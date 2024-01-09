10 กลยุทธ์การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม

ในฐานะผู้นำหรือผู้จัดการที่ดี หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณคือการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบผลงานได้อย่างสม่ำเสมอ ทีมนี้ไม่ต้องการการติดตามผล มีความมุ่งมั่นในงาน และทุกคนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
การเป็นผู้นำที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับการมีทัศนคติที่ถูกต้องมากกว่าทักษะทางเทคนิค ทักษะที่ดีสามารถสอนได้—ในขณะที่ทัศนคติต้องใช้เวลาในการพัฒนา
อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Gallupเปิดเผยว่ามีเพียง 1 ใน 10 คนเท่านั้นที่มีพรสวรรค์โดยกำเนิดในการบริหารจัดการที่ดี สำหรับผู้จัดการส่วนใหญ่ การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและความร่วมมือที่ดีขึ้น
ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรที่ประสบปัญหาเนื่องจากขาดการวางแผน กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยผู้นำ
โพสต์นี้กล่าวถึง 10 กลยุทธ์การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการสร้างอิทธิพลต่อสมาชิกในทีมของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเกินความคาดหวังทุกครั้ง
อะไรคือกลยุทธ์การนำ?
กลยุทธ์การนำคือชุดของวิธีการ, กลวิธี, และทัศนคติที่ผู้นำใช้เพื่อชี้นำและกระตุ้นทีมของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
มันช่วยให้วัฒนธรรมและระบบคุณค่าขององค์กรสอดคล้องกับแนวคิดและผลกระทบ สร้างอิทธิพลทางจิตใจและอารมณ์ที่มีผลลัพธ์อันกว้างไกล
กลยุทธ์การนำที่มีประสิทธิภาพมอบวิสัยทัศน์ที่มีโครงสร้างซึ่งนำทีมและผู้นำระดับสูงไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จและประสิทธิภาพ
ความสำคัญของการมีกลยุทธ์การนำ
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่มีแผนที่ หากไม่มีคำแนะนำหรือแนวทาง คุณอาจหลงทางได้
หากปราศจากวิสัยทัศน์ ความรู้ และการให้ข้อเสนอแนะ จะไม่สามารถสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับองค์กรได้
ด้วยกลยุทธ์การนำที่มั่นคง คุณจะพบว่าการนำทีม การมอบหมายความรับผิดชอบ และการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมในที่ทำงานนั้นง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดการความคาดหวัง การมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการเพิ่มผลผลิตของพวกเขา ความเป็นผู้นำของคุณจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในทีมและสมาชิกในทีม
มาดูประโยชน์ของทักษะการนำทางกลยุทธ์เพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้น
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะคาดการณ์ มีอิทธิพล มีส่วนร่วม สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกในทีม เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงความต้องการของลูกค้า ในทุกธุรกิจ กลยุทธ์การนำมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะมองเห็นอนาคต ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและผู้นำในอุตสาหกรรม และนำทีมสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ดึงดูดและบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จคือการดึงดูดและรักษาความสามารถไว้. กลยุทธ์การนำที่เหมาะสมจะระบุความสามารถที่ดีที่สุดและกระตุ้นให้พวกเขาให้ผลงานที่ดีที่สุด. ผู้จัดการที่ดีสามารถถูกกำหนดโดยความสามารถในการสร้างและนำทีมที่มีประสิทธิภาพสูง.
ขับเคลื่อนผลลัพธ์
กลยุทธ์การนำที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกลยุทธ์หลายอย่างขององค์กร
ผู้นำที่ดีมีความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อให้บรรลุและเกินเป้าหมายขององค์กร. พวกเขาผลักดันให้เกิดผลลัพธ์อย่างกระตือรือร้น, ติดตามความคืบหน้า, และสร้างสภาพแวดล้อมให้สมาชิกในทีมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ตามความต้องการ.
อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การสร้างและดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นใช้เวลามาก สิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือการเปลี่ยนทิศทางเมื่อจำเป็นและได้รับการสนับสนุนจากทีม ในระหว่างขั้นตอนนี้ ผู้นำที่เข้มแข็งมีความสามารถในการให้กำลังใจทีม ปรับทุกคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกระตุ้นให้พวกเขาทำงานเพื่อมุ่งสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายใหม่
โดยสรุป เมื่อมีกลยุทธ์การนำที่ชัดเจน องค์กรของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อบรรลุแผนการในอนาคต
ผลกระทบของกลยุทธ์การนำที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือบางวิธีที่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมและกลยุทธ์การนำที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างองค์กร
มองเห็นโอกาสมากขึ้น
ผู้นำที่มองภาพรวมจะมองไปข้างหน้าสู่อนาคตแทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการดำเนินงานประจำวันเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้พวกเขานำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในการสร้างกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนที่คู่แข่งของคุณจะตามทัน
ฝึกอบรมผู้นำคนอื่น
ผลกระทบที่สำคัญของกลยุทธ์การนำคือการได้เห็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมถ่ายทอดทักษะของตนไปสู่คนรุ่นต่อไป. ท้ายที่สุดแล้ว ผู้นำที่ดีจะเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยสัญชาตญาณ และมีความสุขที่ได้เห็นเพื่อนร่วมงานของตนเติบโตและประสบความสำเร็จ.
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือแนวทางจากบนลงล่างที่ช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์กร ทีมจะสะท้อนความเชื่อและทัศนคติของผู้นำเสมอ ด้วยผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจ องค์กรจะกลายเป็นองค์กรที่โปร่งใสและนวัตกรรมมากขึ้น นำพาพฤติกรรมของสมาชิกทีมทุกคนให้สอดคล้องกันและต่อผู้ใช้บริการ
เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างหนัก หยุดการเสียเวลาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของงานให้ดีขึ้น การนำทางเชิงกลยุทธ์จะสร้างวัฒนธรรมแห่งความกระตือรือร้นที่สมาชิกทีมแต่ละคนมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทุกคน
10 กลยุทธ์การนำทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
การนำทางเชิงกลยุทธ์สามารถเปลี่ยนองค์กรธรรมดาให้กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างผลกระทบมากขึ้น และให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นี่คือ 10 กลยุทธ์การนำทางที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1. กำหนดและสื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณ
หน้าที่หลักของผู้นำคือการเข้าใจภาพรวม วิเคราะห์สถานการณ์จากทุกมุมมอง และสื่อสารกลยุทธ์ของบริษัทอย่างชัดเจน
มากกว่าการสร้างแผนที่ละเอียดหรือการตั้งเป้าหมาย นี่คือการแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตและวิสัยทัศน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานของคุณจะเชื่อมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซึ่งอธิบายเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงกระตุ้นให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายที่กว้างขึ้น
หากทีมของคุณเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณ พวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันกลายเป็นจริง สร้างวัฒนธรรมทีมที่ทุกคนสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ของคุณได้ในทางปฏิบัติ มอบโอกาสให้สมาชิกทีมได้เห็นภาพความแตกต่างที่พวกเขาสร้างขึ้น
หากการกระทำของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นฝันให้ไกลขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ลงมือทำมากขึ้น และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น คุณคือผู้นำ
2. ให้การยอมรับความสำเร็จของทุกคน
การยอมรับทำให้บุคคลรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการชื่นชม ทุกครั้งที่สมาชิกในทีมของคุณทำเกินความคาดหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ให้เฉลิมฉลองและยอมรับความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อภารกิจของบริษัทคุณ
ผู้จัดการมักมองข้ามหลักการง่าย ๆ ที่ว่า "สิ่งที่ได้รับรางวัลก็จะเกิดขึ้นซ้ำ" อย่ามองข้ามผลกระทบของการเสริมแรงทางบวก
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณคุยกับตัวแทนบริการลูกค้าของคุณ ให้บอกพวกเขาว่าพวกเขากำลังทำงานได้ดีมาก และว่าพวกเขามีส่วนช่วยให้บริษัทก้าวหน้าไปข้างหน้า หากคุณได้รับข้อความจากลูกค้าเกี่ยวกับตัวแทนสนับสนุนที่ช่วยเหลือพวกเขา ให้แบ่งปันสิ่งนี้กับทีม
แจ้งให้ทีมของคุณทราบว่าพวกเขามีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณมากเพียงใด และเหตุผลที่บริษัทต้องการพวกเขา การทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาทำงานด้วยพลังงานและความกระตือรือร้นที่สดใหม่
คนทำงานเพื่อเงิน แต่ทุ่มเทเกินหน้าที่เพื่อได้รับการยอมรับ คำชมเชย และรางวัลตอบแทน
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่สำหรับผู้นำและผู้จัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จด้วย คุณต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะนำไปสู่เป้าหมาย และวิธีที่แต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
ในความเป็นจริง องค์กรที่ดีที่สุดมีวัฒนธรรมของการสื่อสารสองทางอย่างกระตือรือร้น สิ่งนี้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและสร้างความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น
องค์กรที่สื่อสารกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นผลลัพธ์เชิงบวกในระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน แรงจูงใจอันทรงพลังนี้เชื่อมโยงกับทักษะการสื่อสารของผู้นำ
ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สื่อสาร และนักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำ
4. คาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อคุณรู้วิธีที่จะสื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณได้แล้ว ให้มองมันจากมุมมองที่กว้างขึ้น และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและนวัตกรรมที่ธุรกิจของคุณอาจเผชิญในไม่ช้า
จากนั้น คิดถึงวิธีเตรียมตัวสำหรับอุปสรรคเหล่านี้ แก้ไขปัญหา หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรอให้คุณให้ความสนใจ
หากคุณสามารถคาดการณ์โอกาสและอุปสรรคได้อย่างแม่นยำ คุณก็จะมีความพร้อมในการรับมือกับอนาคตได้ดีกว่าคู่แข่งของคุณ
คนมองโลกในแง่ร้ายบ่นเรื่องลม คนมองโลกในแง่ดีคาดหวังว่าลมจะเปลี่ยน คนผู้นำปรับใบเรือ
5. เป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
ผู้นำเป็นผู้กำหนดบรรทัดฐานว่าอะไรที่ยอมรับได้หรือไม่ได้ภายในองค์กร—และไม่มีกฎหรือนโยบายใดทรงพลังไปกว่านี้อีกแล้ว หากต้องการเป็นผู้นำที่ดีขึ้น จงตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรมตนเอง และประพฤติตนในแบบที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่น ผู้นำที่ดีจะตัดสินใจในแบบที่พวกเขาต้องการให้ผู้บริหารคนอื่น ๆ ในบริษัทปฏิบัติตาม
การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และขวัญกำลังใจของพนักงานมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณ์ที่พนักงานได้รับจากผู้จัดการสายงานของตน ผู้นำที่ดีทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่ง และพึงพอใจกับงานของตน
ผู้นำนำด้วยการเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่ด้วยการบังคับ
6. สร้างทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียว
ผู้นำที่ดีสร้างทีมที่เหนียวแน่น
คุณควรรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง รู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยให้ทีมเผชิญกับปัญหา และเมื่อใดควรช่วยให้พวกเขาหาทางออก การสร้างทีมที่เหนียวแน่นต้องรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน สร้างความไว้วางใจ และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ทีมที่เหนียวแน่นทำงานร่วมกัน และบทบาทของผู้นำคือการอำนวยความสะดวกในการสร้างทีมนี้
คนที่ยอดเยี่ยมดึงดูดคนที่ยอดเยี่ยม และรู้วิธีที่จะรักษาพวกเขาไว้ด้วยกัน
7. อย่าละสายตาจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม ความคิดใหม่ และวิธีการคิดแบบใหม่เพื่อรักษาความตื่นเต้นของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อการเป็นผู้นำที่ดี
ในฐานะผู้นำ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์คือการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการแบ่งปันแนวคิด เน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า สนับสนุนทีมของคุณในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และให้รางวัลแก่แนวทางที่นอกกรอบ
ผู้นำหลายคนใช้เงินงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเช่นนี้ในที่ทำงานของพวกเขา
นวัตกรรมคือสิ่งที่แยกผู้นำออกจากผู้ตาม
8. ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจในเรื่องที่ยาก
เมื่อต้นปี 2010 โดมิโน่ส์ตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทำตามความคาดหวังของผู้คนได้ ยอดขายลดลง ราคาหุ้นตกต่ำ และเครือร้านอยู่ในอันดับสุดท้ายใน "การจัดอันดับรสชาติ" ของผู้บริโภค
พวกเขาทำอะไรเพื่อแก้ปัญหา? ร้านพิซซ่าตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา.โดมิโน่ส์ได้จัดแคมเปญการตลาดที่นวัตกรรมใหม่ในช่วงไม่กี่ปีต่อมา, เพิ่มสาขาใหม่, ถ่ายทอดสดรีวิวจากลูกค้า, และขยายศักยภาพการสั่งอาหารออนไลน์ของพวกเขา.
ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังเปลี่ยนสูตรพิซซ่าของพวกเขาอีกด้วย!
ระหว่างปี 2010 ถึง 2022 ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจาก $11 เป็น $260
โดมิโน่ส์เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของผู้นำที่ตัดสินใจอย่างยากลำบากและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นได้
คุณสามารถทำเช่นเดียวกันในฐานะผู้นำ รู้จักเป้าหมายของคุณ สร้างกลยุทธ์ที่ละเอียด และพัฒนาระบบและกระบวนการที่ทีมงานของคุณสามารถปฏิบัติตามได้ เมื่อคุณเห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจที่ยากลำบาก จงเผชิญหน้ากับมัน
การปรับปรุงคือการเปลี่ยนแปลง; การที่จะสมบูรณ์แบบคือการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
9. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้นำหลายคนอาจเห็นด้วยว่าภาวะผู้นำคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ ๆ และการเรียนรู้ที่รอคุณอยู่ ผู้นำที่ยอดเยี่ยมไม่เคยหยุดเรียนรู้—ผ่านการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ การสร้างเครือข่าย การพัฒนาอาชีพ และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเส้นทางการเติบโตในฐานะผู้นำของคุณ จงแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่น รับบทบาทเป็นโค้ชและที่ปรึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของทีม และคุณจะพบกับความพึงพอใจในการวางรากฐานสำหรับสายงานผู้นำที่แข็งแกร่ง
การนำและการเรียนรู้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
10. มอบอำนาจให้ทีมของคุณ
ในฐานะผู้นำ หนึ่งในหน้าที่หลักของคุณคือการนำทีมของคุณไปสู่การบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่ของพวกเขา ในการทำเช่นนี้ คุณต้องมอบหมายความรับผิดชอบและให้การสนับสนุนที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
มอบเป้าหมายที่ชัดเจนและให้พวกเขามีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อย่างเต็มที่ ตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในการทำเช่นนี้ให้ประสบความสำเร็จ คุณควรทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา และเตรียมพร้อมที่จะไว้วางใจพวกเขาอย่างเต็มที่
มันเกี่ยวกับการพัฒนาคนของคุณ ไม่ใช่ตัวคุณเอง คุณเติบโตจากเกียรติยศที่สะท้อนกลับมาจากคนของคุณ
ข้อผิดพลาดในการเป็นผู้นำที่พบบ่อยและควรหลีกเลี่ยง
ในความเป็นจริง การเป็นผู้นำนั้นทั้งให้รางวัลและสร้างความเครียดในเวลาเดียวกัน คุณต้องจัดการกับบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ทำให้พวกเขาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรของคุณ ตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบาก และเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณควรหลีกเลี่ยง
1. ไม่มอบหมายงาน
ความคิดที่อันตรายที่สุดที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือ—ถ้าคุณต้องการให้สิ่งใดสำเร็จอย่างถูกต้อง ให้ทำมันด้วยตัวเอง
ผู้นำที่ดีจะไว้วางใจให้ทีมของตนทำงานให้สำเร็จตามมาตรฐานสูงสุด และทีมก็คาดหวังให้คุณเป็นผู้นำในการชี้แนะแนวทาง ทุกคนในทีมควรเข้าใจว่าคุณไว้วางใจพวกเขา และควรมีแรงจูงใจที่จะทำตามความคาดหวังของคุณ รวมถึงมุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมอบหมายงานช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการขอความคิดเห็นจากพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คุณเติบโตในฐานะผู้นำ
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการรับผิดชอบ. ให้ทีมของคุณรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของ. แต่เมื่อพนักงานไม่สามารถตามทัน ให้สื่อสารเป็นรายบุคคลแทนที่จะประชุมทีม. ก่อนตัดสินใจแยกทาง ให้พิจารณาการให้การฝึกอบรมเพิ่มเติม.
2. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
แม้ว่าความขัดแย้งอาจเป็นผลเสียต่อทีม แต่การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง
แทนที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งหมด ให้เผชิญหน้ากับปัญหาเมื่อคุณเห็นมันเริ่มก่อตัวขึ้น หากปล่อยให้มันเติบโต มันอาจทำให้คุณเสียสมาธิในภายหลังและทำลายทีมของคุณอย่างไม่สามารถแก้ไขได้
วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งคือการทำให้มันปรากฏภายนอกโดยการแก้ไขปัญหาโดยตรง และให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้
3. การคิดทบทวนตัวเอง
แน่นอน ความไม่มั่นใจในตัวเองในระดับที่เหมาะสมทำให้คุณระมัดระวังมากขึ้น แต่จงจำไว้ว่าต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเอง เพราะถ้าคุณไม่เชื่อมั่น แล้วใครจะเชื่อมั่นในตัวคุณ?
ในขณะที่การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะเดียวกัน คุณควรเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อต้องตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน ควรตระหนักรู้ในตนเองอยู่เสมอเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนหยิ่งยโสหรือมองข้ามคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์
การนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ในฐานะผู้นำ คุณอาจกำลังจัดการกับกิจกรรมหลายอย่างในหลายแผนกพร้อมกัน คุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างไร? การเสียเวลาไปกับสเปรดชีตเพื่อรักษาข้อมูลเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพ
แทนที่นั้น ให้ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUpเพื่อช่วยคุณติดตามกิจกรรมของทีมได้ดีขึ้น และความสำเร็จและความล้มเหลว
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกตามความเร่งด่วนระดับความสำคัญ และผลกระทบ สร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้และแบ่งย่อยเป็นงานที่จัดการได้ในแต่ละวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส
ClickUp ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มความคิดเห็นและกำหนดเวลาได้
เคล็ดลับจากมืออาชีพ – สร้างเวลาสำรองไว้หากเกิดปัญหา
คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpนั้นง่ายต่อการใช้งานและช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณ ด้วยธงสีที่แตกต่างกันสี่สี (ด่วน, สูง, ปกติ, และต่ำ) คุณและทีมของคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่สำคัญได้ชัดเจน แล้วคุณคิดว่าการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเป็นอย่างไร?
ClickUp ยังช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและทีมของคุณด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและเทมเพลตเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปมากกว่า 1,000 รายการ ตั้งแต่ Slack ถึง Zoom และ Salesforce ถึง Google Drive
เราเห็นผู้นำยุคใหม่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและ แอปพลิเคชันสร้างทีมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับทีมทั้งในสถานที่และทีมเสมือนจริง อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่น และปลูกฝังความรู้สึกมีเป้าหมายร่วมกันในสมาชิกแต่ละคนของทีม
กลยุทธ์การนำที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ; ผู้นำที่ดีที่สุดยังคงยืดหยุ่น
เพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้น ให้ทบทวนกลยุทธ์ของคุณบ่อย ๆ และวัดความคืบหน้าเพื่อดูว่าคุณกำลังได้รับผลลัพธ์ตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
ในขณะเดียวกัน ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามโครงการเช่นClickUp เพื่อติดตาม จัดการ และจัดลำดับความสำคัญของประสิทธิภาพในระดับองค์กรและระดับทีมของคุณ แผนภูมิ การแจ้งเตือน ปฏิทิน และการทำงานอัตโนมัติของงานช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดเวลา
เป็นผู้นำที่คุณเกิดมาเพื่อเป็น มอบอำนาจให้ทีมของคุณและบริหารโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี และเริ่มต้นวันนี้