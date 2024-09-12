10 แม่แบบแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ฟรีเพื่อวางแผนแคมเปญ

การพัฒนาстратегииการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย—และเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม!
แม่แบบการตลาดผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบและขนาดช่วยทีมผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของการจัดการผลิตภัณฑ์ ประหยัดเวลา ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดโดยการรับรองว่าทุกองค์ประกอบสำคัญได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน
แม้ว่าคุณอาจใช้แบบฟอร์มการตลาดสินค้าหลายแบบร่วมกันขณะดำเนินกลยุทธ์ของคุณ แต่การค้นหาแบบฟอร์มที่เหมาะกับทีมและสินค้าของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นอย่างมาก 😳
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีให้คุณใช้ การรู้แน่ชัดว่าคุณกำลังมองหาอะไรจากเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนที่จะกดดาวน์โหลดนั้นสำคัญมาก และเราพร้อมที่จะช่วยคุณ 🙂
อ่านไปพร้อมกับเราขณะที่เราดำดิ่งสู่ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติหลัก และตัวอย่างฟรี 10 รายการเพื่อใช้กับ ClickUp—แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่นักการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกคนต้องมีในชีวิต!
อะไรคือแม่แบบการตลาดสินค้า?
การตลาดผลิตภัณฑ์คือกระบวนการและกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการส่งเสริมการขายและการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ—และไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เอง รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาที่ลูกค้าของคุณเผชิญแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นยอดขาย
นอกจากนี้ยังต้องมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมอื่น ๆ รวมถึงทีมขายและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทุกแผนกมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว. เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสามารถนำมาใช้โดยทีมใด ๆ ของทีมเหล่านี้ได้ และช่วยในการทำให้เสร็จสมบูรณ์และจัดระเบียบกิจกรรมหลัก ๆ รวมถึงการวิจัยตลาด, การวิเคราะห์, กลยุทธ์การกำหนดราคา, การวางตำแหน่ง, การสื่อสาร,การส่งเสริมการขาย, การให้คำแนะนำแก่ลูกค้า, และการให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย. 🤓
ในระดับพื้นฐาน เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์เป็นทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยนักการตลาดวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์โดยรวม แต่เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียด รูปแบบและโครงสร้างของเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันอย่างมาก! ตั้งแต่สเปรดชีตไปจนถึงสไลด์นำเสนอ และเอกสารสำเร็จรูป เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถมีรูปแบบได้แทบทุกประเภท
ข่าวดีก็คือ เมื่อคุณพบเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทีมของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มค้นหาใหม่ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เทมเพลตช่วยสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานเพื่อปรับปรุงทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์และการจัดการแคมเปญการตลาดในอนาคตของคุณ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับมือกับแคมเปญใหม่ คุณจะมีจุดเริ่มต้นที่เชื่อถือได้เพื่อนำความพยายามทางการตลาดของคุณไปใช้
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หรือไม่? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับเครื่องมือจัดการงานยอดนิยม! นอกเหนือจากความสม่ำเสมอและการประหยัดเวลาแล้ว เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้กระบวนการวางแผนการตลาดที่มีอยู่ของคุณเป็นระบบมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของคุณ—ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างแน่นอน!
องค์ประกอบสำคัญในแม่แบบแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง
- ละเอียดรอบคอบและครอบคลุม
- ความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, และแนวโน้มตลาดปัจจุบัน
- เน้นภาพอย่างมาก
นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการให้เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณทำหน้าที่,ความเข้ากันได้กับเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ, และการเข้าถึงของเทมเพลตเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถดูหรือแก้ไขได้ตามต้องการ ในแง่ของคุณสมบัติการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ควรให้ความสำคัญ ให้มองหา:
- มุมมองหลากหลายเพื่อจัดโครงสร้างและแสดงภาพงานและความคืบหน้าของคุณ
- แดชบอร์ดและการรายงานเพื่อเข้าถึงตัวชี้วัดระดับสูงและKPI การตลาด
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือเครื่องมือสร้างแผนผังเพื่อวางแผนกลยุทธ์
- คุณสมบัติการร่วมมือเพื่อให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันได้และมีการมีส่วนร่วม
- การผสานการทำงานหลายระบบเพื่อนำข้อมูลสำคัญจากเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มาไว้ในเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
10 แม่แบบการตลาดผลิตภัณฑ์ฟรีเพื่อวางแผนแคมเปญ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณจากแอปต่างๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอย่างมากสำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกทีม!
นำเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ 10 แบบนี้ (หรือทั้งหมด) ไปใช้กับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ในฝันของคุณ เริ่มต้นด้วยแผนงานที่ละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบการเปิดตัวครั้งต่อไปของคุณ!
1. แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์โดย ClickUpให้การแบ่งแยกในระดับสูงของวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และข้อกำหนดทางการตลาดของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่สามารถทำงานร่วมกันได้— ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เหมาะสมที่สุดในการนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นงานที่ท้าทายและโฟลเดอร์แม่แบบนี้เข้าใจถึงสิ่งนี้ด้วย:
- 10 สถานะที่กำหนดเอง
- 15ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
- แท็กงานสี่รายการ
- มุมมองเวิร์กโฟลว์เจ็ดแบบ
- ระบบอัตโนมัติสองระบบ
และอื่นๆ อีกมากมาย 🤩
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ไม่ได้ช่วยแค่การสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณลงมือทำตามแผนได้อีกด้วย! ด้วยรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแนะนำการดำเนินการตามแผนงานของคุณในแต่ละสัปดาห์ และเอกสาร ClickUpที่จัดรูปแบบไว้แล้วสำหรับเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันโดยละเอียด
แม้ว่านี่จะเป็นเทมเพลตขั้นสูง แต่ก็มีทรัพยากรมากมายที่จะสนับสนุนคุณในการนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ รวมถึงคู่มือการใช้งานเทมเพลตอย่างละเอียดและเอกสารช่วยเหลือ
2. แม่แบบแผนการตลาดผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
คุณมีแผนที่นำทางผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว ต่อไปคืออะไร? แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อวางกลยุทธ์สำหรับโครงการใหม่และจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ!แม่แบบแผนการตลาดผลิตภัณฑ์โดย ClickUpพร้อมช่วยคุณทำสิ่งนั้นแล้ว ด้วยสถานะที่กำหนดเองหกรูปแบบและฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงมุมมองการทำงานห้าแบบ แม่แบบนี้มีความหนาแน่นน้อยกว่าแบบแรกเล็กน้อย แต่ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นนี้ยังคงมีประสิทธิภาพ!
สร้างภาพเป้าหมายและผลลัพธ์หลักของคุณบนรายการแบบไดนามิกที่สามารถกรอง จัดเรียง และอัปเดตได้อย่างง่ายดายโดยใช้สถานะและฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าในแต่ละงาน จากนั้นติดตามความคืบหน้าของคุณบนกระดานคัมบังแบบละเอียดโดยใช้มุมมองกระดานของ ClickUp
นอกจากนี้ เอกสารช่วยเหลือเริ่มต้นใช้งานจะแนะนำคุณเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการแนะนำเทมเพลตนี้ให้กับทีม ด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ การสร้างงานใหม่ และการใช้เทมเพลตนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดูว่าซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดสามารถช่วยทีมผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร!
3. แม่แบบเมทริกซ์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
การวิจัยและการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเป็นส่วนสำคัญของทุกแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์—รวมถึงกระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณควรลงทุนเวลาเป็นอันดับแรกด้วย.แบบจำลองคุณสมบัติผลิตภัณฑ์โดย ClickUpช่วยเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยคุณตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์ที่สุดสำหรับโครงการต่อไปของคุณ.
เทมเพลตรายการนี้ใช้มุมมองที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 5 แบบ พร้อมด้วยงานที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณเพิ่มข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย ดูโครงการทั้งหมดของคุณในรูปแบบรายการที่จัดรูปแบบอย่างเรียบร้อย จากนั้นเจาะลึกไปยังรายละเอียดของซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์โดยการจัดเรียงบนสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp จากที่นั่น คุณสามารถจัดการความคืบหน้าของแต่ละคุณสมบัติจากระดับสูงโดยใช้กระดานคัมบังที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
4. แม่แบบรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดย ClickUp
แม้จะมีระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังเพื่อเก็บงาน ข้อมูล ความคืบหน้า และการสนทนาเกี่ยวกับโครงการของคุณแล้วก็ตาม การตรวจสอบงานของคุณอีกครั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไปนั้นก็ยังคงสำคัญอยู่ หรือพูดอีกอย่างก็คือ อย่าลืมเตรียมรายการตรวจสอบขั้นสุดท้ายไว้ให้พร้อม!
เทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดย ClickUpใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน แต่ยังคงครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการดำเนินโครงการดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เทมเพลตเอกสาร ClickUp นี้มาพร้อมการจัดรูปแบบล่วงหน้าเป็นหัวข้อต่างๆ สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ แผนการขาย และความพยายามทางการตลาดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก ClickUp Docs มีลักษณะการทำงานร่วมกันโดยธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ฟรี และสามารถเชื่อมโยงไปยังหรือจากงานใดๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกคนอื่นๆ ในทีมผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสามารถดูหรืออัปเดตรายการตรวจสอบของคุณได้แบบเรียลไทม์ในขณะที่โครงการดำเนินไป
5. แบบฟอร์มสรุปผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
หากคุณชอบเทมเพลตรายการตรวจสอบก่อนหน้านี้ คุณจะต้องชื่นชอบรายละเอียดและหน้าที่เพิ่มเติมในเทมเพลต Product Brief โดย ClickUp อย่างแน่นอน เอกสาร ClickUp Doc แปดหน้านี้ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดของคุณ มีหน้าสองหน้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า แผนการเปิดตัว การผสานเวอร์ชัน ภาคผนวก และอื่นๆ อีกมากมาย
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระหว่างการพัฒนา เทมเพลตแบบกรอกข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันเกี่ยวกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ข้อเสนอแนะ และงานต่างๆ จากเอกสารที่มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพัฒนาและจัดระเบียบวัตถุประสงค์หลักและแนวทางแก้ไขของคุณด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันโดยไม่ซ้ำซ้อน
เมื่อคุณทำการแก้ไขเอกสารนี้ตามที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถบันทึกเอกสารที่แก้ไขไว้เป็นเทมเพลตใหม่สำหรับโครงการในอนาคตได้
6. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดย ClickUp
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการร่วมมือในแบบร่างผลิตภัณฑ์ข้างต้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำแผนของคุณไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แบบร่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp แบบรายการที่โหลดไว้ล่วงหน้านี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น จัดระเบียบอย่างดี และง่ายต่อการติดตาม ด้วยสถานะที่กำหนดเองสี่แบบเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองหกช่อง, และมุมมองการทำงานห้าแบบ ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถติดตามจุดสำคัญ, ผลงานที่ต้องส่งมอบ, และแน่นอน ทีมได้อย่างง่ายดาย
สรุปโครงการทั้งหมดของคุณในรูปแบบรายการที่เข้าใจง่าย จากนั้นแยกย่อยตารางเวลาและรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้มุมมอง Timeline และมุมมองกระดานแบบ Kanban ของ ClickUp
7. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดย ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกองค์ประกอบสำคัญของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (หรือการเปิดตัวใหม่) ได้รับการจัดการอย่างครบถ้วน แม่แบบนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับการเตรียมการก่อนเปิดตัว กิจกรรมในวันเปิดตัว และการติดตามผลหลังเปิดตัว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีองค์ประกอบใดถูกมองข้ามในระหว่างความเร่งรีบของกระบวนการเปิดตัว
ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้, แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการเปิดตัวสินค้าสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของสินค้าแต่ละชิ้นได้ และช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้า, มอบหมายงาน, และร่วมมือกันในโครงการได้แบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
8. แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดย ClickUpมีประโยชน์สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้าเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นี้จะนำโฟลเดอร์ทั้งหมดมาใช้กับแพลตฟอร์มของคุณและรวมถึงรายการแยกต่างหากเพื่อจัดระเบียบคุณสมบัติ กำหนดเวลาโครงการ และทีม
ภายในแต่ละรายการ คุณจะพบมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการงานเฉพาะในหมวดหมู่นั้น รวมถึงมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อดูแลคุณสมบัติทั้งหมด มุมมองไทม์ไลน์เพื่อแสดงภาพตารางเวลาของคุณ และกระดานคัมบังที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบ
9. แม่แบบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
หากคุณต้องการมากกว่าแค่โฟลเดอร์เพื่อเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ของคุณให้ประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็แบบฟอร์มข้อกำหนดผลิตภัณฑ์โดย ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอน ด้วยการเพิ่มพื้นที่แยกต่างหากบนแพลตฟอร์ม ClickUp ของคุณ แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมผลิตภัณฑ์ในการกำหนดข้อกำหนดของโครงการ ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสร้างแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์ของคุณให้เติบโต
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงสถานะที่กำหนดเอง 17 รายการเพื่อเพิ่มความชัดเจนในความคืบหน้าของงานทุกประเภท และ ClickApps เจ็ดรายการ เช่น การติดตามเวลา, ลำดับความสำคัญ, แท็ก, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
10. แม่แบบการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนากลยุทธ์การกำหนดราคาที่ทั้งแข่งขันได้และทำกำไรได้เทมเพลตรายการราคานี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ต้นทุนที่เป็นไปได้ กำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดราคา และระบุตัวเลือกการกำหนดราคาที่สอดคล้องกับข้อเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองสองสถานะและมุมมองเวิร์กโฟลว์สามแบบ แต่ฟิลด์ที่กำหนดเองคือจุดที่ทำให้เทมเพลตนี้มีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง
เพิ่มฟิลด์ต่างๆ รวมถึงหมวดหมู่สินค้า ราคาต่อหน่วยจำนวนมาก แบรนด์ ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ และอื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วจากทุกมุมมองและทุกงาน
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้เต็มที่
มีเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับ ทุกสิ่งทุกอย่าง. และตัวอย่าง 10 ตัวอย่างข้างต้นก็พิสูจน์แล้ว!
ทรัพยากรสำเร็จรูปเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างกรอบกลยุทธ์ในการจัดระเบียบแนวคิด รวบรวมข้อมูลเชิงลึก รวบรวมงานวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ เทมเพลตเหล่านี้ยังสร้างโดย ClickUp และสำหรับ ClickUp โดยเฉพาะ จึงรับประกันได้ว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มอันทรงพลังของคุณได้อย่างแน่นอน
เข้าถึงเทมเพลตทั้งหมดที่ระบุไว้ในบทความนี้ รวมถึงฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพหลายร้อยรายการ การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ และอื่นๆ อีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้