10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสร้างแผนผังงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

แผนผังการไหลไม่ใช่แค่แผนภาพธรรมดา—มันคือเคล็ดลับชีวิต 💡
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกระบวนการทางธุรกิจหรือการแก้ไขปัญหาคอขวดในการขายแผนผังการไหลช่วยให้คุณมองเห็นตัวแปรทั้งหมดและแก้ปัญหาด้วยวิธีที่มีเหตุผล 🦸
การสร้างแผนผังขั้นตอนด้วยตนเองและเริ่มต้นจากศูนย์อาจเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ยาวและซับซ้อน โชคดีที่มีเครื่องมือสร้างแผนผังขั้นตอนมากมายที่จะช่วยคุณได้ในทันที—แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ Mac ก็ตาม!
หมดยุคที่ผู้ใช้ Mac ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อหาแอปพลิเคชันที่ดีสำหรับการสร้างแผนภาพแล้ว สำรวจคอลเลกชัน 10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนผังที่ดีที่สุดสำหรับ Mac และค้นหาคู่หูวาดภาพที่สมบูรณ์แบบของคุณ! 🖌️
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac?
ซอฟต์แวร์แผนผังงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์สร้างผังงานควรมีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อช่วยให้คุณสร้างผังงานอย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือความรู้ทางเทคนิคมากนัก
- การผสานรวม: ควรรองรับการผสานรวมแอปที่สำคัญซึ่งช่วยให้คุณนำแผนผังงานไปใช้ในการทำงานมืออาชีพของคุณได้
- ตัวเลือกการร่วมมือ: เครื่องมือควรมีการสนับสนุนการร่วมมือระหว่างทีม ตัวอย่างเช่น ทีมกลยุทธ์อาจต้องการคิดค้นไอเดียโดยใช้แผนผังการไหลในเวลาเดียวกัน
- เทมเพลตในตัว: คุณควรได้รับเทมเพลตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสวยงามสำหรับการสร้างแผนผังงานในหลากหลายอุตสาหกรรมและบทบาทต่างๆ มองหาซอฟต์แวร์แผนผังงานที่มีเทมเพลตแผนผัง/ไดอะแกรมในตัว เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
- แถบเครื่องมือแก้ไขที่สะดวก: ด้วยแถบเครื่องมือแก้ไขที่ออกแบบมาอย่างดีและคลังภาพ รูปร่าง และสัญลักษณ์ในตัว คุณจะสามารถจับความคิดและสร้างแผนผังงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ยุ่งยาก
- ความสามารถในการขยาย: ซอฟต์แวร์แผนผังงานควรรองรับข้อมูลขนาดใหญ่หรือการวาดแผนผังที่ซับซ้อนได้เมื่อบริษัทของคุณเติบโต
ซอฟต์แวร์สร้างผังงานที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Mac
ตามเกณฑ์ข้างต้น คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์สร้างผังงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสำหรับ Mac ได้ รายการของเราได้คัดสรร 10 ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดซึ่งมอบความคุ้มค่าสูงสุด 💝
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่ใช้ฟรีซึ่งทำหน้าที่เป็น เครื่องมือสร้างแผนผังงานที่ทรงพลัง อีกด้วย พึ่งพาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแผนผังงานที่สวยงามในทุกประเภทและความซับซ้อน 😍
เริ่มต้นการผจญภัยในการสร้างแผนผังงานของคุณด้วยClickUp Whiteboards ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม Whiteboards คือผืนผ้าใบสำหรับรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสร้างแผนผังงานที่ครอบคลุมสำหรับทุกวัตถุประสงค์
ClickUp มีเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งชื่อว่าMind Maps ซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการวางแผนกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ใช้ Mind Maps เพื่อจัดโครงสร้างความคิดและไอเดียของคุณ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพกับทีมของคุณ! 🧑🤝🧑
แถบเครื่องมืออันล้ำสมัยของ ClickUp เปลี่ยนการแก้ไขให้กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนเด็กเล่น เพิ่มรูปภาพ ลิงก์ เอกสาร และวิดีโอ เชื่อมต่อวัตถุเพื่อสร้างไทม์ไลน์ วาดความสัมพันธ์ เล่นกับรูปร่างและสัญลักษณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย แปลงองค์ประกอบบนบอร์ดของคุณให้กลายเป็นงานโดยตรงและดำเนินการได้ทันที—นี่แหละคือประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่แท้จริง! 🔥
หากคุณรู้สึกกังวลกับการเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp จะช่วยให้คุณสร้างแผนผังได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณา เทมเพลต Swimlane Flowchart ของ ClickUpสำหรับการนำเสนอส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของกระบวนการควบคู่ไปกับผู้เล่นหลักหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณระบุและกำหนดบทบาทของทีมรวมถึงอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้าและนักลงทุน
ตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่ แบบแผนสำหรับแผนภาพก้างปลา,แผนภาพสนามแรง,และแผนภาพเครือญาติบนกระดานไวท์บอร์ด 📈
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลังแม่แบบที่ปรับแต่งได้ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดระดับไฮเอนด์ พร้อมเครื่องมือแก้ไขที่ยอดเยี่ยม
- ผสานการทำงานกับแอปและโปรแกรมมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Miro, Zapier และ Google Drive
- สามารถเพิ่มสื่อทุกประเภทลงในผังงานได้
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ (ยกเว้น Mac คุณสามารถใช้ ClickUp บน Linux, Windows, iOS และ Android ได้)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสำรวจคุณสมบัติการสร้างแผนภาพทั้งหมดต้องใช้เวลา
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางในแอป ClickUp บนมือถือเป็นเรื่องยาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. EdrawMax
EdrawMax เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพแบบครบวงจร สำหรับการสร้างแผนภาพก้างปลา, แผนผังความคิด, แผนภูมิ และอื่นๆ อีกมากมาย มีดีไซน์ ฟีเจอร์ และเครื่องมือหลากหลายสำหรับการสร้างแผนผังงาน, อินโฟกราฟิก, แผนผังเครือข่าย และแผนภาพอุตสาหกรรม
การออกแบบแบบลากและวาง ง่ายต่อการเข้าใจอย่างเหลือเชื่อ และให้คุณสามารถรวมเอาองค์ประกอบของแผนภาพต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก แถบเครื่องมือมีประโยชน์และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกและโปรแกรมจัดพิมพ์บนเดสก์ท็อป
ด้วย EdrawMax คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้หนึ่งในเทมเพลตมากมายของเครื่องมือเป็นฐานได้ แอปพลิเคชันนี้ยังมาพร้อมกับสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างแผนผังงานที่ดูเป็นมืออาชีพ ทุกอย่างสามารถ ปรับแต่งได้อย่างสูง ดังนั้นคุณจะไม่พบปัญหาในการมองเห็นแผนงาน โครงการ และการออกแบบของคุณ 🎨
EdrawMax เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบที่มีประสบการณ์ แต่ผู้ใช้มือใหม่อาจพบว่าอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มค่อนข้างซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- สามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในแผนผังงานได้
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- เทมเพลตหลายร้อยแบบ
- คลังสัญลักษณ์ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- อาจได้รับประโยชน์จากการผสานการทำงานเพิ่มเติม
- ผู้ใช้ Mac บางรายได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับความไวของเมาส์ขณะใช้งานแพลตฟอร์ม
ราคา EdrawMax (ทีมและธุรกิจ)
- แผนประจำปีของทีม: $505. 75 (สำหรับผู้ใช้ห้าคน, คิดค่าบริการรายปี)
- แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
EdrawMax คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
3. มิโร
Miro เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่มีตัวเลือกมากมายสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของมันคือ กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัด ที่สามารถซูมได้สำหรับสร้างแผนผังงาน คุณสามารถสร้างแผนผังงานสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน การแยกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนย่อยหรือการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
Miro ให้ผู้ใช้เลือกเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน มีแกลเลอรีตัวเลือกมากมายให้สำรวจ รวมถึงเทมเพลตแผนผังงาน เทมเพลตแผนผังโลตัส และเทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูล
หากคุณเลือกแผนชำระเงิน คุณสามารถออกแบบผังงานที่ปรับแต่งได้เองตั้งแต่เริ่มต้น และยังสามารถแชร์กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ใน แกลเลอรีชุมชน Miroverse ได้อีกด้วย
ในแง่ของการผสานการทำงานMiro เช่นเดียวกับคู่แข่งชั้นนำ สามารถทำงานร่วมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารยอดนิยมได้อย่างดี เช่น Zoom, Slack, Google Workspace และ Atlassian
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- คุณสมบัติการร่วมมือทางภาพขั้นสูง
- ความสามารถในการผสานรวมที่ดีพอสมควรเพื่อสร้างแผนผังงาน
- แกลเลอรีชุมชนของเทมเพลตที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
- กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัดสำหรับแผนผังขั้นตอน, การทำแผนที่ความคิด และการระดมความคิด
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้ (สำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงิน)
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้ที่ไม่มีปากกาสไตลัสอาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานได้ยาก
- อาจต้องการเทมเพลตเพิ่มเติมสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันในซอฟต์แวร์แผนผังงาน
ราคาของ Miro
- ฟรี: $0
- ผู้เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
4. Lucidchart
Lucidchart เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพที่คุ้มค่าที่ควรมีไว้ใช้งาน หากคุณต้องการสร้างแผนผังงาน แผนภาพจำลอง แผนผังความคิดและแผนภาพ Unified Modeling Language (UML) ที่ดูเป็นมืออาชีพ
ซอฟต์แวร์แผนผังงานใช้งานง่ายมาก แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถใช้งานได้—เพียงแค่ไม่กี่คลิก คุณก็จะสร้างแผนผังระดับผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ! 🦾
กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของ Lucidchart นั้นค่อนข้างให้การสนับสนุนอย่างดี แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือและเทมเพลตที่ปรับแต่งตามประเภทอุตสาหกรรมที่คุณระบุไว้ตอนสมัครใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลสำหรับแผนผังของคุณและทดลองกับการออกแบบ รูปร่าง แบบอักษร และสีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขั้นสูง เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดของ Lucidchart—เพิ่มความคิดเห็น, แชร์โปรเจกต์กับสมาชิกในทีม, สร้างงาน, และฝังไว้ในแผนผัง!
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ ฟีเจอร์การจัดตำแหน่งอัตโนมัติ ของ Lucidchart ซึ่งช่วยให้คุณจัดตำแหน่งวัตถุที่เพิ่มใหม่ให้ตรงกับขอบของวัตถุอื่นได้อย่างง่ายดาย—เป็นความสุขเล็กๆ สำหรับผู้ที่รักความสมบูรณ์แบบ! 🤓
ในขณะที่ Lucidchart เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ผู้ใช้ Chrome สามารถซิงค์เอกสารบางฉบับเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้
เปรียบเทียบLucidchart กับ Microsoft Visio!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- รองรับการนำเข้าและส่งออกไฟล์ (สำหรับโปรแกรมเช่น Microsoft Visio และ OmniGraffle)
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
- โหมดออฟไลน์ (หากคุณใช้ Chrome บน Mac ของคุณ)
- การจัดตำแหน่งอัตโนมัติสำหรับวัตถุเพื่อสร้างแผนภาพ UMLและอื่น ๆ
- คลังแม่แบบที่น่าประทับใจ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ประสิทธิภาพอาจลดลงขณะจัดการแผนผังขนาดใหญ่และซับซ้อน
- การแชร์เอกสารเพียงฉบับเดียวอาจสร้างความสับสนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แผนผังงานอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้ Mac
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี: $0
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95
- ทีม: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Lucidchart เหล่านี้!
5. MindManager
MindManager เป็นโปรแกรมสร้างแผนผังความคิด (แน่นอน!) สำหรับสร้างสื่อภาพ เช่นแผนผังแนวคิด แผนภูมิ และแผนผังขั้นตอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและ เปลี่ยนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ให้เป็นพิมพ์เขียว และแผนการปฏิบัติที่สามารถพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
MindManager ช่วยสร้างแผนผังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งรวมถึง:
- เครื่องหมายลำดับความสำคัญ
- ลากและวาง
- แม่แบบในตัว
- ตัวกรองสำหรับแผนผัง
การทำงานร่วมกันใน MindManager เป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวเร่งข้อความที่ช่วยให้คุณเพิ่มการกล่าวถึง (@name) หรือแท็ก (#resource) เพื่อทำให้แผนผังงานของคุณเข้าใจง่ายสำหรับทีมข้ามสายงาน
ตัวเลือกการแก้ไขร่วม เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจ—ช่วยให้คุณทำงานบนแผนผังงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์แผนผังงานสำหรับผู้ใช้ Mac อื่น ๆ
ควรสังเกตว่า MindManager ถูกสร้างขึ้นเป็นหลักสำหรับ Windows แม้ว่าจะมีให้ใช้งานบน Mac แต่ประสบการณ์การใช้งานอาจแตกต่างกันเนื่องจากฟีเจอร์และการผสานรวมที่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- ตัวเลือกการแก้ไขร่วมในโปรแกรมสร้างแผนผัง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับแผนผังกระบวนการ
- มีความเป็นไปได้ในการผสานรวมที่ดี โดยเฉพาะกับแอป MS Office
- ชุดแบบแผนผังงานขนาดใหญ่
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการทำแผนผังความคิด
ข้อจำกัดของ MindManager
- ผู้ใช้บางรายไม่ชอบโฆษณาที่ปรากฏบนหน้าจอของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ใช้ Mac มีฟีเจอร์และการผสานรวมน้อยกว่าผู้ใช้ Windows
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สร้างผังงานแบบฟรี
ราคาของ MindManager
- จำเป็น: $99/ปี
- มืออาชีพ: $179/ปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิว MindManager
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
6. Microsoft Visio
เปิดตัวในปี 1992 Microsoft Visio เป็น หนึ่งในเครื่องมือสร้างแผนภาพและกราฟิกเวกเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุด ที่มีอยู่ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้เพิ่มเครื่องมือและแม่แบบหลายอย่างเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนผังทางเทคนิคที่เข้าใจง่าย
ไม่ว่าคุณต้องการแผนผังองค์กร แผนผังเครือข่ายสำหรับการออกแบบ API และระบบ หรือแผนผังอาคาร—Visio คือเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้เสมอ! 🗝️
Visio สนับสนุนการทำงานร่วมกัน—คุณสามารถเพิ่มผู้เขียนร่วมในโครงการของคุณได้, ดูการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันแบบเรียลไทม์, และใช้ความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อขัดแย้งได้. แม้ว่าจะเป็นการตั้งค่าที่สะดวก, แต่การเขียนร่วมกันอาจมีปัญหาการล่าช้าหรือหยุดชะงักบนโปรแกรมสร้างแผนผัง.
ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Visio จึงสามารถผสานการทำงานกับแอปต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น Google Sheets, PowerPoint และ Excel อย่างไรก็ตาม Visioมีความเข้ากันได้จำกัดกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งอาจเป็นจุดที่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้บางราย
น่าเสียดายที่ Visio ไม่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Mac อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ ใช้เบราว์เซอร์ Safari หรือ Chrome เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันเว็บของแพลตฟอร์มและดู สร้าง และแก้ไขแผนผังได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- การเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ Mac
- ตัวเลือกการเขียนร่วมกัน
- ผสานการทำงานได้ดีกับแอปและโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft
- โปรแกรมสร้างแผนผังเหมาะสำหรับแผนผังทางเทคนิค, แผนผังการไหลของข้อมูล, และแม้กระทั่งแผนผังองค์กร
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- อาจไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
- ผู้ใช้หลายคนรายงานปัญหาการจัดรูปแบบและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อย
- สำหรับซอฟต์แวร์แผนผังงานบน Mac โปรแกรมสร้างแผนผังงานนี้อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่คุณชื่นชอบ
ราคาของ Microsoft Visio
- Visio Plan 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Visio Plan 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Visio
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. มิตร
Mitra เป็นสตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในบราซิล ให้บริการระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบริการตนเอง บริษัทนี้ถือเป็นรายที่มีเอกลักษณ์ในรายชื่อของเรา เนื่องจากเป็น ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มากกว่าเครื่องมือที่ใช้เพียงแผนผังขั้นตอน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยในการมองเห็นการวิเคราะห์ธุรกิจ, กระบวนการทำงาน, การจัดการการผลิต, และการวางแผนงบประมาณ—หนึ่งในคุณสมบัติของมันคือ การใช้การสร้างแผนภาพเพื่อแทนที่การจัดการข้อมูลด้วยสเปรดชีต แผนภูมิที่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
ด้วย Mitra คุณกำลัง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในสเปรดชีตเพื่อสร้างแผนผังงาน คุณสามารถกำหนดกฎทางธุรกิจโดยใช้สูตรและสร้างกระบวนการที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางได้ สร้างแผนผังงานที่ปรับแต่งได้สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญเกือบทุกประเภท เช่น การวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการจัดการกำลังการผลิต 👷
Mitra สามารถปรับแต่งได้และผสานรวมกับโปรแกรม ERP หรือซอฟต์แวร์ข้อมูลที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ Mitra
- การสร้างแผนภาพที่เน้นกระบวนการ
- ช่วยให้มองเห็นสเปรดชีตได้ชัดเจนขึ้น
- แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ข้อมูลใดก็ได้
ข้อจำกัดของมิตร
- อาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศ
- มันคือสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างใหม่ที่มีผู้ใช้จำนวนจำกัด
การกำหนดราคาแบบมิตร
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของมิตรา
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
8. OmniGraffle
กำลังมองหา โปรแกรมสร้างแผนผังงานเฉพาะสำหรับ Mac อยู่ใช่ไหม? คุณเจอแล้ว! 💻
OmniGraffle เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์สร้างแผนผังงานที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ Mac คุณสามารถสร้างแผนผังงาน แผนผังระบบ แผนผังบอร์ด และแผนผังการไหลได้ตั้งแต่ต้น หรือใช้เทมเพลตฟรีหลายร้อยแบบเพื่อเริ่มต้นได้ หากคุณชอบการใช้สเตนซิลมากกว่า คุณสามารถเยี่ยมชม Graffletopia ศูนย์รวมทรัพยากรของแพลตฟอร์ม เพื่อค้นหาไฟล์สเตนซิลมากกว่า 10,000 ไฟล์สำหรับเอกสาร OmniGraffle ของคุณ
คุณมีอิสระอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งผลงานของคุณตามต้องการ ทดลองใช้ฟังก์ชันลากและวางบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมเลือกใช้สีสัน รูปร่าง และแบบอักษรที่หลากหลาย เพื่อให้ผังงานของคุณดูสวยงามและอ่านง่าย 👁️🗨️👁️🗨️
สิ่งที่ Microsoft Visio เป็นสำหรับ Windows, OmniGraffle ก็เป็นสำหรับ Mac. แต่ต่างจากคู่แข่งของ Microsoft ที่เก็บคุณสมบัติไว้ทางเทคนิค, OmniGraffle ได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความสวยงาม และมอบตัวเลือกการออกแบบมากมาย!
หากคุณกำลัง เปลี่ยนจาก Windows มาใช้ Mac ในฐานะผู้ใช้ Visio OmniGraffle ช่วยให้คุณนำเข้าไฟล์ที่มีอยู่ได้ แต่มีข้อจำกัด คุณจำเป็นต้องใช้แผน Pro เพื่อใช้ตัวเลือกนี้ และโปรแกรมไม่สามารถส่งออกเป็นรูปแบบ Visio ที่ใหม่กว่าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniGraffle
- โปรแกรมสร้างแผนผังงานที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ Mac
- รองรับการนำเข้าและส่งออก Visio
- มีลายฉลุและแม่แบบให้เลือกมากมาย
- การออกแบบแบบลากและวางในเครื่องมือแผนผัง
ข้อจำกัดของ OmniGraffle
- การตั้งค่าการพิมพ์สามารถปรับปรุงได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์
- การจัดการเส้นเชื่อมต่ออาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคา OmniGraffle
- การสมัครสมาชิก: $12. 49/เดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐาน: $149.99 (ชำระครั้งเดียว)
- ใบอนุญาตโปร: $249.99 (ชำระครั้งเดียว)
OmniGraffle คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Creately
Creately เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มาพร้อมกับ ผืนผ้าใบภาพอัจฉริยะ ออกแบบแผนผังและไดอะแกรมเพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการกำหนดโครงสร้างการจัดการโครงการ แสดงภาพกระบวนการทำงาน หรือทำให้แนวคิดทางธุรกิจที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม! 💸
การสร้างแผนผังงานเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Creately เครื่องมือของคุณจะแสดงอยู่ในเมนูด้านบน และคุณสามารถทำงานร่วมกับเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ ติดตามการเปลี่ยนแปลง และดูตัวอย่างที่ซิงค์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
ผู้ใช้ Mac สามารถส่งออกแผนผังงาน ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PNG และ PDF หรือใช้ส่วนเสริมของ Google หรือ Microsoft เพื่อแชร์ได้
ในแง่ของโปรแกรมสร้างแผนผังงาน Creately มีแผนฟรีพร้อมข้อจำกัด—คุณไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดได้ และ ทุกสิ่งที่คุณสร้างจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำงานกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- สมาร์ทวิสิวลแคนวาส
- การติดตามเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์
- เทมเพลตฟรีสำหรับสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แผนผังกระบวนการ แผนผังองค์กร และรูปร่างแผนผังงาน
- 1,000+ รูปทรงและตัวเชื่อมต่อ
- ผู้ใช้ Mac เพลิดเพลินกับการผสานการทำงานกับ Github, Slack, Google Workspace และ Confluence
ข้อจำกัดของ Creately
- การนำทางบนผืนผ้าใบอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณกำลังทำงานในโครงการที่ซับซ้อน
- แผนผังการไหลของคุณจะกลายเป็นสาธารณะหากคุณใช้เวอร์ชันฟรี
ราคาของ Creately
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
10. Diagrams. net
คุณสมบัติที่หรูหราและขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการใช้งานหลากหลายอาจดูน่าสนใจ แต่บางครั้ง สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณวาดได้ทันที—Diagrams.net (draw.io) ทิ้งความซับซ้อนทั้งหมดออกไป
ลืมเรื่องการเข้าสู่ระบบ การสร้างรหัสผ่าน และการจัดการการสมัครสมาชิกไปได้เลย แค่ไปที่เว็บไซต์ กด เริ่มต้นตอนนี้ แล้วเริ่มทำงานบนผังงานของคุณได้เลย—ง่ายขนาดนี้!
รูปร่างที่มีให้เลือกจะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ส่วนตัวเลือกการปรับแต่งจะอยู่ทางด้านขวา เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือกฟอร์แมตการส่งออกและบันทึกแผนผังไว้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการ
ผู้ใช้ Mac สามารถ ดาวน์โหลดแอป Diagrams เพื่อสร้างแผนผังการทำงานแบบออฟไลน์ ได้ด้วย! แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซการสร้างแผนผังที่เรียบง่าย หมายความว่าไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือเครื่องมือเอกสารที่ครอบคลุมเหมือน ClickUp หรือ Miro
Diagrams. net คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลที่ใช้รูปทรงแผนผังงานอย่างเรียบง่าย
- ไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือตั้งค่า
- ตัวเลือกทรงที่หลากหลาย
- ความสามารถในการนำเข้ารูปทรง
- สร้างแผนผังกระบวนการและแผนผังองค์กรที่เรียบง่ายได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้น
แผนภาพ ข้อจำกัดของเครือข่าย
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับแผนภาพมืออาชีพและแอปแผนผังข้อมูลบางตัว
- จำนวนรูปทรงและสัญลักษณ์ที่จำกัด
Diagrams.net ราคา
- ฟรี
Diagrams. net การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกโปรแกรมสร้างผังงานที่ดีที่สุดอย่างไร?
การเลือกซอฟต์แวร์แผนผังงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ก็เหมือนกับการเลือกซื้อรถใหม่สุดเท่—คุณต้องการฟีเจอร์ที่ครบครันแต่ก็ยังคงคำนึงถึงสไตล์และความสวยงามในใจ หลายโปรแกรมที่แนะนำนี้มีการทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรี ดังนั้นลองใช้งานดูก่อนหากคุณยังลังเลอยู่! 🚗