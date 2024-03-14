นโยบายการทำงานแบบไฮบริด: คู่มือทีละขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การทำงานทางไกลเป็นเส้นชีวิตในช่วงการระบาดของโรค แต่เมื่อโลกกำลังฟื้นตัวจากการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นเวลาหลายปี ผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังกลับไปที่สำนักงาน
การทำงานทางไกลนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการบาลานซ์ชีวิตการทำงานและสุขภาพของพนักงาน อย่างไรก็ตาม การพบปะกันแบบตัวต่อตัวในบางครั้งก็มีข้อดีเช่นกัน หากคุณยังไม่พร้อมที่จะบังคับให้กลับมาทำงานในสำนักงานเต็มเวลา 100% นโยบายการทำงานแบบผสมผสานอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ ✅
องค์กรจำนวนมากขึ้นกำลังนำนโยบายการทำงานแบบผสมผสานมาใช้เพื่อลดช่องว่างระหว่างความต้องการของพนักงานในการทำงานที่ยืดหยุ่นกับความต้องการของผู้บริหารในการพบปะกันแบบตัวต่อตัว ด้วยการทำงานแบบผสมผสาน คุณอนุญาตให้ทีมทำงานผสมผสานระหว่างการทำงานจากระยะไกลและการทำงานในสำนักงาน โดยปกติจะเป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การทำงานแบบไฮบริดเป็นขอบเขตใหม่สำหรับผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ ดังนั้นหากคุณยังไม่เคยเขียนนโยบายการทำงานแบบไฮบริดมาก่อน ไม่ต้องกังวล
ในคู่มือนี้ เราจะแยกแยะองค์ประกอบสำคัญของนโยบายแบบไฮบริดและแบ่งปันรายการเครื่องมือที่จะช่วยคุณสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมไฮบริดของคุณ
การเข้าใจนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน
นโยบายการทำงานแบบผสมผสานคือกรอบการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุรายละเอียดว่าองค์กรของคุณสร้างสมดุลระหว่างการทำงานในสถานที่จริงและการทำงานทางไกลอย่างไร เอกสารนี้มอบความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถทำงานในสำนักงานของคุณเพื่อความร่วมมือแบบเห็นหน้ากัน หรือทำงานจากที่บ้านได้ตามความสะดวก 🏡
แต่ทุกคนควรมาที่สำนักงานพร้อมกันหรือไม่? หรือทุกคนสามารถกำหนดเวลาเข้าสำนักงานของตัวเองได้? การทำงานแบบผสมผสานมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถตีความได้หลากหลาย ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกไว้เพื่อให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน
อย่างไรก็ตาม เอกสารเหล่านี้มีความซับซ้อนเนื่องจากแต่ละองค์กรมีวิธีการจัดการรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นแตกต่างกันไป นโยบายของบริษัทหนึ่งอาจอนุญาตให้พนักงานทำงานจากระยะไกลได้สัปดาห์ละไม่กี่วัน ในขณะที่อีกบริษัทอาจเสนอรูปแบบการทำงานที่การทำงานจากระยะไกลเป็นปกติ และพนักงานจะเข้าออฟฟิศเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
การจัดการทำงานแบบผสมผสานก็มีความซับซ้อนเช่นกัน เนื่องจากต้องใช้แนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างออกไป แทนที่จะเชื่อมต่อกันแบบตัวต่อตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องยอมรับแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ของพนักงานมากขึ้น
นี่คือวิธีการทำงานที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอน แต่การมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงช่วยให้พนักงานสามารถจัดการตารางการทำงานของตนเองได้ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นอิสระ ความมุ่งมั่น และความพึงพอใจในงานของพวกเขา การไม่มีการควบคุมอย่างละเอียดเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับวัฒนธรรมองค์กรและอัตราการรักษาพนักงานของคุณได้ 🤩
โปรดพิจารณาผลกระทบทางกฎหมายเมื่อเขียนนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน นโยบายนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งหมด โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการทำงาน สถานะการจ้างงานแบบพาร์ทไทม์และฟูลไทม์ และการจัดการการทำงานทางไกลสำหรับผู้ที่มีความพิการ
คุณยังต้องพิจารณา:
- ระยะเวลาการทำงาน
- การทำงานล่วงเวลา
- ภาระภาษี โดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลในรัฐหรือประเทศอื่น
- พนักงานที่มีสิทธิ์
เมื่อมีข้อสงสัย ให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับตารางการทำงานแบบผสมผสานและนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน
ทุกองค์กรมีการทำงานแบบไฮบริดที่แตกต่างกัน แต่คุณยังคงต้องรวมส่วนเหล่านี้อย่างน้อยในนโยบายการทำงานแบบไฮบริดของคุณ:
- เกณฑ์คุณสมบัติ: กำหนดตำแหน่งงานที่มีสิทธิ์ทำงานทางไกลได้ ตัวอย่างเช่น การป้อนข้อมูลเหมาะกับการทำงานแบบผสมผสาน ในขณะที่งานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำจากที่บ้าน คุณยังต้องมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ทำงานทางไกลที่ยอมรับได้ คุณสามารถกำหนดให้ทีมของคุณมีสำนักงานที่บ้านโดยเฉพาะที่ตรงตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยบางประการ
- ชั่วโมงทำงาน: ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่บางครั้งคุณอาจต้องการให้ทุกคนออนไลน์พร้อมกันเพื่อการทำงานร่วมกันและการประชุมทีมระบุตารางการทำงานของคุณไว้ในนโยบาย รวมถึงชั่วโมงทำงานและวันในสัปดาห์ที่คาดหวังให้มาทำงานที่สำนักงาน ตัวอย่างเช่น พนักงานต้องพร้อมให้บริการในเวลาทำการมาตรฐานหรือไม่ หรือมีความยืดหยุ่นได้ตราบใดที่พวกเขาทำงานเสร็จสิ้น
- แนวทางการสื่อสาร:บันทึกเครื่องมือการทำงานทางไกลที่คุณจะใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกัน เครื่องมือที่นิยมใช้ได้แก่ Slack, Zoom, Microsoft Teams, และClickUp กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาการตอบกลับและการใช้การประชุมทางวิดีโออย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับการส่งข้อความ 💻
- มาตรการวัดผลผลิต: การทำงานแบบไฮบริดมักไม่ได้ประเมินพนักงานจากชั่วโมงการทำงาน แต่ประเมินจากผลงานของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่นโยบายการทำงานแบบไฮบริดของคุณจำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดผลงานของพนักงานด้วย พัฒนาระบบสำหรับการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานบรรลุเป้าหมายและมีทรัพยากรที่จำเป็น
การนำ นโยบายการทำงานแบบผสมผสาน มาใช้
นโยบายการทำงานแบบผสมผสานไม่ใช่สิ่งที่คุณควรนำมาใช้กับทีมของคุณอย่างกะทันหันโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้นโยบายการทำงานแบบผสมผสานของคุณประสบความสำเร็จ และทำให้ทีมของคุณมีความสุข สมดุล และมีประสิทธิภาพ 🧘
พัฒนานโยบาย
แม้ว่าคุณจะมีนโยบายการทำงานแบบไฮบริดที่ไม่เป็นทางการอยู่แล้วก็ตาม การถอยกลับมาประเมินว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปด้วยดีหรือไม่ก็เป็นความคิดที่ดี หากคุณยังไม่มีนโยบาย ให้ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานปัจจุบันของคุณเพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างการทำงานแบบไฮบริดประเภทใดที่จะเหมาะสมที่สุด
นี่คือโอกาสของคุณในการสร้างรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานที่ปรับแต่งได้ แทนที่จะยึดตามตัวอย่างนโยบายการทำงานแบบผสมผสานขององค์กรอื่นมากเกินไป ให้สร้างสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับแนวทางขององค์กรคุณในการทำงาน 📝
แผนเบื้องต้นนี้ควรระบุโครงสร้างของการจัดการทำงานแบบผสมผสาน รวมถึงเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน และตัวเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่น ดำเนินการจัดทำนโยบายภายในองค์กรให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและแนวทางของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
นี่คือเรื่องใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารต้องอนุมัตินโยบายการทำงานแบบไฮบริด มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนของคุณ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะกลับไปปรับปรุงใหม่จนกว่าจะสมบูรณ์แบบ ยิ่งผู้บริหารสนับสนุนนโยบายการทำงานแบบไฮบริดมากเท่าไร การดำเนินการก็จะราบรื่นมากขึ้นเท่านั้น
สื่อสารกับพนักงาน
เมื่อผู้บริหารระดับสูงเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับนโยบายการทำงานแบบผสมผสานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะแบ่งปันแผนนี้กับพนักงาน แทนที่จะพูดออกไปว่า "เฮ้ พวกเรามีรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมด!" บน Slack ลองใช้ความละเอียดอ่อนมากขึ้นสักหน่อย นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะถ้าคุณเคยทำงานจากระยะไกลมาก่อน ดังนั้นควรสร้างแผนการสื่อสารที่รอบคอบสำหรับการประกาศนโยบายการทำงานแบบผสมผสานใหม่นี้ 📣
ส่งอีเมลถึงพนักงานทั่วทั้งบริษัทเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย รวมถึงข้อความทั้งหมดและจุดสำคัญที่เน้นไว้ด้วย พนักงานอาจมีคำถามมากมายอย่างเข้าใจได้ ดังนั้นควรพิจารณาจัดตารางเวลาสำหรับการถาม-ตอบล่วงหน้าเพื่อแก้ไขข้อกังวลใด ๆ
ดำเนินการตามนโยบาย
คุณจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานแบบไฮบริดสามารถทำงานได้จริง คุณอาจจำเป็นต้องมี VPN และเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack หรือ Zoom ที่ทำงานได้ทั้งทางไกลและในสำนักงาน
พิจารณาการนำงานของคุณเข้าสู่ซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริดครบวงจร เช่น ClickUp เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด ✨
ปรับไปตามสถานการณ์
การทำงานแบบไฮบริดเป็นแนวคิดใหม่สำหรับบางบริษัท การนำนโยบายใหม่แบบสุดขั้วเช่นนี้มาใช้มีแนวโน้มที่จะพบอุปสรรคบางประการ ควรทบทวนประสิทธิผลของรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดของคุณอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของทีมและความต้องการทางธุรกิจ
นโยบายการทำงานแบบผสมผสาน ในบริบทของการจัดการทรัพยากรบุคคล
การจัดรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานนั้นยากกว่าการจัดรูปแบบการทำงานแบบเต็มเวลาทางไกลหรือแบบอยู่ในที่ทำงานอย่างเดียว
แล้วทำไมต้องเลือกใช้แบบไฮบริดด้วยล่ะ? 🤷
คำตอบสั้น ๆ คือ พนักงานต้องการการทำงานแบบไฮบริด
นโยบายการทำงานแบบผสมผสานมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสามารถของคุณในการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี วันนี้ผู้หางานให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว และนโยบายการทำงานแบบผสมผสานเป็นจุดขายที่สำคัญมาก 🙌
นอกจากนี้ วัฒนธรรมแบบผสมผสานยังให้ความสำคัญกับผลงานของพนักงานและความเป็นอิสระในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาพนักงานในระยะยาว
โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs) ยังทำงานได้ดีกับนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน คุณสามารถปรับแต่ง EAPs ของคุณเพื่อจัดการกับความท้าทายเฉพาะของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและพนักงานแบบผสมผสาน เช่น ความโดดเดี่ยว ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และแม้กระทั่งการยศาสตร์ของสำนักงานที่บ้าน
EAPs สามารถมอบทรัพยากรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพนักงานให้ปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานของคุณได้ รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเวลาและการเพิ่มผลผลิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
การบูรณาการการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานในนโยบายการทำงานแบบไฮบริด/การทำงานทางไกล
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการทำงานแบบไฮบริดอย่างรอบคอบนั้นยอดเยี่ยม แต่หากคุณต้องการให้พนักงานประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คุณต้องฝึกอบรมพวกเขา ทีมของคุณจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องทำมากกว่าที่คาดไว้เพื่อมอบการพัฒนาอาชีพให้กับทีมของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานที่ไหนก็ตาม
ประการหนึ่ง พนักงานบางคนอาจได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ไม่ใช่ทุกคนที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมืออย่าง Microsoft Teams หรือ Slack การจัดอบรมเพียงไม่กี่ครั้งจะช่วยให้คุณและพนักงานของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือที่คุณจ่ายเงินไปแล้ว 🛠️
นอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจของพนักงานในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด ตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมการจัดการโครงการอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้จัดการโครงการของคุณทันสมัยกับกลยุทธ์ล่าสุดในการจัดการโครงการที่ทำกำไรได้
ผู้จัดการส่วนใหญ่ยังใหม่กับการบริหารทีมแบบไฮบริด ดังนั้นจึงควรให้ผู้นำทุกคนของคุณเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารทีมแบบไฮบริด ผู้นำหลายคนคุ้นเคยกับสไตล์การบริหารแบบ "แค่ให้คนมานั่งทำงาน" ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของทีมไฮบริดเท่านั้น
การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้บริหารรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับแนวทางการทำงานแบบไฮบริดที่ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงมากนัก สนับสนุนความเป็นอิสระของพนักงาน และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหารจัดการงานที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก
โบนัส:ซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่สำนักงาน!
เครื่องมือช่วยสร้างนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน
การสร้างนโยบายการทำงานแบบไฮบริดโดยปกติแล้วต้องใช้เอกสาร สเปรดชีต และลายเส้นบนกระดาษเช็ดปากไม่กี่แผ่น นั่นคือสูตรสำหรับการทำงานซ้ำและความไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทต่างๆ ใช้ ClickUp เพื่อสร้าง แชร์ และนำนโยบายการทำงานแบบไฮบริดไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ 🏎️
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือสำหรับการทำงานระยะไกล มันคือโซลูชันการทำงานแบบผสมผสานที่ออกแบบมาเพื่อปรับใช้และจัดการพนักงานแบบผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานหรืออยู่ห่างไกลกันหลายไมล์
รวมศูนย์การสื่อสาร การจัดการงาน และเอกสารไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว ทุกพื้นที่ทำงานใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณจึงมีอิสระในการปรับแต่งสภาพแวดล้อมดิจิทัลให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
พึ่งพาคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและเหมาะสำหรับการทำงานทางไกลของ ClickUp เพื่อให้ทีมไฮบริดของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย: แทนที่จะผูกมัดกับนโยบายที่เขียนไว้ซึ่งคุณรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ลองระดมความคิดเกี่ยวกับนโยบายการทำงานแบบผสมผสานของคุณในClickUp Whiteboard ก่อน ทีม HR และผู้นำทั้งหมดของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้จากระยะไกลแบบเรียลไทม์ เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นนโยบายที่นำไปปฏิบัติได้จริง ที่ดีที่สุดคือ Whiteboard สามารถแปลงเป็นโปรเจกต์ เอกสาร หรืองานต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก 💡
- จดบันทึกไว้: ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างที่จัดเก็บเอกสารและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์อีกต่อไป ClickUp รวมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดเก็บไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs สร้างเอกสารที่สวยงามและเชื่อมต่อกับโครงการหรือเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อทำให้นโยบายการทำงานแบบผสมผสานเป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ดาวน์โหลดเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา: ใครว่าต้องสร้างเอกสารหรือไวท์บอร์ดใหม่ตั้งแต่ต้นClickUp มีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานให้คุณเลือกใช้ได้ทันที ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUpเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับนโยบายแบบผสมผสานของคุณแบบเรียลไทม์ และใช้เทมเพลตบันทึกนโยบาย ClickUpเพื่อแบ่งปันนโยบายใหม่กับทีมของคุณ
การประเมินความสำเร็จของนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน
นโยบายการทำงานแบบไฮบริดคือขั้นตอนต่อไปของการทำงานทางไกล การทำงานแบบไฮบริดเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ตราบใดที่คุณนำมาใช้อย่างถูกต้อง 🏆
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่านโยบายการทำงานแบบผสมผสานของคุณประสบความสำเร็จจริงหรือไม่?
สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางใหม่ได้ผลจริง หากแนวทางนั้นสร้างปัญหาใหม่ ๆ ที่ขัดขวางความก้าวหน้าของทีม อาจถึงเวลาที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้ว
แน่นอนว่าคุณจะต้องมีข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าการจัดการการทำงานแบบผสมผสานของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ สร้างเป้าหมายใน ClickUpที่สามารถติดตามได้เพื่อตรวจสอบ:
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ความคืบหน้าของโครงการ
- ชั่วโมงทีม
- ปริมาณงาน
สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้สำหรับทั้งบริษัท, สำหรับทั้งแผนก, หรือสำหรับพนักงานแต่ละคน. คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ได้ ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานที่ไหนในวันนี้.
สร้างสถานที่ทำงานแบบผสมผสานของคุณใน ClickUp
การทำงานแบบไฮบริดมอบประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากการพบปะกันแบบตัวต่อตัว โดยไม่ลดทอนความยืดหยุ่น นโยบายการทำงานแบบไฮบริดช่วยขจัดความคลุมเครือและจัดการความคาดหวัง ทำให้ทุกคนพร้อมสำหรับความสำเร็จในระยะยาว
แน่นอน การสร้างนโยบายใหม่อาจต้องใช้เวลาและความพยายามบ้าง แต่นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการให้อำนาจแก่พนักงานและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🎯
ใช่ คุณสามารถลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ แต่เมื่อผลลัพธ์มีความสำคัญ จัดการทีมไฮบริดของคุณใน ClickUp แพลตฟอร์มชั้นนำนี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการเขียนนโยบายไฮบริดของคุณเท่านั้น แต่ยังจัดการโครงการ งาน การสื่อสาร เอกสาร แม่แบบ และทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับทีมไฮบริดอีกด้วย
คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงอย่างเดียว ลองใช้ ClickUp ด้วยตัวคุณเองสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีของคุณ ตอนนี้เลย