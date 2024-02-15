15 กลยุทธ์การตลาด SaaS เพื่อดึงดูด (และรักษา) ลูกค้า

ตลาด SaaS ระดับโลกคาดว่าจะเติบโตจาก257.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,298.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2023 ถึง 2030
นั่นคือการเพิ่มขึ้นถึง 403% ในเวลาเพียงเจ็ดปี! และแม้ว่าสิ่งนี้บ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตที่น่าตื่นตาตื่นใจของอุตสาหกรรม SaaS แต่ก็หมายความว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจ SaaS ด้วยเช่นกัน
ในบริบทนี้ ผู้ตัดสินใจต้องทบทวนกลยุทธ์การตลาด SaaS ของตนใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพราะในตลาดที่แออัด วิธีการตลาด SaaS ที่ล้าสมัยและใช้แบบแผนซ้ำๆ จะไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้
ข่าวดีคือความช่วยเหลือกำลังมาถึง เราได้รวบรวมรายการ 15 กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน รายการนี้ยังรวมถึงวิธีที่ได้ผลแน่นอนในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าปัจจุบันและดึงดูดลูกค้าใหม่เพื่อขยายแบรนด์ SaaS ของคุณ
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด ขอให้เราเข้าใจก่อนว่า SaaS marketing คืออะไร และมันแตกต่างจากประเภทการตลาดอื่น ๆ อย่างไร
การทำความเข้าใจการตลาด SaaS
SaaS หรือ ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (Software as a Service) คือรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปลูกค้าจะชำระค่าบริการในรูปแบบของค่าสมาชิก (subscription fee) ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมที่ลูกค้าต้องซื้อซอฟต์แวร์เป็นครั้งเดียวเพื่อเป็นเจ้าของและใช้ซอฟต์แวร์นั้นตลอดไป
การตลาด SaaS หมายถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่บริษัท SaaSใช้เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์, หาลูกค้าใหม่, และรักษาลูกค้าเดิมไว้. นักการตลาด SaaS พยายามสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่น, ครอบคลุมทุกช่องทาง, และมีคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าขณะที่พวกเขาโปรโมตและขายโซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์.
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีจากการตลาด SaaS ของคุณ คุณจำเป็นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ เน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (USPs) ของผลิตภัณฑ์ และสร้างแผนการตลาด SaaS ที่ให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ เมื่อพวกเขาต้องการ
สิ่งนี้ต้องการการวิจัยจำนวนมาก การวิเคราะห์ข้อมูล และการประสานงานระหว่างสมาชิกทีมการตลาด SaaS ซึ่งเป็นสิ่งที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าคุณจะเลือกแผนการตลาด SaaS แบบใด แพลตฟอร์มการตลาดของ ClickUp จะช่วยให้คุณดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น
และด้วยเหตุนี้ ขอเชิญทุกท่านดำดิ่งสู่กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่ดีที่สุดประจำปี 2024
15 กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่ประสบความสำเร็จ
เนื่องจากตลาด SaaS ระดับโลกไม่มีสัญญาณชะลอตัว บริษัท SaaS จำเป็นต้องหันมาใช้เทคนิคการตลาด SaaS ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนอกกรอบเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
นี่คือ 15 กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้ได้สำหรับธุรกิจ SaaS B2C หรือ B2B ของคุณ:
1. สร้างแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
คุณต้องมีแผนก่อนที่ทีมการตลาดของคุณจะเริ่มทำแคมเปญการตลาด SaaS อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องมีแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ SaaS ของคุณ มี OKR และ KPI ที่ชัดเจน และเหมาะกับงบประมาณการตลาดของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เช่น เป้าหมายรายได้ การได้มาซึ่งลูกค้า และการรักษาลูกค้าไว้ เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแล้ว ให้ทำการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดและกำหนดจุดขายที่โดดเด่นของคุณ (USP)
แผนของคุณควรมีช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย แม้ว่าคุณอาจพึ่งพาเพียงไม่กี่ช่องทางสำหรับการกระจายข้อมูล แต่การใช้ผสมผสานช่องทางต่าง ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมักจะบริโภคเนื้อหา เช่น โซเชียลมีเดีย, SEO, อีเมล, ชุมชนเฉพาะกลุ่ม, งานอีเวนต์และสัมมนาออนไลน์, ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จะดีที่สุด
เมื่อคุณได้ตัดสินใจเลือกช่องทางแล้ว ให้สร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา SaaS ที่ครอบคลุมการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การเข้าถึงลูกค้าไปจนถึงการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้า
ฟังดูเยอะใช่ไหม? ใช่แล้วการพัฒนาแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและต้องใช้ความพยายามมาก แต่ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว
ด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp คุณสามารถระบุและประเมินความรู้สึกของผู้ซื้อ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับทีมของคุณ และสร้างแผนการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ
แผนการตลาดของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างชัดเจน ระบุช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการสื่อสาร ดูแลให้กิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณสอดคล้องกัน วัดความก้าวหน้า และปรับแผนการตลาด SaaS ของคุณตามความจำเป็น
2. กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ
องค์ประกอบที่สำคัญของแผนการตลาด B2B SaaS ที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ(ICP)ของคุณ
ICP ที่ได้รับการวิจัยอย่างดีช่วยให้คุณกำหนดปัญหาที่ลูกค้าของคุณเผชิญมากที่สุดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดให้ผลิตภัณฑ์และราคาของคุณสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผล
ด้วยแคมเปญการตลาด SaaS ที่มุ่งเน้น ICP คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้า การเริ่มต้นใช้งาน การรักษาลูกค้า และการสร้างรายได้ให้สูงสุด
เริ่มต้นด้วยการสร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อหลายแบบที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิจัยตลาด ระบุข้อมูลประชากรพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ รายได้ สถานที่ตั้ง และตำแหน่งงาน
จากนั้น ให้หาคำตอบสำหรับคำถามเช่น: ลูกค้าเหล่านี้เผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง? เป้าหมายของพวกเขาคืออะไร และผลิตภัณฑ์ SaaS ของฉันสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร? พวกเขาชอบรับเนื้อหาในรูปแบบใด (บล็อก, วิดีโอ, สัมมนาออนไลน์, จดหมายข่าว ฯลฯ)? และพวกเขาใช้เวลาออนไลน์ที่ไหน? ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับลูกค้า SaaS ของคุณ
เมื่อคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาด SaaS ที่จะดึงดูดพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยและสร้างเทมเพลตบุคลิกภาพผู้ซื้ออาจเป็นงานที่น่ากังวล แต่เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ของ ClickUp สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้าง จัดการ และติดตามโปรไฟล์ลูกค้าได้ในที่เดียว
นอกจากนี้ เทมเพลต User Persona ของ ClickUp ช่วยให้ดีไซเนอร์ นักพัฒนา และนักการตลาดสามารถออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
โดยการสร้างงานที่มีสถานะกำหนดเอง เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสิ้น' คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ ตั้งแต่การวิจัยเบื้องต้นไปจนถึงการสร้างบุคลิกภาพสุดท้าย คุณสามารถจัดหมวดหมู่เทมเพลตของคุณตามตัวแปรทางประชากร เช่น กลุ่มอายุ สถานภาพสมรส เป็นต้น
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ SaaSเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและราบรื่นขึ้นขณะที่คุณทำงานข้ามฐานข้อมูลและเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง ICP ของคุณ
3. ใช้ประโยชน์จากการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
SEO ช่วยเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณ และส่งผลให้ซอฟต์แวร์ของคุณปรากฏบนเครื่องมือค้นหาได้ดีขึ้น ทำให้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาด SaaS ของคุณ SEO สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: SEO บนหน้าเว็บไซต์ (On-page SEO) และ SEO นอกหน้าเว็บไซต์ (Off-page SEO)
SEO บนหน้าเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งคำค้นหา, การสร้างเนื้อหาคุณภาพ, การเชื่อมโยงภายใน, ชื่อเรื่องที่ปรับแต่งแล้ว, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณมี UI (อินเตอร์เฟซผู้ใช้) ที่เป็นมิตร
SEO นอกหน้าเว็บไซต์มุ่งเน้นการสร้างลิงก์คุณภาพสูง การสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณ และการมีแผนการกระจายเนื้อหา
SEO ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่เครื่องมือค้นหาจัดอันดับสูง เพิ่มการมองเห็นของคุณในผลลัพธ์บนหน้าผลการค้นหา (SERP) และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบออร์แกนิกและดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีความสนใจด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถทำการทดสอบ A/B หรือทดสอบเวอร์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และให้สอดคล้องกับการตลาดเนื้อหาของคุณกับกลยุทธ์ SEO ของคุณ
อย่าลืมใช้ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาและซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมและดำเนินแคมเปญการตลาด SaaS ที่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยลดภาระงานของทีมการตลาด SaaS ของคุณได้อย่างมาก
4. ดำเนินการตลาดแบบบอกต่อ
การตลาดแบบบอกต่อคือสิ่งที่ฟังดูตามชื่อเลย—การใช้ประโยชน์จากการบอกต่อและการแนะนำจากลูกค้าปัจจุบันของคุณเพื่อขับเคลื่อนการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการแนะนำจากผู้ที่เราไว้วางใจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีเพียง29% ของลูกค้าที่แนะนำธุรกิจหลังจากมีประสบการณ์ที่ดี แม้ว่า 83% จะเต็มใจทำเช่นนั้นก็ตาม ซึ่งหมายความว่าธุรกิจ SaaS หลายแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการตลาดแบบแนะนำต่อได้
วิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมการแนะนำลูกค้าเพิ่มเติมคือการมอบสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าของคุณ เช่น ส่วนลด ผลิตภัณฑ์ฟรี หรือของขวัญ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรทดลองใช้กลยุทธ์การตลาดแบบแนะนำลูกค้าที่หลากหลายและดูว่าอะไรได้ผลดีที่สุดสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ
เมื่อคุณเข้าใจแล้ว ให้ดำเนินการเปิดตัวโปรแกรมการตลาดแบบแนะนำที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของ SaaS ของคุณ
5. สร้างการมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับบริษัท SaaS ในการสร้างอำนาจ, สร้างโอกาสทางธุรกิจ, และเติบโตอย่างรวดเร็ว. ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กร B2C SaaS เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน แม้กระทั่งบริษัท B2B SaaS ก็ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย, แสดงบุคลิกของแบรนด์, และสาธิตคุณค่าของผลิตภัณฑ์.
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การตลาด SaaS อื่น ๆ ส่วนใหญ่ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เริ่มต้นด้วยการกำหนด KPI, ทำความเข้าใจ ICP และเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น LinkedIn และ Twitter เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสำหรับการตลาด B2B SaaS และนักการตลาด B2C SaaS อาจพบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นบน Facebook และ Instagram
ก่อนที่คุณจะเริ่มโพสต์ ให้ปรับแต่งหน้าเพจและโปรไฟล์ของบริษัทคุณด้วยคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง, รูปภาพ, และลิงก์ สร้างปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ที่สม่ำเสมอซึ่งระบุความถี่, เวลา, และประเภทของเนื้อหาที่คุณจะโพสต์บนแพลตฟอร์มแต่ละแห่ง
จากนั้น สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับโพสต์ของคุณ ทดลองใช้รูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอและสัมมนาออนไลน์ เพื่อเน้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ
สุดท้าย ให้ความสำคัญกับแง่มุม 'สังคม' ของสื่อสังคมออนไลน์ ส่งเสริมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เช่น รีวิว การให้คะแนน และข้อเสนอแนะ สิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเสริมสร้างอำนาจและความน่าเชื่อถือของคุณในกลุ่มเป้าหมาย
6. ใช้การตลาดที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
การตลาดแบบชุมชนคือการมีส่วนร่วมกับกลุ่มออนไลน์ที่มีความสนใจหรือเป้าหมายร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ
โดยการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในชุมชนเหล่านี้ คุณสามารถเสริมสร้างอำนาจของแบรนด์ของคุณ สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความภักดีของลูกค้าได้
มีชุมชนหลักสามประเภทที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับกิจกรรมการตลาด SaaS ของคุณ:
- อินทรีย์ (ชุมชนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น Reddit และ Quora)
- ได้รับการสนับสนุน (ชุมชนที่สร้างโดยธุรกิจ SaaS เช่น กลุ่ม Facebook)
- แบรนด์ (ชุมชนที่สร้างและดูแลโดยบริษัท SaaS เช่น ช่องใน Slack)
การตลาดแบบชุมชนช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับผู้ใช้ของคุณได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้แบรนด์ SaaS ของคุณมีความเป็นมิตรและน่าเข้าถึงมากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ และสร้างลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย
7. ดำเนินการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ
การตลาดผ่านอีเมลเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับบริษัท SaaS การตลาดผ่านอีเมลเกี่ยวข้องกับการส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งส่วนตามพฤติกรรม ความชอบ หรือข้อมูลประชากรของพวกเขา
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นและปรับแต่งอีเมลตามการกระทำของลูกค้าของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าลงทะเบียนผ่านทางการแนะนำ อาจมีลำดับของอีเมลต้อนรับสามฉบับที่,
- ยินดีต้อนรับพวกเขาสู่ผลิตภัณฑ์และมอบโบนัสการแนะนำ (เช่น ส่วนลดหรือใช้งานฟรีหนึ่งเดือนสำหรับการสมัครสมาชิก)
- แนะนำคุณลักษณะเด่นสามอันดับแรกของผลิตภัณฑ์สำหรับกรณีการใช้งานของพวกเขา
- กระตุ้นให้พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบอกต่อให้แพร่หลายมากขึ้น
นักการตลาด SaaS มักหันมาใช้การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติเนื่องจากความสามารถในการนำเสนอเนื้อหาแบบยาวที่น่าสนใจ, การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, การรักษาลูกค้าเดิม, และการกระตุ้นให้เกิดการแปลงในระดับใหญ่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตลาดผ่านอีเมลจะมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา SaaS ของคุณ แต่แคมเปญอีเมลที่ดีนั้นต้องอาศัยเนื้อหาที่ดีเป็นหลัก ด้วยClickUp AI คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ น่าสนใจ และดึงดูดใจสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวางแผนการตลาดได้
คุณยังสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อรับคำตอบและสนับสนุนทันทีในทุกส่วนของการดำเนินงานทางการตลาดของคุณ เครื่องมือนี้จะสร้างสรุปโครงการและการอัปเดตให้คุณในทันที และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เปิดตัวแคมเปญ PPC ที่มุ่งเป้าหมาย
SEO เป็นการลงทุนระยะยาว ต้องใช้เวลาในการแสดงผลลัพธ์ ในระหว่างนี้ หากกลยุทธ์ SEO ของคุณยังไม่สามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายได้เพียงพอ ควรพิจารณาแคมเปญ PPC สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ
PPC หรือที่เรียกว่าการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาออนไลน์ที่คุณเสนอราคาสำหรับคำหลักและจ่ายเฉพาะเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาของคุณ
PPC สามารถช่วยให้คุณบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดที่สูงขึ้นด้วยแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงิน เนื่องจากคุณสามารถกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดตามเจตนาและพฤติกรรมในการค้นหาของพวกเขาได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกช่องทางสื่อที่ต้องชำระเงินจะมีประสิทธิภาพสำหรับแพลตฟอร์ม B2B SaaS. บริษัท SaaS มักจะเห็นระดับความไว้วางใจและการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นบน Google ทั้งกับโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้งและโฆษณาค้นหาแบบข้อความ.
หากคุณขยันค้นคว้าเกี่ยวกับคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) ที่ต้องการใช้ใน Google Ads จะดีที่สุด. ให้แน่ใจว่าคุณบาลานซ์ระหว่างคำค้นหาแบบยาว (ลองเทล) กับคำค้นหาที่กว้างขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการขาย.
นอกจากนี้ ในระหว่างการพัฒนา стратегี PPC สำหรับการตลาด SaaS อย่าลืมทำการทดสอบ A/B บนหน้า landing ของคุณ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณของคุณ
โบนัส:แม่แบบรายงาน PPC!
9. เสนอทดลองใช้ฟรี
การมอบให้ลูกค้า SaaS ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณแบบฟรีสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นผู้สมัครสมาชิกที่ชำระเงินได้ ตามการศึกษา พบว่า62% ของบริษัท SaaSสามารถหาลูกค้าที่ชำระเงินได้ไม่น้อยกว่า 10% จากผู้ทดลองใช้ฟรี
การทดลองใช้ฟรีเป็นโอกาสที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร โดยที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนใดๆ หากพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีและคุณให้การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองตลอดช่วงทดลองใช้ฟรี พวกเขาจะมีความมั่นใจในการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
10. ติดตามลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า
การติดตามลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันอาจดูเหมือนเป็นงานประจำที่ไม่ได้รับความสนใจ แต่เราขอแจ้งให้ทราบว่านี่เป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของกลยุทธ์การตลาด SaaS ทุกประเภท
ลูกค้า SaaS และผู้ที่สนใจใช้บริการต่างมีชีวิตที่ยุ่งวุ่นวาย พวกเขายังถูกท่วมท้นด้วยข้อความจากธุรกิจ SaaS ที่หวังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของพวกเขา เมื่อคุณส่งข้อความติดตามผลที่ปรับแต่งให้ตรงกับจุดที่ลูกค้าของคุณอยู่ในเส้นทางการซื้อ พวกเขาจะรู้สึกมีคุณค่าและมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปมากขึ้น
การติดตามผลที่ทันเวลาและเกี่ยวข้องของคุณช่วยผลักดันให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณก้าวหน้าไปตามวงจรการขาย ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณส่งการติดตามผลที่อ้างอิงจากการโต้ตอบก่อนหน้านี้และนำเสนอทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความสนใจปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ClickUp CRMช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดและขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้การติดตามงานง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกมุมมองต่าง ๆ ได้ เช่น มุมมองตาราง กระดานคัมบัง และอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการและติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างสะดวก
ด้วยซอฟต์แวร์ CRM SaaS ที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามและจัดการบัญชี ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และปรับปรุงกิจกรรมการหาลูกค้าให้ราบรื่น ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
11. ได้รับการแนะนำในเว็บไซต์รายชื่อ SaaS
การลงรายการธุรกิจ SaaS ของคุณในเว็บไซต์รีวิวบริษัท SaaS เช่น G2 และ Capterra ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพและแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณได้
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบอ้างอิง ซึ่งลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยอาศัยประสบการณ์ของลูกค้าคนอื่น
เว็บไซต์รีวิวเชิญชวนลูกค้าให้แสดงความคิดเห็นโดยละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่พวกเขาใช้ หากลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ คุณสามารถใช้รีวิวเชิงบวกเพื่อสร้างโอกาสในการขายได้
คุณยังสามารถแชร์รายละเอียดสินค้า, กรณีศึกษา, และคำรับรองจากผู้ใช้ที่พอใจอื่น ๆ บนเว็บไซต์รีวิวเหล่านี้ได้เช่นกัน ทั้งหมดที่กล่าวมาช่วยสร้างความไว้วางใจและมูลค่าแบรนด์ให้กับธุรกิจ SaaS ของคุณ
12. ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม SaaS อื่นๆ
การร่วมมือข้ามแพลตฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของอุตสาหกรรม SaaS การร่วมมือกับบริษัท SaaS ที่ไม่แข่งขันกันสามารถช่วยเพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้า B2B SaaS ของคุณได้โดยการทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานง่ายและผสานรวมได้สะดวกขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณดำเนินธุรกิจ SaaS ที่ส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ คุณสามารถร่วมมือกับแพลตฟอร์มการดึงข้อมูลและร่วมกันทำแคมเปญการตลาดได้
ด้วยวิธีนี้ แพลตฟอร์ม SaaS ทั้งสองสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น เนื่องจากได้รับการเปิดเผยต่อกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน
13. ทำให้การลงทะเบียนง่ายขึ้น
การทำให้การลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณเป็นเรื่องง่าย เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ความพยายามน้อยแต่ให้ผลลัพธ์สูง กระบวนการลงทะเบียนหรือการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้ จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ยังลังเลของคุณมีส่วนร่วมกับคุณมากขึ้น
แนวทางที่ดีคือการใช้แบบฟอร์มการสมัครสองขั้นตอน (double opt-in) และมีข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการ (call-to-action) ที่กระชับและมองเห็นได้ชัดเจนในหน้าลงทะเบียน นอกจากนี้ ควรปรับแต่งการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ให้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ
14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอสาธิตถูกจำกัดการเข้าถึง
หากคุณต้องการเพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ คุณควรพิจารณาการจำกัดการเข้าถึงวิดีโอสาธิตของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้
ในขณะที่ทีมการตลาด SaaS มักถกเถียงถึงข้อดีและข้อเสียของเนื้อหาแบบจำกัดการเข้าถึง แต่มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากผู้ที่สนใจ เนื่องจากเนื้อหาวิดีโอแบบจำกัดการเข้าถึงจะกรองผู้ที่ไม่ได้สนใจในผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณออกไป จึงช่วยเพิ่มคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย
15. ปรับขึ้นราคา
คุณภาพไม่ได้มาพร้อมกับราคาถูก ทำไมผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณถึงต้องแตกต่าง? แผนราคาที่ถูกอาจสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ไม่มีความซับซ้อน หากคุณกำลังขายผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน คุณสามารถเรียกเก็บเงินได้มากขึ้น
คุณสามารถขายหน่วยสินค้าได้น้อยลงโดยการปรับราคาขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ นอกจากนี้ การปรับราคาขึ้นยังทำให้บริการของคุณรู้สึกพรีเมียม และนี่สามารถช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูงได้
ขอแนะนำให้คุณทบทวนรูปแบบการกำหนดราคา SaaS ของคุณโดยอิงจากแนวโน้มการตลาดในอุตสาหกรรมและอัตราการสูญเสียลูกค้า แต่ไม่ควรตั้งราคาต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ทีมงานของคุณได้ทุ่มเทสร้างขึ้นมา
ความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้กับการตลาด SaaS
UX คือความประทับใจและความรู้สึกโดยรวมที่ผู้ใช้มีเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ UX มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตลาด SaaS เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า และส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยเช่นกัน
การออกแบบ UI ที่ดีจะสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ หากลูกค้าเป้าหมายของคุณสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย พวกเขาก็จะมั่นใจว่าสามารถผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมได้ นอกจากนี้ พวกเขายังมั่นใจได้ว่าทีมงานของตนจะใช้เวลาในการเรียนรู้ระบบใหม่น้อยลงในช่วงเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในท้ายที่สุด
ผลิตภัณฑ์ SaaS ที่มี UX ที่ยอดเยี่ยมมีแนวโน้มที่จะไม่ทำให้ผู้ใช้รำคาญหรือเกิดการขัดจังหวะน้อยลง ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนและการขอความช่วยเหลือจากลูกค้าที่น้อยลง สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย (LTV) และทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่ลูกค้าจะรักษาหรือขยายการสมัครสมาชิกของพวกเขา
จากมุมมองทางการตลาด ผู้ใช้ที่พึงพอใจจะกลายเป็นผู้ใช้ที่ภักดี และผู้ใช้ที่ภักดีระยะยาวจะกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ที่ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณและมีส่วนร่วมในการเติบโตแบบออร์แกนิก
ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหนือกว่ากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ใช้ไว้ นอกจากนี้ ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียังช่วยลดอัตราการสูญเสียผู้ใช้ ซึ่งลดความจำเป็นในการพยายามดึงดูดผู้ใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
สถานะปัจจุบันของการตลาด SaaS และแนวโน้มในอนาคต
กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สามารถปรับขนาดได้ และนำไปใช้ได้ง่าย แต่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักการตลาด SaaS ต้องมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในตลาดได้
การทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม
นี่คือเหตุผลที่หลายแพลตฟอร์ม SaaS กำลังมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือข้ามแพลตฟอร์มโดยการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์และบริการ SaaS อื่น ๆ
การผสานระบบ SaaS ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างโซลูชันและเครื่องมือ SaaS ที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้หลายแห่ง ส่งข้อมูลได้อย่างอิสระ และทำให้การกระทำที่สำคัญเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ
ความปลอดภัยของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูลจะเป็นอีกหนึ่งด้านที่ได้รับการให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น คาดว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยจะเข้มงวดมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดการกับข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
รายงานสถานะในอนาคตจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการกล่าวถึง AI นักการตลาด SaaS จะพึ่งพา AI อย่างมากในทุกด้าน ตั้งแต่การเขียนคำโฆษณา การแบ่งกลุ่มลูกค้า การปรับแต่งส่วนบุคคล ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบไม่ต้องคลิก
แต่ขอเตือนไว้ว่า: เครื่องมือ AI ใด ๆ ก็ดีได้เพียงเท่าผู้ใช้ของมัน ดังนั้น นักการตลาด SaaS ต้องพัฒนาทักษะการเขียนคำสั่ง (prompt engineering) และความคุ้นเคยกับ AI ให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แชทบอทเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัท SaaS จะใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แม้ว่าจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือแทบทุกแห่งอยู่แล้วก็ตาม การสนทนาจะมีความแพร่หลายมากขึ้น แต่ผู้ทำการตลาด SaaS จะมองหาวิธีในการเพิ่มบุคลิกให้กับแชทบอทเหล่านี้ เพราะลูกค้า แม้แต่ลูกค้า B2B SaaS ก็มักจะตอบสนองได้ดีกว่ากับบอทที่ฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
ชนะในปี 2024 ด้วยกลยุทธ์การตลาด SaaS ที่ได้ผล
แผนการตลาด SaaS ที่จัดทำอย่างดีสามารถเปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณได้
พยายามหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการปรับให้เข้ากับบุคคลและการขยายขนาดโดยการผสมผสานกลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ จากนั้นให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณมีทักษะที่จำเป็นในการจัดการเครื่องมือเหล่านี้ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้แคมเปญ SaaS ของคุณประสบความสำเร็จทุกครั้ง
การบริหารทีมการตลาด SaaS ที่มีประสิทธิภาพสูงต้องอาศัยการคิดนอกกรอบ การประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และการตัดสินใจแบบเรียลไทม์
และ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเข้าถึงเครื่องมือและเทมเพลตทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อดำเนินกลยุทธ์การตลาด SaaS ที่มีประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย
1. ผลิตภัณฑ์ SaaS มีการทำการตลาดอย่างไร?
ผลิตภัณฑ์ SaaS ถูกทำการตลาดผ่านช่องทางทางการตลาดทั้งแบบดั้งเดิมและไม่ดั้งเดิมที่หลากหลาย กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่พบบ่อย ได้แก่ การใช้ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ การทำการตลาดโดยอิงกับชุมชน และการใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดผ่านอีเมลเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
การเสนอทดลองใช้ฟรี การดำเนินโปรแกรมแนะนำเพื่อน และการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม SaaS อื่น ๆ ก็เป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด SaaS ของคุณเช่นกัน นอกจากนี้ การลงรายการสินค้าบนเว็บไซต์รีวิว SaaS การรับประกันประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี และการมุ่งเน้นไปที่เทรนด์ในอนาคตเช่นการผสานรวมกับ AI ล้วนช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดและแคมเปญ SaaS ที่ประสบความสำเร็จ
2. คุณจะทำการค้าเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ได้อย่างไร?
ในการทำให้ผลิตภัณฑ์ SaaS ประสบความสำเร็จทางการค้า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจผู้ใช้และความต้องการของพวกเขา
กำหนดรูปแบบการตั้งราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่ควรเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด จากนั้นใช้การตลาดและช่องทางโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความชอบและพฤติกรรมของพวกเขา
ลงทุนในโปรแกรมการตลาดทางอีเมลและการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงและปรับให้เหมาะกับลูกค้าของคุณเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณตลอดวงจรการขาย
3. กลยุทธ์การตลาด SaaS คืออะไร?
กลยุทธ์การตลาด SaaS คือแผนที่นำทางสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อและรักษาลูกค้าไว้ กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม การนำเสนอจุดเด่นที่ทำให้ซอฟต์แวร์แตกต่าง และการใช้ช่องทางต่างๆ เช่น SEO และโซเชียลมีเดีย
กลยุทธ์การตลาด SaaS ที่พบบ่อยอาจรวมถึงการเสนอทดลองใช้ฟรี การมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ และการรับประกันประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น เป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณในกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดผู้ใช้ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน