8 กลยุทธ์การบริหารแบรนด์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดให้กับแบรนด์ของคุณ

คุณพร้อมที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณไปอีกขั้นแล้วหรือยัง แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร?
ด้วยแบรนด์มากมายที่แข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแบรนด์ของคุณจะเป็นแบรนด์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ? หรือดียิ่งกว่านั้น กลายเป็นแบรนด์แรกที่นึกถึงในช่วงเวลาที่เหมาะสมในเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
คำตอบอยู่ที่การคิดนอกกรอบและใช้กลยุทธ์การบริหารแบรนด์ที่สร้างสรรค์ เพราะบางครั้ง คุณแค่ต้องการความโดดเด่นเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นขึ้นมา
ดังนั้น หากคุณจริงจังกับการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยืนหยัดอยู่ได้นาน อย่าประเมินพลังของการลงทุนในซอฟต์แวร์และกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ต่ำเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เราจะสำรวจกลยุทธ์สร้างสรรค์ 8 ประการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อปรับปรุงการบริหารแบรนด์ของคุณ ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์สร้างสรรค์ไปจนถึงการวางตำแหน่งแบรนด์ และการใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างกลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้จะช่วยให้คุณนำแบรนด์ของคุณไปสู่ระดับต่อไป และอยู่ข้างหน้าคู่แข่ง
ดังนั้น มาเริ่มกันเลย!
การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์คืออะไร?
แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ? ทุกอย่างเริ่มต้นจากการบริหารจัดการแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร?
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์คือการสร้าง รักษา และปรับปรุงบุคลิกภาพของแบรนด์ การวางตำแหน่ง และการตลาดของคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้แบรนด์ของคุณยังคงแข่งขันได้และเกี่ยวข้องในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ยังช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า เพิ่มการรับรู้แบรนด์ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าแบรนด์ของคุณยังคงแข่งขันได้และเกี่ยวข้องในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสรุป การจัดการแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพคือการจัดการชื่อเสียงที่นำไปสู่ประสิทธิภาพของแบรนด์ที่ดีขึ้น ความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การรับรู้แบรนด์ที่สูงขึ้น และชื่อเสียงของแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น
เคล็ดลับมืออาชีพ วางแผน ติดตาม และจัดการงานบริหารแบรนด์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงโครงการต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตการจัดการแบรนด์จาก ClickUp เทมเพลตนี้มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อควบคุมโครงการ กำหนดเวลา ทรัพยากร งานที่ต้องทำ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดมุมมองการทำงานให้รองรับความต้องการของโครงการและความชอบในการทำงานของคุณได้
ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการแบรนด์
นี่คือสามปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดการแบรนด์ควรพิจารณาเมื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ:
- เข้าใจลูกค้าในอุดมคติของคุณและสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเหนือคู่แข่ง
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันและระบุสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่านิยมของแบรนด์ของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ชมของคุณ
แต่ประเด็นคือ การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ "ทำครั้งเดียวแล้วลืมไปเลย" เหมือนสูตรสตูว์เนื้อในหม้อหุงช้าของแม่ที่คุณทำทุกสัปดาห์ตอนเรียนมหาวิทยาลัย มันเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการระดมความคิด ประเมินผล และปรับกลยุทธ์อยู่เสมอ
การสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกองค์ประกอบที่ประกอบกันเป็น "สูตร" ของแบรนด์คุณ คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงส่วนผสมเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ค่านิยม และข้อความที่ต้องการสื่อสาร รวมถึงวิธีที่สิ่งเหล่านี้จะสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และน่าดึงดูดใจ
และเช่นเดียวกับในการทำอาหาร คุณต้องทดลอง ชิม และปรับกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งของแบรนด์คุณกำลังตรงใจลูกค้าของคุณอย่างถูกต้อง
เคล็ดลับมืออาชีพ เนื่องจากมีหลายส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวลองใช้เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ฟรีเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางและก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการกระดานไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์โดย ClickUpให้แผนที่เส้นทางที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และวิธีที่ขั้นตอนเหล่านั้นสามารถ (และควร) ไหลเข้าสู่กันและกันในบริบทของโครงการใหญ่
8 กลยุทธ์การบริหารแบรนด์เชิงสร้างสรรค์ที่คุณต้องนำไปใช้ในวันนี้
นี่คือแปดกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ที่สร้างสรรค์และตัวอย่างกลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่ทรงพลัง
1. สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใคร
อัตลักษณ์ของแบรนด์คือสิ่งที่แบรนด์ของคุณยึดถือและเป็นตัวแทน มันช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ ทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นและน่าจดจำ
เพื่อปรับปรุงการรับรู้และชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณ ขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงแนวทางพื้นฐานของแบรนด์เมื่อคุณกำลังร่างคำขวัญของแบรนด์ ค่านิยมของแบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย และเสียงของแบรนด์
นี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจบางประการเพื่อช่วยคุณสร้างคุณค่าแก่นของบริษัทที่แข็งแกร่งและปรับปรุงตำแหน่งทางการตลาดของคุณ:
1️⃣Tailor Brandsภูมิใจนำเสนอพันธกิจและกลุ่มเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจนในหน้า "เกี่ยวกับเรา" บนเว็บไซต์
2️⃣ อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพคือการมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติหรือประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ขายเสื้อแจ็คเก็ตหนัง คุณอาจต้องการเน้นคุณภาพของวัสดุ งานฝีมือที่เกี่ยวข้องในการผลิต และสไตล์ที่ปรับแต่งเฉพาะตัวที่พวกเขานำเสนอ
3️⃣ คุณยังสามารถสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าและความปรารถนาของกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อีกด้วย กลยุทธ์การสร้างแบรนด์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสไตล์ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและการใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้า หรือมีส่วนร่วมในโครงการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น TOMS
เมื่อคุณได้กำหนดจุดประสงค์ของแบรนด์อย่างชัดเจนแล้วองค์ประกอบด้านการสร้างแบรนด์ทางสายตาจะเข้ามามีบทบาท เช่น โลโก้ที่จดจำได้ง่าย การเลือกชุดสีและแบบอักษรที่เหมาะสม
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มีความสำคัญ การรักษาความสอดคล้องกันในทุกสื่อการตลาดของคุณจะช่วยให้สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งลูกค้าสามารถจดจำและจดจำได้ง่าย
คุณต้องการให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าของคุณได้จากชั้นวางหรือจดจำโลโก้ของคุณได้จากโฆษณาต่าง ๆ แนวคิดคือการโดดเด่นและไม่เหมือนใคร ดังนั้นอย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบและแตกต่าง
เคล็ดลับมืออาชีพ สร้างคุณค่าของแบรนด์และเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยเทมเพลตแนวทางแบรนด์! ใช้เทมเพลตเช่นBrand Guidelines Template โดย ClickUpเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงเมื่อสร้างแนวทางแบรนด์ของคุณ มันจะพาคุณผ่านพื้นฐานทั้งหมดและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่คำถามที่สำคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์
2. ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า
การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลสามารถช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าเพลิดเพลินได้ คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่อสร้างข้อความและเนื้อหาที่ดึงดูดลูกค้าของคุณได้ ซึ่งช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้น
นี่คือตัวอย่างการจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ที่คุณสามารถสำรวจเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า:
1️⃣ Netflix และ Amazon เป็นสองแบรนด์ชั้นนำที่มอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ในตัวอย่างนี้ Amazon จะแชร์คำแนะนำสินค้าตามการซื้อที่ผ่านมาของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับไอเดียและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมและดำเนินการซื้อต่อไป
2️⃣ Netflix ส่งอีเมลที่แนะนำรายการหรือภาพยนตร์ตามประวัติการรับชมของคุณ
ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ให้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าในกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ของคุณ
นี่คือวิธีง่าย ๆ อื่น ๆ ที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า:
- ทำให้กระบวนการซื้อง่ายขึ้นและลดจำนวนขั้นตอนให้น้อยที่สุด
- ตอบคำถามและข้อกังวลของลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคา นโยบาย และข้อมูลสินค้าอย่างโปร่งใส
- ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมและจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
- รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ
- มอบคุณค่าที่มากกว่าตัวสินค้าหรือบริการ เช่น ทรัพยากรทางการศึกษา หรือโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้า
- ให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส ตั้งแต่ช่องทางออนไลน์ไปจนถึงในร้านค้า
- เน้นคุณภาพในทุกแง่มุมของประสบการณ์ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
สำหรับการเติบโตและดูแลลูกค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส และเข้าใจความต้องการ ความชอบ และปัญหาของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ประสบการณ์ของลูกค้าควรเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ
สำหรับการจัดการแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือซอฟต์แวร์ CRMเพื่อช่วยคุณติดตามลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย ข้อร้องเรียน และอื่น ๆ เครื่องมือ CRM ที่ครอบคลุมสามารถเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณ—จัดการและปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์ ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบรนด์ และชนะใจลูกค้าด้วยการจัดระเบียบและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที
เคล็ดลับมืออาชีพ สร้างCRMแบบกำหนดเองใน ClickUp หรือใช้เทมเพลต CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดย ClickUpเพื่อติดตามรายชื่อผู้ติดต่อและจัดการโครงการบริหารแบรนด์ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถปรับแต่งสถานะผู้ติดต่อและเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบและปรับแต่งข้อมูลผู้ติดต่อได้อย่างสูงสุด
3. ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
ด้วยผู้ใช้Instagram ถึง 90%ที่ติดตามธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ
ทำไม? นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ในการเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณในแบบที่แท้จริงมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากมายด้วยความพยายามน้อยนิด. คิดถึงจำนวนอีเมลที่คุณต้องส่งเพื่อให้ได้การเข้าถึงเท่ากับโพสต์ Instagram เพียงโพสต์เดียว. มันเหมือนกับการเปรียบเทียบแอปเปิลกับเกรปฟรุต.
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของสื่อสังคมออนไลน์? ความสม่ำเสมอในความพยายามทางการตลาดของคุณ
ตอบกลับความคิดเห็น กดถูกใจและแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และมีส่วนร่วมในการสนทนาที่เกี่ยวข้อง การกระทำง่ายๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจชุมชนของคุณและต้องการสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการสร้างแฮชแท็กที่มีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ แฮชแท็กที่กำหนดไว้ยังช่วยให้แบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและช่วยให้คุณติดตามเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้ง่ายขึ้น ด้วยการขยายวัตถุประสงค์ของแบรนด์และเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ คุณจะสามารถสร้างผลกระทบแบบลูกโซ่ที่ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาหาแบรนด์ของคุณได้
นี่คือตัวอย่างการจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์สำหรับโซเชียลมีเดียที่คุณสามารถศึกษาเพื่อปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณ:
1️⃣ Instagram ของ Glossier เป็นฟีดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ และภาพไลฟ์สไตล์ ด้วยการขอให้ผู้ติดตามแบ่งปันประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ Glossier และนำภาพเหล่านั้นมาใช้บนโซเชียลมีเดีย Glossier ได้สร้างชุมชนแฟนๆ ที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่พิเศษ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อช่วยคุณวางแผนโพสต์บนโซเชียลมีเดียรายเดือนของคุณ มันจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำให้คุณรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำ จากนั้น เพื่อปลดล็อกพลังของโซเชียลมีเดียอย่างเต็มที่ คุณต้องตั้งค่ากระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมของคุณผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
4. ใช้พลังของการเล่าเรื่อง
โฆษณาซูเปอร์โบวล์ของ The Farmer's Dog สร้างความรู้สึกที่เข้มข้นในหมู่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้รักสัตว์เลี้ยง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะมันเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งและสุนัขของเธอ ซึ่งสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเพื่อนขนฟูที่หลายคนเข้าใจและสัมผัสได้
เรื่องราวนี้ถ่ายทอดชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งและลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์สีดำชื่อแบร์ เริ่มตั้งแต่เธอเป็นเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ตลอดทั้งโฆษณา ผู้ชมจะได้เห็นการผจญภัยของทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นหรือไปเที่ยวชายหาด ขณะที่พวกเขาเติบโตและใช้ชีวิตร่วมกัน
ในที่สุด หญิงสาวก็ออกไปเรียนมหาวิทยาลัย ทิ้งแบร์ไว้เบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป หญิงสาวก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเริ่มต้นครอบครัวของเธอเอง แบร์ยังคงอยู่เคียงข้างเธอแม้จะอายุมากขึ้น ในขณะที่เธอต้องเผชิญกับการแต่งงานและการเป็นพ่อแม่
ข้อความคือ? สุนัขมีค่า สุนัขซื่อสัตย์ และสุนัขสมควรได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ด้วยการนำพลังของการเล่าเรื่องมาใช้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาหารสุนัขที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ Farmer's Dog สามารถสร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและพันธกิจของแบรนด์ได้อย่างลงตัว (เชฟขอชื่นชม)
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือเป็นรากฐานของชื่อเสียงแบรนด์ที่แข็งแกร่ง. ให้ความสำคัญกับมุมมองและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ, ทำให้เสียงของแบรนด์ของคุณเป็นมนุษย์มากขึ้น, และทำให้แบรนด์ของคุณมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น, เพื่อเพิ่มความไว้วางใจของผู้บริโภคและการมีส่วนร่วม, และเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น.
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เขียนบล็อกโพสต์, บทละคร, และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทำงานร่วมกับทีมและบุคคลอื่น ๆ ได้ในClickUp Docs. คุณสมบัตินี้มอบหน้าเอกสารพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบ, การแก้ไขแบบร่วมมือ, แท็ก, และประวัติการแก้ไขให้คุณสามารถพัฒนาเรื่องราว, แคมเปญ, บทความ, และอื่น ๆ ได้.คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการใช้ ClickUp Docsนี้มีคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับคุณสมบัตินี้ได้รวดเร็วขึ้น.
5. ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเกือบ75% ของผู้คนเห็นด้วยว่ามีโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป โฆษณาเหล่านี้ทำให้รู้สึกถูกท่วมท้น ซ้ำซาก และบ่อยครั้งไม่เกี่ยวข้อง นั่นคือจุดที่ผู้มีอิทธิพลสามารถช่วยได้
อินฟลูเอนเซอร์ได้สร้างตัวเองให้เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ และมีผู้ติดตามที่ภักดีซึ่งมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ ผู้มีอิทธิพลบางคน เช่น ชาร์ลี ดี'เมลิโอ มีผู้ติดตามมากกว่า 100 ล้านคนบน TikTok (ผู้มีอิทธิพลระดับเมก้า) ในขณะที่บางคนมีผู้ติดตามน้อยกว่า 50,000 คน (ผู้มีอิทธิพลระดับไมโคร) และที่น่าประหลาดใจก็คือ แม้ว่าพวกเขาจะมีผู้ติดตามน้อยกว่า แต่ผู้มีอิทธิพลระดับไมโครมักจะมีอัตราการมีส่วนร่วมกับผู้ชมสูงกว่า
การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล (influencers) จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมของพวกเขาได้ และใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของพวกเขาเพื่อโปรโมตแบรนด์ของคุณ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประมาณ82% ของผู้คนมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่ผู้มีอิทธิพลขนาดเล็ก (micro-influencer) แนะนำอย่างสูง เป็นเรื่องยากที่จะพลาดโอกาสเช่นนี้ พวกเขาช่วยขายสินค้าให้คุณ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันไม่ดูเหมือนการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค นั่นคือสถานการณ์ที่ 이상ale ใช่ไหม?
นี่คือตัวอย่างการจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้พลังของการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล:
1️⃣ Athletic Greens เป็นตัวอย่างที่ดีของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการใช้การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ หากคุณได้ดูวล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงปีที่ผ่านมา คุณน่าจะเคยเห็นแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์จาก Athletic Greens อย่างน้อยหนึ่งแคมเปญ ตัวอย่างเช่น พวกเขาได้ร่วมมือกับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลายคน เช่น Kara และ Nate ซึ่งมีผู้ติดตาม 3.44 ล้านคน เพื่อโปรโมทผงผักสีเขียวเพื่อโภชนาการครบถ้วนในหนึ่งเดียว
พวกเขาได้กระจายความหลากหลายของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์โดยร่วมมือกับผู้ที่มีจำนวนผู้ติดตามแตกต่างกันในแวดวงการท่องเที่ยว และด้วยการทำเช่นนี้ พวกเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภค และสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ความไว้วางใจคือสิ่งสำคัญที่สุด
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สร้างสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ที่สอดคล้องกับกฎและเงื่อนไขของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์จาก ClickUp โดยการใช้เทมเพลตนี้ในการแชร์และลงนามในข้อตกลงนี้ คุณกำลังเปลี่ยนไปใช้เทมเพลตเอกสารออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารของคุณผ่านอีเมล รวบรวมลายเซ็นตามลำดับที่ต้องการ และแปลงสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณเป็นไฟล์ PDF ได้ทันที
6. ส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์
ลูกค้าที่ภักดีคือเพื่อนที่ดีที่สุดของแบรนด์คุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะบอกต่อเกี่ยวกับความรักในแบรนด์และประสบการณ์การบริการของคุณอย่างกระตือรือร้น และแนะนำสินค้าของคุณให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งมีความมีประสิทธิภาพมากกว่าการโฆษณาแบบเสียเงินอย่างน้อยห้าเท่าแล้วทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ง่ายเช่นนี้ล่ะ? เพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ คุณสามารถสร้างโปรแกรมสะสมคะแนนที่ให้รางวัลแก่ลูกค้าสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น มอบข้อเสนอพิเศษ ตัวอย่างสินค้าฟรี และโปรโมชั่นพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการอุดหนุนธุรกิจของพวกเขา กลยุทธ์แบรนด์ที่เรียบง่ายนี้สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพิเศษ และเมื่อคุณทำตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์ คุณจะสามารถสร้างประสบการณ์เชิงบวกที่ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
มันสรุปได้เป็นสามสิ่งง่ายๆ: การทำตามสัญญาของแบรนด์คุณ, การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า, และการมอบสิ่งจูงใจเพื่อให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีก
นี่คือตัวอย่างการจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์และเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์:
1️⃣ ยกตัวอย่างเช่น Ulta Beauty โปรแกรม Ultimate Rewards ของพวกเขามอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้า รวมถึงส่วนลดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ฟรี และของขวัญวันเกิด ยิ่งลูกค้าใช้จ่ายมากเท่าไร ก็ยิ่งได้รับคะแนนสะสมมากขึ้นเท่านั้น และการได้รับสถานะ Diamond อันเป็นที่ต้องการ ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นราชวงศ์ของ Ulta Beauty ดังนั้น ลูกค้าจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้สถานะที่ดีที่สุด
มันคล้ายกับการได้รับบัตรรางวัลทองคำส่วนบุคคลอันเป็นที่ต้องการของ Starbucks มันเหมือนกับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมและนักศึกษาเมื่อต้องจ่ายค่าเครื่องดื่มวานิลลาบีนแฟรปปูชิโน่ของพวกเขา ทำตามแนวทางของ Ulta Beauty และ Starbucks ในการใช้โปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อสร้างชุมชนของผู้สนับสนุนแบรนด์ที่มีความหลงใหลในผลิตภัณฑ์ของคุณและกระตือรือร้นที่จะบอกต่อ
7. สร้างคลังเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม
คุณทราบหรือไม่ว่า68% ของการใช้งานออนไลน์เริ่มต้นด้วยการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา?
ถูกต้องแล้ว แม้ว่าผู้บริโภคจะรู้จักเว็บไซต์ของคุณเป็นอย่างดี แต่พวกเขาก็ยังค้นหาแบรนด์ของคุณบน Google และคลิกผลลัพธ์แรกเสมอ และหากพวกเขาเริ่มต้นด้วยการค้นหาที่ไม่ใช่ชื่อแบรนด์ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้คนจะรู้จักแบรนด์ของคุณ?
คำตอบคือ? คอนเทนต์
การสร้างคลังเนื้อหาเฉพาะกลุ่มเป็นกุญแจสำคัญหากคุณต้องการสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ด้วยวิธีนี้ แบรนด์ของคุณจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าผลการค้นหา (SERP) เพื่อให้ผู้คนคลิกเข้าไป แน่นอนว่ามันง่ายกว่าที่จะพูด การกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างคลังเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยตรง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ให้เขียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับเจตนาในการค้นหา
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทของคุณขายซอฟต์แวร์จัดการการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างคลังเนื้อหาที่เน้นหัวข้อต่างๆ เช่น:
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการประชุมคณะกรรมการแบบเสมือนจริง
- วิธีสร้างวาระการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- เปรียบเทียบเทมเพลตนาทีบอร์ดฟรีที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรที่มีคุณค่าในหัวข้อเฉพาะทางเหล่านี้ คุณสามารถวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณให้เป็นผู้นำทางความคิดและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพซึ่งจะหันมาหาคุณเพื่อขอข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในอุตสาหกรรม และแน่นอนว่าคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่บทความบล็อกเท่านั้น ให้ทุ่มเทกับเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิก อีบุ๊ก เอกสารไวท์เปเปอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ
นี่คือตัวอย่างการจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณ:
1️⃣ อยู่ในใจลูกค้าเสมอด้วยการสร้างแบบฟอร์มสมัครรับอีเมลที่ผู้เยี่ยมชมสามารถลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของคุณ พวกเขาจะได้รับอีเมลเมื่อคุณตัดสินใจแบ่งปันเนื้อหาคุณภาพสูงเหล่านี้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างรายชื่ออีเมลที่แข็งแกร่งของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ในขณะเดียวกัน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณก็ได้รับประโยชน์เพราะพวกเขาจะได้รับข้อมูลนี้ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของพวกเขา
ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเผยแพร่คู่มือการจัดการแคมเปญการตลาดที่คุณใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวม พวกเขาจะเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับมัน และใช้งานจริง พูดถึงสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
เคล็ดลับมืออาชีพ ผู้จัดการแบรนด์สามารถวางแผน ติดตาม และจัดการทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและสร้างเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ (เว็บไซต์, บล็อก, โซเชียลมีเดีย, และอีเมล) ได้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาจาก ClickUp. มันมอบกรอบการทำงานที่มั่นคงให้คุณเริ่มต้น และปรับแต่งได้เต็มที่เพื่อให้คุณสามารถกำหนดการทำงานของคุณได้ตามต้องการ. ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่การรับคำขอ การวางแผนด้วยเอกสาร การรักษาปฏิทินการแก้ไข และการส่งมอบเนื้อหา.
8. ยอมรับนวัตกรรม
ให้ตามรอย Apple ด้วยการยอมรับนวัตกรรมแทนที่จะแยกตัวออกจากมัน คุณต้องระวังเทรนด์ที่ร้อนแรงที่สุดเพื่อให้โดดเด่นในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหัวข้อข่าวบน LinkedIn และ Twitter การลองใช้ดูสักครั้งเพื่อดูว่ามันเหมาะกับแบรนด์ของคุณหรือไม่ก็คุ้มค่า แต่ไม่ควรหยุดเพียงแค่นั้น ควรติดตามคู่แข่งและความต้องการของผู้บริโภคด้วย และหากคุณพบว่าตัวเองตามไม่ทัน อย่ากลัวที่จะปรับภาพลักษณ์แบรนด์หรือลองแนวทางใหม่ๆ สำหรับกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ
นี่คือตัวอย่างสองสามตัวอย่างของบริษัทที่นำนวัตกรรมมาใช้:
1️⃣ ยกตัวอย่างเช่นMatchr บริการนี้ซึ่งเชื่อมโยงความต้องการทางธุรกิจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ HRได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2012 ภายใต้ชื่อ "HR Payroll Systems" แต่ชื่อนี้จำกัดขอบเขตไว้เพียงซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนเท่านั้น
ในปัจจุบัน มีซอฟต์แวร์ HRIS แบบครบวงจรที่รวมคุณสมบัติการจ่ายเงินเดือนเหล่านี้ไว้ด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Matchr ในปี 2021 และปรับปรุงองค์ประกอบการออกแบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
การรีแบรนด์ช่วยให้บริการสอดคล้องกับชื่อ ลดความสับสนของลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการจับคู่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลกับซอฟต์แวร์ที่พวกเขาต้องการ โชคดีที่นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด บางครั้งมันก็แค่การคิดนอกกรอบเท่านั้น
2️⃣ การลองรองเท้าเสมือนจริงของ Nike เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
ดังนั้น อย่ากลัวที่จะสร้างสรรค์และทดลองแนวคิดใหม่ๆ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะโดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณและทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น (เพิ่มบุคลิกให้กับแบรนด์ของคุณ) ทำการวิจัยและติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ และคอยจับตาดูความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และอย่ากลัวที่จะปรับภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อให้ยังคงเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ความสำคัญของการบริหารแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ
หากปราศจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและข้อความของแบรนด์ที่สม่ำเสมอ ลูกค้าของคุณอาจเกิดความสับสนว่าบริษัทของคุณยึดถืออะไร ทำให้พวกเขาหันไปหาคู่แข่งของคุณแทน
ลองคิดถึงแบรนด์ที่คุณชื่นชอบ — อะไรที่ทำให้แบรนด์นั้นแตกต่างจากคู่แข่ง? มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่มาพร้อมกับมันด้วย
ยกตัวอย่างเช่น Nike Nike ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยแต่ยังคงความสบาย การร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ชื่อดัง ราคาที่เข้าถึงได้ และแคมเปญการตลาดระดับสูงที่กล้าเผชิญกับประเด็นทางสังคม Nike ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายรุ่น
พวกเขาไม่ใช่แค่บริษัทรองเท้า แต่เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจำกัดและไล่ตามความหลงใหลของตน ข้อความของ Nike ที่เกี่ยวกับการเสริมพลังและการแสดงออกในตัวเองนั้นสะท้อนถึงลูกค้าทั่วโลก ทำให้พวกเขาเป็นมากกว่าบริษัทที่ขายรองเท้า—พวกเขาคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
โดยรวมแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้มจดจำและแนะนำแบรนด์ที่สอดคล้องกับพวกเขาในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นได้มากขึ้น ลงทุนในการสร้างแบรนด์ที่มีผลกระทบด้วยกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณให้สูงสุด
เผชิญหน้ากับปัญหาอย่างกล้าหาญและลงทุนในกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ที่เหมาะสมตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้คุณปรับปรุงชื่อเสียงของบริษัทและทำให้บริษัทน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ ในการทำเช่นนี้ให้ประสบความสำเร็จ ควรพิจารณาใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและจ้างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เช่น เอเจนซี่หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในงานเขียนอิสระ
ปลดปล่อยศักยภาพของแบรนด์คุณด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการแบรนด์ที่สร้างสรรค์
จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกกลยุทธ์การจัดการแบรนด์เพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถใช้กลยุทธ์ทั้งแปดอย่างเต็มที่หรือเลือกเพียงหนึ่งหรือสองกลยุทธ์ก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือการทำให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากคุณ และหากกลยุทธ์ใดให้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็ให้เลิกใช้และลองสิ่งใหม่ๆ
กุญแจสำคัญ? ติดตามเทรนด์ล่าสุดอยู่เสมอ ลงทุนในเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อสร้างกระบวนการบริหารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ นี่คือสูตรง่ายๆ ที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่? ถึงเวลาที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณไปอีกขั้นแล้ว และหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น ลองกลับไปดูส่วนเคล็ดลับจากมืออาชีพด้านบนเพื่อรับคำแนะนำเชิงลึกและเทมเพลตการตลาดฟรีที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!
ผู้เขียนรับเชิญ:
นิธิ กาล่าเป็นนักเขียนอิสระสำหรับแบรนด์B2B SaaSในด้านการตลาด, ทรัพยากรบุคคล, และอีคอมเมิร์ซ เมื่อเธอไม่ได้เขียน เธอจะจมอยู่ในความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างหน้าบันทึกใหม่หรือสำรวจตัวอักษรคัลลิกราฟี