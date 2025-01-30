บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมสำหรับการบริการลูกค้า เพื่อยกระดับการสนับสนุนของคุณ

Alex York
Alex York
30 มกราคม 2568

ทีมบริการลูกค้ามักเผชิญกับความท้าทายมากมาย ตั้งแต่จำนวนคำถามที่ล้นหลาม การรับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการสูง ไปจนถึงการติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องรักษาคุณภาพการให้บริการที่ไร้ที่ติ

นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ พวกมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลดภาระงานของพนักงานของคุณ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึง คุณสมบัติหลักของเครื่องมือบริการลูกค้า AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เราจะเน้นจุดแข็งที่สำคัญและชี้ให้เห็นข้อบกพร่องบางประการเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสายงานของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้า?

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดในด้านการบริการลูกค้าแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ? มาดูคุณลักษณะที่คุณควรจับตามอง:

  • ตัวเลือกการรายงาน:เครื่องมือควรมีแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาการตอบกลับเฉลี่ย, ประสิทธิภาพของทีมคุณ, การโต้ตอบกับลูกค้า, และระดับความพึงพอใจกับบริการ
  • เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการโต้ตอบและสถานการณ์การให้บริการลูกค้าที่แตกต่างกันได้
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรมีตัวเลือกในการปรับแต่งกฎการทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
  • การผสานรวม: ควรเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการโครงการ ระบบ CRM และแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบสูงสุด
  • ความสามารถในการขยายตัว: ควรมีศักยภาพในการรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและฐานลูกค้าที่ขยายตัว
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: แอปควรเก็บข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดเพื่อป้องกันการรั่วไหล

เครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับการบริการลูกค้า

เราได้วิเคราะห์เครื่องมือ AIสำหรับบริการลูกค้ามากมายหลายสิบตัว และคัดเลือก 10 ตัวที่มอบฟังก์ชันการทำงานมากที่สุดพร้อมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ให้คุณได้ชม คัดสรรมาเพื่อให้คุณได้พบกับตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และช่วยคุณยกระดับการบริการลูกค้าของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง ?

1.คลิกอัพ

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ทรงพลังสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดเล็ก มีตัวเลือกมากมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทของคุณ เหมาะสำหรับหลากหลายแผนก รวมถึงฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสมบัติการบริการลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณกลายเป็นแชมป์แห่งความสำเร็จของลูกค้า—แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานและงานย่อย เพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนในรายการเดียว และแสดงความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับตั๋วและปัญหาต่างๆ กับทีมของคุณ

ClickUp AIคือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ติดอยู่ในรายการของเรา ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยคุณทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และสร้างบันทึกของลูกค้า, คำตอบทางอีเมล, และรายงานสถานะเพื่อรักษาคุณภาพการบริการและการมีส่วนร่วมของลูกค้าในระดับชั้นหนึ่ง

แทนที่จะจัดระเบียบกระบวนการบริการลูกค้าของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใช้ หนึ่งในเทมเพลตกว่า 1,000 แบบของ ClickUp เราขอแนะนำเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp— ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและมอบหมายงานตั๋ว ตั้งกำหนดเวลา วิเคราะห์ KPI และติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ClickUpยังมีเทมเพลตที่มีคำสั่งสำหรับ AIและเน้นการเสริมสร้างการขาย CRM ความสำเร็จของลูกค้าการเดินทางของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

สุดท้าย,ตัวเลือก CRMชั้นยอดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า, จัดลำดับความสำคัญ, ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า, และรวมกิจกรรมการติดต่อสื่อสารไว้ที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • จำนวนตัวเลือกอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • การเพิ่มชั้นในลำดับชั้นของงานจะเป็นสิ่งที่ดี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. อับบอต

เจ้าอาวาส
ผ่านทาง:อับบอต

ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณทำงานใน Slack หรือไม่? หากใช่ Abbot สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปัญญาประดิษฐ์ที่คุณต้องการเพื่อจัดการบริการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย แชทบอทนี้จะเฝ้าดูกิจกรรมใน Slack ของคุณ ตรวจสอบช่องทางของลูกค้า ระบุคำขอของลูกค้า และแสดงผลบนแดชบอร์ด

Abbot ช่วยให้คุณ ตั้งการแจ้งเตือน เพื่อตอบกลับลูกค้า—ระบบจะแจ้งเตือนคุณหากมีคำถามจากลูกค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้าม นอกจากนี้ยังสรุปบทสนทนากับลูกค้าและแนะนำขั้นตอนถัดไปเพื่อประหยัดเวลาและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน

เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยในการ แก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า—ใช้เอกสารประกอบเพื่อฝึกฝนเครื่องมือ และให้มันให้คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำต่อคำถามต่าง ๆ

เนื่องจากแชทบอทสามารถผสานการทำงานกับ Slack ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับแต่งระบบอัตโนมัติและกระตุ้นการกระทำต่าง ๆ ตามการสนทนาของลูกค้าได้ ให้ระบบอัตโนมัติที่เตรียมไว้ของ Abbot ทำงานให้คุณ หรือสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองด้วย JavaScript, Python, หรือ C#

ขอบคุณฟีเจอร์ Insights คุณสามารถติดตามปริมาณการสนทนาและดูตั๋วที่ค้างอยู่หรือตั๋วที่ถูกเปิด สร้าง และตอบกลับแล้วได้

คุณสมบัติเด่นของ Abbot

  • ผสานการทำงานกับ Slack ได้อย่างราบรื่น
  • ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อตอบกลับลูกค้า
  • สามารถฝึกให้แก้ไขปัญหาตามเอกสารการสนับสนุนลูกค้าของคุณได้
  • ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของเจ้าอาวาส

  • ใช้งานได้เฉพาะใน Slack เท่านั้น
  • การสร้างระบบอัตโนมัติต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมบ้าง

การกำหนดราคาแบบแอบบอต

  • ทีม: $49/เดือน ต่อตัวแทน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของเจ้าอาวาส

  • ไม่มีรีวิว

3. ไบรท์บอท

ไบรท์บอท
ผ่านทาง:BrightBot

เพิ่มความสดใสให้กับเว็บไซต์ของคุณและต้อนรับผู้เข้าชมด้วย BrightBot—แชทบอทอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ☀️

วัตถุประสงค์หลักของ BrightBot คือการให้คำตอบที่ให้ความรู้และถูกต้องแก่คำถามที่ผู้คนอาจมีเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ แล้วมันทำอย่างไร? ไม่ใช่ด้วยการอ่านใจหรือการเดา—คุณฝึกมันโดยการ "ป้อน" ข้อมูลบริษัทของคุณ

เมื่อคุณเปิด BrightBot คุณจะพบตัวเลือก ข้อความฝึกอบรม ในเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้เลือกตัวเลือกนี้แล้วใส่ข้อความที่คุณต้องการให้แชทบอทใช้เป็นพื้นฐานในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า

ส่วนการเผยแพร่และทดสอบ ช่วยให้คุณทดลองใช้แชทบอทและดูว่ามันตอบคำถามเหมือนพนักงานมนุษย์หรือไม่

ทุกการสนทนาของลูกค้าจะถูกบันทึกไว้ใน ส่วนแชท—คุณสามารถดูการสนทนาทั้งหมดที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินอยู่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้ารับการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ได้ทุกเมื่อ หรือทิ้งข้อความให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเลือกว่าจะสนทนากับบอทหรือมนุษย์

คุณสมบัติเด่นของ BrightBot

  • การตั้งค่าที่ง่าย
  • ให้คุณเข้าควบคุมการสนทนากับลูกค้า
  • การฝึกอบรมที่ง่ายดายสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนและทีมสนับสนุน
  • จัดการคำถามทั่วไปในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่า

ข้อจำกัดของ BrightBot

  • ข้อความและคำถามสำหรับการฝึกอบรมที่มีจำกัด
  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง

ราคาของ BrightBot

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การปรับขนาด: $99/เดือนต่อผู้ใช้

BrightBot ratings and reviews

  • ไม่มีรีวิว

4. Zigpoll

ซิกโพล
ผ่าน:Zigpoll

หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้า คุณจำเป็นต้องฟังลูกค้าของคุณ และ Zigpoll สามารถช่วยให้คุณได้ยินพวกเขาอย่างชัดเจน แพลตฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะและการสำรวจลูกค้านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

มันให้บริการ รูปแบบคำถามหลากหลาย ที่คุณสามารถฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณได้ ตั้งแต่มาตราส่วนการให้คะแนนไปจนถึงคำถามจริงพร้อมกล่องข้อความ คุณยังสามารถติดต่อลูกค้าของคุณผ่านทางอีเมลหรือ SMS ได้อีกด้วย

สิ่งที่ทำให้ Zigpoll โดดเด่นจากเครื่องมือสำรวจและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยสรุปข้อมูลจากการสำรวจและช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ผู้ช่วย AI ส่วนบุคคล—ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลการตอบกลับและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ คุณยังสามารถถามคำถามในแชท AI ของ Zigpoll เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มในบริษัทของคุณและใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Zigpoll

  • ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนับสนุนลูกค้า
  • แชทบอท AI ที่ตอบกลับตามข้อมูลธุรกิจที่รวบรวมไว้
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดระเบียบการสอบถามของลูกค้า
  • รูปแบบคำถามหลายประเภท

ข้อจำกัดของ Zigpoll

  • ช่องว่างที่สำคัญระหว่างแผนฟรีและแผนเสียค่าใช้จ่าย
  • โลโก้ Zigpoll ไม่สามารถลบออกจากแบบสำรวจได้

ราคาของ Zigpoll

  • ไลท์: ฟรี
  • พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก Zigpoll

  • G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
  • Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)

5. ทิเลเดสก์

ทิลีดาสก์
ผ่านทาง:Tiledesk

การลดต้นทุนการบริการลูกค้าและเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ไปพร้อมกันฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม? มันสามารถเป็นความจริงได้หากคุณใช้ Tiledesk แพลตฟอร์มการสนทนาแบบโอเพนซอร์สนี้มอบ แชทบอท AI ตลอด 24/7 ที่คุณสามารถฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้

โดยการใช้แชทบอทของ Tiledesk คุณสามารถลดจำนวนเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ทำงานในแชทสดได้ แทนที่จะให้พวกเขาทำงานนี้ คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของคุณได้ ลูกค้าบางรายอาจยืนยันที่จะแชทกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งก็ไม่เป็นไร—Tiledesk ช่วยให้คุณเข้าร่วมการสนทนาได้ทุกเมื่อ

เพื่อประหยัดเวลาของคุณให้มากยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มมี เทมเพลตแชทบอท ให้บริการ คุณสามารถค้นหาได้ในส่วนบอทของแดชบอร์ดของคุณหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ และเลือกเทมเพลตที่สอดคล้องกับเจตนาของคุณ

ไม่ต้องการใช้เทมเพลตใช่ไหม? สตูดิโอออกแบบแชทบอทของ Tiledesk ช่วยให้คุณสร้างแชทบอทของคุณเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย—ทดลองและสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ ?

คุณสมบัติเด่นของ Tiledesk

  • แชทบอท AI ที่ติดตั้งง่าย
  • เทมเพลตแชทบอท AI
  • สตูดิโอออกแบบแชทบอทแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ตัวแทนมนุษย์สามารถเข้าควบคุมการสนทนากับลูกค้าได้ตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Tiledesk

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • แพลตฟอร์มอาจเร็วขึ้น

ราคาของ Tiledesk

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: €225/ปี (รวมสี่ที่นั่งและ 800 บทสนทนา)
  • พรีเมียม: €790/ปี (รวม 15 ที่นั่ง และ 3,000 บทสนทนา)
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Tiledesk

  • Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • GetApp: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

6. ยูมา เอไอ

ยูมา เอไอ
ผ่านทาง:Yuma AI

หากคุณเป็นร้านค้า Shopify ที่ใช้ Gorgias หรือ Zendesk, Yuma AI สามารถเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการบริการลูกค้าของคุณได้ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้คุณ อัตโนมัติการตอบกลับตั๋ว เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า

Yuma AI สแกนคำถามของลูกค้าและแนะนำร่างคำตอบ หากไม่มีอะไรปรากฏขึ้น แสดงว่าแพลตฟอร์มไม่ "รู้" คำตอบของคำถามนั้นและจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์เข้ามาดำเนินการต่อ สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและช่วยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์แบ่งงานกับ Yuma AI โดยปล่อยให้เครื่องมือจัดการกับงานที่ซ้ำซากและเป็นกิจวัตร

อีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณจะชื่นชอบคือการ ปรับแต่งสไตล์การเขียน—แพลตฟอร์มจะจดจำสไตล์การเขียนของคุณจากตั๋วที่ผ่านมาก่อนหน้านี้และใช้เพื่อ "เรียนรู้" วิธีการเขียนให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ

Yuma AI สามารถสรุปบทสนทนาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและจัดการกับตั๋วได้ในคลิกเดียว ที่ดีที่สุดคือ มัน "พูด" ได้ 15 ภาษา ดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกได้ ?

คุณสมบัติเด่นของ Yuma AI

  • มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Shopify
  • จับสไตล์การเขียนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของแบรนด์มีความสม่ำเสมอ
  • สรุปหัวข้อการสนทนา
  • พูดได้ 15 ภาษา

ข้อจำกัดของ Yuma AI

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • การทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มอาจใช้เวลาสักครู่

ราคา Yuma AI

  • แพ็กเกจเริ่มต้น+: $99/เดือน (1-3 ที่นั่ง)
  • ข้อดี: $195/เดือน (1-10 ที่นั่ง)
  • Evolve: $495/เดือน (1-20 ที่นั่ง)
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Yuma AI

  • Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่า 10 โหวต)

7. ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

QuickReplai
ผ่าน:QuickReplai

ตัวแทนบริการลูกค้ามักเผชิญกับความท้าทายสองประการ—เวลาการตอบกลับที่ล่าช้าและปริมาณคำถามที่ล้นหลาม QuickReplai สามารถบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยฟีเจอร์ AI ที่ทำให้การตอบกลับลูกค้าเร็วขึ้นและปราศจากความเครียด

แอปนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนพนักงานบริการลูกค้า แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาด้วยการแนะนำคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับข้อความที่เข้ามา

QuickReplai ใช้อัลกอริทึม AI ที่ทรงพลังเพื่อ สแกนข้อความหรือภาพหน้าจอของคุณ—ไม่เพียงแค่เนื้อหา แต่ยังรวมถึงสไตล์และน้ำเสียงด้วย แอปนี้จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอคำตอบที่เป็นประโยชน์ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งหรือใช้ตามที่ต้องการได้

ขึ้นอยู่กับเสียงของแบรนด์บริษัทของคุณ คุณสามารถ เพิ่มสติกเกอร์และอีโมจิ ในการตอบกลับของคุณเพื่อให้ดูเป็นกันเองมากขึ้น

เนื่องจาก QuickReplai ผสานความง่ายกับการสื่อสารที่แข็งแกร่ง จึงเหมาะสำหรับทั้งบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ QuickReplai

  • ลดเวลาการตอบสนอง
  • จับสไตล์การเขียนและน้ำเสียงของคุณ
  • ให้คุณปรับแต่งคำตอบได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนลูกค้า

ข้อจำกัดของ QuickReplai

  • การขาดการผสานรวม
  • ไม่มีรีวิวจากผู้ใช้เนื่องจากยังไม่พร้อมใช้งาน (ณ เดือนตุลาคม 2024)

ราคาของ QuickReplai

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ QuickReplai

  • ไม่มีรีวิว

8. ZenCall

เซนคอล
ผ่าน:App Store

ให้ตัวแทนของคุณค้นพบความสงบด้วยZenCall— เครื่องมือจัดการการโทรด้วย AI ?

แอปสะดวกนี้ รับสายโทรศัพท์แทนคุณ และจัดการตามคำแนะนำที่คุณให้ไว้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป ZenCall ข้อความ หรืออีเมลทันทีที่ตัวแทน AI รับสาย แอปจะ ถอดเสียงการสนทนาเป็นข้อความ เพื่อให้คุณสามารถอ่านได้ตามสะดวก แน่นอนว่าคุณยังสามารถฟังการสนทนาได้เช่นกัน

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือ การทดสอบคำสั่งไม่จำกัด คุณสามารถทดลองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนการโทร AI ของคุณให้คำตอบตามที่ต้องการ

ZenCall สามารถส่งลิงก์ไปยังลูกค้าผ่านข้อความได้ ทำให้คุณสามารถทำให้การสั่งซื้อ การจอง หรือการนัดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อ โอนสาย—ตัวแทน AI จะโอนสายไปยังบุคคลหรือแผนกเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการบริการลูกค้าของคุณ

ZenCall มีให้บริการใน 50+ ภาษา มอบพลังให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในหลากหลายตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZenCall

  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • การโอนสาย
  • การทดสอบแบบไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถส่งลิงก์ผ่านข้อความ แอป หรืออีเมล

ข้อจำกัดของ ZenCall

  • มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น
  • แผนฟรีให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคา ZenCall

  • เริ่มต้น: ฟรี (30 สายต่อเดือน)
  • ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ (200 สายต่อเดือน)
  • องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ (500 สายต่อเดือน จากนั้น $0. 19 ต่อสาย)

คะแนนและรีวิว ZenCall

  • ไม่มีรีวิว

9. ปลากระเบน

ปลาสมอง
ผ่านทาง:Brainfish

มีบริการลูกค้าด้วย AI มากมายในท้องทะเล แต่ไม่มีตัวไหนเหมือนกับ Brainfish เลย ?

แพลตฟอร์มเนื้อหาลูกค้า AI นี้ได้รับข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณและใช้เพื่อตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างมั่นใจภายในไม่กี่วินาที การใช้แอปนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว—ไปที่หน้าแรก กด สร้างบทความใหม่ เผยแพร่ และ Brainfish จะจดจำทันทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมหรือรอคอย

ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะอัปโหลดฐานความรู้ทั้งหมดและเปลี่ยน Brainfish ให้เป็นโซลูชันการบริการลูกค้าและการจัดการลูกค้าที่ทรงพลัง

หากลูกค้าของคุณต้องการคุยกับมนุษย์ล่ะ? Brainfish มีตัวเลือกให้โทร, ส่งอีเมล, หรือคุยกับตัวแทนมนุษย์.

ด้วย คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ของแพลตฟอร์ม คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและค้นหาวิธีทำให้การตอบสนองของคุณมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Brainfish

  • ติดตั้งง่าย
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
  • สามารถเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ได้ตลอดเวลา
  • ตัวเลือกการสนับสนุนหลายช่องทาง (อีเมล, แชท, โทรศัพท์, และตั๋ว)

ข้อจำกัดของ Brainfish

  • ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแผนพื้นฐานและแผนการเติบโต
  • การผสานรวมเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์

ราคาของ Brainfish

  • พื้นฐาน: $59/เดือน (400 ผู้ใช้)
  • การเติบโต: เริ่มต้นที่ $64/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 100 คน)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว Brainfish

  • Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)

10. MeyaGPT

เมยาจีพีที
ผ่านทาง:เมยา

MeyaGPT คือแพ็คเกจบริการลูกค้าด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบ ขับเคลื่อนโดย gpt รุ่นล่าสุดของ OpenAI -3. 5-turbo Learn Language Model (LLM) มอบความสามารถในการปรับแต่ง ความยืดหยุ่น การผสานรวม และฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของการตอบคำถาม

การตั้งค่า MeyaGPT ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด—เพียงใช้แหล่งข้อมูลที่แพลตฟอร์มรองรับเพื่อช่วยให้มันได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ คุณสามารถให้มันรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณ ส่งแผนผังเว็บไซต์ หรือเพิ่มข้อความที่ต้องการด้วยตนเอง ✨

ไม่เหมือนกับแชทบอทอื่น ๆ หลายตัว MeyaGPT อนุญาตให้คุณ ฝังอินเทอร์เฟซแชท ลงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของคุณได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

การผสานรวมที่ทรงพลังกับแอปส่งข้อความเช่น Messenger และ WhatsApp และแพลตฟอร์ม CRM เช่น Salesforce และ Zendesk ช่วยให้คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของแชทบอทและสร้างศูนย์บริการลูกค้าที่ทรงพลังได้

กรอบการทำงานของ MeyaGPT สามารถขยายได้ด้วย Python และ BFML ทำให้คุณสามารถปรับแต่งแชทบอทให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeyaGPT

  • เว็บไซต์และแอปมือถือแชทบอท
  • ตั้งค่าใช้งานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารและ CRM ยอดนิยม
  • สามารถกำหนดค่าได้ด้วย BFML และ Python

ข้อจำกัดของ MeyaGPT

  • ราคาค่อนข้างสูง
  • การเชี่ยวชาญทุกตัวเลือกอาจใช้เวลาสักครู่

ราคา MeyaGPT

  • Dev: $99/เดือน (ไม่มีแผนรายปี, รองรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนสูงสุด 500 คน)
  • ข้อดี: $799/เดือน (สูงสุด 5,000 ผู้ใช้งานรายเดือน)
  • พันธมิตร: $2,500/เดือน (สูงสุด 15,000 ผู้ใช้งานประจำต่อเดือน)

*ราคาที่แสดงสำหรับแผน Pro และ Partner เป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว MeyaGPT

  • Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)

ซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าด้วย AI: มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณ

งานบริการลูกค้าเป็นงานที่เข้มข้น ไม่สามารถคาดเดาได้ และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา—จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและคำขอของลูกค้าได้ทันที

เครื่องมือ AI ที่ระบุไว้สามารถช่วยคุณจัดการกับคำถามทุกประเภทได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย. พวกมันช่วยคุณประหยัดเวลา, ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, และที่ดีที่สุดคือช่วยเพิ่มการพึงพอใจของลูกค้า.

หากคุณต้องการเครื่องมือบริการลูกค้าด้วย AI ที่มีตัวเลือก PM และ CRM ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการดำเนินงาน สมัครใช้ ClickUpวันนี้และปฏิวัติเกมการบริการลูกค้าของคุณ!