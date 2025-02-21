13 ซอฟต์แวร์การจัดการกำลังคนที่ดีที่สุดในปี 2025

จำนิทานเรื่องพ่อที่ขอให้ลูกชายหักกิ่งไม้ที่มัดรวมกันไว้ได้ไหม? เมื่อกิ่งไม้ถูกมัดรวมกัน พวกมันจะหักไม่ได้เลย แต่หากแยกออกเป็นกิ่งเดียว ก็จะหักได้ง่าย ๆ บทเรียนคืออะไร? การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการที่เข้มแข็งคือกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจ
แต่การทำงานเป็นทีมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทีมที่ยอดเยี่ยมยังต้องการการบริหารจัดการที่ชาญฉลาด และในปัจจุบัน นั่นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
กำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี? เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์การจัดการกำลังคนที่ดีที่สุด 13 ตัวเพื่อช่วยคุณในการจัดตารางการทำงานของพนักงาน, การจัดการการขาดงาน, การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน, ความปลอดภัยของกำลังคน, และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น.
การบริหารจัดการกำลังคนคืออะไร?
การขาดแคลนบุคลากรการจัดสรรทรัพยากรไม่เป็นระบบ ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่ยุ่งยาก
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของการบริหารจัดการแรงงานที่ไม่ดี
🍪 แต่การบริหารจัดการบุคลากรที่ดีควรเป็นอย่างไร?
โดยสรุปแล้ว มันคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการทำให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณอยู่ในที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ทำสิ่งที่ถูกต้อง ในขณะที่รักษาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของทุกสิ่งทุกอย่าง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น การบริหารจัดการแรงงานที่ดีจำเป็นต้องมี:
- การจัดทำงบประมาณ: การติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละสถานที่เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ในวันจ่ายเงิน
- การจัดตารางเวลา: การจัดตารางเวลาให้พนักงานมีความสมดุลที่ตอบสนองทั้งความต้องการทางธุรกิจและความต้องการส่วนตัว
- การพยากรณ์: การคาดการณ์ความต้องการแรงงานโดยอิงจากข้อมูล เช่น ความต้องการของลูกค้า แนวโน้มสภาพอากาศ หรือแม้แต่ความวุ่นวายในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
- การติดตามเวลา: การตรวจสอบการเข้างาน การลา และการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบค่าจ้าง และข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมอย่างถูกต้อง
- การวิเคราะห์: การประมวลผลข้อมูลให้เป็นรายงานเพื่อค้นหาแนวโน้มและปรับปรุงการตัดสินใจ
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกถึงสถานการณ์ทั่วไปในอุตสาหกรรมศูนย์บริการลูกค้า—ศูนย์รับสายที่จัดการกับคำถามของลูกค้าหลายร้อยรายการต่อวัน หากไม่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ชั่วโมงเร่งด่วนอาจทำให้พนักงานต้องรับมือกับงานล้นมือและลูกค้าต้องรอสายนาน ในขณะที่ชั่วโมงนอกเวลาเร่งด่วนอาจทำให้พนักงานว่างงาน
ประโยชน์ของการบริหารจัดการแรงงาน
คุณต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของคุณไม่ให้มองหาโอกาสย้ายงานหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่การบริหารจัดการแรงงานสามารถมอบให้คุณได้
86% ของความพึงพอใจในที่ทำงานของพนักงานเชื่อมโยงโดยตรงกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับฝ่ายบริหาร
✨ สรุป: การบริหารจัดการที่ดี = ทีมงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ
นี่คือประโยชน์ของการใช้เครื่องมือบริหารจัดการแรงงานที่ดี:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ปรับปรุงตารางเวลาและบริหารจัดการเวลาของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของแรงงาน
- การลดต้นทุน: ลดต้นทุนแรงงานโดยการคาดการณ์ความต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเพิ่มเติมช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำทั่วทั้งองค์กร
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เสนอการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นและการมองเห็นชั่วโมงการทำงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้น
- การติดตามเวลาที่แม่นยำ: อัตโนมัติการติดตามเวลาและการเข้างานเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกด้วยมือและเพื่อให้การจ่ายเงินเดือนถูกต้อง
- การปรับปรุงการจัดตารางเวลา: จับคู่ความพร้อมของพนักงาน, ทักษะ, และความต้องการของงานเพื่อสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานและต้นทุนแรงงานเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: อัตโนมัติภารกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและข้อบังคับ
- สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น: ระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยการติดตามรูปแบบการทำงานและตารางเวลา
- กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่เรียบง่าย: อัตโนมัติงานทรัพยากรบุคคลที่ทำซ้ำ เช่น การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ: วิเคราะห์ข้อมูลแรงงานเพื่อค้นหาแนวโน้มและปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์
🧠 คุณรู้หรือไม่: ตามรายงานของ Deloitte ธุรกิจที่มีการนำระบบการจัดการกำลังคนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเห็นการปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานได้ถึง20%และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานได้ถึง 15%
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการกำลังคน?
แพลตฟอร์ม WFM แบบสแตนด์อโลนให้ผลตอบแทน 12.24ดอลลาร์สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ลงทุน นั่นคือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าบัตรสะสมแต้มกาแฟที่คุณชื่นชอบ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์วางแผนกำลังคนที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้
- คุณสมบัติการจัดการระยะไกล: ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมอบหมายงาน เข้าถึงตารางเวลา และสร้างรายงานได้จากทุกที่—เพราะการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่โต๊ะทำงานเสมอไป
- การวิเคราะห์และรายงาน: ติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน, ตรวจจับแนวโน้ม, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการวางแผนกำลังคนและการดำเนินงาน
- เครื่องมือที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้การทำงานด้านทรัพยากรบุคคลหลักง่ายขึ้น ตั้งแต่การส่งอีเมลและการจัดตารางเวลาไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของโครงการ—ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาเอกด้านวิศวกรรมระบบบริหารจัดการแรงงาน
- ระบบอัตโนมัติ: ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ, ทำให้ไม่มีรายละเอียดหลุดรอดไป, และให้ผู้จัดการมีเวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ใหญ่
13 เครื่องมือการจัดการกำลังคนที่ดีที่สุด
นี่คือ 13 เครื่องมือการจัดการกำลังคนที่ดีที่สุด ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกสิ่งตั้งแต่การจัดตารางการทำงานของพนักงานไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน (และทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น)
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน)
แม้ว่าอาจดูเหมือนว่างาน HR คือการจ้างคนเพียงอย่างเดียว แต่หน้าที่ของพวกเขามีมากกว่านั้นมาก—การลดต้นทุนการสรรหา การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และการติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่น การลดอคติทางเชื้อชาติและเพศ การเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และการจำกัดการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดมากมาย องค์กรใด ๆ ก็ต้องการเครื่องมือวางแผนและบริหารที่สามารถตามทันได้
ClickUpจัดการสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการจัดการงานและโครงการเข้ากับการสื่อสารที่ราบรื่น และเป็นแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง
ClickUp สำหรับทีม HRช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบุคลากรโดยการรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียว ติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากร และทำให้กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่เป็นระบบอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในรูปแบบตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ, หรือรูปแบบงานได้ รวมเป้าหมายจากทีมต่าง ๆ เข้าเป็นเป้าหมายรวม, กำหนดเส้นตาย, สร้างสกอร์การ์ด, และแชร์เป้าหมายทั่วทั้งองค์กรพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
เมื่อเป้าหมายถูกกำหนดไว้แล้ว,ClickUp Viewsจะทำให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น. ปรับแต่งมุมมองมากกว่า 15 แบบ พร้อมฟิลด์เช่น วันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, หรือผู้รับผิดชอบงาน. ตัวอย่างเช่น:
- มุมมองรายการ: จัดระเบียบงานตามฟิลด์สำคัญ เช่น กำหนดเวลาและความรับผิดชอบ
- มุมมองปฏิทิน: แสดงกิจกรรมตามวันที่และระยะเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ด้วยการใช้เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp คุณสามารถรักษาข้อมูลพนักงานทั้งหมดให้ทันสมัยและแยกข้อมูลออกเป็นมุมมองต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงสร้างทีมและการเข้างาน
เนื่องจากเรากำลังพูดถึงการติดตามสิ่งต่าง ๆแดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การติดตามผลลัพธ์ง่ายยิ่งขึ้น
สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของพนักงาน การมีส่วนร่วม และระยะเวลาการจ้างงาน และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในรูปแบบการนำเสนอที่น่าดึงดูดทางสายตาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยบัตรมากกว่า 50 ใบที่ปรับแต่งตามความต้องการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล แดชบอร์ดสามารถเน้นข้อมูลสำคัญ เช่น ตำแหน่งที่บรรจุแล้ว เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน หรือประสิทธิภาพการทำงานของทีม
การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของงาน HR และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถรวมนโยบายองค์กร ฐานความรู้ และทรัพยากรต่าง ๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง พร้อมอัปเดตและแชร์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ หากคุณไม่ต้องการสร้างเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นแม่แบบ ClickUp HR SOPจะช่วยจัดโครงสร้างกระบวนการทรัพยากรบุคคลของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกทีมทำงานสอดคล้องกันและพนักงานมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
ClickUp Whiteboardsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังความคิด (เช่น แผนผังองค์กร) หรือวางแผนขั้นตอนการทำงาน (สำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ การลาออก ฯลฯ)
สุดท้ายนี้ClickUp Brain คือ AI ที่ตระหนักถึงบริบท ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับรายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การร่างประกาศรางวัลพนักงานไปจนถึงการสรุปบันทึกการประชุมเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ClickUp Brain ทำงานได้เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเลยทีเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการเป้าหมายและกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านตัวเลือกการแสดงผล เช่น ตาราง รายการ แบบฟอร์ม ปฏิทิน และปริมาณงาน
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การสร้างงาน การอัปเดตสถานะ และการมอบหมายงาน ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้ากว่า 100 แบบ (หรือสร้างของคุณเอง)
- ติดตามเป้าหมายสำคัญของโครงการ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ HR, และตัวชี้วัดการวางแผนกำลังคนได้ในพริบตาด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- รวมนโยบาย คู่มือพนักงาน และแผนการสรรหาไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs ที่สามารถค้นหาและแชร์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้: ความยืดหยุ่นของ ClickUpทำให้ผู้รีวิวจาก G2 ประทับใจ ซึ่งตอนนี้ใช้มันเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่รายได้จากการขาย งาน CRM ไปจนถึงงานส่วนตัวเช่นการต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. Rippling (เหมาะที่สุดสำหรับแรงงานรวมและการจัดการทรัพยากรบุคคล)
เคยต้องรีบแก้ไขข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนก่อนวันจ่ายเงินหรือไม่ หรือต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการตารางงานของพนักงานผ่านระบบต่างๆ? หากเพิ่มความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกเข้าไปอีก คุณก็แทบจะเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงานด้านการบริหารอย่างแน่นอน
นั่นคือจุดที่ Rippling เข้ามาช่วย—รวมการจัดการเงินเดือน, ทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการจัดการค่าใช้จ่ายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการตารางกะ, ผู้รับเหมาทั่วโลก, หรือการฝึกอบรมพนักงาน, การผสานรวมเครื่องมือของ Rippling ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันของคุณง่ายขึ้น.
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ติดตามเวลาทำงานของพนักงานด้วยระบบบันทึกเวลาเพียงคลิกเดียว, ฟอร์มบันทึกเวลาอัตโนมัติ, และการบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างตารางเวลาด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อให้มั่นใจในกะการทำงานที่คุ้มค่าและสอดคล้องกับข้อบังคับด้านแรงงาน
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยตัวแก้ไขภาพแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ผสานข้อมูลจากระบบ HRIS, ระบบเงินเดือน, และเครื่องมือการจัดตารางเวลา
- รับรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลจาก Rippling และการเชื่อมต่อ พร้อมสูตรสำหรับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง
- เข้าถึงการเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 600 รายการ เชื่อมต่อข้อมูลแรงงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- การเข้าถึงการสาธิตและใบเสนอราคาอาจทำได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดของทีมขาย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- การสนับสนุนลูกค้าสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ทำให้การแก้ไขปัญหาสำหรับพนักงานล่าช้า
การส่งผ่านราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (5,920+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,460 รายการ)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:รีวิวจาก Capterraระบุว่า ความง่ายในการใช้งานและการแนะนำการใช้งานของ Rippling ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ฟีเจอร์การปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติสามารถปรับให้เข้ากับนโยบายและกระบวนการที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
3. BambooHR (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง เช่น การจัดการวันลา การคำนวณเงินเดือน หรือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ BambooHR ช่วยลดความซับซ้อนของงานเหล่านี้ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
ระบบนี้รวมศูนย์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- บันทึกข้อมูลพนักงานแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและการรายงาน
- ใช้ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อความสะดวกในการโพสต์ตำแหน่งงาน, รวบรวมประวัติการทำงาน, และนัดหมายการสัมภาษณ์
- ระบบอัตโนมัติการติดตามการลาหยุดพร้อมการแจ้งเตือนสำหรับผู้จัดการเพื่อให้การจัดการการลาหยุดเป็นไปอย่างราบรื่น
- ปรับแต่งเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการประเมินตนเองและผู้จัดการ พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- รวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และปรับปรุงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยใช้แบบสำรวจประสบการณ์ของพนักงานพร้อมคะแนน eNPS เพื่อ
ข้อจำกัดของ BambooHR
- การกำหนดราคาไม่โปร่งใสและจำเป็นต้องติดต่อทีมขายเพื่อขอใบเสนอราคาเฉพาะ
- การติดตามเวลาและการบริหารผลประโยชน์มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
- ฟังก์ชันการจ่ายเงินเดือนจำกัดเฉพาะพนักงานที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
ราคาของ BambooHR
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,430 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,980+ รีวิว)
4. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ)
การบริหารจัดการพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่มาพร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัว—การขาดการลงเวลาทำงาน การสื่อสารที่ไม่เพียงพอ และการจัดหาพนักงานทดแทนกะงานอย่างเร่งด่วน ล้วนสามารถทำให้ตารางงานของคุณเสียสมดุลได้
Connecteam ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยนำเสนอแอปพลิเคชันแบบศูนย์กลางที่ตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเวลา การจัดตารางงานพนักงาน หรือการสื่อสารแบบเรียลไทม์ Connecteam ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
🧠 คุณรู้หรือไม่:74% ของพนักงานรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อทำงานจากระยะไกล ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือ 50% ของพนักงานที่ตอบแบบสำรวจยินดีที่จะลดเงินเดือนเพื่อรักษาทางเลือกนี้ไว้
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ตรวจสอบการลงเวลาเข้างานอย่างถูกต้องและป้องกันการขโมยเวลาโดยใช้การติดตามเวลาพร้อมระบบระบุพิกัดภูมิศาสตร์ GPS
- ปรับแต่งตารางการทำงานของพนักงาน รวมถึงการแทนกะและการติดตามความพร้อม
- ใช้เครื่องมือสื่อสารที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก เช่น แชทสด แบบสำรวจ และการอัปเดตของบริษัท เพื่อการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบงานด่วนและโครงการต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์การจัดการงาน รวมถึงความสามารถในการติดตามงานย่อยและกำหนดเวลา
- ทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นด้วยรายงานอัตโนมัติสำหรับบันทึกเวลาทำงาน การขาดงาน และการทำงานล่วงเวลา
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัด ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ห่างไกลที่มีอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- การติดตามระยะทางไม่ได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ และต้องทำการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ผู้ใช้หน้าใหม่อาจรู้สึกว่าหน้าตาการใช้งานดูรก
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
- พื้นฐาน: $35/เดือน/30 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $59/เดือน/30 ผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน/30 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:รีวิวหนึ่งจากบริษัททำความสะอาดเชิงพาณิชย์ที่กำลังเติบโตได้แบ่งปันว่า Connecteam ช่วยประหยัดเวลาและเงินให้กับพวกเขา พวกเขาชื่นชอบฟีเจอร์การจัดตารางงาน ซึ่งช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและส่งตรงถึงพนักงาน ลดการพึ่งพาเครื่องมืออย่าง Google Sheets
5. NICE (ดีที่สุดสำหรับการจัดการกำลังคนด้วย AI ในศูนย์บริการลูกค้า)
การจัดการตารางเวลา การติดตามการเข้าร่วม และการรับประกันประสิทธิภาพในการดำเนินงานอาจรู้สึกเหมือนการทรงตัวที่แทบเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะในศูนย์บริการลูกค้าที่มีความเร่งรีบ
โซลูชันการจัดการกำลังคนของ NICE ช่วยลดความซับซ้อนของความท้าทายเหล่านี้โดยใช้ AI ในการคาดการณ์ความต้องการ, อัตโนมัติการจัดตาราง, และเพิ่มการมีส่วนร่วมของตัวแทน
NICE มอบอำนาจให้ผู้จัดการศูนย์ติดต่อสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกะต่างๆ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ NICE
- ใช้การคาดการณ์การจัดการแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างตารางการทำงานที่แม่นยำในสภาพแวดล้อมแบบหลายช่องทางเพื่อการจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงการกำหนดตารางงานด้วยตนเองสำหรับพนักงาน รวมถึงการเสนอเปลี่ยนกะ การขอลา และการแลกเปลี่ยนกะ
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตามตารางเวลาแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือน, และการมองเห็นประสิทธิภาพของตัวแทน
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
- เปิดใช้งานการวางแผนกำลังคนระยะยาวด้วยการสร้างแบบจำลองขั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในอนาคต
ข้อจำกัดของ NICE
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าของระบบเป็นครั้งคราวในช่วงที่มีการใช้งานสูง
- อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่เมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการกำลังคนที่เรียบง่ายกว่า
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาที่ดี
- ชุดการโต้ตอบของตัวแทน: $71–$110/เดือน ต่อตัวแทน
- ชุดเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์: $135–$209/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ NICE
- G2: 4. 3/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. Workday HCM (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับองค์กร)
บริษัทที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งมีอัตราการรักษาพนักงานสูงเป็นสองเท่า
90% ขององค์กรในปัจจุบันกังวลเกี่ยวกับการรักษาพนักงานไว้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือเช่น Workday HCM จึงช่วยอย่างมากในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงความสามารถกับโอกาสและแก้ไขช่องว่างทักษะอย่างเชิงรุก
ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการระดับองค์กร สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนทั่วโลกไปจนถึงการพัฒนาบุคลากร และได้รับการสนับสนุนโดย AI และการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเชื่อมต่อมากกว่า 600 ระบบ Workday ช่วยลดความซับซ้อนของปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- ทำให้การสรรหาบุคลากรตามทักษะและการพัฒนาพนักงานเป็นระบบอัตโนมัติด้วย Workday Skills Cloud
- ผสานการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สร้างข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมการแสดงผลที่ชัดเจน
- ใช้พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือสำหรับการติดตามเวลา สวัสดิการ และการจ่ายเงินเดือน
- เพลิดเพลินกับการผสานการทำงานที่ยืดหยุ่นกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามกว่า 600 รายการ รวมถึง ADP และ SAP
- ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการแรงงานด้วยเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การวิเคราะห์การลาออกที่คาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อจำกัดในการทำงาน
- ไม่มีราคาที่โปร่งใส ทำให้ธุรกิจต้องติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคาเฉพาะ
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี ทำให้ยากต่อการประเมินก่อนซื้อ
- ผู้ใช้แอป Android รายงานว่าเกิดการหยุดทำงานบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟีเจอร์การติดตามเวลา
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1,340+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,540+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:รีวิวจาก Redditได้เน้นย้ำถึงความสามารถของ Workday ในการปรับแต่งกระบวนการให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร แม้ว่าความซับซ้อนอาจทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องท้าทายก็ตาม ในฐานะผู้ดูแลระบบสวัสดิการ พวกเขาชื่นชมความง่ายในการทำงานอัตโนมัติและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
7. SAP SuccessFactors (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากรระดับโลกและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
บริษัทที่มีพนักงานทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เช่น การจัดการข้อกำหนดทางกฎหมายที่หลากหลาย และการแก้ไขปัญหาทักษะที่ไม่เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ
SAP SuccessFactors ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย โดยมีเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร ประสบการณ์ของพนักงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกว่า 100 ประเทศ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP SuccessFactors
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพขั้นสูงเพื่อเปิดใช้งานวงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบไดนามิกและต่อเนื่อง
- เข้าถึงการจัดการบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนาอาชีพ
- รับโซลูชันที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับกว่า 100 ประเทศ พร้อมการอัปเดตข้อกำหนดทางกฎหมายในตัว
- ผสานการวิเคราะห์กำลังคนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับทีม HR และทีมผู้นำ
- เข้าถึง API แบบเปิดที่รองรับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น ADP และ UKG
ข้อจำกัดของ SAP SuccessFactors
- ความซับซ้อนในการรายงานเนื่องจากเครื่องมือที่ได้รับมาหลายตัวที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม
- ต้องการที่ปรึกษาจากบุคคลภายนอกเพื่อการนำไปใช้ ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวม
- มีฟีเจอร์ HR หลัก (ระบบเงินเดือน สวัสดิการ) ให้บริการจำกัดสำหรับบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 2,000 คน
ราคาของ SAP SuccessFactors
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว SAP SuccessFactors
- G2: 3. 9/5 (680+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
8. Paycor (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการความคุ้มค่าและฟังก์ชันการใช้งาน)
ธุรกิจขนาดกลางมักต้องเลือกระหว่างความคุ้มค่าและโซลูชัน HR ที่ล้ำสมัย Paycor สามารถสร้างสมดุลนี้ได้ด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่คุ้มค่าและปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กรที่มีพนักงาน 50-350 คน
ชุดระบบ HRIS ที่ครอบคลุมของมันช่วยสนับสนุนการจ่ายเงินเดือน, การสรรหาบุคลากร, การติดตามเวลา, และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน, ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- เข้าถึงระบบติดตามผู้สมัครขั้นสูง (ATS) พร้อมแดชบอร์ดการสรรหาและแหล่งข้อมูล AI
- รับเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพสำหรับการติดตามเป้าหมาย, แบบสำรวจความคิดเห็น, และการวางแผนอาชีพ
- เข้าถึงฟีเจอร์เวลาที่ยืดหยุ่นและการจัดตารางเวลาที่เหมาะสำหรับพนักงานรายชั่วโมงในด้านการดูแลสุขภาพ, ค้าปลีก, และการผลิต
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือซึ่งได้รับการยกย่องในเรื่องการเข้าถึงและความง่ายในการใช้งาน
- ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างราคาที่คุ้มค่า ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
ข้อจำกัดของ Paycor
- ฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายสามารถทำให้การรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ล่าช้า
- คุณภาพการสนับสนุนอาจแตกต่างกัน โดยลูกค้าขนาดเล็กอาจได้รับการช่วยเหลือในการนำไปใช้จำกัด
- อินเทอร์เฟซบนเดสก์ท็อปอาจได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้น
- การเชื่อมต่อระบบเงินเดือนทั่วโลกที่จำกัด โดยให้บริการหลักกับลูกค้าในประเทศ
ราคาของ Paycor
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
Paycor ratings and reviews
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,920 รายการ)
9. Deel (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลกพร้อมทีมงานระยะไกล)
การขยายธุรกิจไปทั่วโลกมักมาพร้อมกับความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องบริหารจัดการทีมงานระยะไกล
Deel ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการจ่ายเงินให้กับพนักงานหรือผู้รับเหมาในกว่า 150 ประเทศ
เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและระบบเงินเดือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่มีพนักงานหลากหลายและทำงานในหลายประเทศ
🍪 โบนัส: แพลตฟอร์มของ Deel มีความสามารถในการปรับขนาดสูง พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจ่ายเงินเดือนหลายสกุลเงินอัตโนมัติ สัญญาที่ปรับแต่งได้ตามกฎระเบียบท้องถิ่น และบริการนายจ้างผู้รับผิดชอบ (EOR) ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- ป้องกันการจำแนกประเภทผู้รับเหมาผิดพลาดด้วยเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อ
- บริหารจัดการเงินเดือนทั่วโลกสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาในกว่า 150 ประเทศ
- รับตัวเลือกในการชำระเงินใน 120+ สกุลเงิน พร้อมวิธีการชำระเงินที่ยืดหยุ่นหลายรูปแบบ
- เพลิดเพลินกับการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การติดตามค่าใช้จ่าย และการจัดการเวลาหยุดงาน
- รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดแบบครบวงจรและการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้รับเหมา
- ใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้ รวมถึงบริการ EOR (Employer of Record) สำหรับการจ้างงานโดยไม่ต้องมีหน่วยงานท้องถิ่น
ข้อจำกัดของ Deel
- ระดับราคาที่สูงอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่จ้างงานเพียงประเทศเดียว
- บางคุณสมบัติ แม้จะครอบคลุม อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ Deel
- การจัดการผู้รับเหมา: $49/เดือน
- นายจ้างตามกฎหมาย (EOR): $599/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 8/5 (5,710+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,010+ รีวิว)
10. UKG Pro (เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย)
องค์กรของคุณมีพนักงานระหว่าง 350 ถึง 10,000 คนหรือไม่? หากคุณเป็นเช่นนั้น คุณสามารถไว้วางใจ UKG Pro ได้ ด้วยแพลตฟอร์ม HCM ที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกในกว่า 160 ประเทศ
UKG Pro เป็นที่รู้จักในด้านแนวทางแบบองค์รวมในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการบุคลากร โดยสนับสนุนทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน
คุณสมบัติเด่นของ UKG Pro
- เข้าถึงเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลและบุคลากรอย่างครบวงจรสำหรับการสรรหา การมีส่วนร่วม และการพัฒนา
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกในกว่า 160 ประเทศ ซึ่งได้รับการเสริมประสิทธิภาพจากการเข้าซื้อกิจการของ Immedis
- ใช้การรายงานและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกของพนักงานที่ดีขึ้น
- ได้รับประโยชน์จากตลาดการผสานรวมที่แข็งแกร่งพร้อมตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ API แบบเปิด
- ได้รับความสบายใจด้วยการสนับสนุนลูกค้าที่มุ่งเน้นและสอดคล้องกับปรัชญา "พันธมิตรตลอดชีวิต"
- เข้าถึงโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจที่มีความซับซ้อนปานกลางถึงสูง
ข้อจำกัดของ UKG Pro
- สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอาจก่อให้เกิดความท้าทายต่อการผสานรวมอย่างราบรื่น
- โครงสร้างฐานข้อมูลหลายระบบอาจทำให้การปรับแต่งและการรายงานซับซ้อนขึ้น
- เวลาการรอคอยการสนับสนุนลูกค้าอาจนานขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีขนาดเล็ก
- ความกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอดีตเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
ราคาของ UKG Pro
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
UKG Pro คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (630+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HRP)ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเข้าใจเป้าหมายขององค์กรของคุณ ใช้การวิเคราะห์กำลังคนเพื่อคาดการณ์ความต้องการเหล่านี้
11. When I Work (เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ทำงานที่มีการแบ่งกะ)
การจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้สถานที่ทำงานแบบกะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ และ When I Work โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการทำงานร่วมกัน
จากการจัดการตารางกะที่ซับซ้อนไปจนถึงการให้พนักงานมีเครื่องมือบริการตนเอง ซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบริการ การค้าปลีก การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อตั้งค่ากะงานใน When I Work ให้ใช้ฟีเจอร์การจัดตารางงานอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าการครอบคลุมกะงานมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายแรงงานอยู่ในงบประมาณ ควบคู่ไปกับเครื่องมือคาดการณ์แรงงานของแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ชั่วโมงที่มีการใช้งานสูงสุดและหลีกเลี่ยงการมีพนักงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ When I Work
- สร้างตารางการทำงานทั้งหมดได้ในคลิกเดียวผ่านการจัดตารางอัตโนมัติ
- ทำให้การจัดการกะง่ายขึ้นด้วยการแจ้งเตือน การสลับกะ และการยืนยัน
- ใช้เครื่องมือคาดการณ์แรงงานเพื่อการจัดตารางงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
- อนุญาตให้ทีมสื่อสาร, ลงเวลาทำงาน, และอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- เข้าถึงการเชื่อมต่อระบบเงินเดือนและระบบขายหน้าร้าน (POS) เพื่อการติดตามต้นทุนแรงงานและการประมวลผลเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ระบบส่งข้อความทีมในแอปเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างแผนก
ข้อจำกัดของ When I Work
- ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น แอปขัดข้องและปัญหาการเข้าสู่ระบบ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
- คุณสมบัติบางอย่างอาจรู้สึกจำกัดสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อนสูง
ราคาของ When I Work
- สิ่งจำเป็น: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ When I Work
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,130+ รีวิว)
☕ รีวิวจากผู้ใช้:รีวิวจาก G2ระบุว่า When I Work ได้ช่วยให้องค์กรของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการรวมศูนย์คำขอลาหยุดและการจัดการตารางงาน
12. Zoho People (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร)
ปัญหาทั่วไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเผชิญ—เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ—คืองานที่กระจัดกระจายไม่มีที่สิ้นสุดในเครื่องมือและสเปรดชีตต่างๆ
Zoho People แก้ไขความท้าทายนี้ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลไว้ที่เดียว ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานเป็นอันดับแรก ตั้งแต่การติดตามเวลาทำงานไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์
📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลของตนเอง ขอลาหยุด และเข้าถึงสลิปเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านตัวเลือกบริการตนเอง
- ระบบติดตามเวลาทำงานและระบบลงเวลาเข้าออกงานแบบบูรณาการอย่างราบรื่นกับ People Kiosk ซึ่งมีคุณสมบัติเช่น การจดจำใบหน้าเพื่อการระบุตัวตนที่แม่นยำ และการคำนวณเวลาทำงานล่วงเวลาอัตโนมัติ
- บริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้นด้วยการประเมินผลที่ปรับแต่งได้, การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา และการติดตามเป้าหมาย
- พัฒนาทักษะของพนักงานด้วยโซลูชันการจัดการการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนเสมือนจริง แบบทดสอบ และการประเมินผล
- สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการ HR สำหรับขั้นตอนการทำงาน เช่น การเริ่มต้นงาน การอนุมัติ และการติดตามการเข้างาน
- รับความปลอดภัยขั้นสูงด้วยการเข้ารหัส AES, การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน และการปฏิบัติตาม GDPR
ข้อจำกัดของ Zoho People
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์มีความซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Workday
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนเวอร์ชันเว็บ
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบเงินเดือนอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน
- บริการลูกค้าไม่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
ราคาของ Zoho People
- แผนฟรี
- แผนพื้นฐาน: $1. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพรีเมียม: $3.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พีเพิล พลัส: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
🧠 คุณรู้หรือไม่: Zoho People มีฟีเจอร์บุคลิกภาพการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เพื่อรองรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรือการเคลื่อนไหว—ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม HR เพียงไม่กี่แห่งที่ให้ความสำคัญกับความครอบคลุมอย่างแท้จริง
13. Replicon (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความวุ่นวายของการติดตามเวลาและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
กำลังประสบปัญหาในการติดตามเวลาทำงานของพนักงานในแต่ละโครงการ งาน และสถานที่ด้วยตนเอง พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสากลอยู่หรือไม่?
Replicon นำเสนอโซลูชันสำหรับธุรกิจที่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาขั้นสูง การจัดการกำลังคน และความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ZeroTime และ CloudClock, Replicon ทำให้การบันทึกเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติและทำให้การรายงานง่ายขึ้น. ดังนั้น, การจัดการโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และกฎระเบียบจากแพลตฟอร์มเดียวจึงง่ายขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Replicon
- บันทึกเวลาโดยอัตโนมัติจากแอปต่างๆ เช่น Slack, Zoom และ Jira ด้วยแผ่นเวลาทำงานที่ใช้ ZeroTime AI
- เข้าถึงการลงเวลาทำงานแบบไม่ต้องสัมผัสและอิงตามตำแหน่งที่ตั้งด้วยการจดจำใบหน้าผ่านคีออสก์ CloudClock
- ให้ผู้บังคับบัญชาบันทึกเวลาทำงานของทีมทั้งหมดในคราวเดียวโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของลูกเรือ
- บังคับใช้กฎหมายแรงงานระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการพัก, การทำงานล่วงเวลา, และการจ่ายเงินผ่านการอัตโนมัติของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- กำหนดเวลาการทำงานให้สอดคล้องกับงานและตรวจสอบการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องด้วยการติดตามเวลาโครงการในตัว
- เข้าถึงการผสานการทำงานขั้นสูงกับระบบเงินเดือน, การจัดการโครงการ, และระบบ ERP
ข้อจำกัดของ Replicon
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่และทีมขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การรายงานและการปรับโครงการ
- ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากตัวเลือกเสริมและความต้องการในการปรับแต่ง
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดสำหรับทีมภาคสนามเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Replicon
- การติดตามเวลาโครงการ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดระบบเวลาและการเข้างาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ (Polaris PSA): $29/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Replicon
- G2: 4. 3/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)
การเลือกใช้ทุกฟีเจอร์ที่ใช่สำหรับทีมงานด้วย ClickUp
ที่ Pigment, ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการรับพนักงานใหม่ ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 88%— ช่วยให้พนักงานสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีและส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกของพวกเขา อเล็กซิส วาเลนติน ได้เน้นย้ำว่าความสามารถในการทำงานร่วมกันภายนอกของ ClickUp ช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาจากสามวันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง
ไม่มีเครื่องมือใดที่มีอยู่ของเราที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงาน ClickUp มอบทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งทั้งเรียบง่าย ยืดหยุ่น และน่าใช้
นี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับ ClickUp และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณสมบัติของมัน—การติดตามเป้าหมาย, มุมมองที่ปรับแต่งได้, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังไล่ตามประสิทธิภาพ, รับมือกับความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล, หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม, คุณสมบัติของ ClickUp มอบผลลัพธ์ที่ทรงพลัง
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความเป็นจริงของการบริหารจัดการบุคลากรของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpตอนนี้และก้าวแรกสู่ทีมที่ฉลาดขึ้น มีความสุขมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น!