10 เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

การให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของคุณ. ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า, สร้างความแตกต่างเชิงบวก, และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ.
เราได้รวบรวมรายการ เครื่องมือที่ดีที่สุด สำหรับการสนับสนุนลูกค้าเพื่อช่วยให้การ ค้นหาของคุณง่ายขึ้น
เครื่องมือเหล่านี้มีทุกอย่างตั้งแต่การจัดการตั๋วไปจนถึงการแชทสดและการจัดการฐานความรู้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณต้องการเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่รองรับความต้องการเฉพาะของคุณ
รายการเครื่องมือซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่เราได้รวบรวมไว้จะช่วยให้การเลือกเป็นเรื่องง่าย เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ติดตามประสิทธิภาพของทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าที่มีคุณค่าของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า?
เมื่อคุณเริ่มมองหาเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า คุณจะพบว่ามีตัวเลือกมากมายให้เลือก โดยบางเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองฟังก์ชันเฉพาะหรือกลุ่มตลาดเฉพาะ เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ มาเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจว่าคุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่คุณเลือกควรมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนและลูกค้า อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายจะช่วยให้คุณเร่งเวลาตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ
- การสนับสนุนแบบ Omnichannel: มองหาเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่รองรับช่องทางการสื่อสารหลากหลายเช่น อีเมล แชทสด โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และแอปส่งข้อความ ด้วยการมีช่องทางที่หลากหลาย คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าของคุณโดยการสนับสนุนพวกเขาผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือก
- ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI): ซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าให้บริการระบบอัตโนมัติ, แชทบอท, และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยจัดการงานประจำ, ให้คำตอบทันที, และส่งต่อคำถามไปยังแผนกหรือตัวแทนที่เหมาะสม. สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสนับสนุนและลดเวลาการตอบกลับ
- ระบบตั๋ว:ระบบตั๋วที่แข็งแกร่งช่วยจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของคำถามจากลูกค้า. เครื่องมือที่คุณเลือกควรมีคุณสมบัติเช่นการจัดหมวดหมู่ตั๋ว, การมอบหมาย, การติดตาม, และการส่งต่อ.
- การผสานรวม: เลือกเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบ CRM ที่มีอยู่, ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ, และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ ที่คุณใช้ทุกวัน
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่มีการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า เวลาในการตอบสนอง อัตราการแก้ไขปัญหา และตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- การปรับแต่งและความสามารถในการขยาย: เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณและขยายตามการเติบโตของฐานลูกค้า
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ (เช่น GDPR) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมั่นใจว่าเครื่องมือปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมและจัดการข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย
- ความคิดเห็นของลูกค้าและการสำรวจ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติสำหรับการรวบรวม ความคิดเห็นของลูกค้าและการทำแบบสำรวจหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ค่าใช้จ่ายและการสนับสนุน: พิจารณาค่าใช้จ่ายของเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและการสนับสนุนที่ผู้ให้บริการมอบให้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้พร้อมให้บริการในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ
10 เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2024
นี่คือรายชื่อเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า 10 อันดับแรกสำหรับการมอบประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2024 เราจะครอบคลุมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของแต่ละเครื่องมือ
1. ClickUp
ClickUp เป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม มีทุกสิ่งที่องค์กรต้องการเพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมถึงโซลูชันการสนับสนุนลูกค้า
ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าของ ClickUpเป็นโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจรที่มอบความสามารถที่แข็งแกร่งในการจัดการการสนับสนุนลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ฟีเจอร์ผู้รับผิดชอบหลายคนของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับหลายคนได้หากคุณต้องการความคิดเห็นจากมากกว่าหนึ่งคนในการแก้ไขปัญหา
หารือเกี่ยวกับตั๋วงานระหว่างตัวแทนบริการลูกค้าในทีมต่าง ๆ ขณะที่พวกเขาช่วยเร่งเวลาการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และคุณได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า การส่งมอบล่าช้า และการเรียกเก็บเงินผิดพลาด
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว—ทีมผลิตสำหรับปัญหาคุณภาพ, ทีมโลจิสติกส์สำหรับการส่งมอบล่าช้า, และทีมการเงินสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน—เพื่อแก้ไขปัญหา
เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp มีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามงานตามปัญหา และมีระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่มาพร้อมกับระบบเพื่อปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpช่วยเพิ่มประสบการณ์ลูกค้าที่มีคุณภาพ เทมเพลตนี้ช่วยลดต้นทุนการสนับสนุนลูกค้าและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดระเบียบและการจัดลำดับความสำคัญของคำถามจากลูกค้า
ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กำหนดเอง, และการจัดการโครงการ, แม่แบบการสนับสนุนช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับการดำเนินการที่สม่ำเสมอ
- เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ เช่น การเพิ่มข้อมูลลูกค้าและฟิลด์ตัวเลขเพื่อการคำนวณที่ง่าย
- จัดเรียงงานด้วยลำดับความสำคัญของ ClickUp โดยใช้ธงสี่แบบ—ด่วน สูง ปกติ และต่ำ—และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- จัดระเบียบงานด้วยแท็กที่กำหนดเองและใช้ตัวกรองเพื่อติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ช่วงเริ่มต้นที่ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. LiveAgent
LiveAgent เริ่มต้นเป็นซอฟต์แวร์แชทสดและได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง
แพลตฟอร์มนี้มอบกล่องข้อความแบบหลายช่องทางให้คุณค้นหาการสนทนาของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ ได้ในที่เดียว LiveAgent ยังมีตัวเลือกการอัตโนมัติและการผสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
จัดการช่องทางสนับสนุนทางอีเมล, แชท, โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียด้วย LiveAgent
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent
- ฟีเจอร์การออกตั๋วมากกว่า 130 รายการ, การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
- มุมมองแบบรวมศูนย์เฉพาะลูกค้าสำหรับการสนทนาและตั๋วงาน
ข้อจำกัดของ LiveAgent
- ไม่มีแชทบอท
- ผู้ใช้รายงานปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง
ราคาของ LiveAgent
- ทดลองใช้ฟรี
- ขนาดเล็ก: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ระดับกลาง: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาดใหญ่: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว LiveAgent
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
3. Document360
เอกสาร 360 เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้แบบบริการตนเองที่ช่วยให้กระบวนการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งเน้นการให้การสนับสนุนลูกค้าผ่านการบริการตนเอง
ติดตั้งซอฟต์แวร์บริการลูกค้า เช่น Document 360 เพื่อลดภาระงานของทีมบริการลูกค้า ปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการตนเองของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Document360
- กรองเนื้อหาเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มโดเมนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ให้บริการความช่วยเหลือตามบริบทตามความต้องการแก่ลูกค้า
- การควบคุมเวอร์ชันเพื่อจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของเอกสาร360
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ นั้นค่อนข้างซับซ้อน
- ติดตั้งยาก
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของเอกสาร 360
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $199 ต่อโครงการต่อเดือน
- มืออาชีพ: $399 ต่อโครงการ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $529 ต่อโครงการต่อเดือน
- องค์กร: $799 ต่อโครงการ ต่อเดือน
บันทึกคะแนนและรีวิวเอกสาร 360
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
4. Zendesk
Zendesk นำเสนอโซลูชันการสนับสนุนสำหรับธุรกิจทุกขนาด ข้อเสนอการสนับสนุนของ Zendesk แบ่งออกเป็นแผนการสนับสนุนพื้นฐานและแผนชุด Zendesk
แผนการสนับสนุนพื้นฐานประกอบด้วยกล่องจดหมายร่วมและเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน แผนชุดของ Zendesk มีช่องทางเพิ่มเติม เช่น เสียง, แชทสด, การบริการตนเอง, ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แชทบอท
ด้วย Zendesk คุณสามารถจัดการการติดต่อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, อัตโนมัติการทำงาน, และมอบการสนับสนุนที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- 100+ การเชื่อมต่อสำเร็จรูป
- การสนับสนุนหลายช่องทาง
- ศูนย์ช่วยเหลือและระบบ CRM
- การรายงานและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Zendesk
- อินเตอร์เฟซพื้นฐาน
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนที่สูงกว่า
ราคาของ Zendesk
- ทดลองใช้ฟรี
- ทีมสนับสนุน: $19 ต่อตัวแทน/เดือน
- ผู้สนับสนุนมืออาชีพ: $55 ต่อตัวแทน/เดือน
- สนับสนุนองค์กร: $115 ต่อตัวแทน/เดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
5. ฮูตสูท
Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลได้ มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลหลายช่องทาง ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และให้บริการลูกค้าที่ดีด้วย Hootsuite
ตอบคำถามลูกค้า แก้ไขปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วยการปรับปรุงการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- กล่องข้อความโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร
- กำหนดเวลาโพสต์บนโปรไฟล์โซเชียลมีเดียหลายแห่งจากจุดเดียว
- โพสต์ได้ไม่จำกัดกับทุกแพ็กเกจ
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- อินเทอร์เฟซที่รก
- การฟังทางสังคมอาจลึกซึ้งกว่านี้
- บริการลูกค้าจำกัด
ราคาของ Hootsuite
- ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน
- ทีม: $249 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (4000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3500+)
6. HiverHQ
HiverHQ เป็นระบบช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้ Gmail เป็นฐาน; เป็นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่รวมอีเมล, แชทสด, ระบบช่วยเหลือ, และการสื่อสารทางเสียงไว้ในกล่องข้อความ Gmail ของคุณ
ขณะที่คุณนั่งอยู่ใน Gmail, HiverHQ ช่วยให้คุณตอบกลับคำถามของลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทีมบริการลูกค้าของคุณไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างหลายแอปเพื่อให้บริการลูกค้า HiverHQ ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อกับ WhatsApp อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ HiverHQ
- กำหนดแชทสดโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับ Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira และ Salesforce
- กำหนดเวลาการส่งออกข้อมูล
ข้อจำกัดของ HiverQ
- อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการกระตุกบ่อยครั้ง
ราคาของ HiverHQ
- ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
- ไลท์: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $39 ต่อเดือน
- เอลิต: $59 ต่อเดือน
- ราคาพิเศษ สามารถขอได้ตามคำขอสำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้มากกว่า 50 คน
คะแนนและรีวิวของ HiverHQ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. Freshdesk
ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าบนระบบคลาวด์โดย Freshworks, Freshdesk ให้บริการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง. มาพร้อมกับระบบตั๋ว, ระบบอัตโนมัติ, ระบบให้บริการตนเอง, ระบบปรับแต่ง, และระบบร่วมมือ.
ใช้ประโยชน์จาก Freshdesk เพื่อสนับสนุนลูกค้าของคุณผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือก
คุณสมบัติเด่นของ Freshdesk
- การสนับสนุนลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การกำหนดเส้นทางแบบวนรอบ
- ระบบอัตโนมัติและการรายงานที่แข็งแกร่ง
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- การวิเคราะห์มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ Freshdesk
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: 15 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
- ข้อดี: $49 ต่อตัวแทน/เดือน
- องค์กร: $79 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. สปราวต์ โซเชียล
Sprout Social เป็นเครื่องมือบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจที่ได้รับคำขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ใช้ Sprout Social เพื่อจัดการคำขอจากลูกค้าจากทุกช่องทางโซเชียลของคุณในที่เดียว
แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการจัดตารางเวลา ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- การช่วยเหลือจาก AI สำหรับโทนและยาวของคำตอบ
- การจัดตารางเวลาพร้อมให้บริการเพื่อเวลาส่งที่ดีที่สุด
- การวิเคราะห์และรายงาน
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- แพง
- โปรไฟล์โซเชียลมีเดียจำกัดต่อแผน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Sprout Social
- ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 399 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $499 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
9. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout นำเสนอระบบกล่องจดหมายร่วม ศูนย์ช่วยเหลือ แชทสด ฟีเจอร์ AI และอื่นๆ อีกมากมาย มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระบวนการทำงานอัตโนมัติและการตอบกลับที่บันทึกไว้ เพื่อช่วยงานที่ต้องทำซ้ำและประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ
เครื่องมือบริการตนเองเช่น Beacon ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยลดปริมาณการสนับสนุน Help Scout ยังมีการรายงานที่ครอบคลุมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและตัวแทนโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- โซลูชันการบริการลูกค้าเพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า
- 10 ฐานความรู้เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาช่วยเหลือ
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
ข้อจำกัดของ Help Scout
- การรายงานมีความยุ่งยากและยากต่อการใช้งาน
- ตัวกรองสแปมและตัวเลือกการค้นหาที่ไม่ดี
- การขาดการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในภาษาท้องถิ่น
ราคาของ Help Scout
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เพิ่มเติม: $40 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $65 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
10. อินเตอร์คอม
อินเตอร์คอมผสานการแชทสด, แชทบอท AI, ระบบช่วยเหลือ, การสนับสนุนเชิงรุก, และโซลูชันแบบหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
อินเตอร์คอมช่วยให้คุณจัดการคำถามของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และช่วยเหลือลูกค้าหลายคนพร้อมกัน ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบ และสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อความที่ตรงเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ผู้ช่วย AI เพื่อสรุปบทสนทนา เปลี่ยนโทน และขยายคำตอบ
- ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
- การสนับสนุนตนเองในหลายภาษา
- จัดการการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดจากแอปเดียว
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- การกำหนดราคาต่อที่นั่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการเพิ่มฟีเจอร์เสริมหลายรายการ
- การทัวร์สินค้าเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาอินเตอร์คอม
- ทดลองใช้ฟรี
- จำเป็น: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ขั้นสูง: $99 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: 139 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (2800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)
การเลือกเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่เหมาะกับคุณที่สุด
รายการเครื่องมือบริการลูกค้าข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่เน้นไปที่เครื่องมือหลากหลายประเภทที่จะเหมาะกับธุรกิจทุกขนาด เราได้รวบรวมคู่มือนี้เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมและความต้องการในการสนับสนุนลูกค้าของคุณ
ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือใด ๆ ควรทดลองใช้ก่อนเป็นอันดับแรก ให้ใช้ประโยชน์จากช่วงทดลองใช้ฟรีหรือการสาธิต และประเมินว่าเครื่องมือดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณหรือไม่ ตรวจสอบกับทีมสนับสนุนของคุณ และเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
หากคุณกำลังมองหาบริการครบวงจรที่ช่วยในการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสนับสนุนลูกค้า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์ลูกค้าของ ClickUp ใช้งานง่ายและชาญฉลาด ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม
ด้วยคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติ, AI, และเทมเพลตพร้อมใช้, ClickUp ช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถทำมากกว่าที่คาดหวังและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น.
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและทีมสนับสนุนของคุณ พร้อมแพลตฟอร์มที่ทุกทีมในองค์กรของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสมัครเพื่อสำรวจประโยชน์เพิ่มเติม