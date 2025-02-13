บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อเข้าใจลูกค้าในปี 2025

Engineering Team
13 กุมภาพันธ์ 2568

นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้แว่นตาอ่านหนังสือเพื่อศึกษาจุลินทรีย์; พวกเขาใช้กล้องจุลทรรศน์. 🔬

เช่นเดียวกัน เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์สำหรับบริษัทเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อนของลูกค้าทางออนไลน์

ตัวอย่างเช่น: คุณซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งล่าสุดโดยไม่ทำการค้นคว้ามาก่อนเมื่อไหร่? จำไม่ได้ใช่ไหม?

คุณคงใช้เวลาในการตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท อ่านรีวิวออนไลน์ เลื่อนดูแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโพสต์จากแบรนด์นั้น และถามเพื่อนของคุณก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

การเดินทางของผู้บริโภคผ่านหลายช่องทางนี้ทำให้บริษัทต่างๆ มีความท้าทายในการถอดรหัสว่าลูกค้าต้องการอะไร

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์จิตวิทยาของลูกค้า, การสนทนาทางสังคม, พฤติกรรมของผู้ใช้, และพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนี้ ข้อมูลลูกค้ายังเป็นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลภายในและภายนอกที่รวบรวมมาจาก:

  • รีวิว
  • แบบสำรวจออนไลน์
  • ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • แนวโน้มผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด
  • กิจกรรมการซื้อ
  • การสัมภาษณ์
  • สื่อสังคมออนไลน์

รายการนี้ยาวไปเรื่อย ๆ เหมือนกับรายการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคที่ดีที่สุด

เพื่อช่วยให้คุณถอดรหัสพฤติกรรมของลูกค้าและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากข้อมูลนี้ เราได้รวบรวมคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติ ข้อเสีย และคุณสมบัติของแต่ละตัว

เคล็ดลับเพิ่มเติม: มีผู้ชนะที่ชัดเจน

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า?

  • แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: แพลตฟอร์มเร่งความเร็วด้านข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคควรอนุญาตให้คุณเพิ่มตรรกะเงื่อนไขและปรับแต่งแบบสำรวจตามคำถามเฉพาะ เพื่อให้ได้คำตอบตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลลูกค้า เลือกเครื่องมือที่มีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการนำทางที่สะดวก
  • การตอบกลับแบบภาพ:เครื่องมือให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าจะมีระบบตอบกลับแบบภาพเพื่อให้สามารถดูคำตอบในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: หากคุณไม่สามารถปรับแต่งเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของคุณได้ คุณจะประสบปัญหาในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน
  • ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ข้อมูลลูกค้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากซอฟต์แวร์ทำงานช้าลงหรือถึงขีดจำกัดขณะจัดการข้อมูล จะทำให้ธุรกิจของคุณชะลอตัวลงด้วย ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับความสามารถในการขยายตัวของซอฟต์แวร์ เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจไม่ติดขัดในอนาคต
  • ความปลอดภัย: เลือกแพลตฟอร์มข้อมูลผู้บริโภคที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ใช้การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง และสอดคล้องกับข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมและภูมิภาค
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคควรสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว รวมถึงระบบ CRM,ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า,เครื่องมือบริการลูกค้า และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

1. คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับการสร้างวิกิ ติดตามงาน สร้างแดชบอร์ด จัดการลูกค้า และออกแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมคำตอบ

หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและกำลังมีเวลาจำกัด ClickUp Forms ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้

ใช้ตรรกะเงื่อนไขในการตอบสนองเพื่อจัดเรียงข้อมูลหรือแบ่งกลุ่มผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการรับข้อมูลง่ายขึ้นและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแก่ทีมของคุณ

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
เรียนรู้จากลูกค้าของคุณและพัฒนาธุรกิจของคุณด้วยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเทมเพลตที่ละเอียดนี้ ปรับปรุงข้อเสนอของคุณ ดึงดูดลูกค้าใหม่ และเพิ่มรายได้

ClickUp มีเทมเพลตแบบฟอร์มสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทมเพลตแบบสำรวจ และเทมเพลตคำขอสร้างสรรค์ เพื่อให้คุณไม่ต้องสร้างแบบฟอร์มเหล่านี้ใหม่ตั้งแต่ต้น

หากคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริโภคขั้นสูง ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด

ในฐานะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้า ClickUp จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม นี่คือวิธี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ clickup
รวบรวมและปรับปรุงข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่ปรับแต่งได้ของเรา เพื่อจัดระเบียบข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ในที่เดียวสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้น
  • ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมคำตอบและข้อเสนอแนะจากลูกค้าในรูปแบบมาตรฐาน
  • แปลงคำตอบให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มตรรกะเงื่อนไขในแบบสำรวจออนไลน์และแบบฟอร์ม ClickUp เพื่ออัปเดตข้อมูลแบบไดนามิกตามคำตอบที่ได้รับ ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • หลังจากรวบรวมคำตอบแล้ว ให้ติดแท็กปัญหาและสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมของคุณทราบ
  • กำหนดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดว่าเป็นเร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ เพื่อให้แผนกบริการลูกค้าของคุณทราบว่าควรดำเนินการอะไรและเมื่อใด
  • ใช้แม่แบบโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าและข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดระเบียบข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
  • ClickUp CRMเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวมข้อมูลด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดอันทรงพลังกว่า 50 รายการ
  • กำลังวางแผนการเข้าถึงลูกค้าที่แบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาอยู่หรือไม่? ผสานรวมเครื่องมืออีเมลของคุณกับ ClickUp CRM. รวบรวมคำตอบ, ติดตาม, และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยกลยุทธ์ CRMที่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลต CRM สำหรับการขายโดย ClickUp
เทมเพลต CRM สำหรับการขายโดย ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)

2. น้ำที่ละลาย

แดชบอร์ดน้ำละลาย
ผ่านทางMeltwater

Meltwater เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและแพลตฟอร์มติดตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อติดตามและวิเคราะห์การรายงานข่าวออนไลน์ แนวโน้มตลาด การสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ และเนื้อหาสื่อดิจิทัลอื่นๆ

นอกเหนือจากการฟังโซเชียลมีเดีย Meltwater ยังใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างกลยุทธ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มันติดตามคำสำคัญ ข้อมูลทางสังคม และการสนทนาออนไลน์ และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ทีมผลิตภัณฑ์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงสินค้า,แผนการตลาด, และการวางตำแหน่ง, วิเคราะห์คู่แข่งขัน, และวัดความรู้สึกของผู้บริโภค.

คุณสมบัติเด่นของ Meltwater

  • ตรวจสอบแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงบทความข่าว ข้อมูลโซเชียลแบบเรียลไทม์ บล็อก และฟอรั่ม เพื่อติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ คู่แข่ง และอุตสาหกรรม
  • เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของแบรนด์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม การติดตามมูลค่าแบรนด์ การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า การแบ่งกลุ่มผู้ชม และการคาดการณ์แนวโน้ม
  • การวิเคราะห์เชิงอารมณ์จัดหมวดหมู่การกล่าวถึงว่าเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง เพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าแบรนด์ถูกมองอย่างไรทางออนไลน์

ข้อจำกัดของน้ำละลาย

  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือติดตามสื่อสังคมออนไลน์

ราคาของน้ำละลาย

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Meltwater

  • G2: 4/5 (1,544 รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (88 รีวิว)

3. Google Analytics

กูเกิล อนาไลติกส์
ผ่านทางGoogle Analytics

Google Analytics ให้คุณเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ความรู้สึกของผู้ชมบนเครื่องมือค้นหาและ Google Trends และพฤติกรรมของพวกเขาบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริโภคแบบฟรีหรือเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายก็ช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวก แม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรก

GA มีตัวเลือกให้คุณเจาะลึกลงไปเพื่อให้คุณมีข้อมูลในระดับหน้า เช่น อัตราตีกลับหรือเวลาที่พวกเขาใช้บนหน้านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • ติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงผู้เข้าชมใหม่และผู้เข้าชมซ้ำ
  • อนุญาตให้ออกแบบแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
  • ตรวจสอบการจราจร พฤติกรรมของผู้ใช้ และประสิทธิภาพโดยใช้รายงานแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • การติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณประสบปัญหา
  • การกรองทราฟฟิกบอทออกเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจาก Google Analytics บางครั้งอาจระบุว่าเป็นทราฟฟิกจากผู้ใช้จริง

ราคาของ Google Analytics

  • ฟรี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics

  • G2: 4. 5/5 (6,235 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (7,703 รีวิว)

4. ยูโรมอนิเตอร์

ยูโรมอนิเตอร์
ผ่านEuromonitor

Euromonitor ใช้การวิจัยภาคสนามและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้บริการข้อมูลเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับบริษัท เศรษฐกิจ และผู้บริโภคทั่วโลก แพลตฟอร์มข้อมูลผู้บริโภคนี้ให้ข้อมูลในระดับ SKU (ระดับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น) เพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรายได้

Euromonitor ติดตามผู้ค้าปลีกออนไลน์ 1,500 รายใน 40 ประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับราคาและส่วนลด ความหลากหลายของสินค้าและขนาด รวมถึงคุณลักษณะสำคัญต่างๆ เพื่อมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Euromonitor

  • รายงานอุตสาหกรรมเชิงลึกเปิดเผยโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคประจำวันเกี่ยวกับแนวโน้มอีคอมเมิร์ซ
  • แดชบอร์ดสถิติช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา

ข้อจำกัดของ Euromonitor

  • ขอบเขตที่จำกัดในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและการขาดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทขนาดเล็ก
  • รายงานอาจไม่ชัดเจน

การกำหนดราคาของ Euromonitor

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Euromonitor

  • G2: 4/5 (14 รีวิว)

5. แบรนด์วอทช์

ข้อมูลเชิงลึกของ Brandwatch
ผ่านทางBrandwatch

Brandwatch เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้าองค์กรที่มอบข้อมูลผู้บริโภคทั้งในอดีตและแบบเรียลไทม์ ให้บริษัทของคุณสามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้

โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริโภค บริษัทต่างๆ สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเพื่อทำความเข้าใจและคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภค

ในขณะที่การวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของ Brandwatch เผยให้เห็นข้อมูลเชิงคุณภาพในระดับกว้างและค้นพบแนวโน้มของผู้บริโภคและตลาด เพื่อให้คุณสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch

  • เลือกจากการแสดงผลมากกว่า 50 แบบเพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • การเรียนรู้ของเครื่องแบ่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
  • แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าผ่าน Brandwatch API, Excel หรือ PDF และตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

ข้อจำกัดของ Brandwatch

  • ข้อมูลเชิงลึกและการรายงานมีเพียงพื้นฐานเท่านั้น; คุณควรดึงข้อมูลในรูปแบบ CSV จะดีกว่า
  • ราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Brandwatch

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch

  • G2: 4. 4/5 (572 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (223 รีวิว)

6. โกลบอลดาต้า

ข้อมูลเชิงลึกจาก GlobalData
ผ่านทางGlobalData

แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค Globaldata ใช้พลังรวมของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การชำระเงิน ธนาคาร การทำเหมืองแร่ ประกันภัย และการดูแลสุขภาพ

ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และช่องทางการจัดจำหน่าย ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและแนวโน้มระดับโลก

รายงานความเสี่ยงระดับโลกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยใช้ดัชนีความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์

ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อกำหนดกลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้บริโภคของคุณ และกระบวนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ การควบรวมกิจการ และการแข่งขันในตลาด

คุณสมบัติเด่นของ Globaldata

  • ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 60,000 แบรนด์ครอบคลุมอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) และติดตามข้อมูลมากกว่า 24,000 บริษัททั่วโลก
  • คณะกรรมการสำรวจรายไตรมาสรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงกว่า 5,000 คนเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม
  • ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของ 200 ประเทศ พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดของ 60 ประเทศ

ข้อจำกัดของข้อมูลระดับโลก

  • ผู้ใช้พบความล่าช้าบางประการในแดชบอร์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • ค่าบริการมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคาของ Globaldata

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Globaldata

  • G2: 4. 6/5 (13 รีวิว)

7. Talkwalker

ทอล์ควอล์คเกอร์
ผ่านทางTalkwalker

Talkwalker เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้าแบบครบวงจรที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชม ความรู้สึก และแนวโน้ม เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาดของพวกเขา

ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดดิจิทัล หรือการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การติดตามความรู้สึกของผู้คน การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคตของคุณ

ความสามารถในการฟังสื่อสังคมออนไลน์ของแพลตฟอร์มนี้รวมถึงมุมมองที่ครอบคลุมของการสนทนาออนไลน์และสื่อสังคมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ คู่แข่ง และอุตสาหกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ 30 แห่ง และเว็บไซต์ 150 ล้านแห่ง

คุณสมบัติเด่นของ Talkwalker

  • ไลบรารีผู้ชมในตัวเพื่อค้นหาเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและอุตสาหกรรมของคุณ
  • การเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายเพื่อระบุความแตกต่างและความคล้ายคลึงในการสร้างแคมเปญการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการแบ่งกลุ่มผู้ชมขั้นสูง เช่น Audiense และ Affinio เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรูปแบบการซื้อ พฤติกรรม และความสนใจของผู้ชม

ข้อจำกัดของ Talkwalker

  • ไม่มีการวิเคราะห์โปรไฟล์ที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • บางครั้งมีการกล่าวถึงที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ทีมของคุณต้องทำงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องใช้เวลาในการกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ราคาของ Talkwalker

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Talkwater

  • G2: 4. 3/5 (130 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (23 รีวิว)

8. Uxcam

แดชบอร์ด uxcam
ผ่านทางUXcam

UXCam เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพียงไม่กี่แห่งที่ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้แอปมือถือ การวิเคราะห์แอปมือถือช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมผู้ใช้จึงไม่เปลี่ยนเป็นลูกค้า วิธีที่พวกเขาใช้งานแอปและเส้นทางการใช้งานภายในแอป รวมถึงค้นพบสาเหตุของการใช้งานฟีเจอร์ต่ำ

ทีมผลิตภัณฑ์ใช้สิ่งนี้เพื่อทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังประสบการณ์ผู้ใช้แอปที่ไม่พึงพอใจ ระบุและปรับปรุงเส้นทางสู่การแปลง และย่นระยะเวลาการให้ข้อเสนอแนะโดยช่วยให้ทีมของคุณแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXCam

  • ติดตามและวิเคราะห์ KPI ในที่เดียว และจัดเรียงไว้ในแดชบอร์ดทีมโดยไม่ต้องใช้โค้ดมือ
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่และเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง ลดอัตราการยกเลิก และเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • การไหลของหน้าจอช่วยระบุเส้นทางการใช้งานในแอปที่ผิดปกติและค้นหาจุดติดขัดโดยการกรองหน้าจอออกที่พบบ่อย

ข้อจำกัดของ UXCam

  • เนื่องจากลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายปี อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเริ่มต้น
  • จำนวนการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลมีจำกัด
  • การสร้างกิจกรรมที่กำหนดเองต้องการให้ทีมวิศวกรรมของคุณเข้ามามีส่วนร่วม

ราคาของ UXCam

  • ฟรี
  • การเติบโต: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว UXCam

  • G2: 4. 7/5 (149 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (22 รีวิว)

9. มิกซ์เพนเนล

มิกซ์เพนเนล
ผ่านทางMixpanel

Mixpanel เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้บนมือถือและเว็บ ทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด วิศวกรรม และข้อมูลสามารถแยกย่อยเมตริกตามพฤติกรรม ประชากรศาสตร์ หรือประเภทบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในหลายมิติ

สำหรับผู้ใช้ในแอปของคุณ ทีมผลิตภัณฑ์สามารถตรวจพบปัญหาการถดถอยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อยืนยันศักยภาพของฟีเจอร์ใหม่ และเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ การทดสอบแต่ละรูปแบบเพื่อดูว่าอะไรได้ผล จะช่วยให้คุณสามารถปล่อยเวอร์ชันที่มีคุณภาพสูงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel

  • วิเคราะห์จุดที่ผู้ใช้ของคุณหลุดออกไปด้วยรายงานการไหล
  • ติดตามและวิเคราะห์การเติบโต การมีส่วนร่วม การรักษาลูกค้า และจำนวนลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นผู้ใช้จริงในแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้
  • แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณและสร้างกลุ่มย่อยเพื่อระบุพฤติกรรมของกลุ่มเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Mixpanel

  • ช่วงข้อมูลจำกัดเพียง 2 สัปดาห์สำหรับข้อมูลการไหลของผู้ใช้
  • การจัดรูปแบบแดชบอร์ดไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันไม่ได้รับการพัฒนาอย่างดี

ราคาของ Mixpanel

  • ฟรี
  • การเติบโต: $20/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Mixpanel

  • G2: 4. 6/5 (1086 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (129 รีวิว)

10. ฮอตจา

ลูกศรชี้ไปที่เครื่องมือแก้ไขบางอย่างใน Hotjar
ผ่านทางHotjar

Hotjar, เครื่องมือวิเคราะห์แผนที่ความร้อนและพฤติกรรมบนเว็บไซต์, ให้ภาพรวมแบบองค์รวมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุง, ตรวจจับปัญหาประสบการณ์ของลูกค้า, และสร้างกรณีที่น่าสนใจสำหรับไอเดียใหญ่ต่อไปของคุณ.

บริษัทได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับความสนใจและความท้าทายของลูกค้าโดยใช้แผนที่ความร้อน, การบันทึกเซสชั่น, การทดสอบ A/B, และการวิเคราะห์หลายตัวแปร.

รับความคิดเห็นจากผู้ใช้ผ่านแบบฟอร์มและแบบสำรวจเกี่ยวกับการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องทำกับผลิตภัณฑ์

Hotjar ช่วยขจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนต้องการ โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจากเว็บไซต์ของคุณ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างแท้จริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar

  • แผนที่ความร้อนแสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้เคลื่อนไหวและคลิก เพื่อให้คุณสามารถกำจัดจุดเสียดทานและปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
  • ทำให้กระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติตั้งแต่การโฮสต์ไปจนถึงการบันทึกความคิดเห็น
  • สร้างแบบสำรวจภายในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI ของ Hotjar และสร้างรายงานสรุปโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Hotjar

  • การสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ
  • Hotjar เก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาจำกัดขึ้นอยู่กับแผนของคุณ

ราคาของ Hotjar

  • สังเกตเบื้องต้น: ฟรี
  • สังเกตเพิ่มเติม: $32
  • เข้าร่วมขั้นพื้นฐาน: ฟรี
  • Engage Plus: $280
  • มีส่วนร่วมทางธุรกิจ: ฿440

Hotjar คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (298 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (500 รีวิว)

พร้อมที่จะเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าหรือไม่?

ไม่สามารถทำนายพฤติกรรมของลูกค้าได้

ลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวัง ความสนใจ และแรงจูงใจที่แตกต่างกัน หากไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่เกิดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนทุกแพลตฟอร์มจะเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง

ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของคุณเป็นพื้นฐานหรือขั้นสูงเพียงใด ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณและสามารถทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลที่คุณมีอยู่ได้ดี เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลลูกค้าของคุณ

