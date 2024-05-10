วิธีปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ: คู่มือทีละขั้นตอน

บริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีกำไรมากที่สุดในปัจจุบันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกมันหมุนรอบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพหรือดิจิทัล สำหรับผู้บริโภคหรือ SaaS ผลิตภัณฑ์คือตัวขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลายบริษัทได้พึ่งพาผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อสร้างแรงดึงดูดแรกเริ่ม ซึ่งเราเรียกกันว่า 'การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์'
องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้ารู้วิธีทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนและปลดล็อกโอกาสในการเติบโตและรายได้
อย่างไรก็ตาม การสาธิตประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ต้องมีการวางแผน ความพยายาม และกลยุทธ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าสู่ตลาด และคงอยู่ในตลาดได้ ใช้คู่มือที่ครอบคลุมนี้เพื่อเรียนรู้วิธีขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ แม้ว่าคุณจะเป็นทีมการตลาดผลิตภัณฑ์เพียงคนเดียวก็ตาม
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ก่อนที่จะพูดถึงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในการตลาด มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์กันก่อน
การจัดการผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการเปิดตัว
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมุนรอบ การตลาดผลิตภัณฑ์และทำให้พร้อมสำหรับตลาด กลยุทธ์นี้เชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ในใจของลูกค้า
ในเชิงแนวคิด นักการตลาดผลิตภัณฑ์ใช้กลยุทธ์การจัดการแบรนด์และกลยุทธ์การขาย เช่น การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย การขายแบบไขว้ การขายเพิ่ม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ในแง่หนึ่ง การตลาดผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการขายพอๆ กับที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
การตลาดผลิตภัณฑ์เป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้ธุรกิจ:
- ประสบความสำเร็จในการ วางจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สร้างข้อความที่น่าสนใจ และส่งเสริมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์
- เข้าใจตลาดที่สินค้าอยู่และชอบของลูกค้า
- สร้าง กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา และสร้างกลยุทธ์การตลาดระยะยาว
- ขายสินค้าและส่งเสริมให้ลูกค้าปัจจุบันซื้อซ้ำ
- เพิ่มการยอมรับและการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลูกค้า
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์อาจดูเหมือนกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม แต่มีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อน—การตลาดแบบดั้งเดิมส่งเสริมบริษัทหรือแบรนด์โดยรวม ในขณะที่การตลาดผลิตภัณฑ์มีขอบเขตที่แคบกว่าเนื่องจากมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
การตลาดผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การตลาดต่อผู้บริโภคและการเร่งความต้องการและการยอมรับผลิตภัณฑ์ ในขณะที่การตลาดแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การได้มาซึ่งลูกค้าและการเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้า พร้อมทั้งทำให้ข้อความของแบรนด์มีความสอดคล้องกันในทุกช่องทาง
เนื่องจากการตลาดผลิตภัณฑ์มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ จึงมักเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท ซึ่งแตกต่างจากหน้าที่การตลาดอื่นๆ ที่รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายการตลาดหรือ CMO
ไมเคิล ชิปเปอร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ Google อธิบายว่า:
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นั้นเปรียบเสมือนอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา มันไม่เคยเสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริง; ยังมีการปรับปรุงที่สามารถทำได้เสมอ และผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่แยกการตลาดผลิตภัณฑ์ออกจากประเภทการตลาดอื่นๆ
ความท้าทายทั่วไปในการสร้างกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่างทีมสนับสนุนลูกค้า, ทีมขาย, ทีมผลิตภัณฑ์, และทีมการตลาด
ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น แต่ก็ทำให้กระบวนการซับซ้อนขึ้นเช่นกัน ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งทีมการตลาดผลิตภัณฑ์มักเผชิญเมื่อต้องสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน:
- ความรับผิดชอบ: มีการขาดการมองเห็นในว่าใครเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ บางคนให้เครดิตความรับผิดชอบนี้กับทีมการตลาด ในขณะที่บางคนมอบหมายให้กับทีมผลิตภัณฑ์หรือทีมขาย
- การร่วมมือข้ามสายงาน: นักการตลาดผลิตภัณฑ์ต้องทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ เช่น ทีมขาย, ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมแบรนด์, ทีมสนับสนุน, เป็นต้น เพื่อสร้างและดำเนินกลยุทธ์ของตน การทำงานนี้มักเกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ ขององค์กร, การสร้างอิทธิพลโดยไม่มีอำนาจ, และการพยายามให้ผู้อื่นยอมรับในโครงการต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการทักษะการสื่อสารและบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
- ลูกค้า: ทีมมักล้มเหลวในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที เนื่องจากขาดข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยเกี่ยวกับลูกค้า
- การประสานงาน: ขาดการประสานงานของผู้นำในด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, การสื่อสาร, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), และอื่น ๆ
- KPIs: เนื่องจากลักษณะการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ การวัดและประเมินผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องยาก
- ลำดับความสำคัญ: ลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอและเปิดตัวล่าช้า
วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ
กลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพจะ วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ อย่างมีกลยุทธ์ สร้างความตระหนักรู้ ผ่านการส่งเสริมการขายตามบริบท และใช้ความเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อ เสริมสร้างอำนาจ แต่เมื่อทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย และการบริการลูกค้าทำงานแยกกันเป็นกลุ่มๆ จึงเกิดความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน
ในสถานการณ์นี้ การใช้เครื่องมือเช่นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรของ ClickUpจะเป็นก้าวที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้อง. ด้วยความสามารถในการปรับแต่งได้สูงในด้านการทำงาน ClickUp ช่วยทีมให้หลุดพ้นจากความไม่มีประสิทธิภาพและเวลาที่เสียไป.
เครื่องมือแบบรวมศูนย์นี้แทนที่ซอฟต์แวร์ด้านประสิทธิภาพ การสื่อสาร และการจัดการงานทั้งหมดในองค์กร และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันเดียวสำหรับงาน เอกสาร การแชท เป้าหมาย และการจัดการทีม
คำถามที่แท้จริงยังคงอยู่: คุณจะสร้างกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปถึงหน้าประตูของลูกค้าได้อย่างไร? นี่คือรายการตรวจสอบทีละขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1: รู้จักลูกค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณและสร้างบุคลิกภาพของลูกค้า
เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดี
- เข้าใจปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ความสนใจ ความคาดหวัง และแรงจูงใจของพวกเขา
- เรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางที่ลูกค้าของคุณใช้บ่อยเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ศึกษาลูกค้าปัจจุบันเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่
- ทำการวิจัยตลาดโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดและเปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกันเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของสินค้าของคุณ
- วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและกลุ่มต่างๆ โดยใช้ลักษณะร่วมกัน เช่น การศึกษา ระดับรายได้ เส้นทางอาชีพ ฯลฯ และลักษณะเฉพาะตัว เช่น ความสนใจ พฤติกรรม และอื่นๆ
- หากสินค้าเป็นโซลูชัน B2B ให้เพิ่มชั้นข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจ ขนาดบริษัท เป็นต้น
- ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างบุคลิกผู้ซื้อ 2-3 แบบที่แทนฐานลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ดีที่สุด
ข้อมูลที่คุณรวบรวมเมื่อสร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อของคุณกลายเป็นพื้นฐานของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับรอบการพัฒนาถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปันอย่างเหมาะสม ใช้ ClickUp Brain— เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลิตภัณฑ์
ใช้คำสั่ง AI ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม แมปให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และแชร์กับทีมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณต้องการเร่งแผนผลิตภัณฑ์และเอกสารของคุณ หรือปรับปรุงการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ClickUp Brain มอบเครื่องมือที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว
ขั้นตอนที่ 2: คิดค้นตำแหน่งทางการตลาดและข้อความสื่อสารของสินค้า
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการสื่อสารข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถให้ประโยชน์แก่ลูกค้าได้อย่างไรด้วย การสื่อสารข้อความตามบริบท
การมาถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นความร่วมมือของทีม อย่าให้การทำงานแบบผสมผสานทำให้การระดมความคิดของคุณต้องหยุดชะงัก ลองใช้ClickUp Whiteboards— กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่เปลี่ยนความคิดของทีมคุณให้กลายเป็นการกระทำที่ประสานงานกัน
กระดานภาพนี้ช่วยให้คุณเพิ่มบันทึก รูปภาพ ลิงก์ งาน ฯลฯ แผนภาพวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับการสื่อสาร และปรับทีมของคุณให้ไปในทิศทางเดียวกัน—ทั้งหมดนี้บนผืนผ้าใบที่สนุกและสร้างสรรค์!
เมื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ให้ใช้ประเด็นเหล่านี้เพื่อสร้างเรื่องราวการสื่อสารผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางสำหรับการเข้าสู่ตลาด:
- ใครจะพบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประโยชน์มากที่สุด?
- ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะจุดใดบ้าง?
- ทำไมลูกค้าถึงต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของเรา?
- ทำไมลูกค้าถึงเลือกสินค้าของเราแทนที่จะเป็นของคู่แข่ง?
เคล็ดลับมืออาชีพ: รวบรวมข้อมูลนี้สำหรับแผนการตลาดของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ClickUp Docsซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีม และติดแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและเข้าใจตรงกัน รวมถึงทีมขาย ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า
โบนัส: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างการนำเสนอแบบสั้น (elevator pitch) จากเอกสารนี้ และสรุปสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่นในรูปแบบที่น่าสนใจ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดด้วยแผนที่นำทางผลิตภัณฑ์
คุณได้ทำงานหนักไปแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะรวบรวมมันเข้าด้วยกันเป็นแผนที่ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์และการตลาดในองค์กรของคุณ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแผนที่ผลิตภัณฑ์นี้เองหรือจะร่วมมือกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่จะรับผิดชอบแทน
คุณสามารถใช้เครื่องมือแผนผังกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
อีกตัวเลือกหนึ่งที่พร้อมใช้งานได้ทันทีคือมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpคุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานตามพื้นที่ผลิตภัณฑ์ ดูไทม์ไลน์ และเพิ่มสปรินต์ลงในแผนงานผลิตภัณฑ์ที่แชร์ซึ่งมีภาพประกอบอย่างชัดเจน—เพื่อให้ทีมสามารถเห็นสิ่งที่พวกเขากำลังทำงานอยู่และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป
ข้อมูลในแผนที่ผลิตภัณฑ์จะชี้นำกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ คุณสามารถสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์สำหรับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และอื่น ๆ ได้:
หากคุณต้องการภาพรวมในระดับมหภาคของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความเข้าใจว่าโครงการของคุณมีความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไรแม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนแต่ละขั้นตอนของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดค้นแนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว ใช้แม่แบบนี้เพื่ออัปเดตการดำเนินการรายสัปดาห์ให้กับทีมผู้นำและเผยแพร่บันทึกการปล่อยภายในและภายนอกองค์กร
นี่คือข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรวมไว้ใน เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ ของคุณ:
- เป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
- คุณจะมุ่งเป้าไปที่บุคลิกภาพใดก่อนด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ?
- คุณจะดึงดูดลูกค้าของคุณด้วยข้อความและการวางตำแหน่งของคุณอย่างไร?
- คุณจะจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนประเภทใดให้กับทีมขายและทีมสนับสนุนบ้าง?
- คุณจะตั้งราคาสินค้าของคุณอย่างไร?
- คุณจะขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงหรือใช้ผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สาม?
- คุณจะใช้แพลตฟอร์มใดบ้างสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ เช่น การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย แคมเปญโฆษณาแบบชำระเงิน บล็อก แชทสด เว็บไซต์ อีเมล ฯลฯ?
- คุณจะติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) อะไรเพื่อวัดความสำเร็จ?
- คุณจะประเมินและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อผลักดันความสำเร็จของผลิตภัณฑ์?
ไม่แน่ใจว่าจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ใดก่อน?แม่แบบ Product Features Matrix ของ ClickUpช่วยให้คุณเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินว่าแต่ละคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
หากคุณต้องการติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทฟีเจอร์ ลูกค้า มูลค่า ผลกระทบ และอื่นๆ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ:
- คุณสมบัติที่สำคัญซึ่งมอบคุณค่าสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามของทีม
- ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีผลกระทบสูงกว่า
ขั้นตอนที่ 4: เตรียมทีมให้พร้อมด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็น
เครื่องมือการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน—ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกหนักใจ
ขั้นตอนต่อไปคือการชี้แจงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดให้กับทุกทีมทราบ และมอบอำนาจให้พวกเขาพร้อมด้วยทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ตัวอย่างสินค้า, คู่มือแบรนด์, แผ่นข้อมูล, และเอกสารการขายเพื่อการเข้าสู่ตลาด
นี่คือเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์จากClickUp ที่ทุกทีมผลิตภัณฑ์สามารถได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การติดตาม หรือการปรับแต่งแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์:
แทนที่จะต้องดิ้นรนกับเอกสารสเปรดชีตที่กระจัดกระจายหรือสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ให้ใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpเพื่อวางแผน ติดตาม และปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณได้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณต้องการตั้งเป้าหมายการตลาดที่สามารถบรรลุได้ จัดระเบียบงานให้เป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ หรือติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว เทมเพลตนี้คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ ใช้ มุมมองผลลัพธ์หลัก เพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับแผนการตลาดของคุณ และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า' และ 'ผลกระทบ' เพื่อให้การวัดผลง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: เปิดตัว ติดตาม และปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตามลำดับ) การเปิดตัวภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรทราบถึงจุดขายและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ ในขณะที่ การเปิดตัวภายนอก ใช้กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับลูกค้า
สุดท้าย อย่าลืม กำหนด KPI ของคุณ เช่น การลงทะเบียนเดโม ระดับการใช้งานผลิตภัณฑ์ คะแนน Net Promoter Score อัตราการชนะ เป็นต้น และติดตามผลลัพธ์ของความพยายามของคุณ
5 ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า, คุณค่าของแบรนด์, ตำแหน่งทางการโฆษณา, แผนการสื่อสารการตลาด, และข้อกำหนดด้านราคา.
ในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้แปลเป็นกลยุทธ์ห้าประการที่สามารถนำไปใช้ได้ในระยะต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์:
1. กลยุทธ์ตลาดเป้าหมาย
เหตุผล: เพื่อมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และสร้างฐานลูกค้าที่ภักดี
ใช้ได้กับ: ขั้นตอนการแนะนำผลิตภัณฑ์ในวงจรชีวิตการตลาด
Oatside เป็นตัวอย่างที่ดีของการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่มุ่งเป้าไปยังตลาดเป้าหมายเฉพาะ: ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนี้ และทำให้ Oatside เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกที่ใส่ใจสัตว์และสิ่งแวดล้อม:
ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งได้อย่างไร้ความรู้สึกผิด และบริษัทก็ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มยอดขายในขณะที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
นี่คือ ข้อควรจำ บางประการที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย:
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ วัฒนธรรม ข้อมูลประชากร งานอดิเรก สิ่งที่ไม่ชอบ ปัญหา และอื่นๆ
- ใช้กลยุทธ์นี้เฉพาะเมื่อแบรนด์ของคุณเหมาะสมเท่านั้น การบังคับให้แบรนด์ของคุณแสดงคุณค่าเฉพาะจะไม่เป็นที่พอใจกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้
2: กลยุทธ์แบรนด์
เหตุผล: เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางอ้อม
ใช้ได้กับ: ระยะเริ่มต้น, ระยะเติบโต, และระยะสุกงอมของวงจรชีวิตการตลาดผลิตภัณฑ์
ไม่มีใครใช้พลังของแบรนด์และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างที่ Apple ทำ
เลือกการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple ใดก็ได้; พวกเขาเป็นตัวอย่างชั้นยอดในการสร้างความคาดหวังและความปรารถนาโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มากเกินไปจนกว่าจะถึงการเปิดเผยครั้งใหญ่
หากคุณต้องการหลักฐานเพิ่มเติม ให้ดูที่หน้า Instagram ของ Apple ซึ่งคุณจะหาภาพของ iPhone, iMac, iPad ฯลฯ ได้ยากมาก
สิ่งที่คุณจะได้เห็นคือวิธีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นและมีสีสันมากขึ้นในความหมายที่แท้จริง
แอปเปิลทำได้ยอดเยี่ยมในการพูดถึงผลิตภัณฑ์ของตนในลักษณะที่ทำให้ลูกค้าเป็น 'ฮีโร่' ของเรื่องราว:
ผลลัพธ์คือ? กลยุทธ์นี้สร้างความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็นในหมู่ผู้บริโภค กระตุ้นความต้องการ และสร้างกระแสความสนใจรอบๆ ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
3: กลยุทธ์การโฆษณา
เหตุผล: เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
ใช้ได้กับ: ระยะการเติบโตของวงจรชีวิตการตลาดผลิตภัณฑ์
แคมเปญ 'แชร์โค้ก' ของโคคา-โคล่าใช้การโฆษณาเพื่อเป้าหมายลูกค้าที่อยู่ในระยะการเติบโตของเส้นทางของพวกเขา:
ในแคมเปญนี้ โคคา-โคล่าได้ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของตนให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการแทนที่โลโก้ด้วยชื่อและวลีที่ได้รับความนิยม
เป้าหมายสุดท้ายคือการกระตุ้นให้ลูกค้าค้นหาและแบ่งปันโค้กกับคนที่รัก. กลยุทธ์นวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีต่อแบรนด์ในหมู่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ.
การใช้โฆษณาเป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้า แบรนด์ได้เน้นย้ำการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลและส่งเสริมการแบ่งปันทางสังคม ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
ข้อสรุปสำคัญ: หากคุณต้องการเดินตามเส้นทางเดียวกัน ให้ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของคุณ:
- อย่ากลัวที่จะ ทดลอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องสำหรับโฆษณาของคุณ
- มุ่งเน้นไปที่จุดเจ็บปวด, ประโยชน์, จุดขายเฉพาะ, ฯลฯ ที่มีศักยภาพในการ สร้างความประทับใจ กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ—นี่คือจุดที่ข้อมูลมหาศาลที่คุณรวบรวมมาจะคุ้มค่า
- เจาะลึกถึงเหตุผลและวิธีการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณ วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น
- ค้นหาความคิดเห็นของลูกค้า, ปล่อยแบบสำรวจ, เข้าร่วมการทดสอบเบต้า, และอื่น ๆ เพื่อ เข้าใจถึงความคิดและต้องการของลูกค้า ในปัจจุบัน
4: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
เหตุผล: เพื่อสื่อสารจุดขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ใช้ได้กับ: ระยะการเติบโตเต็มที่ของวงจรชีวิตการตลาดผลิตภัณฑ์
เมื่อพูดถึงการใช้แคมเปญการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่มีใครเหนือกว่า Nike
แบรนด์นี้มีความโดดเด่นในการสื่อสารจุดขายเฉพาะตัว (USPs) ของผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้ช่วงเวลาและกระแสทางวัฒนธรรมในข้อความทางการตลาด
แคมเปญของไนกี้มีความทันสมัยและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ขบวนการ Black Lives Matter การสนับสนุนนักกีฬาในโอลิมปิก หรือการรณรงค์เพื่อความยุติธรรมทางสังคม:
ความอัจฉริยะของแบรนด์อยู่ที่การเน้นย้ำด้านอารมณ์และความปรารถนาในผลิตภัณฑ์กีฬาและฟิตเนสของตน การเพิ่มสัมผัสของมนุษย์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ช่วยกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกในลูกค้า
แนวทางนี้ช่วยให้ไนกี้รักษาตำแหน่งผู้นำตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มองหาสิ่งที่มากกว่าแค่สินค้า—อาจเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและความหมายบางอย่าง
5: กลยุทธ์การกำหนดราคา
เหตุผล: เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจตั้งแต่แรกเริ่ม
ใช้ได้กับ: ระยะเริ่มต้น, ระยะเติบโต, และระยะสุกงอมของวงจรชีวิตการตลาดผลิตภัณฑ์
Dollar Shave Club รู้วิธีทำการตลาดกับผู้ชายที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองที่มีราคาไม่แพง สะดวก และคุณภาพสูง ลองดูที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งนำเสนอชุดเริ่มต้นสำหรับสมาชิกใหม่พร้อมราคาพิเศษแบบสมาชิก:
ประเด็นสำคัญ: เมื่อรวมราคา เข้ากับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ:
- นำกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบหลายระดับและรูปแบบการสมัครสมาชิกมาใช้เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคง
- ส่งเสริมตัวเลือกการกำหนดราคาผ่านการโฆษณาดิจิทัล การตลาดเนื้อหา และการเป็นพันธมิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมอบให้
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การเติบโตของการสมัครสมาชิก การรักษาลูกค้า และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้เป็นประจำ
มุ่งสู่เป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์
คุณอาจมีกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดวางไว้อย่างละเอียด แต่ถ้าเป้าหมายของคุณไม่ชัดเจน ทีมของคุณจะเดินไปในทิศทางที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้น
ปรับปรุงทักษะการกำหนดเป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเคล็ดลับสามข้อต่อไปนี้:
เคล็ดลับที่ 1: ยอมรับกรอบเป้าหมาย S.M.A.R.T.
เป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณควรปฏิบัติตามกรอบ S.M.A.R.T. ซึ่งควรมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ สมจริง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน กรอบนี้จะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณเพิ่มเติมเป็นเป้าหมายที่สามารถเจรจาได้และไม่สามารถเจรจาได้
ใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อกำหนด ติดตาม และแสดงภาพวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มันช่วยให้คุณสร้างเป้าหมาย SMART แบ่งออกเป็นงานย่อย และติดตามความคืบหน้าในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างชัดเจน มุมมองความพยายามของเป้าหมายจะช่วยให้คุณวัดความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละเป้าหมาย และมุมมองแผ่นงานเป้าหมาย SMART จะให้พื้นที่สำหรับระดมความคิดและจัดเก็บแนวคิดทั้งหมดของคุณ
เคล็ดลับที่ 2: ใช้ KPI เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด—เฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้วัดและติดตามตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ของคุณเท่านั้น เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณนำมาสู่ธุรกิจ:
- ร่วมมือกับทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมสนับสนุนลูกค้า (CX) เพื่อให้ได้ ข้อมูลและวิเคราะห์ และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณกับกิจกรรมการขาย/การตลาด/CX
- ประเมิน การวิเคราะห์แคมเปญผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของ ClickUp แดชบอร์ดของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้สูงและแสดงผลแบบภาพ จะช่วยให้งานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับแผนงานและแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณมีความชัดเจนยิ่งขึ้น:
- ระบุและจัดทำรายการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด สำหรับการติดตาม เช่น ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า (CLTV) อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า อัตราการได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการเปิดอีเมลและอัตราการคลิกผ่าน และอื่นๆ
เคล็ดลับที่ 3: ขับเคลื่อนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การรวบรวมข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การทำเช่นนี้ยังช่วยให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความสนใจ ความชอบ และพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปรับแต่งการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้เหมาะสมได้ สิ่งนี้ช่วยได้มากในการบรรลุเป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้า:
- จับและวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ — ปัจจุบันลูกค้าได้ใช้หลายช่องทางในการเข้าถึงแบรนด์ของคุณ
- ปรับแต่งข้อความทางการตลาดและข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า
- ระบุโอกาสในการขายเพิ่มและขายข้ามช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าด้วยโปรแกรมที่คัดสรรมาอย่างดี
- ร่วมมือกับทีมสนับสนุนและทีมขายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า
เนื่องจากมีหลายองค์ประกอบที่ต้องติดตาม นี่ดูเหมือนเป็นงานที่เหมาะสำหรับClickUp Goals:
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถ:
- เพิ่มงานจากทีมต่าง ๆ เข้าสู่เป้าหมายร่วมกัน
- จัดระเบียบเป้าหมายด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่ายและแชร์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง
- สร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, และอื่น ๆ
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแสดงผลความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์
ทิศทางของฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
อนาคตของการตลาดผลิตภัณฑ์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมา โดยได้รับแรงผลักดันจากการปรับให้เข้ากับบุคคล การผสานรวมกับปัญญาประดิษฐ์ และการตลาดที่เน้นคุณค่า
แนวโน้มทั้งหมดนี้กำลังส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณในหลายด้านมากกว่าหนึ่งด้าน:
- ความเจริญเติบโตทางการตลาด: แบรนด์ใช้ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวผ่านเครื่องมือ AI และนำเสนอข้อเสนอที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสุขของลูกค้า. Netflix เป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่ทำกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์นี้ได้ยอดเยี่ยม.
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การตลาดผลิตภัณฑ์กำลังกลายเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลเพื่อ: - ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมการเรียนรู้ - ผสานทีมงานที่แยกตัวให้ทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัว ด้วยทักษะเฉพาะทางและกระบวนการทำงานด้วย AI - รวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น ปัญหาของลูกค้า ความชอบ และอื่น ๆ - ขับเคลื่อนการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลอย่างชาญฉลาดด้วยเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นแกนหลัก
- ผสานทีมที่แยกตัวออกด้วยการทำงานร่วมกันแบบคล่องตัว ทักษะเฉพาะทาง และกระบวนการทำงานด้วย AI
- รวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น ปัญหาของลูกค้า ความชอบ และอื่น ๆ
- ขับเคลื่อนการปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาดด้วยเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นแกนหลัก
- ผสานทีมที่แยกตัวออกมาร่วมกันด้วยการทำงานร่วมกันแบบคล่องตัว ทักษะเฉพาะทาง และกระบวนการทำงานด้วย AI
- รวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น ปัญหาของลูกค้า ความชอบ และอื่น ๆ
- ขับเคลื่อนการปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาดด้วยเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ปลดล็อกคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของการตลาดผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp
การตลาดผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างขั้นตอนการพัฒนากับขั้นตอนการเปิดตัวหลายครั้ง
ในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์ คุณต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันอยู่เสมอ—ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลแคมเปญ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า งานสนับสนุนการขาย การประชุมวางแผน และการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีงานที่ต้องทำมากกว่าเวลาหรือทรัพยากรที่คุณมีอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม มันจะดีขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและการเข้าถึงความรู้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ใช้ประโยชน์จากคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของการตลาดผลิตภัณฑ์ด้วยซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์จาก ClickUpสมัครเลย!
คำถามที่พบบ่อย
1. กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์คืออะไร?
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์คือแผนแม่บทสำหรับการทำความเข้าใจ:
- วิธีการวางตำแหน่ง, โปรโมต, และตั้งราคาสินค้าในตลาด
- ใครคือลูกค้าที่ภักดีที่สุดของคุณ และวิธีที่จะติดต่อพวกเขา
- วิธีการบูรณาการข้อมูลจากกระบวนการตลาดผลิตภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
2. บทบาทของกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
บทบาทหลักของกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์คือการสร้างแผนที่ทางการตลาดระดับสูงสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ แผนนี้จะกำหนดวิธีที่ผลิตภัณฑ์จะบรรลุเป้าหมายของลูกค้า องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ดังนั้น จึงส่งเสริมให้ทีมต่าง ๆ เช่น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมการตลาด ทีมบริการลูกค้า และทีมขาย ทำงานร่วมกันและเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงได้อย่างไรเพื่อเพิ่มผลกำไรและความพึงพอใจของลูกค้า