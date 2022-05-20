วิธีสร้างระบบ CRM ของคุณเองใน ClickUp

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น คุณกำลังสร้างระบบ CRM ของคุณเองทำไม?
คุณต้องการใช้เพื่อแทนที่ไฟล์ขนาดใหญ่ที่มุมโต๊ะของคุณหรือไม่? หรือคุณกำลังใช้เครื่องมือดิจิทัลที่มีราคาแพงมากเกินไป?
เป็นเรื่องดีที่เราได้พบกัน เพราะ ClickUp ไม่ยอมรับกระบวนการที่ยังไม่สมบูรณ์หรือการสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 👹 💰
จินตนาการถึงแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานได้เหมือนสมองของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแผนกหรือรหัสไปรษณีย์ใดก็ตาม ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบ CRM ของคุณเองสำหรับคุณอยู่ที่นี่ใน ClickUp คุณสามารถเริ่มดำเนินการในธุรกิจของคุณได้ตั้งแต่วันนี้
การมีแพลตฟอร์ม CRM เพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าCRM ใน ClickUpเหมาะกับคุณ? มันขึ้นอยู่กับว่ามีความยืดหยุ่นในการรวมคนและซอฟต์แวร์ภายใต้หลังคาเสมือนเดียวกันหรือไม่ คุณต้องการสิ่งนั้น
CRM คืออะไร
CRM หรือ Customer Relationship Management คือระบบที่ใช้จัดการการสื่อสารและข้อมูลประจำวันจากลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าติดต่อ และลูกค้าปัจจุบัน ระบบ CRM ที่ทันสมัยเป็นฐานข้อมูลลูกค้าที่มีชีวิตชีวา ประกอบด้วยเทมเพลต ระบบติดตามอัตโนมัติ และระบบรายงาน เพื่อทดแทนสเปรดชีตและอีเมลที่น่าเบื่อ ที่แกนกลางของระบบ CRM คือ ระบบ CRM เปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางน้อยลง และมุ่งเน้นการขายเป็นธุรกรรมน้อยลง
ประเด็นคือ การติดต่อมาจากแหล่งที่หลากหลาย เช่น Linkedinและการโทรศัพท์แบบไม่ได้นัดหมาย การปล่อยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพหรือลูกค้าที่มีคุณค่าไม่ได้รับการตอบกลับในกล่องข้อความอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ การที่ธุรกิจต้องเสียพลังงานไปกับการจัดการเอกสาร การจดจำ และการคาดเดา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถเติบโตและขยายตัวได้
CRM สามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุน และเพิ่มคุณภาพของลีดและแคมเปญได้—หากคุณมีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย! ⚡️🌐
วิธีสร้างระบบ CRM ใน ClickUp
หากคุณมีบัญชี ClickUp ฟรีอยู่แล้ว มาร่วมกับฉันในคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้! คุณจะมีระบบ CRM ที่ใช้งานได้ในเวลาไม่นาน ⏳
ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดเทมเพลต CRM ของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดเทมเพลต CRM โดย ClickUp!
หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือกระหว่างการสร้างพื้นที่ใหม่หรือใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้วในบัญชีของคุณเพื่อเก็บโฟลเดอร์ CRM ทางเลือกอยู่ที่ผู้เล่น! ♠️
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มมุมมองเพื่อจัดการและจัดลำดับความสำคัญของรายชื่อผู้ติดต่อ
คุณเห็นตัวอย่างงานของลูกค้าที่โหลดไว้ล่วงหน้าหรือไม่? ก่อนที่คุณจะเพิ่มข้อมูลจริงของคุณ เราจะใช้วางงานเหล่านี้เพื่อทดสอบมุมมองต่างๆ ที่คุณต้องการใช้เพื่อจัดโครงสร้าง CRM ของคุณ ด้วยวิธีนี้เราจะไม่ยุ่งกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและจะมีอิสระในการทดลองเหมือนเด็กๆ ในสนามทรายที่กำลังสร้างสิ่งเจ๋งๆ 🏖
มุมมองที่คุณกำลังดูอยู่คือ มุมมองรายการ—มุมมองเริ่มต้นของเทมเพลต CRM สมมติว่าคุณชอบวิธีการจัดการงานแบบภาพมากกว่า ในกรณีนั้น คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง:
มุมมองบอร์ด ClickUp งานจะถูกจัดกลุ่มในคอลัมน์ตามสถานะโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงโอกาสในระยะเริ่มต้นทางด้านซ้าย และบัญชีที่ปิดและชนะแล้วทางด้านขวา
มุมมองปฏิทิน ClickUp จุดศูนย์กลางสำหรับการจัดการตารางเวลาทั้งหมดของคุณ พร้อมติดตามการประชุมกับลูกค้าเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมเสมอในการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
มุมมองตาราง ClickUp ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอยู่ในตารางที่สะอาดและง่ายต่อการนำทาง
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ลองดูวิดีโอแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับงานและมุมมองต่าง ๆ ใน ClickUp ได้เลย! ⬇️
ขั้นตอนที่ 3: สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งทุกขั้นตอนการทำงาน
เราดำเนินการตั้งค่ามาครึ่งทางแล้ว! มาต่อกันที่ส่วนที่จะได้ปรับแต่งอย่างเต็มที่:สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp!
ใช้สถานะเวิร์กโฟลว์ CRMที่มีอยู่แล้วในเทมเพลต หรือแก้ไข/สร้างของคุณเอง อย่าลังเลในขั้นตอนนี้
สิ่งสำคัญคือสถานะเหล่านี้ต้องให้บริบทที่รวดเร็วและชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่งานกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคอขวดของกระบวนการ การจัดสรรทรัพยากร และระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ
วิธีเพิ่มและแก้ไขสถานะที่กำหนดเอง
1. เลื่อนเมาส์ไปเหนือชื่อสถานะแล้วคลิกปุ่มจุดไข่ปลา > จัดการ สถานะ
2. พิมพ์ชื่อสถานะใหม่ของคุณหรือแก้ไขสถานะ (อย่าลืมเพิ่มอีโมจิเพราะทำไมจะไม่ล่ะ?) คุณสามารถใช้ตัวเลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีเริ่มต้นหรือคลิกที่ไอคอนหยดสีเพื่อดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม! คลิก บันทึก เมื่อคุณพอใจกับสถานะ CRM ของคุณแล้ว
ต่อไป—ฟิลด์ที่กำหนดเอง!
ขั้นตอนที่ 4: ดึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดมาแสดงในมุมมองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 10เท่าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลงานใด ๆ ลงในมุมมองได้! คุณไม่จำเป็นต้องเปิดและปิดงานแต่ละงานเพื่อค้นหาข้อมูล หนึ่งชิ้น นั้น—วันที่ขั้นตอนถัดไป, อีเมล, ขนาดบัญชี, เป็นต้น
นอกเหนือจากฟิลด์ที่กำหนดเองที่โหลดไว้ล่วงหน้าในเทมเพลต CRM ของคุณแล้ว ลองใช้ฟิลด์ยอดนิยมอื่น ๆ สำหรับ CRM ดังนี้:
- ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์สำหรับลูกค้าเป้าหมาย (ร้อน, อบอุ่น, เย็น) ใช้ ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ ฟิลด์
- บริษัท/สถานที่ตั้งลูกค้าเป้าหมาย ฟิลด์สถานที่ตั้ง
- LTV (มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน) ใช้ ฟิลด์ตัวเลข
- ขนาดของบริษัทใช้ ฟิลด์ตัวเลข
- การใช้หมายเลขโทรศัพท์ ช่องกรอกหมายเลขโทรศัพท์
- การใช้งานงบประมาณ ฟิลด์สกุลเงิน
- การใช้งานอีเมล ช่องอีเมล
- การใช้ชื่อ ช่องข้อความ
เนื่องจากแม่แบบ CRM มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่จำเป็นแล้ว มาแสดงฟิลด์เหล่านั้นในมุมมองรายการกัน!
วิธีแสดง/ซ่อนฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองรายการ
1. คลิกไอคอน +
2. เลือก แสดง/ซ่อน
3. เลื่อนลงไปที่เมนูและเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ จากส่วน ฟิลด์ในโฟลเดอร์ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณคลิกจะกระโดดไปที่หมวดหมู่ แสดงฟิลด์ ที่ด้านบน! ในทางกลับกัน หากคุณไม่ต้องการเห็นฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะ ให้คลิกที่ชื่อของมันในหมวดหมู่ แสดง ฟิลด์ และมันจะถูกลบออกจากมุมมอง
ณ จุดนี้ เราได้ตั้งค่าพื้นฐานของ CRM เรียบร้อยแล้ว: มุมมองและฟิลด์ที่กำหนดเอง! 🙌
ขั้นตอนที่ 5: สร้างงานโดยใช้ข้อมูลของคุณ
เราใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว! มาเพิ่มข้อมูลจริงของคุณลงใน CRM ด้วยการสร้างงานกันเถอะ คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้สามวิธี:
- คลิก + งานใหม่ ใต้กลุ่มสถานะ
- คลิก + งาน ที่มุมขวาล่าง
- กดตัวอักษร t บนแป้นพิมพ์ของคุณ
หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณจากไฟล์หรือแอปจัดการโครงการอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ ClickUp ของเรา!
ให้เวลาตัวเองอย่างเพียงพอในการทำภารกิจของคุณ หากคุณมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องตรวจสอบ อย่าลืมลุกออกจากโต๊ะทำงานและเต้นผ่อนคลายสัก 10 นาที 🕺
ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมโยงเป็นทีมเดียวด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใน CRM
คุณสามารถหยุดที่นี่และใช้งาน CRM ที่เพิ่งออกจากระบบของคุณใน ClickUp ได้เลย หรือคุณจะก้าวไปอีกขั้นและใช้ฟีเจอร์ClickUp Relationshipsก็ได้
มันดีเกินกว่าจะพลาด นี่คือที่ที่คุณสามารถสร้างลิงก์ง่ายๆ ระหว่างงานที่เกี่ยวข้องใน Workspace ของคุณ หรือสร้างฐานข้อมูลขั้นสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆ (บัญชี, ติดต่อ, โอกาส, ฯลฯ) คุณจะต้องต้องการสิ่งนี้
นี่คือสถานการณ์เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใน ClickUp และเหตุผลที่มันดีกว่าสเปรดชีตทุกครั้ง: ความสัมพันธ์ช่วยให้คุณกระโดดระหว่างงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดแท็บเพิ่มเติมในเบราว์เซอร์ของคุณ
บริษัท (งาน) ⇔ ติดต่อ A (งาน) ⇔ ติดต่อ B (งาน) ⇔ เอกสารใบเสนอราคา (เอกสาร)
วิธีเพิ่มความสัมพันธ์จากมุมมองงาน
1. เลื่อนลงไปที่ส่วน ความสัมพันธ์
2. คลิกปุ่ม +เพิ่มความสัมพันธ์
3. เลือกงานใดก็ได้จากเมนูแบบเลื่อนลงหรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหางาน
5 เคล็ดลับในการใช้ CRM ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน ClickUp
ทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้ได้มอบขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างระบบ CRM ใน ClickUp ให้กับคุณแล้ว แต่ถ้าฉันรู้จักคุณอย่างที่ฉัน คิด ว่าฉันรู้จัก คุณคงอยากเรียนรู้วิธีใช้ ClickUp เพิ่มเติม—และฉันเคารพในสิ่งนั้น เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้ระบบ CRM ของคุณใน ClickUp จาก ดี กลายเป็น ยอดเยี่ยม
เคล็ดลับที่ 1: ผสาน ClickUp กับแอปโปรดของคุณเพื่อทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
ตอนนี้คุณกำลังสลับไปมาระหว่างหลายช่องทางที่ทำให้เดสก์ท็อปของคุณรก มันไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้เวลาหรือพลังสมองของคุณในช่วงเวลาสำคัญ การผสานการทำงานของ ClickUp เพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานส่วนตัวและทีมของคุณโดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการงานและเครื่องมือสื่อสาร! นี่คือตัวอย่างการผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปที่คุณชื่นชอบ:
Loom: วางลิงก์ไปยังการบันทึกหน้าจอ Loom ลงในคำอธิบายงานหรือความคิดเห็นใหม่เพื่อฝังวิดีโอลงใน ClickUp ได้ทันที
Google Calendar:ซิงค์ ClickUp กับ Google Calendar ของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์
หน้า: เชื่อมโยง สร้าง และสลับระหว่างงานใน ClickUp และตั๋วใน Front ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการกล่องขาเข้าที่ง่ายดาย
Slack:ปลดปล่อยลิงก์ ClickUp ทุกอันที่คุณโพสต์โดยอัตโนมัติ พร้อมข้อมูลและตัวเลือกการดำเนินการอย่างครบถ้วน
Calendly: สร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการประชุมทั้งหมด
Zoom:จัดการประชุมได้ทุกที่ในโลกจากภายในงานใน ClickUp
เคล็ดลับที่ 2: เข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่
การแบกแล็ปท็อปหนักห้าปอนด์ไปไหนมาไหนคงอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการ "สิ่งที่ฉันสามารถทำได้โดยไม่ต้องมี" ของฉัน มีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างไหม?
โซลูชันที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกในโลกที่ทำงานจากระยะไกลมีความสำคัญและเป็นที่คาดหวังมากกว่าที่เคย ไม่เพียงแต่เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานและรับข้อมูลข่าวสารได้จากทุกที่ ผ่านแอป ClickUp บนมือถือ คุณสามารถเข้าถึงงาน ปฏิทิน เอกสาร แดชบอร์ด (รายละเอียดเพิ่มเติมในเคล็ดลับที่ 5!) และชุดฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาแม้ขณะเดินทาง 🌎
ตั้งการแจ้งเตือน บันทึกข้อควรดำเนินการหลังจากการโทรกับลูกค้า หรือย้ายงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้จากปลายนิ้วของคุณ และด้วยระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรของ ClickUp คุณจะอุ่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้อง!
เคล็ดลับที่ 3: อัตโนมัติงานธุรการเพื่อเพิ่มเวลาสำหรับการติดต่อกับลูกค้า
คุณไม่ได้เริ่มต้นหรือเข้าร่วมองค์กรเพื่อที่จะผูกติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์และป้อนข้อมูลทั้งวัน! การทำงานอัตโนมัติของ CRM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงาน และ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มาดูการทำงานอัตโนมัติสามอย่างของ ClickUpที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปใน CRM ที่สร้างขึ้นใหม่ของคุณเพื่อเริ่มประหยัดเวลาได้ทันที:
|สคริปต์ทริกเกอร์และแอคชั่นอัตโนมัติ
|ตัวอย่างกรณีการใช้งาน CRM
|เมื่อ งาน ถูกสร้าง แล้วให้ ส่ง อีเมล
|หนึ่งในสิ่งที่กินเวลาไปมากที่สุดในสัปดาห์การทำงานคือการติดตามงาน อย่างไรก็ตาม การติดตามงานเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าใหม่ของคุณอยู่ในใจของคุณเสมอ ClickUp จะทำการติดตามงานให้คุณ และส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณทุกครั้งที่มีผู้ส่งแบบฟอร์มติดต่อ หรือคุณเพิ่มงานเอง!
|เมื่อ สถานะเปลี่ยนแปลง ให้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
|แผนกอื่น ๆ เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอทีอาจจำเป็นต้องติดต่อกับลูกค้า พวกเขาจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เช่น ลูกค้าที่เคยติดต่อมาแล้ว เพื่อที่จะสามารถต่อยอดจากประสบการณ์นั้นได้ เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนไปยังขั้นตอนถัดไปของการเดินทางของลูกค้า ClickUp จะมอบหมายเจ้าของงานใหม่โดยอัตโนมัติ เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ทำซ้ำได้ซึ่งจะช่วยเร่งการถ่ายโอนความรับผิดชอบ!
|เมื่อ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เปลี่ยนแปลง ให้ เพิ่มความคิดเห็น
|ถึงทุกคนที่ต้องจัดการกับอีเมลที่ยุ่งเหยิงทุกวัน ระบบอัตโนมัตินี้เหมาะสำหรับคุณ! หากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนมาตรฐานของคุณในการแจ้งให้คู่ค้าฝ่ายบัญชีทราบเมื่อมีการชำระเงินจากลูกค้า ClickUp จะส่งความคิดเห็นแบบ @mention เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการอัปเดต พวกเขาสามารถเปิดงานและตอบกลับด้วยอีโมจิเพื่อยืนยันหรือตอบกลับได้ ส่วนที่ดีที่สุด? ไม่ต้องมีอีเมลที่สับสนอีกต่อไป!
ClickUp จะติดตามผลให้คุณและส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลของคุณทุกครั้งที่มีผู้ส่งแบบฟอร์มติดต่อ หรือเมื่อคุณเพิ่มงานด้วยตนเอง!
เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนไปยังขั้นตอนถัดไปของการเดินทางของลูกค้า ClickUp จะมอบหมายความเป็นเจ้าของงานใหม่โดยอัตโนมัติ เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ทำซ้ำได้ซึ่งจะช่วยเร่งการถ่ายโอนความรับผิดชอบ!
หากเป็นขั้นตอนมาตรฐานของคุณในการแจ้งให้คู่ค้าฝ่ายบัญชีทราบเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้าทันที ClickUp จะส่งความคิดเห็นแบบ @mention เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการอัปเดตนี้ พวกเขาสามารถเปิดงานและตอบกลับด้วยอีโมจิเพื่อยืนยันหรือตอบกลับได้ ส่วนที่ดีที่สุด? ไม่ต้องมีอีเมลที่สับสนอีกต่อไป!
เคล็ดลับที่ 4: จัดเตรียมวิกิภายในสำหรับฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
มีเอกสาร Word ชื่อว่า "Sales_Process_v28" อยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันของทีมคุณหรือไม่? ในฐานะเอกสารแยกต่างหาก มันเป็นขั้นตอนเพิ่มเติม (และแท็บเบราว์เซอร์) สำหรับสมาชิกในทีม แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องนี้ควรเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายใน CRM ของคุณ
เข้าสู่ ClickUp Docs นี่คือ ตัวอย่าง ของสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัวนี้:
- ตั้งค่าสิทธิ์และการเข้าถึง และแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับองค์กรของคุณ (หรือทั่วโลก!)
- นำเข้าเนื้อหาจากแอปต่างๆ เช่น Loom, YouTube, Google Slides และอื่นๆ
- ติดแท็กเพื่อกรองและค้นหาเอกสารที่คุณต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ถามและตอบคำถาม ให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ หรือแนะนำเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบข้อความอย่างสมบูรณ์ ฝังเนื้อหา และแนบไฟล์
อีกอย่างหนึ่ง...จำฟีเจอร์ความสัมพันธ์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ในคู่มือของเราได้ไหม? คุณสามารถกล่าวถึงและเชื่อมโยงงานและเอกสารเพื่ออ้างอิงข้อมูลและรายการที่ต้องดำเนินการได้ คุณจะต้องใช้ฟีเจอร์นี้แน่นอน 💜
เคล็ดลับที่ 5: วิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการด้วยการรายงานที่เข้าใจง่าย
แดชบอร์ด CRM ใน ClickUp คือภาพรวมที่สมบูรณ์แบบของตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่สมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการในขณะใดก็ตาม
คุณต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกทีมแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายการขายหรือไม่? ผู้จัดการโปรแกรมต้องการรายงานรายสัปดาห์เพื่อประเมินการปรับปรุงกระบวนการหรือไม่? คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมเฉพาะกลุ่มเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ตามต้องการ
แดชบอร์ดของ ClickUp ดึงข้อมูลการสื่อสารและกราฟข้อมูลมาแสดงเพื่อเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ระดับการปรับแต่งและความเป็นส่วนตัวนั้นขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด!
ลองดูบทความคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณ (เรายังมีเคล็ดลับในการจัดระเบียบวิดเจ็ตของคุณเพื่อสร้างลำดับชั้นทางสายตาและความสมดุล และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบก็สามารถทำได้!)
ชนะวันนี้ด้วย ClickUp
เพื่อน, ฉันได้เพลิดเพลินกับการผจญภัยในการสร้างระบบ CRM ของเรา และฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกตื่นเต้นและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ!
ในอีกสองสามสัปดาห์และเดือนข้างหน้า โปรดดำเนินการเพิ่มและปรับปรุง CRM ของคุณใน ClickUp อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตและความต้องการของธุรกิจคุณ ClickUp ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งาน CRM รุ่นแรกของคุณ แต่ถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานรุ่นที่สอง รุ่นที่สาม และทุกรุ่นถัดไป!
หากคุณต้องการทราบว่าการปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณสามารถทำได้อย่างไร อย่าลังเลที่จะติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม!