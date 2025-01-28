10 ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

การจัดการสถานที่ทำงานคือการจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท—พนักงาน แต่เมื่อ ทีมที่ทำงานจากระยะไกลและแบบผสมผสานกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ คุณไม่สามารถพึ่งพาการแจกจ่ายเอกสารด้วยมือและแบบฟอร์มการบันทึกเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานได้อีกต่อไป ⌛
ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานระดับพรีเมียมช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาการจัดการทีมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก ข่าวดีก็คือโซลูชันเหล่านี้มีให้บริการบนทุกแพลตฟอร์ม
แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ Mac คุณจะพบเครื่องมือคุณภาพหลายตัวที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีม อัตราการผลิตของแต่ละบุคคล ระยะเวลาการเสร็จสิ้นที่ประมาณการไว้ และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น ??
ในบทความนี้ เราจะรีวิวซอฟต์แวร์ติดตามพนักงาน 10 ตัวสำหรับอุปกรณ์ Mac ที่ช่วยให้คุณดึงศักยภาพสูงสุดจากพนักงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานสำหรับ Mac?
โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติต่อไปนี้เมื่อเลือกแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสำหรับเครื่องมือติดตามพนักงาน:
- ความสามารถในการตรวจสอบ: ซอฟต์แวร์การตรวจสอบพนักงานควรมีความสามารถในการติดตามกิจกรรม, บันทึกเวลา, เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เข้าถึง, รวมถึงการใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ด กระบวนการตรวจสอบควรมีความสะดวกสำหรับทีมที่ทำงานในสถานที่, ระยะไกล, และทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย:ตามรายงานของ TheOneSpy พบว่า 49% ของอดีตพนักงานกลายเป็นผู้ไม่หวังดีและใช้บัญชี Windows และ Mac ของบริษัทเพื่อขายข้อมูลภายในให้กับคู่แข่ง ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติเช่น การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้และการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- การปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์การตรวจสอบต้องสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์การตรวจสอบของคุณได้ตามวัฒนธรรมการทำงานของคุณ แผนกเฉพาะ หรือแม้กระทั่งพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล
- การผสานรวม: เครื่องมือการติดตามพนักงานที่ดีสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของทรัพยากรบุคคลได้ ซึ่งช่วยให้การสื่อสาร การร่วมมือและการจัดการทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมกฎหมายของคุณ หากซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานของคุณสามารถติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้ด้วย
- ตัวเลือกการวิเคราะห์: ซอฟต์แวร์การตรวจสอบควรมีคุณสมบัติการรายงานเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเช่นการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความน่าเชื่อถือ, และรูปแบบการผลิต ???
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ที่ควรใช้
ตามเกณฑ์ข้างต้น เราได้รวบรวม รายชื่อซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานชั้นนำสำหรับ Mac ไว้แล้ว อ่านต่อเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในตลาดที่เหมาะสำหรับทุกทีม ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือ แพลตฟอร์มบริหารจัดการแรงงานและโครงการแบบครบวงจร ที่เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดโซลูชันสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามพนักงานในทุกขั้นตอนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและโครงการของคุณ—พร้อมมุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อติดตามทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อตรวจสอบ จัดสรร และปรับปริมาณงานสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน หรือเลือกมุมมองกิจกรรมหากคุณต้องการดูแลกระบวนการและกรองตามพนักงาน ทีม แผนก หรือประเภท ?
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ คุณสมบัติการติดตามเวลา, บันทึกเวลาทำงาน, และการรายงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าของทีม, กำหนดการประมาณการเสร็จสิ้น, และระบุอุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
กังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเพื่อนร่วมทีมที่ลดลงหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณจัดการปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ทำลายขวัญกำลังใจของพนักงาน ใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพและการจัดการตารางงาน ของแพลตฟอร์มเพื่อช่วยแนะนำพนักงานของคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
คุณยังสามารถเล่นกับ 100+ ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ และลดความเสี่ยงของการหมดไฟได้อีกด้วย ?
ใช้ประโยชน์จาก เทมเพลตที่เป็นมิตรกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ ClickUp เพื่อทำให้การสร้างแผนผังกระบวนการง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องต้อนรับพนักงานใหม่ ตัวเลือกเช่นคู่มือพนักงาน,การวางแผนกำลังการผลิต, และเทมเพลตแผนผังสามารถเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารระหว่างทีมวางแผนและทีมปฏิบัติการได้ทุกวัน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติสำหรับการติดตามพนักงาน, การกระจายภาระงาน, และการร่วมมือ
- 15+ การดูเพื่อทบทวนกิจกรรม หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน
- รายงานและคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับ Mac พร้อมฟังก์ชันลากและวาง
- เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการติดตามผล
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านเอกสารกระดานไวท์บอร์ด การแชท และเป้าหมาย
- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้า
- สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ iOS และ Android
- การผสานการทำงานที่มีประโยชน์มากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มที่ต้องใช้เวลา
- อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อจัดการโครงการหลายโครงการในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Hubstaff
ต้องการควบคุมทุกขั้นตอนของชั่วโมงการทำงานของทีมคุณอย่างละเอียด? Hubstaff สามารถเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับการติดตามพนักงานของคุณ! ⏲️
Hubstaff คือ เครื่องมือติดตามเวลา สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ทำงานทางไกลและกระจายตัว ตั้งเวลาทำงานและขีดจำกัดการทำงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณข้ามเขตเวลา ตรวจสอบตารางเวลาที่สร้างขึ้น เพิ่มบริบทให้กับรายงาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการทำกำไร หรือความพึงพอใจในงาน—ทั้งหมดนี้อยู่ในปลายนิ้วของคุณ! ☝️
แอป Mac ของ Hubstaff มี ตัวติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครัน ซึ่งใช้การกดแป้นพิมพ์และกิจกรรมของเมาส์ของพนักงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน รับหลักฐานการทำงานด้วยภาพหน้าจอที่ปรับแต่งได้ ตรวจสอบการใช้งานโซเชียลมีเดีย และตั้งค่าเหรียญตราความสำเร็จเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลา ?️
Hubstaff ไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดตามเวลาและการเข้างานเท่านั้นฟีเจอร์การจัดการเงินเดือนอัตโนมัติ การออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์และการจัดการงบประมาณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ครบครันสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ซ้ำซาก พนักงานของคุณสามารถเผยแพร่การอัปเดตสถานะประจำวันได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีม Scrum ที่ทำงานแบบไม่พร้อมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- คุณสมบัติการติดตามเวลาและการผลิตที่มีคุณภาพสูง
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอันดับแรก
- เหรียญตราสำหรับกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพ
- เครื่องมือรายงานอัตโนมัติและการจัดการต้นทุน
- การอัปเดตประสิทธิภาพการทำงานและสถานะของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- เครื่องมือการตรวจสอบสำหรับ Mac อาจเกิดการขัดข้องบางครั้ง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ราคาของ Hubstaff
- Hubstaff Time
- เวลาฟรี: $0
- Time Starter: $5. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไทม์โปร: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ฮับสตาฟ เดสก์
- โต๊ะว่าง: $0
- เริ่มต้นบนโต๊ะทำงาน: $5. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- เดสก์โปร: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ฮับสตาฟ ฟีลด์
- Field Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Desk Field: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
3. Clockify
Clockify เป็นหนึ่งใน โซลูชันการติดตามเวลาที่คุ้มค่าที่สุด ในรายการของเราหากคุณกำลังมองหาวิธีจัดการทีมขนาดใหญ่ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณเครื่องมือการตรวจสอบของมันช่วยให้ผู้ใช้ที่ชำระเงินสามารถเพิ่มสมาชิกได้ไม่จำกัด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต ?
Clockify มี แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเพื่อจัดเรียงและจัดการปริมาณงานประจำสัปดาห์ของทีม แต่ข้อมูลที่เก่ากว่าเจ็ดวันจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ใช้ตัวจับเวลา ติดตามเวลา บันทึกและแก้ไขชั่วโมง และทำเครื่องหมายชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อให้การจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์การตรวจสอบมีฟีเจอร์ ปฏิทิน ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบความรับผิดชอบในแต่ละวันและบล็อกช่วงเวลาเฉพาะได้อย่างชัดเจน ทางเลือก คีออสก์ ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานไม่สามารถลงเวลาแทนกันได้ด้วยการเข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN ส่วนบุคคล
สำหรับการรายงาน Clockify ช่วยให้คุณ จัดเรียงเวลาที่ติดตามตามโครงการ สถานะการเรียกเก็บเงิน ทีม หรือวันที่ สร้างแผนภูมิ ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างเวลาที่ประมาณการและเวลาที่ติดตามสำหรับโครงการ และดูรายได้ที่โครงการสร้างขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- แดชบอร์ดแบบครบวงจร
- ผู้ใช้ไม่จำกัดบนแพ็กเกจแบบชำระเงิน
- เครื่องมือติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการรายงานที่ใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับแอปเว็บกว่า 80 รายการ
ข้อจำกัดของ Clockify
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการที่จำกัด
- ผู้ใช้ Mac ยังไม่มีฟีเจอร์การตรวจจับการใช้งานแบบไม่ใช้งานและการติดตามอัตโนมัติ
ราคาของ Clockify
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (150 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
4. Toggl Track
ทีมของคุณกำลังขี้เกียจหรือพยายามตามงานไม่ทันอยู่หรือเปล่า? Toggl Track จะช่วยให้คุณค้นหาสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของพนักงานได้ในพริบตา ?
ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ติดตามการทำงานของพนักงาน Toggl Track มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที พร้อมกระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นที่เรียบง่าย ลืมความยุ่งยากในการกรอกเวลาทำงานด้วยมือไปได้เลย—เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถติดตามการทำงานของทีมได้อย่างมืออาชีพ ?
ด้วยความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างสูง Toggl Track สามารถช่วยคุณจัดการทีมขนาดใหญ่ โครงการหลายแผนก และแม้กระทั่งฟรีแลนซ์ได้! มันมีตัวเลือกการกรองและจัดเรียงที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการในพริบตาเดียว
ควรกล่าวถึงว่าแพลตฟอร์มนี้มี หลักการติดตามเวลาทำงานที่ป้องกันการสอดส่อง ดังนั้นจึงไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวพื้นฐานของพนักงาน
Toggl Track ยังสามารถเป็น ผู้ช่วยด้านเงินเดือนที่มีคุณค่า ได้อีกด้วย มันติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้ในทุกโครงการ งาน และลูกค้า—เรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้องในไม่กี่คลิกโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง! ?
คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track
- ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
- ตัวเลือกการกรองและการส่งออกที่ยอดเยี่ยม
- บริการลูกค้าที่เชื่อถือได้
- การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวในซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการ
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. ActivTrak
ActivTrak เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับ ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ Mac ใดก็ได้
ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานเพื่อประเมินว่าพนักงานของคุณใช้เวลาทำงานอย่างไร—คุณมีแดชบอร์ดพร้อมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เครื่องมือรายงาน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง และฟีเจอร์การติดตามอื่น ๆ เพื่อ ตรวจจับการขาดความมีส่วนร่วมและความเหนื่อยล้า ได้ล่วงหน้า! ?
และไม่, ไม่มีการสอดแนมเกิดขึ้นที่นี่ ?️
เป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมที่เคารพความเป็นส่วนตัว ของ ActivTrak ทางเราไม่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น การกดแป้นพิมพ์, อีเมล, หรือกล้อง. แทนที่, ทางเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถวัดได้เกี่ยวกับแง่มุมต่อไปนี้:
- แนวโน้มการหมดไฟ
- อุปสรรคด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
- สิ่งรบกวนและการขัดจังหวะ
- การตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนตารางการทำงาน
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต่อผลิตภาพและประสิทธิภาพ
- ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ActivTrak ช่วยให้คุณ ปรับแต่งพารามิเตอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามนโยบายของบริษัทของคุณ ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของมันรวมถึงการแจ้งเตือนสำหรับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความพยายามในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก กิจกรรม USB ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการแชร์ไฟล์ และการลบผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak
- ซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงานที่เคารพความเป็นส่วนตัว
- เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
- การตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรับแต่งได้
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดการปฏิบัติตามที่อาจเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ ActivTrak
- การดูประวัติกิจกรรมของพนักงานอาจซับซ้อน
- การปรับแต่งการติดตามเวลาแบบจำกัดในซอฟต์แวร์การตรวจสอบ
ราคาของ ActivTrak
- ฟรี: $0
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
6. เทราไมนด์
ในขณะที่ทีมระยะไกลช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ พวกเขากลับก่อให้เกิดภัยคุกคามที่มีค่าใช้จ่ายสูง—ภัยคุกคามจากภายใน โชคดีที่เครื่องมืออย่าง Teramind ช่วยให้คุณ ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยของพนักงาน ได้เหมือนนักสืบมืออาชีพ ?
แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้มอบโซลูชันที่หลากหลายสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการติดตามพนักงานโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน วิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงาน ตรวจจับสัญญาณของภัยคุกคามจากภายใน และจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
Teramind นำเสนอการ บันทึกภาพหน้าจอของกิจกรรมที่พนักงานทำ แบบเรียลไทม์หรือย้อนหลัง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและรับผิดชอบบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างไม่มีข้อสงสัย
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีคุณค่าคือ กฎอัจฉริยะและการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งนโยบายของบริษัทและได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามข้อมูลที่รวบรวมไว้ แพลตฟอร์มสามารถช่วยคุณทำนายภัยคุกคามในอนาคตและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในได้
ในฐานะซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Teramind จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อ ดูภาพรวมรูปแบบการทำงานของพนักงาน ปริมาณงาน กิจกรรม และความพร้อมใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teramind
- ความเสี่ยงจากการคุกคามภายในที่ลดลง
- การบันทึกหน้าจอแบบเรียลไทม์และบันทึกไว้ล่วงหน้า
- กฎอัจฉริยะและการแจ้งเตือน
- รายงานเชิงคาดการณ์
- คุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Teramind
- การตั้งค่าตัวกระตุ้นประสิทธิภาพอาจสร้างความสับสนได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์มีราคาแพงเกินไป
ราคาของ Teramind
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- UAM: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- DLP: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Teramind
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
7. DeskTime
ต้องการดวงตาที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ว่าใครทำอะไร และเมื่อไหร่? ?
ด้วย DeskTime คุณสามารถดูได้ว่าพนักงานของคุณใช้แอป เว็บไซต์ และโปรแกรมใดบ้างขณะทำงาน และใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดกระบวนการนี้ทำงานโดยอัตโนมัติ— แพลตฟอร์มจะบันทึกเวลาที่พนักงานเริ่มและหยุดทำงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ คำนวณอัตราผลผลิตเฉลี่ย ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และใบเสนอราคาสำหรับงานที่จ้างภายนอก
โซลูชันการติดตามพนักงานนี้สามารถติดตามชื่อเอกสารและไฟล์ที่พนักงานของคุณกำลังทำงานอยู่ได้อีกด้วย กำหนดเวลาการจับภาพหน้าจออัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อรับการอัปเดตสถานะของงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
DeskTime มีตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนสำหรับพนักงาน เมื่อทำงานนอกเหนือจากงานในเวลาทำการ ผู้ใช้สามารถ เปิดใช้งานตัวเลือกเวลาส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามชั่วคราว
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
ข้อจำกัดของ DeskTime
- การตรวจจับเวลาว่างไม่แม่นยำเสมอไป
- ไม่มีคุณสมบัติสำหรับการมอบหมายงานในโซลูชันการติดตามพนักงาน
ราคา DeskTime
- ข้อดี: $6. 42/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $18. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
8. WorkScape
ไม่ว่าจะเป็นทีมระยะไกลหรือในสำนักงาน ก็ไม่มีทางหนีงานได้เมื่อ WorkScape คอยดูแลอยู่ ?
โซลูชันการติดตามพนักงานไม่หลีกเลี่ยงการเปิดเผยปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ตั้งแต่การติดตามพนักงานที่ทำงานมากที่สุดและน้อยที่สุด ไปจนถึงการตรวจสอบเวลาที่พนักงานของคุณใช้ในการพักผ่อน WorkScape จะเก็บบันทึกไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ?
กำหนดค่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน และแพลตฟอร์มจะให้ภาพรวมที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานแต่ละคนกำลังทำออนไลน์
แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอจากหน้าจอของพนักงานได้ ภาพจะมีส่วนที่ถูกทำให้เบลอเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ WorkScape ยัง มีการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ แต่ตัวเลือกนี้ไม่มีให้บริการบนอุปกรณ์ Mac
คุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มคือตัวเลือกสำหรับการติดตั้งแบบเงียบบนอุปกรณ์สำนักงาน—พนักงานของคุณจะไม่ทราบว่าพวกเขากำลังถูกตรวจสอบ ฟังดูเหมือนแอบแฝง แต่ถ้าหากพนักงานของคุณทำงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณสมบัตินี้จะเป็นตัวช่วยชีวิต ?
คุณสมบัติเด่นของ WorkScape
- การปรับแต่งการตรวจสอบอย่างละเอียด
- ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานจัดเรียงพนักงานตามประสิทธิภาพการทำงาน
- รองรับการตรวจสอบภาพหน้าจอ
- ตรวจสอบเวลาที่ใช้งานและกิจกรรมของผู้ใช้
- มีบริการติดตั้งแบบเงียบ
ข้อจำกัดของ WorkScape
- ซอฟต์แวร์ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Mac
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการทำงานช้าลง
ราคาของ WorkScape
- เริ่มต้นที่ $1 ต่ออุปกรณ์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว WorkScape
- G2: 4/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 2/5 (1 รีวิว)
9. StaffCop
ให้ StaffCop ทำงานแทนคุณ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณจะทำงานได้ดีที่สุดเสมอ! ?
แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้แบ่ง คุณสมบัติการติดตามพนักงานออกเป็นหกประเภท:
- การตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้
- การติดตามพนักงาน
- การป้องกันการสูญเสียข้อมูล
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบ
- การป้องกันการคุกคามจากภายใน
คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณมีความรู้สึกควบคุมสูงสุดต่อประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน ติดตามกิจกรรม, ระบุพฤติกรรมปกติและตรวจจับความผิดปกติ, บันทึกวิดีโอ, และค้นหาภัยคุกคามภายในที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุด
StaffCop ช่วยให้คุณตรวจสอบกิจกรรมบนเดสก์ท็อปได้ รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต อีเมลที่ส่ง เอกสารที่พิมพ์ การพิมพ์ข้อความ การใช้แอปพลิเคชัน และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ เคารพความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน โดยป้องกันไม่ให้เจ้านายสอดส่องพนักงานในวันหยุดหรือเวลาที่ไม่ทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ StaffCop
- การติดตามกิจกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การตรวจจับภัยคุกคามจากภายใน
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ที่โดดเด่น
- การถ่ายทอดสดกิจกรรมของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ StaffCop
- ขาดอินเทอร์เฟซบนคลาวด์สำหรับผู้ดูแลระบบ
- ไม่มีการรวมระบบที่ระบุไว้
ราคาของ StaffCop
- ใบอนุญาตแบบถาวร: เริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
- ใบอนุญาต 12 เดือน: เริ่มต้นที่ $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ใบอนุญาตสามเดือน: เริ่มต้นที่ $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ StaffCop
- SourceForge: 5/5 (2 รีวิว)
10. RescueTime
RescueTime ทำตามชื่อของมันอย่างแท้จริง—มันช่วยคุณประหยัดเวลา ไม่ให้เหลือที่ว่างสำหรับการผัดวันประกันพรุ่งหรือการใช้ทรัพยากรไปกับงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือนี้เน้นที่ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก นอกจากจะมีฟีเจอร์การติดตามเวลาแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นความตั้งใจอีกด้วย
ใช่เลย! RescueTime วิเคราะห์ตารางเวลาและกิจกรรมของพนักงานอย่างละเอียด และใช้ข้อมูลเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับทีมของคุณ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปด้วย ?
RescueTime เจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำ ช่วยให้คุณกำจัดกิจกรรมที่ขโมยเวลาของคุณ ฟีเจอร์ Focus Session ของมันบล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ และเมื่อทำงานเสร็จ คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณทั้งเมื่อเปิดและปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ความแตกต่างนั้นมักจะน่าตกใจ! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- เครื่องมือสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การแจ้งเตือน
- บล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ
- การตั้งเป้าหมายที่สามารถปรับแต่งได้
- ปรับโฟกัสของพนักงานของคุณใหม่
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
- สามารถเพิ่มตัวเลือกการจัดวางได้มากขึ้น
ราคาของ RescueTime
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
สังเกต ทบทวน กลับไปดูซ้ำ ทำซ้ำ
การติดตามพนักงานไม่ใช่เรื่องของการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยไม้เรียว—แต่เป็น กระบวนการพัฒนาพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ⤴️
ไม่ว่าคุณจะใช้ Windows หรือ Mac ก็ตาม ให้เตรียมพร้อมที่จะให้ทีมของคุณผ่อนคลายบ้างหากคุณสังเกตเห็นความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการและสิ่งที่ทำลายแรงจูงใจ
ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรไว้เพื่อช่วยคุณระบุอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมดุลทุกวัน! ?