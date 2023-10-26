7 เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณเคยรู้สึกไหมว่าองค์กรของคุณเป็นเหมือนกระบวนการที่ยุ่งเหยิงและดูเหมือนจะมีชีวิตของตัวเอง? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว มันอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อรู้สึกว่ากำลังวนอยู่กับที่ หรือแย่กว่านั้นคือพยายามใช้ระบบและกระบวนการใหม่ๆ ที่ดูเหมือนไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ
บางครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณก็คือการเริ่มต้นจากจุดที่ต้นน้ำที่สุด: การสร้างและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่คุณสามารถนำมาต่อยอดได้
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขและตารางข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ที่สงบสุขและน่าพอใจไม่เพียงแต่สำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์กรของคุณด้วย
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะดูว่าคุณสามารถนำบริษัทของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของประสิทธิภาพและความสะดวกได้อย่างไร โปรดอ่านต่อเพื่อยกระดับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของคุณ!
อะไรคือ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ?
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ หรือ BPI อาจฟังดูเหมือนคำที่อธิบายตัวเองได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มันมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากกว่าที่ฟังดูในตอนแรก การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจคือแนวทางที่เป็นระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปัจจุบันและการจัดการเวิร์กโฟลว์ขององค์กร
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรมองเห็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🌻
คิดถึงองค์กรของคุณเหมือนกับวงออร์เคสตรา มีทั้งส่วนของเครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดต้องเล่นประสานกันเพื่อให้เสียงไพเราะ การทดลองปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจก็เหมือนกับการทำให้ทุกส่วนซ้อมกันเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะขึ้นเวที
สิ่งใดก็ตามที่คลาดเคลื่อนในส่วนหนึ่งสามารถทำให้การแสดงทั้งหมดเสียไปได้ ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ตาม
ด้วยการทำแผนผังและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจคุณสามารถตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดความไร้ประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า และทำให้กระบวนการทั้งหมดขององค์กรมีความคล่องตัวและดีขึ้นโดยรวม
ทำไมการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจึงมีความสำคัญ?
สาเหตุส่วนใหญ่ที่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจมีความจำเป็นนั้น ครอบคลุมถึงเป้าหมายขององค์กรส่วนใหญ่อยู่แล้ว เช่น:
- ความคุ้มค่า: คุณจะได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากเครื่องมือและทรัพยากรของคุณได้อย่างไร? คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกับการทำมากขึ้นด้วยน้อยลง โดยไม่ลดคุณภาพ เช่น การกำจัดงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่เหมาะสมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง🛠
- คุณภาพที่ดีขึ้น: การหาวิธีปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการสามารถหมายถึงการยกระดับประสบการณ์ทั้งหมดที่ใครบางคนมีเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงหรือการต้อนรับลูกค้าใหม่
- ความพึงพอใจของลูกค้า: ประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นลง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น หรือการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ล้วนสามารถนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรได้
- ความพึงพอใจของพนักงาน: การปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่และการนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับสมาชิกในทีมได้ สามารถลดความหงุดหงิด มอบสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การรักษาความสามารถในการแข่งขัน: BPI สามารถช่วยคุณปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตำแหน่งของบริษัทคุณได้ในเวลาจริง ทำให้คุณสามารถตอบสนองเมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง กลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับเปลี่ยนทิศทางได้เมื่อคุณต้องการ
- ความสามารถในการขยายตัว: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพหรือรายได้ เมื่อกระบวนการปัจจุบันของคุณถูกทำให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ องค์กรของคุณจะสามารถรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างราบรื่นในทุกด้าน ปรับใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และดึงดูดการลงทุน 🙌
- การลดความเสี่ยง: การปรับกระบวนการใหม่สามารถช่วยคุณระบุจุดที่เกิดปัญหาและค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ก่อให้เกิดการติดขัดในธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือการรับลูกค้าใหม่ คุณยังสามารถมองเห็นได้ว่ากระบวนการใดที่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ลดปัญหาทางกฎหมายและค่าปรับ และเตรียมแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
- เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ: BPI สามารถช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบุจุดที่ควรนำกระบวนการเช่นระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาที่สามารถนำไปใช้กับกิจกรรมที่มีกลยุทธ์มากขึ้น เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และการริเริ่มการปรับปรุงเพิ่มเติม
โปรดจำไว้ว่าทุกแง่มุมเหล่านี้อยู่ภายใต้การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานช่วยให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นในองค์กรของคุณ
ประโยชน์และความท้าทายของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ ส่วนใหญ่ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจก็มีสองด้านเช่นกัน แม้ว่าจะมีประโยชน์ที่พิสูจน์ได้แน่นอน แต่ก็มีความท้าทายบางประการที่มาพร้อมกับการทำสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่
ประโยชน์ของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
การสำรวจแนวทางใหม่ในการจัดการกระบวนการสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
การสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในตลาดได้เมื่อจำเป็นนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลและตัวชี้วัดช่วยให้คุณได้เปรียบและช่วยให้การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและรอบคอบซึ่งสามารถส่งเสริมนวัตกรรมและความสามารถในการขยายตัวได้
ประโยชน์ทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ✨
ความท้าทายของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
แม้ว่าภาพอนาคตจะสดใสเพียงใดก็ตามเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ แต่ก็มีความท้าทายบางประการที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา:
- ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น: ไม่ว่าองค์กรของคุณจะลงทุนในซอฟต์แวร์ใหม่และเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจหรือจ้างที่ปรึกษา ขั้นตอนเริ่มต้นของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: มีความเป็นไปได้เสมอที่สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา การเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ใหม่อาจถูกขัดขวางได้
- ความซับซ้อน: ระบบและกระบวนการที่ซับซ้อนอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกหากทีมของคุณต้องการทักษะในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
- การรักษาการปรับปรุงกระบวนการใหม่: เมื่อคุณได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการแล้ว ให้พิจารณาว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อสนับสนุนและรักษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในระยะสั้นและระยะยาว
- ความท้าทายทางเทคนิค: เมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ย่อมมีความท้าทายใหม่ ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเรียนรู้สำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคน หรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น
- ความผันผวนของตลาด: ระบบที่เพิ่งนำมาใช้ใหม่อาจเหมาะสมอย่างยิ่งกับองค์กรของคุณในวันนี้ แต่ในวันข้างหน้าอาจจำเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลง การเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์กรและภายนอกในตลาดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณสามารถเลือกจากวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจหลายวิธีเพื่อทำให้องค์กรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะใช้เวลาและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คุณสามารถป้องกันปัญหาเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกด้วยการนำเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้กับธุรกิจของคุณ 📚
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแบบรับมือเป็นรายกรณีไปสู่การปรับปรุงเชิงรุก เชิญชมรายการเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 7 ประการที่คุณสามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้
1. การบริหารคุณภาพโดยรวม
การบริหารคุณภาพทั้งหมด หรือ TQM คือ แนวทางที่ครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วนในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น การบรรลุเป้าหมายนี้ทำได้ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำที่ได้รับ และการปลูกฝังความรู้สึกของคุณภาพในทุกๆ ด้านขององค์กร
อีกแง่มุมที่สำคัญของ TQM คือการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุดไปจนถึงระดับบริหารและผู้นำ ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างประสบการณ์คุณภาพที่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและจุดที่เป็นคอขวดได้ เพื่อให้องค์กรสามารถกำจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ดูวิธีที่คุณสามารถใช้ClickUp สำหรับการจัดสรรเวลา. วางแผน, ตรวจสอบ, และจัดการความสามารถในการทำงานของคุณ, กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับโครงการ, และดูทุกงานที่สมาชิกทีมกำลังทำอยู่ผ่านมุมมองแดชบอร์ด.
TQM ยังใช้เครื่องมือเช่นSix Sigmaและการผลิตแบบลีน (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง)
2. ไคเซ็น
ปรัชญาทางธุรกิจของญี่ปุ่นที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากการบริหารคุณภาพแบบครบวงจร (Total Quality Management) คือ ไคเซ็น (Kaizen) ที่ให้ความสำคัญน้อยกว่ากับคุณภาพ และมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการกำจัดของเสียและการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
คิดถึงไคเซ็นเป็นแนวทางที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้ในตอนนี้เพื่อสร้างผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดในอนาคต 👀
ไคเซ็นอาจเป็นที่รู้จักมากที่สุดจากการเชื่อมโยงกับโตโยต้า ซึ่งได้สร้างวัฒนธรรมที่สะท้อนตนเองอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมากกว่าการเป็นวิธีการหรือแนวทางเฉพาะ แต่เป็นวิถีการดำรงอยู่และการกระทำ
3. ซิกซ์ซิกมา
พัฒนาโดยวิศวกรชื่อบิล สมิธ ที่มอเตอร์โลาในปี 1980 ซิกซ์ซิกมาคือเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพโดยการกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและลดความแปรปรวนให้เหลือน้อยที่สุด ผ่านการผสมผสานระหว่างวิธีการบริหารจัดการและสถิติซิกซ์ซิกมาเฟรมเวิร์กช่วยให้สมาชิกในทีมขององค์กรกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิธีการนี้
การยืมคำศัพท์จากศิลปะการต่อสู้ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ถูกเรียกว่า "เข็มขัดเขียว," "เข็มขัดดำ," และ "เข็มขัดดำระดับมาสเตอร์"
4. การผลิตแบบลีน
กลยุทธ์กระบวนการทางธุรกิจอีกประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับโตโยต้า คือการผลิตแบบลีน (หรือที่เรียกว่าลีน) ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดโดยลดของเสียให้น้อยที่สุด โดยไม่ลดทอนผลผลิต
เป้าหมายสูงสุดคือความพึงพอใจของลูกค้า
โดยการระบุคุณค่าที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมสามารถทำได้ เช่น การกำจัดขั้นตอนที่สิ้นเปลืองซึ่งขัดขวางคุณค่านี้ และการสร้างการไหลเวียนที่จำเป็นเพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการนี้
การใช้ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpสามารถช่วยคุณวางแผนและจัดระเบียบความคิด โครงการ และงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วาดแผนผังขั้นตอนการทำงานและเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้คุณและองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ทฤษฎีข้อจำกัด
ทฤษฎีข้อจำกัดเป็นเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการค้นหาจุดคอขวดหรือข้อจำกัดในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของจุดที่เป็นปัญหาให้สูงสุด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในสายการผลิตหรือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้
เมื่อองค์กรได้ระบุและแก้ไขข้อจำกัดแล้ว สิ่งใดก็ตามที่เคยขัดขวางประสิทธิภาพจะไม่ใช่ปัจจัยจำกัดอีกต่อไป
6. Agile
คล้ายกับเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ ในรายการของเราการเรียนรู้แบบอไจล์และวิธีการเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่เล็กกว่าและค่อยเป็นค่อยไปแทนที่จะปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดใหม่
แต่ละการเปลี่ยนแปลงจะถือเป็น "สปรินต์" ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ จะมีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้น เนื่องจากมีการประเมินผลในแต่ละขั้นตอน ทำให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนและจัดระเบียบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อีกหนึ่งองค์ประกอบของแนวคิด Agile คือการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมจากหลากหลายส่วนขององค์กร และพิจารณาว่ามุมมองที่แตกต่างกันสามารถช่วยค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อปัญหาที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร หากคุณมีแนวโน้มที่จะชอบแนวทาง Agileลองใช้ฟีเจอร์ทีม Agile ของ ClickUp
จัดการแผนงานผลิตภัณฑ์, งานค้าง, สปรินต์, การออกแบบ UX และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรนี้
7. คัมบัง
Kanban, อีกหนึ่งแนวทางที่มีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น, เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจโดยการทำให้สามารถมองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ง่าย, ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง, และมองเห็นจุดที่เกิดการติดขัดในองค์กร.
เหมือนกับแผนผังการไหล วิธีการแบบคัมบังช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าองค์กรอยู่ในขั้นตอนใดในเวลาจริง และเคลื่อนผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่างไร ด้วยการจำกัดจำนวนงานที่เชื่อมโยงกับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นก่อนที่จะย้ายไปยังงานใหม่ ซึ่งสร้างประสิทธิภาพที่มากขึ้นในองค์กร 🌻
และเนื่องจาก Kanban ทำงานบนระบบดึง (pull system) งานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อมีความต้องการเท่านั้น ทำให้เป็นแนวทาง BPI ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ลองใช้เค้าโครงแบบคัมบังด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp นอกเหนือจากมุมมองอื่น ๆ กว่า 15 แบบ เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรและมองเห็นขั้นตอนการทำงานและการปรับปรุงกระบวนการในแบบของคุณเอง
5 แม่แบบ เพื่อช่วยคุณในการ ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับเอกสารกระบวนการมากมายที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ หนึ่งในเครื่องมือที่มีความหลากหลายสูงสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT ไปจนถึงการจัดการโครงการ การติดตามนิสัย และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจคือClickUp
สร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp ยิ่งไปกว่านั้นระบบการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpยังช่วยให้การดำเนินงานซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
และด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์และดำเนินการทั้งหมดได้ด้วยเครื่องมือเดียว นี่คือเทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการ5 แบบที่คุณและองค์กรของคุณสามารถนำไปใช้ได้
1. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสมาชิกในทีม โดยช่วยให้พวกเขาได้รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการให้มุมมองเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง หรือการยกย่องพนักงานที่มีผลงานเหนือความคาดหวัง
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจรู้สึกยุ่งยากในการจัดระเบียบและรวบรวมด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp คุณสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่ปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณ
2. แม่แบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการปัจจุบันของคุณด้วยเทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นภาพว่าองค์กรของคุณกำลังทำงานกับอะไร จากนั้นคุณสามารถระบุได้ว่ากระบวนการทางธุรกิจใดที่สามารถปรับปรุงได้และมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
โดยการตรวจสอบสถานะของกระบวนการทำงานในธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถมองเห็นจุดที่ควรปรับแก้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้ง พร้อมทั้งรักษาคุณภาพของกระบวนการที่นำมาใช้ใหม่ให้คงอยู่ในระยะยาว
3. แม่แบบกระบวนการ ClickUp FMEA Lean Six Sigma
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการระบุช่องว่างในกระบวนการอย่างรวดเร็วและได้รับความชัดเจนที่จำเป็นในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพคือแม่แบบ Process FMEA Lean Six Sigma ของ ClickUp แม่แบบที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้ง่ายต่อการชี้แจงพื้นที่สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดในขณะที่สร้างแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทีมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
โดยการปรับปรุงกระบวนการใหม่และที่มีอยู่ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรสามารถลดความไม่พอใจของลูกค้าและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบ DMAIC ของ ClickUp
DMAIC ย่อมาจาก กำหนด (Define), วัด (Measure), วิเคราะห์ (Analyze), ปรับปรุง (Improve), และควบคุม (Control) และช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ
เทมเพลต DMAIC ของ ClickUpกำหนดขอบเขตของโครงการด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย วัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเทียบกับเป้าหมาย ระบุสาเหตุที่แท้จริง และปรับปรุงการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย
ประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของกระบวนการปรับปรุงธุรกิจ และเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างรวดเร็ว ระบุและจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรอย่างรวดเร็ว พัฒนากระบวนการที่เป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และดูผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ตลอดเวลา
5. แม่แบบ Kanban ของ ClickUp
แม่แบบคัมบังที่เหมาะสมจะสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น ด้วยแม่แบบคัมบังของ ClickUp คุณสามารถทำได้อย่างแม่นยำ
แบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายและเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ พร้อมสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในเวลาเดียวกัน ด้วยการสื่อสารที่ดีขึ้น การมองเห็นความสามารถและความก้าวหน้าของทีมที่เพิ่มขึ้น และการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะมีสูตรสำเร็จในการนำกระบวนการปรับปรุงธุรกิจใหม่มาใช้
ปรับปรุงเครื่องมือของคุณเพื่อการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจสามารถเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยให้องค์กรของคุณค้นพบเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในขณะที่ยังคงความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อความคุ้มค่าทางต้นทุน การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจช่วยให้องค์กรสามารถมอบคุณค่าที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าได้ในขณะที่ยังคงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 🙌
พร้อมที่จะเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณหรือยัง? ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ แพลตฟอร์มครบวงจรของเราช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น โดยมอบพื้นที่ให้ทีมของคุณได้ระดมความคิด ติดตามเป้าหมาย จัดระเบียบงาน สร้างเอกสาร และสื่อสารกันแบบเรียลไทม์
ด้วยการผสานรวมกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถรวมเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหมดที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นไว้ในที่เดียวได้ การทำงานที่มีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp—ฟรีตลอดไป