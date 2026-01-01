37 ตัวอย่าง SaaS ที่คุณต้องรู้ในปี 2025

ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของ'SaaS'ทั้งหมด
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วเหมือนแสง บริษัทต่างๆ จึงหันมาใช้โซลูชันออนไลน์และดำเนินธุรกิจบนซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) มากขึ้น ในความเป็นจริง ตามรายงานล่าสุดของ Statistaเกี่ยวกับองค์กร SaaS ในปี 2024 พบว่ามีบริษัท SaaS ประมาณ 17,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา และ 25,000 แห่งทั่วโลก (และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ!)
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาที่จะเพิ่มแอปพลิเคชัน SaaS เข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ, แทนที่แอปพลิเคชันปัจจุบันของคุณ, เริ่มต้นธุรกิจ SaaS, หรือเพียงแค่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SaaS, คุณมาถูกที่แล้ว!
ตัวอย่าง SaaS 37 รายการที่เราได้รวบรวมไว้ประกอบด้วยรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญในวงการและเคล็ดลับต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SaaS เหล่านี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรียนรู้ว่าโมเดล SaaS ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ยังคงปฏิวัติภูมิทัศน์ของซอฟต์แวร์ได้อย่างไร โดยช่วยให้ธุรกิจและลูกค้าทั่วโลกประสบความสำเร็จ
ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) คือรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ลูกค้าและบริษัทสามารถโต้ตอบผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทำให้การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เป็นเรื่องที่สะดวกอย่างยิ่ง
หมายเหตุสั้น ๆ เกี่ยวกับ SaaS:
- อาจเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์บนเว็บ, ซอฟต์แวร์ตามความต้องการ, และซอฟต์แวร์แบบโฮสต์
- ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) เป็นหนึ่งในสามระดับหลักของการประมวลผลแบบคลาวด์—อีกสองระดับคือ แพลตฟอร์มในรูปแบบบริการ (PaaS) และโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบบริการ (IaaS)
- ประโยชน์ของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการลงทุน การเข้าถึงที่สะดวก และความสามารถในการขยายระบบ
- บริษัท SaaS มักจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) หรือธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C)
- ประเภทของโซลูชัน SaaS ที่พบมากที่สุด ได้แก่ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM), ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP), ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (CMS),ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ, การขาย, การตลาด, และอีคอมเมิร์ซ
โอเค ตอนนี้เรามาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมแพลตฟอร์ม SaaS ถึงเป็นอนาคตของซอฟต์แวร์
สถิติและแนวโน้มการเติบโตล่าสุดของ SaaS
ซอฟต์แวร์แบบ SaaS เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยเติบโตจาก 31.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015 เป็น 171.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022— นั่นคือการเติบโตประมาณ 5 เท่าในระยะเวลาเพียงเจ็ดปี!
ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในด้านจำนวนบริษัท SaaS มากที่สุดในโลกโดยมีประมาณ 17,000บริษัทตามมาด้วยสหราชอาณาจักรซึ่งมีตลาดเป็นอันดับสอง โดยมีผู้ให้บริการ SaaS จำนวน 2,000 ราย คาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของตลาด SaaS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผู้นำตลาดรายอื่น ๆ เช่น ตลาดยุโรป ละตินอเมริกา และเอเชีย จะยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการแข่งขันในการสร้างแอป SaaS ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป!
สถิติการรับบุตรบุญธรรม: ก้าวสู่สถานที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย SaaS
จากการศึกษาด้านเทคโนโลยีและบุคลากรของกลุ่มฮาร์วีย์ แนชพบว่า 73% ของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจำนวน 1,724 คน จาก 69 ประเทศ เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน SaaS ถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จทางธุรกิจ
องค์กรต่าง ๆ หันมาใช้แอปพลิเคชัน SaaS เพื่อช่วยปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขยายธุรกิจที่กำลังเติบโต และเพิ่มอัตราการได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ในความเป็นจริง ประมาณ99% ของบริษัท และ 78% ของธุรกิจขนาดเล็กพึ่งพา เครื่องมือ SaaSอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อช่วยในการบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อัตโนมัติงานประจำ และให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
และภาพด้านล่างแสดงสถิติการนำSaaS appมาใช้ล่าสุด (อัตราการเติบโตตามหมวดหมู่แอป)—ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบได้ว่าบริษัทต่างๆ กำลังนำแอปประเภทใดมาใช้ในธุรกิจของตน
ด้วยแรงผลักดันและการเติบโตเชิงบวกในตลาดทั้งหมดนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันผู้ให้บริการ SaaS ชั้นนำและโดดเด่นบางรายในปัจจุบัน!
37 ตัวอย่าง SaaS ที่คุณต้องรู้
จากผู้นำในตลาดไปจนถึงผู้ท้าชิงหน้าใหม่ และจากเครื่องมือบริหาร โครงการไปจนถึงซอฟต์แวร์ CRM เราได้คัดสรรบริษัท SaaS ที่โดดเด่นที่สุด 37 แห่งไว้ให้คุณแล้ว
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละอย่างว่าคืออะไร ใช้ทำอะไร และอะไรที่ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัท SaaS ที่ดีที่สุดในปี 2024—พร้อมไหม?
1.ClickUp(ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ)
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือ SaaS ชั้นนำและเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในตลาดปัจจุบัน
บริษัททุกขนาด ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายบุคคลไปจนถึงทีมองค์กรขนาดใหญ่ ใช้แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้เพื่อรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานแบบครบวงจรนี้มอบฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบหลายร้อยรายการเพื่อรองรับโครงการและรูปแบบการทำงานทุกประเภท พร้อมผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน SaaS กว่า 1,000 รายการ ความสามารถในการปรับแต่งทุกส่วนของแพลตฟอร์มคือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวอย่าง SaaS ที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่น
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติด้านการจัดการ
- เอกสารและกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ
- แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์
- การติดตามเป้าหมาย
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว
- แผนฟรีและแผนราคาประหยัด
- พร้อมใช้งานบนมือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้บ่อยที่สุด
- ความสามารถในการผสานรวม
ราคาของ ClickUp
คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแอปพลิเคชัน SaaS นี้คือความสามารถในการรวมแอปของคุณ จัดระเบียบและทำงานเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติ จัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย และอื่นๆ อีกมากมาย แทนที่ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมด้วยโซลูชันที่ทันสมัยกว่าสำหรับการจัดการโครงการ
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท
นี่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่สูญเสียไปอย่างมากในการเลื่อนดู ค้นหา และทำความเข้าใจบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ
📥 ดาวน์โหลด รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม—และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดช่องว่างเหล่านั้น
ประโยชน์ของการใช้ ClickUpไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอและขยายขนาดได้เท่านั้น—ในบรรดาข้อดีมากมาย ClickUp ยังมอบการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มนี้อีกด้วย
2. HubSpot (ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า)
HubSpot เป็นชุดซอฟต์แวร์บนคลาวด์ชั้นนำสำหรับการขาย การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ ทำให้ HubSpot เป็นบริษัท SaaS ที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่น
- ระบบฐานข้อมูล CRM และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- การรายงานและการวัดผลทางการตลาด
- ระบบ CRM แบบ SaaSพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อ
- การวิเคราะห์อีเมล
- แดชบอร์ด
ด้วยลูกค้าที่มีมากกว่า113,925 ราย(และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ครอบคลุมกว่า 120 ประเทศทั่วโลก HubSpot ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS ชั้นนำ เพราะนำเสนอศูนย์กลางสำหรับด้านการตลาด การขาย การบริการ ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) และการดำเนินงาน ทั้งหมดในที่เดียว
ศูนย์กลางเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ, เพิ่มยอดขาย, ดูแลลูกค้าเป้าหมาย, ปรับปรุงการดำเนินงาน, และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานได้ในรีวิว HubSpot นี้.
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือ HubSpot CMS ซึ่งช่วยให้สามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม CMS กับระบบ CRM แบบครบวงจรที่เหลือได้
ส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างเว็บไซต์คือการทำให้แน่ใจว่าแคมเปญการตลาดและการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกัน
แคมเปญที่ไม่สอดคล้องกันจะเห็นได้ชัดเจนและรบกวนลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างมาก
การมีเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้ถูกจัดการโดย HubSpot หมายความว่ารูปแบบเว็บ, การตลาดทางอีเมล, เครื่องมือบริการลูกค้า และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น จะถูกสร้างขึ้นควบคู่กันไปเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่กลมกลืนและเส้นทางที่ราบรื่น
3. Salesforce (แพลตฟอร์ม CRM สำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
Salesforce เป็นเครื่องมือ SaaS ชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย ปิดการขายได้มากขึ้น และมอบบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ
คุณสมบัติเด่น
- การอัตโนมัติกระบวนการ
- การจัดการบัญชีและการติดต่อ
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- รายงานและแดชบอร์ด
- การจัดการท่อส่งและการคาดการณ์
แอปพลิเคชัน SaaS นี้ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มCRMที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและดึงดูดธุรกิจทั่วโลกด้วยศักยภาพด้านการประมวลผลบนคลาวด์ ที่จริงแล้ว ผลการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีธุรกิจมากกว่า150,000 แห่งใช้Salesforce เพื่อเชื่อมโยงแผนกต่าง ๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ทีมต่างๆ เช่น ทีมขาย ทีมการตลาด และทีมสนับสนุน สามารถใช้ Salesforce CRM เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย เข้าใจตลาดผู้บริโภคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และรักษาการเชื่อมต่อกับลูกค้าตลอดเส้นทางการเป็นลูกค้า
บริษัทของเราได้เห็นทั้งก่อนและหลังการใช้ SalesForce เมื่อมองผิวเผิน เครื่องมือ SaaS นี้ดูเหมือนผู้ให้บริการ CRM อีกเจ้าหนึ่ง (ซึ่งมีผู้ให้บริการที่ดีอีกหลายร้อยรายในตลาด)
อย่างไรก็ตาม Salesforce ได้โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงความยืดหยุ่น การมุ่งเน้นประสบการณ์ลูกค้า ความสามารถบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
เครื่องมือ CRM นี้ได้เข้าซื้อกิจการและบริการเสริมที่ช่วยให้พวกเขานำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ ตั้งแต่เครื่องมือวิเคราะห์ด้วย AI และเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล ไปจนถึงเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือสถิติ
ด้วย Salesforce เรามั่นใจว่า CRM ของเราจะไม่ล้าสมัย และเรารอคอยการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ทุก ๆ 2 ถึง 3 เดือน
4. Donorbox (ซอฟต์แวร์ไม่แสวงหาผลกำไร/ซอฟต์แวร์จัดการการบริจาค)
Donorbox เป็นซอฟต์แวร์ระดมทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- การผสานแอป
- การจัดการแคมเปญ
- การประมวลผลการชำระเงิน
- การติดตามการมีส่วนร่วม
- การจัดการการจับคู่ของขวัญ
- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
- แม่แบบการระดมทุน
แอปพลิเคชัน SaaS นี้ได้เพิ่มจำนวนเงินบริจาคขึ้นมากกว่า 400% ช่วยระดมทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับการระดมทุนออนไลน์สำหรับองค์กรกว่า 50,000 แห่ง เช่น Make A Wish, The Boys and Girls Club และอีกมากมายใน 96 ประเทศ!
ด้วยเครื่องมือ SaaS นี้ ผู้บริจาคและอาสาสมัครสามารถเชื่อมต่อกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและบุคคลได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย เชื่อมโยงผู้คนมากขึ้นทั่วโลก
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้แอปนี้เพื่อสร้าง, เปิดตัว, และจัดการแคมเปญการระดมทุนออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย และรับบริจาคออนไลน์อย่างปลอดภัยผ่าน PayPal หรือ Stripe ได้ทันที ทำให้เป็นประสบการณ์ที่ไร้กังวลและดีงามสำหรับผู้บริจาค และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการสร้างผลกระทบที่สูงขึ้นในชุมชนของตน
5. Slack (ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับองค์กร)
Slackเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำและเป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานบนคลาวด์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารขององค์กรโดยการรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวและช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ SaaS ชั้นนำและเป็นตัวเปลี่ยนเกมในพื้นที่ทำงานร่วมกันในปัจจุบัน
แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบช่องทางนี้ถูกใช้โดยธุรกิจหลายล้านแห่งเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องกัน, รวมระบบให้เป็นหนึ่งเดียว, และเติบโตธุรกิจของพวกเขา.
คุณสมบัติเด่น
- การผสานรวมแอปพลิเคชัน
- ช่องทางสาธารณะและช่องทางส่วนตัว
- การประชุมทางเสียงและวิดีโอแบบติดตั้งในตัว
- @กล่าวถึง
- การแชร์ไฟล์
- การเข้าถึงผ่านมือถือ
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ปฏิกิริยาด้วยอิโมจิ
- สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยระดับองค์กร
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ด้วย Slack เป็นศูนย์กลางการสื่อสารหลักในที่ทำงาน ทีมงานสามารถสื่อสารกันได้ทันที สร้างและเข้าร่วมช่องทางที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตน รับการอัปเดตจากทีมหรือทั้งบริษัท ส่งไฟล์ผ่านแชท และอื่นๆ อีกมากมาย
? โบนัส: คุณสามารถอัปโหลดและเพิ่มอิโมจิแบบกำหนดเองลงในแป้นพิมพ์ของคุณได้ ทำให้การสนทนาออนไลน์สนุกและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น และยังสามารถผสาน Slack เข้ากับ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและเวิร์กโฟลว์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีก (แค่ฟีเจอร์นี้ก็ทำให้แอปนี้เป็นหนึ่งในแอป SaaS ที่ดีที่สุดในความเห็นของผมแล้ว ?).
6. Buffer (ซอฟต์แวร์จัดการโซเชียลมีเดีย)
Buffer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างแบรนด์ของตน มีส่วนร่วมกับลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย และเพิ่มจำนวนผู้ชมอย่างเป็นธรรมชาติ
ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ของ Buffer ผู้ใช้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดียของตนผ่านสามขั้นตอนง่ายๆ: วิเคราะห์, เผยแพร่, และมีส่วนร่วม—วิเคราะห์ผลลัพธ์, วางแผนและจัดตารางเนื้อหาของคุณ, และมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการเนื้อหา
- การจัดการหลายบัญชี
- แคมเปญหลายช่องทาง
- รายงาน, สถิติ, การวิเคราะห์
- การเฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์
- การติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
- การกำหนดเวลาโพสต์
แอปพลิเคชัน SaaS นี้ได้สร้างปรากฏการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมมานานกว่า 10 ปี โดยมีผู้ใช้มากกว่า 140,000 ราย รวมถึง Shopify, Intercom และอีกมากมายจาก 15 ประเทศ
7. ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ (ซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ คือซอฟต์แวร์เพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวและประชุมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แพลตฟอร์ม SaaS นี้ติดอันดับตัวอย่าง SaaS ชั้นนำของเรา เพราะอย่างแรกเลย เราสนับสนุนการสร้างระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ!
พันธกิจของมันคือช่วยให้ผู้จัดการเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นโอกาสที่มีอิทธิพลสูง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลผลิต พร้อมทั้งบริหารจัดการกิจกรรมของทีมไปพร้อมกับการฝึกฝนนิสัยการบริหารที่ดี
จากการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในวงการเทคโนโลยี พบว่ามีเพียง 16% ของผู้จัดการเท่านั้นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบริษัทของพวกเขาได้จัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับพวกเขาในการบริหารจัดการบุคลากร
ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้จัดการและทีมงานสามารถสร้างวาระการประชุมร่วมกันบันทึกการประชุม รวบรวมข้อเสนอแนะ และมอบหมายงานที่ต้องติดตามผลได้ทั้งหมดในที่เดียว ทำให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติมากขึ้น และช่วยให้ทุกคนอยู่ในประเด็นและมุ่งเน้นเป้าหมาย
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
- แดชบอร์ดกิจกรรม
- การจัดการวาระการประชุม
- การจัดการเป้าหมาย
- การอภิปรายและฟอรัม
- การควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาต
- การแชร์ไฟล์
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบและใช้บ่อยที่สุดของแอป Hypercontext คือ การสร้างวาระการประชุมร่วมกัน, ส่วนขยาย Chrome, และความสามารถในการคัดลอกรายการจากหนึ่งการประชุมไปยังการประชุมอื่น!
วาระการประชุมแบบร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญของแอปนี้—ฉันสามารถเพิ่มวาระการประชุมให้กับทุกการประชุมในปฏิทินของฉันได้ พร้อมรายการหัวข้อสำหรับการอภิปราย บันทึก ไฟล์แนบ ฯลฯ
นอกจากนี้ ทุกคนในที่ประชุมยังสามารถเข้าถึงและเพิ่มข้อมูลในวาระการประชุมได้ตามต้องการ เมื่อการประชุมสิ้นสุด ทุกคนจะได้รับบันทึกการประชุมและวาระการประชุมที่จัดเก็บไว้ในที่ประชุมที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา
นี่ช่วยให้ทุกคนมาถึงพร้อมเตรียมตัว, ทำให้การประชุมมีทิศทาง, และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้. เมื่อไม่แน่ใจว่าจะคุยเรื่องอะไรหรือจะนำเรื่องขึ้นมาอย่างไร, คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลของ Hypercontext ได้, ซึ่งมีมากกว่า 500 หัวข้อการคุยและมากกว่า 80 หัวข้อการประชุม.
8. DocuSign (ซอฟต์แวร์ลายเซ็นดิจิทัล)
DocuSign เป็นซอฟต์แวร์ลายเซ็นดิจิทัลบนระบบคลาวด์ที่เข้ามาแทนที่วิธีการลงนามเอกสารกระดาษแบบดั้งเดิม โดยช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนข้อตกลงทางธุรกิจทุกประเภทให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เพื่อรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้นถึงสิบเท่า
ตัวอย่าง SaaS นี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเตรียม, ลงนาม, ดำเนินการตาม, และจัดการข้อตกลง. คุณสมบัติ eSignature ของมันช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสามารถลงนามได้เกือบทุกอุปกรณ์, ทุกเวลา, ทุกที่—เร่งกระบวนการทางธุรกิจและทำให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้น.
คุณสมบัติเด่น
- รองรับประเภทไฟล์อย่างกว้างขวาง
- การแปลงแบบฟอร์ม PDF
- แท็กและฟิลด์มาตรฐานและแบบกำหนดเอง
- การผสานรวมระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- พาวเวอร์ฟอร์มส์
- ความคิดเห็น
- การวาด
DocuSign เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชัน SaaS ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากที่สุดในตลาด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่าพันล้านคนในกว่า 180 ประเทศ รวมถึงบริษัท Fortune 500 ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดบางแห่ง
9. OpenPhone (ซอฟต์แวร์ระบบโทรศัพท์ธุรกิจ)
OpenPhone เป็นซอฟต์แวร์ระบบโทรศัพท์สำหรับธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันโทรศัพท์ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์เครื่องที่สองหรือซิมการ์ดที่สอง—แทนที่โทรศัพท์สำนักงานของคุณด้วยแอปพลิเคชัน
คุณสมบัติเด่น
- การกำหนดเส้นทางสายโทรศัพท์
- การจดจำเสียง
- การจัดการศูนย์บริการลูกค้า
- การบันทึกและบันทึกการโทร
- ฝัง OpenPhone ลงใน ClickUp และผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ
แอปพลิเคชัน SaaS นี้มีฟีเจอร์การโทร การส่งข้อความ และ CRM ที่ทรงพลังและเบาบาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจเฉพาะเพื่อรับข้อความและข้อความในแอปได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม—ทำให้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการสื่อสารทางโทรศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
มันทำงานอย่างไร? แอป OpenPhone ใช้เทคโนโลยี Voice over Internet Protocol (VoIP) ในการส่งต่อสายโทรศัพท์และข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต—ซึ่งหมายความว่าทุกการโทรและข้อความจะเกิดขึ้นผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การใช้แอปช่วยให้แยกการสื่อสารทางธุรกิจและส่วนตัวออกจากกันได้ง่ายขึ้น ติดต่อกับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถปรับแต่งหมายเลขของคุณให้สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณเองได้อีกด้วย
OpenPhone ให้บริการมากกว่า10 ล้านสายและข้อความต่อเดือนและกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาการผสานการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่ลูกค้าของพวกเขามีอยู่แล้ว
10. Pumble โดย COING (ซอฟต์แวร์สื่อสารทีม)
ซอฟต์แวร์การสื่อสารทีม Pumble ช่วยให้ทีมของคุณสามารถหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ในรูปแบบของเธรด, ทำงานร่วมกันผ่านช่องทาง, และส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีมได้
เช่นเดียวกับ Slack และ Microsoft Teams แอป SaaS นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมด้วยฟีเจอร์แชทพร้อมการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
คุณสมบัติเด่น
- ช่องทางและกระทู้
- ข้อความโดยตรงและการแจ้งเตือน
- การแชทผ่านวิดีโอและการประชุมทางโทรศัพท์
- การแบ่งปันความรู้และการจัดการไฟล์
- ประวัติที่สามารถค้นหาได้ทั้งหมด
- ฟังก์ชันค้นหาสำหรับไฟล์และข้อมูล
- เชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ
หนึ่งในคุณสมบัติของฉันคือการโทรแบบวิดีโอและเสียงแบบ 1:1
ฉันมักจะมีเซสชันให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวกับนักแปลและนักเขียน และด้วย Pumble การดำเนินการเซสชันเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ฉันต้องเน้นย้ำถึงประวัติการส่งข้อความฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฉันสามารถค้นหาทุกการสนทนาที่เคยมีในแอปได้ แม้กระทั่งการสนทนาที่ฉันเคยมีกับเพื่อนร่วมงานเมื่อสองสามปีก่อน เพียงแค่ไม่กี่คลิก
ขณะนี้ ฉันกำลังตั้งตารอคอยเป็นพิเศษสำหรับการโทรเสียงและวิดีโอแบบกลุ่ม ซึ่งกำลังจะมาถึงในเร็ว ๆ นี้
ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะย้ายการประชุมประจำสัปดาห์ของทีมฉันกับนักเขียนและนักแปลของเราไปที่ Pumble!
11. Culture Amp (ซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงาน)
Culture Amp เป็นซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำด้านบุคลากรสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมเป็นอันดับแรก—ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่น
- การประเมินแบบ 360 องศา
- ข้อเสนอแนะโดยไม่ระบุชื่อ
- การบริหารค่าตอบแทน
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- การตั้งเป้าหมายและการติดตาม
- แผนการพัฒนาบุคคล
- การประเมินทักษะ
- รายงานและการวิเคราะห์
- และอื่นๆ
แอปนี้นำพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของจิตวิทยาสมัยใหม่ แพลตฟอร์มตามความต้องการ และปัญญาแบบรวมกลุ่มมารวมกัน พร้อมนำเสนอฟีเจอร์สำหรับการประเมินผลการทำงาน การติดตามเป้าหมาย การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นตัวอย่าง SaaS ที่ยอดเยี่ยม!
ด้วยบริษัทมากกว่า 6,000 แห่ง ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัท Fortune 500 Culture Amp ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทคลาวด์เอกชนชั้นนำของโลกโดย Forbes และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในด้านสถานที่ทำงานโดย Fast Company
บริษัทต่าง ๆ ต่างชื่นชมเครื่องมือ SaaSนี้เนื่องจากความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการพัฒนาเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
12. Tableau (แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร)
Tableau เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ชั้นนำของโลก ช่วยให้ผู้คนทุกระดับทักษะสามารถทำงานและเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเข้าใจได้ง่าย นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น มีผลกระทบมากขึ้น และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในทุกๆ วัน
จากบุคคลทั่วไปและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ไปจนถึงหน่วยงานรัฐบาลและบริษัท Fortune 500 องค์กรจากทั่วโลกใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบบริการตนเองนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างวัฒนธรรมข้อมูลในองค์กร
คุณสมบัติเด่น
- การวิเคราะห์พฤติกรรม
- แดชบอร์ดกิจกรรม
- รายงานเฉพาะกิจ
- การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์
- และอื่นๆ
เมื่อองค์กรยอมรับวัฒนธรรมข้อมูล องค์กรจะได้รับพลังในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลทุกวัน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตนอย่างเต็มที่ ใช้ธุรกิจ SaaS นี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับข้อมูลและเริ่มใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
13. Kinsta (ซอฟต์แวร์โฮสติ้งเว็บไซต์)
Kinsta เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ให้บริการโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ และรองรับเว็บไซต์ทุกประเภท ตั้งแต่บล็อกฟรีแลนซ์ไปจนถึงบล็อกที่สร้างโดยบริษัทใน Fortune 500
ใช้โดยนักพัฒนา, นักออกแบบเว็บไซต์, และฟรีแลนซ์ทั่วโลก, แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบ, พัฒนา, และPLOYเว็บไซต์ WordPress ได้จากความสะดวกสบายของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เร็วที่สุดซึ่งสร้างขึ้นบนเครือข่ายระดับพรีเมียมของ Google Cloud Platform และเครื่องเสมือน C2 ที่เร็วที่สุด, ออกแบบมาเพื่อลดระยะทางและจำนวนครั้งในการส่งข้อมูล, ทำให้การขนส่งข้อมูลของคุณรวดเร็วและปลอดภัย.
คุณสมบัติเด่น:
- การแจ้งเตือน/การแจ้งข้อมูล
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์
- ผู้ใช้ WordPress สามารถเลือกจากศูนย์ข้อมูลมากกว่า 28 แห่งทั่วโลก
Kinsta มุ่งมั่นที่จะให้บริการโฮสติ้งที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น—ลูกค้าของเราได้เห็นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 200% ลดความล่าช้าลง 30% หรือเพิ่มแบนด์วิดท์ขึ้น 50% ตั้งแต่เริ่มใช้ Kinsta
และในฐานะบริษัทที่มีภารกิจในการสร้างเครื่องมือทรงพลังสำหรับนักพัฒนา ผู้ประกอบการ และผู้สร้างเว็บไซต์ เรากำลังจะเปิดตัวบริการโฮสติ้งเพิ่มเติมใหม่ในเร็วๆ นี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับบริการเว็บทุกประเภท พร้อมประสบการณ์ที่คุ้นเคยจาก Kinsta
เข้าร่วมคลับที่กำลังเติบโตของกว่า 24,300 บริษัทจาก 130 ประเทศที่เปลี่ยนมาใช้โฮสติ้งที่ดีกว่าและเร็วกว่า
⭐️ เนื้อหาพิเศษ: เรียนรู้วิธีที่ Kinsta ได้ช่วยทีม ClickUp ของเราในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบล็อกของเราในกรณีศึกษาฉบับนี้!
14. Quip (ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร)
Quip เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมโดย Salesforce ที่มอบโซลูชันการทำงานร่วมกันที่ทันสมัยในตัวและให้ข้อมูล CRM แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดการกระบวนการทำงาน
- การจัดการเอกสาร
- โหมดออฟไลน์
- การอภิปรายและฟอรัม
- ทีมหรือแชทแบบ 1-1/ แชทและแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การแชร์ไฟล์
- การติดตามสถานะ
- การเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการขาย
ผู้ให้บริการ SaaS รายนี้นำเสนอเครื่องมือการทำงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางรายการภายใน Salesforce—ใช้เอกสาร, สเปรดชีต, แชท และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการวางแผนการขายแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจาก Salesforce แทนที่จะสื่อสารผ่านอีเมล ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและแชทเพื่อสื่อสารกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้โดยตรงภายในเอกสาร ช่วยประหยัดเวลาและสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
15. Apty (ซอฟต์แวร์การนำดิจิทัลมาใช้)
Apty เป็นแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทองค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของตนได้ รวมถึงการเริ่มต้นใช้งาน การฝึกอบรม และการปฏิบัติตามกระบวนการ
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดการการแนะนำผู้ใช้/การฝึกอบรม
- การควบคุมคุณภาพข้อมูล
- การเรียนรู้แบบไม่พร้อมกัน
- หลายภาษา
- พอร์ทัลบริการตนเอง
- การเรียนรู้ผ่านมือถือ
- การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์
- แบบสำรวจ
ประมาณ70% ของโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั้งหมดล้มเหลวเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรจำกัด, การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง, การไม่สอดคล้องกัน, หรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. Apty แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเหล่านี้โดยให้บริการเครื่องมือเช่น การอบรม, การตรวจสอบ, และการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการนำไปใช้ทางดิจิทัลใด ๆ.
ผู้ให้บริการ SaaS นี้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของชุดเทคโนโลยีองค์กรของคุณให้สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการสนับสนุนได้สูงสุดถึง 80%
16. Crowdcast (ซอฟต์แวร์ถ่ายทอดสด)
Crowdcast เป็นซอฟต์แวร์ถ่ายทอดสดที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อจัดสัมมนาออนไลน์, เวิร์กช็อป, สัมภาษณ์, การประชุมออนไลน์ และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดตารางและบริหารงานกิจกรรม
- แชทสด
- โฮสต์หลายตัว
- หลายสัญญาณกล้อง
- การสำรวจความคิดเห็น/การลงคะแนนเสียง
- การควบคุมตนเอง
- การวิเคราะห์ผู้ชม
ผลิตภัณฑ์ SaaS นี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และสนุกสนาน ทำให้เป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วม ไม่ว่าคุณจะจัดงานนำเสนอการขายที่ให้ข้อมูลหรือร่วมสัมมนาออนไลน์กับพันธมิตรแบรนด์ Crowdcast มอบแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมและขยายธุรกิจของคุณ
17. MailChimp (ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าเป้าหมาย)
MailChimp เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของซอฟต์แวร์SaaSที่ให้บริการจัดการลูกค้าเป้าหมายและบริการการตลาดผ่านอีเมล—ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมและรายได้ของคุณด้วยแพลตฟอร์มการตลาดครบวงจรนี้
เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลการตลาด ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติ สร้างหน้าแลนดิ้งเพจ สร้างแคมเปญโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขายสินค้าออนไลน์ และช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ
- การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม
- การติดตามการเปลี่ยนแปลง
- การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การดึงดูดและดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- การตลาดหลายช่องทาง
- การจัดการแม่แบบ
- แคมเปญ, การแบ่งกลุ่ม, การจัดการ, และการวิเคราะห์
ณ ปี 2022 มีบริษัทมากกว่า 667,680แห่งทั่วโลกใช้ MailChimpเพื่อเข้าถึงและบรรลุเป้าหมายด้านการขายและการตลาดของพวกเขา
18. Zapier (แพลตฟอร์มการอัตโนมัติ/ซอฟต์แวร์การผสานระบบคลาวด์)
Zapier เป็นซอฟต์แวร์การผสานระบบคลาวด์และการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันกว่า 5,000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่น:
- ระบบการทำงานตามกฎ/การจัดการระบบการทำงาน
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ
- แดชบอร์ด
- ไม่มีโค้ด ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- การจัดการการบูรณาการ
- API
- ETL
ตามรายงานสถานะการอัตโนมัติทางธุรกิจของ Zapier พบว่า 94% ของพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่เข้าร่วมการสำรวจระบุว่าพวกเขาทำงานซ้ำซากและใช้เวลามากในหน้าที่ของตน นอกจากนี้ 88% ของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางเปิดเผยว่าการอัตโนมัติช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้
ตัวอย่าง SaaS นี้มีคุณค่าต่อผู้ใช้เพราะช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานอัตโนมัติในการโพสต์โซเชียลมีเดีย, สัญญา, การป้อนข้อมูล, การติดต่อขาย, การไหลของลีด, และการอัปเดตทีม นอกจากนี้ยังทำงานอัตโนมัติในงานที่กินเวลาและน่าเบื่อที่สุดของคุณ เช่นการป้อนข้อมูลและการจัดการใบแจ้งหนี้ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานทางจิตใจและเวลาสำหรับส่วนที่สำคัญกว่าของธุรกิจ
Zapier คือเครื่องมือทรงพลังสูงสุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานประจำของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความระหว่าง Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, ฐานข้อมูล SQL และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมาย
ธุรกิจของเราที่ Salesflare ดำเนินงานด้วยระบบที่เรียกว่า "zaps" มากกว่า 125 ระบบในขณะนี้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถรับมือกับปริมาณงานมหาศาลได้ด้วยทีมงานขนาดเล็ก ขณะนี้เรากำลังพัฒนาระบบอัตโนมัติให้ครอบคลุมขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการขายมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าสู่ Salesflare และกระตุ้นการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราสามารถมอบความใส่ใจและการติดตามผลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าของเราได้อย่างเต็มที่
Zapier คือเครื่องมือทรงพลังสูงสุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานประจำของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความระหว่าง Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, ฐานข้อมูล SQL และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมาย
ธุรกิจของเราที่ Salesflare ดำเนินงานด้วยระบบที่เรียกว่า "zaps" มากกว่า 125 ระบบในขณะนี้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถรับมือกับปริมาณงานมหาศาลได้ด้วยทีมงานขนาดเล็ก ขณะนี้เรากำลังพัฒนาระบบอัตโนมัติให้ครอบคลุมขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการขายมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าสู่ Salesflare และกระตุ้นการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราสามารถมอบความใส่ใจและการติดตามผลที่ลูกค้าสมควรได้รับ
19. ด้านหน้า (ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือและสื่อสารทีม)
Front เป็นศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับลูกค้าและการสื่อสารภายในทีมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS นี้มอบแพลตฟอร์มที่ราบรื่นสำหรับการสื่อสาร—ผสมผสานระบบตั๋วอัตโนมัติเข้ากับการสื่อสารส่วนบุคคลผ่านอีเมล
ผู้ให้บริการ SaaS รายนี้ได้ช่วยเหลือทีมปฏิบัติการสนับสนุน, ทีมบริหารบัญชี, และทีมความสำเร็จของลูกค้าในธุรกิจกว่า 8,000 แห่งให้สามารถกำจัดปัญหาการเชื่อมต่อที่ไม่ราบรื่นระหว่างระบบต่าง ๆ ได้โดยการนำทุกช่องทางของพวกเขามารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว, สร้างคำตอบที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อ Front กับเครื่องมือทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุด—ผสาน Frontเข้ากับ ClickUp, HubSpot, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย! ?⚡️
คุณสมบัติเด่น:
- แดชบอร์ดกิจกรรมและการติดตาม
- แชท/ส่งข้อความ/แสดงความคิดเห็น
- ลูกค้าดำเนินการติดตาม
- การแบ่งกลุ่มลูกค้า
- การตรวจสอบ/จัดการอีเมล
- รายงาน/การวิเคราะห์
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- การประชุมทางวิดีโอ
- กล่องจดหมายร่วม
จากมุมมองของผู้ใช้รายบุคคล การแสดงความคิดเห็นใน Front เป็นฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด
สำหรับสถานการณ์ลูกค้าที่ซับซ้อนใดๆ การแสดงความคิดเห็นช่วยให้ฉันสามารถแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสมทราบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และรับทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อส่งคำตอบที่ดีที่สุด ในที่สุด การแสดงความคิดเห็นช่วยให้ฉันสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของฉัน
สำหรับระบบอัตโนมัติของเรา ผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุดกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและช่วยประหยัดเวลาซึ่งเราได้วางแผนไว้ในแผนงาน
เรามีลูกค้าจำนวนมากที่ยอมรับโอกาสต่างๆ กับ Front และฉันได้เห็นเรื่องราวความสำเร็จมากมายกับกฎที่ช่วยให้ทีมใช้เวลาน้อยลงในการจัดการข้อความและลงทุนเวลาในการสื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้น
⭐️ เนื้อหาพิเศษ: Mathilde Collin ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Front ได้มาเยือนพอดแคสต์ When It Clicked ของเรา! ฟังเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญของเธอเมื่อสร้างบริษัท! ??
20. Editor X (แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์)
Editor X เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บ
คุณสมบัติเด่น:
- การออกแบบที่ลื่นไหล
- อิสระในการจัดวางกริด CSS
- เนื้อหาปรับให้เหมาะกับทุกหน้าจอโดยอัตโนมัติ
- ชิ้นส่วนที่ออกแบบโดยนักออกแบบหลายร้อยชิ้น
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
ตัวอย่าง SaaS นี้โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์อย่างล้ำสมัยและอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ราบรื่นเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มโค้ดที่กำหนดเอง สร้างเว็บไซต์ที่ซับซ้อนด้วยคุณสมบัติการออกแบบและเลย์เอาต์ชั้นนำ และโต้ตอบกับผู้ใช้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
เครื่องมือนี้มีระบบ CMS ที่ทรงพลังติดตั้งไว้ในตัวเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและแอปพลิเคชันเว็บที่ซับซ้อน และอนุญาตให้ผู้ร่วมงานสามารถอัปเดตและจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่วยป้องกันการแก้ไขที่ไม่ต้องการจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมงาน
21. Deskera (ซอฟต์แวร์บัญชีแบบบูรณาการ, CRM, HR)
Deskera เป็นซอฟต์แวร์ธุรกิจครบวงจรที่ได้รับรางวัล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) เติบโตได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือที่น้อยลง
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดการสินทรัพย์ขององค์กร
- การดำเนินงานธุรกิจแบบบูรณาการ
- รายงาน/การวิเคราะห์
- การจัดการทางการเงิน
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การบริหารงานบุคคล
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ด้วยจุดเจ็บปวดของลูกค้าเป็นสำคัญ Deskera จึงนำเสนอโมดูลผลิตภัณฑ์หลักสามส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญของทุกธุรกิจขนาดเล็ก: บัญชี, CRM และบุคลากร ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่นโดยการจัดการใบแจ้งหนี้, การบัญชี, สินค้าคงคลัง, การจ่ายเงินเดือน, CRM, ทรัพยากรบุคคล, การตลาดทางอีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดในที่เดียวด้วยเครื่องมือ SaaS นี้
เราออกแบบ Deskera ให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในหลากหลายอุตสาหกรรมใช้งานได้ และช่วยให้พวกเขาเติบโต เราต้องการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่ายของเรา
ธุรกิจสามารถปรับแต่งและกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานด้านการขายของตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าทุกดีลจะดำเนินไปสู่การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของคุณผ่าน Zapier หรือ API อื่นๆ สร้างแอปพลิเคชันของคุณเองด้วยชุดพัฒนาที่รวมมาให้ และจัดการแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล
22. UserGuiding (ซอฟต์แวร์แนะนำผู้ใช้)
UserGuiding เป็นแพลตฟอร์มการแนะนำผู้ใช้ที่สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงอัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์และลดการยกเลิกการใช้บริการ โดยให้การแนะนำการใช้งานแบบโต้ตอบที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
ตัวอย่าง SaaS นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบทีละขั้นตอน, คู่มือแบบโต้ตอบ, วิดเจ็ตรายการตรวจสอบ, คำอธิบายเครื่องมือ, ศูนย์ทรัพยากร และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใด ๆ ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่น:
- เครื่องมือบริการตนเอง
- การจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- การฝึกอบรมภายในแอป
- คำแนะนำตามบริบท
- การกำหนดเป้าหมายผู้ชม
- รายงาน/การวิเคราะห์
- แดชบอร์ดกิจกรรม
นอกจากนี้ Userguilding ยังมีการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามบุคคลโดยการติดตามประสิทธิภาพของวอล์กทรู ทัวร์ ป๊อปอัปสอนใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อธุรกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัลและการทำงานระยะไกล พวกเขาจำเป็นต้องมั่นใจว่าพนักงาน ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้ทุกคนสามารถปรับตัวและเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น เราใช้ UserGuiding เพื่อสร้างกระบวนการแนะนำการใช้งานสำหรับลูกค้าของเรา และเนื้อหาเชิงโต้ตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานใหม่ของเราที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการระบุตัวตนและการติดตามผู้ใช้ ซึ่งเป็นวิธีการขั้นสูงในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้หรือพนักงานของคุณขณะที่พวกเขาผ่านเนื้อหาเชิงโต้ตอบของคุณ สามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและตั้งค่าการแบ่งกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง
23. Loio โดย Lawrina (ซอฟต์แวร์เอกสารทางกฎหมาย)
Loio ช่วยให้การร่างและตรวจสอบสัญญาสำหรับทนายความ, ผู้ช่วยทนายความ, ผู้จัดการ, และเจ้าของกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft Word ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติเด่น:
- แม่แบบสัญญา
- การตรวจสอบ/แก้ไขข้อความ
- ตรวจสอบสไตล์
- ค้นหาข้อความเต็ม
- การจัดการสัญญา/ใบอนุญาต
- การบันทึกและจัดเก็บเอกสาร
- การวิเคราะห์ข้อความโดยอัตโนมัติ
- สรุปสัญญา
ตัวอย่าง SaaS นี้ทำหน้าที่เป็นฮีโร่ทางกฎหมายในโลกยุคใหม่ ด้วยการตรวจจับปัญหาในสัญญาภายใน Microsoft Word โดยอัตโนมัติ และแนะนำผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งช่วยให้เอกสารทางกฎหมายมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบใน Loio คือสรุปแบบรวดเร็วและละเอียดของสัญญาของคุณ—Loio ตรวจสอบสัญญาของคุณโดยอัตโนมัติและให้คะแนนสุขภาพที่ละเอียด คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับคำแนะนำหรือปล่อยให้สัญญาของคุณเป็นไปตามเดิมได้
การวิเคราะห์ข้อความอัตโนมัติยังมีประโยชน์เนื่องจากช่วยให้การสร้างสัญญาเป็นเรื่องง่ายขึ้น และช่วยค้นหาข้อความที่ขาดหายไปได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้การร่างสัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ
สำหรับคุณสมบัติใหม่, ผมตั้งตารอที่จะได้ลองใช้คุณสมบัติการสนับสนุนสัญญาสองภาษาซึ่งช่วยในการตรวจสอบและเปรียบเทียบสัญญาสองภาษาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสัญญาได้ทันที
24. PickFu (แพลตฟอร์มวิจัยผู้บริโภค)
PickFu เป็นแพลตฟอร์มวิจัยผู้บริโภคที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้บริโภคและแทนที่การคาดเดาด้วยความชัดเจน
คุณสมบัติเด่น:
- การทดสอบแบบแยกกลุ่ม
- แบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์
- การทดสอบคลิก
- การวิจัยตลาด
ตัวอย่าง SaaS นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยตลาด มันเชื่อมต่อผู้ใช้กับผู้คนจริงที่ให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมทันที ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงขั้นตอนการคิดค้น การออกแบบ การพัฒนา และการเปิดตัวได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแอป ทดสอบเลย์เอาต์เว็บไซต์ใหม่ สร้างโลโก้ธุรกิจใหม่ เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญใหม่ PickFu สามารถช่วยรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นกลางได้ มันใช้บริการโพลล์ทันที คุณสมบัติการทดสอบ A/B และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อรับการแบ่งกลุ่มประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจตลาดของคุณได้ดีขึ้น
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ฉันพบว่าการให้ข้อเสนอแนะมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงใช้ PickFu สำหรับการวิจัยตลาดและการทดสอบผู้ใช้
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบที่สุดของเครื่องมือนี้คือ:
ความเร็วในการรับข้อเสนอแนะ; คุณสามารถรับข้อเสนอแนะได้ภายในไม่กี่นาที ซึ่งดีกว่าการทดสอบผู้ใช้แบบดั้งเดิมมาก
การจัดหมวดหมู่ประชากรศาสตร์นั้นง่ายเพียงใด; ทุกหมวดหมู่ประชากรศาสตร์ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในอินเตอร์เฟซของ SaaS คุณสามารถเลือกเพศ, อายุ, รายได้, เชื้อชาติ, อาชีพ เป็นต้น
ความคิดเห็นจริงจากคนจริง; คนเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริง พวกเขาเป็นคนจริงจากทั่วทุกมุมโลก
ความสามารถในการทดสอบสถาปัตยกรรมข้อมูลด้วย PickFu; ว่าผู้คนชอบโครงสร้างลิงก์นำทางแบบหนึ่งมากกว่าอีกแบบหนึ่งหรือไม่
ในที่สุด สิ่งนี้สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและกลยุทธ์การตลาดโดยรวมได้ เนื่องจากคุณสามารถทดสอบความคิดกับกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที!
25. Planable (ซอฟต์แวร์จัดการโซเชียลมีเดีย)
Planable เป็นเครื่องมือเวิร์กโฟลว์และโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่การตลาด ฟรีแลนซ์ และทีมการตลาดสามารถปรับปรุงการวางแผน การทำงานร่วมกัน และกระบวนการอนุมัติได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่น:
- ศูนย์กลางสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงงานได้ทันที
- มุมมองตารางสำหรับจัดเรียงและดูตัวอย่างเนื้อหา ก่อนโพสต์
- กำหนดเวลาโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)
- ปฏิทินโซเชียลมีเดีย
เครื่องมือ SaaS นี้ช่วยให้ผู้สร้างและผู้ลูกค้าสามารถวางแผนโพสต์, สร้างภาพเนื้อหา, และร่วมมือกันภายในแพลตฟอร์มได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้คำแนะนำจากลูกค้าและการนำไปใช้ และในทางกลับกัน คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือในการเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น
โซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา: มีการอัปเดตอัลกอริทึม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และแพลตฟอร์มใหม่ ๆ อยู่เสมอ ในฐานะทีมการตลาด เราควรติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และรักษาเป้าหมายของเราไปพร้อมกัน Planable ช่วยให้เราสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมอย่างราบรื่น
26. Databox (ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดและการรายงาน)
Databox เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ศูนย์กลาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามประสิทธิภาพและรับข้อมูลเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่น:
- แดชบอร์ดกิจกรรม
- รายงานที่สามารถปรับแต่งได้
- ฟังก์ชันการลากและวาง
- การวิเคราะห์กรวย
- รายงาน/การวิเคราะห์
- การพยากรณ์
- การติดตามรายได้
- การวิเคราะห์แนวโน้ม
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- เทมเพลต
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้เป็นตัวอย่าง SaaS ที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลหลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ และแสดงผลรวมไว้ในแดชบอร์ดเดียว ทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของคุณได้ในทันที
เนื่องจากลักษณะงานด้านการตลาดของฉัน ฉันจำเป็นต้องดึงข้อมูลจากเครื่องมือหลายอย่าง เช่น Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs และ Hubspot Marketing ทุกวัน และการเข้าสู่ระบบแต่ละเครื่องมือแยกกันจะใช้เวลามาก
ด้วย Databox ฉันสามารถติดตามเมตริกจากหลายแหล่งในแดชบอร์ดเดียวและสามารถดึงความสัมพันธ์ ระบุแนวโน้ม และทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันและทีมของฉันบรรลุเป้าหมายรายไตรมาสได้อย่างสม่ำเสมอ
Databox ได้เปิดตัวฟีเจอร์รายงานเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นตอนนี้ แทนที่จะต้องสร้างรายงานหรือการนำเสนอภายนอกแอป Databox รายงานจะช่วยให้ฉันจัดการกระบวนการทั้งหมดได้ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการนำเสนอ
ด้วยรายงาน ฉันหวังว่าจะสามารถทำให้กระบวนการรายงานทั่วไปของฉันเป็นระบบอัตโนมัติได้มากขึ้น และเล่าเรื่องราวที่ดีขึ้น น่าสนใจยิ่งขึ้น เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำไป ผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ของความพยายามเหล่านั้นต่อธุรกิจ
27. Ahrefs (ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ SEO/เว็บไซต์)
Ahrefsเป็นหนึ่งในชุดซอฟต์แวร์ SEOชั้นนำและน่าเชื่อถือทั่วโลก มีเครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและเพิ่มโอกาสในการเติบโตสูงสุด
ด้วยเครื่องมือ SEOสำหรับการสร้างลิงก์, การตรวจสอบเว็บไซต์, การวิจัยคำค้นหา, การติดตามอันดับ, และการวิเคราะห์คู่แข่ง นักการตลาดดิจิทัลสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลิงก์ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการตลาดทั้งหมดของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้อันดับที่สูงขึ้นใน Google
คุณสมบัติเด่น:
- การวิจัยคำหลักสำหรับเครื่องมือค้นหา
- ข้อมูลการคลิก
- การประมาณการปริมาณการค้นหาทั้งหมด
- การเติบโตหรือการลดลงของแบ็คลิงก์เมื่อเวลาผ่านไป
- ประวัติการค้นหาในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา
- การตรวจสอบลิงก์ขาออก
- การแจ้งเตือนการจัดอันดับคำค้นหา
- วิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับภายในทันที
Ahrefs มักจะเป็นจุดแรกและจุดสุดท้ายของฉันเมื่อทำงาน—มันให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเข้าชมแบบออร์แกนิกของเรา และยังเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและติดตาม SEO ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ฉันใช้บ่อยที่สุดคือ Rank Tracker และ Site Explorer. ตัวแรกช่วยให้ฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงของอันดับคำค้นหาของเราได้ และตัวหลังให้ภาพรวมที่ยอดเยี่ยมของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเฉพาะพร้อมตัวเลือกมากมายให้เจาะลึกได้มากขึ้น.
Ahrefs กำลังกลายเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์เมื่อพูดถึงการวิจัยการตลาดดิจิทัล และฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นพวกเขาขยายไปสู่ด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโฆษณาแบบชำระเงิน รวมถึงการผสานรวมกับระบบอื่นๆ ฉันยังตั้งตารอที่จะได้ลองใช้ตัวเชื่อมต่อ Google Sheet ของพวกเขาเพื่อช่วยในการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
28. คาร์มา บอท (ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
Karma Bot เป็นวิธีที่สนุกและน่าสนใจในการให้รางวัลแก่พนักงานของคุณและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดการเป้าหมาย
- การจัดการประสิทธิภาพ
- การยกย่องพนักงาน
- รายงาน/การวิเคราะห์
- การเปรียบเทียบมาตรฐาน
ด้วยเครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานและระบบรางวัลนี้ สมาชิกในทีมสามารถมอบคะแนน Karma ให้กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกเขา โดยใช้คะแนนที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีมสามารถใช้คะแนนเหล่านี้แลกรับรางวัลที่กำหนดโดยบริษัท—เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนุกสนานและให้รางวัล!
การทำงานทางไกลนั้นยาก และในฐานะผู้สร้าง SaaS และเจ้าของธุรกิจ ฉันรู้สึกถึงความยากลำบากของการทำงานแบบ 100% ทางไกล
การรู้ว่าความรู้สึกเมื่อต้องอยู่ห่างจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร ทำให้ฉันรู้ว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าในที่ทำงาน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม—นั่นคือพันธกิจของ Karma มันช่วยให้ทีมติดตามวันเกิด สร้างระบบรางวัล และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนุกสนานและเชิงบวก
29. Appy Pie (ซอฟต์แวร์พัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
Appy Pie เป็นซอฟต์แวร์พัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีโซลูชันทางธุรกิจหลากหลายเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของมันช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดี มีฟังก์ชันการทำงานสูง และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่มีความหมายและเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่น:
- เว็บไซต์น้ำหนักเบาและรวดเร็ว
- ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์
- ปลอดภัยและมั่นคง
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์
- มากกว่า 200 ฟีเจอร์
- ตัวเลือกการปรับแต่งไม่จำกัด
- โดเมนฟรีทุกเว็บไซต์
- ที่อยู่อีเมลมืออาชีพฟรี
ผู้ใช้ที่ทำงานในธุรกิจประเภทใดก็ตาม รวมถึงร้านเสริมสวย, บริษัทอสังหาริมทรัพย์, สถาบันทางการแพทย์, สามารถใช้ประโยชน์จาก Appy Pie และเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้
30. TrustMary (ซอฟต์แวร์สำรวจ)
Trustmary เป็นเครื่องมือสำหรับรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขาย ปรับปรุงเว็บไซต์ และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่น:
- แบบฟอร์มและวิดีโอคำรับรอง
- แบบฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายและป๊อปอัป
- ป๊อปอัปการรับรองจากสังคม
- การทดสอบ A/B และการทดสอบหลายตัวแปร
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
- ผู้สร้างแบบสำรวจ
- ระบบอัตโนมัติ
- การบูรณาการ
ผู้ใช้สามารถรวบรวมคำรับรอง เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง และรวบรวมข้อเสนอแนะได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้การรับรองทางสังคมโดยการเน้นย้ำฐานลูกค้าที่พึงพอใจที่มีอยู่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google, G2, Capterra, Facebook และอื่นๆ
เมื่อคุณให้ลูกค้าที่มีความสุขอยู่แล้วของคุณเป็นผู้พูดแทนคุณ มันจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจในแบรนด์ของคุณในสายตาของผู้มาใหม่ได้อย่างแท้จริง
ทุกคนทราบดีว่าประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมนำไปสู่ลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้นและรีวิวที่ยอดเยี่ยม หากเราไม่ได้รับรีวิวทุกวันจากลูกค้าที่มีอยู่แล้ว เราจะขาดโอกาสในการพัฒนาตามความต้องการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเช่นกัน
ขณะนี้เรากำลังใช้เครื่องมือทดสอบ A/B เวอร์ชันเบต้าของเราเพื่อทดสอบว่าวิดเจ็ตคำรับรองใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด ด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงของเราให้ดียิ่งขึ้น และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กับลูกค้าของเราด้วย
นอกจากนี้ ไลบรารีวิดเจ็ตของ Trustmary กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มดีไซน์ใหม่ๆ เข้ามา เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นประสิทธิภาพโดยรวมและเปรียบเทียบระหว่างแต่ละดีไซน์!
31. TaskClone (ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ)
TaskClone เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซิงค์และติดแท็กรายการบันทึกจากแอปจดบันทึกต่างๆ เช่น OneNote และ Evernote และสร้างการดำเนินการติดตามผลในแอปงานที่คุณชื่นชอบหรือ Google Calendar เพื่อนำไปปฏิบัติ
มันจัดระเบียบขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณทำโครงการและงานที่ต้องทำเสร็จได้อย่างง่ายดาย—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป SaaS และการทำซ้ำงานอีกต่อไป เพียงพิมพ์งานที่ต้องทำของคุณโดยใช้ Evernote, OneNote, Google Docs หรือ TaskCam และเพิ่มแท็กทริกเกอร์เพื่อซิงค์บันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่น:
- งานที่ต้องทำส่งไปยังปลายทางที่ระบุ
- กิจกรรมและการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังปฏิทิน
- ลิงก์ไปยังบันทึกที่เพิ่มในแต่ละงาน
- ทำงานแบบออฟไลน์และซิงค์การเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ทำงานร่วมกับ ClickUp, Todoist และแอปงานอื่นๆ กว่า 40 แอป
TaskClone เป็นวิธีเดียวจริง ๆ ที่จะนำรายการสิ่งที่ต้องทำของฉันออกจากบันทึกและเข้าสู่ ClickUp ได้
ไม่ว่าคุณจะยังใช้ Evernote, OneNote, Google Docs หรือแม้แต่จดบันทึกด้วยลายมือ TaskClone ก็ช่วยให้คุณจดบันทึกงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในขณะที่กำลังจดโน้ต และมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ลืมงานเหล่านั้น ด้วยการส่งข้อมูลไปยัง Clickup ซึ่งเป็นที่ที่คุณจัดการงานทั้งหมดของคุณ
มันทำให้ทั้ง Evernote และ Clickup มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับฉัน
32. PomoDone (ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา)
แอป PomoDone เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการงานของตน ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และรักษาสมาธิกับงานที่ทำอยู่
มันใช้วิธีการจัดการเวลาที่เรียกว่าเทคนิคโพโมโดโร ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อฟรานเชสโก ชิริลโล เพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้และมีกำหนดเวลา โดยมุ่งเน้นที่งานเพียงอย่างเดียวในแต่ละครั้ง
คุณสมบัติเด่น:
- บล็อกเว็บไซต์บางแห่งขณะทำงาน
- บันทึกการขัดจังหวะ
- การจัดการบันทึก
- ส่วนขยายของ Chrome
- การปรับแต่งแท็ก
- ปุ่มลัด
- การผสานรวมกับ ClickUp และผลิตภัณฑ์ SaaS อื่นๆ
ใช้เครื่องมือ SaaS นี้เพื่อปรับปรุงการจัดการเวลาของคุณและลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจจากการสลับบริบทตลอดทั้งวัน
ตัวนับถอยหลังเพื่อใช้เทคนิค Pomodoro™ ฝังอยู่ในแอป ClickUp โดยตรง
มันช่วยให้ฉันสามารถตั้งเวลาและพักที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกำหนดเองได้ในขณะที่ฉันมุ่งเน้นไปที่การทำงานใน ClickUp มันเก็บบันทึกเวลาทั้งหมดไว้ในบันทึกของตัวเองและซิงค์กลับไปยังแผ่นเวลาใน ClickUp และยังช่วยบล็อกเว็บไซต์บางแห่งในขณะที่ฉันกำลังมุ่งเน้นไปที่งานนั้น
ฉันสามารถเห็นสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ในตอนนี้ และช่วยให้ฉันมีสมาธิไม่เสียสมาธิหรือถูกรบกวนจากสิ่งต่าง ๆ ได้ มันช่วยชีวิตฉันจริง ๆ สำหรับโรคสมาธิสั้นของฉัน และเสียงบรรยากาศรอบข้างช่วยให้ฉันมีสมาธิได้ลึกขึ้นไปอีก
33. Colorcinch (เดิมชื่อ Cartoonize) (ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพและข้อความ)
Colorcinch เป็นโปรแกรมแก้ไขภาพที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาพถ่ายให้กลายเป็นงานศิลปะเฉพาะตัวได้เพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่น:
- การลบพื้นหลังด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การปิดบังข้อความและโปรแกรมแก้ไข
- การวาดภาพด้วยมือเปล่า
- ส่งออกและแชร์
- เอฟเฟกต์, ฟิลเตอร์, และโอเวอร์เลย์
- คลังภาพและคอลเลกชัน
ปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณโลดแล่นอย่างอิสระ—ใช้เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายและเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพื่อสร้างกราฟิกที่น่าหลงใหลและปรับแต่งได้ตามต้องการสำหรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือโพสต์บล็อก
Colorcinch มาพร้อมกับเครื่องมือแก้ไขที่จำเป็น เช่น การครอบตัด, การปรับขนาด, การเพิ่มความสว่าง, ตัวแก้ไขข้อความ, การลบพื้นหลัง, ตัวแปลงรูปภาพ, และเครื่องมือสร้างสรรค์ เช่น การรวมรูปภาพ, ตัวเลือกสี, การซ้อนทับรูปภาพ—ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ
เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบมืออาชีพเพื่อสร้างกราฟิกที่สวยงาม! เพียงแค่เล่นกับคอลเลกชันที่น่าทึ่งของภาพสต็อกและสินทรัพย์สร้างสรรค์ที่คัดสรรมาอย่างดี (เวกเตอร์, ไอคอน, มาสก์, และโอเวอร์เลย์)
34. สปรินโต้ (การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Sprinto เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนวิธีการที่ช้า ยากลำบาก และเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
คุณสมบัติเด่น:
- เอกสารนโยบายที่ปรับเปลี่ยนได้
- การตรวจสอบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบไร้การสัมผัส
- การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การจัดการการตรวจสอบ
- การทำงานอัตโนมัติ 100%
- คำแนะนำสดจากผู้เชี่ยวชาญ
- การตรวจสอบแบบรวมศูนย์แบบเรียลไทม์
บริษัท SaaS ใช้ผู้ให้บริการนี้เพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระยะเวลาที่สั้นลง
เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็วด้วยการอัตโนมัติการตรวจสอบผ่านการผสานระบบและกระบวนการทำงานอัตโนมัติ การสร้างเอกสารความปลอดภัยที่ปรับแต่งตามความต้องการโดยอัตโนมัติ การเข้าถึงเซสชั่นสดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการให้การตรวจสอบแบบรวมศูนย์
ด้วย Sprinto การเดินทางเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดสามารถย่นระยะเวลาเหลือเพียง 15 วันแทนที่จะเป็น 90-120 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร
เครื่องมือนี้กำลังสร้างหมวดหมู่ใหม่ของเครื่องมือ SaaS และด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงกลายเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากกว่าที่เคย แดชบอร์ดเป็นเพียงรายการตรวจสอบพร้อมคะแนนเต็ม 100 คะแนน—ได้คะแนน 100 คุณก็พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว!
35. SonarCloud (ซอฟต์แวร์จัดการซอร์สโค้ด)
SonarCloud เป็นเครื่องมือจัดการซอร์สโค้ดที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในคำขอ pull request ของคุณและทั่วทั้งที่เก็บโค้ด—ตรวจจับ ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาโค้ดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่น:
- การติดตามข้อบกพร่อง
- การตรวจสอบโค้ด
- การรวมอย่างต่อเนื่อง
- API
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่งและปลอดภัยด้วยการให้การเข้าถึงสถานะของโค้ดของคุณอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณทราบสถานะของโค้ดในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนา
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแก้ไขโค้ด เรียนรู้กฎใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Github เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาของคุณให้ดียิ่งขึ้น
Chekk. io เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ และเราใช้ SonarCloud ในกระบวนการ CI/CD (Integration & Deployment pipeline) ของเราเพื่อช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รักษาคุณภาพของโค้ดให้อยู่ในระดับสูงมาก
เนื่องจาก SonarCloud ได้ถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการสร้างและPLOYMENTของเราแล้ว การวิเคราะห์จึงถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่นักพัฒนาผลักดันการเปลี่ยนแปลงโค้ดใหม่เข้าสู่ระบบเก็บโค้ด (Repository) ผลที่ตามมาคือ นักพัฒนาของเราจะได้รับคำแนะนำทันทีหากพบปัญหาใด ๆ ในโค้ด และทุกปัญหาที่พบมักจะมีคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมตัวอย่างโค้ดให้ดู
สิ่งต่อไปที่เราจะทำคือการใช้ตัวชี้วัดคุณภาพโค้ดใหม่ที่ SonorCloud ได้เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่าตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุหนี้ทางเทคนิคและดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมได้
36. VoilaNorbert (ซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมล)
VoilaNorbert เป็นซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาที่อยู่อีเมลออนไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือค้นหาอีเมลจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่น:
- ตรวจสอบโดเมน
- การตรวจจับเซิร์ฟเวอร์แบบรับทุกอีเมล
- การตรวจสอบอีเมลจำนวนมากและอีเมลเดี่ยว
เครื่องมือนี้ได้รับการโหวตให้เป็น หนึ่งในเครื่องมือค้นหาข้อมูลจำนวนมากที่แม่นยำที่สุดโดย Ahrefs ด้วยอัตราความสำเร็จ 98%—สิ่งที่คุณต้องมีคือชื่อเต็มของผู้ที่คุณสนใจและ URL ของเว็บไซต์ของพวกเขา แอปนี้จะดึงที่อยู่อีเมลและตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่องมือตรวจสอบอัจฉริยะ
การทำงานในตำแหน่งการประชาสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือในการสร้างลิงก์ที่ VoilaNorbert ฉันใช้เครื่องมือนี้เพื่อค้นหาและตรวจสอบที่อยู่อีเมลจากรายชื่อผู้ติดต่อของฉัน—มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการติดต่อครั้งแรก, การพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการประชาสัมพันธ์
มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: คุณสมบัติ "ส่งภายหลัง", การแจ้งเตือนทางอีเมล, ลายเซ็นที่ปรับแต่งได้, แบบอีเมล, ลำดับอีเมล, และการติดตามอีเมล
สำหรับคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบที่สุด ฉันต้องบอกว่ามันคือคุณสมบัติการผสานเอกสารทางไปรษณีย์ (mail merge) มันช่วยให้ฉันสามารถขยายขอบเขตการติดต่อแบบไม่รู้จักล่วงหน้า (cold outreach) ได้โดยการส่งอีเมลที่มีเนื้อหาส่วนตัวไปยังผู้คนจำนวนมากในคราวเดียว—มันช่วยให้ฉันสามารถดำเนินการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้คนมากขึ้นที่อาจสนใจในความร่วมมือทางการตลาด
37. TimeJam (ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของพนักงาน)
TimeJam ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องสนุกโดยเพิ่มสัมผัสที่สนุกสนานและนำองค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการติดตามเวลา
คุณสมบัติเด่น:
- การจัดสรรเวลาเพื่อบันทึกกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการแข่งขันที่เป็นมิตรบน Slack หรือ MS Teams
- ทีมจะได้รับคะแนนจากการปฏิบัติตามการบันทึกเวลา และแข่งขันเพื่อชิงรางวัลประจำเดือน
- การผสานรวมกับเครื่องมือทำงานที่คุณใช้อยู่สำหรับการติดตามเวลา รวมถึง ClickUp, Harvest และอื่น ๆ
- ตั้งค่าได้ง่ายและช่วยให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการบันทึกเวลาทำงานมากขึ้น
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจของทีม ด้วย TimeJam ชั่วโมงการทำงานจะถูกบันทึกทุกวัน และลูกค้าเห็นการเพิ่มขึ้นของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถึง 10% เนื่องจากคุณภาพข้อมูลที่ดีขึ้น
การทำให้การจัดการเวลาเป็นเกมสามารถช่วยให้บริษัทเพิ่มรายได้ได้ง่ายขึ้น TimeJam ใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการติดตามเวลาทุกวัน: การทำให้เป็นเกม, สังคม, ตลก, และประสิทธิภาพ
เราได้ดำเนินการติดตั้ง Timejam ให้กับกลุ่ม Kolme และพบว่าอายุเฉลี่ยของการบันทึกเวลาลดลงจากเกือบหนึ่งสัปดาห์เหลือไม่ถึงหนึ่งวัน และในกระบวนการนี้ รายได้ของเราเพิ่มขึ้นเกือบ 9%
วิธีเลือกโซลูชัน SaaS ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
เมื่อคัดเลือกรายการเครื่องมือ SaaS สำหรับองค์กรของคุณ ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:
- ความเหมาะสมและความต้องการทางธุรกิจ: เลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและกรณีการใช้งานขององค์กรคุณ และสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังต้องรองรับการผสานรวมกับเครื่องมือและระบบที่คุณมีอยู่แล้ว
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: แพลตฟอร์ม SaaS ที่เหมาะสมจะครอบคลุมคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ และมอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม (เช่น SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA) และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล การสำรองข้อมูล และนโยบายความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบการเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และมาตรการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
- ความสะดวกในการใช้งานและการยอมรับ: ให้ความสำคัญกับแอป SaaS ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและมีการนำทางที่สะดวก เพื่อให้พนักงานสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรมีการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานและเอกสารประกอบ
- ราคาและคุ้มค่า: คัดเลือกเครื่องมือ SaaS ที่อยู่ในงบประมาณของคุณพร้อมให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ควรมีการกำหนดราคาที่โปร่งใสไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง พร้อมแผนการใช้งานฟรีและตัวเลือกสำหรับองค์กร
- ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ: คุณควรเลือกซอฟต์แวร์ SaaS ที่มีการรับประกันเวลาทำงานสูง (เช่น 99.9% หรือดีกว่า) และมีข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่ชัดเจน
- การสนับสนุนลูกค้าและการให้บริการ: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่เลือกมีช่องทางการสนับสนุนหลายช่องทาง (อีเมล, แชท, โทรศัพท์, ฐานความรู้) และมีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว รวมถึงมีการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับปัญหาที่สำคัญ
- ชื่อเสียงของผู้ขายและรีวิว: เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงและมั่นคง มีประวัติการให้บริการที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบรีวิวและคำชมจากลูกค้า รวมถึงกรณีศึกษาหรือตัวอย่างผลงานจากธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของคุณ
การขยายตัวอย่างไม่ควบคุมของ SaaS: เครื่องมือมากแค่ไหนจึงจะมากเกินไป?
การขยายตัวของ SaaS หมายถึงการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ภายในองค์กร แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่การมีเครื่องมือมากเกินไปและขาดการเชื่อมต่อกันอาจนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ข้อมูลที่แยกส่วนกัน และความไม่โปร่งใสระหว่างทีมต่างๆ พนักงานมักเสียเวลาในการสลับระหว่างแอปต่างๆ ทำงานซ้ำซ้อน หรือประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง 😧
ClickUp แก้ปัญหานี้!
ClickUp ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร แชท การตั้งเป้าหมาย แดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในที่เดียว ด้วยการรวมเครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการจัดทำเอกสาร การรวมศูนย์นี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
ประโยชน์สำหรับคุณ:
- ความคุ้มค่าทางต้นทุน
- การร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างทีม
- ผลผลิตที่สูงขึ้น
- การรวมศูนย์และการมองเห็นข้อมูลทั้งหมด
ถึงเวลาเลือกเครื่องมือ SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
เอาล่ะ นี่คือตัวอย่างซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) จำนวน 37 ตัวที่กำลังเป็นผู้นำและสร้างกระแสในอุตสาหกรรมนี้!
ในยุคดิจิทัลที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมา ตลาด SaaS ทั่วโลกและการยอมรับการใช้ระบบคลาวด์ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีองค์กรจำนวนมากที่หันมาใช้แนวทาง SaaS สำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจต่าง ๆ และสิ่งนี้ไม่ได้ชะลอตัวลงเลยในอนาคตอันใกล้ ด้วยตัวอย่าง SaaS ที่ให้ไว้ในนี้ รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการ เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานและการบริหารจัดการธุรกิจของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าคุณกำลังคิดจะเริ่มต้นบริษัท SaaS ของตัวเองและกำลังมองหาแรงบันดาลใจสำหรับรูปแบบธุรกิจหรือกำลังค้นหาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ ตัวอย่าง SaaS เหล่านี้สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอน! โปรดอ้างอิงถึงเครื่องมือซอฟต์แวร์และเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากที่สุด
เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายหลายพันตัวเลือก และไม่ใช่ทุก SaaS จะเหมือนกัน คุณจึงต้องศึกษาโมเดล SaaS และข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาให้ดี และให้โอกาสพวกเขาได้ทดลองใช้เพื่อดูว่าพวกเขามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคุณหรือไม่ คุณอาจค้นพบ เครื่องมือ SaaSที่คุณชื่นชอบและใช้เป็นประจำสำหรับการจัดการโครงการของคุณและเร่งการเติบโตของธุรกิจของคุณได้ในที่เดียว