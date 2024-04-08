Slack เทียบกับ Google Chat: รีวิวปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

ไม่ถึงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรส่วนใหญ่ยังใช้ Google Chat (เดิมชื่อ Hangouts) ในการสื่อสารกัน ไม่ว่าจะอยู่คนละซีกโลกหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามของสำนักงาน แต่แล้ว Slack ก็เข้ามา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานประจำวันมากกว่า10 ล้านคนทันใดนั้น คำถามเรื่อง Slack กับ Google Chat ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทุกแห่ง
และพูดกันตามตรงการเติบโตของ Slackไม่ได้หยุดยั้ง Google Chat แต่อย่างใด ในความเป็นจริง มีธุรกิจที่จ่ายเงินใช้งานGoogle WorkSpace มากกว่า6 ล้านรายแล้ว
ชัดเจนว่า นี่คือหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในโลกของการสื่อสารและการร่วมมือ
แต่แบบไหนดีกว่ากัน? ใครโดดเด่นกว่า? และอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง Slack กับ Google Chat?
มาดูกัน! 👀
Slack คืออะไร?
Slack เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่เปิดตัวในปี 2013 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการทำงาน
อย่างไร?
โซลูชันนี้รวบรวมผู้คน เครื่องมือ และข้อมูลไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า คุณสามารถโยนอุปกรณ์ใด ๆ เข้าสู่ Slack และมันจะให้บริการคุณโดยไม่เลือกปฏิบัติ คุณสามารถเข้าร่วมได้ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเบราว์เซอร์ ทางเลือกเป็นของคุณ
Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารกับทีมของคุณ คุณสามารถส่งข้อความโดยตรง, ข้อความกลุ่ม, สร้างช่องทาง Slack, และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถผสาน Slack กับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเช่นHubSpot, Zoom, Google Drive, และใช่แล้ว,Slack สามารถผสานกับ ClickUp ได้!
คุณสมบัติของ Slack
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Slack ทำงานได้? ติดตามเราไว้:
1. ช่องทางที่เป็นระบบ
ไม่มีอะไรมากไปกว่าช่องรายการมากเกินไป
นั่นคือ Slack กำลังพูดอยู่ 🧑💻
ช่องทางของ Slackคือที่ที่ทุกการสนทนาเกิดขึ้น แอปนี้ช่วยให้คุณสร้างช่องทางส่วนตัวและสาธารณะตามสถานที่ทำงาน โครงการ หัวข้อ ฯลฯ ที่สำคัญที่สุดคือ ช่องทางของ Slack ช่วยจัดระเบียบและสร้างความชัดเจนในการทำงาน เพียงสร้างหรือเข้าร่วมช่องทางสำหรับหัวข้อใดก็ได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและงานที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
หากคุณต้องการคุณสมบัติขั้นสูงมากขึ้น เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายอนุญาตให้แต่ละช่องทางมีที่อยู่อีเมลของตัวเองได้ ลาก่อนกล่องจดหมายที่รก 👋
2. การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
ไม่ชอบพิมพ์ข้อความยาวๆ เพื่อรับคำตอบใช่ไหม? หรือบางทีคุณอาจชอบแก้ปัญหาหรือระดมความคิดโครงการกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์มากกว่า?
ไม่มีปัญหา!
การโทรแบบเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัวของ Slack จะมาช่วยคุณได้ในทันที และหากคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมการโทรและประชุมวิดีโอของคุณได้ถึง 15 คน แผนชำระเงินคือทางเลือกที่ดีที่สุด Slack ยังอนุญาตให้ผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมออนไลน์จากผู้ให้บริการภายนอกได้ ทำให้การสื่อสารกับทีมของคุณราบรื่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
3. Slack Connect
ต้องการความร่วมมือแบบ 360 องศาใช่ไหม? เลิกใช้การสื่อสารผ่านอีเมลที่ซ้ำซ้อนและแยกส่วนกันได้แล้ว Slack's Connect ช่วยให้การสนทนาเกิดขึ้นในที่เดียว
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก เช่น เอเจนซี่ ผู้ขาย ลูกค้า และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์คือเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการสนับสนุนองค์กรที่ดีขึ้น
4. ระบบอัตโนมัติ
การสร้างกระบวนการขอมาตรฐาน การแชร์อัปเดต และงานที่น่าเบื่ออื่นๆ ไม่ควรใช้พลังงานสร้างสรรค์ของคุณไป Slack จะช่วยตั้งค่าความสำเร็จให้คุณและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณพุ่งสูงขึ้น
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack จะช่วยทำงานประจำวันและงานที่ต้องทำเป็นประจำให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบ การอนุมัติ และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Zapier และโซลูชันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติสูงสุด
การตั้งราคาต่ำเกินไป
คุณสมบัติไม่ล้มเหลว แต่ Slack เป็นมิตรกับกระเป๋าของคุณหรือไม่? มาดูแผนราคาของมันกัน:
- ฟรี: แผนฟรีให้คุณดูข้อความล่าสุดได้สูงสุด 10,000 ข้อความ และเชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามได้สูงสุด 10 แอป รองรับการโทรเสียงและวิดีโอแบบ 1:1 มีช่องทางไม่จำกัด สามารถแชร์ไฟล์ได้ และให้พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 5GB
- โปร ($6.67/เดือน/คน): ด้วยเวอร์ชันโปร คุณจะได้เพลิดเพลินกับการผสานแอปไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 10GB ต่อผู้ใช้, การโทรกลุ่ม, การแชร์หน้าจอสูงสุด 15 คน, การค้นหา, และระบบอัจฉริยะ การยืนยันตัวตนผ่าน Google และการเข้าถึงสำหรับแขกเป็นคุณสมบัติอื่น ๆ
- Business+ (12.50 ดอลลาร์/เดือน/คน): แผน Business Plus ให้คุณมีประวัติการส่งข้อความไม่จำกัด และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณได้ถึง 20GB ต่อสมาชิกในทีม นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และรับประกันเวลาทำงาน 99.99%
- องค์กร (ราคาตามตกลง): ต้องการขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นหรือไม่? แผนองค์กรมาพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กร รองรับผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 500,000 คน คุณยังได้รับนโยบายที่ปรับแต่งได้ การควบคุมแบบรวมศูนย์ และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
Google Chat คืออะไร?
ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาชั้นนำของโลกขอนำเสนอเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ที่นี่มีประวัติเล็กน้อย—Hangouts เริ่มต้นในปี 2011 เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Google Plus จากนั้นได้พัฒนาเป็น Hangouts Chat ในปี 2017 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Google Chat
การเปลี่ยนชื่อครั้งใหญ่ครั้งนั้นเพื่ออะไร? แม้แต่ Google เองก็ยังไม่สามารถตอบเราได้
แต่สิ่งที่เรารู้คือ Google Chat เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสื่อสารที่ปลอดภัยซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมโดยเฉพาะ ช่วยให้การสื่อสารภายในระบบนิเวศของ Google Workspace เป็นไปอย่างง่ายดาย สมาชิกในทีมของคุณสามารถเข้าถึงพื้นที่แชท แชร์ไฟล์ และวิดีโอคอลหากันได้ใน Google Meet
เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นสนามธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ นั่นหมายความว่าคุณต้องมีแผน Google Workspace เพื่อเข้าถึง Chat เช่นเดียวกับ Slack Chat สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันมือถือ
คุณสมบัติของ Google Chat
Google Chat ยังมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อรับมือกับคู่แข่ง:
1. พื้นที่สำหรับการร่วมมือ
Slack มีช่องทาง. WhatsApp มีกลุ่ม WhatsApp. แล้ว Google มีอะไร?
ช่องว่าง
พื้นที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกัน คุณสามารถมีพื้นที่ต่าง ๆ สำหรับวัฒนธรรมองค์กร, ฟุตบอล, และเกือบทุกสิ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ได้ คุณสมบัตินี้นำการสนทนาแบบมีหัวข้อ, งาน, และไฟล์มาไว้ในที่เดียว ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าร่วมการหารือได้เช่นกัน
และเดาอะไรได้ไหม? พื้นที่เดียวสามารถรองรับผู้คนได้ถึง 8,000 คน! ต้องการแจ้งให้จอร์จทราบโดยไม่ต้องรบกวนลิซ เบน และคนอื่นๆ ใช่ไหม? ใช้ @mentions ได้เลย
แต่ข้อเสียคือ: คุณไม่สามารถตอบกลับข้อความก่อนหน้าที่ลิซทิ้งไว้ได้โดยตรง Slack ชนะในจุดนี้
2. การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
การผสานรวม Google Chat + Google Meet ช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมการโทรเสียงหรือวิดีโอได้ การโทรเสียงหรือวิดีโอเป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอของ Google Workspace คุณสามารถเจาะลึกในหัวข้อได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคของการส่งข้อความ
Meet ช่วยให้คุณโทรหาทุกคนในพื้นที่หรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานผ่านการสนทนาโดยตรง เพียงกดปุ่ม แล้ววิดีโอแชทจะปรากฏขึ้น จากนั้นพวกเขาสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่ Meet ได้
3. การผสานรวม
การเป็นสมาชิกของ Google Workspace หมายถึงสิ่งหนึ่ง: Google Chat จะผสานการทำงานกับบริการอื่นๆ ของ Google โดยอัตโนมัติทันที เพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณ เราหมายถึง Google Forms, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Meet และ Google Drive
ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหน้าต่างเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีการประชุมทางวิดีโอที่จริงจังอยู่ด้านหนึ่ง และมีการสนทนาที่เร่าร้อนอยู่อีกด้านหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องสลับงานอีกต่อไป
และถ้าคุณต้องการเพิ่มโซลูชันจากบุคคลที่สาม ก็ยินดีเลย ไม่ชอบ Google Calendar หรือ? ใช้ G Suite Sync เพื่อซิงค์รายละเอียดปฏิทินกับ Microsoft Outlook ได้
4. ระบบแชทอัตโนมัติ
การตอบกลับอัจฉริยะจะแนะนำวลีเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและส่งการตอบกลับอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้คำแนะนำการตอบกลับอัจฉริยะในแชทเพื่อรับการตอบกลับตามข้อความที่เข้ามา
ฝึกฝนประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ทางลัดใน Google Chat ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "?" (เครื่องหมายคำถาม) ที่ใดก็ได้นอกกล่องข้อความของแชท แล้ว voilà! ครอบครัวของคีย์ลัด เช่น Command + K หรือ Control + K จะพร้อมให้บริการคุณ
มีแฟนอีโมจิในบ้านบ้างไหม? อีโมจิแบบ Slack จะเพิ่มความเป็นตัวตนให้กับระบบอัตโนมัติทั้งหมด
ราคาของ Google Chat
มาเปิดเผยแผนต่าง ๆ ที่ Google มีให้กันเถอะ:
- แพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจ (6 ดอลลาร์/เดือน/ผู้ใช้): แพ็กเกจนี้มาพร้อมพื้นที่จัดเก็บ 30 GB ต่อที่นั่ง และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมวิดีโอได้สูงสุด 100 คน
- มาตรฐานธุรกิจ ($12/เดือน/คน): พื้นที่จัดเก็บต่อที่นั่งขยายได้สูงสุดถึง 2TB สามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้สูงสุด 150 คน
- Business Plus (ราคาพิเศษ): คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5TB ต่อที่นั่ง และที่นั่งสำหรับการประชุมวิดีโอสูงสุด 250 ที่นั่ง
- องค์กร (ราคาตามตกลง): มอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่จำกัดต่อผู้ใช้ และสามารถเข้าร่วมการประชุมวิดีโอได้สูงสุด 250 คน
Google Chat กับ Slack: ใครชนะ?
เราต้องการที่จะมีคำตอบที่ชัดเจนให้คุณ แต่เราช่วยคุณชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูล:
อินเตอร์เฟซ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI), ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และความสวยงามเป็นปัจจัยสำคัญ คุณไม่ต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันทำงานไปกับการจัดการกับ UI ที่น่าเบื่อ จำเจ หรือใช้งานยาก ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสวยงาม ใช้งานง่าย และเป็นธรรมชาติ
อินเทอร์เฟซ Google Chat
อินเทอร์เฟซของ Google Chat มีความคล้ายคลึงกับ Gmail Chat มาก ความสามารถในการคาดเดาและความสม่ำเสมอเหล่านี้ทำให้มันได้คะแนนไปบ้าง คุณอยู่ห่างจากการเข้าถึงงานและไฟล์ที่แชร์ในพื้นที่แชทเพียงคลิกเดียว เพียงแค่กดแท็บที่ด้านบนของพื้นที่แชท แผงด้านข้างจะให้การเข้าถึงงาน ปฏิทิน และแผนที่อย่างรวดเร็ว
แต่ Google Chat มีธีมให้เลือกจำกัด มีเพียงโหมดสว่างและโหมดมืดเท่านั้น โชคร้ายสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
อินเทอร์เฟซที่ตอบสนองช้า 🥇
เมื่อพูดถึงอินเทอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่าย Slack ชนะขาดลอย มีคำสั่งลัดสำหรับสร้างช่องใหม่หรือ GIF ให้ใช้งานได้ ปรับแต่งอวตารและแต่งสี Slack ของคุณให้สวยงามตามใจชอบ
การแจ้งเตือน
โซลูชันที่ยอดเยี่ยมจะแจ้งเตือนคุณทันทีที่มีข้อความเข้ามา คุณไม่อยากพลาดการประชุมสำคัญกับเจ้านายใช่ไหม
การแจ้งเตือน Slack
Slack เป็นราชาที่นี่สำหรับการแจ้งเตือนที่หลากหลายและทรงพลัง
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับคำสำคัญและช่องทางที่ต้องการได้ และหากคุณต้องการออกจากโลกดิจิทัลหรือกำลังยุ่งอยู่ ให้ใช้โหมด "ห้ามรบกวน" ในช่วงเวลาที่กำหนด
การแจ้งเตือน Google Chat 🥇
ด้วย Google Chat คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนบนมือถือ เดสก์ท็อป อีเมล หรือเว็บได้ตามต้องการ
สิ่งเดียวกันนี้สามารถทำได้กับ Slack เช่นกัน อย่างไรก็ตาม มันจำกัดการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้เฉพาะช่วงเวลาที่คุณไม่ใช้งานบนเดสก์ท็อปเท่านั้น
คุณสมบัติการค้นหา
เราทุกคนต่างไม่ชอบเมื่อข้อความสำคัญหายไปในความวุ่นวาย ไม่สามารถติดตามได้อีก การค้นหาที่น่ากลัวนี้กินเวลาของคุณ ทำลายวันของคุณ และลดประสิทธิภาพการทำงาน
"งั้นคุณตัดสินใจที่จะไม่สนใจข้อความของฉันใช่ไหม?" คำถามนี้อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดและหดหู่ได้
ค้นหา Slack 🥇
Slack ไม่เคยขี้เกียจเมื่อพูดถึงการค้นหา กระบวนการนี้ง่ายดายราวกับลมพัด นอกจากนี้ คุณยังสามารถบอกลาข้อมูลล้นเกินได้เลย
คุณอยู่ห่างจากผู้คน, ช่องทาง, ไฟล์, หรือการสนทนาที่คุณต้องการเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดการค้นหาให้แคบลงไปยังช่วงเวลาหรือช่องทางที่เฉพาะเจาะจงได้อีกด้วย
การค้นหาใน Google Chat
สำหรับ Google Chat ฟีเจอร์การค้นหาของแผนฟรีนั้นพื้นฐานเท่านั้น แพ็กเกจที่สูงกว่าเท่านั้นที่จะมอบตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงให้คุณ
แพ็กเกจธุรกิจและองค์กรช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ทั่วทั้ง Google Workspace และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น ขอแสดงความยินดีกับ Slack ด้วยครับ/ค่ะ
การผสานรวม
การผสานรวมขยายพื้นที่ทำงานของคุณและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น โชคดีที่ทั้งสองคนยินดีต้อนรับเครื่องมือจากบุคคลที่สามภายใต้หลังคาเดียวกัน
การเชื่อมต่อกับ Slack
Slack มีการผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ กว่า 2,400แอปในระบบนิเวศของตนเอง เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการผสานการทำงานอย่างแท้จริง!
การผสานรวม Google Chat
Google Chat ผสานการทำงานกับโซลูชันอื่น ๆ ของ Google โดยอัตโนมัติ: Docs, Gmail, Forms, Meet, Calendar, Drive และอื่น ๆ อีกมากมาย
บอท ก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มเติมที่สร้างสรรค์เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ
พื้นที่และช่องทาง
พื้นที่สื่อสารกลุ่มคือที่ที่แอปทั้งสองนี้ดูเหมือนจะลอกเลียนแบบกัน Google เรียกว่า Spaces และ Slack เรียกว่า Channels
แต่มีความแตกต่างที่สำคัญอยู่บ้าง
พื้นที่สนทนา Google Chat
Google Chat's Spaces เป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น ดังนั้นใครบางคนต้องเชิญคุณเข้าร่วมก่อน Spaces ช่วยให้คุณแชร์งานและไฟล์กับเพื่อนร่วมทีมได้ และด้วย @mentions จะมีเพียง Maggie เท่านั้นที่จะได้รับข้อความของคุณในพื้นที่นั้น ดังนั้นการส่งต่ออีเมล, CC, และ BCC สามารถพักไว้ก่อน
การสนทนาแบบมีหัวข้อเป็นส่วนหนึ่งของ Google Chat อย่างไรก็ตาม คุณควรตัดสินใจว่าคุณต้องการหรือไม่เมื่อสร้างพื้นที่
เมื่อคุณยืนยันการตั้งค่าสำหรับพื้นที่แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
ช่อง Slack
ช่องทางของ Slack สามารถเป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะได้ ช่องทางสาธารณะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนในพื้นที่ทำงาน ทำให้เกิดความครอบคลุมและความโปร่งใส
ช่องทางส่วนตัวและเนื้อหาของพวกเขาเปิดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คุณต้องขอให้สมาชิกเพิ่มคุณเข้าไป
การสนทนาแบบเธรดใน Slack เป็นตัวเลือก คุณสามารถเลือกได้ ต้องการพูดคุยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยไม่รบกวนฟีดหรือไม่? ใช้การสนทนาแบบเธรด
Slack เทียบกับ Google Chat บน Reddit
เราไปที่Redditเพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Slack กับ Google Chat เมื่อคุณค้นหาSlack กับ Google Chat บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่าพวกเขาชอบ UI และ UX ของ Slack มากกว่า Google Chat:
"Slack มีความสะอาดและอ่านข้อความจำนวนมากได้สะดวกโดยไม่ต้องเลื่อนหรือโต้ตอบกับส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อดูเพิ่มเติม"
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ได้สังเกตว่า แม้ Slack จะมีดีไซน์ที่ดีกว่า แต่ Google Chat ก็ชนะเมื่อพูดถึงเสียง, ราคา, และการเชื่อมต่อ:
"Slack ชนะในด้าน UI และมีรูปแบบการแชทที่ดีกว่า Google Chat ชนะในด้านราคา การเชื่อมต่อ และความสามารถด้านเสียง/วิดีโอ"
การเปรียบเทียบตำแหน่งและคุณสมบัติของ ClickUp กับ Slack และ Google Chat
ClickUp คือโซลูชันเดียวที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาการสื่อสารและการจัดการงานของคุณ
จากการสนทนากับเพื่อนร่วมงานทางไกลไปจนถึงการมอบหมายงานและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ClickUp คือบ้านของฟีเจอร์ที่ทรงพลังซึ่งจะช่วยให้งานของคุณ, ผู้คน, และทรัพยากรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น:
1. การจัดการงาน
ClickUp ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถลดภาระงานประจำได้ด้วยการใช้ ฟีเจอร์งานประจำของ ClickUp การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยสีช่วยให้ทีมของคุณจัดการงานเร่งด่วนได้ทันทีในตอนเช้า อย่าลืมใช้ClickUp Remindersเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกงานสำคัญ
2. ความคิดเห็น
ทุกคนคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้—คุณมอบหมายงานหนึ่งไป แล้วจู่ๆ ก็มีอีกส่วนหนึ่งของงานนั้นที่ต้องการอะไรบางอย่างหรือใครบางคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในอดีต คุณอาจจะแค่สร้างงานใหม่ขึ้นมาเลย
แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถตัดปัญหาการสื่อสารที่สับสนและงานเพิ่มเติมออกไปได้เพียงแค่กำหนดความคิดเห็นใน ClickUpให้กับผู้ที่ต้องตรวจสอบก่อนที่คุณจะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป การแชร์ข้อมูลใดๆ ในงานก็ทำได้ง่ายดาย อีกทั้งยังมีเธรดแยกสำหรับการตอบกลับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะ
นี่ช่วยให้คุณรักษาช่องทางการสื่อสารทั้งหมดให้เปิดและจัดระเบียบไว้ได้ และสำหรับผู้ที่อาจพิมพ์เร็วเกินไป ClickUp อนุญาตให้คุณแก้ไขความคิดเห็นได้ตลอดเวลา
3. การผสานรวม
คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถนำแอปอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แอปเข้ามาใช้ใน ClickUp ได้? ที่จริงแล้ว ClickUp รองรับแอปยอดนิยมที่คุณนึกถึงได้ เช่น Google Drive, Zoom, Microsoft Teams และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อสำหรับ Google Chat + ClickUpและ Slack + ClickUpด้วย
ทำไมต้องเลือกเพียงหนึ่ง เมื่อคุณสามารถมีสองเครื่องมือทำงานทรงพลังทำงานร่วมกันได้? 😉
4. มุมมองการแชท
อีกหนึ่งคุณสมบัติจากClickUp คือ Chat View ซึ่งช่วยให้คุณแชร์ทรัพยากรลิงก์และการอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว และรวมการสื่อสารของทีมไว้ภายใต้หลังคาเดียว เพิ่มผู้เล่นในทีมเข้าสู่การสนทนาด้วยการกล่าวถึง @ และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทีมงานของคุณดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป
เรียนรู้วิธีที่มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดโซเชียล Michelle Thamesจัดระเบียบธุรกิจของเธอ
5. อีเมลใน ClickUp
ส่งและรับอีเมลใน ClickUpได้อย่างง่ายดาย พร้อมสร้างงานจากอีเมล สร้างระบบอัตโนมัติ แนบอีเมลไปยังงาน และอื่นๆ อีกมากมายสิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีมด้วยการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและการสื่อสารที่ทันสมัยระหว่างทีม
6. เอกสาร
ClickUp Docsช่วยให้การสร้างและจัดทำเอกสารที่สวยงาม วิกิ และเอกสารสำคัญอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายในกระบวนการทำงานของทีมคุณ เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์เพื่อดำเนินการไอเดียร่วมกับทีม หรือใช้เอกสารและวิกิเพื่อแบ่งปันแนวคิดเชิงลึก จากนั้นแนบกับเวิร์กโฟลว์เพื่อใช้งานได้อย่างราบรื่น
7. ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
สร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบด้วยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ สร้างการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่ต้องพึ่งพา งาน และเอกสาร เพื่อให้เข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ในที่เดียว คุณสามารถเชื่อมต่องานได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้เข้าถึงรายการงานที่เร่งด่วนที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงลูกค้าไปยังข้อเสนอเฉพาะหรือแม้แต่ลูกค้าไปยังคำสั่งซื้อของพวกเขาได้อีกด้วย มีโอกาสมากมายเมื่อพูดถึงการพึ่งพาของงาน
8. ระบบอัตโนมัติ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสร้างสรรค์ของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ—ไม่ต้องทำซ้ำอีกต่อไปClickUp Automationsเหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเรียบง่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ต้องการให้งานไปยังทีมเฉพาะหลังจากที่คุณทำงานเสร็จแล้วหรือไม่?
นั่นคือการอัตโนมัติที่ง่าย
ต้องการแท็กบุคคลเฉพาะเมื่อพลาดกำหนดเวลาหรือไม่? หรือคุณต้องการเปลี่ยนลำดับความสำคัญเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนไป? คุณสามารถทำได้ทั้งหมด (และแม้กระทั่งสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง) ภายใน ClickUp
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนฟรีและแผนชำระเงินที่ราคาไม่แพง และสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคืออะไร? แผนฟรีจะทำให้คุณประหลาดใจกับคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเหมือนกับแผนพรีเมียม
- แผนฟรี: เราให้คุณมากกว่าเพียงพอในการทดลองใช้โซลูชันของเรา คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และสามารถเพิ่มสมาชิกได้ไม่จำกัดเพื่อทำงานได้ไม่จำกัดจำนวน คุณยังได้รับไวท์บอร์ด, การสนับสนุนตลอด 24/7, และอื่นๆ อีกมากมาย
- ไม่จำกัด ($5/เดือน/คน): หลังจากที่คุณชื่นชอบแผนฟรีแล้ว คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยแพ็กเกจไม่จำกัด มอบพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด การเชื่อมต่อ และฟิลด์ที่กำหนดเองไม่จำกัดให้กับคุณ
- ธุรกิจ ($12/เดือน/คน): ขยายธุรกิจของคุณและก้าวสู่ระดับธุรกิจ! นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของแผนไม่จำกัดแล้ว คุณยังได้รับ Google SSO, การส่งออกแบบกำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง และอื่นๆ อีกมากมาย
- บิสซิเนส พลัส (ราคาพิเศษ): แพ็กเกจนี้มอบสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในบิสซิเนส พร้อมกับการแชร์ทีม, การอนุญาตแบบกำหนดเอง, การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ, และการสนับสนุนแบบเร่งด่วน!
และผู้ชนะคือ...
เราเห็นด้วยว่าในประเด็นระหว่าง Slack กับ Google Chat แต่ละแพลตฟอร์มต่างก็มีฟีเจอร์หลักที่ช่วยผู้ใช้ได้อย่างแน่นอน ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการสื่อสารกับสมาชิกในทีมและติดตามงานรวมถึงกระบวนการทำงานต่างๆ
และหากคุณยังไม่มั่นใจกับทั้งสองตัวเลือกนี้ ลองดู ทางเลือกอื่นของ Microsoft Teamsเหล่านี้เพื่อตัวเลือกเพิ่มเติม
เราจะบอกคุณว่า—คุณจะพบ ClickUp ในทั้งสองรายการนั้น เพราะไม่เพียงแต่มีฟีเจอร์ที่เชื่อถือได้สำหรับการสื่อสารที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่นๆ กว่า 1,000 รายการ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ฟังดูเหมือนผู้ชนะตัวจริงสำหรับฉันเลย 😉🥇