เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล: 10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานเป็นกระดูกสันหลังของการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ทีม HR และผู้จัดการอาจพบว่าตัวเองกำลังประมวลผลข้อมูลพนักงานที่ล้าสมัย ประสบปัญหาในการติดตามการลา และต้องต่อสู้กับรายงานที่ไม่ถูกต้อง
เครื่องมือซอฟต์แวร์ HRเหล่านี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดเก็บข้อมูลพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—ไดเรกทอรีของโปรไฟล์พนักงาน, แผนผังองค์กร, และพอร์ทัลบริการตนเองพวกเขายังช่วยให้การจัดการพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวไปจนถึงคุณสมบัติและวันหยุด
ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุด เราจะครอบคลุมถึงข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละตัว เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ! ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดี?
เมื่อเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูลพนักงานสำหรับบริษัทของคุณ ให้ระวังคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้ผ่านฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้หรือตัวเลือกการรายงาน
- การจัดการเอกสาร HR: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ให้คุณบันทึกเอกสารของพนักงานทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเมื่อจำเป็น
- การเข้าถึง: ทั้งผู้จัดการและพนักงานควรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถอัปเดตและดูข้อมูลได้จากทุกที่
- ฐานความรู้ของพนักงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถจัดเก็บเอกสารสำคัญที่พนักงานสามารถอ้างอิงได้ เช่น กฎระเบียบของบริษัท เอกสารการฝึกอบรม และคู่มือ
- ไดเรกทอรีพนักงาน: ซอฟต์แวร์ที่ดีควรมีไดเรกทอรีพนักงานที่ละเอียดครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถเก็บข้อมูลติดต่อ บุคคลติดต่อฉุกเฉิน สถานที่ทำงาน และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
- การวิเคราะห์และรายงาน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีข้อมูล
10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานทุกตัวจะเหมือนกันทั้งหมด เราได้รวบรวม โซลูชันชั้นนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ มาให้คุณแล้ว มาสำรวจจุดแข็ง จุดอ่อน และราคาของแต่ละตัวเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณกันเถอะ! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันที่เหมาะสำหรับงาน HR ของคุณ! มันมีเครื่องมือฐานข้อมูลพนักงานที่ทรงพลังเหมาะสำหรับการสรรหา, การอบรม, และการพัฒนาทีมของคุณให้เติบโต. ด้วย มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ, มันคือศูนย์รวมสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน, การมีส่วนร่วม, และการพัฒนาของพนักงาน.
แพลตฟอร์มนี้สร้าง ฐานข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับข้อมูลพนักงาน และส่งเสริมการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้จัดการและสมาชิกในทีมของพวกเขา
ClickUp ไม่ใช่แค่การจัดระเบียบข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น—ระบบของมันยังจัดการการสมัครและการติดต่อสื่อสารอีกด้วย มันช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและระบบอัตโนมัติของกระบวนการ HRที่ช่วยผลักดันผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาของคุณ ?
โซลูชันการเริ่มต้นใช้งานของClickUp มอบทุกสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องการเพื่อเป็นสมาชิกในทีมของคุณ นอกจากนี้ โมดูลการฝึกอบรมยังช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย งานที่สามารถติดตามได้ และ เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้
ทีม HR ของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดเครื่องมือของ ClickUp เพื่อ:
- จัดระเบียบการสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถาม และคำขอด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
- ติดตามประสิทธิภาพและปริมาณงานผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ติดตามการสัมภาษณ์, การคุยแบบตัวต่อตัว, และการประชุมทีมผ่านปฏิทิน ?
นอกจากนี้มุมมองตารางของ ClickUpยังเป็นขุมทรัพย์สำหรับ สเปรดชีตที่ใช้งานง่ายและฐานข้อมูลแบบไดนามิก สามารถจัดการได้ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดไปจนถึงงบประมาณและข้อมูลลูกค้า ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ลำดับความสำคัญและความคืบหน้าของงาน ช่วยลดการสลับบริบท
ความสามารถในการเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้อย่างสิ้นเชิง การแก้ไขงานจำนวนมาก การส่งออกข้อมูล และลิงก์ตารางที่สามารถแชร์ได้สาธารณะทำให้การทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกเป็นเรื่องง่าย
จัดการงานอย่างมืออาชีพด้วยตัวเลือกการกรองและการจัดกลุ่ม ปรับแต่งมุมมองของคุณโดยการซ่อนหรือตรึงคอลัมน์ และใช้พลังของ การลากและวางคอลัมน์ เพื่อสร้างการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบของคุณ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แม่แบบฟรีมากมายสำหรับทีม HRเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงแม่แบบ ClickUp HR SOP
- ClickUp Docsสำหรับจัดเก็บความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- 100+ ระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการ HR เป็นอัตโนมัติ
- มุมมองโครงการมากกว่า 15 มุมเพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานจากทุกมุมมอง
- รายการสำหรับการจัดเรียง, การกรอง, และการจัดกลุ่มงาน
- การตั้งเป้าหมายที่ง่ายสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
- มุมมองตารางสำหรับประสบการณ์การจัดการข้อมูลแบบสเปรดชีต
- มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดการตารางเวลาและการลางาน
- แดชบอร์ดสำหรับการติดตามKPIและเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างง่ายดาย
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติบางอย่างอาจมีความท้าทายในการนำไปใช้ (แต่ ClickUp ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการเสนอวิดีโอสอน)
- คุณสมบัติของแพลตฟอร์มอาจดูซับซ้อนและยากต่อการใช้งานในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. BambooHR
BambooHR เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ที่ ติดตามบันทึกพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ใช้ควบคุมแดชบอร์ดได้ ทำให้ทีม HR สามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของพนักงานได้อย่างราบรื่น
BambooHR ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังมีเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ ให้บริการอีกด้วย โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลพนักงาน ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน ระยะเวลาการทำงาน และเหตุผลของการเลิกจ้าง
BambooHR มีฟีเจอร์การติดตามเวลาและการเข้างานเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงาน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการพนักงานจากทุกที่ผ่านเครื่องมือจัดการเวลาแบบดิจิทัล นอกจากนี้ การส่งออกข้อมูลเวลาทำงานไปยังระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่นยังช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- การรายงานข้อมูล
- การจัดเก็บและจัดการเอกสาร
- การผสานรวมมากกว่า 125 รายการ เช่น Checkr และ Slack
- การติดตามเวลาและการเข้าออกงาน
- แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ BambooHR
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความยากลำบากในการนำทาง
- การเพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับการประกาศอาจเป็นประโยชน์
ราคาของ BambooHR
- มีให้บริการตามคำขอ
BambooHR คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
3. ไมร์ททูลคิต
Myhrtoolkit ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการข้อมูลพนักงาน ตั้งแต่การนัดหมายไปจนถึงตารางการฝึกอบรมซอฟต์แวร์จัดการเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลของ Myhrtoolkitช่วยให้การออกเอกสาร การติดตาม และการจัดเก็บเอกสารสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างง่ายดายและปลอดภัย
ห้องสมุดการจัดการเอกสารพนักงาน ของแพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ไฟล์พนักงานแต่ละคน เช่น สัญญา, ประวัติย่อ, และเอกสารประจำตัว ไปจนถึงเอกสาร HR ที่กว้างขึ้น เช่น คู่มือพนักงาน, คำอธิบายงาน, และการดำเนินการทางวินัย—ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
นอกจากนี้ การรักษาให้ระบบสดใหม่และอัปเดตอยู่เสมอเป็นเรื่องง่าย ด้วยการ จัดเก็บเอกสารที่ล้าสมัยอย่างง่ายดาย
Myhrtoolkit ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการวางแผนวันหยุด การจัดการการขาดงาน และการรายงานเชิงลึกเพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Myhrtoolkit
- การจัดการข้อมูลจำนวนมาก
- เครื่องมือรายงานทรัพยากรบุคคล
- ห้องสมุดการจัดการเอกสาร
- การจัดเก็บแบบง่าย
- การติดตามการขาดงาน
ข้อจำกัดของ Myhrtoolkit
- ซอฟต์แวร์อาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- การเพิ่มตัวเลือกการกรองเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์
Myhrtoolkit ราคา
- พนักงาน 0-5 คน: $29/เดือน
- พนักงาน 6-10 คน: $46/เดือน
- พนักงาน 11-20 คน: $92/เดือน
- พนักงาน 21-50 คน: $168/เดือน
- พนักงาน 50-100 คน: $221/เดือน
- พนักงาน 101-150 คน: $341/เดือน
- พนักงาน 151-200 คน: $390/เดือน
- พนักงาน 201-400 คน: $484/เดือน
- พนักงาน 401 คนขึ้นไป: สามารถติดต่อได้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Myhrtoolkit รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
4. Freshservice
Freshserviceเป็นโซลูชัน Service Desk บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านไอทีเป็นเรื่องง่าย นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักแล้ว ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการจัดการความรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานความรู้ที่มีวิธีแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ทรัพยากรนี้ช่วยให้ช่างเทคนิคและพนักงานสามารถแก้ไขข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วผ่านการค้นหาที่ง่ายดาย ?
โมดูลการปฐมนิเทศพนักงาน ภายใน Freshservice ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถเริ่มคำขอการปฐมนิเทศได้โดยตรงจากพอร์ทัลบริการตนเอง ซึ่งรวมถึงการส่งแบบฟอร์มการปฐมนิเทศไปยังผู้จัดการที่รายงานและพนักงานพร้อมกัน นอกจากนี้ โมดูลนี้ยังติดตามความคืบหน้าของคำขอ ส่งการแจ้งเตือน และดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานจำนวนมากได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice
- การเริ่มต้นงานของพนักงานอย่างไร้รอยต่อ
- ฐานความรู้
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- การจัดการบนระบบคลาวด์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Freshservice
- คุณสมบัติการอัตโนมัติอาจรวมถึงกระบวนการเพิ่มเติม
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนเล็กน้อย
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- การเติบโต: $49/เดือน
- ข้อดี: $95/เดือน
- องค์กร: $119/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Freshservice
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
5. โกโค
GoCo ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวบรวมกระบวนการและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
เทคโนโลยี MagicDocs ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเอกสารทั้งหมดได้ ทำให้สามารถกรอกข้อมูลและลงนามได้ รวมถึงสร้างรายงานจากเอกสารเหล่านั้นได้อีกด้วย MagicDocs ยังจัดเก็บข้อมูลที่สามารถแสดงในเอกสารในอนาคตได้โดยอัตโนมัติ ทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลราบรื่นและจัดการได้ง่ายขึ้น
ระบบ HRIS ของ GoCo ให้ภาพรวมของเอกสารทั้งหมดในมุมสูง ช่วยให้ติดตามสถานะการดำเนินการได้ง่าย เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง ช่วยให้งานต่างๆ เช่น การสร้างชุดเอกสารสำหรับการจ้างงาน การจัดอบรมพนักงานใหม่ และการจัดการรายการตรวจสอบการเลิกจ้าง เป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือติดตามเวลา ช่วยให้พนักงานบันทึกเวลาทำงานและส่งแบบฟอร์มเวลาทำงานได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการจัดการนโยบายการลาหยุด รวมถึงการสะสม การขอ และการอนุมัติการลาหยุด (PTO)
คุณสมบัติเด่นของ GoCo
- การจัดการเอกสารอย่างง่ายด้วย MagicDocs
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจ้างงานและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- การจัดการเงินเดือน
- ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลสำหรับภาพรวมกระบวนการในระดับสูง
ข้อจำกัดของ GoCo
- ผู้ใช้บางรายประสบกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- คุณสมบัติบางอย่างอาจต้องการการปรับปรุงให้ดีขึ้น
การกำหนดราคา GoCo
- เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อพนักงาน
- ราคาพิเศษตามคำขอ
คะแนนและรีวิว GoCo
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
6. Zoho People
Zoho People เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานทั่วโลก มีคุณสมบัติที่สะดวก เช่น การติดตามวันลาพักร้อนในตัว การจัดตารางกะงานที่ง่ายดายและเครื่องมือสำหรับจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน?️
แพลตฟอร์มนี้มอบ มุมมองรวมศูนย์ของข้อมูลพนักงานทุกคน โดยจัดเรียงตามประเภท สถานที่ บทบาท และระดับประสบการณ์ คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยการเพิ่มแบบฟอร์มและแท็บใหม่ด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย การปรับประเภทการลาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณก็มีความยืดหยุ่นเช่นกัน
Zoho People มี พอร์ทัลพนักงานแบบบริการตนเองและความสามารถในการแชร์ไฟล์ พนักงานสามารถอัปโหลดเอกสารสำคัญจากที่ใดก็ได้และรักษาข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อ ให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและจัดการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- การติดตามประสิทธิภาพ
- บริการตนเองสำหรับพนักงาน
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลและความถูกต้องสมบูรณ์
- การติดตาม PTO
- การจัดการหลายหน่วยธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Zoho People
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการแจ้งเตือนสามารถปรับปรุงได้
- ไม่มีตัวเลือกแชทและโทรให้บริการ
ราคาของ Zoho People
- HR จำเป็น: $1. 4/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $2. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $3. 31/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $4. 97/เดือน ต่อผู้ใช้
- People Plus: $9.94/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. Oracle HCM
Oracle Fusion Cloud HCM เป็นโซลูชันคลาวด์แบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทุกกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรของคุณ เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการ วางแผน จัดการ และยกระดับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลก ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลเดียว
แพลตฟอร์มนี้ส่งเสริมการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ปรับแต่งประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และนำเสนอ กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ นอกจากการเชื่อมโยงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว ยังเหมาะสำหรับการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลตลอดวงจรการบริหารจัดการบุคลากร?
ตั้งแต่การจัดหาและสรรหาบุคลากรไปจนถึงการปฐมนิเทศ การบริหารผลงานการพัฒนาสายอาชีพ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง—ทุกขั้นตอนเกิดขึ้นภายใต้หลังคาเดียวกัน และด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตาม ปรับแนวทาง และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของบุคลากรได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle HCM
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
- การประมวลผลเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้
- การวิเคราะห์ HCM อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Oracle HCM
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตรงตามสัญชาตญาณมากขึ้น
- การเพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
การกำหนดราคา Oracle HCM
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิว Oracle HCM
- G2: 3. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. Worknice
Worknice นำเสนอซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ปลอดภัยและครบวงจร ซึ่งช่วยให้การติดตามข้อมูลพนักงานเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีม HR สามารถ รวบรวม จัดระเบียบ และจัดเรียง ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบการควบคุมข้อมูลที่รวมศูนย์และเข้าถึงได้จากทั่วโลกให้กับธุรกิจของคุณ ?
Worknice ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การรับสมัครพนักงานและผู้รับเหมาอย่างรวดเร็วการรวมข้อมูลพนักงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ HR ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้การจัดการการปฏิบัติตามนโยบาย คุณสมบัติ และการอนุมัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ ช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้คุณสร้าง ติดตาม และจัดเก็บเอกสาร HR ที่สำคัญออนไลน์ได้ ซอฟต์แวร์ยังมาพร้อมกับฟิลด์แบบไดนามิกที่กรอกข้อมูลพนักงานที่ปรับแต่งอัตโนมัติ เช่น ชื่อ สถานที่ หรือความถี่ในการชำระเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Worknice
- ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
- การจัดการเอกสารพนักงานอย่างง่าย
- การจัดส่งเอกสารอัตโนมัติ
- เทมเพลตทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก
- การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Worknice
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์รายงานอาจต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
- ตัวเลือกการปรับแต่งของซอฟต์แวร์อาจมีจำกัด
ราคาของ Worknice
- สิ่งจำเป็น: $4. 8/เดือน
- พรีเมียม: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว Worknice
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
9. คลื่น
ระบบ Rippling ช่วยให้ข้อมูลพนักงานทั้งหมดปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครหรือพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูล เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง เอกสาร และสกุลเงิน ให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงานแต่ละแห่งได้อีกด้วย ?️
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานง่าย ๆเช่น อีเมลต้อนรับพนักงานใหม่ หรือการจัดการกระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนผ่านเวิร์กโฟลว์แบบเชื่อมต่อกัน Rippling ก็สามารถทำได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเขียนโค้ด หรือขอความช่วยเหลือจากฝ่ายไอที
Rippling ยังจัดการฟังก์ชัน HR ที่สำคัญมากมาย เช่น การจัดการประสิทธิภาพ การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก สวัสดิการ และการเข้างาน นอกจากนี้ยังมีไลบรารีของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้ได้ทันทีหรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- การอนุญาตอัตโนมัติตามบทบาทที่ยืดหยุ่น
- เทมเพลตหลายร้อยแบบ
- การทำงานอัตโนมัติของงานโดยไม่ต้องใช้โค้ด
- การสรรหาบุคลากรอัตโนมัติ
- การบริหารจัดการเงินเดือนทั่วโลก
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- บริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
- ฟังก์ชันการค้นหาของแพลตฟอร์มยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ
การส่งผ่านราคา
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. เดย์ฟอร์ซ
Ceridian's Dayforce HCM เป็นโซลูชันการจัดการทุนมนุษย์แบบครบวงจรระดับโลกที่ช่วยนำทางแผนกทรัพยากรบุคคลตลอดเส้นทางของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงาน โดยผสานรวมการจัดการทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ แรงงาน และความสามารถเข้าไว้ในแอปพลิเคชันเดียวที่ราบรื่น ?
แพลตฟอร์มนี้ให้การเข้าถึงข้อมูล HR ทั้งหมดแบบ เรียลไทม์ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและรับสมัครผู้สมัครที่เหมาะสมสร้างตารางเวลาที่ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน จัดการการจ่ายเงิน และดูแลการบริหารสวัสดิการ
Dayforce HCM ช่วยให้ชีวิตของพนักงานง่ายขึ้นเช่นกัน ผ่าน พอร์ทัลบริการตนเองที่ใช้งานง่าย พนักงานสามารถจัดการงานประจำได้ด้วยตนเอง ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีความสำคัญมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Dayforce
- การเริ่มต้นทำงานของพนักงานใหม่แบบง่าย
- พอร์ทัลบริการตนเอง
- การจัดการเงินเดือน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- รายงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Dayforce
- การสร้างรายงานที่กำหนดเองอาจใช้เวลาสักหน่อย
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Dayforce
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
Dayforce คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ HR ด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานชั้นนำ
ลดภาระงานของทีม HR ของคุณด้วย 10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ดีที่สุด ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปอีกต่อไป—รวมข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน
กำลังมองหาโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารโครงการที่ครบวงจรในแพ็กเกจเดียวอยู่หรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีได้เลย!รับประโยชน์จากเทมเพลต SOP ฟรีมากมายผู้ช่วย AI สำหรับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และเครื่องมือจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายเพื่อความสำเร็จในทุกขั้นตอน ✨