10 ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจในปี 2025

การบริหารทุนมนุษย์ไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มักต้องสวมหมวกหลายใบ พวกเขาต้องสรรหา จ้าง พัฒนา จ่ายเงิน จัดการ และรักษาพนักงานไว้ และพวกเขามักต้องทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัด
เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ HCM หรือระบบบริหารทุนมนุษย์มอบเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการช่วยบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด จำนวนผู้เล่นในตลาดโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำถามที่แท้จริงคือ คุณควรพิจารณาโซลูชันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใดบ้าง?
บล็อกนี้จะสำรวจสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากซอฟต์แวร์ HCM ที่มีความเชี่ยวชาญ และระบบ HR ที่ดีที่สุด 10 ระบบเพื่อช่วยคุณในทุกความต้องการด้านการจัดการทุนมนุษย์ของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์ (HCM) เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการจัดการแรงงาน การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินให้พนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ซอฟต์แวร์ HCM ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการจ่ายเงินเดือน, การบริหารจัดการสวัสดิการ, การสรรหาบุคลากร, และการจัดการประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์
นี่คือรายการคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณต้องค้นหา ก่อนเลือกระบบ HCM:
- ฟังก์ชันหลักของ HR: มองหาซอฟต์แวร์ HCM ที่สามารถจัดการฟังก์ชัน HR ทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การจัดการข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน การบริหารสวัสดิการ การวางแผนกำลังคน การจัดการเงินเดือน การจัดการค่าใช้จ่าย ฯลฯ
- การจัดการประสิทธิภาพ: เลือกซอฟต์แวร์ HCM ที่ช่วยในการตั้งเป้าหมาย, ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, วางแผนการสืบทอดตำแหน่ง, จัดการตำแหน่งงาน, และติดตามการพัฒนาอาชีพ
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาโซลูชัน HCM ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และการรายงาน เครื่องมือการจัดการแรงงานหลายตัวยังมีการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกและการรักษาพนักงาน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเรียนรู้: เลือกซอฟต์แวร์ที่รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงานทั่วโลกด้วยการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวและการตั้งค่าตามภูมิภาค เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ HCM ของคุณควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้ เช่น แพลตฟอร์มบัญชี ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือบริการตรวจสอบประวัติ
- ความปลอดภัยและการสนับสนุน: มองหาซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีคุณสมบัติเช่น การเข้ารหัสข้อมูล และการเข้าถึงตามบทบาท นอกจากนี้ ควรพิจารณาการสนับสนุนทางเทคนิคที่ครอบคลุม การฝึกอบรม การนำไปใช้ และการอัปเกรดเป็นประจำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการทุนมนุษย์และการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีม HR ของคุณจัดการพนักงานตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการความสามารถ ไปจนถึงการเกษียณอายุ
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมายและระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ ClickUp คือศูนย์กลางสำหรับการรวมงานจากหลากหลายแผนกไว้ในที่เดียว และสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม HR ที่ดูแลข้อมูลพนักงาน การวางแผนกำลังคน การจัดการค่าตอบแทน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการติดตามเป้าหมาย
ClickUp Goalsสามารถช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการทีมกำหนดและติดตามเป้าหมายได้อย่างโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร กำหนดเป้าหมายในรูปแบบตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, หรือรูปแบบงาน; รวมเป้าหมายจากหลายทีมเข้าเป็นเป้าหมายเดียว กำหนดเส้นตาย, สร้างการ์ดคะแนน, และแชร์เป้าหมายกับใครก็ได้ในองค์กรที่มีสิทธิ์ดูหรือแก้ไข
การมองเห็นงานและเป้าหมายก็กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองที่หลากหลายของClickUpคุณสามารถปรับแต่งมุมมองมากกว่า 15 แบบด้วยฟิลด์และสถานะที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการช่วยติดตามงานตามฟิลด์ต่างๆ เช่น วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ เจ้าของ เป็นต้น มุมมองปฏิทินช่วยติดตามกิจกรรมตามวันที่และระยะเวลา
ด้วยClickUp Docs แบบร่วมมือกัน คุณจะมีที่เดียวในการรวบรวมนโยบายองค์กร ทรัพยากร และฐานความรู้ทั้งหมดไว้ด้วยกัน แก้ไขและอัปเดตตามต้องการ และแชร์กับนโยบายการเข้าถึงที่กำหนดเองได้ทั่วทั้งทีมฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเอกสารหรืองานใดอยู่ห่างเกินคลิกเดียวหรือสองคลิก!
แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การมีส่วนร่วม อัตราการเสร็จสิ้นการประเมินผล และลำดับความสำคัญอื่นๆ ในการจัดการบุคลากรตลอดทั้งปี แดชบอร์ดที่น่าสนใจเหล่านี้ยังสามารถใช้สำหรับการนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อีกด้วย พวกเขามีวิดเจ็ตมากกว่า 50 แบบที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ HR ต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่บรรจุแล้ว เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน และประสิทธิภาพของทีม
และนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ใน ClickUp ยังสามารถช่วยให้คุณจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำได้เร็วขึ้นอีกด้วย ลองใช้กับทุกสิ่งตั้งแต่การเขียนประกาศโปรแกรมรางวัลพนักงานไปจนถึงการสรุปบันทึกการประชุมครั้งต่อไปของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
เทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบในห้องสมุดเทมเพลตของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่เสียเวลาในการตั้งค่า เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงเหล่านี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การสร้างนโยบาย การจัดการประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทีมของคุณคุ้นเคยกับกระบวนการต่างๆ โดยใช้ ClickUp Whiteboards แม่แบบนี้ใช้ตารางที่มีสีสัน โครงสร้างดี และสามารถปรับแต่งได้ภายในกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกันของคุณ ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถฝึกอบรมทีม ตั้งค่างานการสรรหาจัดการกระบวนการจ้างงานและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองการทำงานหลายรูปแบบ: เพลิดเพลินกับตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายของ ClickUp สำหรับเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงมุมมองแบบตาราง, รายการ, แบบฟอร์ม, ปฏิทิน และปริมาณงาน การมีหลายวิธีในการตรวจสอบกระบวนการทำงานช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลพนักงาน การจัดเรียง การกรอง และการวางแผนกำลังคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคล: ปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติที่หลากหลายกว่า 100 รูปแบบของ ClickUp ใช้เพื่อสร้างงาน มอบหมายงาน เพิ่มความคิดเห็น เปลี่ยนสถานะ และอื่นๆ อีกมากมายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของทีมคุณ
- แดชบอร์ด HR แบบรวม: ตรวจสอบหมุดหมายของโครงการ, เป้าหมาย, และ KPI ของ HR ด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และน่าสนใจใน ClickUp, มอบภาพรวมที่รวมเป็นหนึ่งและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมของคุณทั้งหมด
- เทมเพลตสำเร็จรูป: สร้างเวิร์กโฟลว์และมาตรฐานกระบวนการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบ
- เอกสารการทำงานร่วมกัน: สร้างและจัดเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาและแชร์ได้ง่ายเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่ SOPs ไปจนถึงการสรรหาบุคลากรใน ClickUp Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการปรับตัวให้เข้ากับมันเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. อาร์โคโร
Arcoro ให้บริการโซลูชันทรัพยากรบุคคลที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่ปรับให้เหมาะสมไปจนถึงการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วและโมดูลที่ครอบคลุม Arcoro ช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ด้วยการใช้ Arcoro คุณสามารถจัดการการติดตามแอปพลิเคชัน, การรับเข้าใช้งาน, การจัดการพนักงาน, การจัดการการขาดงาน, การจัดการสวัสดิการ, การติดตามเวลา, และการติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Arcoro
- อัตโนมัติการจ้างงาน, การอบรม, และการจัดการกำลังคนอื่น ๆ
- ผสานการทำงานกับ Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint และ Foundation เพื่อจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารระหว่างภาคสนามและสำนักงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ขั้นสูงผ่านระบบติดตามผู้สมัครงานของ Arcoro
- ส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน พร้อมทั้งเพิ่มอัตราการคงอยู่ด้วยระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพและการเรียนรู้
- เข้าถึงการสนับสนุนได้อย่างสะดวกผ่านคู่มือที่ใช้งานง่ายและเซสชันการฝึกอบรมตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Arcoro
- จำกัดเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
- บางครั้งการบันทึกข้อมูลไม่ตรงกัน บางผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้รายงานว่าต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องขอการเพิ่มแบบฟอร์ม PDF
- ระบบติดตามพนักงานด้วย GPS ต้องการการปรับปรุง
ราคาของ Arcoro
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Arcoro
- G2: 3. 9/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
3. เพย์เช็คซ์ เฟล็กซ์
Paychex Flex เป็นซอฟต์แวร์HCM, PEO และHRแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถจัดการเงินเดือน, ทรัพยากรบุคคล, การบริหารสวัสดิการ และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันทำให้การบริหารจัดการแรงงานง่ายขึ้นด้วยระบบองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) ที่ช่วยให้การจัดการงานบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยประหยัดทรัพยากรทางการเงินและเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Paychex Flex
- ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้ราบรื่นด้วยการคำนวณและยื่นภาษีอัตโนมัติ
- ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารง่ายขึ้นด้วยระบบการจัดการออนไลน์แบบรวมศูนย์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานทั่วโลกอย่างเชิงรุก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- ประหยัดเวลาและลดเอกสารด้วยพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานโดยเฉพาะ ที่ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ด้วยตนเอง
- ติดตามและบันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายสำหรับการจ่ายเงินเดือนและฟังก์ชัน HR อื่น ๆ โดยใช้ Paychex Flex Time
ข้อจำกัดของ Paychex Flex
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
- ผู้ใช้ได้ร้องขอคุณสมบัติการจัดการตนเองเพิ่มเติมที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Paychex Flex โดยตรง
ราคาของ Paychex Flex
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน + $5 ต่อพนักงาน
- เลือก: กำหนดราคาเอง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
Paychex Flex คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
4. เซริเดียน เดย์ฟอร์ซ เอชซีเอ็ม
ด้วยผู้ใช้มากกว่า 6 ล้านคนทั่วโลก Dayforce เชี่ยวชาญในการทำให้การขยายตัวเป็นเรื่องง่าย เป็นแอปพลิเคชัน HCM แบบองค์รวมที่มีโมเดลข้อมูลเดียว การคำนวณที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่
มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมพร้อมการวิเคราะห์และแสดงผลแบบเรียลไทม์สำหรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณในแต่ละวัน
คุณสมบัติเด่นของ Dayforce HCM
- ปรับปรุงการดำเนินงานด้านเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพในกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครอง
- ใช้ AI เพื่อตัดสินใจในการจ้างงานอย่างชาญฉลาด ปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการและรักษาบุคลากร
- หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการอัปเดตรายงานด้วยตนเอง สร้างรายงานทรัพยากรบุคคลแบบไดนามิกที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
- รับรองความปลอดภัยของข้อมูลของบุคลากรของคุณผ่านการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ฝังไว้ในระบบ และการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อจำกัดของ Dayforce HCM
- อาจสร้างรายงานขนาดใหญ่ที่อ่านไม่ออก
- ฟีเจอร์บริการตนเองสำหรับพนักงานล้าสมัย
- การสนับสนุนลูกค้าแบบทันทีควรสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสำหรับแต่ละกรณี
ราคาของ Dayforce HCM
- ราคาตามความต้องการ
Dayforce HCM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
5. เอดดี้
Eddy ภูมิใจในความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มแบบรวมของ Eddy เพื่อจ้างงาน, อบรม, จัดการ, และจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดเวลาในการจัดการเงินเดือนอย่างมากด้วยระบบ Eddy Payroll ที่มีความยืดหยุ่นสูง
Eddy จัดเก็บข้อมูลพนักงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงการส่งข้อความอัตโนมัติ, กระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้, และฟีเจอร์การโพสต์อัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Eddy
- ทำให้การจัดการเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กง่ายขึ้นผ่านระบบการอัตโนมัติที่ทรงพลัง
- ดูแลการยื่นภาษีรายไตรมาสและรายปี รวมถึงการจัดเตรียมและยื่นแบบฟอร์ม W-2 และ 1099-NEC ในช่วงสิ้นปี
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและคำนวณค่าจ้างรายชั่วโมงอย่างถูกต้องด้วยฟีเจอร์การลงเวลาและเข้างานของ Eddy
- ประหยัดเวลาและป้องกันการมองข้ามด้วยระบบส่งข้อความอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ และการโพสต์งานอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์หางานหลัก
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือและขอลาหยุดได้อย่างสะดวกผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ข้อจำกัดของเอ็ดดี
- ต้องการการอัปเดตกฎหมายแรงงานที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาคเพิ่มเติม
- ผู้ใช้หลายคนพบข้อผิดพลาดขณะพยายามอัปโหลดเอกสารสำหรับพนักงานใหม่
- พนักงานต้องยอมรับคำเชิญเพื่อเข้าร่วมในแท็บการเริ่มต้นใช้งาน
การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้
- เริ่มต้น: $4/เดือนต่อคน
- การเติบโต: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- ส่วนเสริม: การจ่ายเงินเดือน: $6/คน การจ้างงาน: $199/เดือน
คะแนนและรีวิวของเอ็ดดี้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
6. ทรัคสตาร์
Trakstar เป็นซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบคลาวด์ที่ผสานรวมผลิตภัณฑ์เสริมสี่อย่าง ได้แก่ การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการการเรียนรู้ การติดตามผู้สมัคร และการวิเคราะห์กำลังคน เข้าไว้ในโซลูชันการพัฒนาบุคลากรเพียงหนึ่งเดียว
Trakstar นำเสนอฟีเจอร์การรีวิวแบบ 360° ที่ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างครอบคลุมแก่พนักงานและส่งเสริมการเติบโตในหลายด้าน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้บุคลากรที่มีความสามารถผ่านฟีเจอร์การสรรหาผู้สมัคร
คุณสมบัติเด่นของ Trakstar
- สร้างหลักสูตรออนไลน์และโมดูลการฝึกอบรมด้วยแพลตฟอร์มการสร้างหลักสูตร eLearning ที่ใช้งานง่ายของ Trakstar Learn สำหรับทีมแบบผสมผสาน, ระยะไกล, และแบบตัวต่อตัว
- ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดกรองผู้สมัครให้ราบรื่นและแชร์ประกาศงานไปยังเว็บไซต์หางานชั้นนำด้วย Trakstar Hire ติดตามประสิทธิภาพด้วย Trakstar Insights และส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- อัตโนมัติการนำเข้าข้อมูลผู้สมัครและการทำงานร่วมกับผู้สรรหาภายนอก
ข้อจำกัดของ Trakstar
- ผู้ใช้หลายคนได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับความสามารถในการรายงานของแพลตฟอร์ม โดยอ้างว่าขาดความลึกซึ้งและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างเพียงพอ
- ไม่สามารถรองรับการทบทวนเชิงบรรยายแทนการทบทวนแบบให้คะแนนได้
- ขาดความสามารถในการสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ
ราคาของ Trakstar
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trakstar
- G2: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
7. การเกิดคลื่น
Rippling เป็นซอฟต์แวร์ HCM บนระบบคลาวด์ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นในแผนก HR, IT และการเงินภายใต้หลังคาเดียว
ซอฟต์แวร์ HR ของพวกเขามีความเป็นมิตรกับผู้ใช้, ใช้งานง่าย, และเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- เข้าถึงเทมเพลต HR ที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับการจ่ายเงินเดือนและงาน HR ที่จำเป็นอื่นๆ
- จัดการกับความซับซ้อนของการบริหารจัดการพนักงานทั่วโลกด้วยฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการจ่ายเงินเดือน การจัดการภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละประเทศ
- ใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติหรือซิงค์ข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ได้พร้อมกัน—ไม่ต้องเขียนโค้ด
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้ และให้ผู้จ้างงานสามารถตรวจสอบและอนุมัติเวลาพักได้ในเวลาจริงผ่านระบบลงเวลาอัจฉริยะ
- ดำเนินการสิทธิ์และการกำหนดนโยบายตามบทบาทที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงและการอนุมัติที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- เวลาโหลดนานบนการเปลี่ยนผ่าน
- ระบบผู้ใช้ต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- ต้องการการบูรณาการการจัดการด้านไอที
การส่งผ่านราคา
- ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,270+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,030 รายการ)
8. Oracle Fusion Cloud การจัดการทุนมนุษย์
ข้อเสนอของ Oracle Cloud HCM ครอบคลุมหลากหลายด้าน ตั้งแต่ทรัพยากรบุคคลและการจัดการงาน ไปจนถึงการบริหารจัดการกำลังคน การจ่ายเงินเดือน และการวิเคราะห์ HCM
Oracle รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของบริษัททั่วโลก ด้วยตัวเลือกบริการตนเองที่ปลอดภัย พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล วันหยุดพักผ่อน และสลิปเงินเดือนได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Fusion Cloud HCM
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับระดับโลกและความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม
- ให้พนักงานมีพอร์ทัลบริการตนเองที่ปลอดภัยและรองรับการใช้งานบนมือถือ สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและงานสำคัญต่างๆ
- จัดการอุตสาหกรรม, สหภาพ, และข้อตกลงสัญญาด้วยระบบการทำงานตามกฎเกณฑ์
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงโดยการประเมินความเสี่ยงในการลาออก
- ใช้ 알고ริทึม AI เพื่อตรวจจับความผิดปกติ เช่น พนักงานผี และการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของ Oracle Fusion Cloud HCM
- ไม่สามารถดาวน์โหลดประวัติย่อหรือใบสมัครเป็นกลุ่มได้
- ระบบนำทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งใช้การคลิกมากเกินไป
- ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์อาจลดลงและทำงานช้าลงเมื่อมีผู้ใช้หลายคนใช้งานพร้อมกัน
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Oracle Fusion Cloud HCM
- ฝ่ายช่วยเหลือ: $4 ต่อพนักงานต่อเดือน
- การบริหารจัดการบุคลากร: 10 ดอลลาร์ต่อพนักงานต่อเดือน
- ทรัพยากรบุคคลระดับโลก: 15 ดอลลาร์ต่อพนักงานต่อเดือน
Oracle Fusion Cloud HCM คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 5/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. Paycor HCM
Paycor HCM เป็นระบบ HR, การจ่ายเงินเดือน, การสรรหาบุคลากร, และการบริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจร ระบบ HCM สามารถปรับแต่งและกำหนดค่าได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ, การผลิต, ร้านอาหาร, และบริการทางธุรกิจ
Paycor ยังมีตัวเลือกด้านภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบลดข้อผิดพลาด และคุณสมบัติเด่นอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ Paycor HCM
- เพลิดเพลินไปกับตัวเลือกการชำระเงินที่ไม่เหมือนใคร เช่น การชำระเงินตามคำขอ, กระเป๋าเงิน Paycor, และอื่น ๆ
- ทำให้การประมวลผลเงินเดือนง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติ AutoRun ที่ทำให้การชำระเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่คุณระบุไว้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องหรือหายไปโดยตรงบนแดชบอร์ดของคุณ
- บริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเฉพาะสำหรับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการเส้นทางอาชีพ และการวางแผนค่าตอบแทน
- เข้าถึงข้อมูลเงินเดือนและสวัสดิการ คำขอลาหยุด การอัปเดตข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆ ได้อย่างสะดวกผ่านแอปมือถือ Paycor
ข้อจำกัดของ Paycor HCM
- บริการลูกค้าไม่ดี
- มันจำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนการปล่อยตัวที่ดีขึ้น
- การรายงานรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
ราคาของ Paycor HCM
- ราคาตามความต้องการ
Paycor HCM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,760 รายการ)
10. การบริหารทุนมนุษย์ในทุกวัน
Workday เป็นซอฟต์แวร์ CRM ระดับองค์กรที่ผสานกระบวนการทางการเงินเข้ากับทรัพยากรบุคคล การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น จึงมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร
ด้วย Workday AI เป็นแกนหลัก นี่คือชุดแอปพลิเคชัน HR ที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น ซึ่งทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday HCM
- ผสานการทำงานโดยตรงกับ Workday Skills Cloud เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำในการสร้างกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
- ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานผ่านแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย
- ใช้การเปรียบเทียบกับคู่แข่งและการรายงานด้วยตนเองเพื่อระบุโอกาสได้เร็วขึ้น
- ผสานรวมอย่างรวดเร็วกับระบบไอทีที่มีอยู่ของคุณผ่าน API สาธารณะนับพันและตลาดกลาง
ข้อจำกัดของระบบ Workday HCM
- ฟังก์ชันการรายงานมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน และอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้
- บทบาทการทำงานควรปรับแต่งได้มากขึ้น
- ตัวเลือกการค้นหาทั่วโลกไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
ราคาของ Workday HCM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Workday HCM
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,330+ รีวิว)
เลือกซอฟต์แวร์ HCM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์ HCM ทุกตัวในรายการนี้ล้วนมีสิ่งใหม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัว พวกมันทั้งหมดเชี่ยวชาญในนิชเฉพาะทาง ดังนั้น หากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในนิชใดนิชหนึ่ง ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงลังเลอยู่ว่าจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทุนบุคคลใด ขอแนะนำให้เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง—ClickUp.ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล ClickUpมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกโลกให้คุณ. คุณจะได้รับแพลตฟอร์ม HCM ที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณสร้างและรักษาการไหลเวียนของงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรทุกขั้นตอนผ่านวงจรชีวิตของพนักงาน.
และซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรและโครงการโดยรวมที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรองรับทุกความต้องการทางธุรกิจได้
คุณกำลังรออะไรอยู่? ลองใช้ClickUp ฟรีตอนนี้เลย!