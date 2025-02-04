บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
4 กุมภาพันธ์ 2568

การบริหารทุนมนุษย์ไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มักต้องสวมหมวกหลายใบ พวกเขาต้องสรรหา จ้าง พัฒนา จ่ายเงิน จัดการ และรักษาพนักงานไว้ และพวกเขามักต้องทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัด

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ HCM หรือระบบบริหารทุนมนุษย์มอบเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการช่วยบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด จำนวนผู้เล่นในตลาดโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำถามที่แท้จริงคือ คุณควรพิจารณาโซลูชันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใดบ้าง?

บล็อกนี้จะสำรวจสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากซอฟต์แวร์ HCM ที่มีความเชี่ยวชาญ และระบบ HR ที่ดีที่สุด 10 ระบบเพื่อช่วยคุณในทุกความต้องการด้านการจัดการทุนมนุษย์ของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์ (HCM) เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการจัดการแรงงาน การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินให้พนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ซอฟต์แวร์ HCM ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการจ่ายเงินเดือน, การบริหารจัดการสวัสดิการ, การสรรหาบุคลากร, และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์

นี่คือรายการคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณต้องค้นหา ก่อนเลือกระบบ HCM:

  • ฟังก์ชันหลักของ HR: มองหาซอฟต์แวร์ HCM ที่สามารถจัดการฟังก์ชัน HR ทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การจัดการข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน การบริหารสวัสดิการ การวางแผนกำลังคน การจัดการเงินเดือน การจัดการค่าใช้จ่าย ฯลฯ
  • การจัดการประสิทธิภาพ: เลือกซอฟต์แวร์ HCM ที่ช่วยในการตั้งเป้าหมาย, ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, วางแผนการสืบทอดตำแหน่ง, จัดการตำแหน่งงาน, และติดตามการพัฒนาอาชีพ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาโซลูชัน HCM ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และการรายงาน เครื่องมือการจัดการแรงงานหลายตัวยังมีการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกและการรักษาพนักงาน
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเรียนรู้: เลือกซอฟต์แวร์ที่รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงานทั่วโลกด้วยการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวและการตั้งค่าตามภูมิภาค เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  • การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ HCM ของคุณควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้ เช่น แพลตฟอร์มบัญชี ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือบริการตรวจสอบประวัติ
  • ความปลอดภัยและการสนับสนุน: มองหาซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีคุณสมบัติเช่น การเข้ารหัสข้อมูล และการเข้าถึงตามบทบาท นอกจากนี้ ควรพิจารณาการสนับสนุนทางเทคนิคที่ครอบคลุม การฝึกอบรม การนำไปใช้ และการอัปเกรดเป็นประจำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. คลิกอัพ

ClickUp โครงการทรัพยากรบุคคล
จ้างและบริหารทีมในอุดมคติของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการทุนมนุษย์และการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีม HR ของคุณจัดการพนักงานตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการความสามารถ ไปจนถึงการเกษียณอายุ

ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมายและระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ ClickUp คือศูนย์กลางสำหรับการรวมงานจากหลากหลายแผนกไว้ในที่เดียว และสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม HR ที่ดูแลข้อมูลพนักงาน การวางแผนกำลังคน การจัดการค่าตอบแทน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการติดตามเป้าหมาย

ClickUp Goalsสามารถช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการทีมกำหนดและติดตามเป้าหมายได้อย่างโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร กำหนดเป้าหมายในรูปแบบตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, หรือรูปแบบงาน; รวมเป้าหมายจากหลายทีมเข้าเป็นเป้าหมายเดียว กำหนดเส้นตาย, สร้างการ์ดคะแนน, และแชร์เป้าหมายกับใครก็ได้ในองค์กรที่มีสิทธิ์ดูหรือแก้ไข

จำนวนครั้งที่ดูใน Clickup
ดูกระบวนการสรรหาบุคลากรทั้งหมดและฟังก์ชัน HR ของคุณด้วยมุมมอง ClickUp

การมองเห็นงานและเป้าหมายก็กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองที่หลากหลายของClickUpคุณสามารถปรับแต่งมุมมองมากกว่า 15 แบบด้วยฟิลด์และสถานะที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการช่วยติดตามงานตามฟิลด์ต่างๆ เช่น วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ เจ้าของ เป็นต้น มุมมองปฏิทินช่วยติดตามกิจกรรมตามวันที่และระยะเวลา

ด้วยClickUp Docs แบบร่วมมือกัน คุณจะมีที่เดียวในการรวบรวมนโยบายองค์กร ทรัพยากร และฐานความรู้ทั้งหมดไว้ด้วยกัน แก้ไขและอัปเดตตามต้องการ และแชร์กับนโยบายการเข้าถึงที่กำหนดเองได้ทั่วทั้งทีมฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเอกสารหรืองานใดอยู่ห่างเกินคลิกเดียวหรือสองคลิก!

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกำลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยโซลูชัน HCM จาก ClickUp
ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงานของพนักงานด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้

แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การมีส่วนร่วม อัตราการเสร็จสิ้นการประเมินผล และลำดับความสำคัญอื่นๆ ในการจัดการบุคลากรตลอดทั้งปี แดชบอร์ดที่น่าสนใจเหล่านี้ยังสามารถใช้สำหรับการนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อีกด้วย พวกเขามีวิดเจ็ตมากกว่า 50 แบบที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ HR ต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่บรรจุแล้ว เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน และประสิทธิภาพของทีม

และนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ใน ClickUp ยังสามารถช่วยให้คุณจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำได้เร็วขึ้นอีกด้วย ลองใช้กับทุกสิ่งตั้งแต่การเขียนประกาศโปรแกรมรางวัลพนักงานไปจนถึงการสรุปบันทึกการประชุมครั้งต่อไปของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ

เทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบในห้องสมุดเทมเพลตของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่เสียเวลาในการตั้งค่า เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงเหล่านี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การสร้างนโยบาย การจัดการประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างเช่นแม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทีมของคุณคุ้นเคยกับกระบวนการต่างๆ โดยใช้ ClickUp Whiteboards แม่แบบนี้ใช้ตารางที่มีสีสัน โครงสร้างดี และสามารถปรับแต่งได้ภายในกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกันของคุณ ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถฝึกอบรมทีม ตั้งค่างานการสรรหาจัดการกระบวนการจ้างงานและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองการทำงานหลายรูปแบบ: เพลิดเพลินกับตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายของ ClickUp สำหรับเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงมุมมองแบบตาราง, รายการ, แบบฟอร์ม, ปฏิทิน และปริมาณงาน การมีหลายวิธีในการตรวจสอบกระบวนการทำงานช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลพนักงาน การจัดเรียง การกรอง และการวางแผนกำลังคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคล: ปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติที่หลากหลายกว่า 100 รูปแบบของ ClickUp ใช้เพื่อสร้างงาน มอบหมายงาน เพิ่มความคิดเห็น เปลี่ยนสถานะ และอื่นๆ อีกมากมายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของทีมคุณ
  • แดชบอร์ด HR แบบรวม: ตรวจสอบหมุดหมายของโครงการ, เป้าหมาย, และ KPI ของ HR ด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และน่าสนใจใน ClickUp, มอบภาพรวมที่รวมเป็นหนึ่งและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมของคุณทั้งหมด
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: สร้างเวิร์กโฟลว์และมาตรฐานกระบวนการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบ
  • เอกสารการทำงานร่วมกัน: สร้างและจัดเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาและแชร์ได้ง่ายเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่ SOPs ไปจนถึงการสรรหาบุคลากรใน ClickUp Docs

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการปรับตัวให้เข้ากับมันเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. อาร์โคโร

อาร์โคโร
แหล่งที่มา:Arcoro

Arcoro ให้บริการโซลูชันทรัพยากรบุคคลที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่ปรับให้เหมาะสมไปจนถึงการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วและโมดูลที่ครอบคลุม Arcoro ช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ด้วยการใช้ Arcoro คุณสามารถจัดการการติดตามแอปพลิเคชัน, การรับเข้าใช้งาน, การจัดการพนักงาน, การจัดการการขาดงาน, การจัดการสวัสดิการ, การติดตามเวลา, และการติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้

คุณสมบัติเด่นของ Arcoro

  • อัตโนมัติการจ้างงาน, การอบรม, และการจัดการกำลังคนอื่น ๆ
  • ผสานการทำงานกับ Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint และ Foundation เพื่อจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารระหว่างภาคสนามและสำนักงาน
  • รับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ขั้นสูงผ่านระบบติดตามผู้สมัครงานของ Arcoro
  • ส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน พร้อมทั้งเพิ่มอัตราการคงอยู่ด้วยระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพและการเรียนรู้
  • เข้าถึงการสนับสนุนได้อย่างสะดวกผ่านคู่มือที่ใช้งานง่ายและเซสชันการฝึกอบรมตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Arcoro

  • จำกัดเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
  • บางครั้งการบันทึกข้อมูลไม่ตรงกัน บางผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้รายงานว่าต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องขอการเพิ่มแบบฟอร์ม PDF
  • ระบบติดตามพนักงานด้วย GPS ต้องการการปรับปรุง

ราคาของ Arcoro

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Arcoro

  • G2: 3. 9/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

3. เพย์เช็คซ์ เฟล็กซ์

แดชบอร์ดของ Paychex
แหล่งที่มา:Paychex

Paychex Flex เป็นซอฟต์แวร์HCM, PEO และHRแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถจัดการเงินเดือน, ทรัพยากรบุคคล, การบริหารสวัสดิการ และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันทำให้การบริหารจัดการแรงงานง่ายขึ้นด้วยระบบองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) ที่ช่วยให้การจัดการงานบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยประหยัดทรัพยากรทางการเงินและเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Paychex Flex

  • ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้ราบรื่นด้วยการคำนวณและยื่นภาษีอัตโนมัติ
  • ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารง่ายขึ้นด้วยระบบการจัดการออนไลน์แบบรวมศูนย์
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานทั่วโลกอย่างเชิงรุก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • ประหยัดเวลาและลดเอกสารด้วยพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานโดยเฉพาะ ที่ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ด้วยตนเอง
  • ติดตามและบันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายสำหรับการจ่ายเงินเดือนและฟังก์ชัน HR อื่น ๆ โดยใช้ Paychex Flex Time

ข้อจำกัดของ Paychex Flex

  • อินเตอร์เฟซล้าสมัย
  • ผู้ใช้ได้ร้องขอคุณสมบัติการจัดการตนเองเพิ่มเติมที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Paychex Flex โดยตรง

ราคาของ Paychex Flex

  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน + $5 ต่อพนักงาน
  • เลือก: กำหนดราคาเอง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง

Paychex Flex คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)

4. เซริเดียน เดย์ฟอร์ซ เอชซีเอ็ม

เซริเดียน เดย์ฟอร์ซ
แหล่งที่มา:Dayforce

ด้วยผู้ใช้มากกว่า 6 ล้านคนทั่วโลก Dayforce เชี่ยวชาญในการทำให้การขยายตัวเป็นเรื่องง่าย เป็นแอปพลิเคชัน HCM แบบองค์รวมที่มีโมเดลข้อมูลเดียว การคำนวณที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่

มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมพร้อมการวิเคราะห์และแสดงผลแบบเรียลไทม์สำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณในแต่ละวัน

คุณสมบัติเด่นของ Dayforce HCM

  • ปรับปรุงการดำเนินงานด้านเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพในกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครอง
  • ใช้ AI เพื่อตัดสินใจในการจ้างงานอย่างชาญฉลาด ปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการและรักษาบุคลากร
  • หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการอัปเดตรายงานด้วยตนเอง สร้างรายงานทรัพยากรบุคคลแบบไดนามิกที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
  • รับรองความปลอดภัยของข้อมูลของบุคลากรของคุณผ่านการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ฝังไว้ในระบบ และการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อจำกัดของ Dayforce HCM

  • อาจสร้างรายงานขนาดใหญ่ที่อ่านไม่ออก
  • ฟีเจอร์บริการตนเองสำหรับพนักงานล้าสมัย
  • การสนับสนุนลูกค้าแบบทันทีควรสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสำหรับแต่ละกรณี

ราคาของ Dayforce HCM

  • ราคาตามความต้องการ

Dayforce HCM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)

5. เอดดี้

เอ็ดดี้
แหล่งที่มา:เอ็ดดี้

Eddy ภูมิใจในความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มแบบรวมของ Eddy เพื่อจ้างงาน, อบรม, จัดการ, และจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดเวลาในการจัดการเงินเดือนอย่างมากด้วยระบบ Eddy Payroll ที่มีความยืดหยุ่นสูง

Eddy จัดเก็บข้อมูลพนักงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงการส่งข้อความอัตโนมัติ, กระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้, และฟีเจอร์การโพสต์อัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Eddy

  • ทำให้การจัดการเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กง่ายขึ้นผ่านระบบการอัตโนมัติที่ทรงพลัง
  • ดูแลการยื่นภาษีรายไตรมาสและรายปี รวมถึงการจัดเตรียมและยื่นแบบฟอร์ม W-2 และ 1099-NEC ในช่วงสิ้นปี
  • ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและคำนวณค่าจ้างรายชั่วโมงอย่างถูกต้องด้วยฟีเจอร์การลงเวลาและเข้างานของ Eddy
  • ประหยัดเวลาและป้องกันการมองข้ามด้วยระบบส่งข้อความอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ และการโพสต์งานอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์หางานหลัก
  • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือและขอลาหยุดได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

ข้อจำกัดของเอ็ดดี

  • ต้องการการอัปเดตกฎหมายแรงงานที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาคเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้หลายคนพบข้อผิดพลาดขณะพยายามอัปโหลดเอกสารสำหรับพนักงานใหม่
  • พนักงานต้องยอมรับคำเชิญเพื่อเข้าร่วมในแท็บการเริ่มต้นใช้งาน

การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้

  • เริ่มต้น: $4/เดือนต่อคน
  • การเติบโต: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง
  • ส่วนเสริม: การจ่ายเงินเดือน: $6/คน การจ้างงาน: $199/เดือน
  • เงินเดือน: $6/คน
  • การจ้างงาน: $199/เดือน
  • เงินเดือน: $6/คน
  • การจ้างงาน: $199/เดือน

คะแนนและรีวิวของเอ็ดดี้

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

6. ทรัคสตาร์

แดชบอร์ด Trakstar
แหล่งที่มา:Trakstar

Trakstar เป็นซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบคลาวด์ที่ผสานรวมผลิตภัณฑ์เสริมสี่อย่าง ได้แก่ การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการการเรียนรู้ การติดตามผู้สมัคร และการวิเคราะห์กำลังคน เข้าไว้ในโซลูชันการพัฒนาบุคลากรเพียงหนึ่งเดียว

Trakstar นำเสนอฟีเจอร์การรีวิวแบบ 360° ที่ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างครอบคลุมแก่พนักงานและส่งเสริมการเติบโตในหลายด้าน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้บุคลากรที่มีความสามารถผ่านฟีเจอร์การสรรหาผู้สมัคร

คุณสมบัติเด่นของ Trakstar

  • สร้างหลักสูตรออนไลน์และโมดูลการฝึกอบรมด้วยแพลตฟอร์มการสร้างหลักสูตร eLearning ที่ใช้งานง่ายของ Trakstar Learn สำหรับทีมแบบผสมผสาน, ระยะไกล, และแบบตัวต่อตัว
  • ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดกรองผู้สมัครให้ราบรื่นและแชร์ประกาศงานไปยังเว็บไซต์หางานชั้นนำด้วย Trakstar Hire ติดตามประสิทธิภาพด้วย Trakstar Insights และส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • อัตโนมัติการนำเข้าข้อมูลผู้สมัครและการทำงานร่วมกับผู้สรรหาภายนอก

ข้อจำกัดของ Trakstar

  • ผู้ใช้หลายคนได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับความสามารถในการรายงานของแพลตฟอร์ม โดยอ้างว่าขาดความลึกซึ้งและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างเพียงพอ
  • ไม่สามารถรองรับการทบทวนเชิงบรรยายแทนการทบทวนแบบให้คะแนนได้
  • ขาดความสามารถในการสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ

ราคาของ Trakstar

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Trakstar

  • G2: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)

7. การเกิดคลื่น

แหล่งที่มา:Rippling

Rippling เป็นซอฟต์แวร์ HCM บนระบบคลาวด์ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นในแผนก HR, IT และการเงินภายใต้หลังคาเดียว

ซอฟต์แวร์ HR ของพวกเขามีความเป็นมิตรกับผู้ใช้, ใช้งานง่าย, และเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • เข้าถึงเทมเพลต HR ที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับการจ่ายเงินเดือนและงาน HR ที่จำเป็นอื่นๆ
  • จัดการกับความซับซ้อนของการบริหารจัดการพนักงานทั่วโลกด้วยฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการจ่ายเงินเดือน การจัดการภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละประเทศ
  • ใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติหรือซิงค์ข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ได้พร้อมกัน—ไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้ และให้ผู้จ้างงานสามารถตรวจสอบและอนุมัติเวลาพักได้ในเวลาจริงผ่านระบบลงเวลาอัจฉริยะ
  • ดำเนินการสิทธิ์และการกำหนดนโยบายตามบทบาทที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงและการอนุมัติที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • เวลาโหลดนานบนการเปลี่ยนผ่าน
  • ระบบผู้ใช้ต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
  • ต้องการการบูรณาการการจัดการด้านไอที

การส่งผ่านราคา

  • ราคาตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,270+)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,030 รายการ)

8. Oracle Fusion Cloud การจัดการทุนมนุษย์

Oracle HCM
แหล่งที่มา:Oracle HCM

ข้อเสนอของ Oracle Cloud HCM ครอบคลุมหลากหลายด้าน ตั้งแต่ทรัพยากรบุคคลและการจัดการงาน ไปจนถึงการบริหารจัดการกำลังคน การจ่ายเงินเดือน และการวิเคราะห์ HCM

Oracle รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของบริษัททั่วโลก ด้วยตัวเลือกบริการตนเองที่ปลอดภัย พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล วันหยุดพักผ่อน และสลิปเงินเดือนได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Fusion Cloud HCM

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับระดับโลกและความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม
  • ให้พนักงานมีพอร์ทัลบริการตนเองที่ปลอดภัยและรองรับการใช้งานบนมือถือ สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและงานสำคัญต่างๆ
  • จัดการอุตสาหกรรม, สหภาพ, และข้อตกลงสัญญาด้วยระบบการทำงานตามกฎเกณฑ์
  • ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงโดยการประเมินความเสี่ยงในการลาออก
  • ใช้ 알고ริทึม AI เพื่อตรวจจับความผิดปกติ เช่น พนักงานผี และการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อจำกัดของ Oracle Fusion Cloud HCM

  • ไม่สามารถดาวน์โหลดประวัติย่อหรือใบสมัครเป็นกลุ่มได้
  • ระบบนำทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งใช้การคลิกมากเกินไป
  • ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์อาจลดลงและทำงานช้าลงเมื่อมีผู้ใช้หลายคนใช้งานพร้อมกัน
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Oracle Fusion Cloud HCM

  • ฝ่ายช่วยเหลือ: $4 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • การบริหารจัดการบุคลากร: 10 ดอลลาร์ต่อพนักงานต่อเดือน
  • ทรัพยากรบุคคลระดับโลก: 15 ดอลลาร์ต่อพนักงานต่อเดือน

Oracle Fusion Cloud HCM คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 5/5 (520+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

9. Paycor HCM

แหล่งที่มา:Paycor

Paycor HCM เป็นระบบ HR, การจ่ายเงินเดือน, การสรรหาบุคลากร, และการบริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจร ระบบ HCM สามารถปรับแต่งและกำหนดค่าได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ, การผลิต, ร้านอาหาร, และบริการทางธุรกิจ

Paycor ยังมีตัวเลือกด้านภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบลดข้อผิดพลาด และคุณสมบัติเด่นอื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของ Paycor HCM

  • เพลิดเพลินไปกับตัวเลือกการชำระเงินที่ไม่เหมือนใคร เช่น การชำระเงินตามคำขอ, กระเป๋าเงิน Paycor, และอื่น ๆ
  • ทำให้การประมวลผลเงินเดือนง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติ AutoRun ที่ทำให้การชำระเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่คุณระบุไว้
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องหรือหายไปโดยตรงบนแดชบอร์ดของคุณ
  • บริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเฉพาะสำหรับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการเส้นทางอาชีพ และการวางแผนค่าตอบแทน
  • เข้าถึงข้อมูลเงินเดือนและสวัสดิการ คำขอลาหยุด การอัปเดตข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆ ได้อย่างสะดวกผ่านแอปมือถือ Paycor

ข้อจำกัดของ Paycor HCM

  • บริการลูกค้าไม่ดี
  • มันจำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนการปล่อยตัวที่ดีขึ้น
  • การรายงานรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณ

ราคาของ Paycor HCM

  • ราคาตามความต้องการ

Paycor HCM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,760 รายการ)

10. การบริหารทุนมนุษย์ในทุกวัน

แหล่งที่มา:Workday

Workday เป็นซอฟต์แวร์ CRM ระดับองค์กรที่ผสานกระบวนการทางการเงินเข้ากับทรัพยากรบุคคล การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น จึงมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร

ด้วย Workday AI เป็นแกนหลัก นี่คือชุดแอปพลิเคชัน HR ที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น ซึ่งทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday HCM

  • ผสานการทำงานโดยตรงกับ Workday Skills Cloud เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำในการสร้างกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
  • ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานผ่านแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย
  • ใช้การเปรียบเทียบกับคู่แข่งและการรายงานด้วยตนเองเพื่อระบุโอกาสได้เร็วขึ้น
  • ผสานรวมอย่างรวดเร็วกับระบบไอทีที่มีอยู่ของคุณผ่าน API สาธารณะนับพันและตลาดกลาง

ข้อจำกัดของระบบ Workday HCM

  • ฟังก์ชันการรายงานมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน และอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้
  • บทบาทการทำงานควรปรับแต่งได้มากขึ้น
  • ตัวเลือกการค้นหาทั่วโลกไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

ราคาของ Workday HCM

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Workday HCM

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,330+ รีวิว)

เลือกซอฟต์แวร์ HCM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ซอฟต์แวร์ HCM ทุกตัวในรายการนี้ล้วนมีสิ่งใหม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัว พวกมันทั้งหมดเชี่ยวชาญในนิชเฉพาะทาง ดังนั้น หากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในนิชใดนิชหนึ่ง ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงลังเลอยู่ว่าจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทุนบุคคลใด ขอแนะนำให้เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง—ClickUp.ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล ClickUpมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกโลกให้คุณ. คุณจะได้รับแพลตฟอร์ม HCM ที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณสร้างและรักษาการไหลเวียนของงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรทุกขั้นตอนผ่านวงจรชีวิตของพนักงาน.

และซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรและโครงการโดยรวมที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรองรับทุกความต้องการทางธุรกิจได้

คุณกำลังรออะไรอยู่? ลองใช้ClickUp ฟรีตอนนี้เลย!