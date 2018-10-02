กลยุทธ์การเติบโตของ Slack: 5 ข้อสำคัญสำหรับบริษัทของคุณ

แอปส่งข้อความสำหรับทีมที่สามารถอวดรายชื่อผู้ใช้ได้ทั้ง IBM, Oracle, Target, BBC และบริษัทใน Fortune 100 อื่น ๆ โดยไม่ต้องทุ่มงบมหาศาลไปกับแคมเปญการตลาดถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
Slack เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน เป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาดอย่างลงตัวกับกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ธรรมดา
ตามคำนิยามแล้ว slack อาจหมายถึงการชะลอตัว ผ่อนคลาย และทำสิ่งต่าง ๆ อย่างสบาย ๆ แต่บริษัทนี้กำลังทำตรงกันข้าม Slack เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดที่สามารถบรรลุสถานะยูนิคอร์นที่มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ได้ภายในเวลาเพียงกว่าหนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวครั้งแรก
Slack: ประวัติย่อ
Slack ถูกสร้างขึ้นในปี 2013โดย Stewart Butterfield ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มแชร์รูปภาพ Flickr ที่ถูกซื้อกิจการโดย Yahoo! ในเดือนมีนาคม 2005
เครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้สามารถแชท ทำงานร่วมกันในโครงการ แบ่งปันลิงก์ และอื่นๆ ได้แบบเรียลไทม์ ได้พบกับความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดอย่างน่าทึ่งในทันที และเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 เมื่อเครื่องมือนี้เปิดให้ใช้งานสาธารณะ Slack มีผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันถึง 500,000 คน ภายในสี่เดือน จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 1.1 ล้านผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน ปัจจุบัน Slack มีผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน 8 ล้านคนโดยมีผู้ใช้ที่ชำระเงิน 3 ล้านคนและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่าย สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
Slack เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของนวัตกรรมอันทรงพลังที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เช่นเดียวกับไมโครเวฟ—อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารและตลาดอาหารของเราไปตลอดกาล นับตั้งแต่ถูก "ประดิษฐ์ขึ้นโดยบังเอิญ"โดยวิศวกรชื่อเพอร์ซี สเปนเซอร์ ในปี ค.ศ. 1945
ผู้ก่อตั้งบัตเตอร์ฟิลด์และทีมของเขากำลังทำงานบนแอปพลิเคชันเกมชื่อว่า Glitch และต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาเริ่มทำงานและออกแบบเวอร์ชันแรกของ Slack ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกทีมภายในของ Glitch เป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องมือนี้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทีม Glitch ในเวลาไม่นาน
ดังนั้น เมื่อ Glitch ล้มเหลวในการเปิดตัว Butterfield จึงตระหนักถึงศักยภาพของเครื่องมือแชทในที่ทำงาน และนั่นคือจุดกำเนิดของ Slack ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
เรื่องราวการเติบโตอย่างช้า ๆ: วิธีการในความบ้าคลั่ง
Slack ได้ใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมในการเร่งการเติบโตของตนเอง นี่คือ 5 กลยุทธ์หลักของพวกเขา:
1. ใช้การตลาดแบบปากต่อปาก
Slack พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้คนยังคงพึ่งพาความคิดเห็นของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของพวกเขา ในช่วงแรก Butterfield ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและคนรู้จักในบริษัทต่างๆ และสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มใหม่
เขายังมีอิทธิพลต่อเพื่อนนักธุรกิจของเขาให้ลองใช้ Slack ด้วย การเชื่อมต่อและการบอกต่อแบบปากต่อปากนี้ได้ส่งผลดี มีผู้คนลงทะเบียนใช้งาน Slack ถึง 8,000 คนในวันแรกที่เปิดตัว และจำนวนนี้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าภายในสองสัปดาห์
Marc Andreessen นักลงทุนของ Slack ทวีตแผนภูมิการเติบโตนี้เกี่ยวกับการเติบโตแบบปากต่อปากของบริษัทในเดือนสิงหาคม 2014
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นเพียงการบอกต่อแบบปากต่อปากเท่านั้น Slack ยังใช้เครื่องมือทางสังคมเช่น Twitter เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและผลักดันการเข้าชมเว็บไซต์โดยตรงแบบออร์แกนิก การสร้างกระแสสามารถเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ ยืนยันทิศทางของผลิตภัณฑ์ของคุณ ที่ ClickUp เราได้เห็นการเชื่อมโยงในเชิงบวกที่มาพร้อมกับการบอกต่อ โดยเฉพาะบน Twitterและเว็บไซต์รีวิวต่างๆ ที่ผู้คนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
"เราลงทุนอย่างหนักกับ Twitter แม้ว่าใครบางคนจะตื่นเต้นกับสินค้าอย่างเหลือเชื่อก็ตาม การบอกต่อแบบปากต่อปากจริง ๆ จะไปถึงเพียงไม่กี่คนเท่านั้น — แต่หากใครบางคนทวีตเกี่ยวกับเรา มันสามารถถูกมองเห็นโดยผู้คนหลายร้อย หรือแม้กระทั่งหลายพันคน"บัตเตอร์ฟีลด์กล่าว
2. เร่งการเติบโตผ่านการผสานระบบ
Slack มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000+ รายการ (รวมถึงClickup!) บริษัทใช้การเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านการแนะนำจากผู้อื่น รวมถึงใช้ประโยชน์จากความสำเร็จของการเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าปรากฏในผลการค้นหาหน้าแรกทุกครั้งที่มีคนค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับ Slack
ตัวอย่างเช่น หากใครค้นหาClickUp ใน Google พวกเขาจะพบClickup-Slack App Directoryอยู่ในรายการผลการค้นหาในหน้าแรกของ Google ด้วย
3. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
Slack ได้ขอคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้ในช่วงแรก และนำไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์, หน้าจอผู้ใช้, ประสิทธิภาพ, และประโยชน์ใช้สอย.
พวกเขาตอบกลับทุกอีเมลที่ได้รับและจัดการกับทุกคำขอความช่วยเหลือเป็นโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือแก้ไขปัญหา
บริษัทสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการได้เพราะรับฟังผู้ใช้และติดตามจำนวนคนที่ร้องขอฟีเจอร์บางอย่างหรือการผสานรวมรูปแบบใหม่
แม้กระทั่งทุกวันนี้ ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้ใช้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของบริษัท
Slack เชื่อว่าทุกการติดต่อกับลูกค้าคือโอกาสในการตลาด หากบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย ผู้คนจะยินดีที่จะแนะนำคุณต่อ นี่คือโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ว่าการตลาดที่แท้จริงคืออะไร!
4. ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์
ตั้งแต่เริ่มต้น Butterfieldได้รับอิทธิพลจากวิทยานิพนธ์ของ Paul Buchheit: หากคุณทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างยอดเยี่ยม ความสำเร็จที่เหลือก็ไม่สำคัญมากนัก และเขาได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ในการสร้าง Slack
Slack ไม่ได้สร้างฟีเจอร์มากเกินไป แต่เน้นการสร้างฟีเจอร์หนึ่งให้ดีแทน ฟีเจอร์หลักเหล่านี้ได้แก่ การค้นหา การแชร์ไฟล์ และการซิงโครไนซ์
คุณสมบัติการค้นหาของเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่คุณสมบัติการแชร์ไฟล์ให้คุณสามารถลากและวางไฟล์ หรือวางรูปภาพได้อย่างรวดเร็วผ่านการกระทำของอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Slack มีระบบ "การซิงโครไนซ์สถานะการออกจากระบบ" ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งทำให้สามารถทราบได้ว่าทุกคนในทุกการสนทนาออกจากระบบที่ไหน และซิงค์ตำแหน่งเคอร์เซอร์ของพวกเขาในเวลาจริง คุณสมบัตินี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้พวกเขามีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างแท้จริงในตลาดที่มีผู้ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงมากมายเข้ามาแข่งขัน
5. นโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรม
Slack ไม่เพียงแต่มีแผนฟรีซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในตัวเอง แต่ยังดำเนินนโยบายการเรียกเก็บเงินที่เป็นธรรมซึ่งไม่เหมือนใครอีกด้วย
นี่คือวิธีการทำงาน: หากผู้ใช้ Slack ไม่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นเวลา 14 วัน Slack จะคืนเงินให้คุณผ่านเครดิตตามสัดส่วน
กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการสร้างมูลค่าแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ทีมทั้งหมดของ Slack ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทีมงานจำเป็นต้องจัดเตรียมการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายและประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะดวกสบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ให้มากที่สุด
กลยุทธ์นี้ได้ผลอย่างยอดเยี่ยม จากผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน 8 ล้านคน Slack ได้เปลี่ยนผู้ใช้ 3 ล้านคนให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
การประเมินมูลค่าล่าสุดและผลกระทบ
Slack มีมูลค่าปัจจุบันประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอ้างอิงจากการระดมทุนรอบล่าสุด (สิงหาคม 2018) ซึ่งได้รับเงินลงทุน 427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยข้อตกลงล่าสุดนี้ Slack ได้ระดมทุนรวมทั้งหมด 1.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
ขณะนี้ที่บริษัทมีเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้ว ก็สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนหนาอย่างไมโครซอฟต์, อัลฟาเบท (บริษัทแม่ของกูเกิล), และเฟซบุ๊กได้. Slack ยังสามารถใช้เงินทุนเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าที่จ่ายเงินไว้ในสถานการณ์ที่ผู้เล่นรายใหญ่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการสามารถรวมบริการการทำงานร่วมกันในที่ทำงานของตนเข้ากับบริการหลักอื่น ๆ ได้ ทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มลูกค้าได้ในอัตราที่รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับ Slack.
เมื่อปีที่แล้ว การลงทุนจาก SoftBank Group Corp. ได้ประเมินมูลค่าของ Slack ไว้ที่ 5 พันล้านดอลลาร์
หลังจากการระดมทุนรอบที่แล้ว มีรายงานว่าGoogle, Salesforce, Microsoft และบริษัทอื่นๆ ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการของ Slack
นอกจากนี้มีรายงานว่ายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon ได้มีการหารือกับ Slack เกี่ยวกับการเสนอราคาที่จะประเมินมูลค่าแอปแชทในที่ทำงานนี้ไว้ที่ 9 พันล้านดอลลาร์
กลยุทธ์ธุรกิจของ Slack: ข้อตกลงกับ Atlassian
ในเดือนกรกฎาคม 2018 Slack ได้ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีม –HipChat และ Stride– จากคู่แข่งรายใหญ่รายหนึ่งอย่าง Atlassian
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง, Atlassian จะยกเลิกทั้งสองผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้ผู้ใช้ย้ายไปใช้ Slack.
นี่คือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับ Slack เพราะแม้ว่าจะครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน แต่บริษัทก็รู้สึกถึงแรงกดดันทางการแข่งขันจากยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีอย่าง Microsoft Team,Google Hangouts Chat, Workplace by Facebook และ Cisco Webex Teams
การกำจัดคู่แข่งส่งข้อความที่ทรงพลังไปยังอุตสาหกรรมการสื่อสารองค์กรทั้งหมด – ซึ่งคาดว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวมากมายจากสตาร์ทอัพใหม่ ๆ รวมถึงยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี
ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ Slack มีโอกาสที่จะเพิ่มผู้ใช้ HipChat และ Stride เข้าสู่ฐานผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของตน ทั้ง Stride และ HipChat Cloud จะถูกยกเลิกการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มฐานผู้ใช้ของ Slack ที่น่าประทับใจอยู่แล้วให้มากขึ้น
ที่สำคัญกว่านั้น การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งและเป็นที่เคารพอย่าง Atlassian จะทำให้ Slack มีความน่าเชื่อถือในการดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่และการสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายจากคู่แข่งที่มีเงินทุนหนา
5 กลยุทธ์สำคัญในการเติบโตของ Slack สำหรับธุรกิจของคุณ
Slack ใช้เทคนิคการตลาดแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์บางประการเพื่อเปลี่ยนแบรนด์ของตนให้กลายเป็นผู้นำ SaaS ที่น่าประทับใจ
นี่คือ 5 ข้อสรุปสำคัญเพื่อการเติบโตสำหรับธุรกิจของคุณ:
1. ใช้พลังของสื่อ
กระตุ้นการบอกต่อแบบปากต่อปากให้มากขึ้นเมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยใช้สื่อแบบดั้งเดิม แม้ว่า Slack จะมีข้อได้เปรียบจากการมีเครือข่ายอยู่แล้ว แต่คุณสามารถเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนตั้งแต่วันแรกได้เพื่อให้เมื่อถึงวันเปิดตัว คุณมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนักข่าวและบล็อกเกอร์ที่เต็มใจเขียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
2. เลือกแผนบริการแบบฟรีเมียมและการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
การกำหนดราคาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร SAAS. ใช้แผนฟรีเมียมหรือแผนทดลองใช้ฟรีเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
โมเดลฟรีเมียมของ Slack เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่ต้องการทดลองใช้แอปโดยไม่ต้องชำระเงินใด ๆ ในตอนแรก คุณไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตเพื่อลงทะเบียนสำหรับแผนฟรี แผนฟรีพร้อมกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายมาก ๆ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้มากขึ้นตัดสินใจทดลองใช้เครื่องมือของคุณ
3. ใช้แนวทางจากล่างขึ้นบน
Slack ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการติดต่อ CIO หรือผู้บริหารระดับสูง แต่พวกเขาเข้าหาผู้จัดการทีม หากเขาพบว่าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ ความสามารถในการจ่ายของแอปก็ทำให้เขาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย
นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กรของคุณ
4. รับฟังลูกค้าของคุณ
มีข้อมูลเชิงคุณภาพมากมายที่ผู้ใช้ของคุณกำลังแบ่งปันกับคุณทุกวัน ข้อมูลนี้มีประโยชน์และสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณให้เหมาะสมกับตลาดได้ดียิ่งขึ้น
Slack ใช้ทุกโอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่เมื่อผู้ใช้บอกพวกเขาว่ามีบางอย่างไม่ทำงานหรือขอให้มีบริการเพิ่มเติม
เรายังใช้แนวทางเดียวกันนี้ที่ ClickUp ผู้ใช้จะได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะบนกระดานข้อเสนอแนะของเรา
5. ค้นหาตัวเลขมหัศจรรย์ของคุณ
นอกเหนือจากการติดตามตัวเลขมาตรฐานของอุตสาหกรรมแล้ว คุณต้องรู้จักตัวเลขมหัศจรรย์ของบริษัทคุณที่ให้ภาพชัดเจนว่าใครคือผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์ของคุณ และคุณสามารถทำให้พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปได้อย่างไร
สำหรับ Slack ตัวเลขนี้คือ 2,000 ข้อความ Slack ได้สังเกตว่าทีมใดก็ตามที่แลกเปลี่ยนข้อความ 2,000 ข้อความบน Slack จะยังคงใช้แพลตฟอร์มต่อไป ตัวเลขมหัศจรรย์ที่คุณกำลังมองหาเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มของคุณคืออะไร?
สรุป
Slack ไม่ประสบความสำเร็จเพราะผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์หรือพวกเขามีงบประมาณการตลาดที่ใหญ่โต การเติบโตของมันเกิดจากการฟังลูกค้า สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านการบอกต่อแบบไวรัล และพัฒนาบุคลิกภาพแบรนด์ที่เป็นมิตรและไม่เน้นการขาย
