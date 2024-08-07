วิธีเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสาน

พนักงานชื่นชอบการมีอิสระในการเลือกสถานที่และเวลาทำงาน โมเดลการทำงานแบบผสมผสานช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้
จากการสำรวจของ Gallup พบว่า53% ของงานในสหรัฐอเมริกาเป็นงานแบบไฮบริด แม้ว่าโมเดลนี้จะได้รับการยกย่องว่าช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว แต่ก็มีความท้าทายเฉพาะบางประการสำหรับผู้นำทีม
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสงสัยว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประสานงานที่สมบูรณ์แบบระหว่างพนักงานในสถานที่และพนักงานทางไกล ประเมินผลงานของพวกเขา หรือสร้างเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจน
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความท้าทายหลักบางประการในการนำทีมแบบไฮบริดและวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั้น นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการรักษาแรงจูงใจและความสุขของพนักงานในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
โมเดลภาวะผู้นำแบบผสมผสาน
ภาวะผู้นำแบบผสมผสานคือลักษณะของการบริหารจัดการทีมและแผนกต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานทักษะการทำงานทางไกลและการทำงานแบบพบปะกันในสถานที่เดียวกันกลยุทธ์การนำแบบข้ามสายงานภายใต้รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานจะยึดแนวทางที่ยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความคลุมเครือและการขาดการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงานดังกล่าว
แม้ว่าทีมไฮบริดจะมีมานานพอสมควรแล้ว แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็มีการเติบโตอย่างมากในด้านนี้ ซึ่งหมายความว่า ผู้นำหลายคนในปัจจุบันต้องนำทีมแบบไฮบริดและทางไกลโดยไม่มีประสบการณ์มาก่อน แน่นอนว่า ปัญหาต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นได้
ตามรายงานของ McKinseyผู้นำแบบไฮบริด 'เผชิญกับบรรยากาศของความไม่ชัดเจน' เป็นหลัก เนื่องจากพวกเขามี 'การมองเห็นที่จำกัดเกี่ยวกับปริมาณงานและกระบวนการ' ของพนักงาน ซึ่งทำให้ผู้นำต้องทำมากกว่าปกติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่า:
- พวกเขากำลังได้รับการรับฟัง
- พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม
- ผลลัพธ์ของพวกเขามีความสำคัญมากกว่ากระบวนการส่วนตัวที่พวกเขาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานให้สำเร็จ
สิ่งนี้ยังต้องการให้ผู้นำให้ความสำคัญมากขึ้นกับ:
- วัฒนธรรม: รักษาวัฒนธรรมที่ชัดเจนและโปร่งใสซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและส่งเสริมการมองเห็น การสนับสนุน และความเห็นอกเห็นใจ
- ผู้คน:ความครอบคลุมและความยืดหยุ่นเป็นรากฐานของการทำงานแบบไฮบริด สิ่งนี้ต้องการให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะของพนักงานแต่ละคน และดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ทั้งพนักงานที่ทำงานแบบไฮบริดและพนักงานที่ทำงานในสำนักงานรู้สึกเท่าเทียมกันในทุกด้าน
- เทคโนโลยี:เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้เกมประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ พนักงานของคุณจำเป็นต้องสื่อสาร ร่วมมือ แบ่งปันความคิด และแสดงตัวตนให้เป็นที่รับรู้ ลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย
- กระบวนการ: ทบทวนกระบวนการออฟไลน์ของคุณใหม่โดยเปิดรับแนวคิดใหม่และนวัตกรรม รักษาความยืดหยุ่นของกระบวนการในขณะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์; ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่ามองข้ามความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และวินัย
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: การยอมรับรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานหมายถึงการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
ความท้าทายของการเป็นผู้นำการทำงานแบบไฮบริด: 5Cs
การทำงานแบบไฮบริดไม่ใช่โซลูชันที่ติดตั้งแล้วใช้ได้ทันที ความท้าทายที่บริษัทหนึ่งเผชิญอาจไม่เหมือนกับของคุณ
ผู้อำนวยการสถาบันลอเดอร์ มาร์ติน ฮาสเสนอ 5Cs เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประเมิน ทำความเข้าใจ และเอาชนะความท้าทายส่วนใหญ่ที่ขัดขวางการสร้างสถานที่ทำงานแบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ มาดูกันว่าความท้าทาย 5C เหล่านี้คืออะไร:
การสื่อสาร
ปัญหาการสื่อสารอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากโครงสร้างลำดับชั้น, เวลาทำงานที่แตกต่างกัน, ภาษา, หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม. เมื่อปัญหาเหล่านี้ถูกถ่ายทอดไปยังสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด, พวกมันมักจะเพิ่มขึ้น.
จากการสำรวจพนักงานที่เป็นตัวแทนกว่า 8,000 คนโดยGallup พบว่า 23% ของพนักงานระบุว่า การสื่อสารระหว่างแผนกที่ลดลงเป็นความท้าทายหลักในการทำงานแบบไฮบริด นอกจากนี้ 21% ของพนักงานพบว่าการประสานงานตารางเวลา งาน และกำหนดการนั้นยากขึ้น
ความท้าทายทางเทคโนโลยี ประกอบกับการขาดประสบการณ์ของพนักงานในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล รวมถึงระดับความสบายใจในการสื่อสารผ่านหน้าจอเมื่อเทียบกับการพบปะพูดคุยแบบเผชิญหน้า หากปล่อยไว้โดยไม่จัดการ อาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
การประสานงาน
สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานสร้างความท้าทายในการประสานงานมากกว่าสภาพแวดล้อมในสำนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงในที่นี้เรียกว่า 'รอยแตก'—ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วระหว่างผู้ที่ทำงานในสำนักงานกับผู้ที่ทำงานจากระยะไกล
ลองคิดดูแบบนี้: ความพยายามที่จำเป็นในการรวมทีมที่ทำงานทางไกลหมายความว่าพวกเขามักจะพลาดการสนทนาสั้นๆ และการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นโดยทีมงานในออฟฟิศ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้กลายเป็นนิสัย และทันใดนั้น พนักงานที่ทำงานทางไกลอาจพบว่าตัวเองหลุดออกจากวงสนทนาในเรื่องสำคัญและการตัดสินใจที่สำคัญมากขึ้น
มันเหมือนกับการพลาดการประชุมเช้าตามปกติก่อนแบ่งปันการอัปเดตโครงการ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานอาจเป็นเรื่องยากเมื่อทำงานจากระยะไกล พนักงานบางคนอาจไม่ค่อยพูดในระหว่างการประชุมเสมือนจริง ในขณะที่พนักงานใหม่อาจพบว่าการเริ่มต้นพูดคุยเป็นเรื่องยาก
สถานที่ทำงานแบบไฮบริดยังเสี่ยงต่อการสร้าง'คลับวีไอพี'ของผู้ที่รู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญและทุ่มเทให้กับองค์กร และ 'กลุ่มคนนอก' ที่รู้สึกไม่เชื่อมโยงกับงานและชีวิตสังคม
การขาดการเชื่อมต่อสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงและการลาออกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่า24% ของพนักงานระบุว่าความสัมพันธ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่บกพร่องเป็นความท้าทายหลักของการทำงานแบบไฮบริด
ความคิดสร้างสรรค์
การทำงานทางไกลมีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายต่อความคิดสร้างสรรค์ในสองระดับ—ความคิดสร้างสรรค์แบบรวมหมู่และความคิดสร้างสรรค์แบบรายบุคคล ส่วนความคิดสร้างสรรค์แบบรวมหมู่ค่อนข้างชัดเจน
การประชุมผ่าน Zoom อย่างน้อยในช่วงแรก อาจไม่สามารถทดแทนการสนทนาที่ลื่นไหล การพูดคุยข้างหู และการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระที่เกิดขึ้นเมื่อพนักงานได้พบปะกันแบบตัวต่อตัว
การทำงานคนเดียวเป็นเวลาหลายสัปดาห์อาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลลดลงได้ เนื่องจาก การขาดการพูดคุยแบบไม่คาดคิดกับเพื่อนร่วมงาน—ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการตกแต่งโต๊ะทำงานที่แปลกตาหรือเรื่องสำคัญอย่างแนวคิดใหม่ที่เป็นนวัตกรรม หลายคนอาจถึงขั้นคิดถึงการเดินทางไปทำงานและอากาศบริสุทธิ์ในแต่ละวัน
พวกเราส่วนใหญ่ต้องการการผสมผสานระหว่างเวลาอยู่คนเดียวและการเข้าสังคมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เมื่อองค์ประกอบทางสังคมในที่ทำงานแบบออฟไลน์ถูกตัดออกไป อาจเป็นเรื่องยากที่จะปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณออกมา
วัฒนธรรม
32% ของพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรน้อยลงเมื่อทำงานแบบไฮบริด นั่นเป็นเพราะการทำงานจากที่บ้านอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมบริษัทของคุณ
- พวกเขาอาจเพียงแค่ขาดความรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณและ 'วัฒนธรรม' และค่านิยมโดยรวมของบริษัท
- พวกเขาอาจรู้สึกหลงทางและขาดทิศทาง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในออฟฟิศ
หากไม่ปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมเหล่านี้อย่างเหมาะสม แม้แต่การสื่อสารก็อาจเป็นเรื่องยาก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในแผนก ทีม หรือแม้แต่สถานที่ต่าง ๆ
นอกเหนือจากนี้ ทีมที่ทำงานทางไกลยังเผชิญกับความท้าทายอื่น ๆ อีกมากมาย มีขอบเขตที่น้อยลงมากสำหรับพนักงานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสสูงที่จะเกิดการตีความผิดพลาดและความคลุมเครือ
พนักงานที่ทำงานทางไกลอาจรู้สึกถูกมองข้าม มีความรู้สึกรำคาญใจ และไม่ได้รับการยอมรับหรือรับรู้ข้อมูลเท่ากับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน
การนำทีมเสมือนจริงอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบไฮบริด
ท่ามกลางความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจในภาวะผู้นำจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อไปนี้คือกลยุทธ์การเป็นผู้นำที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในฐานะผู้นำทีมแบบไฮบริด
ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าเวลาที่ใช้
เมื่อบริหารทีมงานแบบผสมผสาน การมีแนวคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จะเหมาะสมกว่าการยึดติดกับชั่วโมงการทำงานที่เคร่งครัดและขาดความยืดหยุ่น
คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีระบบลงเวลาที่วัดเวลาที่พนักงานใช้ ในสำนักงาน แต่ควรให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ เช่น ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายและงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่
สิ่งนี้ต้องการให้คุณ ให้ความสำคัญกับการประสานงาน การสื่อสาร และความโปร่งใส แทนที่จะยึดติดกับเวลาทำงานอย่างเคร่งครัด แนวคิดคือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยสำหรับทีมไฮบริดของคุณ และดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยอดนิยม มาพร้อมกับClickUp GoalsและClickUp Tasksเพื่อช่วยคุณในการตั้งเป้าหมายและติดตามผลสำหรับพนักงานแบบไฮบริด ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่นำไปปฏิบัติได้จริง วัดความก้าวหน้า และติดตามอย่างใกล้ชิดว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่
ด้วย ClickUp Goals ทีมสามารถ กำหนดวัตถุประสงค์พร้อมคำอธิบายรายละเอียด วันที่ครบกำหนด และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ทำให้ง่ายต่อการรักษาความรับผิดชอบสำหรับทีมแบบผสมผสาน คุณยังสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ และตั้งเป้าหมายเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการบรรลุผล
เพิ่มผู้รับ มอบหมายและผู้ติดตาม หลายคนในภารกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเป็นเส้นตรงซึ่งส่งเสริมความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์และความรับผิดชอบ
สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบผสมผสานเชิงบวก
ในฐานะผู้นำสถานที่ทำงานแบบผสมผสาน คุณต้องดำเนินการเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบผสมผสานในเชิงบวก ซึ่งโดดเด่นด้วยความ เปิดกว้างต่อความคิด การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการเคารพในความเป็นเอกลักษณ์และกระบวนการคิดของแต่ละบุคคล
ใช้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเช่นClickUp Docsให้สมาชิกสามารถเขียนและบันทึกความคิดของพวกเขา ร่วมกันสร้างเอกสารโครงการ และบันทึกข้อมูลได้ ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ทรงพลังของ ClickUp
คุณยังสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อร่างโครงร่างโครงการและแนวคิดต่างๆ ร่วมกัน และเริ่มงานได้โดยตรงจากการระดมความคิดของคุณ กระดานไวท์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ดังนั้นสมาชิกในทีมที่อยู่ห่างไกลและในสำนักงานจึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันเมื่อจำเป็น
นอกจากนี้ ให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการ:
- การใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม: เลือกเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและทำลายกำแพงการสื่อสารที่ไม่โปร่งใส กำหนดตารางกิจกรรมและการประชุมที่วางแผนไว้อย่างดีเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมและให้คำแนะนำได้
- ส่งเสริมความผูกพันและการทำงานร่วมกันในทีม: การทำงานอย่างเดียวโดยไม่มีการพักผ่อนจะทำให้พนักงานไม่อยากอยู่ต่อ ส่งเสริมความผูกพันในทีมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดคุยแบบสบายๆ ผ่านวิดีโอคอล เกมสนุกๆ หรือแม้แต่การตอบคำถามแบบควิซโดยใช้ข้อมูลในที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น เดือนที่แล้วเราปิดดีลได้กี่ดีล? หรือเป้าหมายของเราในไตรมาสที่แล้วคืออะไร?
- ส่งเสริมความครอบคลุมและความเท่าเทียม: ให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนักงานถูกสื่อสารไปยังพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลพร้อมกัน. สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องให้แน่ใจว่าทีมของคุณสร้างและเก็บเอกสารหรือบันทึกที่ชัดเจนและครอบคลุม—ของการประชุม แผนโครงการ เป้าหมายประจำปีและรายไตรมาส หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ—ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งนี้
รักษาความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ
เสริมพลังให้ทีมของคุณกลายเป็นผู้ตัดสินใจที่ดีขึ้น แบ่งปันความรับผิดชอบและอำนาจอย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติ
ยินดีต้อนรับความคิดใหม่ ๆ และอย่าลืมมอบความเป็นเจ้าของและเครดิตให้กับผู้ที่สมควรได้รับ เมื่อคุณให้อิสระแก่สมาชิกในทีมในการทดลองและตัดสินใจด้วยตนเอง คุณกำลังจุดประกายความร่วมมือและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เทมเพลตแผนการจัดการทีมของ ClickUp เป็น วิธีที่ยอดเยี่ยมในการ กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน และรักษาความรับผิดชอบสำหรับทุกการกระทำ
มุมมองกำหนดการในเทมเพลตช่วยให้คุณวางแผนและจัดโครงสร้างการประชุมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเน้นงานในแต่ละแผนก ใช้มุมมองกำหนดการแยกตามแผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของทุกคน สุดท้าย ติดตามความคืบหน้าและงานของแต่ละแผนกได้อย่างครบถ้วนด้วยมุมมองสถานะแยกตามแผนก
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณ:
- วางแผนและกำกับดูแลโครงการอย่างชัดเจน
- สื่อสารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีมทราบอย่างชัดเจน
- ให้แน่ใจว่าทีมมีความสอดคล้องกันในลำดับความสำคัญหลักเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
ใช้โมเดลเช่น DAC
การบริหารทีมระยะไกลหรือทีมแบบผสมผสานต้องการแนวทางที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น แบบจำลอง DAC ซึ่งประกอบด้วยการให้คำแนะนำ การจัดให้สอดคล้อง และการมีส่วนร่วม มาดูรายละเอียดกัน:
- ทิศทาง: ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณมีความเห็นพ้องต้องกันและตระหนักถึงเป้าหมายและกลยุทธ์โดยรวมของทีม
- การจัดให้สอดคล้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนก, ทีม, และสมาชิกที่มีภารกิจและบทบาทต่างกันแต่เชื่อมโยงกันกำลังประสานงานกันอย่างแข็งขันในภารกิจที่สำคัญ ใช้เครื่องมือเช่นClickUp's Chat Viewในการสื่อสารกับสมาชิกทีมและแผนกต่าง ๆ ได้จากพื้นที่ทำงานของคุณ
- ความมุ่งมั่น: สมาชิกในทีมของคุณมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและรู้สึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จของบริษัทหรือไม่? หรือพวกเขามุ่งเน้นไปที่การเติบโตส่วนบุคคลมากกว่า? สำหรับกรณีแรก คุณจำเป็นต้องทำงานในการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้คน สร้างความไว้วางใจ และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงข้ามขอบเขต
ในฐานะผู้นำทีมแบบผสมผสาน คุณต้องสามารถทำงานร่วมกันข้ามขอบเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรรู้สึกสบายใจที่จะ ติดต่อกับแผนกต่างๆ ระดับชั้นในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกลุ่มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และประสานงานกับพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ซึ่งหมายถึงการจัดตั้งและรับประกันการเชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับทีมที่ทำงานนอกสถานที่และในสถานที่ การสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างคุณกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ และระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำลายกำแพงระหว่างแผนกและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
แม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถทำได้เสมอไป แต่คุณสามารถบรรลุการเชื่อมต่อที่เกือบสมบูรณ์แบบได้ด้วยความพยายามอย่างแท้จริงและการปฏิบัติตามคำแนะนำมากมายที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้
- เข้าใจวิธีการที่ความรู้ไหลเวียนภายในองค์กรของคุณ และระบุช่องว่างและโอกาสทั้งในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงและแบบเผชิญหน้า
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เชื่อมโยงข้ามขอบเขตและร่วมมือกันผ่านการฝึกอบรม, สิ่งจูงใจ, และการเลื่อนตำแหน่ง โดยต้องมั่นใจว่าไม่ถูกมองว่าเป็นความเครียดเพิ่มเติม
- สร้างเครือข่ายข้ามสายงานภายในองค์กรเพื่อให้คุณ เข้าใจภาพรวมและเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ
ทดลองจัดกิจกรรม 'รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเรียนรู้'
การประชุมแบบ 'ทานอาหารกลางวันและเรียนรู้' ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือพบปะกันจริง มอบบรรยากาศที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทางการให้กับพนักงานจากแผนกต่าง ๆ ได้มีโอกาสสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวผ่านการสนทนาที่ให้ข้อมูลหรือสร้างความบันเทิง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นนี้ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถทำลายกำแพงระหว่างแผนก สร้างความเคารพซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งขึ้น การประชุมเหล่านี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือที่ดีขึ้นและนวัตกรรมที่แพร่หลายทั่วทั้งองค์กร
ส่งเสริมทัศนคติแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในที่สุดแล้ว การเป็นผู้นำแบบผสมผสานคือการทดลองและเปิดรับนวัตกรรม คุณจำเป็นต้องทดสอบแนวทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าอะไรได้ผลดีที่สุดสำหรับทีมของคุณและอะไรที่ไม่ควรทำ นอกจากนี้ การเปิดรับคำติชมและยอมรับว่าคุณสามารถทำผิดพลาดได้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
ให้ถือว่าการทดลองที่ล้มเหลวแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ทุกไตรมาส ลองใช้วิธีการใหม่ๆ ในการบริหารโครงการหรือการทำงานร่วมกัน จากนั้นรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิด ดำเนินการต่อกับรูปแบบที่ได้ผลลัพธ์และทิ้งสิ่งที่ไม่ได้ผลไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน
รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบดั้งเดิมอย่างมาก ตัวอย่างเช่น คุณในฐานะหัวหน้าทีมจะมีโอกาสเห็นกิจกรรมประจำวันของพนักงานน้อยลง คุณอาจเผลอเข้าข้างพนักงานที่เข้ามาทำงานที่ออฟฟิศบ่อยกว่าโดยไม่ตั้งใจ แม้ว่าความลำเอียงนี้อาจไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็อาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อวัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์ของพนักงานได้
เพื่อหลีกเลี่ยงอคติโดยไม่รู้ตัว คุณจำเป็นต้องมีระบบที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณตระหนักและระมัดระวังอยู่เสมอ นี่คือจุดเด่นของเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpที่ช่วยให้คุณได้รับคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับผลงานของพนักงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็นกลางแก่พวกเขาได้ทันที
นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของทีมได้โดยตรวจสอบระบบการติดตามที่แสดงผลเป็นภาพซึ่งมาพร้อมกับ ClickUp Goals และ ClickUp Tasks
โดยรวมแล้ว คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันก็ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปควบคุมงานของทีมมากเกินไป ให้ความไว้วางใจ มอบอำนาจในการตัดสินใจ และติดตามผลการดำเนินงานของพวกเขาตลอดทั้งโครงการ นี่คือวิธีที่คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบไฮบริด
เพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานของคุณด้วย ClickUp
เมื่อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในหมู่พนักงานและธุรกิจ คุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นภายในกรอบความคิดของคุณ เปลี่ยนมุมมองจากกรอบเวลาการทำงานไปสู่กรอบเป้าหมาย เข้าใจว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดีที่สุดและรักษาทีมของคุณให้อยู่ในระดับการผลิตที่ดีที่สุด
ในการทำเช่นนี้ ลองใช้ฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายและการติดตามงานของ ClickUp เครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกัน รวมถึงเทมเพลตต่างๆ เหล่านี้จะสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนำทางด้วยเจตนาในที่ทำงานแบบไฮบริดลงทะเบียนกับ ClickUpและเชื่อมช่องว่างการสื่อสารภายในทีมแบบไฮบริดของคุณ