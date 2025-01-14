11 เทมเพลตอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดในการจัดการการติดต่อในปี 2025

การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลได้กลายเป็นวิธีสำคัญสำหรับธุรกิจในการสร้างการรับรู้แบรนด์และเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา แต่การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ตั้งแต่กลยุทธ์การเข้าถึงผู้มีอิทธิพลไปจนถึงการดำเนินการตามแผนการตลาดของคุณ
ไม่เพียงแต่คุณต้องเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณเท่านั้น แต่คุณยังต้องรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลและเป็นมืออาชีพตลอดเส้นทางนี้ด้วย
ใช้เทมเพลตอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดของคุณและลดเวลาที่ใช้ในการเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จ
อินฟลูเอนเซอร์เทมเพลตคืออะไร?
เทมเพลตอินฟลูเอนเซอร์คือเอกสารใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐาน แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง คุณสามารถปรับแต่งโครงร่างหรือเทมเพลตของคุณให้เหมาะกับแต่ละอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณติดต่อได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตอินฟลูเอนเซอร์ที่พบบ่อยที่สุดบางประเภท ได้แก่:
- เทมเพลตอีเมลติดต่ออินฟลูเอนเซอร์: ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเริ่มต้นการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์เป็นครั้งแรก หากคุณจะติดต่อพวกเขาผ่านข้อความโดยตรง ให้สร้างเทมเพลต DM แทนเทมเพลตอีเมล
- เทมเพลตอีเมลติดตามผล: ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามผลกับผู้มีอิทธิพลที่คุณยังไม่ได้รับการตอบกลับหรือผู้ที่แสดงความสนใจในโครงการของคุณ
- เทมเพลตสรุปแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์: สรุปแคมเปญอธิบายขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาของแคมเปญของคุณให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจ
- เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์:เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของคุณควรระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์อย่างชัดเจน เช่นจำนวนโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่คุณคาดหวังให้พวกเขาสร้างในแต่ละสัปดาห์หรือเดือน 📅
- เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย: เทมเพลตประเภทนี้ช่วยให้คุณและอินฟลูเอนเซอร์ของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่แคมเปญของคุณดำเนินไป
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตอินฟลูเอนเซอร์ดี?
เทมเพลตการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลที่ดีควรมีข้อมูลสำคัญในขณะที่ยังคงปรับแต่งได้ง่ายสำหรับผู้มีอิทธิพลแต่ละคนที่คุณติดต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเหมือนกันในทุกอีเมล แต่ปรับแต่งหัวเรื่องและชื่อผู้มีอิทธิพลให้เหมาะสม
นี่คือสี่สิ่งที่ควรรวมไว้ในข้อความติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์:
- หัวข้ออีเมล: ชื่ออินฟลูเอนเซอร์ยิ่งเป็นที่นิยมมากเท่าไร ก็ยิ่งได้รับอีเมลมากขึ้นเท่านั้น ใช้หัวข้ออีเมลที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของอินฟลูเอนเซอร์และเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน
- คุณค่าของแบรนด์: อินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียมักชอบร่วมงานกับแบรนด์ที่มีคุณค่าสอดคล้องกับตนเอง เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณโดยเน้นย้ำว่าสินค้าหรือธุรกิจของคุณเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาอย่างไร
- ตัวอย่างฟรี: หากชื่อแบรนด์ของคุณยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ลองเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟรีเพื่อให้พวกเขาได้เห็นและสัมผัสด้วยตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีลักษณะอย่างไร 🎁
- ชุดสื่อประชาสัมพันธ์: หากอินฟลูเอนเซอร์ของคุณเป็นบล็อกเกอร์หรือนักรีวิว กรุณาจัดเตรียมชุดสื่อประชาสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้พวกเขาไม่ต้องค้นหาเอง
11 แม่แบบสำหรับอินฟลูเอนเซอร์
มีโอกาสที่คุณจะต้องติดต่อผู้มีอิทธิพลหลายคนก่อนที่จะสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จสำหรับแบรนด์ของคุณ เทมเพลตฟรีเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสร้างปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
เพียงดาวน์โหลดเทมเพลตที่คุณต้องการและปรับแต่งให้เหมาะกับกลยุทธ์การตลาดใหม่แต่ละครั้ง
1. แม่แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ ClickUp
ใช้เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUpนี้เพื่อจัดทำเอกสารข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้สร้างเนื้อหา เริ่มต้นด้วยการกรอกชื่ออินฟลูเอนเซอร์ รายละเอียดการติดต่อ และที่อยู่บ้าน จากนั้นกรอกข้อมูลในตารางด้วยชื่อผู้ใช้ของพวกเขาในแต่ละแพลตฟอร์มการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย(Facebook, Instagram, Tiktok และอื่นๆ) พร้อมกับจำนวนผู้ติดตาม
เมื่อคุณสร้างสัญญาเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลให้พวกเขาเพื่อตรวจสอบ และทั้งสองฝ่ายสามารถเซ็นเอกสารได้ทางดิจิทัล ส่งออกกลยุทธ์การติดต่อผู้ส่งเสริมการขายของคุณเป็นไฟล์ PDF เพื่อการเก็บบันทึกที่ง่าย
ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันเท่านั้น แต่คุณจะพบว่ามันง่ายต่อการติดตามอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่คุณกำลังทำงานด้วย ด้วยรูปโปรไฟล์และบัญชีโซเชียลมีเดียที่แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหน้าแรก
2. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUpช่วยให้คุณติดตามแคมเปญโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว แม้ว่าคุณจะทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ตาม
แต่ละงานจะมีวันที่ครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ ดังนั้นคุณสามารถมอบหมายสตอรี่ Instagram ให้กับอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ และมอบหมายโพสต์ TikTok ให้กับคนอื่นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คอลัมน์ความสำคัญเพื่อเน้นงานที่มีความเร่งด่วนด้วยธงสีแดงหรือสีส้ม
คุณมีผู้อื่นเกี่ยวข้องในแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลของคุณหรือไม่ เช่น บรรณาธิการ นักออกแบบ หรือนักเขียนคำโฆษณา? คุณสามารถเพิ่มพวกเขาลงในหนึ่งในห้าช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงการร่วมมือได้
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนการแจกสินค้าใหม่หรือการเปิดเผยตัวอย่างของสินค้าที่จะออกมาในอนาคต แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
3. ClickUp Agency Client Health Tracker โดย Zenpilot
การทำงานร่วมกับผู้มีอิทธิพลกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ธุรกิจ แต่การจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นคือจุดที่ClickUp Agency Client Health Tracker จาก Zenpilot Templateเข้ามาช่วยได้ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้เอเจนซี่สามารถติดตามสุขภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย ทำให้การจัดการข้อมูลผู้มีอิทธิพลเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มผลกระทบสูงสุด
ด้วย ClickUp Agency Client Health Tracker หน่วยงานสามารถติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้มีอิทธิพล จุดสัมผัส และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการบันทึกข้อมูลนี้ ธุรกิจสามารถเข้าใจความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลได้ดียิ่งขึ้นและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาความร่วมมือที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจได้มากขึ้น
โดยการนำ ClickUp Agency Client Health Tracker มาใช้ในกระบวนการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ คุณจะสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
4. แม่แบบโฆษณา ClickUp
เทมเพลตโฆษณา ClickUpนี้สามารถช่วยคุณพัฒนาโฆษณาใหม่สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัลของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นด้วยการระบุวัตถุประสงค์ทางการตลาด วัสดุการตลาด และสถานะการตลาด (เช่น "กำลังพัฒนา")
จากนั้น ให้แบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นขั้นตอน เช่น "ร่างแรกเสร็จสมบูรณ์" "ร่างสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์" และ "ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย" เมื่อโฆษณาของคุณได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหาร ทีมกฎหมาย และทีมการตลาดแล้ว คุณสามารถส่งโฆษณาไปยังอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียและพันธมิตรอื่นๆ เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมการตลาดของคุณ
เทมเพลตโฆษณาฉบับนี้สามารถใช้ได้กับแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่ รวมถึงโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายและโปรแกรมทูตแบรนด์
5. แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp
ก่อนเข้าสู่ความร่วมมือทางการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล ให้ใช้แบบฟอร์มสรุปแคมเปญ ClickUpเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและประสานงานการติดต่อของคุณ
กรอกข้อมูลในตารางด้วยผู้ขับเคลื่อนโครงการ ผู้มีส่วนร่วม และผู้อนุมัติโครงการ (โดยใช้ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถค้นหาพวกเขาทางออนไลน์ได้ง่าย) รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ คำขวัญ และคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการโฆษณา
เทมเพลตนี้ยังมีส่วนสำหรับข้อความที่คุณสามารถอธิบายการเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ของคุณได้ ผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือไม่? เพิ่มภาพของลูกค้าในอุดมคติของคุณในส่วนกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนงบประมาณช่วยให้คุณแบ่งงบประมาณแคมเปญออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น การเขียนข้อความ การผลิตวิดีโอ และการวิเคราะห์ ในขณะที่ส่วนเป้าหมายช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าตามกำหนดเวลาของแต่ละขั้นตอนในแคมเปญของคุณ
สุดท้ายนี้ สรุปการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณด้วยส่วนของผลลัพธ์สำคัญและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทีมของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
6. แม่แบบการติดตามแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตการติดตามแคมเปญ ClickUpนี้จะช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลไปจนถึงการตลาดแบบพันธมิตร ใช้เทมเพลตนี้เพื่อดูแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ตั้งค่าสถานะการเปิดตัวแคมเปญเป็น "กำหนดเวลาไว้" หรือ "เปิดตัวแล้ว" และเพิ่มผู้รับผิดชอบและผู้จัดการแคมเปญในแต่ละงานเพื่อให้คุณทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใช้แท็กที่มีประโยชน์ เช่น พอดแคสต์, เว็บไซต์, โฆษณา และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คุณทราบว่าแคมเปญการตลาดแต่ละรายการปรากฏบนแพลตฟอร์มใด
เมื่อแคมเปญของคุณได้เปิดตัวแล้ว ให้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, จำนวนครั้งที่ปรากฏ, จำนวนคลิก, และตัวชี้วัดการแปลง. คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองรายการ, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, และอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการเพื่อดูข้อมูลของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ.
7. แม่แบบการตลาดเนื้อหา ClickUp
การตลาดเนื้อหาต้องอาศัยการประสานงานระหว่างทีมการตลาดของคุณ, อินฟลูเอนเซอร์, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆใช้เทมเพลตการตลาดเนื้อหาของ ClickUpเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ, บทความ, บล็อกโพสต์, หรืออินโฟกราฟิก 📹
ใช้ฟิลด์เช่น ความพยายาม และ คุณภาพของผลลัพธ์ เพื่อกำหนดว่าประเภทของเนื้อหาใดจะมีประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุด และทำเครื่องหมายงานเป็น เสร็จแล้ว, ทิ้ง, หรือ ต้องทำ
นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเชิญผู้มีอิทธิพลที่อาจสนใจมาร่วมรีวิวสินค้า แจกของรางวัล หรือเข้าร่วมแคมเปญการตลาดประเภทอื่น ๆ
อย่าลืมระบุไว้ในเทมเพลตอีเมลติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ของคุณด้วย เพื่อให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากความร่วมมือครั้งนี้
ดูว่าเครื่องมือการตลาดด้วย AIสามารถทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร!
แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอการตลาด ClickUpนี้สามารถใช้โดยนักการตลาดเดี่ยวหรือทีมการตลาดผู้มีอิทธิพลเพื่อเสนอขายบริการให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ หน้าแรกประกอบด้วยชื่อบริษัทและคำอธิบายสั้น ๆ ตามด้วยส่วนที่แนะนำสมาชิกในทีมและบทบาทของแต่ละคน
หลังจากหน้าเกี่ยวกับเราแล้ว จะเป็นข้อเสนอโครงการ พร้อมด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่อธิบายถึงประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคุณ
คุณสามารถใช้ข้อเสนอนี้ในการนำเสนอแนวคิดสำหรับผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาของพวกเขา แฮชแท็กสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย หรือแนวคิดการตลาดเนื้อหาอื่นๆ
มันคล้ายกับอีเมลติดต่อผู้มีอิทธิพลและเทมเพลตความร่วมมือในแง่ที่ว่ามีเป้าหมายเพื่อแนะนำทีมของคุณ, ทักษะของคุณ, และวิสัยทัศน์ของคุณในลักษณะที่ชัดเจนและน่าสนใจ
9. คลิกเพื่อเริ่มต้นเทมเพลตสำหรับเริ่มต้นเอเจนซี่การตลาดโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตเริ่มต้นเอเจนซี่การตลาดโซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณขยายเอเจนซี่โซเชียลมีเดียของคุณจากศูนย์ เทมเพลตระดับกลางนี้สามารถใช้งานร่วมกับClickUp Spacesเพื่อเพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูงยิ่งขึ้น
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ครอบคลุมได้หลายประเภทมุมมอง รวมถึงกระดาน, รายการ, งานของฉัน, และงานที่ต้องทำในสัปดาห์นี้ ใช้ประโยชน์จากสถานะที่แสดงด้วยสี 30 แบบ เช่น กำลังตรวจสอบ, กำลังดำเนินการ, รอ, เผยแพร่แล้ว, ต้องแก้ไข, และอื่น ๆ
คุณยังจะสามารถเข้าถึง ClickApps ที่แตกต่างกัน 12 ตัว ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การติดตามเวลาและการทำสปรินต์ไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญ, การจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา
ด้วยคุณสมบัติมากมาย ทำให้การย้ายงานจากขั้นตอนการคิดหรือเสนอแนะไปจนถึงการเผยแพร่เป็นเรื่องง่าย ติดตามลูกค้าและผู้มีอิทธิพลหลายคนด้วยเทมเพลตเดียวกันได้โดยการติดแท็กงานแต่ละชิ้นตามลูกค้า ช่องทาง และประเภทของเนื้อหา
10. แม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียใน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Social Media Advancedเป็นเทมเพลตขั้นสูงที่ช่วยให้คุณยกระดับแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณได้ มาพร้อมกับประเภทสถานะที่แตกต่างกัน 16 ประเภท เช่น ออกแบบ, โพสต์แล้ว/ถ่ายทอดสด, ต้องการอัปเดต, และถอนโพสต์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามโพสต์ล่าสุดและโพสต์ที่กำลังจะมาถึงได้ในเวลาเดียวกัน
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในอนาคต เช่น โพสต์บล็อกหรือเรื่องราวใน Instagram เพิ่มวันที่ครบกำหนดและผู้รับผิดชอบสำหรับแต่ละงาน และใช้ป้ายกำกับสีเพื่อระบุช่องทางโซเชียลมีเดียและประเภทของเนื้อหา (เช่น ข่าวสาร เคล็ดลับ หรือบทแนะนำ)
เมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่แล้ว ให้อัปโหลดไฟล์เนื้อหาและเพิ่มลิงก์ไปยัง URL ที่เผยแพร่แล้ว เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบหรืออัปเดตได้ตลอดเวลา คุณสามารถใช้เทมเพลตเดียวกันนี้เพื่อติดตามโพสต์ที่ทำโดยไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่แบรนด์แอมบาสเดอร์บนโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของพวกเขาเอง
ไม่ชอบใช้กระดานคัมบังใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล: คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้มุมมองตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย เพื่อดูโพสต์ที่กำลังจะมาถึงบนปฏิทินการตลาด
ลองใช้ซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาด!
11. กระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUp
เวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเทมเพลตระดับกลางที่ช่วยให้การวางแผนสำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายขึ้น แบ่งทุกอย่างออกเป็นงานและงานย่อย แล้วติดป้ายสถานะด้วยรหัสสี เช่น เสร็จสมบูรณ์, ถูกบล็อก, ต้องแก้ไข, รออนุมัติ หรือ กำลังดำเนินการ
ในคอลัมน์บทบาท ให้ระบุสมาชิกทีมที่มีส่วนร่วมในแต่ละงาน เช่น ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และนักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา
เมื่อตั้งค่าการทำงานของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้สลับระหว่างขั้นตอนการสร้างสรรค์,บอร์ดอารมณ์,แนวทางการสร้างแบรนด์, และขั้นตอนการวางกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย
เทมเพลต ClickUp นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานในรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างเป็นขั้นตอน อย่าลืมเพิ่มการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อขยายการเข้าถึงแคมเปญการตลาดของคุณให้กว้างขึ้น! 👀
วิธีเพิ่มอัตราการตอบกลับจากอินฟลูเอนเซอร์
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลคือการได้รับการตอบกลับจากผู้มีอิทธิพลที่มีศักยภาพ ด้วยแบรนด์มากมายที่แย่งชิงความสนใจของพวกเขา การโดดเด่นและได้รับการสังเกตอาจเป็นเรื่องยาก
แต่อย่ากังวลไป! เรามีเคล็ดลับที่จะช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับจากการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ:
- ปรับแต่งข้อความของคุณ: อย่าส่งอีเมลทั่วไปไปยังอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนในรายชื่อของคุณ ใช้เวลาในการค้นคว้าเกี่ยวกับแต่ละคนและปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับพวกเขา อ้างอิงถึงผลงานล่าสุดของพวกเขาหรือสิ่งที่คุณชื่นชมเกี่ยวกับแบรนด์ของพวกเขา
- มูลค่าที่เสนอ: อินฟลูเอนเซอร์มีแนวโน้มที่จะตอบรับมากขึ้นหากพวกเขาเห็นว่า การร่วมงานกับคุณจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในบางรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ฟรี ความร่วมมือที่มีค่าตอบแทน หรือการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ ๆ อย่าลืมสื่อสารถึงคุณค่าที่พวกเขาจะได้รับจากการร่วมงานกับแบรนด์ของคุณ
- ให้สั้นและกระชับ: อินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่ยุ่งมากและได้รับอีเมลจำนวนมากทุกวัน ให้ข้อความติดต่อครั้งแรกของคุณสั้นและตรงประเด็น เก็บรายละเอียดไว้พูดคุยในภายหลัง
- ติดตามผล: หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับจากอินฟลูเอนเซอร์หลังจากส่งข้อความแรกไปแล้ว อย่าลังเลที่จะติดตามด้วยข้อความเตือนความจำอย่างเป็นมิตร บางครั้งกล่องข้อความของพวกเขาอาจเต็มไปด้วยข้อมูลและอาจพลาดข้อความแรกของคุณไป
- สร้างความสัมพันธ์: อย่าเพียงแค่ติดต่อผู้มีอิทธิพลเมื่อคุณต้องการบางสิ่งจากพวกเขา ใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงโดยมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของพวกเขาและสนับสนุนแบรนด์ของพวกเขา สิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะตอบกลับเมื่อคุณต้องการความร่วมมือ
สร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยเทมเพลตอินฟลูเอนเซอร์จาก ClickUp
ผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมคือบุคคลที่มีกลุ่มผู้ติดตามอยู่แล้วซึ่งภาพลักษณ์ของเขาสอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์คุณ แต่ผู้มีอิทธิพลที่ดีที่สุดนั้นเป็นที่ต้องการสูง ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่คุณจะได้รับคำตอบจากพวกเขา
รักษาอีเมลของคุณให้สั้นและกระชับเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ และใช้เทมเพลตอีเมลเพื่อประหยัดเวลาในการร่างข้อความ
ด้วยเทมเพลตของ ClickUp สำหรับอีเมลติดต่อ, อีเมลติดตามผล, สัญญาผู้ทรงอิทธิพล, และเอกสารสรุปแคมเปญ คุณจะมีความพร้อมเสมอสำหรับเอกสารที่คุณต้องการใช้งาน นอกจากนี้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของเราทำให้การแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกทีมการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่ายคุณจึงรู้ว่าใครรับผิดชอบงานใดบ้าง
ตั้งแต่การติดต่อผู้มีอิทธิพลไปจนถึงกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ClickUp ดูแลคุณครบทุกด้าน
เยี่ยมชมคลังแม่แบบ ClickUpเพื่อเครื่องมือการตลาดเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตของธุรกิจคุณ