การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HRP): คู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความเหมือนกัน พนักงานของคุณคือสิ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริง
และนี่คือจุดที่ทีม HR เข้ามามีบทบาท—วางแผนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ที่มีประสบการณ์หรือเป็นสมาชิกใหม่ในทีม HR อย่าลืมทบทวนสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคล (HPR) อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์คืออะไร?
บริษัทจำเป็นต้องมั่นใจว่าเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของตนสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ธุรกิจใช้การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อประเมินกำลังคนปัจจุบันและคาดการณ์ความสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต
ในกระบวนการนี้ คุณและทีม HR ของคุณจะระบุความต้องการทักษะและกำหนดแผนการสรรหา การฝึกอบรม การบริหารจัดการ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การวางแผนอย่างละเอียดสำหรับความต้องการในอนาคตช่วยให้บริษัทสามารถปรับระดับบุคลากรให้เหมาะสมในขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสที่กำลังจะมาถึง
การเข้าใจการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มักเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่องในกรอบกลยุทธ์ของบริษัท—บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จควรได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรที่กว้างขวางและเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องครอบคลุมอย่างครบถ้วน ประเมินพนักงานปัจจุบันอย่างถูกต้อง และทำนายความต้องการในอนาคตอย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถเติมเต็มช่องว่างได้ทันเวลาที่เหมาะสม.
บทบาทต่าง ๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จึงครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนกำลังคนไปจนถึงการรักษาพนักงานไว้ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มที่ เรามาดูรายละเอียดและบทบาทต่างๆ ที่แผนนี้ทำหน้าที่ในบริษัทกัน
บทบาทที่ชัดเจนที่สุดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือการกำหนดจำนวนพนักงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ในการทำเช่นนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องพึ่งพาการจัดการประสิทธิภาพอย่างมาก ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานในอดีตจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานในปัจจุบัน การประเมินตนเองของพนักงานสามารถเป็นประโยชน์ในแง่นี้
ต่อไป การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ช่องว่าง (gap analysis) ซึ่งช่วยให้บริษัททราบถึงเวลาและตำแหน่งที่ขาดทักษะเฉพาะ ไม่เพียงแต่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้องการในอนาคตด้วย ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างนี้ ธุรกิจสามารถวางแผนการฝึกอบรมพนักงานปัจจุบันและการสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบบ "แข็ง" กับ "อ่อน"
มีสองแนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคล: "แบบแข็ง" และ "แบบอ่อน"
ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบบ "เข้มงวด" จะใช้วิธีการเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถของแรงงานและการวางแผนทรัพยากร ข้อมูลการคาดการณ์อุปทานและข้อมูลคลังทักษะจะถูกนำมาใช้เพื่อทำนายความต้องการแรงงานในอนาคต
ภารกิจเดียวคือการสร้างความสอดคล้องที่ลงตัวระหว่างทรัพยากรมนุษย์กับความต้องการของธุรกิจ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบบ "อ่อน" เปลี่ยนมุมมองใหม่ โดยให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพของกระบวนการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ความพึงพอใจของพนักงาน และการปรับแต่งทักษะอ่อนที่จำเป็นอย่างละเอียด
Soft HRP มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยซึ่งส่งเสริมการรักษาพนักงานไว้ในขณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร. สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านโปรแกรมฝึกอบรมพนักงาน, การสร้างพนักงานที่มีทักษะจากภายในที่สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรได้.
ขั้นตอนสู่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเข้าใจกระบวนการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้เราแยกแยะขั้นตอนสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และเปิดเผยความลับของมัน
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และแผนงานขององค์กร
กระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมเพื่อให้การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ องค์กรต้องวางเป้าหมายระยะยาวอย่างรอบคอบเพื่อให้แผนกทรัพยากรบุคคลมีแผนที่นำทาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำแผนกเพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างครอบคลุม. ผ่านการร่วมมือเพียงเท่านั้นที่แผนทรัพยากรบุคคลสามารถสอดคล้องเชิงกลยุทธ์กับทิศทางที่บริษัทต้องการจะไปได้.
การประเมินสภาพปัจจุบันของกำลังคนและการค้นหาช่องว่าง
สถานะของกำลังคนในปัจจุบันต้องได้รับการประเมินในขั้นตอนที่สองของกระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของทีม
ทีม HR ใช้เครื่องมือเช่นระบบการจัดการประสิทธิภาพเพื่อสร้างบัญชีทักษะที่ครอบคลุม. ลองให้พนักงานทำการประเมินตนเองเพื่อได้ภาพรวมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับจุดที่อาจมีช่องว่าง.
ขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับว่าพนักงานปัจจุบันสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจได้ดีเพียงใด
การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต
เมื่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบถึงเป้าหมายในอนาคตของบริษัทและสถานะปัจจุบันของกำลังคนแล้ว พวกเขาสามารถเริ่มคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคตได้ พวกเขาจะใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความต้องการพนักงานใหม่
นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน—การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร และแนวโน้มของตลาด ล้วนต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อคาดการณ์ความต้องการในอนาคตอย่างแม่นยำ เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง กลุ่มพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมทำงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การพยากรณ์อุปทานจึงช่วยให้ฝ่ายวางแผนทรัพยากรบุคคลสามารถนำปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจ และเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากรในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
การพัฒนาและดำเนินการตามแผน
ตอนนี้ที่เราเข้าใจช่องว่างระหว่างจำนวนบุคลากรในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคตแล้ว ให้เราดำเนินการต่อไปในการพัฒนาและนำมาใช้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ทีม HR ควรสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรสำหรับการสรรหาและรักษาพนักงานใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงานปัจจุบันให้ทันกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างรายละเอียดงานที่ชัดเจน การปรับปรุงกระบวนการสรรหา และการวางแผนการบริหารสวัสดิการเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้
การติดตาม, ทบทวน, และประเมินแผนใหม่
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นกระบวนการ HRP ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมากกว่า ทีมต้องติดตามและประเมินความต้องการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลช่วยติดตามประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตลอดเวลา การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องและผลกระทบของโปรแกรมการฝึกอบรมช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
บทบาทของ HRP ในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ประสิทธิภาพของบริษัทขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่มีอยู่เป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนพนักงานที่อยู่ในบัญชีเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงว่าพนักงานเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ดีเพียงใด กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันความสอดคล้องนี้
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สามารถระบุจำนวนพนักงานที่ต้องการ, ทักษะที่จำเป็น, และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจ้างงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจะระบุช่องว่างในความสามารถของพนักงานปัจจุบันขณะที่พวกเขาผ่านกระบวนการ HRP ช่องว่างเหล่านี้จะลดประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ แผนทรัพยากรบุคคลที่ดีจะพิจารณาความสามารถในการฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่ให้ตรงกับความต้องการเทียบกับความจำเป็นในการจ้างพนักงานใหม่
เนื่องจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าแผนกเพื่อให้เกิดความสอดคล้องนี้ พวกเขาจึงตระหนักอยู่เสมอว่าปัญหาด้านประสิทธิภาพเกิดขึ้นที่ใด และสามารถปรับกระบวนการวางแผนเพื่อลดปัญหาเหล่านั้นได้
อีกด้านหนึ่งที่ HRP สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทได้คือการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร ธุรกิจต้องมีพนักงานที่มีทักษะและยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ด้วยแผน HR ที่พัฒนาอย่างดี บริษัทสามารถระบุพนักงานที่มีศักยภาพซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้
ความท้าทายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ในขณะที่กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อการจัดการองค์กร แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย หากไม่มีแผนในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ความท้าทายเหล่านี้อาจทำให้ประสิทธิภาพของแผนลดลงได้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ต้องคาดการณ์ความท้าทายที่ทีม HR จะพบเจอในระหว่าง HRP ตั้งแต่ความผันผวนของตลาดไปจนถึงพลวัตของแรงงานภายในองค์กร
การปรับเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
เราได้พูดคุยกันมากพอสมควรเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว นี่คือแก่นแท้ของ HRP และเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเผชิญเมื่อต้องพัฒนาแผนงาน สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและลำดับความสำคัญขององค์กรที่เพิ่มขึ้น ล้วนเพิ่มระดับความซับซ้อนให้กับงานวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ซึ่งเดิมก็มีความท้าทายอยู่แล้ว
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ แผนกทรัพยากรบุคคลต้องรักษาแนวทางที่ต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRP) และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องกับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงทิศทางของบริษัทและต้องการของแผนกต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การคาดการณ์ที่แม่นยำ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ความต้องการของพนักงานปัจจุบันและบุคลากรในอนาคต การเติบโตของธุรกิจอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้ การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอาจทำให้ลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงไป
การลงทุนในซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลเช่น เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์ จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวางแผนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงและข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำกว่าที่มนุษย์สามารถทำได้เพียงลำพัง
การรักษาสมดุล
มีความสมดุลที่ละเอียดอ่อนที่ต้องรักษาไว้ระหว่างความต้องการของแรงงานในปัจจุบันและข้อกำหนดในอนาคต กระบวนการวางแผนนี้อาจทำให้รู้สึกหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลขนาดเล็ก ทีมในบริษัทขนาดใหญ่ก็อาจประสบปัญหาในการเชื่อมโยงกับความต้องการของพนักงานแนวหน้า
ทีมขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถที่จะช่วยอัตโนมัติงานส่วนใหญ่ในการทำนายเมื่อต้องการพนักงานใหม่หรือทักษะใหม่ ๆ บริษัทขนาดใหญ่ต้องสร้างและรักษาเส้นทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับพนักงานแนวหน้าเพื่อให้ปัญหาของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคลอยู่เสมอ
การบูรณาการกระบวนการวางแผน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงเป้าหมายของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องผสานรวมอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการวางแผนโดยรวมของบริษัทด้วย ซึ่งจะทำให้การดำเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินการเชิงรุกในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานอีกด้วย
สิ่งนี้ต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีส่วนร่วมในทุกการสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลที่ช่วยกำหนดทิศทางของบริษัทและรับข้อมูลที่ช่วยกำหนดแนวทางของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เราได้เห็นหลายกรณีที่ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรบุคคลช่วยให้ทีมเตรียมตัวได้ดีขึ้นสำหรับความต้องการด้านกำลังคนของธุรกิจ เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ความก้าวหน้าสำคัญที่สุดคือการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งปฏิวัติวิธีการที่บริษัทจัดการแรงงานของตนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง
การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลได้กระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้มากขึ้น แผนกทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเน้นย้ำกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้สำหรับทีมงานที่กระจายตัวอยู่เครื่องมือที่สร้างสรรค์และซอฟต์แวร์วางแผนกำลังคนสามารถช่วยสนับสนุนความต้องการที่เพิ่มขึ้นของแผนกทรัพยากรบุคคลได้
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร นอกเหนือจากเครื่องมือวางแผนโครงการที่ครอบคลุมแล้ว ซอฟต์แวร์ยังมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคลความสามารถของมันครอบคลุมถึงฟังก์ชัน HRต่างๆ แต่ยังสามารถทำงานได้ดีกับทุกแผนกในบริษัท ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำให้แผนก HR ทำงานสอดคล้องกับแผนกอื่นๆ และทิศทางโดยรวมของบริษัท
อย่างที่คุณเห็น การจัดการประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ClickUp มอบชุดเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ช่วยให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถให้และรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป้าหมายให้กับพนักงานได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้ บริษัทของคุณสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเตรียมความพร้อมให้บริษัทรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
หนึ่งในจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือชุดเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย สำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพเกือบทุกประเภทที่บริษัทของคุณต้องทำ เทมเพลตจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าจะใช้ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์อย่างไรกับงานนั้น
เทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านทรัพยากรบุคคลของClickUp มีประโยชน์สำหรับการระบุช่องว่างด้านทักษะและพัฒนาแผนเพื่อปิดช่องว่างเหล่านั้น เพื่อให้พนักงานปัจจุบันมีความทันสมัยและเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของClickUp จึงโดดเด่น
แนวโน้มในอนาคตของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของทรัพยากรบุคคลอย่างรวดเร็วและไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการพัฒนาการวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในปีต่อๆ ไปด้วย
บริษัทต่างๆ จะพบอย่างแน่นอนว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิดขึ้นและช่วยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ เมื่อเครื่องมือเหล่านี้พัฒนาความสามารถของทีมทรัพยากรบุคคลในการคาดการณ์ความต้องการด้านบุคลากรและระบุช่องว่างทักษะได้ดียิ่งขึ้น ทีมทรัพยากรบุคคลขนาดเล็กจะสามารถแข่งขันกับทีมขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น
เรายังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวิธีที่บริษัทต่างๆ เข้าสู่การจ้างงาน มีการให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานและการบาลานซ์ชีวิตการทำงานมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา การให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยการลดการหมดไฟในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้สรรหาและฝึกอบรมบุคลากรไปสู่การมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนทุกคนมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มของการทำงานทางไกลและเศรษฐกิจแบบกิ๊กมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป เศรษฐกิจแบบกิ๊กอาจเปิดโอกาสให้ทีมทรัพยากรบุคคลพึ่งพาผู้รับจ้างอิสระสำหรับความต้องการพนักงานชั่วคราวในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น เพื่อให้การสรรหาบุคลากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงที่ธุรกิจไม่คึกคัก แต่ไม่ล้นเกินในช่วงที่งานยุ่ง
สรุป
แม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้พนักงานของบริษัทสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงขององค์กรอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่การทำเช่นนั้นจะช่วยให้ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ
โชคดีที่มีเครื่องมือมากมายที่พร้อมช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายนี้มีแม่แบบการวางแผนทรัพยากรบุคคลฟรีหลายแบบที่สามารถช่วยให้พนักงานของคุณเป็นระเบียบและกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อรวมสิ่งนี้เข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ClickUp แม้แต่ทีมขนาดเล็กก็สามารถพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมได้
ClickUp สามารถทดลองใช้ได้ฟรี. ลงทะเบียนวันนี้เพื่อดูว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังนี้สามารถช่วยให้บริษัทของคุณได้ประโยชน์อย่างไร.