10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการแคมเปญที่ดีที่สุดในปี 2025

น่าตกใจถึง71%ของแคมเปญการตลาดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แม้ว่าธุรกิจจะจัดสรรเงินเกือบ10%ของรายได้ให้กับความพยายามทางการตลาดก็ตาม
ไม่น่าแปลกใจเลย เมื่อพิจารณาว่าการจัดการแคมเปญการตลาดอาจรู้สึกเหมือนการโยนของหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกันและกระบวนการที่แยกส่วนออกจากกัน โดยไม่มีข้อมูลใดๆ เลย
การขาดการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในโครงการและแคมเปญต่างๆ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการสื่อสารที่กระจัดกระจาย
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการแคมเปญสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการจัดระเบียบและการเพิ่มประสิทธิภาพในสิ่งที่สำคัญได้อย่างทวีคูณ นำไปสู่แคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น
คู่มือนี้จะแนะนำคุณให้รู้จักกับเครื่องมือการจัดการแคมเปญที่คุณต้องลองในปี2024 และช่วยให้คุณเข้าใจคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อดี และข้อเสียของเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มการจัดการแคมเปญที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ? ?
เครื่องมือการจัดการแคมเปญคืออะไร?
เครื่องมือการจัดการแคมเปญคือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจวางแผน, ติดตาม, ดำเนินการ, และวิเคราะห์แคมเปญการตลาดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
เครื่องมือการจัดการแคมเปญออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถจัดการวงจรการตลาดทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว โดยสามารถจัดสรรกำลังคน เวลา และงบประมาณให้สอดคล้องกับงาน กระบวนการ กำหนดเวลา และตัวชี้วัดต่างๆ
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญ
การเลือกจากตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญที่มีมากมายไม่ใช่เรื่องง่าย โดยทั่วไปแล้ว คุณควรตรวจสอบความสามารถต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อความสะดวกในการใช้งานประจำวัน
- ความสามารถในการบริหารโครงการแบบครบวงจร
- ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดที่มีอยู่เดิมหรือเครื่องมือการตลาดยุคใหม่และเครื่องมือการตลาดแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยม
- ความสามารถเฉพาะทาง เช่นการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย การจัดการแคมเปญการตลาดทางอีเมล การจัดการแคมเปญโฆษณา เป็นต้น
- การรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทรงพลัง
- ความคุ้มค่า
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการทำงานขณะเดินทาง และอื่นๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีที่ง่ายขึ้นในการจัดการโพสต์โซเชียลมีเดียผ่านช่องทางทางการตลาดหลายช่องทาง หรือกำลังมองหาเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพแคมเปญและข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น ก็มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาดูเครื่องมือบริหารจัดการแคมเปญการตลาดที่ถือว่าเป็นสุดยอดกันดีกว่า
ซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญที่ดีที่สุด 10 อันดับ
เมื่อพูดถึงแคมเปญการตลาดดิจิทัล มีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญการตลาดหลากหลายประเภทรวมถึงแพลตฟอร์มสำหรับการวางแผนแคมเปญ การจัดการโครงการ การสร้างเนื้อหา การติดตามค่าใช้จ่าย การจัดการไทม์ไลน์และเป้าหมาย การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การตลาดอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
1.คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ การจัดการแคมเปญการตลาด และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณรวมศูนย์และจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารทั้งหมดจากที่เดียว
แล้วอะไรที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการแคมเปญอันดับต้น ๆ สำหรับนักการตลาด?
ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติขั้นสูงหลายร้อยอย่างเท่านั้น แต่ยังมอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมและธุรกิจใด ๆ สามารถกำหนดค่า ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการ ความชอบ และกรณีการใช้งานของพวกเขา รวมถึงการใช้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดและเครื่องมือการจัดการแคมเปญ
ระดับความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การกำหนดแผนปฏิทินแคมเปญ ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และโครงการหรือความต้องการด้านการตลาดอื่นๆ
ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการวางแผนกลยุทธ์,ClickUp Docsสำหรับสรุปแคมเปญ, SOPs, มุมมองรายการพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ, และแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญให้สูงสุด
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการติดตามเป้าหมาย เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และจัดการทุกส่วนของแคมเปญของคุณ
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งที่ ClickUp มอบให้คือผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp, ClickUp AI. ⚡️
ClickUp AIเป็นเครื่องมือปฏิวัติวงการที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น เขียนได้อย่างชาญฉลาด และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญนับร้อยรายการสำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวคิดแคมเปญ เขียนบรีฟแคมเปญ วางแผนการตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการงาน: เลือกจากClickAppsกว่า 35รายการเพื่อปรับแต่งการจัดการงานให้ตรงตามความต้องการรวมถึงการอัตโนมัติงาน การกำหนดคะแนนสปรินต์ การเพิ่มข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ
- โครงสร้างลำดับชั้นของโครงการ: ClickUp นำเสนอวิธีการจัดระเบียบทีม โครงการ แคมเปญ และอื่นๆ ได้อย่างโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยโครงสร้างลำดับชั้นของโครงการที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับทีมและแผนก โฟลเดอร์แยกสำหรับโครงการต่างๆ และรายการสำหรับงานต่างๆ
- การทำงานอัตโนมัติ ของกระบวนการทำงาน: ทำให้การจัดการแคมเปญง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและงานประจำด้วย 50+ การกระทำ, ตัวกระตุ้น, และเงื่อนไขในการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
- งานย่อยและรายการตรวจสอบแบบซ้อน: ทำให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแบ่งออกเป็นงานและงานย่อย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถสร้างรายการตรวจสอบภายในงานเฉพาะเพื่อวางแผนและติดตามความคืบหน้าได้
- การติดตามและการวิเคราะห์: ClickUp ภูมิใจนำเสนอการติดตามและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักผ่านแผนภูมิ กราฟ และรายงานโดยละเอียด เพื่อนำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ในการจัดการทรัพยากรโครงการของพวกเขา
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกทีมและกรณีการใช้งานต่างๆ เช่นการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญ การตลาดทางอีเมล แผนการแคมเปญ และเทมเพลตอื่นๆ สำหรับการตลาด
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือการตลาดยอดนิยมอย่าง Tableau, Hubspot และ Salesforce ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการแคมเปญที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดในปัจจุบัน
- แอปพลิเคชันมือถือ:แอปพลิเคชันมือถือ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการแคมเปญของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา—เข้าถึงงาน, สื่อสารกับสมาชิกในทีม, และอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
เคล็ดลับมืออาชีพ วางแผน ดำเนินการ และจัดการแคมเปญการตลาดของคุณทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดจาก ClickUp รายการนี้เต็มไปด้วยตัวอย่างงานในแต่ละขั้นตอนของการตลาด พร้อมด้วยองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้ใหม่มีแนวโน้มที่จะพบกับการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไป
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: ทดลองใช้ฟรี; เพิ่มใน Workspace แบบชำระเงินใดก็ได้เพียง $5 ต่อสมาชิก/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2.ผู้ส่ง
เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติทางอีเมลและ SMS
Senderเป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติสำหรับอีเมลและ SMS ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการแคมเปญการตลาดได้อย่างง่ายดายและสร้างผลกำไร
ออกแบบอีเมลของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกจากคลังเทมเพลตการออกแบบที่สวยงามพร้อมใช้งาน ด้วยตัวจัดการกำหนดเวลาอีเมล คุณสามารถจัดการแคมเปญการส่งอีเมลและ SMS ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ตัวสร้างระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณทำการตลาดอีเมลและ SMS แบบอัตโนมัติ
ในฐานะเครื่องมือการจัดการแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ Sender ช่วยให้คุณทำการรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้ป๊อปอัพและแบบฟอร์มลงทะเบียน จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าแคมเปญแบบหยดอัตโนมัติเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายใหม่ผ่านเส้นทางการซื้อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ด้วยการแบ่งกลุ่มอย่างชาญฉลาด
เหมาะสำหรับ: แบรนด์ขนาดเล็กและร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการเติบโตธุรกิจด้วยการตลาดผ่านอีเมลและ SMS อัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลและ SMS: ตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังสำหรับแคมเปญต่าง ๆ เช่น ชุดข้อความต้อนรับ, การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกละทิ้ง, การเสนอขายเพิ่มเติมหลังการซื้อ, การเสนอขายสินค้าที่ราคาต่ำกว่า และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง
- การแบ่งกลุ่มและการปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด: แบ่งกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการรับข้อมูลตามความชอบหรือฟิลด์ที่กำหนดเอง พร้อมใช้การปรับแต่งส่วนบุคคลเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าข้อความของคุณถูกเขียนขึ้นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ
- ป๊อปอัพและฟอร์มสปิน-ทู-วินแบบโต้ตอบและเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าได้สูง: ใช้ป๊อปอัพและฟอร์มสปิน-ทู-วินที่ดึงดูดความสนใจอย่างสูงเพื่อสร้างและขยายรายชื่ออีเมลของลูกค้าที่มีศักยภาพ
- เครื่องมือสร้างและลากวางอีเมลพร้อมเทมเพลต: ห้องสมุดของ Sender ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายของเทมเพลตอีเมลที่สามารถแก้ไขได้และเหมาะกับมือถือ รวมถึงเครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากวางเพื่อเริ่มสร้างการออกแบบของคุณเองตั้งแต่ต้น
- การรายงานที่ทรงพลัง: ทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกอย่างง่ายดายผ่านรายงานและการวิเคราะห์ที่ติดตามได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
ข้อจำกัด
- แผนฟรีนั้นมีความเอื้อเฟื้อแต่จะมีแบรนด์ของผู้ส่งปรากฏอยู่
- แพลตฟอร์มไม่รองรับแคมเปญผู้ส่งเสริมการขาย
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสมาชิก 2,500 คน และอีเมล 15,000 ฉบับต่อเดือน
- มาตรฐาน: $8 ต่อเดือน สำหรับอีเมลไม่เกิน 30,000 ฉบับ และผู้ติดตามไม่เกิน 2,500 คน
- แบบมืออาชีพ: $29 ต่อเดือน สำหรับอีเมลสูงสุด 60,000 ฉบับ และผู้ติดตาม 2,500 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (44 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (143 รีวิว)
3. ฮับสปอต
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแคมเปญการตลาดและการวิเคราะห์
HubSpotเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่มุ่งเน้นการมอบความสามารถอันทรงพลังให้กับธุรกิจในการปรับปรุงและจัดการการตลาด การขาย การบริการลูกค้า และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศูนย์กลางการตลาดของ HubSpot มอบฟีเจอร์และเครื่องมือระดับพรีเมียมอย่างครบครัน รวมถึงการสร้างเนื้อหา หน้าแลนดิ้ง การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การจัดการแคมเปญ SEO การส่งอีเมลแคมเปญ การตลาดอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้ธุรกิจดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินอย่างมีกำไร
สร้าง ส่ง และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของแคมเปญอีเมลที่ดึงดูดสายตาและมีการเปลี่ยนแปลงสูงในปริมาณมาก ออกแบบหน้า landing page สำหรับแคมเปญการจราจรของคุณโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง WYSIWYG (What You See Is What You Get) และเพิ่มการเปลี่ยนแปลงให้ทำกำไรได้
ใช้แดชบอร์ดที่ทรงพลังเพื่อดูประสิทธิภาพของแคมเปญและปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. สุดท้าย ใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ของ Hubspot เพื่อจัดการ วัดผล และสร้างรายได้จากแคมเปญโฆษณาและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลตอบแทนการลงทุนสูง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การตลาดอัตโนมัติ: ดูแลและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำทั้งกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันตามพฤติกรรมในร้านค้าออนไลน์และการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์: สร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และพร้อมสำหรับการแปลง ด้วยเครื่องมือออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย
- การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM): สร้างและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ ติดตามกิจกรรมของพวกเขา และเข้าถึงการโต้ตอบกับลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้ง: ออกแบบหน้าแลนดิ้งที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่สนใจได้อย่างง่ายดายเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์และคำแนะนำด้าน SEO ได้อย่างสะดวก
- การวิเคราะห์เชิงลึก:ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลและหน้าแลนดิ้งเพจพร้อมรับข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ในตัว รายงาน และแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัด
- มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และยิ่งสูงขึ้นเมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น
- ทั้งการปรับแต่งและการใช้คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
การกำหนดราคา
- ฟรี: ระบบอีเมลอัตโนมัติหนึ่งชุด, อีเมล 2,000 ฉบับต่อเดือน, และเครื่องมือฟรีอื่น ๆ
- เริ่มต้น: $20 ต่อเดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาดสูงสุด 1,000 ราย
- มืออาชีพ: $890 ต่อเดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาดไม่เกิน 2,000 ราย
- องค์กร: $3,600 ต่อเดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาดสูงสุด 10,000 ราย
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,536+)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (5,537+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Hubspot เหล่านี้!
4. Salesforce
ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบอัตโนมัติของกระบวนการ
Salesforceเป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้า การตลาด และการขายที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ถึงองค์กรที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของความพยายามทางธุรกิจของพวกเขา
ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI คุณภาพสูงของ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจสร้างและขยายแคมเปญที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก โมดูล GPT สำหรับการตลาดช่วยให้การใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อประหยัดเวลาตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ พร้อมทั้งอ้างว่าสามารถลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าได้ ดำเนินแคมเปญอย่างชาญฉลาดโดยใช้ประโยชน์จากพลังของแหล่งข้อมูลลูกค้าที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านหลายช่องทาง
สุดท้าย โมดูล Customer 360 ของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อทีมขาย, บริการ, การตลาด, และไอทีของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลในทุกด้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM): Salesforce เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถของ CRM ช่วยให้ธุรกิจจัดการข้อมูลติดต่อของกลุ่มเป้าหมาย บันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า ระบุโอกาสทางธุรกิจ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และขับเคลื่อนแคมเปญการตลาด ทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว
- การตลาดอัตโนมัติ: โมดูลการตลาดอัตโนมัติของ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดได้ รวมถึงเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการตลาดทางอีเมล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การจัดการแคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย
- การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: สร้างภาพและวางกลยุทธ์เส้นทางการซื้อของลูกค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการผ่านจุดสัมผัสต่างๆ ระบุโอกาสในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล นำไปสู่การเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
- การจัดการแคมเปญอีเมล: สร้างและส่งแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ ใช้เทมเพลตอีเมลที่ตอบสนองได้ดี การปรับแต่งอัจฉริยะ และการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อออกแบบและดำเนินแคมเปญอีเมลที่มีอัตราการแปลงสูงได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการสื่อสังคมออนไลน์: จัดการและติดตามการมีอยู่ของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์โดยการกำหนดเวลาโพสต์, มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ติดตามการสนทนาทางสังคม, และอื่น ๆ
- การให้คะแนนและการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย: กำหนดค่าให้กับลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของพวกเขา พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณค่ามากกว่าจะถูกส่งต่อไปยังทรัพยากรฝ่ายขายที่ดีที่สุดในองค์กรของคุณ
ข้อจำกัด
- มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีการเพิ่มส่วนเสริม การปรับแต่ง แอปพลิเคชันและบริการเพิ่มเติม
- Salesforce อาจมีความยากและซับซ้อนในการติดตั้งครั้งแรกพอ ๆ กับที่มันมีฟีเจอร์หลากหลายและยืดหยุ่น
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- สิ่งจำเป็น: $25 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: $150 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $300 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (14,105+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (17,664+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce CRM เหล่านี้!
5. ฮูตสูท
ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลา, การจัดการ, และการเผยแพร่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์
Hootsuiteเป็นเครื่องมือจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียน, กำหนดเวลา, และเผยแพร่เนื้อหาผ่านโปรไฟล์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้. เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามเทรนด์, โปรโมตเนื้อหา, ดำเนินแคมเปญโฆษณา, และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกผ่านการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย.
Hootsuite ช่วยธุรกิจในการสร้างแรงบันดาลใจด้านเนื้อหาด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียที่พร้อมใช้งานในหลากหลายรูปแบบ, สตรีมการค้นพบเนื้อหาเพื่อดูว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยม, และคำแนะนำแฮชแท็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณถูกค้นพบโดยกลุ่มเป้าหมายของคุณ ฟีเจอร์ปฏิทินโซเชียลมีเดียช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและวางกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดีย รวมถึงการทำงานร่วมกันในกระบวนการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจของมันคือกล่องข้อความร่วมที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อความโดยตรงจากทุกช่องทางทางการตลาดไว้ในที่เดียว ทำให้ตัวแทนธุรกิจของคุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกัน
Hootsuite ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาด ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย เอเจนซี่การตลาดดิจิทัล และนักการตลาดดิจิทัลอิสระ สามารถจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามเทรนด์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือจัดตารางและปฏิทินโซเชียลมีเดียแบบกลุ่ม: ระบุโอกาสในปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณและจัดตารางโพสต์หลายร้อยรายการให้เผยแพร่ในเวลาที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
- กล่องข้อความอัตโนมัติ: รวมการโต้ตอบทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณไว้ในกล่องข้อความเดียว ทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการได้ง่ายขึ้น
- OwlyWriter AI: AI สร้างสรรค์ที่ช่วยให้คุณสร้างคำบรรยายและไอเดียโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดียได้ทันที เพื่อสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
- การเชื่อมต่อ: ใช้แอปมากกว่า 150 แอปเพื่อแชร์สินทรัพย์และข้อมูลข้ามเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณชื่นชอบ รวมถึง Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok และอื่นๆ
- การโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์: ออกแบบ, เผยแพร่, และวิเคราะห์แคมเปญโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์บน Facebook, LinkedIn, และ Instagram ผ่านแดชบอร์ดที่รวมศูนย์และใช้งานง่าย
ข้อจำกัด
- Hootsuite เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียที่มีราคาสูงที่สุดในตลาด
- ผู้ใช้รายงานว่าบางครั้งมีข้อบกพร่อง
การกำหนดราคา
- ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและบัญชีโซเชียล 10 บัญชี
- ทีม: $249 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สามคน และบัญชีโซเชียล 20 บัญชี
- ธุรกิจ: $739 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนและบัญชีโซเชียล 35 บัญชี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 1 จาก 5 (รีวิว 3,906+ รายการ)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,442 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Hootsuite เหล่านี้!
6. เมลชิมพ์
เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติและการตลาดผ่านอีเมล
Mailchimpเป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตลาดผ่านอีเมล, เครื่องมือสร้างร้านค้าออนไลน์, ระบบนัดหมาย, เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำการตลาดสินค้าและบริการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โมดูล CRM การตลาดของมันมีคุณสมบัติการจัดการติดต่อที่ทรงพลังและกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับแต่งการมีส่วนร่วมและกลยุทธ์การตลาดของคุณ
สร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ ซึ่งส่งมอบข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ด้วยคุณสมบัติการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมและการปรับให้เป็นส่วนตัวของ Mailchimp
Mailchimp มอบความสามารถที่ครอบคลุมให้กับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด, เอเจนซี, และฟรีแลนซ์, พร้อมให้คุณออกแบบและดำเนินการแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มการเติบโตของธุรกิจคุณผ่านการเพิ่มยอดขายและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV)
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แคมเปญการตลาดทางอีเมล: ใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น เทมเพลตอีเมลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า การปรับเนื้อหาแบบไดนามิกให้ตรงกับผู้รับ และตัวช่วยสร้างหัวข้ออีเมล เพื่อออกแบบอีเมลที่สวยงามและดึงดูดใจให้เปลี่ยนผู้รับเป็นลูกค้า
- ผู้จัดการแคมเปญ: จัดการโครงการหลายโครงการผ่านช่องทางต่างๆ จากแดชบอร์ดเดียว ติดตามจุดสัมผัสหลักของแคมเปญ งานต่างๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมได้อย่างง่ายดาย
- ประชากรศาสตร์เชิงคาดการณ์: ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่คาดการณ์ได้เพื่อปรับแต่งการตลาดของคุณด้วยข้อมูลประชากรที่คาดการณ์อย่างชาญฉลาด นำไปสู่แคมเปญที่มีการมีส่วนร่วมสูงขึ้น
- เทมเพลตแคมเปญ: ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบ พร้อมบล็อกเนื้อหาและองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลาย เพื่อเปิดตัวแคมเปญอีเมลและหน้าแลนดิ้งเพจที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
- การทดสอบ A/B: ทดสอบทุกอย่างตั้งแต่หัวเรื่อง ชื่อ เนื้อหา รูปภาพ รูปแบบ และเวลาส่ง เพื่อระบุและล็อกตัวแปรที่ชนะโดยใช้การทดสอบ A/B และการทดสอบหลายตัวแปร
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หน้าใหม่อาจพบว่าการนำทางและทำความคุ้นเคยกับส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นเรื่องยาก
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคา
- ฟรี: รายชื่อผู้ติดต่อ 500 ราย และอีเมล 1,000 ฉบับ/เดือน
- สิ่งจำเป็น: ฟรีหนึ่งเดือน เริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน สำหรับ 500 รายชื่อ และ 5,000 อีเมล/เดือน
- มาตรฐาน: ฟรีหนึ่งเดือน เริ่มต้นที่ $13.86/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ, 6,000 อีเมล/เดือน และฟีเจอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $277 ต่อเดือน สำหรับ 10,000 รายชื่อ, 150,000 อีเมล/เดือน, และผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (4,967+ รีวิว)
- Capterra: 4.5 จาก 5 (16,155 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Mailchimp เหล่านี้!
7. Snov. io
เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการขาย การหาลูกค้าใหม่ และการติดต่อครั้งแรก
Snov.ioเป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติและการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงการรณรงค์การติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ. แพลตฟอร์มนี้ให้บริการคุณสมบัติครบวงจรสำหรับการตลาดทางอีเมล, การสร้างโอกาสทางธุรกิจ, การตรวจสอบอีเมล, และการตลาดอัตโนมัติ.
ด้วยเครื่องมือค้นหาอีเมล ผู้ใช้สามารถค้นพบลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วตามโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ของพวกเขา ในขณะที่ฟีเจอร์ตรวจสอบอีเมลช่วยลดอัตราการตีกลับโดยการทำความสะอาดรายชื่ออีเมลของคุณ
ใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ขายที่ทรงพลังเพื่อสร้างระบบท่อการขายที่มีถึง 100 ขั้นตอน, กำหนดการจัดการขั้นตอนของดีล, จัดการเอกสารและบันทึกของดีลและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ติดตามผู้ติดต่อโดยใช้แท็ก, และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นผ่านปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
Snov. io นำเสนอฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการจัดการแคมเปญการเข้าถึงลูกค้า รวมถึงการค้นหาและตรวจสอบลูกค้าเป้าหมาย การส่งอีเมลถึงลูกค้า การทำงานอัตโนมัติของแคมเปญ และระบบ CRM สำหรับการขาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแคมเปญการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือค้นหาอีเมล: รวบรวมรายชื่อผู้มุ่งหวังที่ผ่านการตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว เพื่อช่วยลดเวลาในการหาและตรวจสอบรายชื่อผู้มุ่งหวัง รวมถึงลดปัญหาอีเมลตีกลับ
- แคมเปญแบบหยด: ขยายขนาดแคมเปญของคุณด้วยลำดับอีเมลที่ปรับแต่งได้ซึ่งผสานการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมการติดตามผลอัตโนมัติ
- ตัวตรวจสอบอีเมล: ทำให้ที่อยู่อีเมลผ่านกระบวนการตรวจสอบ 7 ขั้นตอน ซึ่งช่วยลดอัตราการตีกลับและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของแคมเปญ
- การอุ่นอีเมล: ปรับปรุงการส่งอีเมลถึงกล่องจดหมายเข้าโดยอัตโนมัติด้วยการส่งอีเมลเป็นระยะๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงผู้ส่งที่ดีกับผู้ให้บริการอีเมล
- ระบบ CRM สำหรับการขาย: ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เหมาะสมที่สุดโดยการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, งาน, และทรัพยากร พร้อมทั้งสื่อสารและร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ข้อจำกัด
- ความสามารถของ CRM เป็นพื้นฐาน
- UI และ UX อาจไม่ใช้งานง่ายเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
การกำหนดราคา
- ฟรี: ทดลองใช้ระบบจะต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน พร้อมเครดิตอีเมล 150 เครดิต และผู้รับอีเมล 100 ราย
- เริ่มต้น: $39/เดือน สำหรับ 1,000 เครดิตอีเมล และผู้รับอีเมล 5,000 ราย
- โปร 5K: $99/เดือน สำหรับ 5,000 เครดิตอีเมล และ 10,000 ผู้รับอีเมล
- บริการจัดการแบบครบวงจร: เริ่มต้นที่ $2,999/เดือน สำหรับบริษัท SOM 1,000+ แห่ง และผู้ติดต่อ ICP 1,000+ ราย
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (262 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (195 รีวิว)
8. Whatagraph
ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลแคมเปญ
Whatagraphเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลการตลาดของตนได้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นำเข้าข้อมูลของคุณอย่างราบรื่นผ่านการผสานระบบแบบเนทีฟ แสดงผลด้วยวิดเจ็ตและเทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ และการส่งออกข้อมูล ใช้คลังข้อมูลที่ทันสมัย เช่น Google Big Query เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระดับขนาดใหญ่ และปรับแต่งทั้งรูปแบบและตัวชี้วัดของรายงานตามความต้องการของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประเภทใดหรือขนาดใด Whatagraph ก็ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ด้วยการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลการตลาดโดยตรง การแสดงข้อมูลอย่างง่ายดาย และการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน: ดึงข้อมูลจากหลายช่องทาง รวมถึง CRM, การตลาดทางอีเมล, โฆษณาแบบชำระเงิน, แพลตฟอร์มวิเคราะห์และ SEO โดยใช้การเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 40 แบบหรือ API แบบกำหนดเอง
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่: โอนย้ายข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยไปยังคลาวด์ BigQuery ของคุณเอง เพื่อรักษาฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์และสำหรับการวิเคราะห์ในระดับใหญ่
- การเข้าถึงแบบเรียลไทม์และการแชร์อัตโนมัติ: แชร์การเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังรายงานแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งเปิดใช้งานการแชร์รายงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกำหนดการที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- การรายงานข้ามช่องทาง: เปลี่ยนข้อมูลการตลาดดิบให้เป็นรายงานข้ามช่องทางที่มีข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ "Smart Builder"
- การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ: สร้างความประทับใจที่ทรงพลังให้กับลูกค้าโดยการปรับแต่งรายงานของคุณให้สะท้อนถึงแบรนด์ภาพลักษณ์ของคุณ คุณสามารถทำได้มากขึ้นโดยการตั้งค่าโดเมนตามความต้องการสำหรับรายงานที่แชร์และการส่งอีเมล
ข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจมีข้อบกพร่องและเกิดข้อผิดพลาดได้บางครั้ง
- แผนการกำหนดราคาแพงมาก และไม่มีระดับฟรีเช่นกัน
การกำหนดราคา
- ฟรี: ไม่มีแพ็กเกจฟรี. รับประกันคืนเงินภายใน 30 วันสำหรับทุกแพ็กเกจที่ชำระเงิน
- ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $223/เดือน สำหรับแหล่งข้อมูลสูงสุด 25 แหล่ง และผู้ใช้ 5 คน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $335/เดือน สำหรับแหล่งข้อมูลสูงสุด 50 แหล่ง และผู้ใช้ 10 คน
- กำหนดเอง: รวมแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง และผู้ใช้ไม่จำกัด ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 1 จาก 5 (3,906+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,442 รายการ)
9. เทรนด์ฮีโร่
เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร
Trendheroเป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบ วิเคราะห์ และเชื่อมต่อกับอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยตัวชี้วัดมากกว่า 90 รายการในการประเมินอินฟลูเอนเซอร์ Trendhero ช่วยให้ธุรกิจดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างมีกำไรมากขึ้น
ใช้ฟิลเตอร์ทรงพลังมากกว่า 20 ชนิดเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลตามหมวดหมู่, ขนาด, ที่ตั้ง, ภาษา, และบัญชีที่คล้ายกัน. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกทุกวันซึ่งรวมถึงประวัติจำนวนผู้ติดตาม, ผลกระทบของการถูกกล่าวถึง, และเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์. สุดท้าย, ติดต่ออย่างรวดเร็วและง่ายดายกับผู้มีอิทธิพลหลายร้อยคนผ่านทางอีเมลเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจและรับข้อเสนอ.
Trendhero มีคุณสมบัติการจัดการแคมเปญที่แข็งแกร่ง รวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่าย การเข้าถึงผู้ติดต่อผู้มีอิทธิพลได้เพียงคลิกเดียว และการวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลของตนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวิเคราะห์: เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตัวชี้วัดมากกว่า 90 รายการ รวมถึงการตรวจสอบผู้ติดตามปลอม ข้อมูลประชากร และกลุ่มความสนใจของผู้ชม เพื่อประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้มีอิทธิพลนั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
- ค้นหา: ด้วยเครื่องมือค้นหาที่ทันสมัยซึ่งใช้ฟิลเตอร์มากกว่า 20 รายการกับฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่า 100 ล้านรายการ ธุรกิจของคุณสามารถค้นพบผู้มีอิทธิพลระดับนาโน ไมโคร และแม้กระทั่งแมโคร ที่สอดคล้องกับแบรนด์และวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณอย่างแท้จริง
- การติดตาม: รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบัญชีของคุณเอง คู่แข่ง และบัญชีผู้มีอิทธิพล เช่น การเติบโตของจำนวนผู้ติดตาม การถูกกล่าวถึง และเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์
- การเข้าถึง: เชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลหลายร้อยคนผ่านอีเมลได้อย่างรวดเร็วด้วยการส่งอีเมลอัตโนมัติ ช่วยลดการค้นหาด้วยตนเองและความล่าช้าทางธุรการ Trendhero มาพร้อมกับเทมเพลตอีเมลแบบไดนามิกที่ปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ
ข้อจำกัด
- จำนวนฟิลเตอร์จำกัดในการค้นหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าใช้เวลานานในการวิเคราะห์
การกำหนดราคา
- ฟรี: บัญชีฟรีแบบจำกัดพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน และทดลองใช้ทุกแพ็กเกจแบบชำระเงินฟรี 14 วัน
- ไลท์: $9.99/เดือน รวมรายงาน 10 ฉบับ/เดือน และติดตามบัญชี 3 บัญชี
- ข้อดี: $29.99/เดือน รวมรายงาน 50 ฉบับ/เดือน และติดตามบัญชีได้ 20 บัญชี
- ขั้นสูง: $99.99/เดือน รวมรายงาน 200 ฉบับ/เดือน และติดตามบัญชี 50 บัญชี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (79 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
10. SproutLoud
เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบผ่านช่องทาง
SproutLoudเป็นโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่มุ่งเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับธุรกิจผ่านพันธมิตรช่องทางในด้านการตลาดท้องถิ่น ช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดผ่านฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย รวมถึงการจัดการสินทรัพย์ การตลาดอัตโนมัติในท้องถิ่น การวิเคราะห์ และอื่นๆ
ปรับแต่งและดำเนินแคมเปญการตลาดในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนในทุกแคมเปญ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพันธมิตรและสถิติการใช้งานแพลตฟอร์ม
ผู้ค้าปลีก, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย, และตัวแทนสามารถจัดระเบียบและควบคุมสินทรัพย์ทางการตลาด, รวมกระบวนการทางการตลาดหลายอย่างไว้ในศูนย์กลางเดียว, ดำเนินการแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นได้ในเวลาที่น้อยลงพร้อมผลลัพธ์ที่ดีขึ้น. นอกจากนี้, โมดูลการวิเคราะห์ของระบบยังมอบประโยชน์ให้แก่ทั้งธุรกิจและคู่ค้าทางช่องทางของตนผ่านประสิทธิภาพของแคมเปญที่ดีขึ้นผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างโฆษณาและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล: ร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ของคุณในการสร้างโฆษณาและสินทรัพย์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ป้องกันความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงและค่าธรรมเนียมเอเจนซี่
- การตลาดอัตโนมัติในท้องถิ่น: เร่งรณรงค์ดิจิทัลผ่าน Facebook, LinkedIn, Yelp และอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลกับโฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ที่กำหนดเองแบบดั้งเดิม
- การจัดการเงินทุน: ติดตามเงินทุนที่เสนอให้และเงินสนับสนุนที่ได้รับจากเครือข่ายพันธมิตร ดังนั้นจึงดำเนินการแคมเปญโฆษณาแบบร่วมมือหลายฝ่ายและแบบสหกรณ์อย่างโปร่งใสและปลอดภัย
- การวิเคราะห์การตลาด:ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเกี่ยวกับกลยุทธ์ แคมเปญ และพันธมิตร ทั้งในช่องทางดิจิทัลและออฟไลน์ รวมถึงสื่อแบบดั้งเดิม รับประโยชน์จากรายงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ความปลอดภัย: แพลตฟอร์มของ SproutLoud ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR และ CCPA และศูนย์ข้อมูลที่เก็บรักษาข้อมูลของแพลตฟอร์มนี้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงเช่นเดียวกัน
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความชันสูงในช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นกับเครื่องมือนี้
- ไม่มีแผนฟรี
การกำหนดราคา
- ฟรี: ไม่มีแพ็กเกจฟรี, มีเพียงการทดลองใช้ฟรีแบบจำกัด
- แผนการชำระเงิน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 9 จาก 5 (166 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (10 รีวิว)
นั่นนำเราไปสู่จุดสิ้นสุดของการเดินทางที่ใช้เวลาในการเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการแคมเปญที่ดีที่สุดซึ่งเราเชื่อว่ามีคุณค่าแก่การทดลองใช้ หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาวิธีการจัดการแคมเปญการตลาดและกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชน์ของเครื่องมือการจัดการแคมเปญ
เครื่องมือการจัดการแคมเปญที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณ:
- ดำเนินงานด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
- ปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการ
- ติดตามการจัดสรรทรัพยากรแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำและกระบวนการย่อย และอื่น ๆ
ธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเฉพาะทางหรืออุตสาหกรรมใดก็ตามที่สามารถได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของตนได้ จำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนในเครื่องมือการจัดการแคมเปญ
จัดการแคมเปญการตลาดของคุณด้วย ClickUp
ในยุคที่รวดเร็วและท้าทายการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น
เครื่องมือการจัดการแคมเปญสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงกระบวนการทางการตลาด, และทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา.
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดการโครงการที่ไม่มีใครเทียบได้ของ ClickUp, คุณสมบัติการตลาดทางอีเมลที่ทรงพลังของ Sender, หรือความสามารถในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของ HootSuite และ SproutLoud, ทุกเครื่องมือล้วนมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดการแคมเปญที่กล่าวถึงในที่นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีของบริษัทได้อย่างมาก
ตัวอย่างเช่น ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการวางแผนแคมเปญ การมอบหมายงาน และการติดตามเป้าหมาย เมื่อรวมกับฟีเจอร์การอัตโนมัติขั้นสูงและการปรับแต่งส่วนบุคคลของ Sender หรือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการรายงานของ Whatagraph ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมที่สุด
โดยการผสมผสานเครื่องมือการจัดการแคมเปญที่เหมาะสมเข้ากับการดำเนินงาน ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการตลาด (martech) ที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มผลตอบแทนจากความพยายามทางการตลาดของพวกเขา
ผู้เขียนรับเชิญ:
Sender. net