10 เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมสำหรับการบริการลูกค้า เพื่อยกระดับการสนับสนุนของคุณ

ทีมบริการลูกค้ามักเผชิญกับความท้าทายมากมาย ตั้งแต่จำนวนคำถามที่ล้นหลาม การรับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการสูง ไปจนถึงการติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องรักษาคุณภาพการให้บริการที่ไร้ที่ติ
นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ พวกมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลดภาระงานของพนักงานของคุณ
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง คุณสมบัติหลักของเครื่องมือบริการลูกค้า AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เราจะเน้นจุดแข็งที่สำคัญและชี้ให้เห็นข้อบกพร่องบางประการเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสายงานของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้า?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดในด้านการบริการลูกค้าแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ? มาดูคุณลักษณะที่คุณควรจับตามอง:
- ตัวเลือกการรายงาน:เครื่องมือควรมีแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาการตอบกลับเฉลี่ย, ประสิทธิภาพของทีมคุณ, การโต้ตอบกับลูกค้า, และระดับความพึงพอใจกับบริการ
- เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการโต้ตอบและสถานการณ์การให้บริการลูกค้าที่แตกต่างกันได้
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรมีตัวเลือกในการปรับแต่งกฎการทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- การผสานรวม: ควรเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการโครงการ ระบบ CRM และแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบสูงสุด
- ความสามารถในการขยายตัว: ควรมีศักยภาพในการรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและฐานลูกค้าที่ขยายตัว
- ความปลอดภัยของข้อมูล: แอปควรเก็บข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดเพื่อป้องกันการรั่วไหล
เครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับการบริการลูกค้า
เราได้วิเคราะห์เครื่องมือ AIสำหรับบริการลูกค้ามากมายหลายสิบตัว และคัดเลือก 10 ตัวที่มอบฟังก์ชันการทำงานมากที่สุดพร้อมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ให้คุณได้ชม คัดสรรมาเพื่อให้คุณได้พบกับตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และช่วยคุณยกระดับการบริการลูกค้าของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ทรงพลังสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดเล็ก มีตัวเลือกมากมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทของคุณ เหมาะสำหรับหลากหลายแผนก รวมถึงฝ่ายบริการลูกค้า
คุณสมบัติการบริการลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณกลายเป็นแชมป์แห่งความสำเร็จของลูกค้า—แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานและงานย่อย เพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนในรายการเดียว และแสดงความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับตั๋วและปัญหาต่างๆ กับทีมของคุณ
ClickUp AIคือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ติดอยู่ในรายการของเรา ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยคุณทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และสร้างบันทึกของลูกค้า, คำตอบทางอีเมล, และรายงานสถานะเพื่อรักษาคุณภาพการบริการและการมีส่วนร่วมของลูกค้าในระดับชั้นหนึ่ง
แทนที่จะจัดระเบียบกระบวนการบริการลูกค้าของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใช้ หนึ่งในเทมเพลตกว่า 1,000 แบบของ ClickUp เราขอแนะนำเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp— ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและมอบหมายงานตั๋ว ตั้งกำหนดเวลา วิเคราะห์ KPI และติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ClickUpยังมีเทมเพลตที่มีคำสั่งสำหรับ AIและเน้นการเสริมสร้างการขาย CRM ความสำเร็จของลูกค้าการเดินทางของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
สุดท้าย,ตัวเลือก CRMชั้นยอดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า, จัดลำดับความสำคัญ, ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า, และรวมกิจกรรมการติดต่อสื่อสารไว้ที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญที่ง่ายดาย
- คุณสมบัติ CRM สำหรับ SaaSและธุรกิจอื่น ๆ
- ClickUp AI สำหรับการสร้างรายงานสถานะ, การตอบกลับลูกค้า, บันทึก, และกำหนดการประชุม
- มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpสำหรับการสังเกตปัญหา ข้อมูลลูกค้า และความคืบหน้าจากหลากหลายมุมมอง
- 1,000+ แม่แบบ รวมถึงการดำเนินงานสนับสนุนลูกค้า
- การผสานรวมมากกว่า 1,000รายการเพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนตัวเลือกอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- การเพิ่มชั้นในลำดับชั้นของงานจะเป็นสิ่งที่ดี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. อับบอต
ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณทำงานใน Slack หรือไม่? หากใช่ Abbot สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปัญญาประดิษฐ์ที่คุณต้องการเพื่อจัดการบริการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย แชทบอทนี้จะเฝ้าดูกิจกรรมใน Slack ของคุณ ตรวจสอบช่องทางของลูกค้า ระบุคำขอของลูกค้า และแสดงผลบนแดชบอร์ด
Abbot ช่วยให้คุณ ตั้งการแจ้งเตือน เพื่อตอบกลับลูกค้า—ระบบจะแจ้งเตือนคุณหากมีคำถามจากลูกค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้าม นอกจากนี้ยังสรุปบทสนทนากับลูกค้าและแนะนำขั้นตอนถัดไปเพื่อประหยัดเวลาและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน
เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยในการ แก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า—ใช้เอกสารประกอบเพื่อฝึกฝนเครื่องมือ และให้มันให้คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำต่อคำถามต่าง ๆ
เนื่องจากแชทบอทสามารถผสานการทำงานกับ Slack ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับแต่งระบบอัตโนมัติและกระตุ้นการกระทำต่าง ๆ ตามการสนทนาของลูกค้าได้ ให้ระบบอัตโนมัติที่เตรียมไว้ของ Abbot ทำงานให้คุณ หรือสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองด้วย JavaScript, Python, หรือ C#
ขอบคุณฟีเจอร์ Insights คุณสามารถติดตามปริมาณการสนทนาและดูตั๋วที่ค้างอยู่หรือตั๋วที่ถูกเปิด สร้าง และตอบกลับแล้วได้
คุณสมบัติเด่นของ Abbot
- ผสานการทำงานกับ Slack ได้อย่างราบรื่น
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อตอบกลับลูกค้า
- สามารถฝึกให้แก้ไขปัญหาตามเอกสารการสนับสนุนลูกค้าของคุณได้
- ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของเจ้าอาวาส
- ใช้งานได้เฉพาะใน Slack เท่านั้น
- การสร้างระบบอัตโนมัติต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมบ้าง
การกำหนดราคาแบบแอบบอต
- ทีม: $49/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของเจ้าอาวาส
- ไม่มีรีวิว
3. ไบรท์บอท
เพิ่มความสดใสให้กับเว็บไซต์ของคุณและต้อนรับผู้เข้าชมด้วย BrightBot—แชทบอทอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ☀️
วัตถุประสงค์หลักของ BrightBot คือการให้คำตอบที่ให้ความรู้และถูกต้องแก่คำถามที่ผู้คนอาจมีเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ แล้วมันทำอย่างไร? ไม่ใช่ด้วยการอ่านใจหรือการเดา—คุณฝึกมันโดยการ "ป้อน" ข้อมูลบริษัทของคุณ
เมื่อคุณเปิด BrightBot คุณจะพบตัวเลือก ข้อความฝึกอบรม ในเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้เลือกตัวเลือกนี้แล้วใส่ข้อความที่คุณต้องการให้แชทบอทใช้เป็นพื้นฐานในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
ส่วนการเผยแพร่และทดสอบ ช่วยให้คุณทดลองใช้แชทบอทและดูว่ามันตอบคำถามเหมือนพนักงานมนุษย์หรือไม่
ทุกการสนทนาของลูกค้าจะถูกบันทึกไว้ใน ส่วนแชท—คุณสามารถดูการสนทนาทั้งหมดที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินอยู่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้ารับการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ได้ทุกเมื่อ หรือทิ้งข้อความให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเลือกว่าจะสนทนากับบอทหรือมนุษย์
คุณสมบัติเด่นของ BrightBot
- การตั้งค่าที่ง่าย
- ให้คุณเข้าควบคุมการสนทนากับลูกค้า
- การฝึกอบรมที่ง่ายดายสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนและทีมสนับสนุน
- จัดการคำถามทั่วไปในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่า
ข้อจำกัดของ BrightBot
- ข้อความและคำถามสำหรับการฝึกอบรมที่มีจำกัด
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
ราคาของ BrightBot
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- การปรับขนาด: $99/เดือนต่อผู้ใช้
BrightBot ratings and reviews
- ไม่มีรีวิว
4. Zigpoll
หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้า คุณจำเป็นต้องฟังลูกค้าของคุณ และ Zigpoll สามารถช่วยให้คุณได้ยินพวกเขาอย่างชัดเจน แพลตฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะและการสำรวจลูกค้านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
มันให้บริการ รูปแบบคำถามหลากหลาย ที่คุณสามารถฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณได้ ตั้งแต่มาตราส่วนการให้คะแนนไปจนถึงคำถามจริงพร้อมกล่องข้อความ คุณยังสามารถติดต่อลูกค้าของคุณผ่านทางอีเมลหรือ SMS ได้อีกด้วย
สิ่งที่ทำให้ Zigpoll โดดเด่นจากเครื่องมือสำรวจและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยสรุปข้อมูลจากการสำรวจและช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ผู้ช่วย AI ส่วนบุคคล—ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลการตอบกลับและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ คุณยังสามารถถามคำถามในแชท AI ของ Zigpoll เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มในบริษัทของคุณและใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Zigpoll
- ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนับสนุนลูกค้า
- แชทบอท AI ที่ตอบกลับตามข้อมูลธุรกิจที่รวบรวมไว้
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดระเบียบการสอบถามของลูกค้า
- รูปแบบคำถามหลายประเภท
ข้อจำกัดของ Zigpoll
- ช่องว่างที่สำคัญระหว่างแผนฟรีและแผนเสียค่าใช้จ่าย
- โลโก้ Zigpoll ไม่สามารถลบออกจากแบบสำรวจได้
ราคาของ Zigpoll
- ไลท์: ฟรี
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Zigpoll
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
5. ทิเลเดสก์
การลดต้นทุนการบริการลูกค้าและเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ไปพร้อมกันฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม? มันสามารถเป็นความจริงได้หากคุณใช้ Tiledesk แพลตฟอร์มการสนทนาแบบโอเพนซอร์สนี้มอบ แชทบอท AI ตลอด 24/7 ที่คุณสามารถฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้
โดยการใช้แชทบอทของ Tiledesk คุณสามารถลดจำนวนเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ทำงานในแชทสดได้ แทนที่จะให้พวกเขาทำงานนี้ คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของคุณได้ ลูกค้าบางรายอาจยืนยันที่จะแชทกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งก็ไม่เป็นไร—Tiledesk ช่วยให้คุณเข้าร่วมการสนทนาได้ทุกเมื่อ
เพื่อประหยัดเวลาของคุณให้มากยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มมี เทมเพลตแชทบอท ให้บริการ คุณสามารถค้นหาได้ในส่วนบอทของแดชบอร์ดของคุณหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ และเลือกเทมเพลตที่สอดคล้องกับเจตนาของคุณ
ไม่ต้องการใช้เทมเพลตใช่ไหม? สตูดิโอออกแบบแชทบอทของ Tiledesk ช่วยให้คุณสร้างแชทบอทของคุณเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย—ทดลองและสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ ?
คุณสมบัติเด่นของ Tiledesk
- แชทบอท AI ที่ติดตั้งง่าย
- เทมเพลตแชทบอท AI
- สตูดิโอออกแบบแชทบอทแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ตัวแทนมนุษย์สามารถเข้าควบคุมการสนทนากับลูกค้าได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Tiledesk
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- แพลตฟอร์มอาจเร็วขึ้น
ราคาของ Tiledesk
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: €225/ปี (รวมสี่ที่นั่งและ 800 บทสนทนา)
- พรีเมียม: €790/ปี (รวม 15 ที่นั่ง และ 3,000 บทสนทนา)
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Tiledesk
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- GetApp: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
6. ยูมา เอไอ
หากคุณเป็นร้านค้า Shopify ที่ใช้ Gorgias หรือ Zendesk, Yuma AI สามารถเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการบริการลูกค้าของคุณได้ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้คุณ อัตโนมัติการตอบกลับตั๋ว เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
Yuma AI สแกนคำถามของลูกค้าและแนะนำร่างคำตอบ หากไม่มีอะไรปรากฏขึ้น แสดงว่าแพลตฟอร์มไม่ "รู้" คำตอบของคำถามนั้นและจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์เข้ามาดำเนินการต่อ สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและช่วยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์แบ่งงานกับ Yuma AI โดยปล่อยให้เครื่องมือจัดการกับงานที่ซ้ำซากและเป็นกิจวัตร
อีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณจะชื่นชอบคือการ ปรับแต่งสไตล์การเขียน—แพลตฟอร์มจะจดจำสไตล์การเขียนของคุณจากตั๋วที่ผ่านมาก่อนหน้านี้และใช้เพื่อ "เรียนรู้" วิธีการเขียนให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
Yuma AI สามารถสรุปบทสนทนาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและจัดการกับตั๋วได้ในคลิกเดียว ที่ดีที่สุดคือ มัน "พูด" ได้ 15 ภาษา ดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Yuma AI
- มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Shopify
- จับสไตล์การเขียนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของแบรนด์มีความสม่ำเสมอ
- สรุปหัวข้อการสนทนา
- พูดได้ 15 ภาษา
ข้อจำกัดของ Yuma AI
- การผสานรวมที่จำกัด
- การทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มอาจใช้เวลาสักครู่
ราคา Yuma AI
- แพ็กเกจเริ่มต้น+: $99/เดือน (1-3 ที่นั่ง)
- ข้อดี: $195/เดือน (1-10 ที่นั่ง)
- Evolve: $495/เดือน (1-20 ที่นั่ง)
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Yuma AI
- Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่า 10 โหวต)
7. ตอบกลับอย่างรวดเร็ว
ตัวแทนบริการลูกค้ามักเผชิญกับความท้าทายสองประการ—เวลาการตอบกลับที่ล่าช้าและปริมาณคำถามที่ล้นหลาม QuickReplai สามารถบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยฟีเจอร์ AI ที่ทำให้การตอบกลับลูกค้าเร็วขึ้นและปราศจากความเครียด
แอปนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนพนักงานบริการลูกค้า แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาด้วยการแนะนำคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับข้อความที่เข้ามา
QuickReplai ใช้อัลกอริทึม AI ที่ทรงพลังเพื่อ สแกนข้อความหรือภาพหน้าจอของคุณ—ไม่เพียงแค่เนื้อหา แต่ยังรวมถึงสไตล์และน้ำเสียงด้วย แอปนี้จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอคำตอบที่เป็นประโยชน์ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งหรือใช้ตามที่ต้องการได้
ขึ้นอยู่กับเสียงของแบรนด์บริษัทของคุณ คุณสามารถ เพิ่มสติกเกอร์และอีโมจิ ในการตอบกลับของคุณเพื่อให้ดูเป็นกันเองมากขึ้น
เนื่องจาก QuickReplai ผสานความง่ายกับการสื่อสารที่แข็งแกร่ง จึงเหมาะสำหรับทั้งบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ QuickReplai
- ลดเวลาการตอบสนอง
- จับสไตล์การเขียนและน้ำเสียงของคุณ
- ให้คุณปรับแต่งคำตอบได้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนลูกค้า
ข้อจำกัดของ QuickReplai
- การขาดการผสานรวม
- ไม่มีรีวิวจากผู้ใช้เนื่องจากยังไม่พร้อมใช้งาน (ณ เดือนตุลาคม 2024)
ราคาของ QuickReplai
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ QuickReplai
- ไม่มีรีวิว
8. ZenCall
ให้ตัวแทนของคุณค้นพบความสงบด้วยZenCall— เครื่องมือจัดการการโทรด้วย AI ?
แอปสะดวกนี้ รับสายโทรศัพท์แทนคุณ และจัดการตามคำแนะนำที่คุณให้ไว้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป ZenCall ข้อความ หรืออีเมลทันทีที่ตัวแทน AI รับสาย แอปจะ ถอดเสียงการสนทนาเป็นข้อความ เพื่อให้คุณสามารถอ่านได้ตามสะดวก แน่นอนว่าคุณยังสามารถฟังการสนทนาได้เช่นกัน
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือ การทดสอบคำสั่งไม่จำกัด คุณสามารถทดลองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนการโทร AI ของคุณให้คำตอบตามที่ต้องการ
ZenCall สามารถส่งลิงก์ไปยังลูกค้าผ่านข้อความได้ ทำให้คุณสามารถทำให้การสั่งซื้อ การจอง หรือการนัดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อ โอนสาย—ตัวแทน AI จะโอนสายไปยังบุคคลหรือแผนกเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการบริการลูกค้าของคุณ
ZenCall มีให้บริการใน 50+ ภาษา มอบพลังให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในหลากหลายตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZenCall
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- การโอนสาย
- การทดสอบแบบไม่จำกัดจำนวน
- สามารถส่งลิงก์ผ่านข้อความ แอป หรืออีเมล
ข้อจำกัดของ ZenCall
- มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น
- แผนฟรีให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคา ZenCall
- เริ่มต้น: ฟรี (30 สายต่อเดือน)
- ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ (200 สายต่อเดือน)
- องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ (500 สายต่อเดือน จากนั้น $0. 19 ต่อสาย)
คะแนนและรีวิว ZenCall
- ไม่มีรีวิว
9. ปลากระเบน
มีบริการลูกค้าด้วย AI มากมายในท้องทะเล แต่ไม่มีตัวไหนเหมือนกับ Brainfish เลย ?
แพลตฟอร์มเนื้อหาลูกค้า AI นี้ได้รับข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณและใช้เพื่อตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างมั่นใจภายในไม่กี่วินาที การใช้แอปนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว—ไปที่หน้าแรก กด สร้างบทความใหม่ เผยแพร่ และ Brainfish จะจดจำทันทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมหรือรอคอย
ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะอัปโหลดฐานความรู้ทั้งหมดและเปลี่ยน Brainfish ให้เป็นโซลูชันการบริการลูกค้าและการจัดการลูกค้าที่ทรงพลัง
หากลูกค้าของคุณต้องการคุยกับมนุษย์ล่ะ? Brainfish มีตัวเลือกให้โทร, ส่งอีเมล, หรือคุยกับตัวแทนมนุษย์.
ด้วย คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ของแพลตฟอร์ม คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและค้นหาวิธีทำให้การตอบสนองของคุณมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Brainfish
- ติดตั้งง่าย
- ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
- สามารถเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ได้ตลอดเวลา
- ตัวเลือกการสนับสนุนหลายช่องทาง (อีเมล, แชท, โทรศัพท์, และตั๋ว)
ข้อจำกัดของ Brainfish
- ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแผนพื้นฐานและแผนการเติบโต
- การผสานรวมเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
ราคาของ Brainfish
- พื้นฐาน: $59/เดือน (400 ผู้ใช้)
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $64/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 100 คน)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว Brainfish
- Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
10. MeyaGPT
MeyaGPT คือแพ็คเกจบริการลูกค้าด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบ ขับเคลื่อนโดย gpt รุ่นล่าสุดของ OpenAI -3. 5-turbo Learn Language Model (LLM) มอบความสามารถในการปรับแต่ง ความยืดหยุ่น การผสานรวม และฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของการตอบคำถาม
การตั้งค่า MeyaGPT ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด—เพียงใช้แหล่งข้อมูลที่แพลตฟอร์มรองรับเพื่อช่วยให้มันได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ คุณสามารถให้มันรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณ ส่งแผนผังเว็บไซต์ หรือเพิ่มข้อความที่ต้องการด้วยตนเอง ✨
ไม่เหมือนกับแชทบอทอื่น ๆ หลายตัว MeyaGPT อนุญาตให้คุณ ฝังอินเทอร์เฟซแชท ลงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของคุณได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
การผสานรวมที่ทรงพลังกับแอปส่งข้อความเช่น Messenger และ WhatsApp และแพลตฟอร์ม CRM เช่น Salesforce และ Zendesk ช่วยให้คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของแชทบอทและสร้างศูนย์บริการลูกค้าที่ทรงพลังได้
กรอบการทำงานของ MeyaGPT สามารถขยายได้ด้วย Python และ BFML ทำให้คุณสามารถปรับแต่งแชทบอทให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeyaGPT
- เว็บไซต์และแอปมือถือแชทบอท
- ตั้งค่าใช้งานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารและ CRM ยอดนิยม
- สามารถกำหนดค่าได้ด้วย BFML และ Python
ข้อจำกัดของ MeyaGPT
- ราคาค่อนข้างสูง
- การเชี่ยวชาญทุกตัวเลือกอาจใช้เวลาสักครู่
ราคา MeyaGPT
- Dev: $99/เดือน (ไม่มีแผนรายปี, รองรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนสูงสุด 500 คน)
- ข้อดี: $799/เดือน (สูงสุด 5,000 ผู้ใช้งานรายเดือน)
- พันธมิตร: $2,500/เดือน (สูงสุด 15,000 ผู้ใช้งานประจำต่อเดือน)
*ราคาที่แสดงสำหรับแผน Pro และ Partner เป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว MeyaGPT
- Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
ซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าด้วย AI: มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณ
งานบริการลูกค้าเป็นงานที่เข้มข้น ไม่สามารถคาดเดาได้ และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา—จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและคำขอของลูกค้าได้ทันที
เครื่องมือ AI ที่ระบุไว้สามารถช่วยคุณจัดการกับคำถามทุกประเภทได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย. พวกมันช่วยคุณประหยัดเวลา, ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, และที่ดีที่สุดคือช่วยเพิ่มการพึงพอใจของลูกค้า.
หากคุณต้องการเครื่องมือบริการลูกค้าด้วย AI ที่มีตัวเลือก PM และ CRM ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการดำเนินงาน สมัครใช้ ClickUpวันนี้และปฏิวัติเกมการบริการลูกค้าของคุณ!