด วิเคราะห์แนวโน้ม ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
ล้างแล้วทำซ้ำ
องค์กรที่มีความคล่องตัวมุ่งหวังที่จะปรับปรุงความพยายามและผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็น การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ ฯลฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
นำข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกมาปรับใช้ในกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ ปรับและจัดลำดับเป้าหมายการบริหารโครงการและ OKRs ใหม่ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp
การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีตัวชี้วัดและเครื่องมือ เราได้พูดถึงตัวอย่างของตัวชี้วัด 25 รายการในโพสต์นี้
ในทางกลับกันคุณอาจใช้แอปพลิเคชันการตลาดดิจิทัลหลากหลายเพื่อดำเนินกลยุทธ์ของคุณตัวอย่างเช่น เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ คุณอาจใช้ Google Analytics ส่งแคมเปญอีเมลจาก MailChimp หรือใช้ Canva สำหรับการออกแบบ แต่ละเครื่องมือเหล่านี้สร้างไซโลข้อมูลของตัวเอง ซึ่งทำให้บริบทการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณแตกแยก
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ ClickUp รวมพื้นที่ทำงานของคุณเข้าด้วยกันและช่วยให้คุณจัดการ ติดตาม และวิเคราะห์ความพยายามของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp ก็สามารถปรับให้เหมาะสมได้
ดูการทำงานจริงทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์
1. KPI ในการตลาดคืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPIs ในการตลาดคือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งใช้เพื่อประเมินความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาด. พวกมันช่วยให้ธุรกิจติดตามประสิทธิภาพ ปรับกลยุทธ์ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน.
2. KPI คืออะไรในการจัดการผลิตภัณฑ์?
ในการจัดการผลิตภัณฑ์ KPI คือค่าที่สามารถวัดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
ตัวชี้วัดและเมตริกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดบางตัว ได้แก่:
- การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
- รายได้ประจำรายเดือน (MRR) หรือรายได้ประจำรายปี (ARR)
- อัตราการสูญเสียลูกค้า
- อัตราการยอมรับฟีเจอร์
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- เวลาในการเข้าสู่ตลาด
3. คุณวัดความสำเร็จของการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างไร?
ความสำเร็จในการตลาดผลิตภัณฑ์วัดด้วย KPI ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่องค์กรนำเสนอ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นธุรกิจแบบสมัครสมาชิก รายได้ประจำรายปี (ARR) หรือรายได้ประจำรายเดือน (MRR) อาจเป็นตัวชี้วัดหลัก หากคุณใช้กลยุทธ์การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ (PLG) NPS อาจเป็นตัวชี้วัดหลัก
นี่คือวิธีการวัดความสำเร็จของการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ:
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
- ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่เกี่ยวข้องและกำหนดเป้าหมาย
- ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาด
- ติดตามความคิดเห็นของลูกค้า
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
- เพิ่มประสิทธิภาพความพยายามเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์