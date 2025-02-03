บล็อก ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล: 10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานเป็นกระดูกสันหลังของการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ทีม HR และผู้จัดการอาจพบว่าตัวเองกำลังประมวลผลข้อมูลพนักงานที่ล้าสมัย ประสบปัญหาในการติดตามการลา และต้องต่อสู้กับรายงานที่ไม่ถูกต้อง

เครื่องมือซอฟต์แวร์ HRเหล่านี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดเก็บข้อมูลพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—ไดเรกทอรีของโปรไฟล์พนักงาน, แผนผังองค์กร, และพอร์ทัลบริการตนเองพวกเขายังช่วยให้การจัดการพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวไปจนถึงคุณสมบัติและวันหยุด

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุด เราจะครอบคลุมถึงข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละตัว เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ! ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดี?

เมื่อเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูลพนักงานสำหรับบริษัทของคุณ ให้ระวังคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:

  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้ผ่านฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้หรือตัวเลือกการรายงาน
  • การจัดการเอกสาร HR: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ให้คุณบันทึกเอกสารของพนักงานทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเมื่อจำเป็น
  • การเข้าถึง: ทั้งผู้จัดการและพนักงานควรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถอัปเดตและดูข้อมูลได้จากทุกที่
  • ฐานความรู้ของพนักงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถจัดเก็บเอกสารสำคัญที่พนักงานสามารถอ้างอิงได้ เช่น กฎระเบียบของบริษัท เอกสารการฝึกอบรม และคู่มือ
  • ไดเรกทอรีพนักงาน: ซอฟต์แวร์ที่ดีควรมีไดเรกทอรีพนักงานที่ละเอียดครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถเก็บข้อมูลติดต่อ บุคคลติดต่อฉุกเฉิน สถานที่ทำงาน และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
  • การวิเคราะห์และรายงาน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีข้อมูล

10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานทุกตัวจะเหมือนกันทั้งหมด เราได้รวบรวม โซลูชันชั้นนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ มาให้คุณแล้ว มาสำรวจจุดแข็ง จุดอ่อน และราคาของแต่ละตัวเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณกันเถอะ! ?

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
จัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดและปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบ, ระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าใน ClickUp

ClickUp คือโซลูชันที่เหมาะสำหรับงาน HR ของคุณ! มันมีเครื่องมือฐานข้อมูลพนักงานที่ทรงพลังเหมาะสำหรับการสรรหา, การอบรม, และการพัฒนาทีมของคุณให้เติบโต. ด้วย มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ, มันคือศูนย์รวมสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน, การมีส่วนร่วม, และการพัฒนาของพนักงาน.

แพลตฟอร์มนี้สร้าง ฐานข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับข้อมูลพนักงาน และส่งเสริมการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้จัดการและสมาชิกในทีมของพวกเขา

ClickUp ไม่ใช่แค่การจัดระเบียบข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น—ระบบของมันยังจัดการการสมัครและการติดต่อสื่อสารอีกด้วย มันช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและระบบอัตโนมัติของกระบวนการ HRที่ช่วยผลักดันผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาของคุณ ?

โซลูชันการเริ่มต้นใช้งานของClickUp มอบทุกสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องการเพื่อเป็นสมาชิกในทีมของคุณ นอกจากนี้ โมดูลการฝึกอบรมยังช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย งานที่สามารถติดตามได้ และ เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้

ทีม HR ของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดเครื่องมือของ ClickUp เพื่อ:

  • จัดระเบียบการสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถาม และคำขอด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
  • ติดตามประสิทธิภาพและปริมาณงานผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ติดตามการสัมภาษณ์, การคุยแบบตัวต่อตัว, และการประชุมทีมผ่านปฏิทิน ?
มุมมองตาราง ClickUp
จัดระเบียบข้อมูลพนักงานผ่านตารางที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp

นอกจากนี้มุมมองตารางของ ClickUpยังเป็นขุมทรัพย์สำหรับ สเปรดชีตที่ใช้งานง่ายและฐานข้อมูลแบบไดนามิก สามารถจัดการได้ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดไปจนถึงงบประมาณและข้อมูลลูกค้า ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ลำดับความสำคัญและความคืบหน้าของงาน ช่วยลดการสลับบริบท

ความสามารถในการเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้อย่างสิ้นเชิง การแก้ไขงานจำนวนมาก การส่งออกข้อมูล และลิงก์ตารางที่สามารถแชร์ได้สาธารณะทำให้การทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกเป็นเรื่องง่าย

จัดการงานอย่างมืออาชีพด้วยตัวเลือกการกรองและการจัดกลุ่ม ปรับแต่งมุมมองของคุณโดยการซ่อนหรือตรึงคอลัมน์ และใช้พลังของ การลากและวางคอลัมน์ เพื่อสร้างการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบของคุณ ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ระบบอัตโนมัติบางอย่างอาจมีความท้าทายในการนำไปใช้ (แต่ ClickUp ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการเสนอวิดีโอสอน)
  • คุณสมบัติของแพลตฟอร์มอาจดูซับซ้อนและยากต่อการใช้งานในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. BambooHR

บันทึกข้อมูลพนักงาน BambooHR
ผ่านทาง:BambooHR

BambooHR เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ที่ ติดตามบันทึกพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ใช้ควบคุมแดชบอร์ดได้ ทำให้ทีม HR สามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของพนักงานได้อย่างราบรื่น

BambooHR ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังมีเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ ให้บริการอีกด้วย โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลพนักงาน ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน ระยะเวลาการทำงาน และเหตุผลของการเลิกจ้าง

BambooHR มีฟีเจอร์การติดตามเวลาและการเข้างานเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงาน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการพนักงานจากทุกที่ผ่านเครื่องมือจัดการเวลาแบบดิจิทัล นอกจากนี้ การส่งออกข้อมูลเวลาทำงานไปยังระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่นยังช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • การรายงานข้อมูล
  • การจัดเก็บและจัดการเอกสาร
  • การผสานรวมมากกว่า 125 รายการ เช่น Checkr และ Slack
  • การติดตามเวลาและการเข้าออกงาน
  • แอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความยากลำบากในการนำทาง
  • การเพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับการประกาศอาจเป็นประโยชน์

ราคาของ BambooHR

  • มีให้บริการตามคำขอ

BambooHR คะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

3. ไมร์ททูลคิต

Myhrtoolkit เอกสารคลัง
ผ่าน:Myhrtoolkit

Myhrtoolkit ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการข้อมูลพนักงาน ตั้งแต่การนัดหมายไปจนถึงตารางการฝึกอบรมซอฟต์แวร์จัดการเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลของ Myhrtoolkitช่วยให้การออกเอกสาร การติดตาม และการจัดเก็บเอกสารสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างง่ายดายและปลอดภัย

ห้องสมุดการจัดการเอกสารพนักงาน ของแพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ไฟล์พนักงานแต่ละคน เช่น สัญญา, ประวัติย่อ, และเอกสารประจำตัว ไปจนถึงเอกสาร HR ที่กว้างขึ้น เช่น คู่มือพนักงาน, คำอธิบายงาน, และการดำเนินการทางวินัย—ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

นอกจากนี้ การรักษาให้ระบบสดใหม่และอัปเดตอยู่เสมอเป็นเรื่องง่าย ด้วยการ จัดเก็บเอกสารที่ล้าสมัยอย่างง่ายดาย

Myhrtoolkit ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการวางแผนวันหยุด การจัดการการขาดงาน และการรายงานเชิงลึกเพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Myhrtoolkit

  • การจัดการข้อมูลจำนวนมาก
  • เครื่องมือรายงานทรัพยากรบุคคล
  • ห้องสมุดการจัดการเอกสาร
  • การจัดเก็บแบบง่าย
  • การติดตามการขาดงาน

ข้อจำกัดของ Myhrtoolkit

  • ซอฟต์แวร์อาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • การเพิ่มตัวเลือกการกรองเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์

Myhrtoolkit ราคา

  • พนักงาน 0-5 คน: $29/เดือน
  • พนักงาน 6-10 คน: $46/เดือน
  • พนักงาน 11-20 คน: $92/เดือน
  • พนักงาน 21-50 คน: $168/เดือน
  • พนักงาน 50-100 คน: $221/เดือน
  • พนักงาน 101-150 คน: $341/เดือน
  • พนักงาน 151-200 คน: $390/เดือน
  • พนักงาน 201-400 คน: $484/เดือน
  • พนักงาน 401 คนขึ้นไป: สามารถติดต่อได้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Myhrtoolkit รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

4. Freshservice

เฟรชเซอร์วิส
ผ่านทาง:Freshservice

Freshserviceเป็นโซลูชัน Service Desk บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านไอทีเป็นเรื่องง่าย นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักแล้ว ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการจัดการความรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานความรู้ที่มีวิธีแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ทรัพยากรนี้ช่วยให้ช่างเทคนิคและพนักงานสามารถแก้ไขข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วผ่านการค้นหาที่ง่ายดาย ?

โมดูลการปฐมนิเทศพนักงาน ภายใน Freshservice ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถเริ่มคำขอการปฐมนิเทศได้โดยตรงจากพอร์ทัลบริการตนเอง ซึ่งรวมถึงการส่งแบบฟอร์มการปฐมนิเทศไปยังผู้จัดการที่รายงานและพนักงานพร้อมกัน นอกจากนี้ โมดูลนี้ยังติดตามความคืบหน้าของคำขอ ส่งการแจ้งเตือน และดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานจำนวนมากได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice

  • การเริ่มต้นงานของพนักงานอย่างไร้รอยต่อ
  • ฐานความรู้
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • การจัดการบนระบบคลาวด์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Freshservice

  • คุณสมบัติการอัตโนมัติอาจรวมถึงกระบวนการเพิ่มเติม
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนเล็กน้อย

ราคาของ Freshservice

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • การเติบโต: $49/เดือน
  • ข้อดี: $95/เดือน
  • องค์กร: $119/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Freshservice

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

5. โกโค

ระบบติดตามเวลาหยุดงาน GoCo
ผ่านทาง:GoCo

GoCo ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวบรวมกระบวนการและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย

เทคโนโลยี MagicDocs ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเอกสารทั้งหมดได้ ทำให้สามารถกรอกข้อมูลและลงนามได้ รวมถึงสร้างรายงานจากเอกสารเหล่านั้นได้อีกด้วย MagicDocs ยังจัดเก็บข้อมูลที่สามารถแสดงในเอกสารในอนาคตได้โดยอัตโนมัติ ทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลราบรื่นและจัดการได้ง่ายขึ้น

ระบบ HRIS ของ GoCo ให้ภาพรวมของเอกสารทั้งหมดในมุมสูง ช่วยให้ติดตามสถานะการดำเนินการได้ง่าย เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง ช่วยให้งานต่างๆ เช่น การสร้างชุดเอกสารสำหรับการจ้างงาน การจัดอบรมพนักงานใหม่ และการจัดการรายการตรวจสอบการเลิกจ้าง เป็นเรื่องง่าย

เครื่องมือติดตามเวลา ช่วยให้พนักงานบันทึกเวลาทำงานและส่งแบบฟอร์มเวลาทำงานได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการจัดการนโยบายการลาหยุด รวมถึงการสะสม การขอ และการอนุมัติการลาหยุด (PTO)

คุณสมบัติเด่นของ GoCo

  • การจัดการเอกสารอย่างง่ายด้วย MagicDocs
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการจ้างงานและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • การจัดการเงินเดือน
  • ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลสำหรับภาพรวมกระบวนการในระดับสูง

ข้อจำกัดของ GoCo

  • ผู้ใช้บางรายประสบกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • คุณสมบัติบางอย่างอาจต้องการการปรับปรุงให้ดีขึ้น

การกำหนดราคา GoCo

  • เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อพนักงาน
  • ราคาพิเศษตามคำขอ

คะแนนและรีวิว GoCo

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

6. Zoho People

Zoho People
ผ่านทาง:Zoho People

Zoho People เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานทั่วโลก มีคุณสมบัติที่สะดวก เช่น การติดตามวันลาพักร้อนในตัว การจัดตารางกะงานที่ง่ายดายและเครื่องมือสำหรับจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน?️

แพลตฟอร์มนี้มอบ มุมมองรวมศูนย์ของข้อมูลพนักงานทุกคน โดยจัดเรียงตามประเภท สถานที่ บทบาท และระดับประสบการณ์ คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยการเพิ่มแบบฟอร์มและแท็บใหม่ด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย การปรับประเภทการลาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณก็มีความยืดหยุ่นเช่นกัน

Zoho People มี พอร์ทัลพนักงานแบบบริการตนเองและความสามารถในการแชร์ไฟล์ พนักงานสามารถอัปโหลดเอกสารสำคัญจากที่ใดก็ได้และรักษาข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อ ให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและจัดการได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People

  • การติดตามประสิทธิภาพ
  • บริการตนเองสำหรับพนักงาน
  • การซิงโครไนซ์ข้อมูลและความถูกต้องสมบูรณ์
  • การติดตาม PTO
  • การจัดการหลายหน่วยธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Zoho People

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการแจ้งเตือนสามารถปรับปรุงได้
  • ไม่มีตัวเลือกแชทและโทรให้บริการ

ราคาของ Zoho People

  • HR จำเป็น: $1. 4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $2. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $3. 31/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $4. 97/เดือน ต่อผู้ใช้
  • People Plus: $9.94/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho People คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

7. Oracle HCM

Oracle HCM
ผ่านทาง:Oracle HCM

Oracle Fusion Cloud HCM เป็นโซลูชันคลาวด์แบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทุกกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรของคุณ เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการ วางแผน จัดการ และยกระดับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลก ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลเดียว

แพลตฟอร์มนี้ส่งเสริมการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ปรับแต่งประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และนำเสนอ กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ นอกจากการเชื่อมโยงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว ยังเหมาะสำหรับการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลตลอดวงจรการบริหารจัดการบุคลากร?

ตั้งแต่การจัดหาและสรรหาบุคลากรไปจนถึงการปฐมนิเทศ การบริหารผลงานการพัฒนาสายอาชีพ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง—ทุกขั้นตอนเกิดขึ้นภายใต้หลังคาเดียวกัน และด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตาม ปรับแนวทาง และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของบุคลากรได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle HCM

  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
  • การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
  • การประมวลผลเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ
  • แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้
  • การวิเคราะห์ HCM อย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ Oracle HCM

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตรงตามสัญชาตญาณมากขึ้น
  • การเพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์

การกำหนดราคา Oracle HCM

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิว Oracle HCM

  • G2: 3. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

8. Worknice

หน้าแรก Worknice
Workniceผ่านGetApp

Worknice นำเสนอซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ปลอดภัยและครบวงจร ซึ่งช่วยให้การติดตามข้อมูลพนักงานเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีม HR สามารถ รวบรวม จัดระเบียบ และจัดเรียง ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบการควบคุมข้อมูลที่รวมศูนย์และเข้าถึงได้จากทั่วโลกให้กับธุรกิจของคุณ ?

Worknice ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การรับสมัครพนักงานและผู้รับเหมาอย่างรวดเร็วการรวมข้อมูลพนักงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ HR ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้การจัดการการปฏิบัติตามนโยบาย คุณสมบัติ และการอนุมัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ ช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้คุณสร้าง ติดตาม และจัดเก็บเอกสาร HR ที่สำคัญออนไลน์ได้ ซอฟต์แวร์ยังมาพร้อมกับฟิลด์แบบไดนามิกที่กรอกข้อมูลพนักงานที่ปรับแต่งอัตโนมัติ เช่น ชื่อ สถานที่ หรือความถี่ในการชำระเงิน

คุณสมบัติเด่นของ Worknice

  • ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
  • การจัดการเอกสารพนักงานอย่างง่าย
  • การจัดส่งเอกสารอัตโนมัติ
  • เทมเพลตทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก
  • การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Worknice

  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์รายงานอาจต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
  • ตัวเลือกการปรับแต่งของซอฟต์แวร์อาจมีจำกัด

ราคาของ Worknice

  • สิ่งจำเป็น: $4. 8/เดือน
  • พรีเมียม: มีให้บริการเมื่อติดต่อ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว Worknice

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

9. คลื่น

โปรไฟล์พนักงานที่สร้างแรงกระเพื่อม
ผ่านทาง:Rippling

ระบบ Rippling ช่วยให้ข้อมูลพนักงานทั้งหมดปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครหรือพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูล เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง เอกสาร และสกุลเงิน ให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงานแต่ละแห่งได้อีกด้วย ?️

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานง่าย ๆเช่น อีเมลต้อนรับพนักงานใหม่ หรือการจัดการกระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนผ่านเวิร์กโฟลว์แบบเชื่อมต่อกัน Rippling ก็สามารถทำได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเขียนโค้ด หรือขอความช่วยเหลือจากฝ่ายไอที

Rippling ยังจัดการฟังก์ชัน HR ที่สำคัญมากมาย เช่น การจัดการประสิทธิภาพ การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก สวัสดิการ และการเข้างาน นอกจากนี้ยังมีไลบรารีของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้ได้ทันทีหรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • การอนุญาตอัตโนมัติตามบทบาทที่ยืดหยุ่น
  • เทมเพลตหลายร้อยแบบ
  • การทำงานอัตโนมัติของงานโดยไม่ต้องใช้โค้ด
  • การสรรหาบุคลากรอัตโนมัติ
  • การบริหารจัดการเงินเดือนทั่วโลก

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • บริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
  • ฟังก์ชันการค้นหาของแพลตฟอร์มยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ

การส่งผ่านราคา

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

10. เดย์ฟอร์ซ

Dayforce โดย Ceridian
Dayforceผ่านGetApp

Ceridian's Dayforce HCM เป็นโซลูชันการจัดการทุนมนุษย์แบบครบวงจรระดับโลกที่ช่วยนำทางแผนกทรัพยากรบุคคลตลอดเส้นทางของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงาน โดยผสานรวมการจัดการทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ แรงงาน และความสามารถเข้าไว้ในแอปพลิเคชันเดียวที่ราบรื่น ?

แพลตฟอร์มนี้ให้การเข้าถึงข้อมูล HR ทั้งหมดแบบ เรียลไทม์ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและรับสมัครผู้สมัครที่เหมาะสมสร้างตารางเวลาที่ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน จัดการการจ่ายเงิน และดูแลการบริหารสวัสดิการ

Dayforce HCM ช่วยให้ชีวิตของพนักงานง่ายขึ้นเช่นกัน ผ่าน พอร์ทัลบริการตนเองที่ใช้งานง่าย พนักงานสามารถจัดการงานประจำได้ด้วยตนเอง ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีความสำคัญมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Dayforce

  • การเริ่มต้นทำงานของพนักงานใหม่แบบง่าย
  • พอร์ทัลบริการตนเอง
  • การจัดการเงินเดือน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • รายงานแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Dayforce

  • การสร้างรายงานที่กำหนดเองอาจใช้เวลาสักหน่อย
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ Dayforce

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

Dayforce คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ HR ด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานชั้นนำ

ลดภาระงานของทีม HR ของคุณด้วย 10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุด ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปอีกต่อไป—รวมข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน

กำลังมองหาโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารโครงการที่ครบวงจรในแพ็กเกจเดียวอยู่หรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีได้เลย!รับประโยชน์จากเทมเพลต SOP ฟรีมากมายผู้ช่วย AI สำหรับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และเครื่องมือจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายเพื่อความสำเร็จในทุกขั้นตอน ✨