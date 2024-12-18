วิธีสร้างแผนที่ทางการตลาดที่ชนะ (พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์ม)

แผนที่ทางการตลาดสู่การจัดการการตลาดก็เหมือนกับสูตรอาหารสำหรับเชฟ—จำเป็นอย่างยิ่งในการระบุส่วนผสมและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
บริษัทสามารถกำหนดความสำเร็จทางการตลาดได้โดยการพิจารณาผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก บางบริษัทอาจคาดหวังให้ทีมการตลาดสร้างผลลัพธ์ด้านรายได้ หรือช่วยฝ่ายขายในการขับเคลื่อนรายได้หรือการเติบโต
ในขณะเดียวกัน บริษัทอื่นอาจพิจารณาตัวชี้วัดเช่น ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคม, การรับรู้แบรนด์, ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติทางการตลาด, เป็นต้น
แผนที่กลยุทธ์การตลาดช่วยลดช่องว่างระหว่างการคิดค้นและการดำเนินการโดยช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถกำหนดทิศทางและติดตามความก้าวหน้าได้ มันช่วยให้ทีมการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบในบริบทที่กว้างขึ้น
ใช้คู่มือนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ประจำปีและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของคุณ
แผนที่ทางการตลาดคืออะไร?
แผนที่ทางการตลาดคือเอกสารที่แสดงกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณอย่างชัดเจน—และวิธีที่การดำเนินการทางการตลาดของคุณจะพัฒนาต่อไป
มองมันเป็นเส้นเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ. เช่นเดียวกับแผนที่ทางอื่น ๆ คุณต้องรวมจุดเริ่มต้น (วันเริ่มต้น), จุดสังเกต (เป้าหมายของโครงการ), และจุดสิ้นสุด (กำหนดเวลา).
ในแง่ของกระบวนการทางการตลาด คุณวางแผนการตลาดดิจิทัลทั้งหมดของคุณให้สอดคล้องกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้
จากนั้น คุณแบ่งปันแผนที่กลยุทธ์นี้กับทีมผู้บริหาร ทีมการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อรับข้อเสนอแนะ การสนับสนุน และคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการการตลาดเชิงกลยุทธ์ของคุณ
แผนที่นำทางการตลาดเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณกับเป้าหมายองค์กรที่ใหญ่กว่า และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณสอดคล้องกันภายใต้แผนที่บูรณาการ
องค์ประกอบของแผนที่กลยุทธ์การตลาด
แผนที่ทางการตลาดทุกฉบับล้วนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ที่จัดทำ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะสร้างแม่แบบการตลาดที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยเลือกใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม แผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:
- กรอบเวลา: รวมถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อแสดงว่ากิจกรรมการตลาดจะเสร็จสิ้นเมื่อใด; ใช้มาตราส่วนเวลา เช่น วัน สัปดาห์ เดือน ฯลฯ เพื่อให้แผนการตลาดของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น
- เป้าหมาย: ระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สามารถวัดผลได้และมีกรอบเวลา โดยอยู่ในรูปแบบของแผนที่ทางการตลาดเพื่อเน้นย้ำสิ่งที่ต้องบรรลุพร้อมทั้งตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
- โครงการริเริ่ม: ให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนโครงการและเน้นย้ำประเด็นสำคัญสำหรับแผนงานการตลาดของคุณ
- ตารางเวลา: นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของแผนงานแคมเปญการตลาดและความร่วมมือในการสื่อสารสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
- กิจกรรม: แสดงถึงงานและผลลัพธ์ที่ทีมการตลาดและทีมพัฒนาต้องดำเนินการ เช่น หน้าแลนดิ้งเพจ การเปิดตัวแอป ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเน้นกิจกรรมการตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น
- สถานะ: แสดงเป้าหมายทางการตลาด, โครงการทางการตลาด, แผนการตลาด, และอื่น ๆ ตามแผนงานโครงการของคุณ
วิธีสร้างแผนที่ทางการตลาด
แผนที่ทางการตลาดของคุณอาจมีรูปแบบต่าง ๆ กัน—อาจเป็นรายการตรวจสอบงาน,ปฏิทินเนื้อหา, กระดานคัมบัง, หรือแผนภูมิแกนต์. ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใดก็ตาม การสร้างแผนที่ทางการตลาดของคุณจะดำเนินไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้.
นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อช่วยคุณสร้างแผนที่กลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุม:
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินความต้องการ
เข้าใจสิ่งที่คุณต้องวางแผนก่อน. ถาม:
- ฉันกำลังใช้แผนที่เส้นทางสำหรับโครงการเช่นบทความบล็อกเดียว, การเปิดตัวเว็บไซต์, เป็นต้นหรือไม่?
- ฉันจะใช้มันสำหรับแคมเปญเต็มรูปแบบที่ประกอบด้วยภารกิจ กิจกรรม และโครงการย่อยหลายอย่างหรือไม่?
- ฉันกำลังใช้มันเพื่อจัดระเบียบกลยุทธ์การตลาดประจำปีของฉันหรือไม่?
ณ จุดนี้ คุณควรพิจารณาด้วยว่า:
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร
- เป้าหมายหลักที่ทีมการตลาดกำลังดำเนินการอยู่
- กลุ่มเป้าหมายที่คุณจะมุ่งเน้นด้วยกลยุทธ์การตลาดของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: คิดถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ถึงเวลาที่จะระดมความคิดและแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่ทำได้จริงมากขึ้น ถามตัวเองว่า:
- องค์ประกอบ หลักการ และงานใดบ้างที่ฉันจำเป็นต้องแยกออกเป็นส่วนย่อย?
- ขั้นตอนใดบ้างที่จำเป็นในการดำเนินการส่งมอบงานให้เสร็จสมบูรณ์?
- ฉันควรใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการติดตามความก้าวหน้า?
- งานใดที่ต้องประสานงานมากกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น?
ขั้นตอนที่ 3: ประมาณระยะเวลา
ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มไทม์ไลน์ให้กับโครงการของคุณ
ใช้ตัวชี้วัดใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มองค์ประกอบเวลาที่สมจริงให้กับเป้าหมายของคุณ:
- การประมาณการแบบสามจุดหมายถึงค่าเฉลี่ยของเวลาประมาณการโครงการที่ดีที่สุด, ค่าเฉลี่ย, และแย่ที่สุดของคุณ
- การประมาณการแบบล่างขึ้นบนต้องการให้คุณขอประมาณเวลาจากทีมที่เกี่ยวข้องและนำมารวมกัน
- การประมาณการแบบเทียบเคียงหมายถึงการประมาณระยะเวลาของโครงการโดยอาศัยระยะเวลาที่ใช้ในโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- การประมาณการเชิงพารามิเตอร์หมายถึงการตั้งอยู่บนพื้นฐานของรายงานภายในหรือภายนอกรวมถึงข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดแผนโครงการและงานของคุณในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ
ณ จุดนี้ คุณต้องนำแผนงานของคุณไปปฏิบัติโดยใช้เทมเพลตหรือเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ หากคุณยังไม่ได้เลือกเครื่องมือจัดการโครงการการตลาด ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า ClickUp มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างแผนงานการตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ!
คุณสมบัติของ ClickUp ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณ:
- ClickUp มอบความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์: การเขียนและจัดทำกลยุทธ์การตลาดและงานต่าง ๆ อาจใช้เวลามากClickUp Brainสามารถช่วยคุณเขียนอีเมล บล็อก และเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดของคุณได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างภาพด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์:ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างภาพเหตุการณ์สำคัญ กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงานและเหตุการณ์สำคัญในแผนงานการตลาดของคุณได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- การแชร์เอกสารแบบร่วมมือ:ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถแชร์, ร่วมมือ, และผสานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการตลาดของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
- การตั้งเป้าหมาย:ClickUp Goalsช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าระยะเวลาของคุณสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายสุดท้าย
- การจัดการโครงการ: ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างปฏิทินเนื้อหาที่เรียบง่ายหรือแคมเปญการตลาดที่ซับซ้อนและบูรณาการ ClickUp มีเครื่องมือให้คุณในการวางแผนโครงการและงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้า เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแผนการตลาดของคุณ
ประโยชน์ของแผนที่ทางการตลาด
แผนที่ทางการตลาด, แผนที่กลยุทธ์, หรือแผนการตลาดช่วยให้ทีมการตลาดของคุณทราบได้ง่ายขึ้นว่ากิจกรรมการตลาดใดที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด และวิธีประเมินความคืบหน้าและความสำเร็จของงาน
ประโยชน์อื่น ๆ ของแผนที่ทางการตลาด ได้แก่:
- สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายและกิจกรรมทางการตลาดระหว่างผู้นำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีมภายใน
- แสดงภาพให้เห็นว่าแต่ละกลยุทธ์ทางการตลาดมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัทอย่างไร เพื่อให้ความพยายามของคุณมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่ถูกต้อง
- ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมการตลาดที่วางแผนไว้ทั้งหมด เช่น แคมเปญ การสร้างเนื้อหา และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแยกย่อยสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาให้ชัดเจน
- ช่วยกำหนดเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจนและวางแผนขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ทำให้คุณสามารถวัดความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำการปรับเปลี่ยนได้
- ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา และกำลังคน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้สายเกินไปในการแก้ไขปัญหาคอขวดหรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร
- ประกอบด้วยไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญสำหรับแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดการกำหนดเวลาและให้ทีมดำเนินงานตามกำหนดการ
- ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการตลาด
ประเภทของแผนที่ทางการตลาด
แผนที่เส้นทางพอร์ตโฟลิโอ
แผนที่นำทางพอร์ตโฟลิโอมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการการตลาดที่บริหารโครงการต่าง ๆ พร้อมกัน แผนที่นำทางนี้ให้ภาพรวมของทุกโครงการหรือการดำเนินการ แสดงให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
มันช่วยจัดการทรัพยากรในโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน, จัดกำหนดการให้ตรงกัน, และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกัน
แผนที่กลยุทธ์
แผนที่กลยุทธ์เป็นภาพรวมในระดับสูงของกลยุทธ์การตลาดของคุณ แสดงวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ทางการตลาด และเน้นย้ำถึงโครงการใหญ่ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
แผนงานนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารภาพรวมและทิศทางของความพยายามในการโฆษณาของคุณให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนที่กิจกรรมการตลาด
แผนที่เส้นทางประเภทนี้เกี่ยวข้องกับแง่มุมการดำเนินงานของกลยุทธ์การตลาดของคุณโดยเฉพาะ รายละเอียดงานและกิจกรรมเฉพาะที่ทีมของคุณจะต้องดำเนินการเพื่อดำเนินกลยุทธ์การตลาด
สิ่งต่าง ๆ เช่น การสร้างเนื้อหาและการโปรโมต, แคมเปญทางสื่อสังคม, การจัดงาน, ประชาสัมพันธ์, เป็นต้น, สามารถวางแผนไว้ในตารางเวลาที่มีกำหนดเวลาในแผนที่กิจกรรมการตลาดได้
แผนที่นำทางการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับการตลาดสินค้าใหม่ แผนที่การเปิดตัวสินค้าได้ระบุไว้ทุกภารกิจ กำหนดเวลา และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการตลาดสินค้าหรือบริการใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การวิจัยตลาดเบื้องต้นและกลยุทธ์การวางตำแหน่งไปจนถึงแคมเปญส่งเสริมการขายและการประเมินผลหลังการเปิดตัว
แผนที่นำทางการตลาดเนื้อหา
แผนงานนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้าง, การจัดจำหน่าย, และการติดตามเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดและสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจรวมถึงบทความบล็อก, วิดีโอ, แคมเปญอีเมล, และเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบอื่น ๆ
แผนที่นำทางการตลาดเนื้อหาโดยทั่วไปยังระบุด้วยว่าใครจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา เมื่อใดจะเผยแพร่ และจะเผยแพร่ผ่านช่องทางใด
แผนที่นำทางการตลาด SEO
แผนที่นำทางการตลาด SEO ระบุกลยุทธ์และงานที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงการมองเห็นของเว็บไซต์ในอันดับการค้นหาของเครื่องมือค้นหา อาจรวมถึงการวิจัยคำค้นหา, การปรับแต่งบนหน้าเว็บไซต์และนอกหน้าเว็บไซต์, กลยุทธ์การสร้างลิงก์, และการติดตามตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
แผนงานนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและเป้าหมายของ SEO
ตอนนี้คุณได้เห็นตัวอย่างของแผนที่ทางการตลาดแล้ว มาดูกันว่าคุณสามารถสร้างแผนที่ทางการตลาดของคุณเองได้ด้วยเทมเพลตของ ClickUp
แม่แบบแผนที่เส้นทางทางการตลาด
การนำทางการตลาดอาจดูเหมือนการเดินทางที่ซับซ้อน. โชคดีที่เราได้เตรียมเทมเพลตไว้ให้คุณใช้. รูปแบบที่พร้อมใช้งานเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางเพื่อกำหนดเส้นทางทางการตลาดของคุณ มอบเส้นทางที่ชัดเจนสู่เป้าหมายของคุณ.
เทมเพลตแผนที่เส้นทางทางการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนที่เส้นทางทางการตลาดของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณทั้งหมดในที่เดียว
ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 6 แบบ เช่น ไตรมาส, ประเภทงาน, ผลกระทบ, ความคืบหน้า, เปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น, และอื่น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการที่สำคัญและสามารถมองเห็นความคืบหน้าและผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย ระบุสถานะงาน เช่น ยกเลิก, เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, และวางแผนไว้ เพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในโครงการ
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ClickUp
ด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างและดำเนินแผนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ เช่น ช่องทาง, ประเภท OKR, และไตรมาส เพื่อจัดการงานของคุณและมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย มุมมอง OKR จะช่วยคุณติดตามความคืบหน้าในการบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของคุณ
แม่แบบแผนที่การตลาดเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและวางแผนแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณ
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง 15 รายการ เช่น ช่องทาง, เดือน, วันที่เผยแพร่, แก่นเนื้อหา, ทิศทาง และอื่น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแผนการตลาดเนื้อหาของคุณและมองเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงการติดตามแผนการตลาดเนื้อหาด้วยการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา และอื่น ๆ
ใครสามารถใช้แผนที่ทางการตลาดได้บ้าง?
แผนที่นำทางการตลาดไม่ได้มีไว้สำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือผู้บริหารเท่านั้น ความจริงคือ ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่มีบทบาทในการวางกลยุทธ์ วางแผน ดำเนินการ หรือประเมินผลแคมเปญการตลาดสามารถได้รับประโยชน์จากแผนที่นำทางการตลาดได้ มาดูรายละเอียดกัน:
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด: นี่คือผู้ใช้แผนที่นำทางการตลาดในรูปแบบที่พบมากที่สุด ผู้จัดการสามารถใช้แผนที่นำทางนี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ติดตามไทม์ไลน์ จัดสรรทรัพยากร และรายงานความคืบหน้าปัจจุบันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้สร้างเนื้อหา: นักเขียน, นักออกแบบกราฟิก, และนักถ่ายทำวิดีโอสามารถใช้แผนที่ทางการตลาดเพื่อปรับงานของตนให้สอดคล้องกับแผนการตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้ ทำให้ความพยายามทางสร้างสรรค์ของตนสนับสนุนเป้าหมายที่ได้ระบุไว้
- ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์: บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการประสานงานแคมเปญหลายรายการผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ แผนการตลาดสามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ในการจัดตารางเนื้อหา ติดตามการมีส่วนร่วม และวัดความสำเร็จของแคมเปญต่าง ๆ
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO: พวกเขาสามารถใช้แผนที่นำทางเพื่อกำหนดกลยุทธ์คีย์เวิร์ดติดตามเป้าหมาย SEO และนำเสนอการเติบโตของอันดับการค้นหาของเว็บไซต์ในระยะยาว
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์: แผนที่ทางการตลาดสามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ในการจัดตารางการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามการติดต่อสื่อสารกับสื่อ
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์: สำหรับผู้ที่กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่ แผนที่นำทางการตลาดสามารถมีบทบาทสำคัญในการประสานงานทุกทีมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว และติดตามงานต่างๆ ที่ต้องดำเนินการก่อนถึงวันเปิดตัว
- ทีมขาย: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถใช้แผนที่ทางการตลาดเพื่อเข้าใจว่าเมื่อใดที่คาดว่าจะมีลูกค้าใหม่จากแคมเปญการตลาด ซึ่งจะช่วยให้การค้นหาลูกค้าและการติดตามลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุป แผนการตลาดที่มีโครงสร้างดีสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ และเพิ่มผลผลิตสำหรับทุกบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความพยายามทางการตลาดของบริษัท
คุณอาจสนใจ:
เริ่มต้นวางแผนด้วยแผนที่ทางการตลาด
ทีมการตลาดส่วนใหญ่พบว่าตัวเองต้องรับมือกับหลายโครงการพร้อมกัน แผนที่นำทางการตลาดช่วยลดความปวดหัวไปได้มาก
ไม่ว่าคุณจะใช้แผนที่เส้นทางพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามโครงการหลายโครงการ แผนที่เส้นทางทางการตลาดสำหรับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือแผนที่เส้นทางแคมเปญแยกต่างหากสำหรับแต่ละแคมเปญการตลาดของคุณ ทั้งหมดนี้สามารถเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการวางแผนการตลาดของคุณได้
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและที่ไหน ลองใช้เทมเพลตแผนการตลาดฟรีของ ClickUp และปรับแต่งโครงการการตลาดของคุณให้เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น
การริเริ่มทางการตลาดต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทีมข้ามสายงานและบรรลุKPI เพื่อความสำเร็จทางการตลาด— ClickUp ช่วยให้คุณทำตามสัญญานี้สำหรับทุกโครงการ
สมัครวันนี้และดูด้วยตัวคุณเอง!