10 ซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่สำนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ทำงานในสำนักงานหลากหลายรูปแบบและนำทีมหลากหลายประเภทตลอดเส้นทางอาชีพของฉัน ฉันสามารถบอกคุณได้จากประสบการณ์ตรงว่าคำกล่าวที่ว่า "สภาพแวดล้อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน" นั้นมีความถูกต้องเพียงใด การสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมากไม่เพียงแต่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพึงพอใจในการทำงานของพวกเขาด้วย
งานนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณกำลังออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณเอง วางแผนพื้นที่ทำงานสำหรับทีมขนาดเล็ก หรือจัดการสำนักงานขนาดใหญ่สำหรับบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก โซลูชันคือ – ซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่สำนักงาน! เครื่องมือที่ทันสมัยเหล่านี้ช่วยให้คุณออกแบบแปลนพื้นที่สำนักงานอย่างละเอียด ระดมความคิดเกี่ยวกับรูปแบบสำนักงานที่สร้างสรรค์ และปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมคุณให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ในบล็อกนี้ ฉันจะแนะนำคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ออกแบบและวางแผนพื้นที่สำนักงาน และจะชี้ให้เห็น 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย ?
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่?
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มและเครื่องมืออื่น ๆ ซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่ของคุณควรมีความยืดหยุ่นและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น ?️
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือวางแผนพื้นที่
- ฟังก์ชันลากและวาง: สร้างพื้นที่ทำงานในฝันของคุณด้วยเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ช่วยให้คุณย้ายโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการรายงาน: ในปัจจุบัน ผู้จัดการสถานที่ต้องการข้อมูลเพื่อดูว่าแผนการใช้พื้นที่ทำงานได้ดีเพียงใด มองหาเครื่องมือที่สามารถสร้างรายงานโดยอัตโนมัติและติดตามตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการใช้ห้อง
- การวางแผนสถานการณ์: รวบรวมแบบแปลนพื้นที่ต่าง ๆ และนำไปจำลองสถานการณ์เพื่อดูประสิทธิภาพในการใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของคุณให้สูงสุด
- ระบบอัตโนมัติ: การวางแผนพื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบผังสำนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการการใช้งานด้วย ตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับการจองห้องประชุมและการจองโต๊ะทำงานเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- สิทธิ์การใช้งาน: การวางแผนพื้นที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหลายทีม เลือกเครื่องมือที่ให้คุณกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินสามารถเรียกดูรายงานได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบผังที่นั่งได้ และผู้จัดการโครงการที่เน้นภาพสามารถจองห้องประชุมได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่รบกวนงานของกันและกัน
10 อันดับซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
พร้อมที่จะเริ่มวางแผนและจัดการพื้นที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือยัง? นี่คือเครื่องมือวางแผนที่คุณควรลองใช้ในวันนี้ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ออกแบบไปจนถึงซอฟต์แวร์จัดวางและเครื่องมือจัดการพื้นที่ทำงาน มีวิธีที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพพื้นที่ของคุณและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ?
1. ClickUp
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในสำนักงาน
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณมีระเบียบและควบคุมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดในการออกแบบพื้นที่สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระดับการปรับแต่งที่สูง คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้เพื่อเร่งกระบวนการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
ใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อวางแผนผังพื้นที่สำนักงานของคุณ เครื่องมือวาดภาพที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสามารถระบุขนาดเพื่อให้ทุกอย่างสัดส่วนถูกต้อง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมงานออกแบบสำนักงานในรูปแบบดิจิทัลผ่านซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดได้อย่างสะดวก
การผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือวาดภาพช่วยให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงและทำงานกับเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเชื่อมต่อแอปการสื่อสารเช่นSlack เพื่อรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าหรือสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการออกแบบสำนักงานของคุณ เชื่อมต่อเอกสารเพื่อให้ได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
ใช้ฟีเจอร์งาน (Tasks) ของ ClickUpเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานสำหรับการร่างพื้นที่สำนักงาน การอนุมัติ และการติดต่อผู้รับเหมาและผู้ก่อสร้างเพื่อทำให้สำนักงานในฝันของคุณเป็นจริง เพิ่มธงความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อเน้นงานที่ต้องให้ความสนใจก่อน
ต้องการเห็นภาพว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการวางแผนพื้นที่สำนักงานของคุณหรือไม่?ใช้แผนภูมิแกนต์ใน ClickUpเพื่อสร้างไทม์ไลน์สำหรับทุกขั้นตอนในกระบวนการวางแผน เลือกใช้รหัสสีที่กำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอนและทีม และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนย่อยต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อทำงานร่วมกับนักออกแบบภายใน ผู้รับเหมา และหน่วยงานออกใบอนุญาตในการประเมินแผนผังพื้นที่ของคุณ
- อัตโนมัติการมอบหมายงานให้กับนักออกแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักพัฒนาในทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผน
- ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบรวมถึงเทมเพลตแผนผังแนวคิด ทำให้การระดมความคิด ออกแบบ และขออนุมัติพื้นที่สำนักงานของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้น
- แจ้งเตือนเมื่อมีงานล่าช้าหรือเมื่อขั้นตอนสำคัญในการวางแผนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
- ระดมความคิดด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ติดตั้งมาในตัว เพื่อทดสอบหลายรูปแบบและร่างแนวคิด
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดและเอกสารของ ClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิด การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการเวิร์กโฟลว์
- เทมเพลตสำเร็จรูป เช่นการจัดการพื้นที่สำนักงานของ ClickUpเพื่อจัดการการวางแผนพื้นที่สำนักงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้ในระดับสูง แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือ
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น แต่ราคาไม่แพงสำหรับบุคคลและทีมส่วนใหญ่
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Accruent
ดีที่สุดสำหรับการจัดการต้นทุนสำนักงาน
Accruent เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการพื้นที่ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบขีดจำกัดการใช้งานและวิเคราะห์การใช้พื้นที่สำนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เริ่มต้นด้วยการอัปโหลดข้อมูลสถานที่ของคุณ และสำรวจพื้นที่และรูปแบบการจัดวางต่าง ๆ เพื่อดูว่าอะไรเหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณ ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อดูสถานะการใช้งาน การจัดสรรพื้นที่ และการกำหนดแผนกต่าง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Accruent
- แดชบอร์ดรายงานที่ใช้งานง่ายให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ ปรับปรุงการจองห้องประชุม และเพิ่มความปลอดภัยของสถานที่
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่จากทุกที่ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานบนเดสก์ท็อป แอปมือถือ และแท็บเล็ต
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้สามารถแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารเมื่อมีการจองห้องทำงาน และคุณสามารถจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ได้โดยตรงในซอฟต์แวร์
- VisualMap และ AutoCAD นำเสนอการแสดงภาพพื้นที่สำนักงานของคุณเพื่อปรับปรุงผังและจัดการตำแหน่งที่ตั้งของทีม
ข้อจำกัดของ Accruent
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการอัปเดตสิทธิ์ต้องใช้หลายขั้นตอนและสามารถปรับปรุงให้ง่ายขึ้นได้
- มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมากมาย
Accruent ราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิว Accruent
- G2: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
3. นักทำแผนที่
เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสาน
Maptician เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานระหว่างพนักงานในสำนักงานและพนักงานระยะไกล ใช้เพื่อปรับปรุงการจัดสรรพื้นที่ สร้างแดชบอร์ดเพื่อจัดการผู้มาเยือน และวางแผนสถานการณ์ เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ปรับแต่งได้ในซอฟต์แวร์นี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับตัวตามความต้องการของพนักงานได้ ???
คุณสมบัติเด่นของ Maptician
- ใช้โปรแกรมวางแผนผังเพื่อออกแบบ วางแผน และสร้างพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันได้ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
- จัดการพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยแดชบอร์ดแบบภาพที่แสดงการจองห้อง การใช้พื้นที่ และการแสดงผลสำนักงานอย่างชัดเจน
- การวิเคราะห์พื้นที่ทำงานแบบอัตโนมัติให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานและตัวชี้วัดการใช้งาน
- ทีมปฏิบัติการและเครื่องมือสนับสนุนจะจัดการฝึกอบรมเพื่อให้คุณและทั้งสำนักงานมีความรู้ทันสมัยเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดวางและการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Maptician
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้ซอฟต์แวร์จัดการพื้นที่มีตัวเลือกการออกแบบและปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ในเครื่องมือแผนผังพื้นที่มากขึ้น
- การวิเคราะห์และรายงานไม่ได้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายเสมอไป ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
Maptician ราคา
- ราคาเดียวสำหรับทุกคน: $4/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Maptician
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
4. สมาร์ทดรอว์
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพอย่างละเอียดและการระดมความคิด
SmartDraw เป็นโซลูชัน SaaS ที่ช่วยให้คุณสร้างแผนผัง ระดมความคิด และดำเนินการวางแผนทั้งหมดในพื้นที่เดียว การผสานรวมกับ AWS, Teams และ Jira ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและยกระดับการระดมความคิดและการวางแผนให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดของ SmartDraw เพื่อร่างแผนผังพื้นที่และแชร์การออกแบบได้ทันที ด้วยเครื่องมือนำเสนอระดับมืออาชีพที่มีอยู่ในตัว
คุณสมบัติเด่นของ SmartDraw
- เครื่องมือสร้างแผนภาพมีการสนับสนุน AI เพื่อย้าย เพิ่ม และลบรูปร่างโดยอัตโนมัติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายการที่เชื่อมต่อ—เช่น เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- แม่แบบหลายพันแบบรวมถึงแผนผังพื้นช่วยประหยัดเวลาเมื่อต้องสร้างแบบจำลองพื้นที่สำนักงานใหม่ของคุณ
- เครื่องมือวาดภาพออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาด เพิ่มมิติ และลากและวางอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแสดงภาพประสบการณ์การทำงานของคุณ
- ชั้นช่วยให้คุณเจาะลึกเข้าไปในระบบโลจิสติกส์ เช่น ระบบปรับอากาศ (HVAC), ระบบประปา, และระบบไฟฟ้า เพื่อออกแบบพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- เครื่องมือนี้ไม่มีโมเดล 3 มิติหรือภาพเรนเดอร์
- ความหลากหลายของลักษณะและรายละเอียดที่มากขึ้นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
SmartDraw ราคา
- ผู้ใช้รายเดียว: $9.95/เดือน
- ผู้ใช้หลายคน: $8. 25/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
SmartDrawการให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
5. Coworktech
ดีที่สุดสำหรับบริการวางแผนสำนักงานแบบครบวงจร
Coworktech เป็นหน่วยงานวางแผนที่ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานในทุกขั้นตอน ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนผังพื้นที่หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรคมนาคมหรือการปรับปรุงความปลอดภัย เครื่องมือนี้จะช่วยให้กระบวนการที่มีค่าที่สุดของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Coworktech
- การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการเข้าถึงเครื่องมือของบริษัท การแจ้งเตือนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการเอกสาร
- เครื่องมือการจัดการสำนักงานช่วยให้เครื่องมือสำคัญเช่น Wi-Fi, ระบบเครือข่าย, และเครื่องมืออินเทอร์เน็ตปลอดภัย, มั่นคง, และเชื่อถือได้
- การจัดการแบบครบวงจรหมายถึงทีมสนับสนุนที่ Coworktech ทำทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนการออกแบบไปจนถึงการจัดหาผู้ขายและการตรวจสอบระบบ
- ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยในการออกแบบและติดตั้งได้ทั่วโลกและในหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Coworktech
- มีการควบคุมผลลัพธ์และการปรับแต่งที่น้อยลง เนื่องจากคุณกำลังมอบการจัดการให้กับทีมผู้เชี่ยวชาญภายนอก
- มันไม่ใช่แค่เครื่องมือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่เป็นเหมือนหน่วยงานที่จัดการงานวางแผนพื้นที่ต่างๆ ให้คุณ
Coworktech ราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิว Coworktech
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. วิสป์ โดย เกนส์เลอร์
ดีที่สุดสำหรับการจัดการสถานที่ทำงานและการอัปเดต CAD
Wisp คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับวิธีการทำงานของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือกับทีมระยะไกล โซลูชันการบริหารจัดการพื้นที่และสถานที่ทำงานนี้ช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนไหวและวัดการใช้งานพื้นที่ เพื่อวางรากฐานสำหรับผังพื้นที่ที่ดีกว่าเดิม เมื่อคุณพร้อมที่จะออกแบบ เครื่องมือและฟีเจอร์ CAD จะช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายวัน ✅
คุณสมบัติเด่นของ Wisp
- การอัปเดต CAD ไม่จำกัดช่วยให้คุณมีเทคโนโลยีล่าสุดอยู่ในมือเมื่อวางแผนผังพื้นและจัดโต๊ะทำงาน
- เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการใช้พื้นที่ ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงการตัดสินใจ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณผสมผสานเทคนิคการระดมสมองกับเครื่องมือออกแบบเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นกับทั้งทีมในพื้นที่เดียว
- เครื่องมือ SaaSบนระบบคลาวด์นี้หมายความว่าคุณสามารถจัดการการจอง วางแผนการกลับมาทำงานที่สำนักงาน และวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการรายงานได้จากทุกที่ แม้แต่ขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของวิสป์
- คุณสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้ แต่ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญ ดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะจัดระเบียบตั๋วและคำขอ
Wisp ราคา
- ค่าธรรมเนียมการติดตั้งครั้งเดียว: $6,250 (บวกกับค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเนื่อง)
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนต่อเนื่อง: $600
- การกำหนดราคาแบบแบ่งระดับ ตามพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเกิน 75,000 ตารางฟุต
คะแนนและรีวิวของ Wisp
- G2: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 16 รายการ)
7. SpaceIQ
ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการวางแผน
SpaceIQ เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มุ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และสร้างสำนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ผสมผสานประโยชน์ของการวางแผนพื้นที่เข้ากับฟีเจอร์การจัดการ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ข้อมูลการใช้งาน และการวางแผนสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SpaceIQ
- โปรแกรมวางแผนสำนักงานช่วยให้คุณจัดการเลย์เอาต์ที่กำหนดเองได้ทั่วทั้งชั้น ในขณะที่สถานการณ์ที่สร้างขึ้นในตัวจะทดสอบการออกแบบของคุณเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงาน
- จัดการสถานที่ทำงานด้วยเครื่องมือที่ติดตามข้อมูลสำหรับบุคลากร เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินในแดชบอร์ดที่เรียบง่าย
- เครื่องมือรายงานในตัวช่วยให้คุณแชร์ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนกับฝ่ายการเงินตามจำนวนบุคลากรหรือพื้นที่ตารางฟุต
- โซลูชันพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด ไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินเพียงหนึ่งรายการหรือสำนักงานหลายแห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลก
ข้อจำกัดของ SpaceIQ
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีตัวเลือกการกำหนดสีเพิ่มเติมเพื่อเน้นข้อมูล
- บริการฝึกอบรมและปฐมนิเทศสามารถปรับปรุงได้เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้
SpaceIQ ราคา
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SpaceIQ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. สำนักงาน
เหมาะที่สุดสำหรับการจองห้องและการดำเนินงานประจำวัน
OfficeSpace เป็นเครื่องมือวางแผนและจัดระเบียบพื้นที่แบบไฮบริดที่ช่วยให้การทำงานดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างโฮมออฟฟิศหรือหาไอเดียการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสำนักงานที่มีทีมงานหลายสิบทีม ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดการการจองห้อง สร้างแผนผังชั้น และเชื่อมต่อกับพนักงาน
OfficeSpace คุณสมบัติเด่น
- ใช้ฟีเจอร์แบบเรียลไทม์สำหรับการจอง เพื่อให้พนักงานสามารถจองห้องประชุม พื้นที่ประชุม และโต๊ะทำงานได้
- ตัววางแผนระยะทางสร้างการจัดที่นั่งได้ทันทีและให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- การวางแผนสถานการณ์จำลองช่วยแสดงตัวเลือกการจัดวางและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดการการดำเนินงานประจำวันด้วยการจองทันที คำขอบริการ และเครื่องมือการจัดการผู้มาเยือน
ข้อจำกัดของพื้นที่สำนักงาน
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโต๊ะมากขึ้นเพื่อปรับขนาดบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- บริการสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรมอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
พื้นที่สำนักงาน ราคา
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
OfficeSpace ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. บลูยอนเดอร์
เหมาะที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีก
BlueYonder เป็นเครื่องมือออกแบบและจัดการพื้นที่สำหรับองค์กรค้าปลีก เพื่อช่วยสร้างผังร้านที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า เพิ่มยอดขาย ทำให้ผู้บริโภคค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น และใช้พื้นที่ขายได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดด้วยเครื่องมือนี้ ?
คุณสมบัติเด่นของ BlueYonder
- คุณสมบัติของแผนผังพื้นแบบจุลภาคและมหภาค ออกแบบภาพรวมกว้างหรือเจาะลึกรายละเอียดเพื่อพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด
- คุณสมบัติการจัดการช่วยให้การออกแบบพื้นที่ขายมีความสม่ำเสมอในทุกสาขา และลดความเสี่ยงของการกีดกันสินค้า
- ใช้การรายงานข้อมูลเพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไร การเคลื่อนไหวของยอดขาย และปัญหาคอขวดของพื้นที่
- สลับระหว่างแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อดูร้านค้าในสถานที่ต่างๆ
ข้อจำกัดของ BlueYonder
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูรกเล็กน้อย
- การปรับแต่งสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้น
BlueYonder ราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิว BlueYonder
- G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. โรบิน
เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกล
โรบิน เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การทำงานแบบไฮบริด ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มการร่วมมือระหว่างทีมที่ทำงานทางไกลและทีมที่ทำงานในสำนักงาน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
คุณสมบัติเด่นของโรบิน
- ใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดสรรทรัพยากรหรือจองพื้นที่สำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้ที่อยู่ในสำนักงานเฉพาะได้
- ออกแบบแปลนพื้นที่ด้วยเครื่องมือจัดการกระดานไวท์บอร์ดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สูงสุดตามการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก
- แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้สามารถจองโต๊ะได้และลดความสับสน
- มุมมองแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเห็นพื้นที่ที่มีการใช้งานและช่วงเวลาที่จองไว้
ข้อจำกัดของโรบิน
- แอปอาจมีปัญหาขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการจองและการยืนยันพื้นที่ที่จองไว้
- มันเป็นเครื่องมือการจัดการและมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อพูดถึงการวางแผนพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
โรบิน ราคา
- การจองโต๊ะและห้อง: เริ่มต้นที่ $419/เดือน
- ตัวเลือกเสริม: ติดต่อเพื่อสอบถามราคาและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของโรบิน
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
วางรากฐานสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ด้วยเครื่องมือจัดการพื้นที่และตารางฟุตเหล่านี้ คุณสามารถฝัน ออกแบบ และบริหารจัดการพื้นที่ทำงานให้มีความผลิตภาพ คุ้มค่า และน่าสนใจยิ่งขึ้นได้ เลือกใช้เครื่องมือ CAD ที่ช่วยสร้างแผนผังชั้นและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ หรือเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลประจำวัน การเคลื่อนไหว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดหรือในสำนักงาน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และเริ่มระดมความคิดเกี่ยวกับรูปแบบสำนักงานใหม่ พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารจัดการพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการปรับแต่งได้หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และฟีเจอร์มากมายหลายร้อยรายการใช้เครื่องมือวางแผนโครงการนี้เพื่อออกแบบสำนักงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ✨