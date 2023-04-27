5 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การบริหารโครงการในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณโดยมอบแนวทาง, เทคนิค, และกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสามารถช่วยคุณบริหารจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องในโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ " } } ] }
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024อัตราการก่อสร้างบ้านในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ซึ่งอาจหมายความว่าผู้ซื้อบ้านกำลังกลับมาอีกครั้ง และผู้ประกอบการก่อสร้างบ้านเริ่มมีความมั่นใจในตลาดอีกครั้งติดตามการบริหารอสังหาริมทรัพย์และการบริหารลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยการเรียนรู้วิธีวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจัดสรรทรัพยากร และนำไปใช้กลยุทธ์ด้วยคำแนะนำและเครื่องมือการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้! ??
การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?
การบริหารโครงการในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณโดยมอบแนวทาง, เทคนิค, และกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสามารถช่วยคุณบริหารจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องในโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ประสานงาน และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น การก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งอาจรวมถึงการวางแผนโครงการพัฒนา การออกแบบ การบริหารการก่อสร้าง และอื่นๆ
การบริหารจัดการทรัพย์สินหรือการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับโครงการที่หลากหลาย ตั้งแต่การปรับปรุงและรีโนเวทขนาดเล็กไปจนถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ นั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการก่อสร้าง มีการฝึกอบรมที่เพียงพอ และได้รับใบอนุญาตและใบรับรองที่เหมาะสม เช่นใบรับรองการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการโครงการควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจัดการและส่งมอบโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือการก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด
องค์ประกอบหลักของการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
- การจัดการเวลาและขอบเขต: เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการวางแผน เพราะนี่คือจุดที่คุณกำหนดขนาด, สถานที่, ประเภททรัพย์สิน, และระยะเวลาของโครงการที่เป็นไปได้จริง
- การจัดการต้นทุน: องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการมากมาย เช่น การวางแผน การประมาณการ การจัดทำงบประมาณ การจัดหาเงินทุน การระดมทุน การบริหารจัดการ การควบคุม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน การจัดการต้นทุนช่วยให้มีการควบคุมที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และลดความเสี่ยง
- การจัดการคุณภาพ: ควรมีการดำเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการปรับเป้าหมายเพื่อให้มาตรฐานสูง
- การจัดการความเสี่ยง: นี่คือที่ที่การหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงทุกประเภทเกิดขึ้น ซึ่งควรรวมถึงความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงทางการจัดการ และความเสี่ยงของนักลงทุน เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- การจัดการการสื่อสาร: เช่นเดียวกับโครงการทุกประเภท ควรมีช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้พัฒนา ผู้รับเหมา และนักลงทุน
- การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง: เพื่อให้ดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการและวัสดุที่จำเป็นสำหรับโครงการ ซึ่งควรรวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการเจรจาสัญญา
- การจัดการการบูรณาการ: เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากจะเกี่ยวข้องกับโครงการ จึงควรมีแผนการในการประสานงานและบูรณาการแง่มุมต่าง ๆ ของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
บทบาทของผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทุกโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่คุณคิดได้คือโครงการ และเช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ ทุกโครงการ มันต้องการกาวที่จะยึดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ในกรณีนี้ ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ยอดเยี่ยม และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การวางแผนโครงการ และการดำเนินการ: ดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตลอดทั้งวงจรชีวิตของโครงการ
- การประสานงานโครงการ: ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญและลูกค้าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- การจัดการความเสี่ยง: การระบุและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การขอใบอนุญาต และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐและท้องถิ่น
- การสื่อสาร: การติดตามความคืบหน้าและสื่อสารการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตกับทีมและลูกค้า
- การบริหารงบประมาณ: การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการทำให้โครงการอยู่ในงบประมาณที่กำหนด
- การจัดการสัญญา: การเจรจาและจัดการสัญญาต่างๆ กับคู่สัญญาภายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา และงานทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
ความท้าทายที่พบบ่อย
ความท้าทายสำหรับผู้จัดการโครงการมักเกี่ยวข้องกับการขาดเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการและความเสี่ยง และการขาดโครงสร้างเพื่อช่วยในการจัดการและติดตามโครงการ
เป็นเรื่องดีที่เรามีโซลูชันและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้คุณดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ นี่คือห้าเคล็ดลับการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่คุณสามารถพึ่งพาได้เพื่อช่วยคุณจัดการโครงการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ครั้งต่อไปของคุณ!
5 เคล็ดลับสำหรับการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนึงถึงคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนและการบริหารโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง:
1. พัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุม
แผนโครงการที่ครอบคลุมควรประกอบด้วยรายละเอียดทุกอย่างที่จำเป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น แผนควรมีองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด: คำอธิบาย ความหมาย ความเกี่ยวข้อง คุณค่า และวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากนั้น ควรระบุสิ่งต่อไปนี้ในแผนด้วย:
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- KPIs หรือตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาทของผู้ร่วมงาน
- แบบแผนการทำงาน
- งบประมาณและขอบเขต
- การจัดหาทรัพยากร
- เอกสารที่ต้องส่งมอบ, จุดสำคัญ, และสิ่งที่ต้องพึ่งพา
- ตารางเวลาและไทม์ไลน์ที่สอดคล้องกัน
- โครงร่างการสื่อสาร
- การตลาดอสังหาริมทรัพย์
- ปัจจัยการจัดการความเสี่ยง
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ให้ใช้เทมเพลต เช่นตัวอย่างแผนโครงการโดย ClickUpเพื่อช่วยคุณพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุมและนำไปปฏิบัติได้ด้วยความมั่นใจ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนความคืบหน้าและแผนโครงการ รวมถึงสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น เพียงอ้างอิงจากคู่มือเริ่มต้นที่มาพร้อมกับเทมเพลต
2. ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ CRM อสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้และเครื่องมืออื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการทุกอย่างตามแผน ไม่เพียงแต่ทำให้การวางแผนรวดเร็วและง่ายดายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น มอบกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องให้กับทุกคน และควบคุมงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการโครงการของคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างการมองเห็นความเสี่ยงด้านต้นทุนโครงการและเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสระหว่างทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่นๆ
คุณสามารถไว้วางใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp ได้ เพราะ ClickUp มุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เคล็ดลับมืออาชีพเรียนรู้วิธีที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใช้ ClickUp และใช้เทมเพลตการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์โดย ClickUpเพื่อติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ, อสังหาริมทรัพย์, การชำระเงิน, บันทึก, สัญญา, ตารางเวลา และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว
3. ให้แน่ใจว่าการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน
นอกจากนี้ยังต้องสื่อสารและร่วมมือกับผู้คนหลายคน เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา และทีมอื่น ๆ
มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ. สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีความสับสนน้อยลง มีการช่วยเหลือทันที และง่ายต่อการร่วมมือกัน.
เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว ควรมีการกำหนดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนและเหมาะสมกับทุกคน เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp ที่มีฟีเจอร์แชทในตัวและฟังก์ชันการสื่อสารอื่น ๆ จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ อย่าลืมว่ายังมีรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ที่ผู้จัดการโครงการควรนำมาใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือก่อสร้างด้วย เช่น:
- การสื่อสารแบบโต้ตอบ (การประชุมแบบพบหน้า การสนทนาทางโทรศัพท์ การประชุมทางเว็บ)
- การสื่อสารแบบผลักดัน (อีเมล, จดหมายข่าว, เอกสาร)
- ดึงข้อมูลการสื่อสาร (ฐานความรู้โครงการ, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ)
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงและทำให้การสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการผ่านอีเมลในแอป อีเมลใน ClickUp ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นี้จะรวมการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว โดยให้คุณส่งและรับอีเมลภายใน ClickUp ช่วยประหยัดเวลาจากการค้นหาอีเมลและสลับไปมาระหว่างหลายแอป เพียงเชื่อมต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ เช่น Gmail, Outlook และ Office 365 กับ ClickUp และเริ่มจัดระเบียบและเร่งการสื่อสารทางอีเมลของคุณได้ทันที
4. เน้นการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนสำรอง
โครงการที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในอสังหาริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมการสำรอง เนื่องจากความเสี่ยงในการสูญเสียการลงทุนมีสูง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ที่ทุกคนสามารถมุ่งเน้นได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในบริบทนี้ ควรกำหนดตัวกระตุ้น ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภท และจำลองสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสมจริง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับอุปสรรค ข้อกีดขวาง การเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่เสมอ นอกจากนี้ พวกเขาอาจจำเป็นต้องอนุมัติการดำเนินการบางอย่างด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการมีความรู้หรือการเข้าถึงทรัพยากร การสนับสนุนแผนงาน หรือการซื้อต่าง ๆ
ลองใช้แม่แบบการวางแผนสำรองเหล่านี้!
เคล็ดลับมืออาชีพเรียนรู้เกณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงและสร้างแผนกลยุทธ์ได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือจากแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์โดย ClickUp ใช้แผนที่เส้นทางแบบภาพนี้เพื่อช่วยให้ทีมของคุณประสานงานขั้นตอนสำคัญและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
5. ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง
คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปตามแผนหรือไม่ หากคุณไม่ได้ติดตามและประเมินความคืบหน้า ใช่ไหม? การติดตามและประเมินความคืบหน้าสามารถช่วยตรวจพบปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อขอบเขต งบประมาณ และระยะเวลาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จนถึงเสร็จสิ้น นี่คือทักษะที่ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องมีเพื่อป้องกันและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ความรับผิดชอบและความโปร่งใสที่ดีขึ้น
เคล็ดลับมืออาชีพ ติดตามเอกสารและทรัพยากรสำคัญ ความคืบหน้าของโครงการ และอื่นๆได้ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ในClickUp เลือกจากวิดเจ็ตกว่า 50 รายการและสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมระดับสูงของงานทั้งหมดและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ของการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การบริหารโครงการเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ หากดำเนินการอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับประโยชน์มากมายที่จะช่วยคุณในระยะยาว ต่อไปนี้คือประโยชน์บางประการที่คุณจะได้รับจากการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม:
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของโครงการ: โครงการในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากประสิทธิภาพที่ไม่ดี ขอบเขตของโครงการที่ไม่ชัดเจน และการวางแผนที่ไม่เป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ด้วยการจัดการโครงการ คุณสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างง่ายดายโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถทำได้ไม่ยาก
- การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น: ผู้จัดการโครงการสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ผ่านการวางแผนอย่างถูกต้อง การทำประกัน การตรวจสอบสัญญา และการมีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับสำหรับการก่อสร้าง
โครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งทำให้คุณเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย รวมถึงการใช้งบประมาณเกิน ระยะเวลาเกิน ขอบเขตเกิน และที่สำคัญที่สุดคือความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้อง การบริหารโครงการที่เหมาะสมและการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดียิ่งขึ้น: ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นขึ้น ทำให้การมอบหมายงานง่ายขึ้น และทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น
การสื่อสารระหว่างทีมอาจมีความยากลำบากในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากจำนวนผู้เกี่ยวข้องมากมาย – ผู้มีส่วนได้เสีย,ทีมออกแบบโครงการ, ทนายความ, และผู้ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การใช้เครื่องมือสื่อสารที่น่าเชื่อถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้โครงการถูกส่งมอบตามที่คาดหวังไว้และตรงตามกำหนดเวลา
บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
การบริหารโครงการในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ต้องการการวางแผนอย่างครอบคลุมซึ่งรวมถึงทรัพยากรมนุษย์, งบประมาณ, ระยะเวลา, การสำรอง, และแผนการสื่อสาร.
อาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว แต่ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ClickUp มี คุณสมบัติอันทรงพลังหลายร้อยอย่าง รวมถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถทำให้การจัดการโครงการมีความยืดหยุ่นและควบคุมได้ตลอดเวลา
ลองใช้ฟรีและใช้เพื่อช่วยคุณจัดการโครงการทั้งหมดและการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
ผู้เขียนรับเชิญ:
เดวิด บิตตันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของDoorLoop นักเขียนขายดี วิทยากรด้านกฎหมาย CLE และนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เขาเป็นผู้ประกอบการห้าครั้งซึ่งอยู่ท่ามกลางวงการอสังหาริมทรัพย์มาตลอดชีวิต โดยมีพื้นฐานจากการเป็นนักลงทุน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการชุมชน นอกจากนี้ เขายังเป็นนักเขียนขายดีและวิทยากรด้านกฎหมาย CLE อีกด้วย