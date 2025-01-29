บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นดีที่สุดในปี 2025

Alex York
29 มกราคม 2568

สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานคือจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างการทำงานแบบเดิมที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันกับการทำงานจากที่บ้านที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

โมเดลทีมเชิงหน้าที่นี้สนับสนุนการทำงานในสำนักงาน, ระยะไกล, และแบบเคลื่อนที่ ช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมาก รวมถึงการรักษาพนักงานไว้

แต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย หากไม่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการรองรับรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน การตั้งค่าอาจทำให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อระหว่างทีมอย่างรุนแรง ส่งผลให้การติดตามงานไม่ดีและลดความรับผิดชอบลง การซิงค์กระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทับซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความปวดหัว

สิ่งที่ทำให้รูปแบบสำนักงานนี้เป็นไปได้จริง—และยอมรับได้—คือซอฟต์แวร์การทำงานแบบผสมผสาน

ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริด เชื่อมช่องว่างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในสำนักงานและพนักงานทางไกล ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างพื้นที่สำนักงานเสมือนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายและประสานงานทีมของคุณโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย

ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 เครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่ดีที่สุด ให้คุณรู้จัก สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละเครื่องมือ เพื่อเลือกสิ่งที่ช่วยให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ?

ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริดคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้ทีมระยะไกลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการปรับใช้และบริหารจัดการพนักงานแบบผสมผสาน เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวก ในการทำงาน ร่วมกัน จากระยะไกลและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสำหรับพนักงาน สำหรับผู้จัดการจะได้รับเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

ร่วมมือกันในไอเดียและสร้างเอกสารหรือวิกิที่น่าทึ่งด้วยหน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับแผนงาน ฐานความรู้ และอื่นๆ

วัฒนธรรมการทำงานแบบไฮบริดหมายถึง การจัดการที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ซึ่งพนักงานจะแบ่งเวลาทำงานระหว่างที่บ้านและที่สำนักงาน ต่างจากการทำงานทางไกลที่พนักงานทุกคนทำงานจากที่บ้านหรือในพื้นที่ทำงานร่วมกัน โมเดลการทำงานแบบไฮบริดมักมีรูปแบบการทำงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการพื้นที่ทำงานแบบไฮบริดที่ประสบความสำเร็จจึงเลือกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่:

  1. ตัวเลือกการร่วมมือแบบเรียลไทม์: ซอฟต์แวร์ไฮบริดที่เหมาะสมมีเครื่องมือเช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและโปรแกรมส่งข้อความทันทีเพื่อการร่วมมืออย่างไร้รอยต่อระหว่างทีมที่กระจายอยู่
  2. การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์: ผลิตภัณฑ์ควรช่วยสร้างศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บเอกสารของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยพนักงานที่ได้รับอนุญาต
  3. การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรรองรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันการทำงานที่ได้รับความนิยมเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
  4. แดชบอร์ดแบบครบวงจร: ผู้นำทีมและผู้จัดการจำเป็นต้องมีแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของทีม ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบปริมาณงาน, ลดความซ้ำซ้อน, และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5. คุณสมบัติการติดตามประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับการติดตามสถานะโครงการ การอัปเดต และผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือติดตามเวลาในตัวจะช่วยให้คุณถือพนักงานรับผิดชอบในส่วนงานที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสถานที่ทำงานแบบไฮบริดที่ดีที่สุด

ด้วยบริษัทและพนักงานที่มองหาความยืดหยุ่นมากขึ้นในชีวิตประจำวัน คุณจะสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่เข้าสู่ตลาด บางเครื่องมือเป็นโซลูชันแบบครบวงจร ในขณะที่บางเครื่องมือให้บริการเฉพาะด้าน เช่น การจองเดสก์ท็อป หรือการประชุมทางวิดีโอ

เราได้คัดเลือก 10 เครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่ดีที่สุด เพื่อเอาชนะความท้าทายในการดำเนินงานของทีมที่กระจายตัวอยู่ ?

1.คลิกอัพ

จัดเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้อง, ติดตามความคืบหน้า, จัดการประชุมโครงการ, และร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ, ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน, ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกล ClickUp

ClickUp คือ แพลตฟอร์มการจัดการงานและงานทั้งหมด ที่ครบวงจรของคุณ พร้อมด้วยฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมในสำนักงานและทีมระยะไกลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา

แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นนี้รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และทำให้กลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกันในสำนักงาน ที่บ้าน หรือแบบไม่พร้อมกันก็ตาม วางแผนไทม์ไลน์และงานที่ต้องส่งตามความสะดวกของทีม มอบหมาย ปรับเปลี่ยน และติดตามปริมาณงาน และใช้คุณสมบัติการสื่อสารที่มีอยู่ในตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบไม่พร้อมกัน

หากทีมไฮบริดของคุณกำลังมองหาคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ClickUp ก็พร้อมให้บริการคุณอย่างครบครัน ใช้ประโยชน์จากClickUp Whiteboardsสำหรับการคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพ และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนการกระทำที่ประสานงานกันได้ดี พร้อมความสามารถในการเปลี่ยนวัตถุใด ๆ บนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยตรง นอกจากนี้ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกันในClickUp Docsยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานเคียงข้างกันได้โดยไม่มีการทับซ้อน!

ตั้งแต่การสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ไปจนถึงการสร้างกระบวนการทำงานที่คล่องตัว—ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลในตัวที่เชื่อมโยงแนวคิดโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • โปรแกรมแก้ไขเอกสารแบบไดนามิกพร้อมสไตล์ที่หลากหลาย, หน้าซ้อน, และความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร
  • การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆกว่า 1,000 รายการรวมถึง Loom, Zoom, Miro และ Slack
  • แดชบอร์ดและการรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ
  • มากกว่า 15มุมมองงานที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพโครงการของคุณจากทุกมุมมอง
  • คุณสมบัติการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณงาน
  • โครงสร้างพื้นฐานแบบลำดับชั้นที่สามารถขยายได้
  • ClickUp Automationsเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • เทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับทีมไฮบริดเพื่อทำงานร่วมกัน เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp
เทมเพลตแผนการทำงานทางไกลของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของโครงการงานของพนักงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
  • ไม่สามารถล็อกวิดเจ็ตบนแดชบอร์ดได้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. ทูต

แดชบอร์ดการใช้งาน Envoy
การกล่าวว่า การจัดสรรพื้นที่สำนักงานเป็นงานที่น่าหงุดหงิดสำหรับผู้จัดการทีมแบบไฮบริดนั้นถือเป็นการพูดที่น้อยเกินไป

รักษาการทำงานของทีมแบบไฮบริดให้ราบรื่นด้วยระบบจัดการพื้นที่ที่ตรงไปตรงมาของ Envoy แพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานนี้มอบ เครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลาและการจองโต๊ะแบบบริการตนเอง สำหรับพนักงานและผู้มาเยือน

เพื่อนร่วมทีมที่มาเยี่ยมสามารถจองโต๊ะทำงานได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบจะจัดการการจัดสรรตามความพร้อมใช้งานและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน

ประหยัดพื้นที่และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าโดยใช้ประโยชน์จาก แดชบอร์ดการใช้งานพื้นที่ เพื่อติดตามการเข้าใช้งานสถานที่และการใช้พื้นที่ทำงาน

Envoy ยังช่วยประสานงานตารางการทำงานแบบผสมผสาน ระบุสิ่งรบกวนในที่ทำงาน ส่งประกาศ และสร้างแผนที่สถานที่ทำงานเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น

หากบริษัทของคุณจัดการกับการส่งมอบทางกายภาพ คุณจะชื่นชอบ ตัวเลือกการจัดการจดหมาย ของ Envoy เพียงสแกนพัสดุ และ Envoy จะระบุและแจ้งให้ผู้รับทราบทันที

คุณสมบัติเด่นของ Envoy

  • การจองโต๊ะเพื่อการจัดการพื้นที่
  • สนับสนุนการประสานงานตารางเวลา
  • แผนที่สถานที่ทำงาน
  • เครื่องมือจัดการอีเมล

ข้อจำกัดของทูต

  • ความสามารถในการปรับตัวที่จำกัดต่อความต้องการเฉพาะของบริษัท
  • ราคาค่อนข้างสูง

การกำหนดราคาของ Envoy

  • มาตรฐานสถานที่ทำงาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจพรีเมียมสำหรับที่ทำงาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของทูต

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

3. ทรีเบลลู

Tribeloo
Tribeloo เป็นซอฟต์แวร์พื้นที่สำนักงานแบบไฮบริดอีกตัวหนึ่งที่น่าประทับใจด้วยตัวเลือกการจองโต๊ะทำงาน

เช่นเดียวกับ Envoy, Tribeloo ให้พนักงานสามารถ จองโต๊ะทำงานล่วงหน้าได้ก่อนมาที่สำนักงาน ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ไร้ความยุ่งยาก—ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การจองได้โดย:

  1. การใช้เว็บหรือแอปมือถือของ Tribeloo
  2. การผสาน Tribeloo กับ Outlook หรือ Google Calendar (หรือส่วนเสริม) ของพวกเขา

ทุกการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินส่วนตัวจะถูกซิงค์ไปยัง Tribeloo โดยอัตโนมัติเช่นกัน!

แพลตฟอร์มนี้ให้คุณ สร้างย่าน สำหรับคนในทีมเดียวกันให้นั่งด้วยกันและทำงานร่วมกันได้ ปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพแผนผังพื้น ได้ทันทีโดยการตรวจสอบพื้นที่สำนักงานที่ใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

Tribeloo มีตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัวที่สะดวก เช่น การจองโต๊ะประจำ การค้นหาเพื่อนร่วมงาน การตั้งค่าการจองส่วนตัว และการขอคำขอพิเศษ (เช่น การจัดเตรียมอาหารหรือกระดานไวท์บอร์ดในพื้นที่) คุณสามารถรายงานปัญหาการจองผ่านแอปได้เช่นกัน

คุณสมบัติเด่นของ Tribeloo

  • การจองโต๊ะทำงานอย่างไร้รอยต่อ
  • ทีมละละแวก
  • การปรับแต่งแผนผังพื้น
  • การรายงานปัญหาอย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Tribeloo

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเล็กน้อย
  • ไม่มีตัวเลือกในการปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น (เช่น ฟีดข่าว) ที่ใช้พื้นที่หน้าจอ

การกำหนดราคาของ Tribeloo

  • เริ่มต้น: €3.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: €3.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: €4.00/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Tribeloo

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (40+ รีวิว)

4. จัดโดย CBRE

จัดโดย CBRE
CBRE, ย่อมาจาก Coldwell Banker Richard Ellis, เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนที่ให้บริการ บริการสำหรับผู้เช่าสำนักงาน ทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท คือ Host ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเช่า, ให้เช่า, หรือลงทุนในสถานที่ทำงานที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของทีมแบบไฮบริด Host-managed workspace มาพร้อมกับเทคโนโลยีมาตรฐานและคุณสมบัติด้านการบริการ ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นที่สำนักงาน

ด้วยแอป Host บนมือถือ สมาชิกในทีมของคุณสามารถ จองโต๊ะทำงาน ห้องประชุม และพื้นที่ประชุมอื่น ๆ ได้ ตัวเลือก "ค้นหาเส้นทาง" จะให้คำแนะนำเส้นทางโดยละเอียดไปยังโต๊ะทำงาน สำนักงาน และพื้นที่ที่กำหนดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคย ➡️

ผสานแอปกับ Outlook และ Google Calendar เพื่อให้ตารางเวลาของคุณสอดคล้องกับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถทำเครื่องหมายวันที่ในปฏิทินของกันและกันและรับการแจ้งเตือน อัตโนมัติสำหรับกิจกรรมที่จัดในสถานที่หรือออนไลน์และการประชุมแบบผสมผสาน

โฮสต์โดย CBRE คุณสมบัติเด่น

  • บริการจองโต๊ะทั่วโลก
  • คำแนะนำเกี่ยวกับที่ทำงานอย่างละเอียด
  • การผสานรวมกับ Outlook และ Google Calendar
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของโฮสต์โดย CBRE

  • แอปนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามักจะเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง

โฮสต์โดย CBRE ราคา

  • ติดต่อตัวแทนโฮสต์เพื่อขอข้อมูลราคาทั้งหมด

โฮสต์โดย CBRE การจัดอันดับและรีวิว (แอปมือถือ)

  • Google Play: 5/5 (40+ รีวิว)
  • App Store: 3. 8/5 (20+ รีวิว)

5. โรบิน

การจองโต๊ะกับโรบิน
โรบินคือผู้ช่วยของแบทแมน แต่ก็เป็นชื่อของแพลตฟอร์มการทำงานแบบไฮบริดที่เราชื่นชอบเป็นอันดับต่อไป! เสน่ห์ของมันอยู่ที่ คุณสมบัติหลักสี่ประการ:

  1. การจองโต๊ะ
  2. การจัดตารางห้อง
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงาน
  4. การสร้างชุมชน

เมื่อใดก็ตามที่พนักงานของคุณตัดสินใจมาที่สำนักงาน สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเปิดแอปและจองที่นั่งหรือห้องที่ว่างอยู่ ในขณะเดียวกัน พวกเขาสามารถดูได้ว่าใครอยู่ในสำนักงานและแชร์ข้อมูลการจองของพวกเขาเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น

แพลตฟอร์มให้คุณมี ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของสำนักงาน เพื่อช่วยในการนำทาง

ใช้ข้อมูลการจองที่รวบรวมไว้ตลอดเวลาเพื่อเข้าใจอัตราการใช้บริการ และวางแผนการจัดสรรในอนาคตให้เหมาะสม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังสามารถช่วยคุณกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมการสร้างทีมโดยไม่รบกวนการทำงานได้

กับ Robinคุณสามารถแชร์ประกาศ รับความคิดเห็นจากทีม และเจรจาข้อตกลงการทำงานแบบผสมผสานที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้

คุณสมบัติเด่นของ Robin

  • การจองโต๊ะและห้องอย่างง่าย
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้พื้นที่
  • ภาพรวมสำนักงานแบบเรียลไทม์
  • ประกาศมาตรฐานและประกาศด่วน

ข้อจำกัดของโรบิน

  • คุณสมบัติการค้นหาบนโต๊ะทำงานขาดความสามารถในการทำงาน
  • ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว

การตั้งราคาแบบโรบิน

  • เริ่มต้น: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของโรบิน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)

6. Zoom

การประชุม Zoom
Zoom กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วเมื่อทีมต่างๆ ต้องการแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงในช่วงเวลาที่การพบปะกันแบบตัวต่อตัวถูกห้ามอย่างเคร่งครัด แม้ว่าสถานการณ์นั้นจะ (โชคดี) ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว แต่แพลตฟอร์มนี้ยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเชื่อมต่อทีมที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ให้มีสถานที่สำหรับการตัดสินใจ แบ่งปันความคิด หรือสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ

กำหนดเวลาและจัดการประชุมได้เพียงไม่กี่คลิกด้วยเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอของแพลตฟอร์มนี้ นำการประชุมเสมือนของคุณไปได้ทุกที่ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตัดเสียงรบกวนและการสลับระหว่างเดสก์ท็อปและมือถือได้อย่างราบรื่น!

Zoom ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านภาพและเสียงของทีมคุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มจะแสดงว่าใครกำลังพูดอยู่ในขณะนั้น ทำให้การประชุมง่ายต่อการติดตามมากขึ้น ด้วย ตัวเลือกการแชร์หน้าจอแบบสด คุณสามารถสนับสนุนประเด็นที่กำลังอภิปรายด้วยภาพจากอุปกรณ์ของคุณได้

นอกเหนือจากการประชุมผ่านวิดีโอและเสียงแล้ว แพลตฟอร์มยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันในที่ทำงานผ่านZoom Whiteboard การสำรวจความคิดเห็น การแชทเป็นทีม และการแชร์ไฟล์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • การประชุมผ่านวิดีโอและเสียง
  • Zoom Whiteboard สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ
  • การสลับระหว่างเดสก์ท็อปและมือถือได้อย่างง่ายดาย
  • แชททีม

ข้อจำกัดของ Zoom

  • การควบคุมแบบซ้อนทับในปัจจุบันอาจกีดขวางการบันทึกการประชุม
  • อาจเกิดความล่าช้าในบางครั้ง

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: $0
  • ข้อดี: $149.90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $199.90/ปี ต่อผู้ใช้
  • บิสซิเนส พลัส: $250/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (50,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

7. มิโร

แดชบอร์ด Miro
Miro เป็น แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพ ที่ช่วยให้ทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานสามารถวางแผนโครงการ สร้างต้นแบบ ทำแผนผัง และทำกิจกรรมระดมความคิดอื่น ๆ ได้

กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ Miro—เรียกว่า Miro boards—มอบเครื่องมือครบครันให้กับทีมของคุณในการนำไอเดียใหม่ ๆ มาสู่ความเป็นจริง เขียน วาด แนบไฟล์ และเพิ่มโน้ตติดและความคิดเห็น กระดานทั้งหมดจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ดังนั้นเพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถทำงานในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ห่างกันเพียงสองหรือสองหมื่นฟุต!

Miro ยังเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส คุณสามารถแชร์ผลงานของคุณกับสมาชิกในทีม ผู้จัดการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับการอนุมัติหรือข้อเสนอแนะโดยละเอียดโดยไม่ต้องประชุม

ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ คุณสามารถเชื่อมโยงโปรเจกต์ งาน และเอกสารของคุณกับ Miro และรวมแท็บเบราว์เซอร์ของคุณเข้าด้วยกันได้ แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตมากกว่า 1,300 แบบให้คุณใช้เป็นโครงร่างสำเร็จรูปสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียในสถานการณ์ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Miro

ข้อจำกัดของ Miro

  • อาจมีความล่าช้าเมื่อแดชบอร์ดมีผู้ใช้จำนวนมาก
  • เครื่องมือข้อความมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคาของ Miro

  • ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
  • เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (4,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

8. เก็บเกี่ยว

การติดตามเวลาใน Harvest
ไม่มีใครมีปัญหาความไว้วางใจลึกซึ้งเท่ากับผู้จัดการงานแบบไฮบริดอีกแล้ว บอนนี่ทำงานจริง ๆ หรืออัปเดตรูปในอินสตาแกรมจากที่บ้านกันแน่? แล้วทำไมรายงานประจำสัปดาห์ของไคลด์ยังไม่ส่งอีก? ฉันกำลังถูกหลอกอยู่หรือเปล่า? ?

โชคดีที่คุณสามารถเก็บเกี่ยว (ตั้งใจเล่นคำ) พลังของการทำงานแบบไฮบริดได้ด้วย บันทึกประสิทธิภาพการทำงานที่โปร่งใส

การเก็บเกี่ยวคือการติดตามเวลา— แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะเจาะจง ทำให้ชั่วโมงการทำงานโปร่งใส

ในฐานะผู้จัดการ คุณจะชื่นชอบเครื่องมือวิเคราะห์ของ Harvest รายงานภาพรวมที่ละเอียดช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปริมาณงานของทีมได้ บันทึกเวลาช่วยให้คุณควบคุมโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ประมาณงบประมาณ และทำนายได้อย่างถูกต้องสำหรับโครงการที่คล้ายกันในอนาคต

เปลี่ยนเวลาที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้ และส่งให้ลูกค้า ใช้การเชื่อมต่อกับ PayPal และ Stripe เพื่อติดตามการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้า!

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การติดตามเวลาที่สะดวก
  • รายงานที่ครอบคลุม
  • การติดตามงบประมาณ
  • การสนับสนุนการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • ผู้ใช้บางรายพิจารณาว่า ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุดคุณสมบัติ
  • ตัวจับเวลาพื้นหลังอาจไม่ถูกสังเกต ซึ่งอาจนำไปสู่การบันทึกเวลาที่ไม่ถูกต้อง

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: $10. 80/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (550+ รีวิว)

9. ลูม

แดชบอร์ด Loom
ให้ทีมไฮบริดของคุณเบ่งบานด้วย Loom—แพลตฟอร์มวิดีโอแบบอะซิงโครนัสระดับพรีเมียม ?

การสื่อสารแบบเรียลไทม์และการประชุมสดอาจมีประสิทธิภาพสำหรับบางคน แต่สำหรับบางคนอาจทำให้เสียสมาธิ Loom มีทางออก—บันทึกวิดีโอเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถรับชมได้ตามเวลาที่สะดวก

ใช้วิดีโอแบบ async ของ Loom เพื่ออธิบายกระบวนการ, นำเสนอ, หรือแม้กระทั่งทักทายทีมของคุณ. สิ่งที่ดีที่สุดคือพนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบเพื่อรับชม!

การสร้างวิดีโอไม่สามารถง่ายไปกว่านี้ได้—เพียงกดปุ่มบันทึกและสร้างวิดีโอของคุณ ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ แชร์ลิงก์กับสมาชิกทีมที่ต้องการ—และคุณก็เสร็จสิ้น!

ทีมของคุณสามารถ แสดงความคิดเห็นต่อวิดีโอและส่งความคิดเห็นพร้อมเวลาที่ระบุ เพื่อกระตุ้นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ในกระบวนการ

Loom เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ ฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีม แทนที่จะให้พวกเขาต้องรับมือกับเอกสารจำนวนมาก ลองใช้วิดีโอแนะนำและบทเรียนเพื่อช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบ

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • การบันทึกวิดีโอแบบอะซิงโครนัส
  • การแชร์ลิงก์ง่าย
  • การมีส่วนร่วมผ่านการแสดงความคิดเห็นและการโต้ตอบ
  • ยอดเยี่ยมสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • ไม่มีตัวเลือกการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง
  • ไม่มีวิธีที่จะนำการควบคุมออกจากหน้าจอขณะบันทึก

การกำหนดราคาของ Loom

  • เริ่มต้น: $0
  • ธุรกิจ: $12. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

10. สแล็ก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Slack
Slack ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดเดียว—การทำให้การสื่อสารของทีมง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พนักงานของคุณสื่อสารผ่าน ช่องทาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นชุมชนเสมือนสำหรับการแชท แสดงความคิดเห็นและทิ้งความคิดเห็น และแชร์ไฟล์

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างช่องสาธารณะสำหรับทุกคนในทีมหรือช่องส่วนตัวสำหรับสมาชิกที่เลือกได้ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเฉพาะรายผ่าน ข้อความโดยตรง ได้อีกด้วย

Slack ยังช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถทราบได้ง่ายว่าเพื่อนร่วมทีมคนใดพร้อมทำงานอยู่หรือไม่ ด้วยตัวบ่งชี้สถานะออนไลน์หรือออฟไลน์และการอัปเดตสถานะ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมคือ Slack Connect—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกับผู้ขาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในฐานะผู้จัดการทีมแบบไฮบริด คุณจะชื่นชอบ Slack Canvas ซึ่งเป็นกระดานไวท์บอร์ดเสมือนสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกและแชร์คลิปเสียงและวิดีโอสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสได้อีกด้วย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ช่องทางการสื่อสารสาธารณะและเอกชน
  • อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับผู้ขาย
  • แสดงสถานะความพร้อมของเพื่อนร่วมทีม
  • รองรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส

ข้อจำกัดของ Slack

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • คุณภาพเสียงและวิดีโออาจดีกว่านี้

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริด: สร้างความมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่ขาดความผูกพัน

โมเดลไฮบริดที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารในที่ทำงานเป็นอย่างมาก ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ในสำนักงาน ที่บ้าน หรือทำงานจากคาเฟ่ริมชายหาดที่แสนสบาย ตราบใดที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำงานอย่างเต็มที่ ?

เครื่องมือการทำงานร่วมกันในรายการของเราได้ปฏิวัติพื้นที่ทำงานแบบดั้งเดิมโดยทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องมีสถานที่ทำงานร่วมกันจริง ดังนั้น เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม! และหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ให้เริ่มจากรายการด้านบนสุดและลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้