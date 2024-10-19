วิธีสร้างแดชบอร์ดการขาย (ตัวอย่างและเทมเพลต)

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมทีมรายสัปดาห์หรือวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว แดชบอร์ดการขายที่ดีจะช่วยให้คุณควบคุมข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้
ด้วยแดชบอร์ดที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามกระบวนการขายทั้งหมด รวมถึงตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมาย และแม้แต่คาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้ ช่วยประหยัดเวลาและให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แดชบอร์ดการขายมีประสิทธิภาพ และคุณสามารถใช้มันเพื่อขับเคลื่อนตัวเลขที่สูงขึ้นสำหรับทีมของคุณได้อย่างไร
องค์ประกอบสำคัญของแดชบอร์ดการขาย
แดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่สำคัญ ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่มีองค์ประกอบสำคัญบางประการที่เป็นสากลสำหรับแดชบอร์ดการขายเกือบทุกประเภท
มาแยกแยะกัน:
ตัวชี้วัดผลการขาย
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของแดชบอร์ดการขายทุกประเภท ตัวเลขเหล่านี้บอกคุณว่าตัวแทนขายของคุณทำได้ดีเพียงใด คุณอาจพิจารณาจากยอดขายรวม จำนวนดีลที่ปิดได้ หรือแม้กระทั่งขนาดดีลเฉลี่ย
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขายช่วยตอบคำถามใหญ่ ๆ ดังนี้: เราบรรลุเป้าหมายการขายของเราหรือไม่? อัตราการเปลี่ยนแปลงของเราคืออะไร?
ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ภาพรวมในระดับสูงของประสิทธิภาพของตัวแทนขาย และว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเขาหรือไม่
เมื่อตัวเลขทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันแล้วการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณก็เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตแนวโน้ม การเฉลิมฉลองความสำเร็จ หรือการแก้ไขจุดที่ต้องปรับปรุง
การติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ
คุณสมบัตินี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย
ลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังก้าวหน้าไปหรือไม่ หรือติดขัดอยู่? มีลูกค้าเป้าหมายกี่รายที่กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจแล้ว?
แดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณติดตามทุกดีลที่เป็นไปได้ได้อย่างใกล้ชิด
ด้วยการมีข้อมูลนี้อยู่ในมือของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการติดตามลูกค้าที่เงียบหายไป หรือการให้ความสำคัญกับโอกาสที่น่าสนใจ การติดตามลูกค้าทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
การคาดการณ์รายได้และยอดขาย
การคาดการณ์รายได้และยอดขายมีบทบาทสำคัญในแดชบอร์ดการขายใดๆ การคาดการณ์ช่วยให้คุณทำนายยอดขายในอนาคตโดยอิงจากข้อมูลในอดีต โอกาสในปัจจุบัน และแนวโน้มของตลาด สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนระยะยาวและการตั้งเป้าหมาย
การคาดการณ์ที่แม่นยำช่วยให้คุณสามารถ จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และปรับกลยุทธ์หากจำเป็น เปรียบเสมือนมีแผนที่นำทางสำหรับทิศทางยอดขายของคุณ ทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการวางแผนสำหรับอนาคต
ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างแดชบอร์ดการขาย
เมื่อสร้างแดชบอร์ดการขาย สิ่งสำคัญคือต้องจัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ แดชบอร์ดทั่วไปอาจไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามที่คุณต้องการ และการใช้เวลาในการตั้งค่าให้ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก
นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างแดชบอร์ดการขาย
ใครจะใช้แดชบอร์ดนี้?🔍
คำถามแรกที่คุณควรถามตัวเองก่อนสร้างแดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายคือ ใครจะเป็นผู้ใช้? ปัจจัยนี้จะกำหนดว่าควรเน้นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักใดในแดชบอร์ด
เป้าหมายของทีมคุณคืออะไร?🔍
ก่อนที่จะลงลึกในตัวชี้วัดและข้อมูลต่าง ๆ คุณจำเป็นต้องกำหนดความสำเร็จสำหรับตัวแทนขายของคุณเสียก่อน คุณกำลังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ การย่นระยะเวลาของวงจรการขาย หรือการเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายหรือไม่?
เป้าหมายของคุณจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อตัวชี้วัดที่คุณติดตามในแดชบอร์ดของคุณ
มันใช้งานง่ายแค่ไหน?🔍
แดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ซับซ้อนมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและข้อมูลถูกนำเสนออย่างชัดเจน
แดชบอร์ดจะสูญเสียคุณค่าหากทีมขายของคุณมีปัญหาในการตีความข้อมูล แดชบอร์ดของคุณต้องใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ตั้งแต่สมาชิกในทีมไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง
มีการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือไม่?🔍
ทีมขายต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ แหล่งข้อมูลบนแดชบอร์ดนี้ควรมีความทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น การมองหาโซลูชันแดชบอร์ดที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การขายได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการคว้าโอกาสจากลูกค้าที่มีแนวโน้มสูง หรือการปรับประมาณการตามตัวเลขล่าสุด
มีฟีเจอร์การปรับแต่งอะไรบ้าง?🔍
ไม่ใช่ทุกทีมที่ต้องการชุดตัวชี้วัดการขายเหมือนกัน. แผงควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ.
ความยืดหยุ่นในการออกแบบแดชบอร์ดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักเฉพาะ กรองข้อมูลตามภูมิภาค หรือสร้างมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคน
สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นได้หรือไม่?🔍
แดชบอร์ดผลการขายของคุณควรทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณพึ่งพา
ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ CRM แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ และแม้กระทั่งเครื่องมือบัญชี การบูรณาการช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและให้มุมมองที่ครบถ้วนของข้อมูลการขายของคุณ
โปรดคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ขณะสร้างแดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายของคุณ และคุณจะมีโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณ
วิธีสร้างแดชบอร์ดการขาย
การสร้างแดชบอร์ดการขายนั้นง่าย แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมเท่านั้นClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการขายของคุณ—คุณต้องการติดตามรายได้ ปิดการขาย หรือปรับปรุงอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายหรือไม่?
แดชบอร์ดของ ClickUpให้มุมมองรวมศูนย์ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และเมตริกต่างๆ
สามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลได้หลากหลายประเภท รวมถึง:
- ภาพรวมของกระบวนการขาย: แสดงจำนวนดีลในแต่ละขั้นตอนและมูลค่ารวมทั้งหมด
- ผลการขาย: ติดตามตัวชี้วัดเช่นรายได้ที่เกิดขึ้น, อัตราการแปลง, และขนาดเฉลี่ยของดีล
- ประสิทธิภาพของทีม: ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแทนขายแต่ละคน รวมถึงจำนวนดีลที่ปิดได้และรายได้ที่เกิดขึ้น
- ความพึงพอใจของลูกค้า: ติดตามตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า เช่น คะแนนแนะนำบอกต่อ (NPS) และอัตราการสูญเสียลูกค้า
ที่แกนกลางของความสามารถทางการขายของ ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ด้วยการสร้างโครงการขายที่เฉพาะเจาะจงผ่านโซลูชันการจัดการโครงการขายของ ClickUp ทีมงานสามารถจัดระเบียบดีล ติดตามเส้นทางการขาย และจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายได้
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การจัดการงาน: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า
- ระบบอัตโนมัติ: ปรับปรุงการป้อนข้อมูลให้เป็นระบบและทำให้ลูกค้าเป้าหมายก้าวหน้าผ่านกระบวนการขายของคุณได้อย่างราบรื่นโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายของคุณ
ถัดไป,โซลูชันการจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการกิจกรรมการขายและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
ClickUp's CRM มีคุณสมบัติเช่น:
- การจัดการการติดต่อ: จัดเก็บข้อมูลลูกค้า รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบริษัท และประวัติการสื่อสาร
- การจัดการโอกาสทางธุรกิจ: ติดตามโอกาสทางการขาย รวมถึงมูลค่าของดีล ความเป็นไปได้ และวันที่คาดว่าจะปิดการขาย
- การติดตามกิจกรรม: บันทึกการโทร, อีเมล, และการประชุมเพื่อรักษาบันทึกการติดต่อกับลูกค้า
- การจัดการท่อส่ง: มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย, ติดตามสถานะของดีล, และกำหนดคะแนนความน่าจะเป็น
อุดมการณ์ที่สำคัญของ Shopmonkey คือการช่วยให้ทุกธุรกิจเติบโต ด้วย ClickUp ทีมการตลาดของเราสามารถสร้างเนื้อหาการตลาดที่นำความคิดเชิงลึกแบบไดนามิกเพื่อทำเช่นนั้นได้
ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp, Shopmonkey ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สามรายการในระยะเวลาสามเดือน และพวกเขาวางแผนที่จะขยายการใช้งานให้มากขึ้นไปอีก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับในการสร้างแดชบอร์ด
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ขณะสร้างหรือปรับแต่งแดชบอร์ดการขายของคุณ:
1. เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ แล้วค่อย ๆ พัฒนา
หากคุณเป็นมือใหม่ในการสร้างแดชบอร์ด ให้เริ่มต้นจากพื้นฐานก่อน เพิ่มตัวชี้วัดสำคัญไม่กี่ตัว เช่น ยอดขายรวม, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อคุณรู้สึกคุ้นเคยแล้ว คุณสามารถขยายการใช้งานได้โดยการเพิ่มวิดเจ็ตและปรับแต่งรูปแบบตามต้องการ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ ClickUp ช่วยให้การเพิ่มและจัดเรียงวิดเจ็ตเป็นเรื่องง่ายเมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป
2. ใช้ภาพประกอบเพื่อทำให้ข้อมูลง่ายขึ้น
แผนภูมิ, กราฟ, และการอัปเดตสถานะที่มีสีสันช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น. ClickUpอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ภาพต่าง ๆ ทำให้การเข้าใจประสิทธิภาพง่ายขึ้น.
แผนภูมิวงกลมที่แสดงการกระจายรายได้หรือแผนภูมิแท่งที่เปรียบเทียบยอดขายรายเดือนสามารถสื่อสารแนวโน้มให้กับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
3. ให้ทีมของคุณรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ
ด้วย ClickUp คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดการขายของคุณกับสมาชิกในทีม ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขแดชบอร์ดได้
สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความคืบหน้าหรือการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์
4. อัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้
ทีมขายมักถูกกดดันด้วยเวลาที่จำกัด และการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติสามารถช่วยเพิ่มทรัพยากรให้กับการทำงานที่สำคัญกว่า ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะหรือการแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่องานย้ายไปยังขั้นตอนใหม่
นี่ช่วยลดการทำงานด้วยตนเองและทำให้แดชบอร์ดของคุณอัปเดตแบบเรียลไทม์
โดยการใช้ ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่สร้างแดชบอร์ดแบบคงที่—คุณกำลังสร้างเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับทีมขายของคุณและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของคุณ
คุณสามารถ ใช้เทมเพลตการขายฟรีเพื่อสร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งเองได้พร้อมวิดเจ็ตที่แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการขายและความคืบหน้าของดีล
เทมเพลตและตัวอย่างแดชบอร์ดการขาย
การสร้างแดชบอร์ดการขายจากศูนย์อาจใช้เวลา แต่การใช้เทมเพลตสามารถเร่งกระบวนการได้ เทมเพลตให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงพร้อมตัวชี้วัดและรูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นข้อมูลของคุณ
นี่คือแม่แบบที่ดีที่สุดบางส่วนสำหรับคุณ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ:
1. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp (สำหรับผู้เริ่มต้น)
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเหมาะสำหรับคุณที่สุดหากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายใหม่ที่กำลังสร้างแดชบอร์ดการขายเพื่อติดตามทีมขายของคุณ
คุณสามารถหา โฟลเดอร์พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้เต็มที่ ได้ในเทมเพลตนี้ คุณยังได้รับคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติและตัวเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองได้เจ็ดรายการ เช่น 'ชื่อ', 'อีเมล', 'ตำแหน่งงาน' และอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้วยตัวเลือกการดูที่หลากหลาย เช่น มุมมองกระดานไวท์บอร์ด มุมมองรายการ และสถานะที่กำหนดเองได้สูงสุด 14 สถานะ เทมเพลตนี้เป็นชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการติดตามผลการขายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp (ระดับกลาง)
หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มีประสบการณ์คุณอาจได้รับประโยชน์จากเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp มากขึ้น
นี่คือเครื่องมือที่มอบฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมสำหรับการสร้างแดชบอร์ดการขายให้กับคุณ มันมีคุณสมบัติมากมาย ปรับเปลี่ยนได้ง่าย และมีพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:
- ดูภาพรวมของช่องทางการขายทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียว
- จัดลำดับความสำคัญของลีดตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และศักยภาพ
- ลากและวางรายการเพื่อปรับแต่งอินเทอร์เฟซ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา เนื่องจากเทมเพลตใช้งานง่าย
- ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
- คาดการณ์ประสิทธิภาพของทีมคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังมี สถานะที่กำหนดเอง 30 รายการ และมุมมองที่กำหนดเอง 4 แบบ เพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงที่ง่ายดาย
3. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
คุณเป็นผู้จัดการที่ชอบการมองเห็นมากกว่าหรือไม่ ที่ชอบกราฟและแผนภูมิมากกว่าแถวและคอลัมน์ของตัวเลข?เทมเพลตรายงานการขายโดย ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมรายงานการขายอย่างละเอียดในรูปแบบที่น่าดึงดูดทางสายตา
สิ่งนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมได้อย่างรวดเร็วโดยการติดตามตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ เช่น รายได้, ข้อตกลงที่ปิดแล้ว, และมูลค่าของงานในกระบวนการขายตลอดเวลา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณรักษาตัวแทนขายของคุณให้ อยู่ในเส้นทางตามเป้าหมายของพวกเขา
คุณยังสามารถตั้งค่า สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามกระบวนการขายของคุณได้อีกด้วย มีคุณสมบัติที่กำหนดเองได้สิบรายการและมุมมองที่กำหนดเองได้ห้าแบบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลการขายทั้งหมดที่คุณต้องการ
4. แม่แบบ KPI การขาย ClickUp
เทมเพลตการติดตาม KPI การขายของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการติดตามทุกเมตริกที่สำคัญของคุณ มันง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อัตราการเปลี่ยนแปลง และอัตราการเติบโตของรายได้
มันมี ฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่ให้คุณป้อนข้อมูลสำหรับแต่ละ KPI เพื่อติดตามเป้าหมาย ผลลัพธ์จริง และความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ด้วย คุณสมบัติการรายงานและแดชบอร์ดที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถแสดงภาพประสิทธิภาพของทีมคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและพื้นที่ที่เกินความคาดหวัง
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย คุณสามารถจัดระเบียบ KPI ตามแผนกหรือสมาชิกทีมแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เป็นไปตามแผน', 'มีความเสี่ยง' หรือ 'เสร็จสิ้น' ทีมของคุณสามารถ เห็นความคืบหน้าของแต่ละ KPI ได้อย่างง่ายดายในพริบตา
5. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
หากกระบวนการขายของคุณพึ่งพาการโทรศัพท์เป็นอย่างมากแม่แบบการโทรขายโดย ClickUpนี้เหมาะสำหรับคุณ มันช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ผลลัพธ์ของการโทร ตั้งการเตือนสำหรับการติดตามผล และจับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการโต้ตอบแต่ละครั้ง
คุณสามารถปรับแต่งได้เพื่อ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนการโทรที่ทำไป อัตราการแปลงของการโทรเหล่านั้น และสถานะการติดตามผล ซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพรวมของความพยายามในการติดต่อได้อย่างชัดเจน และช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การมุ่งเน้น
นอกเหนือจากการติดตามตัวเลขแล้ว แบบฟอร์มนี้ยังส่งเสริม การสื่อสารในทีมที่ดีขึ้น โดยให้สมาชิกในทีมสามารถทิ้งบันทึกไว้หลังการโทรแต่ละครั้งได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยและขั้นตอนต่อไป
เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Trackerมอบวิธีการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณอย่างครบถ้วน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งฟิลด์ต่าง ๆ เพื่อติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย รวมถึงลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และประมาณการรายได้
คุณสามารถ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละดีล ผ่านแต่ละขั้นตอน—เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรอง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย—ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการขายโดยรวม เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการรับประกันว่าไม่มีอะไรตกหล่นในระหว่างที่คุณเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง
นอกจากความสวยงามทางสายตาแล้วเทมเพลตการติดตามการขายนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่นแดชบอร์ด CRM คุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ ทำให้คุณมี มุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของประสิทธิภาพการขายของคุณ
ด้วยคุณสมบัติเช่น อัปเดตอัตโนมัติ และการมอบหมายงาน คุณสามารถทำให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการขายได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วน
7. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
กระบวนการขายของคุณมีขั้นตอนหรือระเบียบปฏิบัติที่ตายตัวซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมต้องปฏิบัติตามหรือไม่?
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและสามารถทำซ้ำได้
มันช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ ตั้งแต่จุดติดต่อแรกจนถึงการปิดการขาย นอกจากนี้ยังมี คุณสมบัติการอัตโนมัติ ที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มความสม่ำเสมอ คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการคัดเลือกผู้ติดต่อ การส่งข้อเสนอ การเจรจา และการติดตามผลได้ ทำให้ทีมของคุณปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้ก็คือ ความสามารถในการปรับตัว เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตหรือสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง คุณสามารถปรับกระบวนการได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ
เทมเพลตนี้ยังส่งเสริมการร่วมมือในหมู่สมาชิกทีมของคุณโดยให้พวกเขาสามารถมองเห็นความคืบหน้าของแต่ละลีดได้แบบเรียลไทม์ ด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีม ลดข้อผิดพลาด และปิดการขายได้เร็วขึ้น
8. ฮับสปอต
HubSpot ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ แดชบอร์ดของมันค่อนข้าง ใช้งานง่าย และสามารถช่วยคุณติดตามดีล, ลูกค้าเป้าหมาย, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์
การใช้แดชบอร์ดของ HubSpot เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้นำฝ่ายขายที่ใช้งานเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับการจัดการลีดและการติดตามลูกค้าอยู่แล้ว
9. โซโฮ ซีอาร์เอ็ม
แดชบอร์ดการขายของ Zoho ช่วยให้สามารถ ติดตามแบบเรียลไทม์ รายได้ที่คุณทำได้, ลูกค้าเป้าหมายปัจจุบัน, และทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ
มันสามารถปรับแต่งได้, ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี, และมอบโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับทีมขายทั้งขนาดเล็กและใหญ่. คุณยังสามารถสร้างการคาดการณ์ได้เพื่อให้ตัวแทนขายของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดเวลา.
นี่คือแดชบอร์ดการขายที่ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายของคุณ – มันพึ่งพาเครื่องมือ CRM และตัวชี้วัดอย่างมากหรือไม่?
10. Salesforce
Salesforce เป็นที่รู้จักในด้าน แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งสามารถปรับให้ติดตามตัวชี้วัดการขายที่คุณต้องการได้
ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง คุณสามารถออกแบบแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณได้ แดชบอร์ด Salesforce ยังสามารถ ผสานรวมกับเครื่องมือหลายตัวได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณมีกระบวนการที่ครอบคลุม
นี่คือแดชบอร์ดตัวแทนขายที่ดีหากคุณต้องการโซลูชันการขายมากกว่า CRM หรือโซลูชันการจัดการโครงการ มันสามารถติดตามฟังก์ชันการทำงานของทีมขายทั้งหมดของคุณได้ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกลยุทธ์การขายทุกประเภท
นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริม การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เนื่องจากข้อมูลการวิเคราะห์การขายทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้จากการขายด้วย ClickUp
แดชบอร์ดการขายไม่ใช่แค่เครื่องมือที่มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีมใดก็ตามที่ต้องการรักษาความเป็นผู้นำในวงการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การติดตามลูกค้าเป้าหมาย หรือการคาดการณ์รายได้ในอนาคต แดชบอร์ดที่สร้างอย่างดีจะช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการคาดการณ์รายได้เป็นไปอย่างราบรื่น หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือคลังแม่แบบการขายที่พร้อมใช้งานมากมาย ทำให้การตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ
เมื่อทีมขายของคุณพัฒนาขึ้น แดชบอร์ดของคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนตามได้ ช่วยให้คุณมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การปิดการขายและขับเคลื่อนการเติบโต
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและดูยอดขายของคุณพุ่งสูงขึ้น!