10 แม่แบบระดมทุนฟรีสำหรับกิจกรรมและการกุศลในปี 2025

การจัดงานระดมทุนไม่ใช่แค่การขอให้ผู้คนเปิดกระเป๋าเงินเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการจัดกิจกรรมและงานส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพกับสาเหตุของคุณ และต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ—หากคุณรีบเร่งเกินไป คุณอาจดูเร่งรีบเกินไปหรือบิดเบือนแรงจูงใจของคุณได้
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ความคิดอย่างรอบคอบและสร้างเนื้อหาและกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมจนทำให้ผู้คนพูดว่า: "นับฉันด้วย" 💳
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้เพียงลำพัง เมื่อคุณมี เทมเพลตการระดมทุน พร้อมใช้งาน! เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนทุกขั้นตอนของแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและดึงดูดผู้บริจาคที่มีน้ำใจ
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 แม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับการระดมทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณและบรรลุเป้าหมาย
เทมเพลตการระดมทุนคืออะไร?
การระดมทุนคือการแสวงหาการสนับสนุนทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์การกุศลหรือการลงทุนทางธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงอาหารค่ำ คอนเสิร์ต และแคมเปญต่างๆ นอกจากการรวบรวมเงินแล้ว การระดมทุนยังมักเกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือแนวคิดเฉพาะอีกด้วย
เทมเพลตการระดมทุนเป็น พื้นฐานสำหรับการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและในที่สุดก็สนับสนุนมัน โครงสร้างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการสร้างใบปลิว โปสเตอร์ การนำเสนอ แผนงานกิจกรรม และแคมเปญการตลาดที่ให้ข้อมูลและเข้าใจง่าย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการระดมทุนดี?
เทมเพลตการระดมทุนที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แม่แบบควรมีส่วนที่จัดระเบียบอย่างดีเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรให้คุณสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ และองค์ประกอบเพื่อให้สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและสื่อสารถึงข้อความที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ✉️
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ควรมีตัวเลือกเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแชร์ที่ง่าย และการจัดการงาน คุณควรสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนได้
- ความหลากหลาย: แม่แบบควรสามารถปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์การระดมทุนที่แตกต่างกันได้
10 แบบฟอร์มการระดมทุน
เราได้ทำการวิจัยเทมเพลตการระดมทุนหลายร้อยแบบและคัดเลือกมาเพียง 10 อันดับแรกจากClickUp, Template.net, Adobe และ Slidesgo ซึ่งมีความสมดุลระหว่างการใช้งานจริงและความสวยงาม ทำให้การวางแผนและการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย
มาเริ่มกันเลยและทำให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จ! 💪
1. แม่แบบแผนการระดมทุน ClickUp
เทมเพลตแผนการระดมทุน ClickUpเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดระเบียบแคมเปญระดมทุนของคุณได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตเอกสารนวัตกรรมนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างกลยุทธ์การระดมทุนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รายละเอียดกิจกรรมหรือเหตุการณ์การระดมทุน และติดตามผู้บริจาคที่มีศักยภาพ คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแคมเปญของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทุกรายละเอียดตามวิสัยทัศน์ของคุณ
มันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย แผนการประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระบบในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
2. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมระดมทุน ClickUp
คุณกำลังวางแผนจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักและระดมทุนสำหรับสาเหตุเฉพาะหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ การประมูล หรือบาร์บีคิวในละแวกบ้านแม่แบบการวางแผนงานระดมทุนของ ClickUpสามารถเป็นผู้ช่วยวางแผนส่วนตัวของคุณได้! ✅
เทมเพลตนี้เป็น รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับทุกภารกิจและกิจกรรม ที่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่างานระดมทุนของคุณจะประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะเข้าสู่รายการ คุณจะได้เห็นสรุปของงานระดมทุน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ รายได้เป้าหมาย วันที่ และสถานะความคืบหน้า
โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตนี้จะรวมรายการงานย่อย 15 รายการที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการวางแผนงานอีเวนต์ ตั้งแต่การรวบรวมทีมงานที่จะช่วยเหลือคุณไปจนถึงการสร้างรายงานหลังงานเสร็จสิ้น รายการเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น—คุณสามารถ ปรับแต่ง ขยาย ลบ หรือเพิ่มงานย่อยใหม่ ได้ตามต้องการ เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ
เสน่ห์ของเทมเพลตนี้อยู่ที่การ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณสามารถสร้างการพึ่งพาของงานและมั่นใจได้ว่ากระบวนการวางแผนและการจัดระเบียบดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์แนบในเทมเพลตหรือเชื่อมต่องานย่อยเฉพาะกับ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวมอบหมายความรับผิดชอบและสื่อสารแผนงานโดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือการประมูลการกุศล คุณสามารถติดต่อกับทีมของคุณได้ตลอดเวลา
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการระดมทุน ClickUp
หากไม่มีแผนที่ชัดเจนและการจัดการที่ละเอียดรอบคอบ กระบวนการระดมทุนอาจกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว โชคดีที่คุณสามารถป้องกันสถานการณ์เช่นนี้ได้ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการระดมทุนของ ClickUp!
เทมเพลตนี้เปรียบเสมือนประภาคารที่นำทางเรือการระดมทุนของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง มันช่วยให้คุณ กำหนดเป้าหมายการระดมทุน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ และสร้างแผนการดำเนินงาน
การใช้แม่แบบนี้ช่วยสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อพยายามจัดความพยายามในการระดมทุนให้สอดคล้องกันระหว่างคณะกรรมการหรือสมาชิกในชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วม
เพื่อเริ่มใช้เทมเพลต ให้ไปที่ มุมมองขั้นตอนการทำงาน และป้อนงานและกิจกรรมของคุณ คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญและสถานะ เพิ่มผู้รับผิดชอบ กำหนดวันที่เริ่มต้นและกำหนดเวลา ระบุแผนก ประเมินความซับซ้อนของงาน และแสดงความคิดเห็นได้ ClickUp จะจัดเรียงงานโดยอัตโนมัติตามวันที่กำหนด เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่ต้องทำก่อน
มุมมองเป้าหมาย เป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานของคุณในรูปแบบของบัตร และจัดกลุ่มตามแผนกที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ
มุมมองไทม์ไลน์ เป็นแผนภูมิแกนต์ที่แสดงกิจกรรมและงานที่กำหนดไว้ในปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับสมดุลปริมาณงานให้เหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีงานทับซ้อนกัน มุมมองนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างงานอีกด้วย
เทมเพลต มาพร้อมกับตัวอย่าง การจัดโปรแกรมการให้ของขวัญ ใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการปลดล็อกศักยภาพของเทมเพลตอย่างเต็มที่ และปรับแต่งแผนการระดมทุนที่สมบูรณ์แบบ 🎁
4. แม่แบบแผนโครงการระดมทุน ClickUp
ไม่ว่าจะโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ การระดมทุนมักมีความเครียดมากมาย การมีแผนที่มั่นคงสามารถบรรเทาความตึงเครียดและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายได้—ทำให้แคมเปญของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
นั่นคือจุดที่แม่แบบแผนการระดมทุน ClickUpเข้ามาช่วยได้ มันช่วยให้คุณสามารถ:
- ตั้งเป้าหมายการระดมทุนให้ชัดเจน
- สร้างภาพจำเวลาของโครงการของคุณ
- สร้างงานตามทรัพยากรที่มีอยู่และเข้าใจข้อจำกัด
- ค้นหาว่าทุกภารกิจมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายของคุณอย่างไร และบริหารจัดการขั้นตอนของโปรแกรม
เทมเพลตนี้มี มุมมองหลายแบบ ที่ให้คุณดูโครงการระดมทุนของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน จุดเริ่มต้นของคุณคือ มุมมองเทมเพลตแผนโครงการ นี่คือที่ที่คุณจะเพิ่มคำอธิบายของโครงการระดมทุนของคุณและสร้างงานและกิจกรรมที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อไปถึงเส้นชัย 🏁
นอกจากการป้อนชื่องานแล้ว คุณยังสามารถ (และควร) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานเหล่านั้นได้ ซึ่งรวมถึงวันที่ครบกำหนด สถานะ ส่วน แผนก ระดับผลกระทบ และภาคผนวก หากทำงานในโครงการกับทีม คุณสามารถมอบหมายงานเฉพาะให้กับพวกเขาได้ ซึ่ง ClickUp จะจัดกลุ่มงานตามส่วนที่กำหนดไว้ (หากคุณระบุไว้)
ส่วนเหล่านี้ระบุกิจกรรมที่คุณและทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสำหรับทุกส่วนของโครงการ
มุมมองความคืบหน้าการวางแผนเป็นกระดานคัมบังที่รวบรวมงานทั้งหมดจากมุมมองก่อนหน้าไว้ตามสถานะของงาน คุณสามารถคลิกที่บัตรเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเฉพาะ และย้ายบัตรได้โดยใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
5. แม่แบบแผนโครงการการกุศล ClickUp
เดี๋ยวก่อน นี่เป็นความผิดพลาดหรือเปล่า? เทมเพลตนี้เหมือนกับอันก่อนหน้านี้เลย! จริงอยู่ แต่เทมเพลตหนึ่งสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้มันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินโครงการการกุศลได้
เทมเพลตแผนโครงการการกุศลของ ClickUpสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายของโครงการการกุศลและทำให้สมาชิกในทีมของคุณมองไปในทิศทางเดียวกัน
สองมุมมองที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันของเทมเพลต ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการการกุศลทุกประเภทและทุกขนาด
ขั้นตอนแรกของคุณคือการแบ่งโครงการออกเป็นกิจกรรมต่างๆ และเพิ่มลงใน มุมมองแม่แบบแผนโครงการ มุมมองรายการนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก เช่น สถานะ วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับความไม่แน่นอนหรือคำถามว่า "จะเกิดอะไรขึ้นถ้า..."
มุมมองความคืบหน้าการวางแผน จะเปลี่ยนงานจากมุมมองแม่แบบแผนโครงการเป็นบัตรและจัดเรียงตามสถานะของงาน โดยค่าเริ่มต้นจะมีสถานะสามสถานะ ได้แก่ ต้องทำ กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งสถานะเหล่านี้ให้เหมาะสมกับรายละเอียดเฉพาะของโครงการการกุศลของคุณได้
6. เทมเพลตการตลาดกิจกรรม ClickUp
เมื่อจัดงานระดมทุน มีรายละเอียดมากมายที่คุณต้องให้ความสำคัญ ตั้งแต่การหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดไปจนถึงการเชิญแขกและการจัดบริการอาหาร สถานการณ์จะซับซ้อนมากขึ้นหากคุณต้องจัดการหลายงานพร้อมกัน และอาจแย่ลงได้หากงานทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
โชคดีที่คุณมีอาวุธลับ—เทมเพลตการตลาดอีเวนต์ ClickUp ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามทุกงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
- รวมทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและทำงานร่วมกัน
- ประหยัดเวลา
- ควบคุมปริมาณงาน
เทมเพลตมีสองส่วน: การตลาดกิจกรรมและการติดตามกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในมุมมองกิจกรรม (Event View) ของส่วนการตลาดกิจกรรม (Event Marketing section). ที่นี่ คุณจะระบุชื่อกิจกรรม วันที่สำคัญ ผู้รับผิดชอบ ประเภท ขั้นตอน และสถานที่. มุมมองปฏิทินกิจกรรม (Event Calendar View) ช่วยให้คุณวางแผนเวลาและป้องกันการทับซ้อนของกิจกรรม. ในขณะที่ มุมมองบอร์ด (Board View) แสดงกิจกรรมของคุณในรูปแบบของบัตรที่จัดกลุ่มตามสถานะของกิจกรรม (เปิด, กำลังดำเนินการ, และปิด).
การติดตามเหตุการณ์ ในส่วนของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของทุกเหตุการณ์ ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ กำหนดและตรวจสอบเป้าหมายของลีด และวางแผนงบประมาณ คุณยังสามารถแนบใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน และสร้างศูนย์กลางข้อมูลที่ซึ่งคุณและสมาชิกในทีมสามารถค้นหาข้อมูลทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้
7. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำเล็ก ๆ ที่มีแขกเพียงไม่กี่คนหรืองานปาร์ตี้สุดหรู การวางแผนงานอีเวนต์นั้นต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย 🏘️
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรม ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้เรือของคุณแล่นไปอย่างราบรื่นสู่จุดหมายปลายทางของคุณ—ทำให้แขกมีความสุขและกิจกรรมประสบความสำเร็จ 🚢
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็น สี่ส่วน:
- ข้อมูลทั่วไป
- รายละเอียดการตั้งค่า
- รายชื่อผู้ได้รับเชิญ
- รายชื่อผู้ขาย
ข้อมูลทั่วไป ส่วนนี้เน้นที่วันที่ เวลา และสถานที่จัดงาน หากคุณต้องการ คุณสามารถรวมเส้นทางไปยังสถานที่จัดงานได้ด้วย
รายละเอียดการตั้งค่า ประกอบด้วยสามส่วนย่อย—การตั้งค่าการลงทะเบียน, การตั้งค่าช่วงค็อกเทล, และการตั้งค่าการต้อนรับ และแต่ละส่วนจะมีรายการสิ่งที่คุณต้องจัดการ แน่นอนว่าคุณสามารถปรับแต่งส่วนย่อยและรายการเหล่านี้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณได้
ตัวอย่างเช่น หากจัดงานประมูลเพื่อหารายได้ คุณต้องตัดสินใจว่าจะมีผู้เข้าร่วมกี่คน จะมีสินค้าให้ประมูลกี่ชิ้น จะจ้างผู้ดำเนินการประมูลหรือไม่ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ คุณสามารถแบ่งกิจกรรมเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการ
ส่วนรายชื่อผู้ได้รับเชิญ มีตารางแสดงรายชื่อแขกทั้งหมดและที่อยู่สำหรับจัดส่งจดหมาย ในส่วนการตอบรับ คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกข้างรายชื่อผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมงานแล้ว
รายการผู้ขาย คือส่วนที่คุณจะระบุรายชื่อบริษัทที่คุณจ้างมาสำหรับการจัดเลี้ยง, การตกแต่ง, และการบันเทิง
8. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
งานที่ไม่แสวงหากำไรจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากคุณไม่ได้วางแผนทุกแง่มุมอย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้แต่การมองข้ามเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้งานของคุณกลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ❌
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpช่วยให้คุณแยกแยะงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ติดตามวันครบกำหนด และทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
ข้อได้เปรียบหลักของเทมเพลตนี้คือ ความเรียบง่าย เมื่อมองแวบแรก มันเป็นเพียงคำอธิบายกิจกรรมสั้นๆ และรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณจะพบเสน่ห์ที่แท้จริงของเทมเพลตนี้
มันช่วยให้คุณเพิ่มผู้รับผิดชอบและวันที่ครบกำหนดให้กับทุกงานในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ ทำให้การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นมาก คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่เร่งด่วนหรือสำคัญและติดตามความคืบหน้าเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณสามารถเชื่อมโยงงานสองงานหรือมากกว่านั้นและสร้างไทม์ไลน์ที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ เพิ่มไฟล์แนบ ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสัญญาผู้ขาย ไว้ในที่เดียว
9. เทมเพลตงานระดมทุน Google Docs โดย Template.net
คุณ ไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบเพื่อสร้างคำเชิญที่น่าสนใจ สำหรับงานระดมทุนของคุณ! เทมเพลตงานระดมทุน Google Docs จาก Template.net คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อนำเสนอเหตุการณ์ของคุณในแสงที่ดีที่สุด สร้างความประทับใจให้แขกตั้งแต่แรกเห็น และกระตุ้นให้พวกเขาเข้าร่วมงาน
ขอชี้แจงให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น—แม้ว่าแม่แบบจะมีชื่อว่ามี Google Docs แต่คุณสามารถ บันทึกในรูปแบบอื่นได้ รวมถึง Word, Illustrator และ PSD คุณยังสามารถแก้ไขแม่แบบออนไลน์ได้ในตัวแก้ไขของ Template.net
อย่าให้คำว่า "งานเทศกาลระดมทุน" ในชื่อทำให้สับสน ใช่แล้ว ตัวอย่างนี้เป็นการเชิญชวนไปงานเทศกาลระดมทุน แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับโอกาสของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานประมูลเงียบ งานเลี้ยงอาหารค่ำ หรืองานคาร์นิวัล 🎎
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือ ความสามารถในการปรับแต่ง ทุกองค์ประกอบที่คุณเห็นสามารถปรับขนาด ลบ หรือแก้ไขได้ คุณสามารถเปลี่ยนสี เพิ่มพื้นหลัง แทรกตาราง อัปโหลดวิดีโอและไฟล์ และสร้างแอนิเมชัน (หากคุณกำลังสร้างคำเชิญดิจิทัล) ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเทมเพลตสามารถทำอะไรได้บ้าง—อย่าลังเลที่จะ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และสร้างสรรค์ผลงานคำเชิญชิ้นเอกของคุณ
10. เทมเพลตการนำเสนอการระดมทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย Slidesgo
การระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (โซเชียลมีเดีย) กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน แต่คุณจะโน้มน้าวให้ผู้คนบริจาคเงินให้กับโครงการของคุณท่ามกลางแคมเปญการบริจาคออนไลน์มากมายได้อย่างไร? คุณจำเป็นต้องคิดหาวิธีที่น่าสนใจและดึงดูดใจในการนำเสนอเจตนาของคุณ
แทนที่จะสร้างงานนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้น ลองใช้แม่แบบงานนำเสนอการระดมทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดย Slidesgo
เทมเพลตการระดมทุนฟรีนี้ประกอบด้วย 56 สไลด์ที่คุณสามารถบันทึกและแก้ไขได้ในรูปแบบ Google Slides หรือ PowerPoint แต่ละสไลด์มีคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณควรรวมไว้ ตัวอย่างเช่น สไลด์ที่สามเน้นที่สารบัญและแนะนำส่วนที่อาจมี เช่น เกี่ยวกับเรา, เป้าหมายและกลยุทธ์, และงบประมาณ
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ คุณสามารถอัปเดตส่วนต่าง ๆ ลบสไลด์ เพิ่มสไลด์ใหม่ และแทรกภาพประกอบ เช่น รูปภาพ กราฟ และแผนภูมิ
สมมติว่าคุณกำลังระดมทุนเพื่อศูนย์พักพิงสัตว์ในท้องถิ่น คุณสามารถใส่รูปภาพของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในศูนย์และอธิบายพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของพวกมัน ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน คุณยังสามารถอธิบายแผนการใช้เงินที่ได้รับและแสดงให้ผู้คนเห็นว่า การบริจาคให้กับโครงการของคุณเป็นการตัดสินใจที่ดี
เทมเพลตการระดมทุน: บรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างคำเชิญสำหรับงาน, นำเสนอแคมเปญการระดมทุน, หรือวางแผนและประสานงานโครงการทั้งหมด, เทมเพลตการระดมทุนสามารถช่วยเหลือคุณได้ 🤝
พวกเขาให้การสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนความฝันในการระดมทุนของคุณให้เป็นจริงทีละขั้นตอน!