10 เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
30 มกราคม 2568

การให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของคุณ. ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า, สร้างความแตกต่างเชิงบวก, และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ.

เราได้รวบรวมรายการ เครื่องมือที่ดีที่สุด สำหรับการสนับสนุนลูกค้าเพื่อช่วยให้การ ค้นหาของคุณง่ายขึ้น

เครื่องมือเหล่านี้มีทุกอย่างตั้งแต่การจัดการตั๋วไปจนถึงการแชทสดและการจัดการฐานความรู้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณต้องการเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่รองรับความต้องการเฉพาะของคุณ

รายการเครื่องมือซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่เราได้รวบรวมไว้จะช่วยให้การเลือกเป็นเรื่องง่าย เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ติดตามประสิทธิภาพของทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าที่มีคุณค่าของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า?

เมื่อคุณเริ่มมองหาเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า คุณจะพบว่ามีตัวเลือกมากมายให้เลือก โดยบางเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองฟังก์ชันเฉพาะหรือกลุ่มตลาดเฉพาะ เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ มาเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจว่าคุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่คุณเลือกควรมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนและลูกค้า อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายจะช่วยให้คุณเร่งเวลาตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ
  • การสนับสนุนแบบ Omnichannel: มองหาเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่รองรับช่องทางการสื่อสารหลากหลายเช่น อีเมล แชทสด โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และแอปส่งข้อความ ด้วยการมีช่องทางที่หลากหลาย คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าของคุณโดยการสนับสนุนพวกเขาผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือก
  • ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI): ซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าให้บริการระบบอัตโนมัติ, แชทบอท, และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยจัดการงานประจำ, ให้คำตอบทันที, และส่งต่อคำถามไปยังแผนกหรือตัวแทนที่เหมาะสม. สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสนับสนุนและลดเวลาการตอบกลับ
  • ระบบตั๋ว:ระบบตั๋วที่แข็งแกร่งช่วยจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของคำถามจากลูกค้า. เครื่องมือที่คุณเลือกควรมีคุณสมบัติเช่นการจัดหมวดหมู่ตั๋ว, การมอบหมาย, การติดตาม, และการส่งต่อ.
  • การผสานรวม: เลือกเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบ CRM ที่มีอยู่, ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ, และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ ที่คุณใช้ทุกวัน
  • การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่มีการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า เวลาในการตอบสนอง อัตราการแก้ไขปัญหา และตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • การปรับแต่งและความสามารถในการขยาย: เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณและขยายตามการเติบโตของฐานลูกค้า
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ (เช่น GDPR) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมั่นใจว่าเครื่องมือปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมและจัดการข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย
  • ความคิดเห็นของลูกค้าและการสำรวจ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติสำหรับการรวบรวม ความคิดเห็นของลูกค้าและการทำแบบสำรวจหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ค่าใช้จ่ายและการสนับสนุน: พิจารณาค่าใช้จ่ายของเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและการสนับสนุนที่ผู้ให้บริการมอบให้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้พร้อมให้บริการในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ

10 เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2024

นี่คือรายชื่อเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า 10 อันดับแรกสำหรับการมอบประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2024 เราจะครอบคลุมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของแต่ละเครื่องมือ

1. ClickUp

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการการสนับสนุนลูกค้าของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ClickUp เป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม มีทุกสิ่งที่องค์กรต้องการเพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมถึงโซลูชันการสนับสนุนลูกค้า

ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าของ ClickUpเป็นโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจรที่มอบความสามารถที่แข็งแกร่งในการจัดการการสนับสนุนลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ฟีเจอร์ผู้รับผิดชอบหลายคนของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับหลายคนได้หากคุณต้องการความคิดเห็นจากมากกว่าหนึ่งคนในการแก้ไขปัญหา

หารือเกี่ยวกับตั๋วงานระหว่างตัวแทนบริการลูกค้าในทีมต่าง ๆ ขณะที่พวกเขาช่วยเร่งเวลาการแก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และคุณได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า การส่งมอบล่าช้า และการเรียกเก็บเงินผิดพลาด

ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว—ทีมผลิตสำหรับปัญหาคุณภาพ, ทีมโลจิสติกส์สำหรับการส่งมอบล่าช้า, และทีมการเงินสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน—เพื่อแก้ไขปัญหา

เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp มีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามงานตามปัญหา และมีระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่มาพร้อมกับระบบเพื่อปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของคลิกอัพ
บันทึกข้อมูลสำคัญจากลูกค้าของคุณด้วยแบบฟอร์มในตัวเพื่อติดตามความคิดเห็น

เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpช่วยเพิ่มประสบการณ์ลูกค้าที่มีคุณภาพ เทมเพลตนี้ช่วยลดต้นทุนการสนับสนุนลูกค้าและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดระเบียบและการจัดลำดับความสำคัญของคำถามจากลูกค้า

ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กำหนดเอง, และการจัดการโครงการ, แม่แบบการสนับสนุนช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้า.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับการดำเนินการที่สม่ำเสมอ
  • เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ เช่น การเพิ่มข้อมูลลูกค้าและฟิลด์ตัวเลขเพื่อการคำนวณที่ง่าย
ClickUp 3.0 การตั้งค่าลำดับความสำคัญของงาน
กำหนดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็วภายในงานเพื่อสื่อสารสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับแรก
  • จัดเรียงงานด้วยลำดับความสำคัญของ ClickUp โดยใช้ธงสี่แบบ—ด่วน สูง ปกติ และต่ำ—และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
  • จัดระเบียบงานด้วยแท็กที่กำหนดเองและใช้ตัวกรองเพื่อติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ช่วงเริ่มต้นที่ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. LiveAgent

ภาพหน้าจอของตั๋วใน LiveAgent
ผ่านทางLiveAgent

LiveAgent เริ่มต้นเป็นซอฟต์แวร์แชทสดและได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง

แพลตฟอร์มนี้มอบกล่องข้อความแบบหลายช่องทางให้คุณค้นหาการสนทนาของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ ได้ในที่เดียว LiveAgent ยังมีตัวเลือกการอัตโนมัติและการผสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

จัดการช่องทางสนับสนุนทางอีเมล, แชท, โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียด้วย LiveAgent

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent

  • ฟีเจอร์การออกตั๋วมากกว่า 130 รายการ, การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
  • มุมมองแบบรวมศูนย์เฉพาะลูกค้าสำหรับการสนทนาและตั๋วงาน

ข้อจำกัดของ LiveAgent

  • ไม่มีแชทบอท
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง

ราคาของ LiveAgent

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ขนาดเล็ก: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ระดับกลาง: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขนาดใหญ่: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว LiveAgent

  • G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)

3. Document360

เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ Document360
ผ่านทางDocument360

เอกสาร 360 เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้แบบบริการตนเองที่ช่วยให้กระบวนการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งเน้นการให้การสนับสนุนลูกค้าผ่านการบริการตนเอง

ติดตั้งซอฟต์แวร์บริการลูกค้า เช่น Document 360 เพื่อลดภาระงานของทีมบริการลูกค้า ปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการตนเองของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Document360

  • กรองเนื้อหาเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มโดเมนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • ให้บริการความช่วยเหลือตามบริบทตามความต้องการแก่ลูกค้า
  • การควบคุมเวอร์ชันเพื่อจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของเอกสาร360

  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ นั้นค่อนข้างซับซ้อน
  • ติดตั้งยาก
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของเอกสาร 360

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $199 ต่อโครงการต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $399 ต่อโครงการ ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $529 ต่อโครงการต่อเดือน
  • องค์กร: $799 ต่อโครงการ ต่อเดือน

บันทึกคะแนนและรีวิวเอกสาร 360

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

4. Zendesk

แดชบอร์ด Zendesk
ผ่านทางZendesk

Zendesk นำเสนอโซลูชันการสนับสนุนสำหรับธุรกิจทุกขนาด ข้อเสนอการสนับสนุนของ Zendesk แบ่งออกเป็นแผนการสนับสนุนพื้นฐานและแผนชุด Zendesk

แผนการสนับสนุนพื้นฐานประกอบด้วยกล่องจดหมายร่วมและเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน แผนชุดของ Zendesk มีช่องทางเพิ่มเติม เช่น เสียง, แชทสด, การบริการตนเอง, ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แชทบอท

ด้วย Zendesk คุณสามารถจัดการการติดต่อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, อัตโนมัติการทำงาน, และมอบการสนับสนุนที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • 100+ การเชื่อมต่อสำเร็จรูป
  • การสนับสนุนหลายช่องทาง
  • ศูนย์ช่วยเหลือและระบบ CRM
  • การรายงานและการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • อินเตอร์เฟซพื้นฐาน
  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนที่สูงกว่า

ราคาของ Zendesk

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทีมสนับสนุน: $19 ต่อตัวแทน/เดือน
  • ผู้สนับสนุนมืออาชีพ: $55 ต่อตัวแทน/เดือน
  • สนับสนุนองค์กร: $115 ต่อตัวแทน/เดือน

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (5500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

5. ฮูตสูท

โฮตส์สูท แดชบอร์ด
ผ่านทางHootsuite

Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลได้ มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลหลายช่องทาง ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และให้บริการลูกค้าที่ดีด้วย Hootsuite

ตอบคำถามลูกค้า แก้ไขปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วยการปรับปรุงการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite

  • กล่องข้อความโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร
  • กำหนดเวลาโพสต์บนโปรไฟล์โซเชียลมีเดียหลายแห่งจากจุดเดียว
  • โพสต์ได้ไม่จำกัดกับทุกแพ็กเกจ

ข้อจำกัดของ Hootsuite

  • อินเทอร์เฟซที่รก
  • การฟังทางสังคมอาจลึกซึ้งกว่านี้
  • บริการลูกค้าจำกัด

ราคาของ Hootsuite

  • ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
  • มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน
  • ทีม: $249 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite

  • G2: 4. 1/5 (4000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3500+)

6. HiverHQ

แดชบอร์ด HiverHQ
ผ่านทางHiver

HiverHQ เป็นระบบช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้ Gmail เป็นฐาน; เป็นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่รวมอีเมล, แชทสด, ระบบช่วยเหลือ, และการสื่อสารทางเสียงไว้ในกล่องข้อความ Gmail ของคุณ

ขณะที่คุณนั่งอยู่ใน Gmail, HiverHQ ช่วยให้คุณตอบกลับคำถามของลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทีมบริการลูกค้าของคุณไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างหลายแอปเพื่อให้บริการลูกค้า HiverHQ ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อกับ WhatsApp อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ HiverHQ

  • กำหนดแชทสดโดยอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานกับ Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira และ Salesforce
  • กำหนดเวลาการส่งออกข้อมูล

ข้อจำกัดของ HiverQ

  • อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการกระตุกบ่อยครั้ง

ราคาของ HiverHQ

  • ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
  • ไลท์: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ข้อดี: $39 ต่อเดือน
  • เอลิต: $59 ต่อเดือน
  • ราคาพิเศษ สามารถขอได้ตามคำขอสำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้มากกว่า 50 คน

คะแนนและรีวิวของ HiverHQ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

7. Freshdesk

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม FreshDesk
ผ่านทางFreshDesk

ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าบนระบบคลาวด์โดย Freshworks, Freshdesk ให้บริการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง. มาพร้อมกับระบบตั๋ว, ระบบอัตโนมัติ, ระบบให้บริการตนเอง, ระบบปรับแต่ง, และระบบร่วมมือ.

ใช้ประโยชน์จาก Freshdesk เพื่อสนับสนุนลูกค้าของคุณผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือก

คุณสมบัติเด่นของ Freshdesk

  • การสนับสนุนลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การกำหนดเส้นทางแบบวนรอบ
  • ระบบอัตโนมัติและการรายงานที่แข็งแกร่ง
  • การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของ Freshdesk

  • การวิเคราะห์มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น

ราคาของ Freshdesk

  • ฟรีตลอดไป
  • การเติบโต: 15 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
  • ข้อดี: $49 ต่อตัวแทน/เดือน
  • องค์กร: $79 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว Freshdesk

  • G2: 4. 4 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

8. สปราวต์ โซเชียล

แดชบอร์ด Sprout Social
ผ่านทางSprout Social

Sprout Social เป็นเครื่องมือบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจที่ได้รับคำขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ใช้ Sprout Social เพื่อจัดการคำขอจากลูกค้าจากทุกช่องทางโซเชียลของคุณในที่เดียว

แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการจัดตารางเวลา ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social

  • การช่วยเหลือจาก AI สำหรับโทนและยาวของคำตอบ
  • การจัดตารางเวลาพร้อมให้บริการเพื่อเวลาส่งที่ดีที่สุด
  • การวิเคราะห์และรายงาน

ข้อจำกัดของ Sprout Social

  • แพง
  • โปรไฟล์โซเชียลมีเดียจำกัดต่อแผน
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Sprout Social

  • ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
  • มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 399 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $499 ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sprout Social

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

9. ฮิลล์ สเกาต์

แดชบอร์ด Help Scout
ผ่านทางHelp Scout

Help Scout นำเสนอระบบกล่องจดหมายร่วม ศูนย์ช่วยเหลือ แชทสด ฟีเจอร์ AI และอื่นๆ อีกมากมาย มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระบวนการทำงานอัตโนมัติและการตอบกลับที่บันทึกไว้ เพื่อช่วยงานที่ต้องทำซ้ำและประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ

เครื่องมือบริการตนเองเช่น Beacon ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยลดปริมาณการสนับสนุน Help Scout ยังมีการรายงานที่ครอบคลุมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและตัวแทนโดยรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout

  • โซลูชันการบริการลูกค้าเพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า
  • 10 ฐานความรู้เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาช่วยเหลือ
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติ
  • แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ

ข้อจำกัดของ Help Scout

  • การรายงานมีความยุ่งยากและยากต่อการใช้งาน
  • ตัวกรองสแปมและตัวเลือกการค้นหาที่ไม่ดี
  • การขาดการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในภาษาท้องถิ่น

ราคาของ Help Scout

  • ทดลองใช้ฟรี
  • มาตรฐาน: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • เพิ่มเติม: $40 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $65 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

10. อินเตอร์คอม

แดชบอร์ดอินเตอร์คอม
ผ่านทาง อินเตอร์คอม

อินเตอร์คอมผสานการแชทสด, แชทบอท AI, ระบบช่วยเหลือ, การสนับสนุนเชิงรุก, และโซลูชันแบบหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

อินเตอร์คอมช่วยให้คุณจัดการคำถามของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และช่วยเหลือลูกค้าหลายคนพร้อมกัน ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบ และสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อความที่ตรงเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม

  • ผู้ช่วย AI เพื่อสรุปบทสนทนา เปลี่ยนโทน และขยายคำตอบ
  • ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
  • การสนับสนุนตนเองในหลายภาษา
  • จัดการการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดจากแอปเดียว

ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม

  • การกำหนดราคาต่อที่นั่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการเพิ่มฟีเจอร์เสริมหลายรายการ
  • การทัวร์สินค้าเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาอินเตอร์คอม

  • ทดลองใช้ฟรี
  • จำเป็น: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ขั้นสูง: $99 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: 139 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน

คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม

  • G2: 4. 5/5 (2800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)

การเลือกเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่เหมาะกับคุณที่สุด

รายการเครื่องมือบริการลูกค้าข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่เน้นไปที่เครื่องมือหลากหลายประเภทที่จะเหมาะกับธุรกิจทุกขนาด เราได้รวบรวมคู่มือนี้เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมและความต้องการในการสนับสนุนลูกค้าของคุณ

ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือใด ๆ ควรทดลองใช้ก่อนเป็นอันดับแรก ให้ใช้ประโยชน์จากช่วงทดลองใช้ฟรีหรือการสาธิต และประเมินว่าเครื่องมือดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณหรือไม่ ตรวจสอบกับทีมสนับสนุนของคุณ และเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

หากคุณกำลังมองหาบริการครบวงจรที่ช่วยในการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสนับสนุนลูกค้า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์ลูกค้าของ ClickUp ใช้งานง่ายและชาญฉลาด ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม

ด้วยคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติ, AI, และเทมเพลตพร้อมใช้, ClickUp ช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถทำมากกว่าที่คาดหวังและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น.

ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและทีมสนับสนุนของคุณ พร้อมแพลตฟอร์มที่ทุกทีมในองค์กรของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสมัครเพื่อสำรวจประโยชน์เพิ่มเติม