10 แม่แบบแผนที่การตลาดฟรีพร้อมตัวอย่าง

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดมืออาชีพหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ การเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่จับต้องได้ กลยุทธ์ และเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย นี่คือจุดที่แผนที่นำทางการตลาดโดดเด่นขึ้นมาในฐานะคู่มือที่สมบูรณ์แบบในการวางแนวทางสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของคุณ
แผนที่นำทางจะช่วยให้คุณมองเห็นและวางแผนการตลาดดิจิทัลของคุณได้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ทีมการตลาดของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนที่นำทางจากศูนย์อาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก จนถึงจุดที่มันทำลายจุดประสงค์ของตัวเอง—การทำให้กิจกรรมการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือจุดที่ เทมเพลตแผนที่นำทางการตลาดดิจิทัล เข้ามาช่วย!
สำรวจคอลเลกชันของเรา 10 อันดับเทมเพลตแผนที่การตลาดฟรีที่ดีที่สุดในปี 2024. เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมัน และวิธีใช้เพื่อเพิ่มพลังให้กับการตลาดของคุณ!⚡
อะไรคือแบบแผนการตลาด?
แผนที่ทางการตลาด (Marketing Roadmap) คือแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์และครอบคลุมที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงแผนที่ทางการตลาดมักประกอบด้วยเป้าหมายหลัก, ระยะเวลา, ทรัพยากร,และผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบในแผนกต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ในแบบ "มีชีวิต"
แม่แบบแผนที่ทางการตลาดเปรียบเสมือน ชุดเครื่องมือพร้อมใช้งาน สำหรับการกำหนดและบูรณาการเป้าหมายของคุณเข้ากับงานต่างๆ มาพร้อมกับรูปแบบที่ใช้งานง่ายและแผนขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การเพิ่มแบรนด์ของคุณหรือดึงดูดลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น คิดว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันขณะที่เตรียมเปิดตัวแคมเปญ
ประโยชน์สำคัญ ของการใช้เทมเพลตนี้ ได้แก่:
- ความชัดเจน: แม่แบบนี้ให้งานและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อทำให้ความพยายามทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประสิทธิภาพ: การออกแบบที่พร้อมใช้งานช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง
- ความสม่ำเสมอ: คุณสามารถใช้รูปแบบการจัดวางที่เป็นระบบเดียวกันของเทมเพลตนี้สำหรับแคมเปญการตลาดที่หลากหลายได้
- การตรวจสอบความก้าวหน้า: คุณสามารถวัดและติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของแผนการตลาดของคุณอย่างเป็นระบบ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการตลาดดิจิทัลดี?
แม่แบบแผนที่การตลาดเชิงปฏิบัติควร:
- มีภาพรวมที่ชัดเจนและกระชับ: ส่วนต่าง ๆ ของกลยุทธ์การตลาด, วัตถุประสงค์, และขั้นตอนเฉพาะต้องมีการจัดโครงสร้างอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้จัดการการตลาดสามารถปรับแต่งได้
- ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการปรับแต่ง: เทมเพลตที่ดีควรเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแคมเปญการตลาดและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ได้
- รวมเป้าหมายสำคัญ: ต้องมีเส้นเวลาที่ชัดเจนพร้อมตัวเลือกในการเพิ่มเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการการตลาดได้
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: แม่แบบควรช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและอำนวยความสะดวกในการจัดการลำดับความสำคัญ
- ดึงดูดสายตา: คุณควรสามารถรวมองค์ประกอบทางภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านและความน่าสนใจของแผนการตลาดของคุณ
10 แม่แบบแผนที่การตลาดฟรีพร้อมตัวอย่าง
การสำรวจตัวเลือกมากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น และข้อจำกัดด้านงบประมาณอาจเพิ่มความท้าทายเข้าไปอีก แต่ไม่ต้องกังวล! เราได้รวบรวม 10 แม่แบบแผนที่ทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมจากClickUp ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักการตลาดที่มีประสบการณ์ และเดาอะไรได้ไหม? พวกเขามาพร้อมกับข้อได้เปรียบที่ไม่มีใครเทียบได้—ทั้งหมดนี้ฟรี!
1. แม่แบบแผนที่เส้นทางด้านการตลาดของ ClickUp
เริ่มต้นการเดินทางวางแผนเส้นทางที่ทะเยอทะยานของคุณด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางด้านการตลาดของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนที่เส้นทางตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนสำหรับทีมข้ามสายงาน แคมเปญ และกลุ่มลูกค้า! 🤩
เทมเพลตแผนการตลาดที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณใน มุมมองรายการวัตถุประสงค์ เมื่อคุณพอใจกับเป้าหมายแล้ว ให้เพิ่มงานที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และดูการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติในแถบความคืบหน้าของเทมเพลต
เทมเพลตยังมี มุมมองผลลัพธ์หลัก ซึ่งแสดงรายการวัตถุประสงค์ที่คุณกำหนดไว้พร้อมกับ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น สถานะ ความคืบหน้า และวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน
ถัดไปคือ มุมมองกระดานความก้าวหน้า ซึ่งจะเปลี่ยนผลลัพธ์หลักของคุณให้เป็นกระดานคัมบังแบบการ์ด การ์ดจะถูกจัดหมวดหมู่ตาม สถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, เสร็จสมบูรณ์, วางแผนไว้, และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถกรองตามผลลัพธ์หลักและอัปเดตสถานะโดยใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
สุดท้าย มุมมองไทม์ไลน์ แสดงระยะเวลาของวัตถุประสงค์ทางการตลาดและผลลัพธ์หลักของคุณ ปรับเปลี่ยนได้โดยคลิกที่ปุ่ม กรอบเวลา และเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น วัน สัปดาห์ และเดือน
2. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
บอกลาความเครียดในการสร้างกลยุทธ์การตลาดครั้งต่อไปของคุณได้เลยClickUp Strategic Marketing Plan Templateคือทุกสิ่งเกี่ยวกับการติดตามความสำเร็จของแผนของคุณผ่าน OKRs (Objectives & Key Results) ที่เป็นรูปธรรม มันช่วยคุณในการกำหนดเป้าหมายการตลาดของคุณ วางแผนผลลัพธ์หลัก จัดการงบประมาณของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย 🙌
เริ่มต้นด้วย มุมมองรายการ OKR เพื่อกำหนดเป้าหมายการตลาดของคุณ รวมถึงผลลัพธ์สำคัญ (Key Results)และติดตามความคืบหน้าของงานโดยอัตโนมัติด้วยการเพิ่มฟิลด์กำหนดเอง"ความคืบหน้า (อัตโนมัติ)"
ใน มุมมองรายการแผนการตลาด คุณจะพบการแบ่งแยกของงานที่เชื่อมโยงกับโครงการของคุณ ที่นี่คุณสามารถติดตามงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ช่องทาง และการเชื่อมโยงกับ OKR ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตของคุณได้โดยเลือก มุมมองบอร์ด ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์หลักและงานของโครงการบนกระดานคัมบัง ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิด, วางแผน, กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, และเสร็จสมบูรณ์
เพื่อปรับแต่งแผนการตลาดของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้มีช่องข้อมูลที่กำหนดเองหลากหลายประเภท รวมถึง:
- ป้ายกำกับฟิลด์: ระบุ OKRs, แยกแยะระหว่างผลลัพธ์หลักและวัตถุประสงค์, และติดตามความก้าวหน้า
- ฟิลด์แบบดรอปดาวน์: ใส่รายการช่องทางการตลาดแบบแยกรายการ และระบุไตรมาสที่โครงการหรือ OKR เกิดขึ้น
- ช่องข้อมูลทางการเงิน: ระบุประมาณการงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ และติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ช่องความคืบหน้าแบบแมนนวล: ติดตามและปรับเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักด้วยตนเอง
3. แม่แบบแผนที่การตลาดเนื้อหาClickUp
การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ลงทุนในด้านการตลาดเนื้อหาด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางด้านการตลาดเนื้อหาของ ClickUp การสร้างและจัดระเบียบแผนที่เส้นทางกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมซึ่งช่วยขยายฐานลูกค้าของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!
ใช้ มุมมองรายการเนื้อหา ซึ่งเป็นเค้าโครงเริ่มต้นของเทมเพลต เพื่อดูภาพรวมที่ครอบคลุมของเนื้อหาของคุณในรูปแบบของงาน รายการจะถูกจัดเรียงตามเดือนที่เผยแพร่และประกอบด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยให้กระบวนการตลาดในการติดตามผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ประเภทเนื้อหา ช่องทาง วันที่เผยแพร่ และอื่นๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย
ใน มุมมองบอร์ดสถานะ งานต่างๆ จะแสดงเป็นบัตรและจัดเรียงตามสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รออนุมัติ, ยกเลิก, และเสร็จสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วสำหรับการอนุมัติหรือการเสร็จสิ้น คลิกที่บัตรงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดและปรับเปลี่ยนสถานะเนื้อหาด้วยการลากและวางอย่างง่าย
สำหรับการติดตามตารางการผลิตเนื้อหา ให้ใช้ มุมมองปฏิทินวันที่เผยแพร่ ซึ่งจะเน้นช่วงเวลาการเผยแพร่ที่แตกต่างกันสำหรับเนื้อหาของคุณ โดยมีการใช้สีเพื่อแยกประเภท (โพสต์บล็อก, วิดีโอ, บทความ, อินโฟกราฟิก หรือโปสเตอร์) มุมมองนี้ช่วยให้คุณติดตามงานที่ยังไม่ได้กำหนดและงานที่ล่าช้าได้ทางด้านขวาของหน้าจอ
สุดท้าย มุมมองไทม์ไลน์ของแผนก ช่วยให้คุณสามารถสำรวจไทม์ไลน์ของเนื้อหาที่จัดกลุ่มตามแผนกที่เกี่ยวข้อง (ทรัพยากรบุคคล, การขายและการตลาด, และการบริหาร)
4. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp คุณสามารถออกแบบแผนงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และดึงดูดสายตาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย 🎂
ในฐานะที่เป็นเทมเพลตไวท์บอร์ด มันทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับการเพิ่มสื่อต่างๆ เช่น รูปร่าง ข้อความ หรือโน้ตติด และแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อ—เส้นและลูกศร—เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานหรือสร้างแผนผังความคิดเพื่อแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อน
เทมเพลตนี้ผสานรวมสื่อภาพ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติการจัดระเบียบอย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทิศทางของโครงการ เครื่องมือนี้ยังช่วยคุณในการ มองเห็นภาพความคืบหน้าและวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มงานหรือเอกสารโดยคลิกที่ไอคอนงานหรือเอกสาร และจัดเรียงตามที่คุณต้องการ จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนสถานะของโครงการ เพิ่มผู้รับผิดชอบ หรือเชื่อมโยงงานโดยใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อกำหนดการพึ่งพา
สมาชิกในทีมสามารถกล่าวถึงกันและกันบนไวท์บอร์ดเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ไม่จำกัด ทำให้ทีมการตลาดสามารถเก็บแผนผังความคิดและการออกแบบทั้งหมดไว้ในที่เดียวในขณะที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา
5. แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาการสร้างแผนการตลาดที่สามารถพัฒนาไปตามกาลเวลาได้ โอกาสที่แผนที่แบบดั้งเดิมอาจไม่ช่วยได้มากนัก แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้ด้วยClickUp Kanban View Roadmap Template! โครงร่างที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์นี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานและเป้าหมายในรูปแบบของบัตรผ่าน อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย 🌻
ประโยชน์หลักของแม่แบบแผนที่การตลาดผลิตภัณฑ์นี้ ได้แก่ การสื่อสารที่ง่ายขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเพิ่มพูนความเข้าใจในแผนที่ที่เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของมัน นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความรับผิดชอบโดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่กำหนดและปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาตามข้อมูลจากลูกค้าและพลวัตของตลาด
ปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของเทมเพลตนี้โดยการใช้ประโยชน์จาก:
- มุมมองที่กำหนดเอง: ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามงานที่ค้างอยู่และงานที่ยังไม่ได้กำหนด หรือใช้มุมมองปริมาณงานของทีมเพื่อดูปริมาณงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในช่วงเวลาที่กำหนด
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดแท็กงานด้วยสถานะเช่น ฉุกเฉิน, สูง, ต่ำ, ปกติ, หรือไม่มีลำดับความสำคัญในมุมมองบอร์ดลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เปิดมุมมองรายการแผนงานและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้รับผิดชอบ, ทีม, ความสำคัญ, และวันที่ครบกำหนด เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
6. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ มองเห็นภาพขั้นตอนแต่ละขั้นของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแต่ละมุมมองที่กำหนดเองในเทมเพลตแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ระดับโฟลเดอร์นี้มีความเป็นเอกลักษณ์และจะช่วยคุณในส่วนต่างๆ ของเส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ มุมมองต้อนรับ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือใช้ประโยชน์จาก มุมมองแผนงานรายไตรมาส เพื่อวางแผนวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขณะอยู่ในมุมมองแผนที่ถนนรายไตรมาส ให้ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น โครงการ, หน่วย, และสถานะการปล่อย เพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มตัวเลือกสถานะที่กำหนดเอง เช่น อยู่ในเส้นทาง, เสร็จสมบูรณ์, และต้องการความสนใจ เพื่อจัดการการปล่อยผลิตภัณฑ์ได้
เปิด มุมมองแบบฟอร์มคำขอผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองโดยการลากและวางฟิลด์งาน เช่น ความสำคัญ วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด ไฟล์แนบ ฯลฯ คุณยังสามารถแทรกฟิลด์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์เฉพาะของคุณ เพิ่มผู้รับผิดชอบและผู้ขอ และเปลี่ยนสีธีมเพื่อให้ติดตามได้ง่าย
7. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นแคมเปญของคุณและทำให้แบรนด์ดิจิทัลของคุณโดดเด่น! ใช้เพื่อคิดกลยุทธ์การตลาดที่สมบูรณ์แบบ ประสานงานความพยายามของคุณ และติดตามความก้าวหน้า
มุมมองแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ของเทมเพลตนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับขั้นตอนและการดำเนินการที่จำเป็นตลอดทั้งแคมเปญ งานต่างๆ ถูกจัดระเบียบตามระยะของแคมเปญเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง แต่ละงานถูกกำหนดโดยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ทีมที่รับผิดชอบ ช่องทางการตลาด งบประมาณ และประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ
มุมมองตัวติดตามโซเชียลมีเดีย เป็นรายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานในขั้นตอนการผลิต มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่ทีมโซเชียลมีเดียต้องรับผิดชอบซึ่งต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจน ฟิลด์ที่กำหนดเองจะถูกเชื่อมโยงกับแต่ละผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียประเภทเนื้อหา ร่าง เนื้อหาสุดท้าย และการอนุมัติ
มุมมองระยะการตลาด ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของแคมเปญ งานต่างๆ จะแสดงเป็นบัตรบนกระดานและสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้น
เริ่มต้นธุรกิจการตลาดของคุณด้วยเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่!
8. แม่แบบเอกสารแผนงานภาพ ClickUp
เทมเพลตเอกสารแผนงานภาพ ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับคุณในการรวบรวมและบันทึกเป้าหมายเฉพาะของแคมเปญและโครงการ สร้างไทม์ไลน์ของงาน และกำหนดจุดสำคัญล่วงหน้า 🏆
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มข้อมูลบริษัทและโครงการของคุณลงในช่องที่กำหนดในเทมเพลตเอกสารนี้ เมื่อเลื่อนลง คุณจะพบส่วน โปรไฟล์ทีม ซึ่งคุณสามารถใส่ชื่อสมาชิกในทีม พร้อมด้วยบทบาท แผนก และความรับผิดชอบของแต่ละคนได้
ต่อไป คุณจะต้องมุ่งเน้นไปที่ส่วนเฉพาะของแผนการดำเนินการของคุณ:
- สรุปโครงการ: ทำไมคุณต้องการให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ? โครงการนี้เกี่ยวกับอะไร? อะไรที่ทำให้คุณมาทำโครงการนี้?
- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย: คุณต้องการบรรลุอะไรจากโครงการนี้?
เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักแล้ว ให้ใช้ ส่วนแผนงานรายไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทีม บันทึกความสำเร็จเป็นรายไตรมาสและเปลี่ยนสีเซลล์เมื่อทีมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คุณยังสามารถกำหนดสีเฉพาะให้กับแต่ละแผนกเพื่อช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
9. แม่แบบเอกสารแผนงานแบบง่ายของ ClickUp
ขอแนะนำเทมเพลตเอกสารแผนงานแบบง่ายของ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานต่าง ๆ เป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการของคุณ
เริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วย เอกสารแผนที่เส้นทางอย่างง่าย และใช้ประโยชน์จากตัวเลือกมุมมองที่กำหนดเองอื่น ๆ ตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
ติดตามความคืบหน้าของทีม, งาน, และสิ่งที่ต้องส่งมอบใน มุมมองกานท์ ซึ่งแสดงงานของคุณที่กระจายอยู่บนเส้นเวลา
ใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อติดตามงานที่ค้างอยู่และงานที่ยังไม่ได้กำหนดได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถกรองตามผู้รับผิดชอบ สถานะ ความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ หรือทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองกระดาน ซึ่งช่วยให้คุณติดป้ายกำกับงานของคุณด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เช่น ต้องทำ กำลังดำเนินการ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และกำลังทดสอบ
เพิ่มคุณค่าให้กับเอกสารของคุณด้วยลิงก์, รูปภาพ, วิดีโอ, และสื่อประเภทอื่น ๆ คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถแก้ไข, แชร์, และดูเอกสารได้เพื่อให้แผนงานของคุณคงความสม่ำเสมอไว้ได้ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นด้วยการใช้แท็กและคำติชม
10. แม่แบบแผนที่เส้นทางโครงการการตลาด ClickUp
เริ่มต้นการเดินทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนา โครงการด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางโครงการการตลาดของ ClickUp! ไม่ว่าโครงการของคุณจะซับซ้อนเพียงใดเทมเพลตแผนที่เส้นทางโครงการที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์นี้จะมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อครองตลาดของคุณ 🧰
มันมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และปรับแต่งได้ถึงห้าแบบ ตัวอย่างเช่น ลองใช้ มุมมองรายการ เพื่อจัดระเบียบทุกแง่มุมของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบรายการที่สามารถปรับแต่งได้ มุมมองปริมาณงาน ช่วยให้คุณประเมินความพร้อมและความสามารถของทีมเพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อติดตามวันที่เผยแพร่และกำหนดเส้นตาย สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและความสัมพันธ์ของโครงการให้ใช้ มุมมองแกนต์ สุดท้าย มุมมองบอร์ด จะแสดงบอร์ดคัมบังแบบภาพสำหรับการติดตามกระบวนการทำงานโดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง
แต่ละมุมมองมี ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ สถานะที่กำหนดเอง ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อป้อนข้อมูลสำคัญและติดตามความคืบหน้าของงาน เทมเพลตนี้ยังรวมถึง รายการรายไตรมาส ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบแผนงานผลิตภัณฑ์และสิ่งจำเป็นของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ลองใช้แม่แบบแผนที่เส้นทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งใน ClickUp
จินตนาการถึงอนาคตที่การวางแผนเป็นเรื่องง่าย การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น และความสำเร็จกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ ด้วยเทมเพลตแผนที่ทางการตลาดฟรีจาก ClickUp ทุกสิ่งนี้เป็นไปได้ และมากกว่าที่คุณคิด!
เข้าสู่คลังเทมเพลต ClickUpเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันมีค่าที่จะยกระดับการตลาดของคุณไปอีกขั้น คุณจะพบกับเทมเพลตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปูทางสู่การเติบโตที่น่าทึ่ง! 🌱