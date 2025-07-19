รายงาน CRM: คืออะไร, ประโยชน์, และวิธีการทำอย่างถูกต้อง

ประมาณ80% ของธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการรายงานการขายและการทำงานอัตโนมัติ
แต่ประเด็นคือ: การมีระบบ CRM เพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังใช้มันอย่างเต็มศักยภาพ หากคุณเพียงแค่บันทึกการโทรและอัปเดตสถานะดีล คุณกำลังพลาดโอกาสสำคัญไป
รายงาน CRM สามารถแสดงเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขของคุณได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว สิ่งที่ติดขัด และสิ่งที่ต้องแก้ไข ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่พยายามมองหาแนวโน้ม หรือเป็นตัวแทนขายที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย รายงานที่ดีสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าการรายงาน CRM คืออะไร ทำไมจึงมีประโยชน์ และจะดำเนินการอย่างไรโดยไม่ให้รู้สึกยุ่งยาก
รายงาน CRM คืออะไร?
การรายงาน CRM คือกระบวนการใช้ข้อมูลจากระบบ CRM ของคุณเพื่อติดตามกิจกรรมการขาย, ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม, และเข้าใจเส้นทางการขายของคุณ. มันช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดี, สิ่งที่ไม่ทำงาน, และจุดที่คุณต้องให้ความสนใจในกระบวนการทำงานของระบบ CRM ของคุณ.
รายงาน CRM ที่ดีโดยทั่วไปจะประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ขั้นตอนของดีล อัตราการชนะ/แพ้ การคาดการณ์รายได้ บันทึกการโทร และการติดตามผล คุณสามารถกรองข้อมูลตามตัวแทนขาย ช่วงเวลา และแหล่งที่มาของลีด เพื่อค้นหาแนวโน้มหรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่ รายงานบางประเภทจะแสดงภาพรวมของทั้งทีมและผลงานของแต่ละบุคคล ในขณะที่บางรายงานจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ
โดยสรุป การรายงาน CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามเกมการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง
👀 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า 45% ของเวลาที่นักวิเคราะห์ใช้ไปกับการเตรียมหรือทำความสะอาดข้อมูลแทนที่จะวิเคราะห์ข้อมูล
⭐️ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลต ClickUp Simple CRMเป็นโซลูชันที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของเครื่องมือ CRM แบบดั้งเดิม ด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับรายละเอียดการติดต่อ ขั้นตอนของดีล และความสำคัญ เทมเพลตนี้รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการระบบ CRM ที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น, เทมเพลต CRM ง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ, ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า, และเติบโตธุรกิจของคุณ—ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์ม ClickUp.
ทำไมการรายงาน CRM ถึงมีความสำคัญ
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด ขอให้เราพูดคุยกันก่อนว่าทำไมการรายงาน CRM จึงควรเป็นหนึ่งในความสำคัญของคุณ
มันแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ
รายงาน CRM ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ สิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว สิ่งที่ติดขัด และใครที่กำลังปิดการขาย แทนที่จะคาดเดา คุณรู้แน่ชัดว่าทุกอย่างอยู่ในสถานะใด
คุณสามารถดูได้ว่าลูกค้าเป้าหมายไหลผ่านไปตามขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณอย่างไร และจุดไหนที่ลูกค้าส่วนใหญ่หลุดออกไป นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับช่องทางการขายของคุณ
คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ดีลอยู่ในขั้นตอนหนึ่งนานเกินไปหรือไม่? การติดตามผลถูกมองข้ามหรือเปล่า? การรายงานช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
การแก้ไขสัปดาห์ที่ช้านั้นง่ายกว่าการแก้ไขไตรมาสที่แย่ สัญญาณเตือนล่วงหน้าให้โอกาสคุณในการเข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือปรับเปลี่ยนก่อนที่สิ่งต่างๆ จะออกนอกเส้นทาง
ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ด้วยรายงานที่กำหนดเองร่วมกัน ทีมงานทั้งหมดของคุณจะเห็นตัวเลขเดียวกัน ไม่มีความสับสน ไม่มีเรื่องไม่คาดคิด—มีเพียงข้อมูลที่ชัดเจนและทันสมัยที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการดำเนินการตรวจสอบงานได้ดีขึ้น และตัวแทนขายจะทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวัง ไม่มีการส่งอีเมลกลับไปกลับมาหรือการค้นหาผ่านบันทึกเก่าอีกต่อไป
มันทำให้การติดตามเป้าหมายง่ายขึ้น
คุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายรายเดือนหรือไม่? รายงานสามารถแสดงความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณไม่ต้องเร่งรีบในช่วงสิ้นไตรมาส คุณสามารถแบ่งเป้าหมายตามตัวแทนขาย, ภูมิภาค, หรือสินค้าเพื่อดูว่าอะไรที่มีส่วนช่วยมากที่สุดต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวมของคุณ มันเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นจุดตรวจสอบที่สามารถจัดการได้
ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็วขึ้น
แทนที่จะพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัว คุณสามารถใช้ข้อมูลจริงจากรายงานโครงการเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับการนำเสนอ เปลี่ยนเวลาติดตามผล หรือมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น คุณจะใช้เวลาในการถกเถียงน้อยลงและใช้เวลาในการลงมือทำมากขึ้น และเมื่อแผนไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะง่ายขึ้นที่จะเห็นสาเหตุและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการติดตามเป้าหมาย, ลูกค้าเป้าหมาย, และรายงานในที่เดียวหรือไม่? สำรวจClickUp สำหรับทีมขาย— มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ ตั้งแต่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจนถึงการปิดการขาย
ประเภทของรายงาน CRM ที่ควรติดตาม
74% ของพนักงานขายกล่าวว่าระบบ CRM ช่วยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของพวกเขา ขณะที่ 64% ระบุว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น
แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นนี้ คุณต้องรู้ว่าควรติดตามรายงานใด นี่คือประเภทของรายงาน CRM ที่ทุกทีมควรติดตามเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ
1. รายงานการขายตามขั้นตอน
รายงานสถานะการขายแสดงว่าดีลต่างๆ ดำเนินไปในแต่ละขั้นตอนอย่างไร ช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาโมเมนตัมไว้ รายงานเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของกระบวนการขายและจุดที่ควรให้ความสำคัญ นี่คือสิ่งที่ควรติดตาม:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: ร้อยละของดีลที่เคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป การลดลงในจุดนี้อาจบ่งชี้ถึงคุณภาพของลีดที่ไม่ดีหรือช่องว่างในกระบวนการขายของคุณ
- ความเร็วในแต่ละขั้นตอน: ระยะเวลาที่ข้อตกลงอยู่ในแต่ละขั้นตอน หากขั้นตอนใดใช้เวลานานเกินไป อาจบ่งชี้ถึงความล่าช้าในการติดตามผลหรือขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจน
- อายุของดีล: ระยะเวลาทั้งหมดที่ดีลเปิดอยู่ ดีลที่ค้างอยู่นานเกินไปมีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักหรือล้มเหลว ดังนั้นอาจจำเป็นต้องมีการกระตุ้นหรือตัดสินใจใหม่
⏩ ชุดเครื่องมือทันที: เริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลตรายงาน Sales Pipeline ของ ClickUp
2. รายงานกิจกรรม
รายงานกิจกรรมการขายติดตามการกระทำรายวันที่ทีมขายของคุณทำ รายงานนี้ติดตามความคืบหน้าการขายของทีมคุณผ่านกิจกรรมสำคัญ เช่น การโทร, อีเมล, และการประชุม ครอบคลุมตัวแทนหรือทีมต่าง ๆ ดูว่าใครยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง, ใครอาจกำลังตามไม่ทัน, และจุดใดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการสอนเพิ่มเติม
- จำนวนการโทร: ติดตามจำนวนการโทรต่อตัวแทน การลดลงอาจบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำ
- อีเมลที่ส่ง: นับจำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่งไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้า ใช้สำหรับทำความเข้าใจปริมาณการสื่อสาร
- การประชุมที่จัดขึ้น: บันทึกการสาธิตที่กำหนดไว้, การตรวจสอบ, และการโทรค้นหาข้อมูล การประชุมที่น้อยลงอาจสะท้อนถึงช่องว่างในกระบวนการ
⏩ เครื่องมือทันที ชุดเครื่องมือ: นี่คือแม่แบบรายงานกิจกรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ!
3. รายงานการคาดการณ์
รายงานการคาดการณ์ช่วยให้คุณทำนายยอดขายในอนาคตและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ตามข้อมูลปัจจุบัน รายงานเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่รายได้ที่คาดการณ์ไว้และความน่าจะเป็นของการปิดการขาย ทำให้ทีมของคุณมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะปิดการขายได้
ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ยอดขายดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มสูง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น:
- รายได้ที่คาดการณ์: รายได้ที่ประมาณการจากข้อตกลงที่คาดว่าจะปิดภายในระยะเวลาที่กำหนด รายงานการคาดการณ์รายได้ช่วยในการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและจัดสรรทรัพยากร
- ความน่าจะเป็นในการปิดดีล: ความเป็นไปได้ที่การเจรจาจะสำเร็จ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขั้นตอนของการเจรจา การมีส่วนร่วมของลูกค้า และแนวโน้มในอดีต ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
⏩ ชุดเครื่องมือทันที: ลองดูเทมเพลตการคาดการณ์ฟรีเหล่านี้!
4. รายงานการรักษาลูกค้าและการสูญเสียลูกค้า
รายงานการรักษาลูกค้าและการสูญเสียลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาลูกค้าของคุณ และจุดที่คุณอาจสูญเสียลูกค้าไป รายงานเหล่านี้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อระบุรูปแบบที่นำไปสู่ความภักดีหรือการเลิกใช้บริการ
โดยใช้เครื่องมือรายงาน CRM คุณสามารถติดตามอัตราการรักษาลูกค้า ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการสูญเสียลูกค้า และปรับกลยุทธ์ของคุณเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจได้ การเข้าใจว่าทำไมลูกค้าที่ชำระเงินถึงอยู่ต่อหรือออกไป จะช่วยให้คุณสร้างการกระทำที่มุ่งเป้าเพื่อเพิ่มความสุขของลูกค้าและการเติบโตในระยะยาว
⏩ เครื่องมือทันที ชุดเครื่องมือ: นี่คือเทมเพลตแบบสำรวจการรักษาลูกค้าเพื่อทำให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น!
5. รายงานการแก้ไขปัญหาตั๋วสนับสนุน
รายงานการแก้ไขคำขอสนับสนุนให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าโดยทีมของคุณ การติดตามการโต้ตอบของลูกค้า การตอบกลับ และเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้
แพลตฟอร์ม CRM ส่วนใหญ่ให้คุณสร้างรายงาน CRM แบบกำหนดเองเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รายงานเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ช่วยให้การสนับสนุนของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
⏩ เครื่องมือทันที ชุดเครื่องมือ:เทมเพลตตั๋วช่วยเหลือนี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แผ่นจารึกรูปทรงลิ่มของชาวสุเมเรียนเป็นหนึ่งในเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดที่บันทึกไว้ มันถูกใช้เพื่อติดตามปริมาณเบียร์สำหรับคนงาน
ตัวชี้วัดการรายงาน CRM ที่สำคัญ
การติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเติบโตของธุรกิจของคุณ ในความเป็นจริง บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีโอกาสสูงกว่าถึง 23 เท่าในการเอาชนะคู่แข่งในการหาลูกค้าใหม่ ประมาณ 19 เท่าในการรักษาความสามารถในการทำกำไร และเกือบ 7 เท่าในการรักษาความภักดีของลูกค้า
ดังนั้น นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ทุกธุรกิจควรติดตามโดยใช้เครื่องมือรายงาน CRM เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขาย:
- อัตราการแปลงลูกค้า: ร้อยละของลีดที่กลายเป็นลูกค้า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมการขายและการตลาดของคุณในการปิดการขาย
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): ต้นทุนรวมที่ใช้ในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ช่วยวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การขายและการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณ
- เวลาการตอบกลับเฉลี่ย: ความรวดเร็วที่ทีมของคุณตอบกลับคำถามของลูกค้า การตอบกลับที่รวดเร็วมักช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและผลลัพธ์ทางการขาย
- ระยะเวลาของวงจรการขาย: ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดการขาย. การติดตามข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถระบุจุดติดขัดและปรับปรุงความสามารถในการรายงานของคุณได้.
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV): รายได้รวมที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่กับธุรกิจ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการทำความเข้าใจการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
- แนวโน้มการขาย: รูปแบบ, การเปลี่ยนแปลงในยอดขายตามเวลา, ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณตามข้อมูลการขาย
- อัตราการสูญเสียลูกค้า: ร้อยละของลูกค้าที่สูญเสียไปในช่วงเวลาหนึ่ง อัตราการสูญเสียที่ต่ำหมายถึงการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นและการเติบโตที่มั่นคง
- มูลค่าของท่อส่ง: รายได้รวมที่อาจเกิดขึ้นได้ในท่อส่งการขายปัจจุบันของคุณ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการทำนายและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง
📮 ข้อมูลเชิงลึกจาก ClickUp: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ ปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาจำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มีมากมายจนรู้สึกท่วมท้น ล้วนเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าเริ่มต้นก้าวแรกสู่การใช้ระบบอัตโนมัติ ⚒️
ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUpทำให้การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือหลายชั่วโมงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
วิธีสร้างรายงาน CRM (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
การสร้างรายงาน CRM ที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ด้วยเครื่องมือรายงานที่เหมาะสม คุณสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายในเพียงไม่กี่ขั้นตอน
มาดูขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างรายงานที่ช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์
ก่อนที่จะลงลึกในข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องรู้ให้แน่ชัดว่าคุณต้องการให้รายงาน CRM ของคุณบรรลุเป้าหมายอะไร คุณกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าทีมของคุณสร้างรายได้เท่าไรในไตรมาสที่แล้วหรือไม่?
หรือบางทีคุณอาจต้องการติดตามความสำเร็จของความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ? การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มากเกินไป
แนวทางที่ดีคือการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "ปรับปรุงยอดขาย" ให้ตั้งเป้าหมายว่า "เพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่ 15% ในไตรมาสหน้า"
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและปรับกลยุทธ์ใช้แอปติดตามเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่างานที่ทำเสร็จจริงมีมากน้อยเพียงใด
ClickUp Goalsช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้เพื่อการรายงานขั้นสูง และช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการวัดรายได้ที่ทีมขายของคุณสร้างในแต่ละไตรมาส หรือประเมินความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น
เริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายใน ClickUp โดยมีเป้าหมายที่ระบุไว้ว่า 'สร้างยอดขาย 500,000 ดอลลาร์ในไตรมาสนี้' จากนั้นแบ่งเป้าหมายใหญ่ดังกล่าวออกเป็นผลลัพธ์หลักที่เล็กกว่าและสามารถติดตามได้ เช่น 'ปิดการขาย 20 รายการในเดือนนี้' หรือ 'นัดหมายการโทรขาย 50 ครั้งต่อสัปดาห์'
ตอนนี้คุณสามารถมอบหมายผลลัพธ์หลักเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมเป็นงานได้ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร เมื่อพวกเขาทำงานเสร็จ การอัปเดตความคืบหน้าจะถูกส่งไปยังเป้าหมายโดยรวมโดยอัตโนมัติ
ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิและแดชบอร์ดการขายแบบภาพ และติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยการจัดกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ เช่น วงจรสปรินต์, OKRs, หรือสกอร์การ์ดพนักงานรายสัปดาห์ ด้วยวิธีนี้ รายงาน CRM ของคุณจะดึงข้อมูลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายที่ชัดเจนเหล่านี้ ซึ่งช่วยให้คุณอยู่ในแนวทางเดียวกันและผลักดันธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
👀 คุณรู้หรือไม่? ข้อมูลส่วนใหญ่ขององค์กร ซึ่งอยู่ระหว่าง 60% ถึง 73% ไม่ถูกนำมาใช้เลยในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 2: เลือกข้อมูลและตัวกรองที่เหมาะสม
เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรไว้ในรายงาน CRM ของคุณ วัตถุประสงค์ในที่นี้คือการให้รายงานของคุณมีความชัดเจนและเกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลที่มากเกินไปอาจทำให้ยากต่อการสังเกตสิ่งที่สำคัญ
ดังนั้น คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามรายได้ คุณจะต้องมีมูลค่าของดีล วันที่ปิดการขาย และข้อมูลตัวแทนขาย หากคุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมาย คุณจะต้องมีแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย สถานะ และกิจกรรมการติดตาม
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วย:
- ยึดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเฉพาะ และดึงเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการรายงานของคุณเท่านั้น
- แบ่งตามเวลาหรือทีม ใช้ตัวกรองเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ตามสัปดาห์ เดือน หรือตัวแทน
- หลีกเลี่ยงความรกและทำให้เรียบง่าย. คอลัมน์และเมตริกมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะชัดเจนขึ้นเสมอไป.
คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์เช่น:
- มูลค่าข้อตกลงเพื่อติดตามรายได้
- แหล่งที่มาของลีดเพื่อทำความเข้าใจว่าลีดมาจากที่ใด
- สถานะเพื่อดูว่าแต่ละดีลหรือแต่ละโอกาสอยู่ขั้นตอนใด
เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดการดูข้อมูลของคุณ ต้องการดูดีลทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน ₹50,000 ที่ปิดในไตรมาสนี้หรือไม่? กรองตามมูลค่าดีลและวันที่ปิด ต้องการมุ่งเน้นเฉพาะหนึ่งโครงการจากแคมเปญการตลาดของคุณใช่ไหม? กรองตามแหล่งที่มาของลีด
ตัวกรองเหล่านี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ เพื่อให้รายงานของคุณสะอาด มีประโยชน์ และเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: เลือกการแสดงผล
เมื่อคุณได้จัดเรียงข้อมูลของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าจะนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมสามารถเน้นให้เห็นรูปแบบหรือปัญหาได้ทันที ในขณะที่แผนภูมิที่รกอาจทำให้ข้อมูลสำคัญถูกซ่อนอยู่
แนวทางที่ดีที่สุดคือการจับคู่แผนภูมิกับข้อความ ใช้ภาพที่ช่วยให้การเปรียบเทียบ แนวโน้มในอนาคต และการแยกแยะเป็นเรื่องง่าย เข้าใจง่าย รักษาความสะอาด หลีกเลี่ยงสีที่ไม่จำเป็น และอย่าใส่ข้อมูลมากเกินไปในมุมมองเดียว
ClickUp Dashboardsมีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายให้เลือกใช้ ได้แก่:
- แผนภูมิเส้น: เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการระบุแนวโน้มตามเวลา เช่น รายได้รายเดือนและการเติบโตของลีด
- แผนภูมิแท่ง: เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทีม ขนาดของดีลตามภูมิภาค และแหล่งที่มาของลีดบนแดชบอร์ดโครงการของคุณ
- แผนภูมิกรวย: มีประโยชน์สำหรับการแสดงภาพว่าลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านกระบวนการของคุณอย่างไรและจุดที่ลูกค้าหลุดออกไปอยู่ที่ใด
- แผนภูมิวงกลม: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงสัดส่วน เช่น การกระจายแหล่งที่มาของยอดขายและประเภทของดีล
- แผนที่ความร้อน: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง, การระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน, และการติดตามจุดที่ลูกค้าหลุดออกจากกระบวนการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ
ขั้นตอนที่ 4: อัตโนมัติการอัปเดตรายงาน
การอัปเดตรายงานด้วยตนเองกินเวลา เพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และทำให้การตัดสินใจช้าลง การทำให้การอัปเดตรายงานเป็นอัตโนมัติช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อ มันช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับงานที่มีผลกระทบสูงกว่า และช่วยให้คุณรักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอในทุกแดชบอร์ดของคุณ
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อทำให้รายงาน CRM เป็นอัตโนมัติ:
- กำหนดตัวกระตุ้นที่ชัดเจน: เลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสม เช่น การเสร็จสิ้นงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ ที่ควรเริ่มต้นการอัปเดต
- มาตรฐานแหล่งข้อมูล: ตรวจสอบให้รายงานของคุณดึงข้อมูลจากฟิลด์ที่สม่ำเสมอและทันสมัยในทุกโครงการ
- กำหนดเวลาการซิงค์เป็นประจำ: อัตโนมัติรายงานให้อัปเดตตามช่วงเวลาที่กำหนด (รายวัน, รายสัปดาห์) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลอยู่เสมอ
- ทดสอบก่อนใช้งานจริง: ตรวจสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติของคุณในขนาดเล็กเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานตามที่ตั้งใจไว้
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน: แจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อมีการอัปเดตรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ClickUp Automationsมีตัวกระตุ้นการดำเนินการมากกว่า 100 แบบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการรายงานให้ราบรื่นได้ง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย คุณสามารถสร้างกฎที่กำหนดเองได้โดยใช้รูปแบบง่าย ๆ คือ "เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ทำสิ่งนี้"
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกระตุ้นการอัปเดตและแจ้งเตือนรายงานเมื่องานย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลจะถูกดึงเข้าสู่แดชบอร์ด CRM ของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ขั้นตอนที่ 5: แชร์และกำหนดเวลาการรายงาน
การสร้างรายงานเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น แต่การนำรายงานไปให้คนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมต่างหากที่ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการ
การแบ่งปันและกำหนดเวลาการรายงานช่วยให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน ได้รับข้อมูล และพร้อมที่จะตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นรายงานการขายรายสัปดาห์หรือการทบทวนประสิทธิภาพรายเดือน การกระจายรายงานอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความโปร่งใสและแรงผลักดันในทีมของคุณ
นอกจากนี้ เมื่อคุณทำการแชร์และกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการส่งรายงานด้วยตนเองไปมา ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยที่คุณไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดตหรือรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง
ClickUp ทำให้การแชร์รายงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการกำหนดเวลาในตัว, การอนุญาต, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ หากคุณรู้สึกท่วมท้นกับข้อมูล CRM ทั้งหมดและไม่ทราบวิธีการจัดระเบียบส่วนต่างๆ ให้ใช้แม่แบบ CRM ของ ClickUp
มันประกอบด้วยแดชบอร์ดพร้อมใช้งาน, ท่อติดต่อ, และมุมมองการรายงาน, ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อการมองเห็นและการร่วมมือ. คุณสามารถกำหนดเวลาให้รายงานนี้ถูกส่งทางอีเมล, เชื่อมต่อแดชบอร์ดโดยตรงกับการอัปเดต, หรือทำให้การส่งมอบเป็นอัตโนมัติโดยใช้ ClickUp Automations. นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องยกนิ้วทุกครั้ง.
เบรนนา คีนาน, ผู้อำนวยการการตลาดดิจิทัล ที่ SSM Creative Collective, กล่าวเกี่ยวกับClickUp CRM:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
เรียนรู้วิธีสร้างตัวแทน AI อย่างง่ายใน ClickUp เพื่ออัตโนมัติกระบวนการรายงาน CRM:
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แผนภาพการไหลของชาร์ลส์ มินาร์ดเกี่ยวกับการรุกรานรัสเซียของนโปเลียนมักถูกเรียกว่าเป็นกราฟิกทางสถิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยวาดขึ้น มันแสดงให้เห็นขนาดของกองทัพที่หดตัวลงอย่างโหดร้ายในรายละเอียดขณะที่อุณหภูมิลดลง เป็นการแสดงข้อมูลที่เป็นภาพของการพ่ายแพ้อย่างแท้จริง
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการรายงาน CRM
รายงาน CRM มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่บ่อยครั้งที่รายงานเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่รก อ่านยาก หรือถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิง ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้รายงานของคุณเสียหายโดยไม่รู้ตัว และวิธีแก้ไข:
- ติดตามทุกสิ่ง: การเก็บข้อมูลมากเกินไปทำให้ยากต่อการสังเกตสิ่งที่แท้จริงมีประโยชน์ รายงาน CRM ที่อัดแน่นไปด้วยทุกเมตริกที่เป็นไปได้จะทำให้ทีมของคุณสับสน ดังนั้นให้เน้นเฉพาะ KPI ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะเท่านั้น
- การละเลยบริบท: การเฉลิมฉลองการได้ลูกค้าใหม่ 100 รายฟังดูยอดเยี่ยม—จนกระทั่งคุณตระหนักว่า 80 รายมาจากกิจกรรมแจกของฟรีและไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตัวเลขที่ขาดบริบทสามารถทำให้เข้าใจผิดและนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี
- ลืมผู้ชมของคุณ: บทบาทที่แตกต่างกันต้องการข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกัน ผู้นำทีมอาจต้องการข้อมูลประสิทธิภาพรายบุคคล ในขณะที่ผู้บริหารอาจสนใจแนวโน้มและรายได้มากกว่า ปรับแต่งรายงานให้เหมาะกับผู้อ่าน
- การข้ามการตรวจสอบเป็นประจำ: รายงานที่นั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ช่วยใครเลย หากทีมของคุณไม่ตรวจสอบรายงานเป็นประจำ พวกเขาก็จะไม่ดำเนินการตามข้อมูล ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่ทำให้รายงานมีคุณค่า
- การอัปเดตรายงานด้วยตนเอง: การอัปเดตด้วยตนเองเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้า และคุณเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลจะล้าสมัย ดังนั้น ให้ทำการอัปเดตรายงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเพิ่มความแม่นยำ
- ไม่ใช้เทมเพลต: การเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทำให้รายงานมีความยุ่งเหยิงและรูปแบบไม่สม่ำเสมอเทมเพลตรายงานการขายช่วยประหยัดเวลาทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ และทำให้กระบวนการสะดวกมากขึ้น
- การทำให้ภาพซับซ้อนเกินไป: หากใครต้องถามว่ากราฟหมายถึงอะไร แสดงว่ากราฟนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของมัน ให้ใช้ภาพที่บอกเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนและเข้าใจได้ทันที
ปรับปรุงกระบวนการรายงาน CRM ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดเพียงไม่กี่อย่าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูล CRM ของคุณให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณได้ แต่เพื่อให้การรายงานเป็นเรื่องง่ายอย่างแท้จริง คุณต้องมีเครื่องมือที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล งาน テンプレート และการอัปเดต ไว้ในที่เดียว
ClickUp ช่วยให้คุณอัตโนมัติการอัปเดตรายงาน, กำหนดเวลาการแชร์, ลดการทำงานด้วยตนเอง, และปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน.ตั้งแต่เทมเพลต CRMไปจนถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, มันมอบการควบคุมอย่างเต็มที่ให้คุณในการจัดระเบียบและส่งมอบข้อมูลของคุณ.
สมัครใช้ ClickUpฟรีและทำให้กระบวนการรายงานของคุณง่ายขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการสร้างรายงานและมีเวลามากขึ้นในการดำเนินการตามรายงานเหล่านั้น