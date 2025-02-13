10 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อเข้าใจลูกค้าในปี 2025

นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้แว่นตาอ่านหนังสือเพื่อศึกษาจุลินทรีย์; พวกเขาใช้กล้องจุลทรรศน์. 🔬
เช่นเดียวกัน เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์สำหรับบริษัทเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อนของลูกค้าทางออนไลน์
ตัวอย่างเช่น: คุณซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งล่าสุดโดยไม่ทำการค้นคว้ามาก่อนเมื่อไหร่? จำไม่ได้ใช่ไหม?
คุณคงใช้เวลาในการตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท อ่านรีวิวออนไลน์ เลื่อนดูแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโพสต์จากแบรนด์นั้น และถามเพื่อนของคุณก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
การเดินทางของผู้บริโภคผ่านหลายช่องทางนี้ทำให้บริษัทต่างๆ มีความท้าทายในการถอดรหัสว่าลูกค้าต้องการอะไร
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์จิตวิทยาของลูกค้า, การสนทนาทางสังคม, พฤติกรรมของผู้ใช้, และพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
นอกจากนี้ ข้อมูลลูกค้ายังเป็นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลภายในและภายนอกที่รวบรวมมาจาก:
- รีวิว
- แบบสำรวจออนไลน์
- ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
- แนวโน้มผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด
- กิจกรรมการซื้อ
- การสัมภาษณ์
- สื่อสังคมออนไลน์
รายการนี้ยาวไปเรื่อย ๆ เหมือนกับรายการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคที่ดีที่สุด
เพื่อช่วยให้คุณถอดรหัสพฤติกรรมของลูกค้าและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากข้อมูลนี้ เราได้รวบรวมคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติ ข้อเสีย และคุณสมบัติของแต่ละตัว
เคล็ดลับเพิ่มเติม: มีผู้ชนะที่ชัดเจน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า?
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: แพลตฟอร์มเร่งความเร็วด้านข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคควรอนุญาตให้คุณเพิ่มตรรกะเงื่อนไขและปรับแต่งแบบสำรวจตามคำถามเฉพาะ เพื่อให้ได้คำตอบตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลลูกค้า เลือกเครื่องมือที่มีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการนำทางที่สะดวก
- การตอบกลับแบบภาพ:เครื่องมือให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าจะมีระบบตอบกลับแบบภาพเพื่อให้สามารถดูคำตอบในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: หากคุณไม่สามารถปรับแต่งเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของคุณได้ คุณจะประสบปัญหาในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน
- ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ข้อมูลลูกค้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากซอฟต์แวร์ทำงานช้าลงหรือถึงขีดจำกัดขณะจัดการข้อมูล จะทำให้ธุรกิจของคุณชะลอตัวลงด้วย ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับความสามารถในการขยายตัวของซอฟต์แวร์ เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจไม่ติดขัดในอนาคต
- ความปลอดภัย: เลือกแพลตฟอร์มข้อมูลผู้บริโภคที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ใช้การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง และสอดคล้องกับข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมและภูมิภาค
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคควรสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว รวมถึงระบบ CRM,ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า,เครื่องมือบริการลูกค้า และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับการสร้างวิกิ ติดตามงาน สร้างแดชบอร์ด จัดการลูกค้า และออกแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมคำตอบ
หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและกำลังมีเวลาจำกัด ClickUp Forms ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้
ใช้ตรรกะเงื่อนไขในการตอบสนองเพื่อจัดเรียงข้อมูลหรือแบ่งกลุ่มผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการรับข้อมูลง่ายขึ้นและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแก่ทีมของคุณ
ClickUp มีเทมเพลตแบบฟอร์มสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทมเพลตแบบสำรวจ และเทมเพลตคำขอสร้างสรรค์ เพื่อให้คุณไม่ต้องสร้างแบบฟอร์มเหล่านี้ใหม่ตั้งแต่ต้น
หากคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริโภคขั้นสูง ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด
ในฐานะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้า ClickUp จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม นี่คือวิธี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมคำตอบและข้อเสนอแนะจากลูกค้าในรูปแบบมาตรฐาน
- แปลงคำตอบให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มตรรกะเงื่อนไขในแบบสำรวจออนไลน์และแบบฟอร์ม ClickUp เพื่ออัปเดตข้อมูลแบบไดนามิกตามคำตอบที่ได้รับ ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- หลังจากรวบรวมคำตอบแล้ว ให้ติดแท็กปัญหาและสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมของคุณทราบ
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดว่าเป็นเร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ เพื่อให้แผนกบริการลูกค้าของคุณทราบว่าควรดำเนินการอะไรและเมื่อใด
- ใช้แม่แบบโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าและข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดระเบียบข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
- ClickUp CRMเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวมข้อมูลด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดอันทรงพลังกว่า 50 รายการ
- กำลังวางแผนการเข้าถึงลูกค้าที่แบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาอยู่หรือไม่? ผสานรวมเครื่องมืออีเมลของคุณกับ ClickUp CRM. รวบรวมคำตอบ, ติดตาม, และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยกลยุทธ์ CRMที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
2. น้ำที่ละลาย
Meltwater เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและแพลตฟอร์มติดตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อติดตามและวิเคราะห์การรายงานข่าวออนไลน์ แนวโน้มตลาด การสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ และเนื้อหาสื่อดิจิทัลอื่นๆ
นอกเหนือจากการฟังโซเชียลมีเดีย Meltwater ยังใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างกลยุทธ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มันติดตามคำสำคัญ ข้อมูลทางสังคม และการสนทนาออนไลน์ และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ทีมผลิตภัณฑ์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงสินค้า,แผนการตลาด, และการวางตำแหน่ง, วิเคราะห์คู่แข่งขัน, และวัดความรู้สึกของผู้บริโภค.
คุณสมบัติเด่นของ Meltwater
- ตรวจสอบแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงบทความข่าว ข้อมูลโซเชียลแบบเรียลไทม์ บล็อก และฟอรั่ม เพื่อติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ คู่แข่ง และอุตสาหกรรม
- เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของแบรนด์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม การติดตามมูลค่าแบรนด์ การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า การแบ่งกลุ่มผู้ชม และการคาดการณ์แนวโน้ม
- การวิเคราะห์เชิงอารมณ์จัดหมวดหมู่การกล่าวถึงว่าเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง เพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าแบรนด์ถูกมองอย่างไรทางออนไลน์
ข้อจำกัดของน้ำละลาย
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือติดตามสื่อสังคมออนไลน์
ราคาของน้ำละลาย
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Meltwater
- G2: 4/5 (1,544 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (88 รีวิว)
3. Google Analytics
Google Analytics ให้คุณเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ความรู้สึกของผู้ชมบนเครื่องมือค้นหาและ Google Trends และพฤติกรรมของพวกเขาบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริโภคแบบฟรีหรือเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายก็ช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวก แม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรก
GA มีตัวเลือกให้คุณเจาะลึกลงไปเพื่อให้คุณมีข้อมูลในระดับหน้า เช่น อัตราตีกลับหรือเวลาที่พวกเขาใช้บนหน้านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- ติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงผู้เข้าชมใหม่และผู้เข้าชมซ้ำ
- อนุญาตให้ออกแบบแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
- ตรวจสอบการจราจร พฤติกรรมของผู้ใช้ และประสิทธิภาพโดยใช้รายงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- การติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณประสบปัญหา
- การกรองทราฟฟิกบอทออกเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจาก Google Analytics บางครั้งอาจระบุว่าเป็นทราฟฟิกจากผู้ใช้จริง
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (6,235 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7,703 รีวิว)
4. ยูโรมอนิเตอร์
Euromonitor ใช้การวิจัยภาคสนามและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้บริการข้อมูลเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับบริษัท เศรษฐกิจ และผู้บริโภคทั่วโลก แพลตฟอร์มข้อมูลผู้บริโภคนี้ให้ข้อมูลในระดับ SKU (ระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น) เพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรายได้
Euromonitor ติดตามผู้ค้าปลีกออนไลน์ 1,500 รายใน 40 ประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับราคาและส่วนลด ความหลากหลายของสินค้าและขนาด รวมถึงคุณลักษณะสำคัญต่างๆ เพื่อมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Euromonitor
- รายงานอุตสาหกรรมเชิงลึกเปิดเผยโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคประจำวันเกี่ยวกับแนวโน้มอีคอมเมิร์ซ
- แดชบอร์ดสถิติช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา
ข้อจำกัดของ Euromonitor
- ขอบเขตที่จำกัดในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและการขาดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทขนาดเล็ก
- รายงานอาจไม่ชัดเจน
การกำหนดราคาของ Euromonitor
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Euromonitor
- G2: 4/5 (14 รีวิว)
5. แบรนด์วอทช์
Brandwatch เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้าองค์กรที่มอบข้อมูลผู้บริโภคทั้งในอดีตและแบบเรียลไทม์ ให้บริษัทของคุณสามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริโภค บริษัทต่างๆ สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเพื่อทำความเข้าใจและคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภค
ในขณะที่การวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของ Brandwatch เผยให้เห็นข้อมูลเชิงคุณภาพในระดับกว้างและค้นพบแนวโน้มของผู้บริโภคและตลาด เพื่อให้คุณสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch
- เลือกจากการแสดงผลมากกว่า 50 แบบเพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การเรียนรู้ของเครื่องแบ่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าผ่าน Brandwatch API, Excel หรือ PDF และตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Brandwatch
- ข้อมูลเชิงลึกและการรายงานมีเพียงพื้นฐานเท่านั้น; คุณควรดึงข้อมูลในรูปแบบ CSV จะดีกว่า
- ราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Brandwatch
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch
- G2: 4. 4/5 (572 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (223 รีวิว)
6. โกลบอลดาต้า
แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค Globaldata ใช้พลังรวมของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การชำระเงิน ธนาคาร การทำเหมืองแร่ ประกันภัย และการดูแลสุขภาพ
ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และช่องทางการจัดจำหน่าย ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและแนวโน้มระดับโลก
รายงานความเสี่ยงระดับโลกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยใช้ดัชนีความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์
ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อกำหนดกลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้บริโภคของคุณ และกระบวนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ การควบรวมกิจการ และการแข่งขันในตลาด
คุณสมบัติเด่นของ Globaldata
- ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 60,000 แบรนด์ครอบคลุมอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) และติดตามข้อมูลมากกว่า 24,000 บริษัททั่วโลก
- คณะกรรมการสำรวจรายไตรมาสรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงกว่า 5,000 คนเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของ 200 ประเทศ พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดของ 60 ประเทศ
ข้อจำกัดของข้อมูลระดับโลก
- ผู้ใช้พบความล่าช้าบางประการในแดชบอร์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ค่าบริการมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาของ Globaldata
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Globaldata
- G2: 4. 6/5 (13 รีวิว)
7. Talkwalker
Talkwalker เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้าแบบครบวงจรที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชม ความรู้สึก และแนวโน้ม เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาดของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดดิจิทัล หรือการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การติดตามความรู้สึกของผู้คน การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคตของคุณ
ความสามารถในการฟังสื่อสังคมออนไลน์ของแพลตฟอร์มนี้รวมถึงมุมมองที่ครอบคลุมของการสนทนาออนไลน์และสื่อสังคมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ คู่แข่ง และอุตสาหกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ 30 แห่ง และเว็บไซต์ 150 ล้านแห่ง
คุณสมบัติเด่นของ Talkwalker
- ไลบรารีผู้ชมในตัวเพื่อค้นหาเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและอุตสาหกรรมของคุณ
- การเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายเพื่อระบุความแตกต่างและความคล้ายคลึงในการสร้างแคมเปญการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการแบ่งกลุ่มผู้ชมขั้นสูง เช่น Audiense และ Affinio เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรูปแบบการซื้อ พฤติกรรม และความสนใจของผู้ชม
ข้อจำกัดของ Talkwalker
- ไม่มีการวิเคราะห์โปรไฟล์ที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ
- บางครั้งมีการกล่าวถึงที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ทีมของคุณต้องทำงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องใช้เวลาในการกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ราคาของ Talkwalker
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Talkwater
- G2: 4. 3/5 (130 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (23 รีวิว)
8. Uxcam
UXCam เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพียงไม่กี่แห่งที่ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้แอปมือถือ การวิเคราะห์แอปมือถือช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมผู้ใช้จึงไม่เปลี่ยนเป็นลูกค้า วิธีที่พวกเขาใช้งานแอปและเส้นทางการใช้งานภายในแอป รวมถึงค้นพบสาเหตุของการใช้งานฟีเจอร์ต่ำ
ทีมผลิตภัณฑ์ใช้สิ่งนี้เพื่อทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังประสบการณ์ผู้ใช้แอปที่ไม่พึงพอใจ ระบุและปรับปรุงเส้นทางสู่การแปลง และย่นระยะเวลาการให้ข้อเสนอแนะโดยช่วยให้ทีมของคุณแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXCam
- ติดตามและวิเคราะห์ KPI ในที่เดียว และจัดเรียงไว้ในแดชบอร์ดทีมโดยไม่ต้องใช้โค้ดมือ
- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่และเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง ลดอัตราการยกเลิก และเพิ่มการมีส่วนร่วม
- การไหลของหน้าจอช่วยระบุเส้นทางการใช้งานในแอปที่ผิดปกติและค้นหาจุดติดขัดโดยการกรองหน้าจอออกที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ UXCam
- เนื่องจากลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายปี อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเริ่มต้น
- จำนวนการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลมีจำกัด
- การสร้างกิจกรรมที่กำหนดเองต้องการให้ทีมวิศวกรรมของคุณเข้ามามีส่วนร่วม
ราคาของ UXCam
- ฟรี
- การเติบโต: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว UXCam
- G2: 4. 7/5 (149 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (22 รีวิว)
9. มิกซ์เพนเนล
Mixpanel เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้บนมือถือและเว็บ ทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด วิศวกรรม และข้อมูลสามารถแยกย่อยเมตริกตามพฤติกรรม ประชากรศาสตร์ หรือประเภทบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในหลายมิติ
สำหรับผู้ใช้ในแอปของคุณ ทีมผลิตภัณฑ์สามารถตรวจพบปัญหาการถดถอยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อยืนยันศักยภาพของฟีเจอร์ใหม่ และเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ การทดสอบแต่ละรูปแบบเพื่อดูว่าอะไรได้ผล จะช่วยให้คุณสามารถปล่อยเวอร์ชันที่มีคุณภาพสูงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- วิเคราะห์จุดที่ผู้ใช้ของคุณหลุดออกไปด้วยรายงานการไหล
- ติดตามและวิเคราะห์การเติบโต การมีส่วนร่วม การรักษาลูกค้า และจำนวนลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นผู้ใช้จริงในแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้
- แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณและสร้างกลุ่มย่อยเพื่อระบุพฤติกรรมของกลุ่มเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- ช่วงข้อมูลจำกัดเพียง 2 สัปดาห์สำหรับข้อมูลการไหลของผู้ใช้
- การจัดรูปแบบแดชบอร์ดไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- การผสานรวมแอปพลิเคชันไม่ได้รับการพัฒนาอย่างดี
ราคาของ Mixpanel
- ฟรี
- การเติบโต: $20/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
10. ฮอตจา
Hotjar, เครื่องมือวิเคราะห์แผนที่ความร้อนและพฤติกรรมบนเว็บไซต์, ให้ภาพรวมแบบองค์รวมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุง, ตรวจจับปัญหาประสบการณ์ของลูกค้า, และสร้างกรณีที่น่าสนใจสำหรับไอเดียใหญ่ต่อไปของคุณ.
บริษัทได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับความสนใจและความท้าทายของลูกค้าโดยใช้แผนที่ความร้อน, การบันทึกเซสชั่น, การทดสอบ A/B, และการวิเคราะห์หลายตัวแปร.
รับความคิดเห็นจากผู้ใช้ผ่านแบบฟอร์มและแบบสำรวจเกี่ยวกับการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องทำกับผลิตภัณฑ์
Hotjar ช่วยขจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนต้องการ โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจากเว็บไซต์ของคุณ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- แผนที่ความร้อนแสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้เคลื่อนไหวและคลิก เพื่อให้คุณสามารถกำจัดจุดเสียดทานและปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
- ทำให้กระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติตั้งแต่การโฮสต์ไปจนถึงการบันทึกความคิดเห็น
- สร้างแบบสำรวจภายในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI ของ Hotjar และสร้างรายงานสรุปโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Hotjar
- การสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ
- Hotjar เก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาจำกัดขึ้นอยู่กับแผนของคุณ
ราคาของ Hotjar
- สังเกตเบื้องต้น: ฟรี
- สังเกตเพิ่มเติม: $32
- เข้าร่วมขั้นพื้นฐาน: ฟรี
- Engage Plus: $280
- มีส่วนร่วมทางธุรกิจ: ฿440
Hotjar คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (298 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (500 รีวิว)
พร้อมที่จะเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าหรือไม่?
ไม่สามารถทำนายพฤติกรรมของลูกค้าได้
ลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวัง ความสนใจ และแรงจูงใจที่แตกต่างกัน หากไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่เกิดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนทุกแพลตฟอร์มจะเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของคุณเป็นพื้นฐานหรือขั้นสูงเพียงใด ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณและสามารถทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลที่คุณมีอยู่ได้ดี เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลลูกค้าของคุณ
ไม่ว่าแหล่งข้อมูลของคุณจะเป็นอะไร ClickUp ก็คือซอฟต์แวร์ข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานง่ายซึ่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำงานร่วมกัน และเคลื่อนย้ายข้อมูลเหล่านั้นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดของคุณ
อีกทางเลือกหนึ่งคือ รวบรวมความคิดเห็นโดยใช้ ClickUp Forms ติดแท็กปัญหาที่พบบ่อย ติดตามเป้าหมายการทำงานร่วมกันของแต่ละทีม วิเคราะห์คำตอบที่ได้รับ และดำเนินการตามนั้น
ทดลองใช้ ClickUp ฟรี เพื่อเริ่มต้นใช้งาน