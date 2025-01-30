10 ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานสำหรับทีม HR ในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างและบริหารทุนมนุษย์ควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพราะการทำงานเป็นทีมคือสิ่งที่ทำให้ความฝันเป็นจริง✨
ประเด็นคือ การบริหารคนไม่ได้เป็นเพียงแค่การตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จสิ้น อนุมัติคำขอลาหยุด และประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้น—แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญก็ตาม ความพึงพอใจของพนักงานในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก และนั่นเกี่ยวข้องกับมากกว่าแค่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจ มันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการรับพนักงานใหม่ ดำเนินต่อไปผ่านเครื่องมือการทำงานที่คุณจัดหาให้ (หรือไม่ได้จัดหาให้) รวมถึงการจ่ายเงินตรงเวลาด้วย ?
งานธุรการทั้งหมดนั้นมักใช้เวลามากอย่างไม่น่าเชื่อ—แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น เมื่อคุณลงทุนในซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงาน คุณสามารถทำให้งานเหล่านั้นจำนวนมากเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
มาสำรวจกันว่าโซลูชันการจัดการพนักงานที่ดีควรทำอะไรได้บ้าง และมาดูตัวเลือกซอฟต์แวร์ HRกันบ้าง การเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณจะช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณได้—เพิ่มทั้งการรักษาพนักงานไว้และกำไรของคุณ นั่นคือชัยชนะทุกด้าน ?
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการพนักงาน?
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่คุณดำเนินการ นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานเพื่อช่วยคุณในหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล:
- วิธีง่าย ๆ ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลพนักงาน รวมถึงข้อมูลสำคัญเช่น ตำแหน่ง, ระดับเงินเดือน, และเวลาลาที่เหลืออยู่
- เทมเพลตที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ เช่นเทมเพลตการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เทมเพลต 30-60-90 เพื่อช่วยในการจัดการงาน หรือเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานและงานของพนักงาน—ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับพนักงานที่ทำงานทางไกล
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่สนับสนุนการจัดการเวลา ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าตามKPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอนุญาตให้คุณมอบหมายงาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- เครื่องมือสื่อสารทีมที่ยอดเยี่ยมควรมีฟังก์ชันการโทรผ่านวิดีโอ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับบุคคลหรือทีมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณหรือพวกเขาจะอยู่ที่ใด
- หากเป็นไปได้ ควรมีพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาและเข้าถึงการเรียนรู้ที่พวกเขาต้องการได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของทีมทรัพยากรบุคคลของคุณ
โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
ทำให้การบริหารทุนบุคคล (HCM) ของคุณง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยการเลือกเครื่องมือการบริหารพนักงานที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ คิดถึงขนาดของธุรกิจคุณและตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติในภารกิจใดบ้าง นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณและทีมของคุณทำงานหลักผ่านเดสก์ท็อปหรือต้องการแอปพลิเคชันมือถือที่ยอดเยี่ยมเพื่อสนับสนุนพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ด้วยหรือไม่
หากความต้องการทางธุรกิจของคุณไม่ซับซ้อนมากนักในตอนนี้ คุณสามารถค้นหาได้แม้กระทั่งระบบบริหารจัดการพนักงานฟรีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
นี่คือระบบบริหารจัดการพนักงานที่ดีที่สุดบางระบบที่มีให้บริการในปัจจุบัน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณติดตามทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ รวมถึงฟังก์ชันด้านทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย เป็นซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียวและจัดระเบียบอย่างดี ทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อช่วยให้คุณควบคุมทุกโครงการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยแม่แบบเอกสารและสเปรดชีตมากมายหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้คุณตั้งแต่เริ่มต้น—ตลอดจนจบโครงการของคุณ ?
การสื่อสารกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ใช้ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอของ ClickUp เพื่อจัดการประชุมเสมือนจริงหรือจัดสัมมนาออนไลน์ หรือใช้การผสานรวมที่หลากหลาย เช่นMicrosoft TeamsหรือZoom ร่วมมือกันอย่างมีภาพในระหว่างการประชุมของคุณโดยใช้ClickUp Whiteboards ซึ่งเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ
ClickUp เป็นหนึ่งในระบบบริหารจัดการพนักงานฟรีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างง่ายดาย แผนการใช้งานฟรีมีเครื่องมือพื้นฐานครบถ้วนตามที่คุณต้องการ และเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น ก็สามารถอัปเกรดแพ็กเกจเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- นำเข้าทุกอย่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการก่อนหน้าของคุณ—เช่น Asana, Trello หรือ Monday.com
- ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเท่าใด และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรืออยู่ในแผนกเงินเดือน เครื่องมือการทำงานร่วมกันทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายเพราะทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- หนึ่งในคุณสมบัติการจัดการคือแดชบอร์ดที่ให้ภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญ จากนั้นให้คุณเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตรงนั้น
- ปรับแต่งมุมมองของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการได้ เช่น ในรูปแบบรายการ กระดานคัมบัง หรือแผนภูมิแกนต์
- ClickUp เป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก คุณจึงสามารถเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว และเริ่มประหยัดเวลาและแรงงานได้ทันที
- มีการผสานการทำงานที่เป็นไปได้มากมาย รวมถึงOutlook, Slack,Google Drive, One Drive และSalesforce เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนและสามารถปรับแต่งได้หลากหลาย อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถทั้งหมดของระบบ
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่ได้รับการออกแบบให้มีความเรียบง่ายและเข้าถึงได้เท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป (ในตอนนี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ตาข่าย
Lattice ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบุคลากรของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มที่สำคัญกว่า เช่น การบริหารจัดการบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างทุนมนุษย์และธุรกิจของคุณให้เติบโต ?
ระบบการจัดการพนักงานทางไกลนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีมที่กระจายอยู่ทั่วไป ระบบช่วยให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้การจัดการทีมทางไกลเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ติดตามเป้าหมายอาชีพ, งาน, และการประชุมเพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- การรวมข้อมูลและกระบวนการให้เป็นศูนย์กลางเพื่อให้พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ใหญ่ขึ้น ช่วยปรับปรุงการจัดการทีมเสมือนจริงตลอดจนประสบการณ์ของพนักงาน
- การติดตามความคืบหน้าของกระบวนการ HR ในเวลาจริงนั้นทำได้ง่าย คุณจึงทราบอยู่เสมอว่าคุณอยู่ตรงไหน
- เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้และรับข้อเสนอแนะทั้งในทีมที่ทำงานในสำนักงานและทีมที่ทำงานทางไกล
- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถปรับแต่งได้สำหรับบุคคลหรือกรณีการใช้งานเฉพาะ
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ได้รับการออกแบบอย่างดี ทำให้การนำทางในระบบเป็นเรื่องยาก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบ 1:1 และการรายงานสามารถปรับปรุงได้
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การมีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าตอบแทน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน + OKRs และเป้าหมาย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
3. การเกิดคลื่น
Rippling เป็นระบบการจัดการกำลังคนแบบรวมศูนย์ที่บริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายไปจนถึงการบริหารสวัสดิการ—ในที่เดียว
ใช้เพื่อสรรหาบุคลากรใหม่ ติดตามเวลาและการเข้างาน และถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบจัดการการเรียนรู้นอกจากนี้ยังช่วยให้การตั้งค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลและผสานรวมกับแอปต่างๆ เช่น Microsoft 365 และ Slack เป็นเรื่องง่ายอีกด้วย ?
ระบบคลาวด์ด้านทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Rippling ที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ด้านไอทีและการเงิน
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติ จัดวางอย่างดี และใช้งานง่ายมาก
- แบบฟอร์มเงินเดือนที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งงาน ข้อมูลพนักงาน ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการพนักงาน
- ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณต้องการ
- ระบบได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเครื่องมือการจัดการพนักงานจึงได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จริงเมื่อเกิดปัญหา
- ระบบไม่สามารถปรับแต่งได้มากนักในแง่ของสีสันหรือแอปที่คุณต้องการให้เห็น
การส่งผ่านราคา
- เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 9/5 (2,700+ รีวิว)
ดูซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้Mac!
4. Justworks
Justworks เป็นโซลูชันการจัดการพนักงานระยะไกลที่มุ่งเน้นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะในภาคบริการวิชาชีพ บริการทางการเงิน เทคโนโลยี และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถทำงานอัตโนมัติเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นำพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วและลงทะเบียนให้พวกเขาได้รับสวัสดิการที่พวกเขามีสิทธิ์ จากนั้นติดตามชั่วโมงการทำงานของพวกเขาและแจ้งให้พวกเขาทราบเมื่อพวกเขาได้รับเงินเดือน
พนักงานของคุณยังสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจาก Justworks ได้โดยตรงหากมีคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการด้านสุขภาพ การหักเงิน หรือภาษีของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks
- ระบบนี้มีความตรงไปตรงมาอย่างมาก และคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
- เปรียบเทียบประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ ภายในระบบ
- ทีมบริการลูกค้ามีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Justworks
- คุณสมบัติบนแอปพลิเคชันมือถือมีน้อยกว่าคุณสมบัติบนเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ถึงแม้ว่ามันถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ Justworks อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับพวกเขา
ราคาของ Justworks
- พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน (มีส่วนลดสำหรับพนักงาน 50 คนขึ้นไป)
- เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน (ส่วนลดสำหรับพนักงาน 50 คนขึ้นไป)
Justworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
5. Deel HR
Deel คือระบบบริหารจัดการพนักงานระยะไกลแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณขยายและบริหารทีมทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ใช้เพื่อจ้างพนักงานประจำหรือผู้รับจ้างอิสระ จากนั้นสามารถนำพนักงานใหม่เข้าทำงานและจ่ายเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย
สร้างผู้ติดต่อทางกฎหมายที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นสำหรับสมาชิกทีมทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ทำงานทางไกลหรือไม่ก็ตาม ติดตามเวลาที่พวกเขาทำงานและเวลาที่พวกเขาไม่ได้ทำงาน และจัดการการชำระเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามประเทศที่พวกเขาอยู่ ?
คุณสมบัติเด่นของ Deel HR
- Deel เป็นซอฟต์แวร์การทำงานทางไกลที่ออกแบบมาอย่างดีมาก จึงใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตาม
- โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของ Deel ทำให้การจ้างพนักงานในรูปแบบผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย (EOR) ในประเทศอื่น ๆ ที่คุณยังไม่มีนิติบุคคลเป็นเรื่องง่าย
- ใช้ประโยชน์จากสัญญาของ Deel กับผู้ให้บริการหลากหลายประเภทเพื่อจัดส่งอุปกรณ์ให้กับทีมของคุณ, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น, หรือให้บริการแก่พนักงานของคุณ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทำงานร่วมกันทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Deel HR
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการลูกค้าของพวกเขาแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ดังนั้นการสนับสนุนอาจไม่แน่นอน
- การชำระเงินถูกจำกัดให้อยู่ในรอบที่กำหนดเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่สามารถทำการชำระเงินแบบเฉพาะกิจ เช่น การคืนเงินค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากวันที่เหล่านั้นได้
ราคาของ Deel HR
- DeelHR: เริ่มต้นฟรี
- ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- การตรวจคนเข้าเมือง: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Deel HR
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
6. Kissflow HR Cloud
Kissflowเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code ที่ช่วยให้คุณสร้างซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานของคุณเองได้ สร้างเวิร์กโฟลว์ แอปพลิเคชัน แดชบอร์ด รายการตรวจสอบ และแบบฟอร์มที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีมของคุณด้วยเวลาในการพัฒนาที่น้อยที่สุด
ด้วยระบบวิเคราะห์และรายงานในตัว คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย Kissflow ยังรองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยเครื่องมือแชร์ไฟล์และระบบส่งข้อความที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความร่วมมือในทีม ?
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow HR Cloud
- การทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางนั้นค่อนข้างง่าย
- มันสามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace รวมถึงSlackและDropbox และระบบอื่น ๆ ได้ ดังนั้นหากคุณใช้ระบบเหล่านี้ คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตอบกลับอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณมีปัญหากับระบบ
ข้อจำกัดของ Kissflow HR Cloud
- แม้ว่าผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถทำสิ่งพื้นฐานได้ แต่คุณจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดบ้างเพื่อสร้างระบบการจัดการพนักงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- หากคุณมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน—เช่น คุณใช้กฎทางธุรกิจขั้นสูงหรือมีหลายเส้นทางตามเงื่อนไข—คุณอาจพบว่า Kissflow มีข้อจำกัดในตัวเลือกการปรับแต่ง
ราคาของ Kissflow HR Cloud
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Kissflow HR Cloud
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Kissflow เหล่านี้!
7. Connecteam
ออกแบบด้วยแนวคิดที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานระยะไกลนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถทำงานอัตโนมัติและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจ โดยมั่นใจได้ว่าทีมงานกำลังดำเนินงานตามเป้าหมายและได้รับการสนับสนุนจากระบบ
Connecteam ตั้งกะการทำงานและติดตามเวลาทำงาน สร้างแบบฟอร์ม รายการตรวจสอบ หรือรายงานใด ๆ ที่คุณต้องการสำหรับการบันทึกเอกสารดิจิทัล และทำให้การสื่อสารกับพนักงานของคุณง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ?
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- มันใช้งานง่ายมากและสามารถนำทางและปรับแต่งได้ง่าย ซึ่งทำให้การจัดการทีมเป็นเรื่องง่าย
- ติดตามเวลาเข้างานและเวลาออกงานของทีมคุณสำหรับวันทำงานวันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง (PTO) การทำงานล่วงเวลา และความต้องการในการพักเบรก
- ทีมสนับสนุนลูกค้าตอบกลับอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ตามคำขออย่างต่อเนื่อง
- Connecteam สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือน เช่น Gusto และ QuickBooks Online
ข้อจำกัดของ Connecteam
- หากทีมของคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ คุณสมบัติแบบเรียลไทม์จะไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ
- ไม่ใช่ทุกส่วนของระบบที่เชื่อมต่อกัน ดังนั้นการค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอาจกลายเป็นการล่าสมบัติในบางครั้ง
ราคาของ Connecteam
- ธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- พื้นฐาน: $29/เดือน (ส่วนลดสำหรับผู้ใช้ 30 คนขึ้นไป)
- ขั้นสูง: $49/เดือน (ลดราคาสำหรับผู้ใช้ 30 คนขึ้นไป)
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน (ส่วนลดสำหรับผู้ใช้ 30 คนขึ้นไป)
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (39 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
8. บูห์ลฮอร์น ซีเรนัม
Bullhorn นำเสนอชุดแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดหาบุคลากร รวมถึง Sirenum แพลตฟอร์มการจัดการพนักงานแบบอัตโนมัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการพนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานเคลื่อนที่ ด้วยการทำงานบนระบบคลาวด์และปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือ พนักงานสามารถเข้าถึงระบบได้จากทุกที่ โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาใดก็ได้
มุ่งเน้นไปที่บริษัทจัดหางานชั่วคราวเป็นหลัก และอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย การขนส่ง การก่อสร้าง และการดูแล ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานระยะไกลนี้ช่วยในการจัดตารางกะ การตรวจสอบการเข้างาน และการติดตามเวลา นอกจากนี้ยังสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจ่ายเงินเดือน
คุณสมบัติเด่นของ Bullhorn Sirenum
- ระบบมีความเข้าใจง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก
- มันมอบศูนย์กลางให้คุณเพื่อจัดการกระบวนการและฟังก์ชันการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณ
- ฟังก์ชันการลากและวางทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- บริการลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็วและเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบ
ข้อจำกัดของ Bullhorn Sirenum
- การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ใช้บางคนพบว่าการตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อน
ราคา Bullhorn Sirenum
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Bullhorn Sirenum
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (7 รีวิว)
9. Litmos
การบริหารจัดการพนักงานไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดตามเวลาและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเท่านั้น—คุณยังต้องการมอบการฝึกอบรมและทักษะที่จำเป็นให้กับพนักงานของคุณเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ นั่นคือจุดที่ Litmos เข้ามาช่วย
Litmosจัดการการฝึกอบรมพนักงานของคุณและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรและผู้เรียนของคุณได้ นำเสนอแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์และคลังเนื้อหาที่ครอบคลุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กร หรือการพัฒนาทักษะของสมาชิกในทีมปัจจุบัน
หลักสูตรที่พร้อมใช้งานมีความสร้างสรรค์และออกแบบมาอย่างดี โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในทฤษฎีการเรียนรู้ คุณยังสามารถสร้างเนื้อหาของคุณเองภายในระบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัทได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Litmos
- มอบเนื้อหาให้กับทีมหรือพนักงานเฉพาะ รวมถึงหลักสูตรหรือโมดูล และจัดการเส้นทางการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ และวันที่สิ้นสุดการเรียนหลักสูตร
- คุณสมบัติเช่นการให้คะแนนแบบเกมมิ่งแบบโต้ตอบและการประเมินผลผ่านวิดีโอช่วยให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจสำหรับผู้เรียน
- แดชบอร์ดแสดงสถานะการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ให้เห็นได้ทันที
- ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้และแดชบอร์ดให้สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กรคุณ
- รายงานสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนแต่ละคนอยู่ในจุดใดของเส้นทางการเรียนรู้
ข้อจำกัดของ Litmos
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการรายงานมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
- ทีมสนับสนุนลูกค้าบางครั้งอาจตอบสนองต่อปัญหาที่ถูกรายงานได้ล่าช้า
ราคา Litmos
- ชุดพื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ห้องสวีทพรีเมียร์: ติดต่อเพื่อทราบราคา
- ห้องสวีทแพลทินัม: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Litmos
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4.2/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
10. BambooHR
BambooHR เป็นซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียว—รวมถึงฐานข้อมูลพนักงานของคุณ—เพื่อทำให้งาน ฟังก์ชัน และกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและราบรื่นยิ่งขึ้น เป็นระบบ HR แบบครบวงจรที่เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดเล็ก
ระบบนี้ประกอบด้วยระบบติดตามผู้สมัครและเครื่องมือสำหรับการปฐมนิเทศ เพื่อช่วยให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่น การบันทึกเวลาทำงานและการบริหารจัดการสวัสดิการช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังสามารถวัดและบริหารจัดการความพึงพอใจและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้ภายในระบบเดียว ?️
ที่ดีที่สุดคือ คุณจะสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์และรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความสะอาดมาก, ใช้งานง่าย, และเป็นมิตรกับผู้ใช้, ทำให้สามารถทำความรู้จักกับระบบได้อย่างรวดเร็ว
- การสร้างแบบฟอร์ม, ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเซ็นชื่อ, และเก็บไว้ในบันทึกพนักงานที่เหมาะสมนั้นง่ายมาก
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานช่วยให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลและการส่งมอบการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนลูกค้าเป็นเลิศเมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข และเปิดกว้างมากต่อข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ข้อจำกัดของ BambooHR
- BambooHR บางครั้งไม่แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเกรด
- บริษัทตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และฟังก์ชันการทำงานอาจไม่สามารถถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นได้ดีเสมอไป
ราคาของ BambooHR
- ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ทำให้การจัดหาบุคลากรง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ดีที่สุด
การจัดการทุกฟังก์ชันด้านทรัพยากรบุคคลของคุณอาจกินเวลาที่คุณอยากใช้ไปกับสิ่งอื่น เช่น การวางกลยุทธ์หรือการสร้างธุรกิจของคุณ แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานมาใช้ ซึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ?️
ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน การติดตามเวลา การจัดการบุคลากร ไปจนถึงการจ่ายเงินเดือนClickUpทำได้ทั้งหมด—และมากกว่านั้น ใช้สำหรับการจัดการโครงการ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การตลาด หรือแม้แต่การดำเนินงานก็ได้ เป็นโซลูชันครบวงจร ไม่ว่าคุณจะทำงานในภาคส่วนใด
ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะทำให้ธุรกิจและชีวิตของคุณง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดระเบียบ และผลกำไรของคุณ! ?