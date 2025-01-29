10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นดีที่สุดในปี 2025

สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานคือจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างการทำงานแบบเดิมที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันกับการทำงานจากที่บ้านที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
โมเดลทีมเชิงหน้าที่นี้สนับสนุนการทำงานในสำนักงาน, ระยะไกล, และแบบเคลื่อนที่ ช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมาก รวมถึงการรักษาพนักงานไว้
แต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย หากไม่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการรองรับรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน การตั้งค่าอาจทำให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อระหว่างทีมอย่างรุนแรง ส่งผลให้การติดตามงานไม่ดีและลดความรับผิดชอบลง การซิงค์กระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทับซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความปวดหัว
สิ่งที่ทำให้รูปแบบสำนักงานนี้เป็นไปได้จริง—และยอมรับได้—คือซอฟต์แวร์การทำงานแบบผสมผสาน
ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริด เชื่อมช่องว่างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในสำนักงานและพนักงานทางไกล ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างพื้นที่สำนักงานเสมือนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายและประสานงานทีมของคุณโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 เครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่ดีที่สุด ให้คุณรู้จัก สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละเครื่องมือ เพื่อเลือกสิ่งที่ช่วยให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ?
ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริดคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริดช่วยให้ทีมระยะไกลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการปรับใช้และบริหารจัดการพนักงานแบบผสมผสาน เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวก ในการทำงาน ร่วมกัน จากระยะไกลและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสำหรับพนักงาน สำหรับผู้จัดการจะได้รับเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
วัฒนธรรมการทำงานแบบไฮบริดหมายถึง การจัดการที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ซึ่งพนักงานจะแบ่งเวลาทำงานระหว่างที่บ้านและที่สำนักงาน ต่างจากการทำงานทางไกลที่พนักงานทุกคนทำงานจากที่บ้านหรือในพื้นที่ทำงานร่วมกัน โมเดลการทำงานแบบไฮบริดมักมีรูปแบบการทำงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการพื้นที่ทำงานแบบไฮบริดที่ประสบความสำเร็จจึงเลือกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่:
- ตัวเลือกการร่วมมือแบบเรียลไทม์: ซอฟต์แวร์ไฮบริดที่เหมาะสมมีเครื่องมือเช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและโปรแกรมส่งข้อความทันทีเพื่อการร่วมมืออย่างไร้รอยต่อระหว่างทีมที่กระจายอยู่
- การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์: ผลิตภัณฑ์ควรช่วยสร้างศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บเอกสารของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยพนักงานที่ได้รับอนุญาต
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรรองรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันการทำงานที่ได้รับความนิยมเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- แดชบอร์ดแบบครบวงจร: ผู้นำทีมและผู้จัดการจำเป็นต้องมีแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของทีม ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบปริมาณงาน, ลดความซ้ำซ้อน, และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คุณสมบัติการติดตามประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับการติดตามสถานะโครงการ การอัปเดต และผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือติดตามเวลาในตัวจะช่วยให้คุณถือพนักงานรับผิดชอบในส่วนงานที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสถานที่ทำงานแบบไฮบริดที่ดีที่สุด
ด้วยบริษัทและพนักงานที่มองหาความยืดหยุ่นมากขึ้นในชีวิตประจำวัน คุณจะสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่เข้าสู่ตลาด บางเครื่องมือเป็นโซลูชันแบบครบวงจร ในขณะที่บางเครื่องมือให้บริการเฉพาะด้าน เช่น การจองเดสก์ท็อป หรือการประชุมทางวิดีโอ
เราได้คัดเลือก 10 เครื่องมือการทำงานแบบไฮบริดที่ดีที่สุด เพื่อเอาชนะความท้าทายในการดำเนินงานของทีมที่กระจายตัวอยู่ ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือ แพลตฟอร์มการจัดการงานและงานทั้งหมด ที่ครบวงจรของคุณ พร้อมด้วยฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมในสำนักงานและทีมระยะไกลของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา
แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นนี้รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และทำให้กลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกันในสำนักงาน ที่บ้าน หรือแบบไม่พร้อมกันก็ตาม วางแผนไทม์ไลน์และงานที่ต้องส่งตามความสะดวกของทีม มอบหมาย ปรับเปลี่ยน และติดตามปริมาณงาน และใช้คุณสมบัติการสื่อสารที่มีอยู่ในตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
หากทีมไฮบริดของคุณกำลังมองหาคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ClickUp ก็พร้อมให้บริการคุณอย่างครบครัน ใช้ประโยชน์จากClickUp Whiteboardsสำหรับการคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพ และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนการกระทำที่ประสานงานกันได้ดี พร้อมความสามารถในการเปลี่ยนวัตถุใด ๆ บนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยตรง นอกจากนี้ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกันในClickUp Docsยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานเคียงข้างกันได้โดยไม่มีการทับซ้อน!
ตั้งแต่การสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ไปจนถึงการสร้างกระบวนการทำงานที่คล่องตัว—ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลในตัวที่เชื่อมโยงแนวคิดโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
- โปรแกรมแก้ไขเอกสารแบบไดนามิกพร้อมสไตล์ที่หลากหลาย, หน้าซ้อน, และความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆกว่า 1,000 รายการรวมถึง Loom, Zoom, Miro และ Slack
- แดชบอร์ดและการรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ
- มากกว่า 15มุมมองงานที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพโครงการของคุณจากทุกมุมมอง
- คุณสมบัติการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณงาน
- โครงสร้างพื้นฐานแบบลำดับชั้นที่สามารถขยายได้
- ClickUp Automationsเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับทีมไฮบริดเพื่อทำงานร่วมกัน เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
- ไม่สามารถล็อกวิดเจ็ตบนแดชบอร์ดได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ทูต
การกล่าวว่า การจัดสรรพื้นที่สำนักงานเป็นงานที่น่าหงุดหงิดสำหรับผู้จัดการทีมแบบไฮบริดนั้นถือเป็นการพูดที่น้อยเกินไป
รักษาการทำงานของทีมแบบไฮบริดให้ราบรื่นด้วยระบบจัดการพื้นที่ที่ตรงไปตรงมาของ Envoy แพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานนี้มอบ เครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลาและการจองโต๊ะแบบบริการตนเอง สำหรับพนักงานและผู้มาเยือน
เพื่อนร่วมทีมที่มาเยี่ยมสามารถจองโต๊ะทำงานได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบจะจัดการการจัดสรรตามความพร้อมใช้งานและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน
ประหยัดพื้นที่และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าโดยใช้ประโยชน์จาก แดชบอร์ดการใช้งานพื้นที่ เพื่อติดตามการเข้าใช้งานสถานที่และการใช้พื้นที่ทำงาน
Envoy ยังช่วยประสานงานตารางการทำงานแบบผสมผสาน ระบุสิ่งรบกวนในที่ทำงาน ส่งประกาศ และสร้างแผนที่สถานที่ทำงานเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
หากบริษัทของคุณจัดการกับการส่งมอบทางกายภาพ คุณจะชื่นชอบ ตัวเลือกการจัดการจดหมาย ของ Envoy เพียงสแกนพัสดุ และ Envoy จะระบุและแจ้งให้ผู้รับทราบทันที
คุณสมบัติเด่นของ Envoy
- การจองโต๊ะเพื่อการจัดการพื้นที่
- สนับสนุนการประสานงานตารางเวลา
- แผนที่สถานที่ทำงาน
- เครื่องมือจัดการอีเมล
ข้อจำกัดของทูต
- ความสามารถในการปรับตัวที่จำกัดต่อความต้องการเฉพาะของบริษัท
- ราคาค่อนข้างสูง
การกำหนดราคาของ Envoy
- มาตรฐานสถานที่ทำงาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจพรีเมียมสำหรับที่ทำงาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของทูต
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
3. ทรีเบลลู
Tribeloo เป็นซอฟต์แวร์พื้นที่สำนักงานแบบไฮบริดอีกตัวหนึ่งที่น่าประทับใจด้วยตัวเลือกการจองโต๊ะทำงาน
เช่นเดียวกับ Envoy, Tribeloo ให้พนักงานสามารถ จองโต๊ะทำงานล่วงหน้าได้ก่อนมาที่สำนักงาน ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ไร้ความยุ่งยาก—ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การจองได้โดย:
- การใช้เว็บหรือแอปมือถือของ Tribeloo
- การผสาน Tribeloo กับ Outlook หรือ Google Calendar (หรือส่วนเสริม) ของพวกเขา
ทุกการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินส่วนตัวจะถูกซิงค์ไปยัง Tribeloo โดยอัตโนมัติเช่นกัน!
แพลตฟอร์มนี้ให้คุณ สร้างย่าน สำหรับคนในทีมเดียวกันให้นั่งด้วยกันและทำงานร่วมกันได้ ปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพแผนผังพื้น ได้ทันทีโดยการตรวจสอบพื้นที่สำนักงานที่ใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
Tribeloo มีตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัวที่สะดวก เช่น การจองโต๊ะประจำ การค้นหาเพื่อนร่วมงาน การตั้งค่าการจองส่วนตัว และการขอคำขอพิเศษ (เช่น การจัดเตรียมอาหารหรือกระดานไวท์บอร์ดในพื้นที่) คุณสามารถรายงานปัญหาการจองผ่านแอปได้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Tribeloo
- การจองโต๊ะทำงานอย่างไร้รอยต่อ
- ทีมละละแวก
- การปรับแต่งแผนผังพื้น
- การรายงานปัญหาอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Tribeloo
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเล็กน้อย
- ไม่มีตัวเลือกในการปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น (เช่น ฟีดข่าว) ที่ใช้พื้นที่หน้าจอ
การกำหนดราคาของ Tribeloo
- เริ่มต้น: €3.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: €3.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: €4.00/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Tribeloo
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
4. จัดโดย CBRE
CBRE, ย่อมาจาก Coldwell Banker Richard Ellis, เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนที่ให้บริการ บริการสำหรับผู้เช่าสำนักงาน ทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท คือ Host ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเช่า, ให้เช่า, หรือลงทุนในสถานที่ทำงานที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของทีมแบบไฮบริด Host-managed workspace มาพร้อมกับเทคโนโลยีมาตรฐานและคุณสมบัติด้านการบริการ ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นที่สำนักงาน
ด้วยแอป Host บนมือถือ สมาชิกในทีมของคุณสามารถ จองโต๊ะทำงาน ห้องประชุม และพื้นที่ประชุมอื่น ๆ ได้ ตัวเลือก "ค้นหาเส้นทาง" จะให้คำแนะนำเส้นทางโดยละเอียดไปยังโต๊ะทำงาน สำนักงาน และพื้นที่ที่กำหนดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคย ➡️
ผสานแอปกับ Outlook และ Google Calendar เพื่อให้ตารางเวลาของคุณสอดคล้องกับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถทำเครื่องหมายวันที่ในปฏิทินของกันและกันและรับการแจ้งเตือน อัตโนมัติสำหรับกิจกรรมที่จัดในสถานที่หรือออนไลน์และการประชุมแบบผสมผสาน
โฮสต์โดย CBRE คุณสมบัติเด่น
- บริการจองโต๊ะทั่วโลก
- คำแนะนำเกี่ยวกับที่ทำงานอย่างละเอียด
- การผสานรวมกับ Outlook และ Google Calendar
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของโฮสต์โดย CBRE
- แอปนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามักจะเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง
โฮสต์โดย CBRE ราคา
- ติดต่อตัวแทนโฮสต์เพื่อขอข้อมูลราคาทั้งหมด
โฮสต์โดย CBRE การจัดอันดับและรีวิว (แอปมือถือ)
- Google Play: 5/5 (40+ รีวิว)
- App Store: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
5. โรบิน
โรบินคือผู้ช่วยของแบทแมน แต่ก็เป็นชื่อของแพลตฟอร์มการทำงานแบบไฮบริดที่เราชื่นชอบเป็นอันดับต่อไป! เสน่ห์ของมันอยู่ที่ คุณสมบัติหลักสี่ประการ:
- การจองโต๊ะ
- การจัดตารางห้อง
- การวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงาน
- การสร้างชุมชน
เมื่อใดก็ตามที่พนักงานของคุณตัดสินใจมาที่สำนักงาน สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเปิดแอปและจองที่นั่งหรือห้องที่ว่างอยู่ ในขณะเดียวกัน พวกเขาสามารถดูได้ว่าใครอยู่ในสำนักงานและแชร์ข้อมูลการจองของพวกเขาเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น
แพลตฟอร์มให้คุณมี ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของสำนักงาน เพื่อช่วยในการนำทาง
ใช้ข้อมูลการจองที่รวบรวมไว้ตลอดเวลาเพื่อเข้าใจอัตราการใช้บริการ และวางแผนการจัดสรรในอนาคตให้เหมาะสม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังสามารถช่วยคุณกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมการสร้างทีมโดยไม่รบกวนการทำงานได้
กับ Robinคุณสามารถแชร์ประกาศ รับความคิดเห็นจากทีม และเจรจาข้อตกลงการทำงานแบบผสมผสานที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้
คุณสมบัติเด่นของ Robin
- การจองโต๊ะและห้องอย่างง่าย
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้พื้นที่
- ภาพรวมสำนักงานแบบเรียลไทม์
- ประกาศมาตรฐานและประกาศด่วน
ข้อจำกัดของโรบิน
- คุณสมบัติการค้นหาบนโต๊ะทำงานขาดความสามารถในการทำงาน
- ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
การตั้งราคาแบบโรบิน
- เริ่มต้น: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของโรบิน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
6. Zoom
Zoom กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วเมื่อทีมต่างๆ ต้องการแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงในช่วงเวลาที่การพบปะกันแบบตัวต่อตัวถูกห้ามอย่างเคร่งครัด แม้ว่าสถานการณ์นั้นจะ (โชคดี) ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว แต่แพลตฟอร์มนี้ยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเชื่อมต่อทีมที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ให้มีสถานที่สำหรับการตัดสินใจ แบ่งปันความคิด หรือสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
กำหนดเวลาและจัดการประชุมได้เพียงไม่กี่คลิกด้วยเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอของแพลตฟอร์มนี้ นำการประชุมเสมือนของคุณไปได้ทุกที่ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตัดเสียงรบกวนและการสลับระหว่างเดสก์ท็อปและมือถือได้อย่างราบรื่น!
Zoom ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านภาพและเสียงของทีมคุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มจะแสดงว่าใครกำลังพูดอยู่ในขณะนั้น ทำให้การประชุมง่ายต่อการติดตามมากขึ้น ด้วย ตัวเลือกการแชร์หน้าจอแบบสด คุณสามารถสนับสนุนประเด็นที่กำลังอภิปรายด้วยภาพจากอุปกรณ์ของคุณได้
นอกเหนือจากการประชุมผ่านวิดีโอและเสียงแล้ว แพลตฟอร์มยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันในที่ทำงานผ่านZoom Whiteboard การสำรวจความคิดเห็น การแชทเป็นทีม และการแชร์ไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- การประชุมผ่านวิดีโอและเสียง
- Zoom Whiteboard สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ
- การสลับระหว่างเดสก์ท็อปและมือถือได้อย่างง่ายดาย
- แชททีม
ข้อจำกัดของ Zoom
- การควบคุมแบบซ้อนทับในปัจจุบันอาจกีดขวางการบันทึกการประชุม
- อาจเกิดความล่าช้าในบางครั้ง
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: $0
- ข้อดี: $149.90 ต่อปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $199.90/ปี ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $250/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (50,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
7. มิโร
Miro เป็น แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพ ที่ช่วยให้ทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานสามารถวางแผนโครงการ สร้างต้นแบบ ทำแผนผัง และทำกิจกรรมระดมความคิดอื่น ๆ ได้
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ Miro—เรียกว่า Miro boards—มอบเครื่องมือครบครันให้กับทีมของคุณในการนำไอเดียใหม่ ๆ มาสู่ความเป็นจริง เขียน วาด แนบไฟล์ และเพิ่มโน้ตติดและความคิดเห็น กระดานทั้งหมดจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ดังนั้นเพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถทำงานในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ห่างกันเพียงสองหรือสองหมื่นฟุต!
Miro ยังเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส คุณสามารถแชร์ผลงานของคุณกับสมาชิกในทีม ผู้จัดการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับการอนุมัติหรือข้อเสนอแนะโดยละเอียดโดยไม่ต้องประชุม
ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ คุณสามารถเชื่อมโยงโปรเจกต์ งาน และเอกสารของคุณกับ Miro และรวมแท็บเบราว์เซอร์ของคุณเข้าด้วยกันได้ แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตมากกว่า 1,300 แบบให้คุณใช้เป็นโครงร่างสำเร็จรูปสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียในสถานการณ์ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ
- 1,300+ แม่แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- การสื่อสารแบบผสมผสานที่ง่ายดายผ่านวิดีโอ, แชท, และการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Miro
- อาจมีความล่าช้าเมื่อแดชบอร์ดมีผู้ใช้จำนวนมาก
- เครื่องมือข้อความมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ Miro
- ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
8. เก็บเกี่ยว
ไม่มีใครมีปัญหาความไว้วางใจลึกซึ้งเท่ากับผู้จัดการงานแบบไฮบริดอีกแล้ว บอนนี่ทำงานจริง ๆ หรืออัปเดตรูปในอินสตาแกรมจากที่บ้านกันแน่? แล้วทำไมรายงานประจำสัปดาห์ของไคลด์ยังไม่ส่งอีก? ฉันกำลังถูกหลอกอยู่หรือเปล่า? ?
โชคดีที่คุณสามารถเก็บเกี่ยว (ตั้งใจเล่นคำ) พลังของการทำงานแบบไฮบริดได้ด้วย บันทึกประสิทธิภาพการทำงานที่โปร่งใส
การเก็บเกี่ยวคือการติดตามเวลา— แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะเจาะจง ทำให้ชั่วโมงการทำงานโปร่งใส
ในฐานะผู้จัดการ คุณจะชื่นชอบเครื่องมือวิเคราะห์ของ Harvest รายงานภาพรวมที่ละเอียดช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปริมาณงานของทีมได้ บันทึกเวลาช่วยให้คุณควบคุมโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ประมาณงบประมาณ และทำนายได้อย่างถูกต้องสำหรับโครงการที่คล้ายกันในอนาคต
เปลี่ยนเวลาที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้ และส่งให้ลูกค้า ใช้การเชื่อมต่อกับ PayPal และ Stripe เพื่อติดตามการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้า!
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การติดตามเวลาที่สะดวก
- รายงานที่ครอบคลุม
- การติดตามงบประมาณ
- การสนับสนุนการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ผู้ใช้บางรายพิจารณาว่า ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุดคุณสมบัติ
- ตัวจับเวลาพื้นหลังอาจไม่ถูกสังเกต ซึ่งอาจนำไปสู่การบันทึกเวลาที่ไม่ถูกต้อง
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $10. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
9. ลูม
ให้ทีมไฮบริดของคุณเบ่งบานด้วย Loom—แพลตฟอร์มวิดีโอแบบอะซิงโครนัสระดับพรีเมียม ?
การสื่อสารแบบเรียลไทม์และการประชุมสดอาจมีประสิทธิภาพสำหรับบางคน แต่สำหรับบางคนอาจทำให้เสียสมาธิ Loom มีทางออก—บันทึกวิดีโอเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถรับชมได้ตามเวลาที่สะดวก
ใช้วิดีโอแบบ async ของ Loom เพื่ออธิบายกระบวนการ, นำเสนอ, หรือแม้กระทั่งทักทายทีมของคุณ. สิ่งที่ดีที่สุดคือพนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบเพื่อรับชม!
การสร้างวิดีโอไม่สามารถง่ายไปกว่านี้ได้—เพียงกดปุ่มบันทึกและสร้างวิดีโอของคุณ ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ แชร์ลิงก์กับสมาชิกทีมที่ต้องการ—และคุณก็เสร็จสิ้น!
ทีมของคุณสามารถ แสดงความคิดเห็นต่อวิดีโอและส่งความคิดเห็นพร้อมเวลาที่ระบุ เพื่อกระตุ้นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ในกระบวนการ
Loom เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ ฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีม แทนที่จะให้พวกเขาต้องรับมือกับเอกสารจำนวนมาก ลองใช้วิดีโอแนะนำและบทเรียนเพื่อช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบ
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- การบันทึกวิดีโอแบบอะซิงโครนัส
- การแชร์ลิงก์ง่าย
- การมีส่วนร่วมผ่านการแสดงความคิดเห็นและการโต้ตอบ
- ยอดเยี่ยมสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- ไม่มีตัวเลือกการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง
- ไม่มีวิธีที่จะนำการควบคุมออกจากหน้าจอขณะบันทึก
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: $0
- ธุรกิจ: $12. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
10. สแล็ก
Slack ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดเดียว—การทำให้การสื่อสารของทีมง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พนักงานของคุณสื่อสารผ่าน ช่องทาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นชุมชนเสมือนสำหรับการแชท แสดงความคิดเห็นและทิ้งความคิดเห็น และแชร์ไฟล์
ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างช่องสาธารณะสำหรับทุกคนในทีมหรือช่องส่วนตัวสำหรับสมาชิกที่เลือกได้ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเฉพาะรายผ่าน ข้อความโดยตรง ได้อีกด้วย
Slack ยังช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถทราบได้ง่ายว่าเพื่อนร่วมทีมคนใดพร้อมทำงานอยู่หรือไม่ ด้วยตัวบ่งชี้สถานะออนไลน์หรือออฟไลน์และการอัปเดตสถานะ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมคือ Slack Connect—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกับผู้ขาย ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในฐานะผู้จัดการทีมแบบไฮบริด คุณจะชื่นชอบ Slack Canvas ซึ่งเป็นกระดานไวท์บอร์ดเสมือนสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกและแชร์คลิปเสียงและวิดีโอสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ช่องทางการสื่อสารสาธารณะและเอกชน
- อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับผู้ขาย
- แสดงสถานะความพร้อมของเพื่อนร่วมทีม
- รองรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส
ข้อจำกัดของ Slack
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- คุณภาพเสียงและวิดีโออาจดีกว่านี้
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริด: สร้างความมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่ขาดความผูกพัน
โมเดลไฮบริดที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารในที่ทำงานเป็นอย่างมาก ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ในสำนักงาน ที่บ้าน หรือทำงานจากคาเฟ่ริมชายหาดที่แสนสบาย ตราบใดที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำงานอย่างเต็มที่ ?
เครื่องมือการทำงานร่วมกันในรายการของเราได้ปฏิวัติพื้นที่ทำงานแบบดั้งเดิมโดยทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องมีสถานที่ทำงานร่วมกันจริง ดังนั้น เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม! และหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ให้เริ่มจากรายการด้านบนสุดและลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้