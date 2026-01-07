บล็อก ClickUp
การยอมรับความยืดหยุ่นในที่ทำงาน: ขยายทีมของคุณจากระยะไกล!
Worklife

การยอมรับความยืดหยุ่นในที่ทำงาน: ขยายทีมของคุณจากระยะไกล!

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อผู้คนคิดถึงความยืดหยุ่นในที่ทำงาน พวกเขามักจะเชื่อมโยงกับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสที่เท่าเทียมกัน และความพึงพอใจของพนักงาน

และแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมด แต่ความยืดหยุ่นในที่ทำงานยังมีผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรของธุรกิจอีกด้วย มันส่งผลดีต่อหลายด้านของการดำเนินงานทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ลดพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ให้เหมาะสมที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินโดยรวม

โอกาสในการทำงานทางไกลหรือในรูปแบบไฮบริดก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้เช่นกัน ในความเป็นจริง83% ของธุรกิจที่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่ดีที่สุด 100 แห่งของ Fortune ให้พนักงานมีทางเลือกในการทำงานจากที่บ้าน

ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสุขของพนักงานในที่ทำงานยุคใหม่ ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่ยืดหยุ่น

การกำหนดความยืดหยุ่นในที่ทำงาน

ความยืดหยุ่นในที่ทำงานคือการปรับตัวของรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งนายจ้างและพนักงาน สามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น การทำงานทางไกล การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น การแบ่งงานกันทำ และการทำงานแบบสัปดาห์สั้น เป็นต้น

เป้าหมายหลักของความยืดหยุ่นในที่ทำงานคือการมอบอำนาจให้พนักงานสามารถควบคุมได้มากขึ้น, ปรับสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว, เพิ่มผลผลิต, และสนับสนุนการรักษาพนักงานไว้และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน. สิ่งนี้ต้องการความไว้วางใจระหว่างผู้จัดการกับพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการทางธุรกิจยังคงได้รับการตอบสนอง.

ความจำเป็นของความยืดหยุ่นในที่ทำงานสมัยใหม่

แล้วทำไมคุณจึงต้องการความยืดหยุ่นในที่ทำงานในองค์กรของคุณ? นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าพนักงานของคุณมีความสุขมากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานของคุณลดลงอย่างมากแล้ว นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการ:

ขวัญกำลังใจและการรักษาพนักงาน

ข้อนี้ควรเน้นย้ำอีกครั้ง เมื่อพนักงานมีอำนาจควบคุมตารางเวลาและสถานที่ทำงานของตนเองมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วพวกเขามักจะมีความสุขและมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งขวัญกำลังใจในเชิงบวกนี้สามารถส่งผลโดยตรงต่อการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น การสำรวจล่าสุดโดย Owl Labs พบว่า24% ของพนักงานจะมองหางานใหม่หากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากระยะไกลหรือแบบผสมผสานอีกต่อไป

การสรรหาบุคลากร

ความยืดหยุ่นในที่ทำงานมักช่วยให้สามารถดึงดูดบุคลากรชั้นยอดได้ง่ายขึ้น. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนทำงานรุ่นมิลเลนเนียลและเจนซี ให้คุณค่ากับงานที่มีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการทำงานทางไกล.

การสำรวจ ของFlexJobs เปิดเผยว่า 80% ของคนรุ่นมิลเลนเนียล และ 74% ของคนรุ่น Gen Z ยอมรับว่าความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาโอกาสงาน

เพิ่มผลผลิต

แม้จะมีความกังวลในตอนแรก แต่การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ความยืดหยุ่นในที่ทำงานสามารถเพิ่มผลผลิตได้ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้น 13%เมื่อพนักงานทำงานจากบ้าน

การประหยัดค่าใช้จ่าย

เมื่อมีพนักงานทำงานจากระยะไกลมากขึ้น ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้บ่อยครั้ง การมีพนักงานในสถานที่น้อยลงหมายความว่าบริษัทต้องใช้เงินน้อยลงในการเช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การมีตัวเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด บริษัทที่ได้นำการทำงานที่ยืดหยุ่นมาใช้แล้วพบว่าการหยุดชะงักน้อยลงเมื่อพนักงานเปลี่ยนไปทำงานจากที่บ้านในช่วงการระบาดของโรค

รูปแบบต่าง ๆ ของความยืดหยุ่นในที่ทำงาน

นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเลือกความยืดหยุ่นในที่ทำงานที่องค์กรสามารถมอบให้กับพนักงานของตน:

การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นในการทำงานประเภทนี้ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกเวลาทำงานได้ภายในขอบเขตที่กำหนด อาจรวมถึงตัวเลือกเช่น การทำงานแบบสัปดาห์สั้น ซึ่งพนักงานจะทำงานนานขึ้นในจำนวนวันที่น้อยลง หรือการสลับเวลาทำงาน ซึ่งเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดจะแตกต่างกัน

ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้พนักงานสามารถบาลานซ์ระหว่างงานและภาระผูกพันส่วนตัวได้ ซึ่งนำไปสู่ความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองอาจเริ่มวันของพวกเขาให้เร็วขึ้นเพื่อเตรียมตัวไปรับลูกที่โรงเรียน

ตัวเลือกการทำงานทางไกล

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความยืดหยุ่นในที่ทำงานยุคใหม่คือความสามารถของพนักงานในการทำงานจากสถานที่อื่นนอกเหนือจากสำนักงานแบบดั้งเดิม เช่น บ้านหรือพื้นที่ทำงานร่วม องค์กรหลายแห่งได้นำรูปแบบนี้มาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตระหนักว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ทางกายภาพ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการประมวลผลแบบคลาวด์ ได้ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับทีมที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

การแบ่งงานและโอกาสทำงานแบบพาร์ทไทม์

ความยืดหยุ่นในที่ทำงานยังรวมถึงการแบ่งปันงาน ซึ่งบริษัทอนุญาตให้พนักงานแบ่งปันความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเต็มเวลาหนึ่งตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น พนักงานคนหนึ่งอาจทำงานในช่วงเช้า ในขณะที่อีกคนหนึ่งทำงานในช่วงบ่าย

นอกจากนี้ การเสนอตำแหน่งงานแบบไม่เต็มเวลาหรือลดชั่วโมงการทำงานสามารถเป็นรูปแบบของความยืดหยุ่นได้ รูปแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาได้ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การศึกษา ภาระครอบครัว หรือโครงการส่วนตัว

สัปดาห์การทำงานแบบบีบอัด

ในสัปดาห์ทำงานแบบเข้มข้น พนักงานจะทำงานเต็มเวลาแต่ในจำนวนวันที่น้อยลง เช่น ทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน 4 วัน แทนที่จะทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วัน พนักงานจะได้วันหยุดติดต่อกันมากขึ้น การทำงานแบบนี้ต้องมีการจัดการตารางเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีพนักงานเพียงพอในแต่ละวัน

การจัดการงานที่ปรับให้เหมาะสมตามความต้องการ

นอกเหนือจากรูปแบบที่พบบ่อยเหล่านี้แล้ว ความยืดหยุ่นในที่ทำงานยังสามารถหมายถึงการปรับปริมาณงาน บทบาท และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับจุดแข็ง ความทะเยอทะยานในอาชีพ และช่วงชีวิตของพนักงานแต่ละคน

แนวทางนี้ตระหนักว่าแบบจำลองที่เหมาะกับทุกคนไม่สามารถนำมาใช้ได้ผลสำหรับแรงงานที่หลากหลายในปัจจุบัน

ประโยชน์ของการส่งเสริมความยืดหยุ่นในที่ทำงาน

นี่คือประโยชน์หลักบางประการที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำความยืดหยุ่นมาใช้ในที่ทำงาน:

เพิ่มผลผลิต

  • ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม: การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาทำงาน ส่งผลให้กระบวนการทำงานโดยรวมดีขึ้นด้วย
  • ลดภาวะหมดไฟ: โดยการบรรเทาความกดดันจากตารางงานที่เคร่งครัด พนักงานสามารถรักษาจังหวะการทำงานที่ดีต่อสุขภาพได้ ลดโอกาสการเกิดภาวะหมดไฟ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน

  • ปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลาและสถานที่ทำงานช่วยให้พนักงานสามารถปรับสมดุลระหว่างหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น
  • การเสริมสร้างพลังอำนาจและความเป็นอิสระ: การมอบอิสระให้พนักงานในการจัดการตารางการทำงานหรือเลือกสถานที่ทำงานของตนเอง ช่วยส่งเสริมความรู้สึกมีอำนาจและความเป็นอิสระ ซึ่งส่งผลให้ขวัญกำลังใจในการทำงานสูงขึ้น

การขาดงานและการลาออกที่ลดลง

  • ระดับความเครียดที่ลดลง: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถลดระดับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและชั่วโมงการทำงานที่เคร่งครัด ส่งผลให้อัตราการขาดงานลดลง
  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูด: ความยืดหยุ่นดึงดูดพนักงาน ลดอัตราการลาออกและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและฝึกอบรม นี่เป็นวิธีที่แน่นอนสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นผู้นำในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม

กลุ่มผู้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น

  • ไม่มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์: ตัวเลือกการทำงานทางไกลช่วยลบข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่กว้างขึ้นซึ่งอยู่ไกลเกินกว่าสถานที่ตั้งปัจจุบัน
  • แรงงานที่หลากหลาย: การเข้าถึงที่กว้างขึ้นนี้ยังช่วยให้สามารถรวมแรงงานที่หลากหลายมากขึ้นได้ ซึ่งนำมุมมองและทักษะที่หลากหลายมาซึ่งสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้

วัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสรรค์

  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นมักถูกมองว่าเป็นที่ที่ก้าวหน้าและมองไปข้างหน้า ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากขึ้นในการทำงาน
  • การบริหารจัดการที่เน้นความไว้วางใจ: วัฒนธรรมเช่นนี้อาศัยความไว้วางใจมากกว่าการควบคุมอย่างละเอียด ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและความคิดริเริ่มในหมู่พนักงาน

ความท้าทายในการนำความยืดหยุ่นในที่ทำงานมาใช้

แม้ว่าประโยชน์ของการมีความยืดหยุ่นในที่ทำงานจะมีมากมาย แต่ธุรกิจอาจเผชิญกับอุปสรรคหลายประการกับรูปแบบการทำงานนี้:

อุปสรรคในการสื่อสาร

ในขณะที่เทคโนโลยีทำให้การทำงานจากระยะไกลและชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่มันก็สามารถสร้างความยากลำบากในการสื่อสารได้เช่นกัน โดยปราศจากสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด ความแตกต่างของเขตเวลา และปัญหาทางเทคนิค อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานทางไกลอาจพลาดการระดมความคิดที่เกิดขึ้นเองในสำนักงาน ซึ่งอาจทำให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

การจัดการประสิทธิภาพ

การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือมีความยืดหยุ่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมที่ใช้ในสำนักงานอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้หากพนักงานทำงานนอกเวลาปกติหรือจากสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน

การรักษาวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคงและครอบคลุมอาจซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีทีมงานที่กระจายตัวอยู่ พนักงานจะรู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรน้อยลงเมื่อไม่ได้อยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน

ตัวอย่างเช่น กิจกรรมสร้างทีมและงานของบริษัทอาจต้องเลื่อนหรือพิจารณาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ หรือมีตารางเวลาที่แตกต่างกัน

ความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้จากหลากหลายสถานที่

พนักงานที่ทำงานในสถานที่สาธารณะอาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทโดยไม่ตั้งใจบนหน้าจอของตน หรือเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลขณะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ

การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของพนักงาน

ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่จะชอบการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือการทำงานจากระยะไกล บางคนอาจประสบปัญหาจากการขาดโครงสร้างการทำงาน ขาดการตั้งค่าการทำงานที่เหมาะสมที่บ้าน หรือมีความยากลำบากในการแยกชีวิตการทำงานออกจากชีวิตส่วนตัว

แต่ข่าวดีก็คือ ด้วยการผสมผสานกลยุทธ์และเครื่องมืออย่างรอบคอบ คุณสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น

การบริหารจัดการพนักงานในสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น

การบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น จำเป็นต้องผสมผสานเครื่องมือสมัยใหม่เข้ากับเทคนิคการบริหารที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ และปรับตัวได้ ต่อไปนี้คือกลยุทธ์สำคัญที่ควรพิจารณา:

ตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน

เนื่องจากผู้คนทำงานในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน การสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน เวลาการตอบกลับ การเข้าร่วมประชุม เป็นต้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอ

ตัวอย่างเช่นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลอย่างClickUp มีฟีเจอร์อย่างClickUp Goals ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการทำงานทางไกลของ ClickUpที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ

มุ่งเน้นผลลัพธ์

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามผลลัพธ์ที่ได้ แทนที่จะใช้เวลาที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน ให้บริบทและไว้วางใจให้พนักงานทำงานให้สำเร็จ

ClickUp Tasksสามารถช่วยได้ที่นี่ในการกำหนดงานและงานย่อยสำหรับแต่ละโครงการอย่างชัดเจน มอบหมายให้กับคนที่เหมาะสม แบ่งปันการอัปเดตและข้อมูลเพิ่มเติมในความคิดเห็น และเร่งการทำงานเป็นทีม

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำได้อีกด้วย

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ

การไว้วางใจให้พนักงานบริหารเวลาและงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบระยะไกลและยืดหยุ่น

ส่งเสริมความเป็นอิสระและการเสริมสร้างศักยภาพ

การส่งเสริมให้พนักงานริเริ่มและตัดสินใจภายในบทบาทของตนสามารถนำไปสู่พนักงานที่มีอำนาจและมีส่วนร่วมมากขึ้น

ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

การตรวจสอบเป็นประจำโดยใช้เครื่องมือการร่วมมือทางดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความชัดเจนและความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในทีม

ClickUp Whiteboards
เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นการกระทำที่ประสานกันได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Whiteboards

คุณสามารถใช้ClickUp Mind MapsและClickUp Whiteboardsเพื่อทำให้การระดมความคิดในระหว่างการประชุมออนไลน์ง่ายขึ้น

ทีมสามารถใช้เพื่อวางแผนและจัดระเบียบโครงการ, ความคิด, หรือภารกิจที่มีอยู่แล้วได้. แผนภาพความคิดยังช่วยให้คุณสามารถวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างภารกิจและความคิด, วางแผนกระบวนการทำงานด้วยการลากและวางโหนด, และอื่น ๆ ได้.

ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางสังคม

สร้างโอกาสให้พนักงานที่ทำงานทางไกลได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยเรื่องทั่วไปและการทำกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริง ซึ่งช่วยส่งเสริมความมีส่วนร่วมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในทีม พร้อมทั้งรักษาความยืดหยุ่นในการทำงาน

ยอมรับเทคโนโลยี

เครื่องมืออย่าง ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่นำเสนอฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นClickUp Views ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างพื้นที่กลางสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

มุมมองใน ClickUp
ปรับแต่งประสบการณ์การจัดการงานของคุณด้วยมุมมอง ClickUp ที่หลากหลายกว่า 15 แบบ

ปรับตารางการทำงานให้เหมาะสม

การนำแอปพลิเคชันจัดตารางงานมาใช้สามารถมีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตารางงานที่ยืดหยุ่น

แอปพลิเคชันเหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติเช่นเทมเพลตการจัดการเวลา หรือแดชบอร์ดกลางที่ช่วยให้ทั้งพนักงานและผู้จัดการสามารถติดตามและประสานงานเวลาทำงานได้ด้วยความสะดวกและความโปร่งใสมากขึ้น

รวมศูนย์ข้อมูล

ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณไม่ต้องค้นหาข้ามหลายแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น

ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนและความสับสน

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารความร่วมมือที่สวยงามและเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ด้วย ClickUp Docs

ClickUp ยังรวบรวมงาน โครงการ การสื่อสาร เป้าหมาย และอื่นๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวClickUp Integrationsยังช่วยให้คุณรวบรวมและซิงค์ข้อมูลสำคัญทั้งหมดจากหลายแอปเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

การเชื่อมต่อ ClickUp
ใช้การเชื่อมต่อ ClickUp เพื่อลดการสลับบริบทระหว่างหลายแอป

เมื่อข้อมูลถูกรวบรวมไว้ใน ClickUp แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องจะได้รับการอัปเดตอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนที่เกิดจากการมีแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่สอดคล้องกัน

คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันได้โดยผสานคุณลักษณะเหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์การจัดการสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นของคุณ

ตัวอย่างจริงของการนำความยืดหยุ่นในที่ทำงานมาใช้อย่างประสบความสำเร็จ

ห่างไกลจากการเป็นศูนย์ต้นทุน ความยืดหยุ่นได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการปรับปรุงผลกำไรขององค์กรใด ๆ

ในขณะที่ธุรกิจในหลากหลายภาคส่วนกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของพลวัตในที่ทำงานยุคใหม่ หลายองค์กรยอมรับว่ารูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ยั่งยืนของสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบัน

นี่คือตัวอย่างจากชีวิตจริงบางประการที่บริษัทชั้นนำใช้กลยุทธ์ความยืดหยุ่นในที่ทำงานอย่างประสบความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างธุรกิจของพวกเขาจากฐานรากขึ้นมา :

ดีลอยท์

ดีลอยท์
ผ่านทางดีลอยท์

โปรแกรมการทำงานแบบ Agile ของ Deloitte ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และวิธีการทำงานของพวกเขา แนวทางนี้นำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและความพึงพอใจของพนักงานที่ดีขึ้น พวกเขาเชื่อว่างานคือสิ่งที่คุณทำ ไม่ใช่สถานที่ที่คุณไป

Google

Google
ผ่านทางGoogle

Google ให้คุณค่ากับประโยชน์ของการทำงานที่ยืดหยุ่นมาเป็นเวลานานแล้ว กิจกรรมประจำปีของพวกเขาที่ชื่อว่า 'Work from Anywhere Week'ส่งเสริมให้พนักงานทำงานจากที่ที่พวกเขาคิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด และแม้ว่าบางตำแหน่งอาจต้องมาทำงานที่สำนักงานหลายครั้งต่อสัปดาห์ แต่แนวคิดนี้ยังคงอยู่ในนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องของพวกเขา

เซลส์ฟอร์ซ

เซลส์ฟอร์ซ
ผ่านทางSalesforce

Salesforce มอบความยืดหยุ่นให้กับพนักงานในเรื่องตารางการทำงานและสถานที่ทำงาน พวกเขาได้สร้างระบบ'OhanaDesign System' ที่เน้นความครอบคลุมแบบครอบครัวและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ใดก็ตาม

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ผ่านอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งว่าองค์กรขนาดใหญ่สามารถสร้างสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นได้อย่างไร

องค์กรได้สร้างโปรแกรม'BlueWork'ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยจัดประเภทงานตามสถานที่ปฏิบัติงานแทนที่จะเป็นจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

โมเดลนี้ประกอบด้วยหมวดหมู่ต่างๆ เช่น 'ศูนย์กลาง' (ส่วนใหญ่ในสำนักงาน), 'บ้าน' (ส่วนใหญ่ที่บ้าน), 'คลับ' (แบ่งเท่าๆ กันระหว่างบ้านและสำนักงาน), และ 'เร่ร่อน' (ไม่มีสถานที่ประจำ), ซึ่งให้ตัวเลือกที่หลากหลายแก่พนักงานเพื่อความยืดหยุ่น

ไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ไมโครซอฟท์มอบทางเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงาน รวมถึงการทำงานแบบพาร์ทไทม์ การทำงานทางไกล และการจัดตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและประสิทธิภาพ ไม่ใช่การให้ความสำคัญกับการปรากฏตัวทางกายภาพของพนักงานในสำนักงาน แม้ว่าบางตำแหน่งจะต้องเข้าทำงานที่สำนักงานในวันบางวัน แต่ทางเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่นก็เป็นที่แพร่หลาย

การสร้าง 'อนาคตของการทำงาน' ที่ยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นในที่ทำงานโดดเด่นไม่เพียงแต่เป็นการเลือกนโยบายเท่านั้น แต่ยังเป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น, รวม, และมุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้นนี้ ได้ก้าวข้ามมาตรฐานแบบดั้งเดิม, สร้างวัฒนธรรมที่ความหลากหลาย, นวัตกรรม, และความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด.

สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจ นี่คือโอกาสที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงานที่หลากหลายอย่างเชิงรุก

และ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนั้น

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ClickUp นำเสนอเครื่องมือหลากหลาย เช่น มุมมอง เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คล่องตัวเท่านั้น แต่ยังสร้างความไว้วางใจและช่วยให้ผู้จัดการได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นจากพนักงานในสำนักงาน พนักงานระยะไกล หรือพนักงานแบบผสมผสาน

ดังนั้น ก้าวต่อไปเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและพึงพอใจมากขึ้นลองใช้ ClickUp วันนี้

คำถามที่พบบ่อย

1. ความยืดหยุ่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานอย่างไร?

ความยืดหยุ่นในที่ทำงานมักนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของประสิทธิภาพการทำงาน. สาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะมันช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้, ซึ่งเหมาะกับจังหวะชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลและภาระผูกพันส่วนตัว.

นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นยังช่วยลดความเหนื่อยล้าและความเครียด เนื่องจากพนักงานสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม

ความรู้สึกของการมีอิสระและการบาลานซ์ที่ดีขึ้นนี้มักนำไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น, การผลิตที่ดีขึ้น, และการมีสมาธิที่ดีขึ้น, และในที่สุดก็ส่งผลให้มีการผลิตที่ดีขึ้น

2. มีวิธีใดบ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำความยืดหยุ่นมาใช้ในที่ทำงาน?

การแนะนำความยืดหยุ่นในที่ทำงานสามารถทำได้หลายรูปแบบ นายจ้างสามารถเสนอทางเลือกในการทำงานจากระยะไกล, ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น, และการแบ่งปันงานเพื่อกระจายความรับผิดชอบและชั่วโมงการทำงานระหว่างพนักงานหลายคน

โอกาสในการทำงานพาร์ทไทม์และสัปดาห์ทำงานแบบเข้มข้นก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน

นอกจากนี้ นายจ้างสามารถเสนอการลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับการทำกิจกรรมส่วนตัวหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิต และการลาพักงานระยะยาว ซึ่งช่วยให้สามารถหยุดงานเป็นระยะเวลานานเพื่อการพัฒนาตนเองหรือการพักผ่อนได้

3. ClickUp ช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นในที่ทำงานได้อย่างไร?

ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบได้อย่างราบรื่น—ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างนโยบายความยืดหยุ่นในการทำงานที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และน่าดึงดูดใจ

คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงาน, มุมมองปฏิทิน, เอกสาร, และกระดานไวท์บอร์ด ช่วยให้สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันและโปร่งใสได้ นอกจากนี้ ความสามารถของ ClickUp ในการผสานรวมกระบวนการทำงานต่าง ๆ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ยังช่วยให้การไหลของงานเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้สมาชิกทีมทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรเดียวกันได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม