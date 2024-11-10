วิธีสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM)

ในยุคที่เรียบง่ายกว่า ตลาดคือสถานที่จริงที่คุณไปพร้อมกับสินค้าที่จับต้องได้เพื่อขายให้กับผู้ซื้อที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือห้างสรรพสินค้าก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดี
วันนี้ ตลาดคือ การตัดขวางที่ซับซ้อนของผู้คน ระบบ องค์กร และความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการเพื่อทรัพยากรทางการเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม
ตลาดสมัยใหม่ประกอบด้วยปัจจัยที่เชื่อมโยงกันหลายสิบประการ เช่น การตลาดที่อิงตามเจตนา, ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์, ตลาดแอปพลิเคชัน (เช่น Apple App Store หรือ Google Play Store), ภูมิทัศน์การแข่งขัน และอื่น ๆ
การเข้าสู่ตลาดที่ซับซ้อนเช่นนี้ต้องการกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ครอบคลุม ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่ากลยุทธ์นั้นคืออะไรและคุณจะสร้างกลยุทธ์นั้นสำหรับองค์กรของคุณได้อย่างไร
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดคืออะไร?
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) คือเอกสารที่ครอบคลุมถึงแนวทาง แผนงาน และกระบวนการดำเนินการสำหรับการนำสินค้าหรือบริการใหม่เข้าสู่ตลาด กลยุทธ์ GTM ที่แข็งแกร่งจะประกอบด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ:
- ลูกค้าเป้าหมาย: พวกเขาคือใคร, พวกเขาต้องการอะไร, และทำไมพวกเขาถึงซื้อ
- ภูมิทัศน์การแข่งขัน: ผลิตภัณฑ์และบริการใดบ้างที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกับปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขอยู่
- โปรโมชั่น: วิธีการวางตำแหน่งข้อเสนอของคุณและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
- การส่งข้อความ: ภาษา, ภาพลักษณ์, น้ำเสียง, เสียง, และสไตล์ที่แทนตัวแบรนด์ของคุณ
- ระบบ: เครื่องมือและกรอบการทำงานใดที่จะช่วยในการติดตามประสิทธิภาพหรือทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
- เมตริก: วิธีวัดความสำเร็จ
ทำไมเราต้องมีกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด?
โดยสรุป กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดคือแผนที่นำทางของทีมการเติบโตไปสู่เป้าหมายหลักของตน นั่นคือ ลูกค้าเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และในที่สุดคือยอดขาย อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ดีนั้นให้ประโยชน์มากกว่านั้นอีกหลายประการ
ความชัดเจน
กลยุทธ์ GTM มอบความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการตลาด เป้าหมาย แนวทาง และความคาดหวังให้กับทุกคนในทีมอย่างทั่วถึง ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทีมขนาดใหญ่ที่อาจเกิดช่องว่างในการสื่อสาร
ความรู้
กลยุทธ์ GTM ที่ดีคือการศึกษาสภาพปัจจุบัน บันทึกการสังเกตการณ์อย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ชม, ตลาด, คู่แข่งขัน, ช่องว่าง, โอกาส, ความเสี่ยง, และอื่น ๆ. สิ่งนี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เช่นกัน.
เน้นข้อมูล
กลยุทธ์ GTM โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลนั้นพึ่งพาข้อมูลเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิจารณาผลการดำเนินงานในอดีตเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผู้ใช้งานเป็นลูกค้าสูงสุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมอีกด้วย
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว กลยุทธ์ GTM ถูกสร้างขึ้นบนสมมติฐานและการสังเกตที่สมเหตุสมผล ดังนั้นจึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ กลยุทธ์ GTM ที่ดีจะเผื่อพื้นที่สำหรับข้อผิดพลาดเหล่านี้และปลูกฝังความยืดหยุ่นเข้าไปในกระบวนการ
ความสามารถในการทำซ้ำได้
เมื่อคุณออกแบบกลยุทธ์ GTM แล้ว คุณสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับการเปิดตัวในอนาคตได้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด
เราต้องการกลยุทธ์ GTM เมื่อใด?
องค์กรใช้กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเมื่อผลิตภัณฑ์/บริการเป็นของใหม่หรือตลาดเป็นของใหม่ ซึ่งหมายความว่า GTM ทำงานได้ดีที่สุดในสามสถานการณ์
- สินค้าใหม่ในตลาดใหม่: ตัวอย่างเช่น การเปิดตัว ChatGPT สำหรับตลาดผู้บริโภค
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดที่มีอยู่แล้ว: ตัวอย่างเช่น Google เพิ่ม Gemini เข้าไปในชุดผลิตภัณฑ์ Workspace ของพวกเขา
- ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดใหม่: ตัวอย่างเช่น Uber เปิดตัวในเมือง/ประเทศต่างๆ
ใครต้องการกลยุทธ์ GTM?
ผู้ที่กำลังนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดหรือนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วเข้าสู่ตลาดใหม่ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ GTM ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย:
- สตาร์ทอัพ: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการส่งมอบการอัปเกรดที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
- ธุรกิจขนาดเล็ก: แม้ว่าคุณจะเปิดร้านเบเกอรี่ในละแวกใกล้เคียง การมีกลยุทธ์ GTM ที่ดีก็สามารถช่วยให้คุณขายเค้กพิเศษสำหรับคริสต์มาสได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
- องค์กร: องค์กรขนาดใหญ่ เช่น Microsoft และ Apple ใช้เวลาอย่างมากในการสร้างกลยุทธ์การตลาดและการขาย (GTM) เพื่อให้สามารถคาดการณ์และลดความเสี่ยง (ที่ใหญ่) ของความล้มเหลวได้
กลยุทธ์ GTM แตกต่างจากแผนการตลาดอย่างไร?
ในโลกของการตลาด ทุกทีมต่างวางแผนและสร้างระบบต่าง ๆ มากมาย กลยุทธ์ GTM และแผนการตลาดคือสองเครื่องมือที่สำคัญที่ทีมการเติบโตใช้ นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง
|กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
|แผนการตลาด
|วัตถุประสงค์
|การนำสินค้าหรือบริการใหม่เข้าสู่ตลาด
|การตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว
|แนวทาง
|เชิงกลยุทธ์และระดับสูง
|แผนปฏิบัติการในระดับการดำเนินการ
|ใช้กับ
|การเปิดตัวสินค้า/บริการเฉพาะ
|การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
|ไทม์ไลน์
|สั้นกว่า เหมือนการวิ่งระยะสั้น
|ระยะยาว เหมือนการวิ่งมาราธอน
|เกี่ยวข้องกับ
|ทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และการตลาด
|ส่วนใหญ่เป็นทีมการตลาดเท่านั้น
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ จะมีความทับซ้อนกันอยู่เสมอ บางส่วนของกลยุทธ์จะอยู่ในแผน และบางส่วนก็อาจอยู่ในแผนเช่นกัน ดังนั้น ให้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้อย่างครอบคลุม แต่ไม่ต้องกังวลกับรายละเอียดมากเกินไป ทุกกลยุทธ์ GTM นั้นแตกต่างกัน
ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเป็นการผสมผสานของปัจจัยจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างเวอร์ชันของกลยุทธ์ GTM ได้ไม่จำกัด ดังนั้น เป้าหมายที่นี่ไม่ใช่การได้กลยุทธ์ GTM ที่ 'สมบูรณ์แบบ' แต่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
ด้านล่างนี้คือกรอบแนวคิดที่สามารถช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ของคุณ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด และได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยประสิทธิผลในการดำเนินงานของซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์อย่าง ClickUp
1. ระบุปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข
เมื่อเราพูดถึงปัญหา เราไม่ได้หมายถึงแค่จุดที่สร้างความเจ็บปวดเท่านั้น มันอาจเป็นโอกาสหรือคุณค่าเพิ่มเติมก็ได้ ลองดูความแตกต่างผ่านตัวอย่างกัน
- ปัญหา: ตะขอแขวนผนัง 3M ช่วยแก้ปัญหาการแขวนรูปภาพโดยไม่ทำให้ผนังเสียหายจากตะปู
- โอกาส: Play-doh ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการมอบของเล่นที่ปลอดภัยและมีสีสันสำหรับเด็ก
- คุณค่า: ปากกาหมึกซึมหรูหรา มอบความภาคภูมิใจและความภูมิใจในการครอบครอง
ด้วยผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ คุณสามารถนำเสนอสิ่งใดก็ได้ที่กล่าวมาข้างต้น ที่จริงแล้ว โอกาสของ Play-doh ยังช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณแม่ที่กังวลเกี่ยวกับเวลาหน้าจอของลูก ๆ ได้อีกด้วย
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ ให้ระบุปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ขั้นตอนนี้อาจต้องมีการสนทนาและการอภิปรายหลายครั้งกับทีมผลิตภัณฑ์และทีมการเติบโตของคุณ อย่าเพียงแค่พูดคุยลอยๆ ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดทั้งหมดที่ผุดขึ้นมา คุณสามารถจัดระเบียบและแปลงเป็นงานในภายหลังได้ แต่ก่อนอื่น จับทุกอย่างไว้บนผืนผ้าใบดิจิทัลเดียวกัน
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เคยได้ยินเจ้าของธุรกิจอ้างว่าสินค้าของพวกเขาเหมาะกับทุกคนไหม? ไม่มีอะไรผิดพลาดมากไปกว่านั้นอีกแล้ว!
ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณไม่สามารถป้องกันไม่ให้ใครใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อขายให้กับทุกคน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จทางการตลาดคือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ลูกค้าของคุณคือใคร?
บันทึกข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และจิตวิทยาสังคมของลูกค้าในอุดมคติ สิ่งที่ควรระบุ:
- อายุ/เพศของพวกเขาคืออะไร?
- พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน?
- พวกเขาจบการศึกษาจากที่ไหน?
- รายได้ต่อปีของพวกเขาคืออะไร?
- พวกเขามีนิสัย/ความสนใจแบบไหนบ้าง?
โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถมีมากกว่าหนึ่งบุคลิกภาพลูกค้าในอุดมคติ (ICP)
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นตลาดออนไลน์ (e-commerce marketplace) ลูกค้าของคุณคือ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย หากคุณกำลังสร้างแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตออนไลน์ คุณอาจขายให้กับทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าองค์กรใหญ่
แม้ว่าคุณไม่ควรจำกัดตัวเองไว้เพียงบุคลิกเดียว แต่ก็ไม่ควรมีมากเกินไปจนทำให้ข้อความและการกำหนดเป้าหมายของคุณสับสนวุ่นวาย
พวกเขาเป็นอะไรกัน?
เมื่อคุณได้กำหนดบุคลิกของลูกค้าที่เหมาะสมแล้ว ให้ระบุปัญหาของพวกเขาอย่างละเอียด ในขั้นตอนนี้ ให้คิดถึงสามสิ่ง:
❓ปัญหา: กำหนดปัญหา. ตัวอย่างเช่น พวกเขาต้องจำรหัสผ่านหลายตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของพวกเขา.
❗️ผลกระทบ: วิธีที่ปัญหาส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การลืมรหัสผ่านและต้องรีเซ็ตใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือการตั้งรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย
🎯 วิธีแก้ปัญหาปัจจุบัน: พวกเขาทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาในวันนี้? ตัวอย่างเช่น การจดรหัสผ่านไว้ในสมุดบันทึกหรือบันทึกไว้ในแอปบันทึกของโทรศัพท์
การพิจารณาปัญหาของลูกค้าอย่างละเอียดเช่นนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าพวกเขาชอบเก็บรหัสผ่านไว้ในโทรศัพท์ เพราะพกติดตัวตลอดเวลา นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันบนมือถืออย่างแน่นอน
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้แบบสำรวจ. สร้างแบบฟอร์ม ClickUp Formsพร้อมแบบสอบถามของคุณ และส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ ของลูกค้าเป้าหมาย. ตรวจสอบความคิดเห็นของพวกเขาเพื่อเข้าใจพวกเขาได้ดีขึ้น.
ความสามารถและความเต็มใจในการชำระเงินของพวกเขาคืออะไร?
มีปัญหาหลายอย่างที่ลูกค้าเลือกที่จะทนกับความไม่สะดวกมากกว่าที่จะจ่ายเงินเพื่อแก้ไข นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในสายตาของลูกค้าอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น มีเครื่องเขียนที่มีราคา 10 บาทต่อชิ้น และมีปากกาหมึกซึมรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่มีราคา 1,000 ดอลลาร์ ทั้งสองสามารถเขียนได้ หากคุณขายสินค้าอย่างหลัง คุณจำเป็นต้องหาผู้ชมที่มีความสามารถและเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อมัน
3. ศึกษาตลาดและคู่แข่งขันของคุณ
เพื่อออกแบบกลยุทธ์ที่ทำงานได้ในตลาด คุณต้องเข้าใจตลาดที่กล่าวถึงก่อน ดังนั้น ให้เราเริ่มต้นด้วยการวิจัยตลาดอย่างละเอียด
- ขนาดของตลาด: ตลาดมีขนาดใหญ่แค่ไหน?
- ศักยภาพทางการตลาด: ศักยภาพการเติบโตของตลาดคืออะไร? ในอีก 15-20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?
- ความเสี่ยง: อะไรคือความเสี่ยงทางการเงิน, กฎระเบียบ, หรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับตลาดนี้? มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึงที่อาจทำให้สินค้าของคุณกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายหรือไม่?
จากนั้นให้แคบลงไปที่การแข่งขัน. จำไว้ว่าการแข่งขันไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่เสนอสินค้าที่คล้ายกับของคุณ. มันคือทุกสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายใช้เพื่อแก้ปัญหาของพวกเขา.
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแอปปฏิทิน ตลาดใหม่ของคุณอาจมาจากผู้ที่ใช้สมุดวางแผนกระดาษ ซึ่งก็เป็นคู่แข่งของคุณด้วย!
ถามตัวเองว่า:
- ใครคือผู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่คุณกำลังมองหาอยู่?
- พวกเขามีคุณสมบัติอะไรบ้าง และมีความทับซ้อนกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากน้อยเพียงใด?
- กลุ่มเป้าหมายของพวกเขาคือใคร?
- ราคาของคู่แข่งอยู่ที่ระดับใด?
ClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกการวิจัยนี้และแบ่งปันกับทีมของคุณ หากมีสมาชิกในทีมหลายคนกำลังทำงานในแง่มุมต่างๆ ของการวิจัย ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในหน้าเดียวกันได้—แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น เพิ่มข้อมูล ฯลฯ
4. เลือกข้อความหลักของคุณ
ตอนนี้ที่คุณรู้จักลูกค้าและตลาดแล้ว ถึงเวลาที่จะสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดึงดูด มีอิทธิพล และโน้มน้าวใจพวกเขา เพื่อทำเช่นนี้ ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้
บุคลิกภาพ
หากคุณมี ICP หลายกลุ่ม ให้สร้างแผนที่รวมถึงข้อความสำหรับแต่ละกลุ่มอย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น ในตลาดออนไลน์ ข้อความสำหรับผู้ขายอาจเป็น "เข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น" หรือ "ขายฟรี" ในขณะที่ข้อความสำหรับผู้ซื้อจะเป็น "ค้นพบสินค้าทำมือ" หรือ "ซื้อสินค้าท้องถิ่น"
มูลค่า
ขณะที่คุณกำลังสร้างข้อความของคุณ ให้คิดถึงคุณค่าที่คุณมอบให้กับลูกค้า คิดให้ไกลกว่าคุณสมบัติและประโยชน์
ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์อาจเป็นการเพิ่มสินค้าลงในรายการที่ต้องการ. ประโยชน์คือความสะดวกในการวางแผนประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณ. คุณค่าของสิ่งนี้อาจเป็นการสนับสนุนไลฟ์สไตล์ที่รอบคอบและมินิมอล ที่คุณใช้จ่ายเงินอย่างมีความคิด.
องค์ประกอบมัลติมีเดีย
การจัดการแคมเปญการตลาดที่ดีผสมผสานข้อความตัวอักษร ภาพ วิดีโอ และอื่นๆเข้าด้วยกันดังนั้น พิจารณาข้อความโดยรวมที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณได้รับ ไม่ใช่แค่เพียงสโลแกนหรือหัวข้อเท่านั้น
5. แผนที่การเดินทางของผู้ซื้อ
นี่คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณที่การตลาดและการขายมาบรรจบกัน โดยทั่วไป องค์กรจะใช้โมเดลกรวยการขายแบบดั้งเดิมหรือโมเดลฟลายวีลการตลาดที่ทันสมัยกว่า
ไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบใดก็ตาม เส้นทางการซื้อของลูกค้าคือขั้นตอนที่ลูกค้าต้องผ่านเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการกับคุณ ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะต้องผ่านทุกขั้นตอนเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนที่พบได้บ่อยที่สุดในเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ และกลยุทธ์รวมถึงช่องทางการตลาดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
การตระหนักรู้
ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าถูกดึงดูดให้สนใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ
- กลยุทธ์ GTM: การสร้างโอกาสทางการขายและการตลาดเนื้อหาด้วยสื่อการศึกษา เช่น บล็อก วิดีโอ อีบุ๊ก เฟรมเวิร์ก ฯลฯ
- ช่องทาง GTM: การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเครื่องมือค้นหา, การโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหา, การโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์
การพิจารณา
ที่นี่ ลูกค้ากำลังสำรวจสินค้าของคุณเพื่อเป็นวิธีแก้ปัญหาของพวกเขา
- กลยุทธ์ GTM: เนื้อหาเช่น รีวิวสินค้า, กรณีศึกษา, หน้าเปรียบเทียบ
- ช่องทาง GTM: การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์, การตลาดผ่านอีเมล, การดูแลลูกค้าเป้าหมาย, การเพิ่มอัตราการแปลง, และกิจกรรมทดลองใช้ก่อนซื้อ เช่น การทดลองใช้ฟรีหรือการสาธิตแบบกำหนดเอง
ชุมชน
ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าอาจต้องการการยืนยันจากชุมชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้ว พวกเขากำลังตรวจสอบว่าคุณเป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
- กลยุทธ์ GTM: การมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Reddit, กิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์, สัมมนาออนไลน์ เป็นต้น
- ช่องทาง GTM: แพลตฟอร์มโซเชียล, ความร่วมมือทางธุรกิจ, การร่วมมือในอุตสาหกรรม
การซื้อ
ที่นี่ พวกเขาซื้อสินค้าของคุณและเริ่มใช้งาน หากคุณกำลังสร้างเครื่องมือที่ใช้ระบบสมาชิก ลูกค้าจะอยู่ในช่วงการซื้อในระดับหนึ่งตลอดการเดินทางของพวกเขา การต่ออายุแต่ละครั้งสามารถกลายเป็นการตัดสินใจซื้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถูกขัดจังหวะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในตลาด
- กลยุทธ์ GTM: ปรับปรุงกระบวนการซื้อให้เรียบง่าย, มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน, รหัสแนะนำ, ส่วนลด, ข้อเสนอพิเศษ
- ช่องทาง GTM: การตลาดผ่านอีเมล, การกำหนดเป้าหมายใหม่, แคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
ความภักดีและการสนับสนุน
ในช่วงระยะเวลานี้ ลูกค้าจะรู้สึกพอใจ มีความเต็มใจที่จะคงความภักดีต่อแบรนด์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้ใช้รายอื่น
- กลยุทธ์ GTM: โปรแกรมสะสมความภักดี, ส่วนลดแนะนำเพื่อน, โปรแกรมการยกย่อง
- ช่องทางการสื่อสาร GTM: การสื่อสารภายในแอป, อีเมล, การตลาดตามบัญชีผู้ใช้
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ดีจะผสานความพยายามทางการตลาดเข้ากับทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตอนนี้คุณได้รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดของจิ๊กซอว์ GTM ของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะนำทั้งหมดมารวมกันเป็นภาพใหญ่
6. สร้างแผนการขายของคุณ
จากความรู้ทั้งหมดที่คุณได้รับจากขั้นตอนข้างต้น ให้จัดทำแผนการเข้าสู่ตลาดที่ครอบคลุมสำหรับการขาย ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
ราคา
คุณคิดค่าบริการเท่าไหร่ และกลยุทธ์การตั้งราคาของคุณคืออะไร? ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การตลาด SaaSรวมถึงการตั้งราคาในรูปแบบฟรีที่มีโฆษณาสนับสนุน, รูปแบบฟรีเมียม, รูปแบบการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน/รายปี แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง เลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดของคุณ
การตลาด
เลือกช่องทางที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงของเส้นทางการซื้อของลูกค้า ปรับแต่งข้อความให้ตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกช่องทางสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ทวีคูณ
ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณอาจใช้ผู้มีอิทธิพลในการสร้างการรับรู้ ใช้เนื้อหาจากวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่และมีส่วนร่วมกับลูกค้าในจุดต่างๆ ของวงจรชีวิตของพวกเขา
การสร้างแบรนด์
ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังสร้างกลยุทธ์ GTM เพื่ออะไร การสร้างแบรนด์อาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณอาจพิจารณาโลโก้ การออกแบบ สี ภาษา ฯลฯ
ในทางกลับกัน หากคุณกำลังนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วไปสู่ตลาดใหม่ แบรนด์หลักของคุณก็คงได้รับการตัดสินใจไว้แล้ว คุณอาจมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยในการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดใหม่เท่านั้น
กลยุทธ์การขาย
คุณกำลังใช้การขายภายในที่ตัวแทนขาย/สาธิตจากระยะไกลอยู่หรือไม่ หรือคุณกำลังจะสร้างทีมขาย? คุณอาจสร้างโมเดลบริการตนเองโดยไม่มีตัวแทนขายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ หากผลิตภัณฑ์นั้นง่ายพอและมีราคาค่อนข้างต่ำ
⚡️คลังแม่แบบ: นี่คือแม่แบบแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนแผนการขายของคุณ
7. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ GTM ของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่? โดยการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีเพื่อกำหนดKPI สำหรับการขายและการตลาดเช่นต่อไปนี้
เป้าหมายการขาย
- รายได้รวมที่ได้รับ
- อัตราการเปลี่ยนแปลงจากผู้สนใจเป็นลูกค้า
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- ผลตอบแทนจากการลงทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า
เป้าหมายทางการตลาด
- จำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขายที่สร้างขึ้น
- % ของลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการขายในบรรดาลูกค้าทั้งหมด
- ต้นทุนการหาลูกค้าเป้าหมาย
อย่าเพียงแค่ตั้งเป้าหมายเหล่านี้ ให้พวกมันสามารถเข้าถึงได้และมองเห็นได้สำหรับทุกคนในทีมของคุณด้วยClickUp Goals ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลข, ทางการเงิน, หรือเป้าหมายงาน จัดกลุ่มเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์และมองเห็นความคืบหน้าได้โดยอัตโนมัติ มองเห็นเป้าหมายของคุณและติดตามได้ในเวลาจริง
8. ดำเนินการกลยุทธ์ GTM ของคุณ
ขอแสดงความยินดี หากคุณมาถึงจุดนี้ แสดงว่าคุณมีกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ดี อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อมีการนำไปปฏิบัติจริงเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ให้ดำเนินการตามกลยุทธ์นั้นอย่างเป็นระบบ
คิดถึงการนำไปใช้ของกลยุทธ์ GTM ของคุณ
สร้างพื้นที่เดียวเพื่อจัดการทุกแง่มุมของกิจกรรมการเข้าสู่ตลาดของคุณเทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้แบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ ที่คุณสามารถวางแผน มอบหมาย และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เขียน SOP ให้ชัดเจน
จัดทำเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) สำหรับกลยุทธ์ GTMและกระบวนการวางแผนการตลาดของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงคู่มือสไตล์สำหรับเนื้อหาของคุณ หรือซับซ้อนถึงขั้นสัญญาสำหรับผู้มีอิทธิพลก็ได้ จดบันทึกและแบ่งปันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คลิกที่ ClickUp Docs เพื่อทำสิ่งนี้และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
สร้างกรอบการจัดการโครงการ GTM
สร้างงาน มอบหมายให้กับผู้ใช้ กำหนดเส้นตาย และระบุการพึ่งพาอาศัยกันบนเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น ClickUp สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และป้องกันการสูญเสียข้อมูล
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถทำซ้ำกรอบงานนี้ได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ทำให้กระบวนการของคุณมีความสม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้
หากคุณไม่ต้องการสร้างกรอบการทำงานของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นลองใช้เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp ดูสิ มันจะช่วยให้คุณมีแนวทางทีละขั้นตอนในการออกแบบกลยุทธ์ของคุณและนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
⚡️คลังแม่แบบ: นี่คือแม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ดีที่สุด 7 แบบจาก ClickUpที่คุณสามารถเลือกใช้ได้
สื่อสารกับทีมของคุณ
การสื่อสารอาจสูญเสียข้อมูลได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการเข้าสู่ตลาดซึ่งมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนและองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงอยู่มากมาย การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ทุกอย่างผิดพลาดได้
จัดตั้งระบบและกระบวนการสำหรับการสื่อสารClickUp Chatได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรักษาบริบทของทุกข้อความไว้อย่างครบถ้วน ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถรักษาการสนทนาให้สอดคล้องกับโครงสร้าง Workspace ของคุณ แท็กผู้ใช้ แท็กงาน แปลงข้อความให้เป็นงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
มีข้อความมากเกินไปหรือ? ไม่ต้องกังวล. ให้ClickUp Brainช่วยคุณติดตามและรับการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ.
หากคุณต้องการกรอบการทำงานเพื่อเริ่มต้น ลองใช้แม่แบบการสื่อสารกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp ใช้เพื่อสื่อสารเป้าหมาย บทบาท ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดของคุณอย่างกระชับกับทุกคนในทีม
บูรณาการและรวบรวม
สุดท้ายนี้ คุณอาจกำลังใช้เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ
- ใช้ HubSpot อยู่หรือไม่? อัตโนมัติมากกว่า 20 การกระทำด้วย ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
- เก็บไฟล์สร้างสรรค์ของคุณไว้ใน Google Drive หรือไม่? เชื่อมต่อเพื่อค้นหาและแนบไฟล์ไปยัง ClickUp ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่าง
- ใช้ Miro เป็นกระดานไวท์บอร์ดของคุณ? ฝังมันลงใน Clickup เพื่อการทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น
เข้าสู่ตลาดอย่างมั่นใจด้วย ClickUp
การตลาดสมัยใหม่มีความซับซ้อน ทีมการตลาดแต่ละทีมใช้ช่องทางต่างๆ มากมายทุกวัน ทั้งข้อความ ภาพ เสียงพอดแคสต์ และวิดีโอ พวกเขาทำงานกับรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย เนื่องจากร่องรอยดิจิทัลของการตลาดในปัจจุบัน พวกเขาจึงรวบรวมข้อมูลจำนวนมากและหลากหลายประเภท
ในทางกลับกัน อุปสรรคในการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลนั้นต่ำ ส่งผลให้มีเครื่องมือมากมายหลายร้อยรายการสำหรับทุกความต้องการ
ตามความเป็นจริง ตามข้อมูลจาก G2 มี 230+ แชทบอท AI, 460+ เครื่องมือจัดการโครงการ, และ 100+ แอปไวท์บอร์ด
หมวดหมู่ใดก็ตามที่คุณเลือกจะสร้างขึ้นนั้น มักจะมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว เพื่อให้คุณแตกต่างจากผู้อื่น ดึงดูดฐานลูกค้า ขายสินค้า หรือรักษาลูกค้าไว้ คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุม พร้อมทั้งความสามารถในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp สำหรับทีมการตลาดถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ! ระดมความคิด สร้างแคมเปญ จัดการงาน ติดตามตัวชี้วัด ทำงานร่วมกัน และเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นทีมเดียวด้วย ClickUp