10 ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตในปี 2025

ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ดีที่สุดจะรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้เพื่อทำให้การดำเนินงานด้านความสำเร็จของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น มันประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการข้อมูลลูกค้า,เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้า, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการรายงานและการวิเคราะห์
นอกจากนี้ คุณอาจมองหาเครื่องมือจัดการแคมเปญ, การจัดการทรัพยากร,และซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายเพื่อเสริมโปรแกรมความสำเร็จของลูกค้าของคุณให้สมบูรณ์
ในคู่มือนี้ เราจะรีวิวซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้!
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าเป็นเครื่องมือทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดการและสนับสนุนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการของลูกค้า ซอฟต์แวร์นี้มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า อัตโนมัติงานและกระบวนการทำงาน และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
คุณควรมองหาอะไรในแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้า?
มองหาซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ที่มีอยู่ของคุณ และให้เครื่องมือการจัดการข้อมูลลูกค้าหรือการจัดการลูกค้าที่ รวมถึงเทมเพลตหรือการแผนที่การเดินทางของลูกค้า, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และเครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
หากคุณต้องการเติบโต คุณอาจพิจารณาคุณสมบัติเช่นการติดตามงาน, การจัดการโครงการ,และแบบแผนการสื่อสารหรือเครื่องมือ
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สามารถช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความภักดีของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตโดยรวม แต่ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่หลากหลายในตลาด อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกับคุณ
10 โซลูชันซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่เราชื่นชอบ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเติบโตของลูกค้าของคุณในปีนี้
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าสามารถจัดระเบียบการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามการโต้ตอบและคำขอของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานของลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจการยอมรับผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนได้ดียิ่งขึ้น
เริ่มต้นใช้งานเทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpเพื่อจัดลำดับความสำคัญของคำถามจากลูกค้าและจัดระเบียบข้อเสนอแนะจากลูกค้า!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลิกที่มุมมองตารางใน ClickUp เพื่อสร้างระบบCRM ใน ClickUp
- ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลใด ๆ ที่สำคัญต่อโครงการของคุณ
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำให้เป็นระบบ เช่น การส่งอีเมล์ต้อนรับลูกค้าใหม่ การนัดหมายการโทรติดตาม และการให้การสนับสนุนลูกค้า
- เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อระบุจุดสัมผัสและจุดที่อาจเกิดความขัดแย้ง
- ใช้ ClickUp AIเพื่อเขียน สรุป และระดมความคิดได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ ClickUp อาจมีความชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเว็บ
- สมาชิกแผนฟรีอาจได้รับบริการลูกค้าที่ช้ากว่าปกติ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,356+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,727 รายการ)
2. คัสติไฟ
Custify เป็นซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจ SaaS ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ลดอัตราการยกเลิก และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
Custify มอบมุมมองเดียวให้กับธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของลูกค้าเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลต้อนรับ การนัดหมายการโทรติดตามผล และการให้บริการตั๋วสนับสนุนลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Custify
- สามารถกำหนดคะแนนสุขภาพสำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งแสดงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดในหน้าเดียว
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับให้เหมาะสมกับทีมความสำเร็จของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Custify
- ขาดเอกสารช่วยเหลือที่ครอบคลุม
- กิจกรรมการติดตามที่จำกัดและการวิเคราะห์แดชบอร์ด
การกำหนดราคาของ Custify
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Custify
- G2: 4. 7/5 257+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 96+)
3. Totango
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าแบบประกอบ Totango ช่วยให้ธุรกิจที่มีรายได้ประจำปรับปรุงการรักษาลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้าที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแบบโมดูลาร์พร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ฝังไว้ ทำให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้จากจุดที่พวกเขาอยู่ในวันนี้และเติบโตตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป มีคุณสมบัติในการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า เครื่องมือการมีส่วนร่วมเชิงรุก และกรอบการทำงานสำหรับการจัดการเส้นทางของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Totango
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานระบบ API โดยตรง
- มุมมองหลากหลายเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง การต่ออายุ และอื่นๆ
- การติดตามขั้นตอนการทำงาน CRMอย่างง่ายดายของลูกค้าและสุขภาพของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Totango
- คุณสมบัติการจัดการงานมีจำกัด (ไม่สามารถสร้างงานย่อยได้)
- จำเป็นต้องอัปเดต UI เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- ลูกค้าบ่นว่าการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับซอฟต์แวร์อื่นเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคาของ Totango
- ผู้เริ่มต้น: $2,988+/ปี
- องค์กร: $18,000+/ปี
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Totango
- G2: 4. 4/5 (735+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 24 รายการ)
4. Gainsight CS
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า Gainsight มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การมีส่วนร่วมเชิงรุก พร้อมด้วยเครื่องมือสร้างชุมชน
ซอฟต์แวร์ของมันให้กรอบการทำงานสำหรับการกำหนด, วัด, และปรับปรุงจุดสัมผัสของลูกค้า. และมันมอบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าของตนเพื่อที่พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมกับลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gainsight
- การรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าอย่างโดดเด่น
- การรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่โดดเด่น
- ปรับแต่งได้สูงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ Gainsight
- ต้องการการผสานข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์
- โปรแกรมที่ซับซ้อนมากในการตั้งค่า
- ผู้ตรวจสอบหลายคนแนะนำว่าเครื่องมือสร้างอีเมลจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต
การกำหนดราคาของ Gainsight
- CS Essentials: ติดต่อเพื่อขอราคา
- CS Essentials Plus: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Gainsight
- G2: 4. 4/5 (1,128+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 44+ รายการ)
5. ลูกค้าสำเร็จ
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้งานง่ายและพร้อมเติบโตไปพร้อมกับคุณ ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า ClientSuccess อาจเป็นตัวเลือกที่ดี
ClientSuccess นำเสนอคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์หลากหลาย เช่น เครื่องมือสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและฟอรัมชุมชน มันให้แพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติซึ่งรวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหลายประเภทเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClientSuccess
- ผู้ใช้ต่างชื่นชมประสบการณ์การใช้งาน UI ที่เรียบง่ายและหรูหรา
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมรวมถึงผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM) ที่คุณสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
- ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ต้องการผู้ดูแลระบบ
ข้อจำกัดของ ClientSuccess
- การผสานรวมบางอย่างอาจต้องปรับปรุง
- คำขอ API ถูกจำกัดไว้ที่ 10 ครั้งต่อวินาที
- การปรับแต่งรายงานแบบจำกัด
ราคาสำหรับความสำเร็จของลูกค้า
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นจากลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (408+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (17+ รีวิว)
6. แท่นยืน
หากคุณเป็นผู้ค้าปลีก, ร้านอาหาร, หรือผู้ให้บริการที่ต้องการปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า, Podium อาจเป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ!
Podium เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยเครื่องมือหลากหลาย เช่น การส่งข้อความ แชท รีวิว การชำระเงิน การตลาด และการวิเคราะห์
แพลตฟอร์มการสื่อสารกับลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับรีวิวมากขึ้น, รวบรวมความคิดเห็น, เปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้า, สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, และ (ในที่สุด) เพิ่มรายได้
คุณสมบัติเด่นของโพเดียม
- อนุญาตให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าโทรออกด้วยเสียงโดยไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์จริงของตนเอง
- ทำให้การขอรีวิวจากลูกค้าง่ายมาก
- ให้คุณจัดการข้อความลูกค้าทั้งหมด การจัดตารางเวลา และการชำระเงินได้จากที่เดียว
ข้อจำกัดของโพเดียม
- เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่มีประสบการณ์จำกัด
- ไม่สามารถโต้ตอบกับ Facebook สำหรับการชำระเงิน
- ลูกค้าต้องใช้ Facebook หรือ Google เพื่อส่งรีวิว
การตั้งราคาแบบโพเดียม
- สิ่งจำเป็น: $249/เดือน
- มาตรฐาน: $409/เดือน
- มืออาชีพ: $599/เดือน
คะแนนและรีวิวจากโพเดียม
- G2: 4. 5/5 (1,326+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (472+ รีวิว) Capterra ล่มหรือ?
7. แพลนฮัต
Planhat เป็นเครื่องมือบริหารความสำเร็จของลูกค้าที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์และจัดการข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมัน ได้แก่ การจัดการเส้นทางของลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การร่วมมือ, และการผสานระบบ.
Planhat ถูกใช้โดยธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงบริษัทซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการ SaaS และบริษัทเทคโนโลยี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planhat
- แดชบอร์ดลูกค้าหลายรายการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย
- ติดตาม, บันทึก, และจัดการการติดต่อของลูกค้าจากแพลตฟอร์มเดียว
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ซับซ้อนแต่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Planhat
- อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางของระบบในด้านคำศัพท์, กระบวนการทำงาน, และการทำงานอัตโนมัติ
- เอกสารสนับสนุนที่มีจำกัด
- ฟังก์ชันการตลาดทางอีเมลแบบกลุ่มที่จำกัด
ราคาของ Planhat
- พื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
- มืออาชีพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Planhat
- G2: 4. 6/5 (508+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 23 รายการ)
8. Churn360
แพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI Churn360 มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจ SaaS ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
Churn360 มอบมุมมองแบบ 360 องศาให้กับผู้ใช้เกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน การมีส่วนร่วม และการต่ออายุ ข้อมูลนี้ถูกนำมาใช้เพื่อระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงและสร้างการแทรกแซงที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการคุณสมบัติช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบความสำเร็จหลากหลายชนิด รวมถึงกระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า แคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมาย คะแนนสุขภาพของลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสูญเสียลูกค้า
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์เพื่อความสำเร็จของลูกค้าที่มีผู้ใช้จำนวนมากที่พึงพอใจ พร้อมระบบติดตามและการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยม Churn360 อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ Churn360
- เครื่องมือติดตามการเดินทางของลูกค้าและการติดตามผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ HubSpot
- ติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายมาก
ข้อจำกัดของ Churn360
- ผู้ตรวจสอบบางท่านแนะนำว่าแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้จะเป็นประโยชน์
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าบทเรียนภายในแอปจะเป็นประโยชน์
- มุ่งเน้นสำหรับบริษัท SaaS
ราคา Churn360
- เริ่มต้นธุรกิจ: $199/เดือน
- มืออาชีพ: $499/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Churn360
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 26+ ครั้ง)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 7+ รายการ)
9. ตัวเร่งปฏิกิริยา
ซอฟต์แวร์การเติบโตของ SaaS ชื่อ Catalyst ช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยสร้างฐานลูกค้าที่ภักดี
โซลูชันความสำเร็จของลูกค้าของ Catalyst ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายเป็นเอกภาพ แสดงกลุ่มลูกค้า ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า และขยายการเดินทางของลูกค้า
ซอฟต์แวร์นี้ใช้การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น, ทางเลือกที่หลากหลายในการผสานรวม, และฐานความรู้ด้านการบริการลูกค้าที่ลึกซึ้งเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มการรักษาลูกค้าได้
คุณสมบัติเด่นของ Catalyst
- ทีมสนับสนุนลูกค้าที่เป็นประโยชน์
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้การนำทางและการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
- การติดตามตัวชี้วัดที่โดดเด่นสำหรับการรักษาลูกค้า, แนวโน้ม, และความสัมพันธ์
ข้อจำกัดของตัวเร่งปฏิกิริยา
- ผู้ตรวจสอบบ่นว่าการเริ่มต้นใช้งานอาจสร้างความสับสน
- รูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างจำกัด
- การปรับแต่งอาจซับซ้อนและยากในตอนแรก
การกำหนดราคาตัวเร่งปฏิกิริยา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
- G2: 4. 6/5 (462+ รีวิว)
- Capterra: 3. 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)
10. สมาร์ทคาร์รอต
แพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้า SmartKarrot มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมงาน ช่วยให้บริษัทสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า วัดผลกระทบของโครงการความสำเร็จของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้า
SmartKarrot สามารถรองรับความต้องการด้านความสำเร็จของลูกค้าได้เกือบทุกประเภทสำหรับบริษัททุกขนาด ด้วยข้อมูลที่ผสานรวม ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบไดนามิก และระบบอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้
คุณสมบัติเด่นของ SmartKarrot
- บริการลูกค้าและครูฝึกที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง
- ซิงค์ได้ดีกับแพลตฟอร์มวิเคราะห์อื่น ๆ
- การติดตามงานอย่างง่ายดาย การทำเครื่องหมายจุดติดต่อ และการสร้างจุดดำเนินการ
ข้อจำกัดของ SmartKarrot
- ข้อบกพร่องและอาการช้าเป็นครั้งคราว
- สำหรับบริษัทที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ การเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลานาน
ราคาของ SmartKarrot
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว SmartKarrot
- G2: 4. 4/5 (29+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 32+ รายการ)
ประเภทของซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า
ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชี
ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีมุ่งเน้นการจัดการบัญชีลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า และรายได้ ช่วยให้บริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ ติดตามการติดต่อ และวิเคราะห์สถานะของบัญชีได้ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าให้สูงสุด
เครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า
เครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าช่วยให้องค์กรสามารถ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ผ่านแบบสำรวจแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น และการมีปฏิสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจระดับความพึงพอใจของลูกค้า ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ลูกค้าช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ และแนวโน้มของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง การใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถทำนายความต้องการของลูกค้า ระบุบัญชีที่มีความเสี่ยง และช่วยสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
เครื่องมือการมีส่วนร่วมของลูกค้า
เครื่องมือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, SMS, โซเชียลมีเดีย,และข้อความในแอป พวกมันช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการสื่อสาร, การจัดตารางข้อความ, และการแบ่งกลุ่มผู้ชมเพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบมีความเกี่ยวข้องและทันเวลา
แพลตฟอร์มการศึกษาลูกค้า
แพลตฟอร์มการศึกษาลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง จัดการ และส่งมอบเนื้อหาการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าของตนได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการต้อนรับลูกค้าใหม่ เพิ่มการยอมรับในผลิตภัณฑ์ และทำให้ลูกค้าได้รับคุณค่าสูงสุดจากการซื้อของพวกเขา
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร
ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเร่งการเติบโตในหลายวิธีเชิงกลยุทธ์
โดยการใช้คุณสมบัติการจัดการบัญชี บริษัทสามารถได้รับมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า ความชอบ และคำแนะนำ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้
เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะของลูกค้าภายในซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการนำเสนอการบริการได้ ผ่านแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ธุรกิจสามารถทำนายพฤติกรรมของลูกค้า ระบุโอกาสในการขายเพิ่ม และป้องกันการสูญเสียลูกค้าโดยการแก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก
เครื่องมือการมีส่วนร่วมของลูกค้าช่วยให้การสื่อสารเป็นไปโดยอัตโนมัติและทันเวลา ทำให้ลูกค้าได้รับข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มการศึกษาลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ด้วยการผสานซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าเข้ากับการดำเนินงาน ธุรกิจสามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าของคุณใน ClickUp
การเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่เหมาะสมสามารถทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขมากขึ้นและเพิ่มการเติบโตของรายได้ของคุณได้อีกด้วย!
ระบบรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าได้ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ยกระดับเกมความสำเร็จของลูกค้าของคุณด้วย ClickUp และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนความภักดีและการเติบโต
สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีและสัมผัสอนาคตแห่งความสำเร็จของลูกค้าได้วันนี้!