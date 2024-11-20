บล็อก ClickUp

10 แม่แบบแผนผังที่นั่งฟรีเพื่อช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20 พฤศจิกายน 2567

การวางแผนงานนั้นยากกว่าที่คิด ไม่ว่าคุณจะจัดงานแต่งงานที่หรูหราหรืองานที่ทำงานก็ตาม เรื่องง่ายๆ อย่างการจัดที่นั่งดูเหมือนจะง่ายจนกว่าคุณจะจมอยู่กับตาราง Excel ที่ทำเองจนปวดหัว

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ข้ามส่วนนั้นไปและใช้เทมเพลตแผนผังที่นั่งแทน 🙌

แม่แบบการจัดที่นั่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพว่าผู้คนจะนั่งตรงไหนในห้องหรือระหว่างงาน และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสถานการณ์ที่ต้องการจัดที่นั่งแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า

เราได้เน้น 10 แบบแผนผังที่นั่งเพื่อช่วยจัดเรียงรายชื่อแขกของคุณให้สอดคล้องกับแผนของคุณ—และหลีกเลี่ยงความปวดหัว

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 แบบแผนผังที่นั่งที่ดีที่สุดฟรีเพื่อทำให้การวางแผนง่ายขึ้น:

  1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังที่นั่งในห้องเรียน ClickUp Classroom
  2. เทมเพลตแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp
  3. เทมเพลตการจัดการห้องประชุม ClickUp
  4. ClickUp วิธีใช้แม่แบบวางแผนกิจกรรม
  5. เทมเพลตงานเตรียมงานแต่งงาน ClickUp
  6. แม่แบบแผนผังที่นั่ง SmartDraw
  7. เทมเพลตแผนผังที่นั่งออนไลน์ Visual Paradigm
  8. แม่แบบแผนผังที่นั่งงานแต่งงาน Canva
  9. แม่แบบแผนผังที่นั่งงานเลี้ยงฉลองเจ้าสาว โดย Template.net
  10. เทมเพลตแผนผังที่นั่ง EdrawMax

แผนผังที่นั่งคืออะไร?

แผนผังที่นั่งแสดงตำแหน่งที่นั่งของผู้คนในห้องหรือสถานที่จัดงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ แผนผังจะแสดงตำแหน่งของเก้าอี้แต่ละตัว โดยมักจะจัดกลุ่มเป็นโต๊ะ กลุ่ม แถว ส่วน หรือระดับ พร้อมระบุด้วยหมายเลข ตัวอักษร สี หรือชื่อเพื่อความสะดวก

แผนผังที่นั่งมีประโยชน์สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น:

  • งานแต่งงาน
  • กิจกรรมและงานเฉลิมฉลองขององค์กร
  • การนำเสนออย่างมืออาชีพ
  • การประชุมทางธุรกิจ
  • พื้นที่ทำงานที่มีที่นั่งกำหนด
  • ห้องเรียน

แผนผังที่นั่งช่วยให้คุณออกแบบแผนผังที่นั่งของแขกหรือผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนได้ เพื่อให้คุณทราบว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกคน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงไม่ให้ลินด์ซีย์นั่งใกล้คิมเพื่อป้องกันการทะเลาะกันในงานแต่งงานของคุณ (แต่บนฟลอร์เต้นรำนั้นไม่รับประกันนะ)

วิธีทำแผนผังที่นั่ง

แผนผังที่นั่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้ มองหาแผนผังที่นั่งที่สามารถแก้ไขได้ซึ่งให้คุณเปลี่ยนจำนวน ขนาด และตำแหน่งของโต๊ะและเก้าอี้ได้

การใช้ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างClickUp Whiteboards

มุมมองเทมเพลตผลิตภัณฑ์ ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards กับวัตถุ งาน ความสัมพันธ์ และโน้ตเพื่อทำงานร่วมกันกับทีมของคุณอย่างชัดเจน

นี่คือรายละเอียด:

  1. ค้นหาเครื่องมือแผนผังที่นั่งหรือแม่แบบการวางแผนงานที่ดีที่สุด
  2. เลือกทรงของโต๊ะ (เช่น โต๊ะยาว, โต๊ะกลม, โต๊ะรูปตัว U, โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า, เป็นต้น) และจัดวางตำแหน่งโต๊ะ
  3. ตัดสินใจว่าคุณจะมีโต๊ะประธาน (หรือที่เรียกว่าโต๊ะวีไอพี) หรือไม่ และจะวางไว้ตรงไหน
  4. จัดโต๊ะตามขนาดและรูปทรงของสถานที่
  5. สร้างหมายเลขโต๊ะ ชื่อ หรือสี
  6. กลุ่มแขกหรือผู้เข้าร่วม (เช่น เพื่อน แผนก ทีม ความสนใจร่วมกัน ลำดับตัวอักษร เป็นต้น)
  7. เลือกที่นั่งที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เช่น การเข้าถึง
  8. พิมพ์สำเนาทางกายภาพ (แผนผังที่นั่งที่พิมพ์ได้เพื่อชัยชนะ)

แผนภูมิบางแบบจะจัดให้คนนั่งตามตารางและให้แขกตัดสินใจว่าจะนั่งตรงไหนรอบๆ ตารางนั้น ส่วนแบบอื่นจะเลือกที่นั่งให้แต่ละคน การจะละเอียดแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับคุณ

10 แม่แบบแผนผังที่นั่งที่แก้ไขได้ฟรี

คุณคงอยากจะได้เห็นสิ่งดีๆ แล้วใช่ไหม ดังนั้นขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ 10 แบบแผนผังที่นั่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่

และเนื่องจากการจัดการโครงการอีเวนต์นั้นยากพออยู่แล้วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคา ทุกเทมเพลตในรายการนี้จึงฟรี! 💸

1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังที่นั่งในห้องเรียน ClickUp Classroom

แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังที่นั่งในห้องเรียน ClickUp Classroom
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังที่นั่งในห้องเรียน ClickUp Classroom

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังที่นั่งในห้องเรียน ClickUp Classroomเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักการศึกษา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา และงานเลี้ยงแต่งงาน

ใช้เทมเพลตแผนผังที่นั่งแบบแก้ไขได้ของ ClickUp เพื่อแสดงภาพการจัดวางห้องเรียนของคุณและสร้างแผนผังที่นั่งแบบตารางที่เป็นระเบียบด้วยซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด

เทมเพลตนี้มีเครื่องมือสำหรับการรักษาระยะห่างทางสังคม การกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละโต๊ะ และการติดตามตารางเรียนและเกรดของนักเรียน การออกแบบแผนภูมิแบบมินิมอลสามารถรองรับจำนวนที่นั่งได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นห้องหรือสถานที่ขนาดใดก็ตาม

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้นักเรียน (หรือแขก) สามารถมีส่วนร่วมในการเลือกที่นั่งของตนเองได้ หรือคุณสามารถควบคุมความสนุกได้อย่างเต็มที่เพื่อออกแบบแผนผังที่นั่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องเรียนที่มีเอกลักษณ์ของคุณ

คุณสมบัติด้านการศึกษาของ ClickUpสามารถใช้งานได้บนแผน Free Forever และออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือฮีโร่ในห้องเรียนทุกที่ พวกเขายังมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการกิจกรรม, ผู้วางแผนงานแต่งงาน, และใครก็ตามที่กำลังจัดงานหรือสร้างแผนที่นั่ง

2. แม่แบบแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUpมอบทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับนักการศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เจริญรุ่งเรือง 🧑‍🎓

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างภาพรวมที่เป็นระเบียบของห้องเรียน พฤติกรรมนักเรียน เกรด แผนการสอน และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

เทมเพลตนี้มีสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างการคาดหวังของนักเรียนที่จัดการได้, วัตถุประสงค์, และเป้าหมาย. นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง, การจัดระเบียบทรัพยากร, แผนการสอน, และการดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น.

ClickUp ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเทมเพลตแผนการเดินทาง เครื่องมือสร้างผังที่นั่ง เครื่องมือทำงานร่วมกัน หรือทั้งหมดนี้ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? คุณไม่ต้องจ่ายเงินเลย! สมาชิกฟรีตลอดชีพสามารถเข้าถึงเครื่องมือ เทมเพลต มุมมอง และฟีเจอร์การปรับแต่งมากมายโดยไม่มีข้อจำกัด

3. เทมเพลตการจัดการห้องประชุม ClickUp

เทมเพลตการจัดการการประชุม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการการประชุม ClickUp

เทมเพลตการจัดการการประชุม ClickUpช่วยลดภาระงานบางส่วนในการวางแผนและการประสานงานที่จำเป็นสำหรับการบริหารห้องประชุมให้ประสบความสำเร็จ

ใช้เพื่อทำให้กระบวนการวางแผนห้องประชุมทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การจองไปจนถึงการทำความสะอาด พร้อมทุกขั้นตอนในระหว่างนั้น

เทมเพลตนี้ทำได้ทุกอย่าง คุณสามารถมาตรฐานขั้นตอนในห้อง ติดตามอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง กำจัดการจองซ้ำ และเพลิดเพลินกับการประชุมที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพทุกครั้ง และเนื่องจาก ClickUp มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม มันจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ClickUp คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมทุกที่ ผู้ที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าเทมเพลต SOP ห้องประชุม ClickUp Conference Roomยังมีเทมเพลตวาระการประชุม เทมเพลตแนะนำทีม และอีกมากมายในแผนใช้งานฟรีตลอดชีพ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

4. ClickUp วิธีใช้เทมเพลตวางแผนกิจกรรม

ClickUp วิธีใช้แม่แบบวางแผนกิจกรรม
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ClickUp วิธีใช้แม่แบบวางแผนกิจกรรม

เทมเพลตวิธีวางแผนกิจกรรมของ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้วางแผนงานปาร์ตี้และกิจกรรม ผู้จัดการโครงการ และทุกคนที่ต้องการจัดงานที่น่าจดจำ 🥳

ใช้เทมเพลตแบบรายการตรวจสอบนี้เพื่อติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำก่อนถึงวันงานของคุณ พร้อมกำหนดเวลา, การอัปเดตความคืบหน้า, และคุณสมบัติการร่วมมือ

เทมเพลตนี้มีคุณสมบัติในการนับถอยหลังสู่วันงานของคุณ ติดตามงบประมาณและการใช้จ่าย บันทึกการตอบรับ และสร้างรายการงานที่ละเอียด เชิญสมาชิกในทีม แขก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่ออัปเดตความคืบหน้าของพวกเขาแบบเรียลไทม์และรักษาช่องทางการสื่อสารให้เปิดอยู่เสมอ

ใช้ฟีเจอร์กิจกรรมของ ClickUp เพื่อก้าวข้ามรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ไปสู่การจัดการกิจกรรมและไทม์ไลน์ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และการแบ่งปันงาน คุณสามารถดูกิจกรรมของคุณได้จากทุกมุมมองและเข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ฟรีสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ

และทั้งหมดนี้พร้อมให้บริการบนแผนฟรีตลอดชีพของเรา 🙌

5. แม่แบบเตรียมงานแต่งงาน ClickUp

เทมเพลตเตรียมงานแต่งงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเตรียมงานแต่งงาน ClickUp

แม่แบบขอบเขตงานการวางแผนงานแต่งงานของ ClickUpไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนผังที่นั่งในงานเลี้ยงฉลองแต่งงานเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว การจัดที่นั่งโต๊ะงานแต่งงานเป็นเพียงหนึ่งในรายการของรายการวางแผนงานแต่งงานเท่านั้น

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดกรอบเวลาและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน ตั้งแต่การยืนยันการตอบรับเข้าร่วมงานไปจนถึงการจัดเตรียมผู้ให้บริการสำหรับงานเลี้ยงรับรอง

เทมเพลตวางแผนงานแต่งงานฟรีนี้ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการรวบรวมทุกอย่างไว้ในแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถกำหนดและบันทึกขอบเขตงานสำหรับแต่ละผู้ให้บริการ ประสานงานและสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดขอบเขตงานสำหรับทีมวางแผนงานแต่งงานทั้งหมด

ฟีเจอร์กิจกรรมของ ClickUpยังช่วยให้คุณติดตามและจัดการงาน กำหนดเวลา และงบประมาณได้ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานปาร์ตี้ที่น่าจดจำได้ทุกครั้ง แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพให้คุณเข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ มุมมอง ปฏิทิน และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด

6. แม่แบบแผนผังที่นั่ง SmartDraw

แม่แบบแผนผังที่นั่ง SmartDraw
ผ่านทาง SmartDraw

เทมเพลตแผนผังที่นั่ง SmartDraw เป็นแผนผังที่นั่งแบบเรียบง่ายสำหรับงานแต่งงานและงานอื่นๆ

ใช้เพื่อเลือกแผนผังชั้น เลือกขนาดและรูปทรงของโต๊ะ และจัดระเบียบทุกอย่างด้วยแผนผังและรายชื่อแขกที่เรียบง่าย คุณจะเริ่มต้นด้วยการจัดที่นั่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับประเภทงานเฉพาะ และปรับแต่งแผนผังของคุณเอง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตั้งชื่อตาราง, กำหนดหมายเลขที่นั่ง, และสร้างรายการของผู้ที่นั่งอยู่ที่แต่ละตารางได้ คุณยังสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานที่หรือห้องที่คุณกำลังทำงานอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมหรือแขกในงานแต่งงานมีพื้นที่เพียงพอในการเคลื่อนไหวอย่างสบาย

ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะใช้แผนผังที่นั่งอย่างไร SmartDraw ช่วยให้คุณลากและวางประตู เครื่องใช้ไฟฟ้า และคุณสมบัติอื่นๆ ของห้องเพื่อมุมมองแบบตรงหรือยึดติดกับโต๊ะและเก้าอี้ด้วยมุมมองจากด้านบนได้ฟรี 7 วัน—ราคาเริ่มต้นเพียง $5.95 หลังจากทดลองใช้ฟรี

7. แม่แบบแผนผังที่นั่ง Visual Paradigm Online

เทมเพลตแผนผังที่นั่งออนไลน์ Visual Paradigm
ผ่านทาง Visual Paradigm Online

เทมเพลตแผนผังที่นั่งออนไลน์ของ Visual Paradigm เป็นโซลูชันที่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้วางแผนงานทุกที่

Visual Paradigm Online (หรือที่รู้จักในชื่อ VP Online) นำเสนอชุดแผนภูมิที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างแผนผังที่นั่งสำหรับงานถัดไปของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกแผนผังเป็นไฟล์ JPG, PNG, SVG และ PDF และใช้สัญลักษณ์และอุปกรณ์ประกอบที่มีให้เพื่อแสดงสถานที่หรือห้องของงานของคุณ

เลือกจากเทมเพลตหลากหลายสำหรับร้านอาหาร ห้องเรียน งานแต่งงาน พื้นที่อยู่อาศัย และสำนักงาน จากนั้นเพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ และที่นั่งที่กำหนด เพื่อติดตามว่าทุกคนจะนั่งที่ไหนและรองรับแขกได้กี่คน

เริ่มสร้างแผนผังที่นั่งของคุณได้ฟรีและสมัครแผนฟรีของ VP Online ซึ่งให้คุณใช้คุณสมบัติหลายอย่างของโปรแกรมได้ ผู้ใช้ฟรีจะพบกับข้อจำกัดด้านกิจกรรมรายวัน ขนาดไฟล์ที่จำกัด และคุณสมบัติขั้นสูงที่ถูกล็อก แต่คุณควรมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับแผนผังที่นั่งพื้นฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

8. แม่แบบแผนผังที่นั่งงานแต่งงาน Canva

แม่แบบแผนผังที่นั่งงานแต่งงาน Canva
ผ่านทาง Canva

แม่แบบแผนผังที่นั่งงานแต่งงานของ Canva เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนผังที่นั่งที่ดูหรูหราขึ้น มีคุณสมบัติพื้นฐานที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที 🙌

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างรูปแบบตารางที่เรียบง่าย โดยตั้งชื่อให้แต่ละตารางเพื่อความเป็นระเบียบ ที่ด้านล่างของเทมเพลต คุณสามารถระบุรายชื่อแขกที่จะนั่งที่แต่ละโต๊ะได้

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดโต๊ะโดยไม่ต้องระบุที่นั่งเฉพาะ และเนื่องจาก Canva ถูกออกแบบมาเพื่อการปรับแต่ง คุณสามารถปรับสีหรือเลือกจากรายการแผนผังที่นั่งอื่นๆ เพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการของคุณ

Canva ยังสามารถใช้งานสำหรับการสร้างการ์ดเชิญงานแต่งงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เน้นการออกแบบหรือรูปภาพที่คุณต้องการสำหรับงานของคุณได้เช่นกัน และแผนฟรีให้คุณใช้คุณสมบัติส่วนใหญ่เพื่อทำงานให้เสร็จ ผู้ใช้ฟรีจะพบข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์, ที่เก็บข้อมูล, จำนวนเอกสาร, และวิธีการแชร์, บันทึก, หรือพิมพ์เอกสารแต่ละฉบับ

9. แม่แบบแผนผังที่นั่งงานเลี้ยงฉลองเจ้าสาว โดย Template.net

แม่แบบแผนผังที่นั่งงานเลี้ยงฉลองเจ้าสาวโดย Template.net
ผ่านทาง Template.net

แม่แบบแผนผังที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงเจ้าสาวโดย Template.net เป็นตัวเลือกคุณภาพพร้อมการตกแต่งดอกไม้และไฟล์กราฟิก

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อระบุรายชื่อแขกที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ที่แต่ละโต๊ะ เพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลเดียวกันเมื่อแขกมาถึง

เทมเพลตดอกไม้ใบนี้แก้ไขได้ง่าย ช่วยให้คุณปรับแต่งแบบอักษรและจำนวนตาราง/แขกในงานเลี้ยงก่อนแต่งงานของคุณได้ มันง่ายและสามารถใช้สำหรับจัดที่นั่งแขกในงานแต่งงานในสถานที่ขนาดเล็กถึงกลางที่คุณไม่ต้องการแผนผังการจัดวางโต๊ะ 🌸

หลังจากสร้างบัญชีฟรีแล้ว ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้สามแบบต่อวันจาก Template.net โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลตอื่นๆ อีกมากมายสำหรับงานเกือบทุกประเภทที่คุณวางแผน

10. แม่แบบแผนผังที่นั่ง EdrawMax

ตัวอย่างและแม่แบบแผนผังที่นั่งของ EdrawMax
ผ่านทาง EdrawMax

เทมเพลตแผนผังที่นั่งของ EdrawMax เป็นตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสร้างแผนผังที่นั่งอย่างง่ายเพื่อส่งให้แขกของคุณ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนผังสถานที่จัดงาน หมายเลขโต๊ะ หมายเลขที่นั่งที่กำหนด และรายชื่อแขกที่จะนั่งในแต่ละที่นั่ง คุณยังสามารถใช้การเข้ารหัสสีเพื่อให้แขกสามารถหาที่นั่งของตนได้ง่ายขึ้น

แบบแผนที่นั่งแบบเลือกที่นั่งได้ฟรีมีหลายประเภทของสถานที่จัดงาน ขนาดของโต๊ะ และการจัดที่นั่งให้เลือก และหากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการในแบบแผนนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงแบบแผนที่นั่งแบบอื่น ๆ ที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณได้

EdrawMax ให้บริการทดลองใช้ฟรี 15 วันเพื่อเข้าถึงเทมเพลต 2D ของพวกเขาเพื่อเริ่มวางแผนงานของคุณ เมื่อการทดลองใช้สิ้นสุดลง ค่าสมาชิกแบบรายเดือนเริ่มต้นที่ $14.95

การจัดที่นั่งง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผังที่นั่ง

ต้องการลดความเครียดในการวางแผนของคุณหรือไม่? แม่แบบแผนผังที่นั่งฟรีเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม

สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบและวางแผนที่นั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการอีเวนต์ ครู หรือคู่รักที่กำลังมองหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางแผนงานแต่งงาน

แม่แบบแผนผังที่นั่งช่วยให้ทุกคนนั่งได้อย่างสบายและในที่ที่ถูกต้องทุกครั้ง ลองใช้ด้วยตัวคุณเองและดูว่ามันจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การวางแผนของคุณได้อย่างไรสมัครใช้ ClickUpวันนี้—ฟรี!