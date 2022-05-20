บล็อก ClickUp
วิธีสร้างระบบ CRM ของคุณเองใน ClickUp

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
20 พฤษภาคม 2565

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น คุณกำลังสร้างระบบ CRM ของคุณเองทำไม?

คุณต้องการใช้เพื่อแทนที่ไฟล์ขนาดใหญ่ที่มุมโต๊ะของคุณหรือไม่? หรือคุณกำลังใช้เครื่องมือดิจิทัลที่มีราคาแพงมากเกินไป?

เป็นเรื่องดีที่เราได้พบกัน เพราะ ClickUp ไม่ยอมรับกระบวนการที่ยังไม่สมบูรณ์หรือการสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 👹 💰

จินตนาการถึงแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานได้เหมือนสมองของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแผนกหรือรหัสไปรษณีย์ใดก็ตาม ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบ CRM ของคุณเองสำหรับคุณอยู่ที่นี่ใน ClickUp คุณสามารถเริ่มดำเนินการในธุรกิจของคุณได้ตั้งแต่วันนี้

การมีแพลตฟอร์ม CRM เพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าCRM ใน ClickUpเหมาะกับคุณ? มันขึ้นอยู่กับว่ามีความยืดหยุ่นในการรวมคนและซอฟต์แวร์ภายใต้หลังคาเสมือนเดียวกันหรือไม่ คุณต้องการสิ่งนั้น

CRM คืออะไร

CRM หรือ Customer Relationship Management คือระบบที่ใช้จัดการการสื่อสารและข้อมูลประจำวันจากลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าติดต่อ และลูกค้าปัจจุบัน ระบบ CRM ที่ทันสมัยเป็นฐานข้อมูลลูกค้าที่มีชีวิตชีวา ประกอบด้วยเทมเพลต ระบบติดตามอัตโนมัติ และระบบรายงาน เพื่อทดแทนสเปรดชีตและอีเมลที่น่าเบื่อ ที่แกนกลางของระบบ CRM คือ ระบบ CRM เปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางน้อยลง และมุ่งเน้นการขายเป็นธุรกรรมน้อยลง

ประเด็นคือ การติดต่อมาจากแหล่งที่หลากหลาย เช่น Linkedinและการโทรศัพท์แบบไม่ได้นัดหมาย การปล่อยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพหรือลูกค้าที่มีคุณค่าไม่ได้รับการตอบกลับในกล่องข้อความอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ การที่ธุรกิจต้องเสียพลังงานไปกับการจัดการเอกสาร การจดจำ และการคาดเดา อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถเติบโตและขยายตัวได้

CRM สามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุน และเพิ่มคุณภาพของลีดและแคมเปญได้—หากคุณมีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย! ⚡️🌐

วิธีสร้างระบบ CRM ใน ClickUp

หากคุณมีบัญชี ClickUp ฟรีอยู่แล้ว มาร่วมกับฉันในคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้! คุณจะมีระบบ CRM ที่ใช้งานได้ในเวลาไม่นาน ⏳

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดเทมเพลต CRM ของ ClickUp

เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดเทมเพลต CRM โดย ClickUp!

ใช้ CRM ในเทมเพลต ClickUp เพื่อนำกระบวนการทางธุรกิจและข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองในที่เดียว
ประหยัดเวลาในการสร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ของคุณด้วยเทมเพลตจาก ClickUp

หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือกระหว่างการสร้างพื้นที่ใหม่หรือใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้วในบัญชีของคุณเพื่อเก็บโฟลเดอร์ CRM ทางเลือกอยู่ที่ผู้เล่น! ♠️

หากคุณมีพื้นที่สำหรับทีมบริการลูกค้าหรือทีมขายอยู่แล้ว คุณสามารถวางระบบ CRM ที่คุณปรับแต่งเองในพื้นที่ที่มีอยู่ได้
ร่วมมือกับทีมอื่น ๆ จาก Space เดียวกันใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มมุมมองเพื่อจัดการและจัดลำดับความสำคัญของรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณเห็นตัวอย่างงานของลูกค้าที่โหลดไว้ล่วงหน้าหรือไม่? ก่อนที่คุณจะเพิ่มข้อมูลจริงของคุณ เราจะใช้วางงานเหล่านี้เพื่อทดสอบมุมมองต่างๆ ที่คุณต้องการใช้เพื่อจัดโครงสร้าง CRM ของคุณ ด้วยวิธีนี้เราจะไม่ยุ่งกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและจะมีอิสระในการทดลองเหมือนเด็กๆ ในสนามทรายที่กำลังสร้างสิ่งเจ๋งๆ 🏖

สร้างระบบ CRM ของคุณเองใน ClickUp โดยเพิ่มบัญชีและลูกค้าเป้าหมายลงในรายการเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
ดูข้อมูลงานและกิจกรรมบนหน้าจอเดียว

มุมมองที่คุณกำลังดูอยู่คือ มุมมองรายการ—มุมมองเริ่มต้นของเทมเพลต CRM สมมติว่าคุณชอบวิธีการจัดการงานแบบภาพมากกว่า ในกรณีนั้น คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง:

มุมมองบอร์ด ClickUp งานจะถูกจัดกลุ่มในคอลัมน์ตามสถานะโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงโอกาสในระยะเริ่มต้นทางด้านซ้าย และบัญชีที่ปิดและชนะแล้วทางด้านขวา

มุมมองปฏิทิน ClickUp จุดศูนย์กลางสำหรับการจัดการตารางเวลาทั้งหมดของคุณ พร้อมติดตามการประชุมกับลูกค้าเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมเสมอในการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย

มุมมองตาราง ClickUp ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอยู่ในตารางที่สะอาดและง่ายต่อการนำทาง

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ลองดูวิดีโอแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับงานและมุมมองต่าง ๆ ใน ClickUp ได้เลย! ⬇️

ขั้นตอนที่ 3: สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งทุกขั้นตอนการทำงาน

เราดำเนินการตั้งค่ามาครึ่งทางแล้ว! มาต่อกันที่ส่วนที่จะได้ปรับแต่งอย่างเต็มที่:สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp!

ใช้สถานะเวิร์กโฟลว์ CRMที่มีอยู่แล้วในเทมเพลต หรือแก้ไข/สร้างของคุณเอง อย่าลังเลในขั้นตอนนี้

สิ่งสำคัญคือสถานะเหล่านี้ต้องให้บริบทที่รวดเร็วและชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่งานกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคอขวดของกระบวนการ การจัดสรรทรัพยากร และระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ

วิธีเพิ่มและแก้ไขสถานะที่กำหนดเอง

1. เลื่อนเมาส์ไปเหนือชื่อสถานะแล้วคลิกปุ่มจุดไข่ปลา > จัดการ สถานะ

จัดการสถานะในระบบ CRM ที่คุณกำหนดเองเพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและบัญชี
ขับเคลื่อนดีลผ่านกระบวนการด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสม

2. พิมพ์ชื่อสถานะใหม่ของคุณหรือแก้ไขสถานะ (อย่าลืมเพิ่มอีโมจิเพราะทำไมจะไม่ล่ะ?) คุณสามารถใช้ตัวเลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีเริ่มต้นหรือคลิกที่ไอคอนหยดสีเพื่อดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม! คลิก บันทึก เมื่อคุณพอใจกับสถานะ CRM ของคุณแล้ว

สร้างกระบวนการทำงานทางธุรกิจสำหรับสายงานขายของคุณเพื่อจัดการระบบ CRM ที่กำหนดเองใน ClickUp
เพิ่มสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอนเพื่อดูความคืบหน้าของทุกสิ่ง

ต่อไป—ฟิลด์ที่กำหนดเอง!

ขั้นตอนที่ 4: ดึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดมาแสดงในมุมมองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 10เท่าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลงานใด ๆ ลงในมุมมองได้! คุณไม่จำเป็นต้องเปิดและปิดงานแต่ละงานเพื่อค้นหาข้อมูล หนึ่งชิ้น นั้น—วันที่ขั้นตอนถัดไป, อีเมล, ขนาดบัญชี, เป็นต้น

ระบบ CRM แบบกำหนดเองใน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม ติดตาม และดูข้อมูลติดต่อได้
ใส่ข้อมูลติดต่อและบันทึกภายในไว้ในงานเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

นอกเหนือจากฟิลด์ที่กำหนดเองที่โหลดไว้ล่วงหน้าในเทมเพลต CRM ของคุณแล้ว ลองใช้ฟิลด์ยอดนิยมอื่น ๆ สำหรับ CRM ดังนี้:

  • ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์สำหรับลูกค้าเป้าหมาย (ร้อน, อบอุ่น, เย็น) ใช้ ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ ฟิลด์
  • บริษัท/สถานที่ตั้งลูกค้าเป้าหมาย ฟิลด์สถานที่ตั้ง
  • LTV (มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน) ใช้ ฟิลด์ตัวเลข
  • ขนาดของบริษัทใช้ ฟิลด์ตัวเลข
  • การใช้หมายเลขโทรศัพท์ ช่องกรอกหมายเลขโทรศัพท์
  • การใช้งานงบประมาณ ฟิลด์สกุลเงิน
  • การใช้งานอีเมล ช่องอีเมล
  • การใช้ชื่อ ช่องข้อความ

เนื่องจากแม่แบบ CRM มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่จำเป็นแล้ว มาแสดงฟิลด์เหล่านั้นในมุมมองรายการกัน!

วิธีแสดง/ซ่อนฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองรายการ

1. คลิกไอคอน +

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองของคลิกอัพเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานได้
รับข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการล่วงหน้าโดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมอง

2. เลือก แสดง/ซ่อน

ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการดูเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า หรือบัญชีได้
ดูและสำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในฟิลด์ที่กำหนดเองจากงานและใช้มุมมอง

3. เลื่อนลงไปที่เมนูและเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ จากส่วน ฟิลด์ในโฟลเดอร์ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณคลิกจะกระโดดไปที่หมวดหมู่ แสดงฟิลด์ ที่ด้านบน! ในทางกลับกัน หากคุณไม่ต้องการเห็นฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะ ให้คลิกที่ชื่อของมันในหมวดหมู่ แสดง ฟิลด์ และมันจะถูกลบออกจากมุมมอง

จัดการระบบ CRM แบบกำหนดเองใน ClickUp โดยการสร้างฟิลด์งานเฉพาะเพื่อจัดการหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า อีเมล บันทึก และรายการลูกค้าเป้าหมาย
แสดงหรือซ่อนบันทึกใด ๆ เกี่ยวกับงานเพื่อให้ได้หน้าตาที่สะอาด

ณ จุดนี้ เราได้ตั้งค่าพื้นฐานของ CRM เรียบร้อยแล้ว: มุมมองและฟิลด์ที่กำหนดเอง! 🙌

ขั้นตอนที่ 5: สร้างงานโดยใช้ข้อมูลของคุณ

เราใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว! มาเพิ่มข้อมูลจริงของคุณลงใน CRM ด้วยการสร้างงานกันเถอะ คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้สามวิธี:

  • คลิก + งานใหม่ ใต้กลุ่มสถานะ
  • คลิก + งาน ที่มุมขวาล่าง
  • กดตัวอักษร t บนแป้นพิมพ์ของคุณ
สร้างงานในคลิกอัพเพื่อบันทึกความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน CRM ที่คุณกำหนดเอง
สร้างงานใหม่ได้ในไม่กี่วินาที หรือบันทึกฉบับร่างงานที่ยังไม่เสร็จไว้ทำภายหลัง

หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณจากไฟล์หรือแอปจัดการโครงการอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ ClickUp ของเรา!

นำเข้าข้อมูลจำนวนมากไปยังระบบ CRM ที่คุณกำหนดเองใน ClickUp
เตรียมและนำเข้าไฟล์ข้อมูลของคุณเพื่อนำงานของคุณเข้าสู่ ClickUp

ให้เวลาตัวเองอย่างเพียงพอในการทำภารกิจของคุณ หากคุณมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องตรวจสอบ อย่าลืมลุกออกจากโต๊ะทำงานและเต้นผ่อนคลายสัก 10 นาที 🕺

ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมโยงเป็นทีมเดียวด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใน CRM

คุณสามารถหยุดที่นี่และใช้งาน CRM ที่เพิ่งออกจากระบบของคุณใน ClickUp ได้เลย หรือคุณจะก้าวไปอีกขั้นและใช้ฟีเจอร์ClickUp Relationshipsก็ได้

มันดีเกินกว่าจะพลาด นี่คือที่ที่คุณสามารถสร้างลิงก์ง่ายๆ ระหว่างงานที่เกี่ยวข้องใน Workspace ของคุณ หรือสร้างฐานข้อมูลขั้นสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆ (บัญชี, ติดต่อ, โอกาส, ฯลฯ) คุณจะต้องต้องการสิ่งนี้

นี่คือสถานการณ์เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใน ClickUp และเหตุผลที่มันดีกว่าสเปรดชีตทุกครั้ง: ความสัมพันธ์ช่วยให้คุณกระโดดระหว่างงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดแท็บเพิ่มเติมในเบราว์เซอร์ของคุณ

บริษัท (งาน) ⇔ ติดต่อ A (งาน) ⇔ ติดต่อ B (งาน) ⇔ เอกสารใบเสนอราคา (เอกสาร)

วิธีเพิ่มความสัมพันธ์จากมุมมองงาน

1. เลื่อนลงไปที่ส่วน ความสัมพันธ์

2. คลิกปุ่ม +เพิ่มความสัมพันธ์

3. เลือกงานใดก็ได้จากเมนูแบบเลื่อนลงหรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหางาน

ฟีเจอร์ความสัมพันธ์ใน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร และงานต่างๆ เข้าด้วยกันได้
เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างงาน เอกสาร และอื่นๆ เพื่อโต้ตอบกับข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

5 เคล็ดลับในการใช้ CRM ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน ClickUp

ทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้ได้มอบขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างระบบ CRM ใน ClickUp ให้กับคุณแล้ว แต่ถ้าฉันรู้จักคุณอย่างที่ฉัน คิด ว่าฉันรู้จัก คุณคงอยากเรียนรู้วิธีใช้ ClickUp เพิ่มเติม—และฉันเคารพในสิ่งนั้น เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้ระบบ CRM ของคุณใน ClickUp จาก ดี กลายเป็น ยอดเยี่ยม

เคล็ดลับที่ 1: ผสาน ClickUp กับแอปโปรดของคุณเพื่อทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

ตอนนี้คุณกำลังสลับไปมาระหว่างหลายช่องทางที่ทำให้เดสก์ท็อปของคุณรก มันไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้เวลาหรือพลังสมองของคุณในช่วงเวลาสำคัญ การผสานการทำงานของ ClickUp เพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานส่วนตัวและทีมของคุณโดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการงานและเครื่องมือสื่อสาร! นี่คือตัวอย่างการผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปที่คุณชื่นชอบ:

Loom: วางลิงก์ไปยังการบันทึกหน้าจอ Loom ลงในคำอธิบายงานหรือความคิดเห็นใหม่เพื่อฝังวิดีโอลงใน ClickUp ได้ทันที

Google Calendar:ซิงค์ ClickUp กับ Google Calendar ของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์

หน้า: เชื่อมโยง สร้าง และสลับระหว่างงานใน ClickUp และตั๋วใน Front ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการกล่องขาเข้าที่ง่ายดาย

Slack:ปลดปล่อยลิงก์ ClickUp ทุกอันที่คุณโพสต์โดยอัตโนมัติ พร้อมข้อมูลและตัวเลือกการดำเนินการอย่างครบถ้วน

Calendly: สร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการประชุมทั้งหมด

Zoom:จัดการประชุมได้ทุกที่ในโลกจากภายในงานใน ClickUp

คลิกอัพ และการผสานระบบด้านหน้า
ทางหน้า

เคล็ดลับที่ 2: เข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่

การแบกแล็ปท็อปหนักห้าปอนด์ไปไหนมาไหนคงอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการ "สิ่งที่ฉันสามารถทำได้โดยไม่ต้องมี" ของฉัน มีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างไหม?

โซลูชันที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกในโลกที่ทำงานจากระยะไกลมีความสำคัญและเป็นที่คาดหวังมากกว่าที่เคย ไม่เพียงแต่เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานและรับข้อมูลข่าวสารได้จากทุกที่ ผ่านแอป ClickUp บนมือถือ คุณสามารถเข้าถึงงาน ปฏิทิน เอกสาร แดชบอร์ด (รายละเอียดเพิ่มเติมในเคล็ดลับที่ 5!) และชุดฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาแม้ขณะเดินทาง 🌎

ตั้งการแจ้งเตือน บันทึกข้อควรดำเนินการหลังจากการโทรกับลูกค้า หรือย้ายงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้จากปลายนิ้วของคุณ และด้วยระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรของ ClickUp คุณจะอุ่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้อง!

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เคล็ดลับที่ 3: อัตโนมัติงานธุรการเพื่อเพิ่มเวลาสำหรับการติดต่อกับลูกค้า

คุณไม่ได้เริ่มต้นหรือเข้าร่วมองค์กรเพื่อที่จะผูกติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์และป้อนข้อมูลทั้งวัน! การทำงานอัตโนมัติของ CRM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงาน และ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มาดูการทำงานอัตโนมัติสามอย่างของ ClickUpที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปใน CRM ที่สร้างขึ้นใหม่ของคุณเพื่อเริ่มประหยัดเวลาได้ทันที:

สคริปต์ทริกเกอร์และแอคชั่นอัตโนมัติตัวอย่างกรณีการใช้งาน CRM
เมื่อ งาน ถูกสร้าง แล้วให้ ส่ง อีเมลหนึ่งในสิ่งที่กินเวลาไปมากที่สุดในสัปดาห์การทำงานคือการติดตามงาน อย่างไรก็ตาม การติดตามงานเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าใหม่ของคุณอยู่ในใจของคุณเสมอ ClickUp จะทำการติดตามงานให้คุณ และส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณทุกครั้งที่มีผู้ส่งแบบฟอร์มติดต่อ หรือคุณเพิ่มงานเอง!
เมื่อ สถานะเปลี่ยนแปลง ให้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบแผนกอื่น ๆ เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอทีอาจจำเป็นต้องติดต่อกับลูกค้า พวกเขาจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เช่น ลูกค้าที่เคยติดต่อมาแล้ว เพื่อที่จะสามารถต่อยอดจากประสบการณ์นั้นได้ เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนไปยังขั้นตอนถัดไปของการเดินทางของลูกค้า ClickUp จะมอบหมายเจ้าของงานใหม่โดยอัตโนมัติ เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ทำซ้ำได้ซึ่งจะช่วยเร่งการถ่ายโอนความรับผิดชอบ!
เมื่อ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เปลี่ยนแปลง ให้ เพิ่มความคิดเห็นถึงทุกคนที่ต้องจัดการกับอีเมลที่ยุ่งเหยิงทุกวัน ระบบอัตโนมัตินี้เหมาะสำหรับคุณ! หากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนมาตรฐานของคุณในการแจ้งให้คู่ค้าฝ่ายบัญชีทราบเมื่อมีการชำระเงินจากลูกค้า ClickUp จะส่งความคิดเห็นแบบ @mention เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการอัปเดต พวกเขาสามารถเปิดงานและตอบกลับด้วยอีโมจิเพื่อยืนยันหรือตอบกลับได้ ส่วนที่ดีที่สุด? ไม่ต้องมีอีเมลที่สับสนอีกต่อไป!

ClickUp จะติดตามผลให้คุณและส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลของคุณทุกครั้งที่มีผู้ส่งแบบฟอร์มติดต่อ หรือเมื่อคุณเพิ่มงานด้วยตนเอง!

เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนไปยังขั้นตอนถัดไปของการเดินทางของลูกค้า ClickUp จะมอบหมายความเป็นเจ้าของงานใหม่โดยอัตโนมัติ เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ทำซ้ำได้ซึ่งจะช่วยเร่งการถ่ายโอนความรับผิดชอบ!

หากเป็นขั้นตอนมาตรฐานของคุณในการแจ้งให้คู่ค้าฝ่ายบัญชีทราบเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้าทันที ClickUp จะส่งความคิดเห็นแบบ @mention เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการอัปเดตนี้ พวกเขาสามารถเปิดงานและตอบกลับด้วยอีโมจิเพื่อยืนยันหรือตอบกลับได้ ส่วนที่ดีที่สุด? ไม่ต้องมีอีเมลที่สับสนอีกต่อไป!

เคล็ดลับที่ 4: จัดเตรียมวิกิภายในสำหรับฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

มีเอกสาร Word ชื่อว่า "Sales_Process_v28" อยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันของทีมคุณหรือไม่? ในฐานะเอกสารแยกต่างหาก มันเป็นขั้นตอนเพิ่มเติม (และแท็บเบราว์เซอร์) สำหรับสมาชิกในทีม แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องนี้ควรเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายใน CRM ของคุณ

เข้าสู่ ClickUp Docs นี่คือ ตัวอย่าง ของสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัวนี้:

  • ตั้งค่าสิทธิ์และการเข้าถึง และแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับองค์กรของคุณ (หรือทั่วโลก!)
  • นำเข้าเนื้อหาจากแอปต่างๆ เช่น Loom, YouTube, Google Slides และอื่นๆ
  • ติดแท็กเพื่อกรองและค้นหาเอกสารที่คุณต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ถามและตอบคำถาม ให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ หรือแนะนำเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบข้อความอย่างสมบูรณ์ ฝังเนื้อหา และแนบไฟล์

อีกอย่างหนึ่ง...จำฟีเจอร์ความสัมพันธ์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ในคู่มือของเราได้ไหม? คุณสามารถกล่าวถึงและเชื่อมโยงงานและเอกสารเพื่ออ้างอิงข้อมูลและรายการที่ต้องดำเนินการได้ คุณจะต้องใช้ฟีเจอร์นี้แน่นอน 💜

เคล็ดลับที่ 5: วิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการด้วยการรายงานที่เข้าใจง่าย

แดชบอร์ด CRM ใน ClickUp คือภาพรวมที่สมบูรณ์แบบของตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่สมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการในขณะใดก็ตาม

คุณต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกทีมแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายการขายหรือไม่? ผู้จัดการโปรแกรมต้องการรายงานรายสัปดาห์เพื่อประเมินการปรับปรุงกระบวนการหรือไม่? คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมเฉพาะกลุ่มเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ตามต้องการ

แดชบอร์ดของ ClickUp ดึงข้อมูลการสื่อสารและกราฟข้อมูลมาแสดงเพื่อเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ระดับการปรับแต่งและความเป็นส่วนตัวนั้นขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด!

ลองดูบทความคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณ (เรายังมีเคล็ดลับในการจัดระเบียบวิดเจ็ตของคุณเพื่อสร้างลำดับชั้นทางสายตาและความสมดุล และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบก็สามารถทำได้!)

แดชบอร์ด ClickUp
เพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดึงข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่กำหนด กระบวนการ เป้าหมายการขาย และอื่นๆ

ชนะวันนี้ด้วย ClickUp

เพื่อน, ฉันได้เพลิดเพลินกับการผจญภัยในการสร้างระบบ CRM ของเรา และฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกตื่นเต้นและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ!

ในอีกสองสามสัปดาห์และเดือนข้างหน้า โปรดดำเนินการเพิ่มและปรับปรุง CRM ของคุณใน ClickUp อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตและความต้องการของธุรกิจคุณ ClickUp ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งาน CRM รุ่นแรกของคุณ แต่ถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานรุ่นที่สอง รุ่นที่สาม และทุกรุ่นถัดไป!

หากคุณต้องการทราบว่าการปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณสามารถทำได้อย่างไร อย่าลังเลที่จะติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม!