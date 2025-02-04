10 ซอฟต์แวร์ติดตาม PTO ที่ดีที่สุดในการจัดการคำขอลาหยุด

การบริหารจัดการเวลาหยุดงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
เนื่องจากวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การใช้สเปรดชีตหรือการบันทึกเวลาหยุดงานด้วยตนเองมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์ ซอฟต์แวร์ติดตามวันลาจึงกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ซอฟต์แวร์ติดตาม PTO ช่วยให้การติดตามและจัดการเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซับซ้อนในการขอลาพักร้อน ติดตามการสะสมวันลาและปรับปรุงการจัดการเวลาของพนักงาน
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกสับสนได้ ดังนั้น เราได้แยกแยะคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตาม PTO?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการ PTO ความสำคัญอันดับแรกของคุณควรเป็นการทำให้ทีมของคุณมีประสบการณ์ที่ราบรื่น
นี่คือห้าสิ่งจำเป็นที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์ติดตาม PTO:
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกโซลูชันที่สามารถรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้
- คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่ง: ประเมินตัวชี้วัดการรายงานที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ, การจัดสรรทรัพยากร, และการวางแผนกำลังคน. ซอฟต์แวร์ควรให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับรูปแบบการมาทำงานของพนักงาน, การใช้สิทธิ์ลาพักร้อน, และแนวโน้มการลาโดยรวม
- ราคา: เปรียบเทียบคุณสมบัติและแพ็กเกจก่อนลงทะเบียน ซอฟต์แวร์ควรสอดคล้องกับงบประมาณของคุณและตอบสนองความต้องการด้านการจัดการ
- ความสามารถในการปรับตัว: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ติดตามการลาของพนักงานสามารถปรับตัวให้เหมาะกับการจัดการแบบเคลื่อนที่และการเข้าถึงของพนักงานได้หรือไม่ ซอฟต์แวร์ควรช่วยคุณจัดการคำขอลาที่เร่งด่วนและแก้ไขปัญหาการจัดสรรบุคลากรได้ในระยะเวลาสั้น ๆ
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลและการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน ซอฟต์แวร์ควรให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
รีวิวจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มเช่น G2 และ Capterra ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสบการณ์จริงในโลกแห่งความเป็นจริง. ตรวจสอบรีวิวเหล่านี้เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกตัวเลือก.
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามวันลาพักร้อนที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาซอฟต์แวร์ติดตาม PTO ฟรี หรือโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานของคุณ การค้นหาสิ่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ
สำรวจรายการที่เราคัดสรรมาเพื่อเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณในการจัดการเวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพ
1. คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อทำให้การติดตามวันลาพักร้อนเป็นเรื่องง่าย นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่โดดเด่นแล้ว ClickUp ยังเป็นซอฟต์แวร์ HR ที่ครบวงจรอีกด้วย
ผลลัพธ์คือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
ซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติการแจ้งเตือนและการเตือนภัย แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคำขอที่ค้างอยู่ การอนุมัติ และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการ PTO ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชิงรุก
ClickUp มีการออกแบบและการนำทางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถส่ง ตรวจสอบ และอนุมัติคำขอลาหยุดได้อย่างราบรื่น
การเข้าถึงระบบช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย
ศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลพร้อมโซลูชันที่หลากหลาย
ระบบแพลตฟอร์มทรัพยากรมนุษย์ (HR)จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับฟังก์ชันต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์และงานประจำวัน รวมการดำเนินงานที่จำเป็นไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
มันช่วยติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ, และสร้างโซลูชันการปฐมนิเทศ. ความหลากหลายนี้ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามวันลาและโซลูชัน HR แบบครบวงจร.
แม่แบบปฏิทิน PTO สำหรับการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUpช่วยให้ทีมและบุคคลวางแผนการทำงานได้ดีขึ้น แสดงรายละเอียดวันลาของสมาชิกในทีมอย่างละเอียด ทำให้ผู้จัดการและสมาชิกในทีมสามารถวางแผนและจัดตารางงานรอบช่วงเวลานั้นได้ง่ายขึ้น
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับประโยชน์จากการมีภาพรวมที่เป็นระเบียบของคำขอที่รอดำเนินการ ทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างง่ายดาย
แบบฟอร์มคำขอลาหยุดงาน PTO
เทมเพลตคำขอลาหยุดงานของClickUpช่วยลดภาระงานด้านการบริหารของคุณโดยให้พนักงานสามารถจัดการและติดตามการขอลาหยุดงานได้ด้วยตนเอง
ผู้จัดการใช้เทมเพลตนี้เพื่อตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ เช่น การลาป่วย การลาชั่วคราว และการลาส่วนตัว ช่วยให้มีการบันทึกคำขอลาของพนักงานไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงการขอลาพักร้อนให้ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและกระบวนการอนุมัติที่รวดเร็ว
- ทำให้การคำนวณค่าเผื่อเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการคำนวณด้วยมือ ทำให้การจัดสรรเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรม ประหยัดเวลา และป้องกันข้อผิดพลาด
- ปรับนโยบายการลาหยุดให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ ส่งเสริมความยืดหยุ่นและการปฏิบัติตามแนวทางลาหยุดที่กำหนดไว้
- ให้การเข้าถึงยอดคงเหลือและตารางเวลาของ PTO ได้ทันที เพิ่มความโปร่งใสให้กับทีมและผู้จัดการ
- แจ้งให้ทุกคนทราบด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงของการพลาดกำหนดเวลา
- ใช้เทมเพลตที่กำหนดเองเพื่อซิงค์ปฏิทินและการขอลาอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่กำลังทดลองใช้ความสามารถของ ClickUp
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ClickUp AI: สามารถเพิ่มได้ใน Workspace แบบชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,201+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,948+ รายการ)
2. CakeHR/SageHR
CakeHR เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการการลาหยุดที่มีระบบอนุมัติอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถกำหนดค่าระบบเพื่อส่งคำขอลาไปยังหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
CakeHR เป็นที่รู้จักจากการออกแบบที่ใช้งานง่าย การติดตามการลาหยุดที่ราบรื่น และการรับรองการเข้าถึงสำหรับพนักงานและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
แดชบอร์ดที่สะอาดช่วยให้เห็นภาพรวมของยอดคงเหลือของวันลา, วันหยุดที่กำลังจะมาถึง, และคำขอที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการวันลาเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ CakeHR
- จัดการการลาผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- วางแผนการจัดตารางการทำงานและบันทึกเวลาทำงานเพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ
- นำทางได้อย่างราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Slack, Google Calendar และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ CakeHR
- ชุดคุณสมบัติที่จำกัด ซึ่งทำให้ดึงดูดใจเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่
- คุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและรองรับความต้องการในการรายงานที่ซับซ้อน
ราคาของ CakeHR
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- ราคาเริ่มต้น: $5 ต่อพนักงานต่อเดือน
- ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีพนักงานและโมดูลมากขึ้น
คะแนนและรีวิว CakeHR
- G2: 4. 3/5 (71+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (343+ รีวิว)
3. Kissflow
Kissflow นำเสนอโซลูชันที่หลากหลายเพื่อทำให้การจัดการบุคลากรในสถานที่ ระยะไกล และแบบผสมผสานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป็นที่รู้จักจากแนวทางเชิงรุกด้วยระบบจัดการการลาอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงกระบวนการขอและอนุมัติการลาให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านการบริหาร และส่งเสริมการทำงานที่โปร่งใส
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- บันทึก, ตรวจสอบ, และจัดการคำขอลาพร้อมภาพรวมทันที
- อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานสามารถจัดการคำขอลาของตนเองได้อย่างอิสระ และลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- ปรับแต่งนโยบายการลาให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- ความยากลำบากในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือและรายงานที่จำกัด
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: $1,500/เดือน (คุณสมบัติจำกัด)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (ฟีเจอร์ครบชุด)
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (532+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
4. BambooHR
ซอฟต์แวร์ติดตาม PTO ของ BambooHR เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างและวันหยุดพักผ่อน การคำนวณการสะสมที่ล้ำสมัยช่วยให้การติดตามเวลาหยุดงานเป็นไปอย่างแม่นยำ
ผู้จัดการจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคำขอลางาน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการอนุมัติที่รวดเร็วนี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและป้องกันการล่าช้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- เปิดใช้งานการส่งคำขอลางานผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- คำนวณเวลาหยุดงานและดูการขาดงานรายวันโดยใช้ปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินสาธารณะหลายปฏิทิน
- ติดตามวันลาที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยการมองเห็นยอดคงเหลือของวันลาพักร้อนและวันลาอื่นๆ แบบเรียลไทม์สำหรับพนักงานและผู้จัดการ
ข้อจำกัดของ BambooHR
- โครงสร้างสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่สับสน
- ตัวชี้วัดการรายงานที่จำกัด
ราคาของ BambooHR
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $5. 25/เดือน
- ข้อได้เปรียบ: เริ่มต้นที่ $8.75/เดือน
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1689+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2666+ รีวิว)
5. Clockify
ซอฟต์แวร์ติดตามการลาพักร้อนของพนักงานจาก Clockify เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับการจัดการการลาโดยอัตโนมัติ
เป็นที่รู้จักจากการผสานรวมกับการติดตามเวลาของโครงการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาและมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างครบถ้วน Clockify ช่วยให้หัวหน้าโครงการสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานและเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างได้อย่างง่ายดายภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน
แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการยื่นคำขอลาพักร้อนแบบมีค่าจ้าง ผู้จัดการสามารถตรวจสอบและอนุมัติคำขอเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการลาพักร้อนทั้งหมด
ซอฟต์แวร์นี้มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับยอดคงเหลือของวันลาพักร้อน (PTO) การสะสม และแนวโน้มการใช้งานของพนักงาน ซึ่งช่วยในการวางแผนกำลังคนและรับรองการคาดการณ์ทางการเงินที่แม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ตรวจจับเวลาว่างเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่ไม่อยู่ที่สถานีงาน
- เข้าถึงข้อมูลข้ามอุปกรณ์ด้วยการตรวจจับเวลาข้ามแพลตฟอร์ม
- ทำให้การสะสมและยอดคงเหลือเป็นอัตโนมัติเพื่อการติดตามที่ราบรื่น
- สร้างรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกทันที
ข้อจำกัดของ Clockify
- คุณสมบัติการติดตามเวลาอัตโนมัติแบบจำกัดเวลา
- ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อผสาน Clockifyเข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณ
ราคาของ Clockify
- ฟรี: มีคุณสมบัติเช่นการติดตามเวลาและแบบฟอร์มเวลา
- พื้นฐาน: $3.99/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี หรือ $4.99 หากเรียกเก็บเงินรายเดือน
- มาตรฐาน: $5. 49/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี หรือ $6. 99 หากเรียกเก็บเงินรายเดือน
- ข้อดี: $7.99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี หรือ $9.99 หากชำระรายเดือน
- องค์กร: $11.99/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี หรือ $14.99 หากคิดค่าบริการรายเดือน
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (158+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4727+ รีวิว)
6. การตอกบัตรแทนกัน
Buddy Punch นำเสนอซอฟต์แวร์ติดตาม PTO บนคลาวด์ เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการการจัดการเวลาที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติครบถ้วน
แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายช่วยให้พนักงานสามารถขอและจัดการการลาหยุดได้
Buddy Punch มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่สามารถดูปฏิทิน PTO ทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์หรือสถานะความพร้อมใช้งานของเวลาทำงาน ซึ่งช่วยให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- สร้างรายงานที่หลากหลายและมีประโยชน์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน
- ลงเวลาทำงานผ่านตัวเลือกหลากหลายผ่านเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันเพื่อความยืดหยุ่น
- ติดตามการมองเห็นของพนักงานด้วย GPS เพื่อการตรวจสอบที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทน
- ความยากลำบากในการเข้าถึงบันทึก
- การบันทึกเวลาที่ไม่สม่ำเสมอและไม่ถูกต้อง
- ข้อบกพร่องในการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือ
ราคาของ Buddy Punch
- ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการในทุกแพ็กเกจ
- มาตรฐาน: $3.99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี หรือ $4.99 หากชำระรายเดือน + ค่าธรรมเนียมฐาน $19/เดือน
- ข้อดี: $4.99/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี หรือ $5.99 หากคิดค่าบริการรายเดือน + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19/เดือน
- พรีเมียม: $6.99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี หรือ $7.99 หากชำระรายเดือน + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (917+ รีวิว)
7. จิบเบิล
ระบบติดตามวันลาของ Jibble ช่วยให้การตรวจสอบเวลาการลาของพนักงานเป็นเรื่องง่ายเพื่อการจัดการ เงินเดือนและการเข้างานที่ราบรื่น
เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและหลากหลายสำหรับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก
การออกแบบช่วยให้ทั้งพนักงานและผู้ดูแลระบบสามารถนำทางแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของยอดคงเหลือการลา, วันหยุดที่กำลังจะมาถึง, และคำขอที่รอดำเนินการ. ผู้ใช้ชื่นชอบภาพรวมเช่นนี้ที่ช่วยให้พวกเขาวางแผนเวลาการลาของตนอย่างมีกลยุทธ์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jibble
- เข้าถึงหลายแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพของผู้ใช้
- ติดตามตำแหน่ง GPS เพื่อการมองเห็นพนักงานแบบเรียลไทม์
- ใช้ไบโอเมตริกซ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและกระบวนการตรวจสอบตัวตน
- ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะทางของคุณ
ข้อจำกัดของ Jibble
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ข้อบกพร่องในการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือ
การกำหนดราคาแบบจิปาถะ
- ฟรี: เหมาะสำหรับการติดตามเวลาที่จำเป็นพร้อมการยืนยันตัวตนทางชีวภาพ
- พรีเมียม: $2/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Jibble
- G2: 4. 6/5 (47+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (722+ รีวิว)
8. โกโค
GoCo ช่วยให้คุณจัดการการลาหลายประเภทและรองรับนโยบายการลาแบบไม่จำกัดได้อย่างง่ายดาย ทำให้การกำหนดเวลาทำงานและการจัดการการลาเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
GoCo ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อระบบบัญชีแบบคงค้างที่มีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันการทำงานที่นวัตกรรมใหม่นี้ช่วยกำจัดขั้นตอนการคำนวณด้วยมือ ทำให้ยอดคงเหลือของวันลาพักร้อน (PTO) ของพนักงานทุกคนถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
พอร์ทัลบริการตนเองช่วยลดภาระงานด้านการบริหารของคุณ
การออกแบบที่สะอาดช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่น ลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ GoCo
- ซิงค์เวลาทำงานและเวลาหยุดด้วยตารางเวลาดิจิทัลที่มีรหัสสี
- ทำให้การสะสมวันลาพักร้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเอง
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยการนำทางที่ราบรื่นเพื่อลดความหงุดหงิดของพนักงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับวันลาพักร้อน (PTO) เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและการละเมิดความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ GoCo
- การปรับแต่งรายงานอย่างจำกัด
- การกำหนดค่า PTO ที่ซับซ้อนหรือฟีเจอร์เฉพาะต้องอาศัยการเรียนรู้
การกำหนดราคา GoCo
- เริ่มต้นที่ $5 ต่อพนักงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิว GoCo
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 307+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (106+ รีวิว)
9. วันหยุด
DayOff เป็นเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมในการติดตามการลาและการพักผ่อน
เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับสมดุลอัตโนมัติเพื่อปรับและอัปเดตยอดคงเหลือของการลาในเวลาจริง
โซลูชันนี้มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ คุณจึงสามารถส่งหรือจัดการคำขอลาได้ตลอดเวลาและทุกที่
คุณสมบัติเด่นของ DayOff
- ติดตามการลาพักร้อนของทีมวิ่งและ PTO ในอัตราที่คุ้มค่า ประหยัดทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ
- ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน และให้สามารถปรับตัวได้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม
- ปรับแต่งนโยบายของทีมและวันทำงานด้วยตัวเลือกที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความสุขและความสามารถในการทำงานของพนักงาน
- สร้างเครื่องมือรายงานและตัวชี้วัดที่มีรายละเอียดและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของวันหยุด
- ข้อบกพร่องในการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ปัญหาการกำหนดตารางเวลา
ราคาวันหยุด
- ฟรีตลอดไป: เหมาะสำหรับกรมธรรม์เดี่ยว, ทีม, และสถานที่
- ข้อดี: $1 ต่อพนักงาน/เดือน
คะแนนและรีวิวของ DayOff
- G2: 0/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (99+ รีวิว)
10. โซโฮ พีเพิล
Zoho People มีระบบวางแผนการลาที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งแสดงสถานะความพร้อมของทีมอย่างชัดเจน ผู้จัดการสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีบุคลากรเพียงพอในแต่ละช่วงเวลา และลดความขัดแย้งในการจัดตารางงานให้น้อยที่สุด
รองรับธุรกิจหลากหลายขนาดและสัญชาติ ให้การสนับสนุนในสิบภาษาสำคัญและรูปแบบที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- ปรับแต่งนโยบายการลาและรูปแบบการขอลาให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย
- ส่งเสริมการนำไปใช้และการเข้าถึงอย่างไร้รอยต่อด้วยการรองรับหลายภาษา
- ใช้พอร์ทัลบริการตนเองเพื่อเร่งการยื่นคำขอลาและการติดตาม
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการส่งคำขอลา การอนุมัติ และการแจ้งเตือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผสานระบบกับระบบเงินเดือนที่มีอยู่ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ Zoho People
- ขีดจำกัด API 200 รายการต่อการร้องขอ
- ความท้าทายในการผสานรวมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่
ราคาของ Zoho People
- ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้ห้าคน
- HR จำเป็น: $0. 83/พนักงาน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี หรือ $1 หากเรียกเก็บเงินรายเดือน
- มืออาชีพ: $1.66/พนักงาน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี หรือ $2 หากเรียกเก็บเงินรายเดือน
- พรีเมียม: $2.5 ต่อพนักงานต่อเดือน คิดเป็นรายปี หรือ $3 หากคิดเป็นรายเดือน
- องค์กร: $4. 16/พนักงาน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี หรือ $5 หากเรียกเก็บเงินรายเดือน
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 304+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (241+ รีวิว)
เลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการ PTO ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
เวลาหยุดงานที่พนักงานได้รับค่าจ้างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการปรับซอฟต์แวร์ติดตามวันลาให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ เพื่อติดตามวันลาที่ได้รับค่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
ทดสอบโซลูชันที่มีศักยภาพด้วยการทดลองใช้ฟรี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการบริหารโครงการของคุณ
ClickUp สร้างตัวเองให้เป็นซอฟต์แวร์ติดตามการลาพักร้อนของพนักงานที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUp เพื่อจัดการฟังก์ชัน HRและงานประจำวันได้อย่างราบรื่น
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของ ClickUp ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะในการติดตาม PTO ของคุณ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถสร้างโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับนโยบายการลาของคุณได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีความคุ้มค่าและใช้ระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยเพื่อช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมทรัพยากรบุคคล
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการ HR ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานของคุณเป็นอันดับแรก ?