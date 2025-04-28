10 แม่แบบวางแผนความจุทีมฟรี | ClickUp, Excel และอื่นๆ

เมื่อคุณได้รับมอบหมายให้ทำโครงการใหม่ ๆ คุณมักจะอยากตอบตกลงเสมอ ส่วนที่ยากคือการรู้ว่า "ตกลง" นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาจากภาระงานปัจจุบันของทีมคุณ
นี่คือจุดที่การวางแผนกำลังการผลิตอย่างละเอียดแสดงศักยภาพอย่างแท้จริง และเหตุผลที่มันกลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวางแผนกำลังการผลิตที่เหมาะสมช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ว่าพวกเขาสามารถจ้างสมาชิกใหม่หรือรับโครงการใหม่ได้หรือไม่ ในขณะที่ยังคงติดตามปริมาณงานของทีมปัจจุบันอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องกดดัน 😅
ข่าวดีคือมีเครื่องมือวางแผนความจุมากมายที่พร้อมช่วยคุณในเส้นทางนี้ ไม่ต้องพูดถึงคอร์สออนไลน์บล็อก และ—ที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษ—แม่แบบ!
ติดตามเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณทั้งหมดสามารถได้รับประโยชน์จากเทมเพลตการวางแผนบัญชีที่มั่นคง คุณสมบัติเด่นที่ควรพิจารณา และการเข้าถึงเทมเพลตความจุที่ดีที่สุด 10 แบบฟรีในตลาด
อะไรคือแบบแผนการวางแผนความจุของทีม?
ความสามารถหมายถึงปริมาณงานสูงสุดที่ทีมหรือบุคคลสามารถรับผิดชอบได้ในเวลาที่กำหนด แต่อาจใช้เพื่ออ้างถึงปริมาณทรัพยากรที่บริษัทหรือทีมมีอยู่สำหรับโครงการเฉพาะได้เช่นกัน
การวางแผนกำลังการผลิตคือกระบวนการวัดทรัพยากร เวลา และสมาชิกในทีมที่จำเป็นในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เสร็จสิ้น เพื่อระบุพื้นที่สำหรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กล่าวคือ ความสามารถในการรับโครงการใหม่ พนักงานใหม่ หรืองานเพิ่มเติมในแต่ละวัน
แม้ว่าผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวางแผนกำลังการผลิต แต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องควรสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกทีมคนอื่น ๆ หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ และลูกค้า
ด้วยความสำคัญของการวางแผนกำลังการผลิตที่แม่นยำ การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
เทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตที่ทรงพลังมีหลากหลายรูปแบบและสามารถสร้างได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ PowerPoint และExcel
แบบแผนการวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรของคุณได้อย่างง่ายดายและสมจริงเพื่อดูว่าทรัพยากรใดอยู่ภายใต้กำลังการผลิต, เกินกำลังการผลิต, หรืออยู่ในกำลังการผลิต. ทรัพยากรเหล่านี้อาจรวมถึงวัสดุจริง, เวลา, และงบประมาณ – แต่ที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรของคุณ – ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการทรัพยากร!
นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้รายงานการวางแผนกำลังการผลิตมีความชัดเจน อ่านง่าย และจัดระเบียบได้ดีกว่าการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แต่ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรีเพื่อค้นหาเทมเพลตที่ใช่สำหรับคุณ ลองถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญเหล่านี้:
- แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิตเหล่านี้สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้หรือไม่?
- มันจะสอดคล้องกับโครงการและกระบวนการปัจจุบันของฉันหรือไม่?
- ทีมของฉันและฉันจะสามารถใช้มันได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือไม่?
- มันฟรีไหม?
นี่ไม่ใช่เรื่องที่ขอมากเกินไปเลย! ที่จริงแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่จำเป็นอีกหลายประการที่ควรพิจารณาในเทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตครั้งต่อไปของคุณ—และเราสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ฟรี 😎
คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในแบบฟอร์มการวางแผนกำลังการผลิตของโครงการ
สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากการวางแผนกำลังการผลิตคือข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ การจัดการและการจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นยำคือเคล็ดลับเบื้องหลังการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับงานที่คุณรับมาและทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งมอบได้ตามข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ
คุณจำเป็นต้องสามารถเพิ่มข้อมูลโครงการโดยละเอียดลงในเทมเพลตของคุณ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมศักยภาพและทรัพยากรของทีมอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงชื่อโครงการ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดระยะเวลาของโครงการ วันที่สำคัญ กำหนดส่งงานสำคัญ ค่าใช้จ่าย ความต้องการ และอื่นๆ อีกมากมาย!
นี่อาจฟังดูเหมือนเป็นคำขอที่ใหญ่โต แต่การวางแผนกำลังการผลิตที่ประสบความสำเร็จมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อผลกำไรของคุณ คุณจะต้องทำให้ละเอียดรอบคอบและคิดอย่างรอบด้านกับกระบวนการนี้ นี่คือองค์ประกอบที่สำคัญเพิ่มเติมที่คุณควรค้นหาในแบบแผนการวางแผนกำลังการผลิตที่มีความยืดหยุ่น:
- มุมมองโครงการหลายแบบเพื่อดูภาพรวมของงานและทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นในโครงการ
- แดชบอร์ดและรายงานสำหรับการดูภาพรวมระดับสูงของโครงการและความสามารถในการรองรับงานปัจจุบันของคุณ
- การจัดการงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและการจัดสรรทรัพยากร
- ผู้รับมอบหมายและผู้ติดตามหลายคนเพื่อมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกันในทีม
- ความคิดเห็น, แชท, และคุณสมบัติการร่วมมือเพื่อให้ทุกคนในทีมอยู่ในความรับรู้
- ขีดจำกัดและเกณฑ์ความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานเกินกำลัง
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดระเบียบงานและโครงการตามความต้องการเร่งด่วนและทรัพยากรที่มีอยู่
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาแบบเฉพาะบุคคล แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมในตัว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ!
10 แบบฟอร์มการวางแผนกำลังคนและโครงการสำหรับทีม
ก่อนที่จะเพิ่มโครงการและมอบหมายงานใหม่จำนวนมาก สิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการคือการทราบอย่างชัดเจนว่ามีงานอะไรและปริมาณเท่าใดที่สมาชิกแต่ละคนในทีมรับผิดชอบอยู่แล้ว การประเมินขีดความสามารถของทีมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และมีความเครียดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 💜
นี่คือ 10 แบบฟอร์มการวางแผนกำลังการผลิตที่เราชื่นชอบที่สุดสำหรับสิ่งนี้! ไม่เพียงแต่แต่ละแบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ ครอบคลุม และใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้งานได้ฟรีอีกด้วย 🤩
1. แม่แบบการวางแผนกำลังคนพนักงานโดย ClickUp
จากวิธีการปรับแต่งได้มากกว่า 15 วิธีในการจัดการโครงการของคุณใน ClickUp,มุมมอง Workloadเป็นเพียงการแยกย่อยที่โปร่งใสและเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ของสิ่งที่ทีมของคุณต้องทำในแต่ละสัปดาห์ตามผู้รับมอบหมาย, เวลาที่ประมาณการต่อภารกิจ, จำนวนภารกิจ, และอื่น ๆ การเชี่ยวชาญในมุมมอง Workload อาจฟังดูเหมือนเป็นงานที่ยากในตัวเอง แต่แม่แบบการวางแผนความสามารถของพนักงานโดย ClickUpทำให้สิ่งนี้—และอีกมากมาย—ง่ายขึ้นอย่างมาก
เทมเพลตขั้นสูงนี้ช่วยให้คุณจัดการความสามารถของบุคคลและทีมโดยใช้คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ ClickUp เพื่อดูปริมาณงานที่ถูกมอบหมายในแต่ละครั้ง เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณนำแนวปฏิบัติในการจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เช่น การตั้งเวลาประมาณการ การวัดปริมาณงาน และอื่นๆ อีกมากมายในเทมเพลตนี้ คุณจะพบกับมุมมองโครงการ 5แบบ ฟิลด์ที่กำหนดเอง 7 ฟิลด์ สถานะงานที่กำหนดเอง 2 สถานะ และคู่มือเริ่มต้นใช้งานในเอกสาร ClickUpเพื่อช่วยคุณวางแผนความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. แม่แบบการวางแผนทรัพยากรโดย ClickUp
การจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับทีมหรือแผนกของคุณ ด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ 5 แบบ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองได้ 8 ช่อง และมุมมองที่หลากหลายแม่แบบการวางแผนทรัพยากรโดย ClickUpคือแม่แบบที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
ใช้เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้เพื่อแจกจ่ายทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม!เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างระบบที่เป็นระเบียบอย่างรวดเร็วสำหรับทรัพยากรทุกประเภท
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบ และมาพร้อมกับโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับทีมการตลาดและทีมการเติบโตที่ต้องการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การสร้างแบรนด์, การโปรโมตทางสื่อสังคม, การออกแบบเว็บไซต์, และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เทมเพลตนี้ยังใช้คุณสมบัติโปรดของผู้จัดการโครงการของคุณใน ClickUpอาทิเช่น มุมมอง Gantt และมุมมองไทม์ไลน์ เพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
3. แม่แบบการวางแผนขีดความสามารถทรัพยากรรายสัปดาห์โดย ClickUp
หากคุณชื่นชอบมุมมองปริมาณงานในแม่แบบการวางแผนกำลังคนของพนักงาน คุณจะยิ่งชอบมันมากขึ้นที่นี่ ผู้จัดการสามารถปรับแต่งมุมมองปริมาณงานของตนได้โดยใช้แม่แบบการวางแผนทรัพยากรรายสัปดาห์ของ ClickUp เพื่อแสดงภาพกำลังของแต่ละบุคคลและภาพรวมของทีม และพิจารณาว่าพวกเขาสามารถใช้กำลังในที่อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
รับมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับปริมาณงานของผู้ประสานงานโครงการแต่ละคนจากจำนวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกเขาสำหรับวันนั้น สัปดาห์นั้น หรือเดือนนั้น ไม่เพียงแต่คุณจะเห็นจำนวนงานที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบในวันนั้นเท่านั้น แต่คุณยังจะพบชื่อ ระยะเวลา และสถานะของแต่ละงานเพื่อการมองเห็นความคืบหน้าได้ทันที
4. แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิตโครงการแบบคัมบังโดย ClickUp
มีวิธีการจัดการและวางแผนความสามารถของทีมได้มากกว่าหนึ่งวิธี และเทมเพลตการวางแผนความสามารถแบบคัมบังโดย ClickUp เข้าใจถึงจุดนี้ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpภายในเทมเพลตรายละเอียดนี้เพื่อเจาะลึกเข้าไปในปริมาณงานของทีม สถานะของงาน และความคืบหน้า—แม้กระทั่งในระดับนาที
อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าของเทมเพลตอเนกประสงค์นี้คือการใช้มุมมองกระดานคัมบังที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดเรียงปริมาณงานของโครงการตามเจ้าของงาน ทำให้เห็นได้ทันทีว่างานกระจายไปทั่วทีมอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ และหากสมาชิกคนใดในทีมมีงานมากเกินไป ล่าช้ากว่ากำหนด หรือมีเวลาว่าง คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางงานจากเจ้าของงานคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งสร้างงานย่อย หรือเพิ่มผู้รับผิดชอบ—ทั้งหมดนี้ทำได้โดยตรงจากกระดานของคุณ
5. แม่แบบรายการวางแผนกำลังการผลิตโดย ClickUp
ในขณะที่ผู้จัดการโครงการชื่นชอบ Gantt, Workload, Timeline และ Board view เนื่องจากมีลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนClickUp ยังมี List viewซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการตรวจสอบรายการงานและภาระงานของทีมคุณ
นี่ไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำแบบทั่วไปของคุณนะ 👀
แม่แบบรายการวางแผนกำลังการผลิตโดย ClickUp คือภาพรวมทรัพยากรปัจจุบันที่คุณใฝ่ฝันมาตลอด แม่แบบนี้ช่วยจัดการงานหนักในการตั้งค่ารายการของคุณเพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นด้วยคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงสถานะที่กำหนดเองล่วงหน้า 5 แบบและฟิลด์ที่กำหนดเอง 8 ฟิลด์
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการและสมาชิกทีมคือความใช้งานง่ายและเป็นระเบียบของมุมมองรายการ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ทำงานข้ามแผนก หรือแบ่งปันข้อมูลใหม่ ทุกคนสามารถดูมุมมองนี้และเข้าใจสิ่งที่เห็นได้ทันที นอกจากนี้ การจัดสรรทรัพยากรใหม่และแก้ไขงานก็ทำได้ง่ายเพียงแค่ย้ายงานขึ้นหรือลงตามรายการของคุณ เช่นเดียวกับการลากงานบนกระดานคัมบัง
คอลัมน์ที่คุณเห็นในรายการของคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสนใจจริง ๆ คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความคิดเห็น, ผู้รับผิดชอบ,แท็ก, หรือวันที่ครบกำหนดในรายการของคุณเพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรที่ถูกจัดสรรไปที่ใด และสถานะการใช้งานของมันเป็นอย่างไร—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้เพียงการมองแวบเดียว
6. แม่แบบการวางแผนความจุบัญชีโดย ClickUp
อย่างที่เขาว่ากัน ยอดขายคือหัวใจของทุกธุรกิจ 💸
เทมเพลตการวางแผนขีดความสามารถของบัญชีโดย ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการบัญชีและผู้จัดการโครงการเช่นกัน ด้วยสถานะที่กำหนดเองห้าสถานะสำหรับงาน ถูกบล็อก, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และ ต้องทำ ทุกคนจะมีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในการกระจายทรัพยากรข้ามบัญชีต่างๆ เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับมุมมองโครงการห้าแบบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของขีดความสามารถของบัญชีปัจจุบันและระบุพื้นที่สำหรับโอกาสใหม่ๆ
เช่นเดียวกับวิธีการหลากหลายที่เทมเพลตการวางแผนขีดความสามารถของทรัพยากรของ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เข้ากับ วิธีที่คุณต้องการทำงาน เทมเพลตการวางแผนขีดความสามารถของบัญชีก็มีความเป็นภาพสูงและออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรของบัญชีจากทุกมุมมอง จัดระเบียบบัญชีของคุณโดยใช้มุมมองบอร์ด แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ หรือรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้า จากนั้นใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองแปดฟิลด์เพื่อมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในทีม ติดต่อ ความสมบูรณ์ และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบัญชี
7. แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิตอย่างง่ายสำหรับ Excel
แม้ว่าเทมเพลตของ ClickUp สามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรมได้ แต่เทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตอย่างง่ายสำหรับExcelนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการโรงงานและสถานประกอบการ เพื่อกำหนดกำลังการผลิต
สามารถใช้งานร่วมกับGoogle Sheets ได้เช่นกัน แบบฟอร์ม Simple Sheets นี้มาพร้อมกับสองชีต สูตรสำเร็จที่สร้างไว้ล่วงหน้า แผนภูมิที่มองเห็นได้ และแดชบอร์ดเพื่อจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานและความต้องการในการดำเนินงาน แม้ว่าคุณจะใช้ Excel เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการวางแผนกำลังการผลิตอยู่แล้วก็ตาม แบบฟอร์มนี้ยังมีชีตแนะนำการใช้งานที่อธิบายคำศัพท์ ข้อมูลทั่วไป และคำถามที่พบบ่อยเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน
คุณสมบัติแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันทีของเทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงตัวชี้วัดที่คำนวณโดยอัตโนมัติและแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิหรือกราฟผ่าน Excel
ข้อเสียคืออะไร?
ในขณะที่เทมเพลต Smart Sheet แรก ๆ ของคุณสามารถเข้าถึงได้ฟรี การดาวน์โหลดครั้งต่อไปจะมีค่าใช้จ่าย $50 ✨
8. แบบแผนการวางแผนกำลังการผลิตทรัพยากรสำหรับ Excel
หากบริษัทของคุณได้ลงทุนใน Excel แล้ว หรือหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวางแผนกำลังการผลิตที่สามารถส่งผลต่อธุรกิจของคุณในระยะเวลา 12 เดือน โปรดพิจารณาใช้เทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตทรัพยากรสำหรับ Excel นี้
แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและต้องคอยดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แต่ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เทมเพลตนี้ในการคำนวณขีดความสามารถของทรัพยากรและวางแผนสปรินต์โดยใช้ Excel ได้ ก่อนเริ่มต้น เทมเพลตนี้มีคำแนะนำเจ็ดข้อเพื่อช่วยให้ใช้งานเวิร์กบุ๊กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตั้งค่าชีตข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
9. แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิต โดย Coda
ในรูปแบบของCodaอย่างแท้จริง, แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิตโดยCoda นำประโยชน์ของการวางแผนกำลังการผลิตมาสู่ตัวแก้ไขเอกสารแบบไดนามิกเพื่อตรวจสอบข้อมูล, ทีม, และทรัพยากรบนหน้าดิจิทัลที่ไม่มีที่สิ้นสุด.
แม่แบบนี้แบ่งการวางแผนกำลังการผลิตออกเป็นสามหมวดหมู่ที่ชัดเจน:
- โครงการ
- ทรัพยากรที่มีอยู่ (บุคคล)
- กำหนดการโครงการ
ที่ด้านบนสุดของเอกสารของคุณ คุณจะเห็นความจุทั้งหมดที่มีอยู่และจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ทีมของคุณทำงานต่อสัปดาห์ในปัจจุบัน ถัดลงไป คุณจะพบตารางและแผนภูมิที่ฝังไว้เพื่อเพิ่มรายละเอียดในแต่ละหมวดหมู่เหล่านี้ รวมถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด บทบาท ความพร้อมใช้งาน และชื่องาน
โบนัส:เปรียบเทียบ Coda กับ Airtable
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือความง่ายในการใช้งาน อินเทอร์เฟซที่สะอาดของ Coda ทำให้การวางแผนกำลังการผลิตรู้สึกน่ากลัวน้อยลงเล็กน้อย—แม้ว่าจะขาดความลึก รายละเอียด และความโปร่งใสของปริมาณงานเมื่อเทียบกับเทมเพลตอื่นๆ ในรายการนี้
10. แบบฟอร์มการวางแผนความจุทีมทรัพยากร โดย Slide Team
ทำไมเราถึงชอบแม่แบบการวางแผนความสามารถของทีมทรัพยากรสำหรับ PowerPoint นี้? เพราะมันเป็นแม่แบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนำเสนอข้อมูลอัปเดตและข้อเสนอโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!
แก้ไขสไลด์เด็คของคุณโดยตรงใน PowerPoint เพื่อนำเสนอการจัดการทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรตามศักยภาพของทีมและบุคคลแต่ละคน เนื่องจากงานนำเสนอที่น่าสนใจควรเป็นเช่นนี้ แม่แบบนี้จะแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพโดยใช้กราฟและแผนภูมิเพื่อแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรใดมีเกิน ขาด หรืออยู่ในระดับศักยภาพ
ทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยเทมเพลต ClickUp ที่ปรับแต่งได้
นี่เป็นเพียง 10 ตัวอย่างของเทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าการมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้จะน่าทึ่ง แต่ก็อาจทำให้รู้สึกสับสนได้เช่นกัน หลีกเลี่ยงการลงทุนในเทมเพลตที่ใช้เวลามากกว่าที่ควร จะขาดความยืดหยุ่น หรือล้าสมัยจนไม่มีประโยชน์
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เลือกเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับทีมสมัยใหม่—เลือกClickUp!
เทมเพลต ClickUp ในรายการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายร้อยที่มีอยู่ในคลังเทมเพลตที่กำลังเติบโต แต่สิ่งที่ทำให้เทมเพลตเหล่านี้โดดเด่นจากที่เหลือคืออะไร?
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่มีวิธีจัดการโครงการของคุณแบบภาพมากกว่า 15 วิธีที่ไม่เหมือนใคร และมีแพลตฟอร์มเดียวที่มีมุมมอง Workload!
ประเมินแบนด์วิดท์ของทีมคุณรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวันได้ในทันทีด้วยมุมมอง Workload ใน ClickUp และเริ่มต้นใช้งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลตการวางแผนความจุที่มีให้เลือกมากมายสำหรับมุมมองโครงการที่ครอบคลุมนี้
สมัครใช้ ClickUpฟรีตลอดชีพวันนี้เพื่อเข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปนับร้อยสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต การจัดสรรทรัพยากร และทุกกรณีการใช้งานที่คุณนึกถึงได้ ☀️