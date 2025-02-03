10 เครื่องมือและแอปพลิเคชันการจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

พนักงานในปัจจุบันมองหาอาชีพที่มีศักยภาพในการเติบโต ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็ต้องการพนักงานที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อนำหน้าคู่แข่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำช่วยตอบสนองเป้าหมายทั้งสองนี้
ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงานและพัฒนาแผนการปรับปรุงที่จะเร่งการเติบโตในอาชีพของพวกเขาได้ มีตัวเลือกมากมายในตลาด และหลายตัวดูคล้ายกันมาก แต่พวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร?
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ?
อาชีพของพนักงานของคุณและสุขภาพของธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับการมีซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่แม่นยำและเชื่อถือได้ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัทของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ระบบควรใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้จัดการและพนักงาน
- ความสามารถในการปรับแต่ง: มีบทบาทต่าง ๆ มากมายในธุรกิจ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับทุกฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ: พนักงานต้องการข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด ซอฟต์แวร์ควรสนับสนุนช่องทางการสื่อสารเหล่านี้
- แผนการพัฒนาพนักงาน: แผนการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อเส้นทางอาชีพของพนักงานได้ เครื่องมือที่คุณใช้ควรมีความสามารถให้คุณสร้างและบริหารจัดการได้
- ข้อมูลเชิงลึกแบบรอบด้าน 360 องศา: เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้จัดการต่างก็มีมุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถให้ข้อเสนอแนะได้
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก: การวัดตัวชี้วัดเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการตัดสินประสิทธิภาพ เลือกโปรแกรมที่มีเครื่องมือในการวัดตัวชี้วัดที่สำคัญ
- การผสานรวมกับระบบอื่น: ความสามารถในการผสานรวมกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเทคโนโลยีของคุณจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้ในปี 2024
เพื่อช่วยให้คุณค้นหา ระบบการจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกยอดนิยมบางส่วนในตลาดไว้ให้แล้ว
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า จัดการงาน และทำงานร่วมกันได้
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานในการพัฒนาตามแผนการเติบโต คุณสามารถตั้งเป้าหมายรายบุคคลและติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะที่ปรับแต่งได้ จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อให้พนักงานทราบถึงสิ่งที่ถูกประเมิน
ด้วยมุมมองไทม์ไลน์และแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายและงานได้แบบเรียลไทม์ ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลของซอฟต์แวร์ครอบคลุมทุกแง่มุมของการบริหารจัดการพนักงาน รวมถึงการสรรหาและการเติบโตในสายอาชีพ คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUpเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโดยรวมของพนักงานและโครงการต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
- ClickUp Goalsสำหรับติดตามเป้าหมายการยกย่องพนักงาน
- กระบวนการทำงานและสถานะงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลาย รวมถึงเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานอื่น ๆ
- ความสามารถในการติดตามเวลาและรายงานเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน
- ClickUp Forms เพื่อสร้างและส่งแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ในช่วงแรกที่ค่อนข้างชัน
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนอาจทำให้โครงการง่าย ๆ รู้สึกหนักหนาสาหัส
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. PerformYard – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามตัวชี้วัดของพนักงาน
PerformYard เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เป้าหมาย และการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก (OKRs) และตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ ของพนักงานได้ คุณสามารถติดตามวัตถุประสงค์และความคืบหน้าได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
PerformYard มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับหัวหน้างานในการจัดการพนักงานของพวกเขา คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอผ่านบันทึก และดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ซอฟต์แวร์นี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้นำสามารถมีการสนทนาแบบตัวต่อตัวที่มีคุณภาพสูงกับพนักงานของตนได้ มันส่งเสริมการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอทั้งปีแทนที่จะเป็นการประเมินประจำปีเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ PerformYard
- การตั้งเป้าหมายและการติดตามสำหรับบุคคลและทีม
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเข้าใจประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) และเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของ PerformYard
- การผสานรวมที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ PerformYard
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: $1-3/เดือน ต่อคน
- การจัดการประสิทธิภาพ: $5-10/เดือน ต่อคน
การให้คะแนนและรีวิวของ PerformYard
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (88 รีวิว)
3. มีส่วนร่วม – เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร
Engagedlyเป็นแพลตฟอร์มการจัดการบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้นผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้า และการร่วมมือของพนักงาน ซอฟต์แวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้จ้างงานในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเติบโตและการก้าวหน้าในที่ทำงาน โดยส่งเสริมการหารืออย่างต่อเนื่องระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือที่สามารถซิงโครไนซ์เป้าหมายเฉพาะบุคคลกับเป้าหมายทางธุรกิจได้ คุณจะสามารถสร้างทีมงานที่มีแรงบันดาลใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิผล และพนักงานแต่ละคนสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเองได้ตลอดเส้นทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างมีส่วนร่วม
- การตั้งเป้าหมายและการปรับให้สอดคล้องของพนักงาน
- การให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือการเรียนรู้และการพัฒนา
- การประเมินสมรรถนะและการติดตามทักษะ
ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- อินเทอร์เฟซอาจต้องการการปรับปรุง
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม
- เริ่มต้นที่ $5,000 ต่อปี
การให้คะแนนและรีวิวอย่างมีส่วนร่วม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (76 รีวิว)
4. Workhuman Conversations – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิบัติการ
Workhuman Conversations เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานของWorkhuman โดยมุ่งเน้นที่การให้พนักงานได้รับข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้มีการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาระหว่างพนักงาน ทำให้พวกเขาสามารถแสดงความชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะได้
ซอฟต์แวร์นี้ส่งเสริมให้พนักงานชื่นชมผลงานของกันและกัน และมอบอำนาจให้ผู้จัดการสามารถแสดงความชื่นชมต่อผู้ที่ทำผลงานเกินเป้าหมายได้
แนวคิดคือการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วมผ่านการชมเชยอย่างสม่ำเสมอและวัฒนธรรมเชิงบวก ซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ คุณจึงสามารถโต้ตอบกับพนักงานคนอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากแอปหลักที่ใช้ทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Workhuman Conversations
- การสนทนาเกี่ยวกับผลงานอย่างต่อเนื่อง
- การยอมรับทางสังคมและรางวัล
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและบุคคล
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Workhuman Conversations
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Workhuman Conversations
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Workhuman Conversations
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (4 รีวิว)
5. Bamboo HR – เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารงานบุคคล
Bamboo HR เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลพนักงาน เอกสาร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์นี้มีเครื่องมือสำหรับงานทรัพยากรบุคคลทั่วไป เช่น การปฐมนิเทศ การจัดการสวัสดิการ และการจ่ายเงินเดือน
แพลตฟอร์มหลักมีคุณสมบัติสำหรับการติดตามผู้สมัครและตั้งเป้าหมายให้กับพนักงาน ด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานได้อย่างง่ายดาย
สำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน Bamboo HR ช่วยให้สามารถทำแบบสำรวจความคิดเห็น การประเมินทักษะ และการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องได้ ทุกอย่างเชื่อมโยงโดยตรงกับโปรไฟล์ของพนักงานภายในแพลตฟอร์มที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Bamboo HR
- ฐานข้อมูลพนักงานแบบรวมศูนย์
- คุณสมบัติการให้บริการตนเองของพนักงาน
- รายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถปรับแต่งได้
- กระบวนการทำงานในการรับเข้าและออกจากงาน
ข้อจำกัดของ Bamboo HR
- ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม
ราคา Bamboo HR
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Bamboo HR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
6. ตาข่าย – เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Lattice เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีม มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ และการประเมินผลเป็นไปอย่างง่ายดายสำหรับทั้งผู้จัดการและพนักงาน
เวิร์กโฟลว์สามารถปรับแต่งได้ ทำให้ง่ายต่อการกำหนดรอบการตรวจสอบและคำถามสำหรับข้อเสนอแนะ ผู้จัดการสามารถสร้าง OKRs สำหรับพนักงานได้อย่างง่ายดายและให้ข้อเสนอแนะ ฟังก์ชันสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำช่วยส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวหน้าของพนักงาน. Lattice ช่วยให้ผู้จัดการสามารถให้การโค้ชอย่างต่อเนื่องได้ และพนักงานสามารถขอหรือให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา.
คุณสมบัติเช่นการชมเชยแบบไม่ระบุตัวตนและการติดตามแบบเรียลไทม์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการให้ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- การจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- การประเมินผลแบบ 360 องศาและการรีวิว
- การติดตามเป้าหมายและการจัดให้สอดคล้อง
- แผนการพัฒนาทักษะและการเติบโต
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
- การผสานรวมเครื่องมือที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การมีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อคน
- เติบโต: $4/เดือน ต่อคน
- การจัดการประสิทธิภาพ: $8/เดือน ต่อคน
- OKRs & เป้าหมาย: $8/เดือน ต่อคน
- การจัดการประสิทธิภาพและ OKRs & เป้าหมาย: $11/เดือนต่อคน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวแบบตาราง
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. Leapsome – เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมศักยภาพบุคลากร
ผู้จัดการมักประสบปัญหาจากระบบที่แยกส่วนและกระบวนการทำงานด้วยมือซึ่งขัดขวางการบริหารผลการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ พนักงานจะขาดความผูกพัน มีการลาออกสูง และศักยภาพที่ไม่ได้รับการพัฒนา
Leapsome เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ โดยนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยยกระดับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรของคุณ ผ่านการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงานและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติหลักของ Leapsome ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายและมุ่งเน้นการเติบโตของพนักงาน กระบวนการทำงานสามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับบริษัททุกขนาด พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอให้กับพนักงานทุกคน
ระบบที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์ช่วยให้คุณสามารถประกอบขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามที่คุณต้องการได้พอดี และไม่มีอะไรเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะเลือกชิ้นส่วนใดก็ตาม ทุกชิ้นจะเชื่อมโยงกันด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
- แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและเครื่องมือวัดความผูกพัน
- คุณสมบัติการเรียนรู้และการพัฒนา
- รอบการทบทวนและแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดที่สำคัญ
- มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในแพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
ราคา Leapsome
- เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือนต่อคน
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (1,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (58 รีวิว)
8. Grove HR – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานทรัพยากรบุคคล
Grove HRเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ HRแบบครบวงจรที่สามารถทำงานอัตโนมัติให้กับงานที่ต้องทำด้วยมือสำหรับธุรกิจของคุณทั้งหมด มันรวมศูนย์ฟังก์ชัน HR หลัก เช่น การรับเข้าทำงาน และจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างราบรื่น พนักงานสามารถขอลาหยุดหรือเข้าถึงการประเมินได้อย่างง่ายดาย
ผู้จัดการสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ครอบคลุมได้ พวกเขาสามารถตั้งเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานของพนักงานได้ตามการประเมินประสิทธิภาพที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การนัดหมายการประเมินประสิทธิภาพและการติดตามผลลัพธ์เป็นเรื่องง่าย
คุณจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานผ่านการให้ข้อมูลแบบ 360 องศา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้จัดการสามารถให้คำวิจารณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างเป็นความลับ เพื่อให้คุณสามารถสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมได้
คุณสมบัติเด่นของ Grove HR
- การตั้งเป้าหมายและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- คุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับ
- การวางแผนการพัฒนาพนักงาน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของระบบ HR Grove
- คุณสมบัติการรายงานที่ลดลง
- การนำทางที่ยากลำบากเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน
ราคา Grove HR
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $3/เดือนต่อคน
- ดำเนินการ: เริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อคน
- เข้าร่วม: เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อคน
คะแนนและรีวิว Grove HR
G2: 4. 5/5 (69 รีวิว)
Capterra: 4. 4/5 (67 รีวิว)
9. PeopleGoal – เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาพนักงาน
PeopleGoal คือระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพที่เชื่อมต่อกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในโซลูชันเดียวที่เรียบง่าย ธุรกิจของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติและขับเคลื่อนการเติบโตของพนักงานได้ในราคาที่คุ้มค่า
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ แอปพลิเคชันที่ประกอบเป็นแพลตฟอร์มนี้จึงสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ แอปเหล่านี้ครอบคลุมการติดตามเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน OKRs การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อประสิทธิภาพ PeopleGoal จัดให้เป้าหมายของบุคคล ทีมงาน และบริษัทสอดคล้องกัน. ให้การให้คำแนะนำแบบ 360 องศาที่ไม่ลำเอียงเพื่อความตระหนักในตนเอง. หลังการประเมินประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างแผนการพัฒนาตนเองที่คำนึงถึงเป้าหมายของพนักงานและบริษัท.
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม คุณสามารถสร้างแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานได้ คำถามที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของคุณได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในระยะยาวด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาวางแผนเส้นทางอาชีพของตนเองได้
คุณสมบัติเด่นของ PeopleGoal
- ระบบการทำงานการจัดการประสิทธิภาพที่สามารถปรับแต่งได้
- การติดตามและปรับเป้าหมายของพนักงานให้สอดคล้องกัน
- การให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับแบบเรียลไทม์
- แผนการพัฒนาพนักงานและเส้นทางการเรียนรู้
ข้อจำกัดของ PeopleGoal
- ตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพอื่น ๆ
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องการคำแนะนำ
ราคา PeopleGoal
- เริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อคน
คะแนนและรีวิว PeopleGoal
- G2: 4. 7/5 (14 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (20 รีวิว)
10. Actus – เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
Actus เป็นอีกหนึ่งโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่เน้นการจัดการประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นหลัก ฟังก์ชันหลักของมันคือความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการตั้งเป้าหมายและการจัดแนวเป้าหมาย ซึ่งทำงานในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร ช่วยให้เป้าหมายของทุกคนสอดคล้องกัน
ซอฟต์แวร์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินผลประจำปีแบบดั้งเดิมและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น โดยมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งสองรูปแบบ ส่งเสริมให้เกิดการสนทนาที่มีความหมายระหว่างผู้จัดการและพนักงานเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
แนวทางที่ครอบคลุมของซอฟต์แวร์ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้จัดการของพนักงานเป็นเรื่องง่าย
ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ เพื่อมอบโซลูชันที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Actus
- เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพและการประเมินผล
- การประเมินสมรรถนะและการวางแผนพัฒนา
- การผสานรวมกับระบบทรัพยากรบุคคล
- รายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของการกระทำ
- อินเทอร์เฟซพื้นฐานที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
ราคาของ Actus
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Actus
- G2: 4. 6/5 (13 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (58 รีวิว)
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยระบบการจัดการประสิทธิภาพ
ธุรกิจจะเติบโตได้เมื่อพนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ได้รับข้อเสนอแนะอย่างเป็นกลาง และสามารถมองเห็นโอกาสในเส้นทางอาชีพของตนเองได้อย่างชัดเจน ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่เหมาะสมและเครื่องมือในการจัดการองค์กรจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี เพื่อให้ทีมได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
เทมเพลตที่หลากหลาย เครื่องมือซอฟต์แวร์ และตารางของ ClickUp สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับแผนการจัดการประสิทธิภาพใหม่ของคุณได้จนถึงสิ้นปี 2024 และต่อไปในอนาคตสมัครบัญชีฟรีวันนี้และเข้าถึงทรัพยากรการจัดการพนักงานของ ClickUp ได้เลย!